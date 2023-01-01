Правила PEP 8 для написания комментариев в Python: как и зачем

Для кого эта статья:

Python-разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки комментарирования кода

Студенты и обучающиеся на курсах программирования, начинающие изучать Python

Технические менеджеры и тимлиды, интересующиеся стандартами оформления кода в команде Комментарии — это то, о чём разработчики вспоминают в последнюю очередь, но потом проклинают себя за их отсутствие. Представьте: вы открываете код, написанный полгода назад, и видите загадочный алгоритм без единого пояснения. Теперь умножьте эту фрустрацию на команду из 5-10 человек. Качественные комментарии — не просто хороший тон, а критический навык для профессионального Python-разработчика. Правильные комментарии следуют определённым правилам, и PEP 8 даёт чёткие указания, как их писать. 🐍

Основы синтаксиса комментариев в Python

Python предлагает несколько способов комментирования кода, и каждый из них имеет свои особенности и применение. Понимание базового синтаксиса — фундамент для написания хороших комментариев. 📝

В Python существует три основных вида комментариев:

Однострочные комментарии (с символом #)

Многострочные комментарии (с использованием тройных кавычек)

Документационные строки или docstrings (специальный формат многострочных комментариев)

Однострочные комментарии начинаются с символа решётки (#) и продолжаются до конца строки. Это наиболее распространённый тип комментариев:

# Это пример однострочного комментария x = 5 # Этот комментарий находится в той же строке, что и код

Для комментирования нескольких строк можно использовать символ # в начале каждой строки:

# Первая строка комментария # Вторая строка комментария # Третья строка комментария

Многострочные комментарии создаются с помощью тройных кавычек (одинарных или двойных):

''' Это пример многострочного комментария с использованием одинарных кавычек ''' """ А это пример многострочного комментария с использованием двойных кавычек """

Важно отметить, что технически тройные кавычки создают строковый литерал, а не комментарий в чистом виде. Если такой "комментарий" не присвоен переменной, Python просто игнорирует его, что позволяет использовать этот приём для комментирования.

Документационные строки или docstrings — особый тип многострочных комментариев, который используется для документирования модулей, классов, методов и функций:

def calculate_average(numbers): """ Вычисляет среднее арифметическое списка чисел. Args: numbers (list): Список числовых значений Returns: float: Среднее арифметическое """ return sum(numbers) / len(numbers)

В отличие от обычных комментариев, docstrings могут быть получены программно через атрибут __doc__ , что делает их частью системы документирования Python.

Тип комментария Синтаксис Доступ программно Основное применение Однострочный # Комментарий Нет Пояснения к коду Многострочный ''' Комментарий ''' Нет (если не присвоен) Временное отключение кода, многострочные пояснения Docstring """ Документация """ Да (через doc) Документирование функциональности

Знание этих базовых синтаксических конструкций — первый шаг к написанию понятных и полезных комментариев в соответствии со стандартами PEP 8.

Однострочные и многострочные комментарии: правила PEP 8

PEP 8 — это руководство по стилю кода Python, которое включает чёткие рекомендации по оформлению комментариев. Следование этим правилам делает код более единообразным и читаемым для всего сообщества Python-разработчиков. 🔍

Алексей Петров, тимлид Python-разработки

Однажды я унаследовал проект с несколькими тысячами строк кода и отсутствием единого стиля комментирования. Разработчики использовали разные отступы, произвольное расположение символов # и непоследовательное форматирование. Нам пришлось потратить целую итерацию только на стандартизацию комментариев согласно PEP 8. После этого скорость разработки заметно выросла — новички быстрее вливались в проект, а количество вопросов "что делает этот код?" сократилось на 70%. Теперь первое, что я проверяю при code review — соответствие комментариев стандартам PEP 8.

Для однострочных комментариев PEP 8 устанавливает следующие правила:

Комментарий должен начинаться с символа # и одного пробела после него

Комментарии следует писать полными предложениями с заглавной буквы

Комментарии в конце строки кода должны отделяться не менее чем двумя пробелами

Комментарий не должен превышать 72 символа (хотя для кода максимальная длина строки — 79 символов)

Блок связанных однострочных комментариев должен иметь одинаковый отступ

Примеры правильного оформления однострочных комментариев:

# Правильный комментарий, начинающийся с заглавной буквы. x = 5 # Два пробела перед комментарием в конце строки # Блок связанных комментариев # с одинаковым отступом # для лучшей читаемости

Для многострочных комментариев PEP 8 рекомендует:

Предпочтительно использовать блок однострочных комментариев вместо многострочного

Каждая строка должна начинаться с # и пробела

Строки должны быть разделены только одной пустой строкой при необходимости группировки

При использовании тройных кавычек следовать тем же правилам форматирования, что и для docstrings

Пример правильного оформления блока однострочных комментариев:

# Это первый параграф комментария. # Он содержит несколько строк текста, # но логически это один блок информации. # Это второй параграф, который логически # отделен от первого.

