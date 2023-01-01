Правила PEP 8 для написания комментариев в Python: как и зачем#Основы Python #Синтаксис и стиль кода (PEP 8)
Для кого эта статья:
- Python-разработчики, стремящиеся улучшить свои навыки комментарирования кода
- Студенты и обучающиеся на курсах программирования, начинающие изучать Python
Технические менеджеры и тимлиды, интересующиеся стандартами оформления кода в команде
Комментарии — это то, о чём разработчики вспоминают в последнюю очередь, но потом проклинают себя за их отсутствие. Представьте: вы открываете код, написанный полгода назад, и видите загадочный алгоритм без единого пояснения. Теперь умножьте эту фрустрацию на команду из 5-10 человек. Качественные комментарии — не просто хороший тон, а критический навык для профессионального Python-разработчика. Правильные комментарии следуют определённым правилам, и PEP 8 даёт чёткие указания, как их писать. 🐍
Основы синтаксиса комментариев в Python
Python предлагает несколько способов комментирования кода, и каждый из них имеет свои особенности и применение. Понимание базового синтаксиса — фундамент для написания хороших комментариев. 📝
В Python существует три основных вида комментариев:
- Однострочные комментарии (с символом #)
- Многострочные комментарии (с использованием тройных кавычек)
- Документационные строки или docstrings (специальный формат многострочных комментариев)
Однострочные комментарии начинаются с символа решётки (#) и продолжаются до конца строки. Это наиболее распространённый тип комментариев:
# Это пример однострочного комментария
x = 5 # Этот комментарий находится в той же строке, что и код
Для комментирования нескольких строк можно использовать символ # в начале каждой строки:
# Первая строка комментария
# Вторая строка комментария
# Третья строка комментария
Многострочные комментарии создаются с помощью тройных кавычек (одинарных или двойных):
'''
Это пример
многострочного комментария
с использованием одинарных кавычек
'''
"""
А это пример
многострочного комментария
с использованием двойных кавычек
"""
Важно отметить, что технически тройные кавычки создают строковый литерал, а не комментарий в чистом виде. Если такой "комментарий" не присвоен переменной, Python просто игнорирует его, что позволяет использовать этот приём для комментирования.
Документационные строки или docstrings — особый тип многострочных комментариев, который используется для документирования модулей, классов, методов и функций:
def calculate_average(numbers):
"""
Вычисляет среднее арифметическое списка чисел.
Args:
numbers (list): Список числовых значений
Returns:
float: Среднее арифметическое
"""
return sum(numbers) / len(numbers)
В отличие от обычных комментариев, docstrings могут быть получены программно через атрибут
__doc__, что делает их частью системы документирования Python.
|Тип комментария
|Синтаксис
|Доступ программно
|Основное применение
|Однострочный
|# Комментарий
|Нет
|Пояснения к коду
|Многострочный
|''' Комментарий '''
|Нет (если не присвоен)
|Временное отключение кода, многострочные пояснения
|Docstring
|""" Документация """
|Да (через doc)
|Документирование функциональности
Знание этих базовых синтаксических конструкций — первый шаг к написанию понятных и полезных комментариев в соответствии со стандартами PEP 8.
Однострочные и многострочные комментарии: правила PEP 8
PEP 8 — это руководство по стилю кода Python, которое включает чёткие рекомендации по оформлению комментариев. Следование этим правилам делает код более единообразным и читаемым для всего сообщества Python-разработчиков. 🔍
Алексей Петров, тимлид Python-разработки
Однажды я унаследовал проект с несколькими тысячами строк кода и отсутствием единого стиля комментирования. Разработчики использовали разные отступы, произвольное расположение символов # и непоследовательное форматирование. Нам пришлось потратить целую итерацию только на стандартизацию комментариев согласно PEP 8. После этого скорость разработки заметно выросла — новички быстрее вливались в проект, а количество вопросов "что делает этот код?" сократилось на 70%. Теперь первое, что я проверяю при code review — соответствие комментариев стандартам PEP 8.
Для однострочных комментариев PEP 8 устанавливает следующие правила:
- Комментарий должен начинаться с символа # и одного пробела после него
- Комментарии следует писать полными предложениями с заглавной буквы
- Комментарии в конце строки кода должны отделяться не менее чем двумя пробелами
- Комментарий не должен превышать 72 символа (хотя для кода максимальная длина строки — 79 символов)
- Блок связанных однострочных комментариев должен иметь одинаковый отступ
Примеры правильного оформления однострочных комментариев:
# Правильный комментарий, начинающийся с заглавной буквы.
x = 5 # Два пробела перед комментарием в конце строки
# Блок связанных комментариев
# с одинаковым отступом
# для лучшей читаемости
Для многострочных комментариев PEP 8 рекомендует:
- Предпочтительно использовать блок однострочных комментариев вместо многострочного
- Каждая строка должна начинаться с # и пробела
- Строки должны быть разделены только одной пустой строкой при необходимости группировки
- При использовании тройных кавычек следовать тем же правилам форматирования, что и для docstrings
Пример правильного оформления блока однострочных комментариев:
# Это первый параграф комментария.
# Он содержит несколько строк текста,
# но логически это один блок информации.
# Это второй параграф, который логически
# отделен от первого.
Многострочные комментарии с тройными кавычками (хотя и менее предпочтительны по PEP 8):
"""
Это многострочный комментарий.
Его использование может быть оправдано
для временного отключения блока кода.
"""
PEP 8 также регламентирует расположение комментариев относительно кода:
|Тип комментария
|Расположение
|Отступ
|Пример
|Комментарий блока
|Перед блоком кода
|На уровне кода
|# Комментарий<br>code = example()
|Внутристрочный
|В конце строки кода
|Минимум 