Многострочные комментарии с тройными кавычками (хотя и менее предпочтительны по PEP 8):

""" Это многострочный комментарий. Его использование может быть оправдано для временного отключения блока кода. """

PEP 8 также регламентирует расположение комментариев относительно кода:

Тип комментария Расположение Отступ Пример Комментарий блока Перед блоком кода На уровне кода # Комментарий<br>code = example() Внутристрочный В конце строки кода Минимум 2 пробела code = example() # Комментарий Комментарий к фрагменту Перед фрагментом На том же уровне def function():<br> # Комментарий<br> code = example() Комментарий-заголовок Перед разделом На уровне раздела # Заголовок раздела --------

Соблюдение этих правил обеспечивает единообразие кода и повышает его читаемость, особенно при работе в команде или над проектами с открытым исходным кодом.

Документационные строки (docstrings): стандарты оформления

Документационные строки (docstrings) — это особый тип комментариев, предназначенный для документирования модулей, функций, классов и методов в Python. В отличие от обычных комментариев, они доступны во время выполнения программы через атрибут __doc__ . PEP 257 определяет конвенции для docstrings, которые дополняют общие рекомендации PEP 8. 📚

Основные правила для docstrings согласно PEP 257:

Всегда использовать тройные двойные кавычки (""")

Первая строка должна быть кратким, ясным описанием объекта

После первой строки следует пустая строка, затем подробное описание

Не повторять имя функции или параметры (это видно из сигнатуры)

Заканчивать строку документации точкой

Существует несколько популярных стилей форматирования docstrings:

1. Google Style — использует секции с именами и отступами:

def calculate_area(width, height): """Вычисляет площадь прямоугольника. Args: width (float): Ширина прямоугольника. height (float): Высота прямоугольника. Returns: float: Площадь прямоугольника. Raises: ValueError: Если width или height отрицательные. """ if width < 0 or height < 0: raise ValueError("Размеры не могут быть отрицательными") return width * height

2. NumPy/SciPy Style — похож на Google Style, но использует секции, обозначенные строками с дефисами:

def calculate_area(width, height): """Вычисляет площадь прямоугольника. Parameters ---------- width : float Ширина прямоугольника. height : float Высота прямоугольника. Returns ------- float Площадь прямоугольника. Raises ------ ValueError Если width или height отрицательные. """ if width < 0 or height < 0: raise ValueError("Размеры не могут быть отрицательными") return width * height

3. reStructuredText (reST) Style — используется в Sphinx и является стандартом для документации Python:

def calculate_area(width, height): """Вычисляет площадь прямоугольника. :param width: Ширина прямоугольника. :type width: float :param height: Высота прямоугольника. :type height: float :return: Площадь прямоугольника. :rtype: float :raises ValueError: Если width или height отрицательные. """ if width < 0 or height < 0: raise ValueError("Размеры не могут быть отрицательными") return width * height

Для различных типов объектов в Python существуют специфические рекомендации по оформлению docstrings:

Для модулей — docstring должен быть в начале файла и описывать общее назначение модуля:

""" Модуль для работы с геометрическими фигурами. Содержит функции для вычисления площади и периметра различных геометрических фигур, таких как прямоугольник, круг и треугольник. """

Для классов — docstring должен описывать поведение класса и его публичные атрибуты:

class Rectangle: """ Класс для представления прямоугольника. Атрибуты: width (float): Ширина прямоугольника. height (float): Высота прямоугольника. """

Для методов — docstring аналогичен функциям, но не нужно описывать параметр self:

def area(self): """ Вычисляет площадь прямоугольника. Returns: float: Площадь прямоугольника. """ return self.width * self.height

Для __init__ методов — документировать параметры конструктора, не дублируя docstring класса:

def __init__(self, width, height): """ Инициализирует прямоугольник с заданной шириной и высотой. Args: width (float): Ширина прямоугольника. height (float): Высота прямоугольника. """ self.width = width self.height = height

Независимо от выбранного стиля, важно придерживаться его последовательно во всем проекте. Многие инструменты автоматической генерации документации (Sphinx, pydoc) распознают эти форматы и создают на их основе красивую HTML-документацию.

Рекомендации PEP 8 по содержанию и стилю комментариев

Помимо синтаксических правил, PEP 8 даёт ценные рекомендации относительно содержания и стиля комментариев. Эти советы помогают писать не просто формально правильные, но действительно полезные комментарии, которые улучшают понимание кода. 🧠

Ирина Соколова, инженер по обеспечению качества кода

В прошлом году я проводила аудит кодовой базы проекта с миллионом строк кода на Python. Статистика была удручающей: 60% комментариев просто повторяли код ("incrementing counter" рядом с counter += 1), 25% устарели и содержали неактуальную информацию, и лишь 15% действительно объясняли "почему", а не "что". После внедрения правил PEP 8 по содержанию комментариев и серии обучающих сессий, через три месяца ситуация кардинально изменилась. Количество бесполезных комментариев уменьшилось на 80%, а время на адаптацию новых разработчиков сократилось вдвое. Когда комментарии объясняют неочевидные решения и бизнес-логику, а не дублируют код, ценность документации возрастает многократно.

Вот ключевые рекомендации PEP 8 относительно содержания комментариев:

Комментарии должны объяснять "почему", а не "что" — код сам по себе показывает, что делается

Комментировать неочевидные части кода, а не каждую строку

Обновлять комментарии вместе с кодом

Избегать избыточных или очевидных комментариев

Использовать комментарии для пояснения сложных алгоритмов или бизнес-логики

Указывать в комментариях ссылки на документацию или источники алгоритмов

Примеры хороших и плохих комментариев:

Плохой комментарий Хороший комментарий # Увеличиваем счетчик на 1 <br> counter += 1 # Используем инкремент для отслеживания попыток <br> # соединения перед таймаутом <br> connection_attempts += 1 # Проверяем, что x больше нуля <br> if x > 0: # Отрицательные значения вызовут ошибку в алгоритме <br> # из-за особенностей логарифмической шкалы <br> if x > 0: # Запускаем функцию <br> process_data() # Обработка должна происходить до истечения таймера <br> # иначе сессия будет прервана <br> process_data() # Создаем список <br> items = [] # Кэшируем результаты для избежания повторных <br> # тяжелых вычислений <br> cached_results = []

PEP 8 также дает рекомендации по стилю написания комментариев:

Писать ясным, грамотным языком — комментарии должны быть понятны другим разработчикам Использовать полные предложения с правильной пунктуацией При комментировании на английском языке следовать американскому стилю английского Не использовать сокращения, которые могут быть непонятны другим Быть лаконичным, но полным — комментарий должен содержать всю необходимую информацию в сжатой форме Использовать маркеры TODO, FIXME, NOTE, WARNING для выделения специальных комментариев

Специальные маркеры в комментариях:

# TODO: Реализовать проверку граничных значений — отмечает задачу, которую нужно выполнить

— отмечает задачу, которую нужно выполнить # FIXME: Возможна утечка памяти при больших объемах данных — указывает на известную проблему

— указывает на известную проблему # NOTE: API может измениться в будущих версиях — содержит важное замечание

— содержит важное замечание # WARNING: Не изменять порядок параметров, используется в legacy-коде — предупреждение

Многие IDE и инструменты анализа кода (например, PyCharm, VSCode с расширениями) распознают эти маркеры и выделяют их, что помогает отслеживать задачи и проблемы в коде.

PEP 8 также рекомендует использовать комментарии для временного отключения кода (вместо удаления), но предупреждает, что такие комментарии должны быть временными и содержать объяснение, почему код отключен:

# Временно отключаем валидацию из-за проблем с API поставщика # TODO: Вернуть после исправления на стороне поставщика (ожидается 2023-05-15) # def validate_external_data(data): # return external_api.validate(data)

Следуя этим рекомендациям, вы создадите комментарии, которые действительно улучшают качество кода и помогают другим разработчикам (включая будущего вас) быстрее и глубже понимать логику программы.

Распространенные ошибки при написании комментариев в Python

Несмотря на кажущуюся простоту, комментирование кода — это искусство, в котором легко допустить ошибки. Рассмотрим типичные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики, и как их избежать. 🚫

1. Комментирование очевидного кода

Одна из самых распространенных ошибок — комментирование того, что и так очевидно из кода:

# Увеличиваем counter на 1 counter += 1 # Проверяем, пуст ли список if not my_list: # Список пуст, выводим сообщение print("Список пуст")

Такие комментарии только загромождают код, не добавляя ценности. Вместо этого стоит комментировать неочевидные моменты:

# Инкрементируем счетчик попыток для отслеживания # числа запросов к нестабильному API request_attempts += 1 # Специальная обработка для пустых списков необходима # из-за требований в спецификации v2.3 if not items: log_empty_list_occurrence()

2. Устаревшие комментарии

Когда код изменяется, но комментарии остаются прежними, возникает серьёзная проблема — они начинают вводить в заблуждение:

# Проверяем валидность email по регулярному выражению def validate_email(email): # Возвращаем True, если email валидный return email.endswith('@example.com') # На самом деле проверяется только домен

Решение — всегда обновлять комментарии при изменении кода и периодически проводить ревизию документации.

3. Комментарии-отговорки

Иногда разработчики используют комментарии для оправдания плохого кода:

# Я знаю, что это некрасиво, но работает def calculate_total(items): t = 0 for i in range(len(items)): t = t + items[i].p * items[i].q return t

Вместо таких комментариев лучше потратить время на улучшение кода:

def calculate_total(items): """Вычисляет общую стоимость всех позиций.""" return sum(item.price * item.quantity for item in items)

4. Избыточное форматирование

Некоторые разработчики слишком увлекаются украшением комментариев:

############################################### # # # ФУНКЦИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ # # # ###############################################

PEP 8 рекомендует более сдержанный стиль. Для выделения разделов достаточно простого форматирования:

# Обработка данных пользователя # ----------------------------------

5. Отсутствие комментариев к публичному API

Функции и классы, которые используются другими разработчиками, должны иметь четкую документацию в виде docstrings. Отсутствие такой документации — серьёзная ошибка:

def process_data(data, options=None): # Здесь должен быть docstring! if options is None: options = {} # ...

Правильный подход — всегда документировать публичный API:

def process_data(data, options=None): """ Обрабатывает входные данные с применением указанных опций. Args: data (dict): Словарь с входными данными. options (dict, optional): Настройки обработки. По умолчанию {}. Returns: dict: Обработанные данные. Raises: ValueError: Если data не является словарем. """ if options is None: options = {}

6. Непоследовательный стиль

Использование разных стилей комментирования в одном проекте затрудняет чтение кода:

# это комментарий в одном стиле # А это – в другом стиле. '''А это вообще использование многострочной строки вместо #'''

Решение — придерживаться единого стиля во всем проекте, предпочтительно описанного в PEP 8.

7. Использование комментариев вместо системы контроля версий

Нередко встречаются комментарии, хранящие историю изменений:

# 2022-05-10: Добавлена поддержка CSV # 2022-06-15: Исправлена ошибка с кодировкой # 2022-07-01: Добавлен параметр encoding

Для этого существуют системы контроля версий, такие как Git. Комментарии должны объяснять текущее состояние кода, а не его историю.

8. Информационный шум

Слишком много комментариев может быть так же плохо, как и их отсутствие:

# Создаем список items = [] # Перебираем числа от 1 до 10 for i in range(1, 11): # Добавляем число в список items.append(i) # Выводим список print(items)

Этот код не требует комментариев, так как он и так понятен.

9. Неинформативные docstrings

Часто встречаются docstrings, которые не предоставляют полезной информации:

def calculate_area(width, height): """Функция для вычисления площади.""" # Неинформативно return width * height

Лучший подход — включать в документацию полезные детали:

def calculate_area(width, height): """ Вычисляет площадь прямоугольника. Args: width (float): Ширина прямоугольника в метрах. height (float): Высота прямоугольника в метрах. Returns: float: Площадь прямоугольника в квадратных метрах. """ return width * height

Избегая этих распространенных ошибок, вы сможете писать комментарии, которые действительно повышают качество кода и облегчают работу всей команды.

Правильное комментирование кода на Python — это баланс между излишней детализацией и полным отсутствием пояснений. Хороший комментарий объясняет "почему", а не "что", соответствует стандартам PEP 8 и PEP 257, и актуален относительно кода. Помните: каждый раз, когда вы пишете комментарий, задайте себе вопрос — действительно ли он прояснит непонятные аспекты для другого разработчика? Если ответ положительный, ваш комментарий заслуживает места в коде. Качественные комментарии — это инвестиция в будущее проекта и показатель вашего профессионализма как Python-разработчика.

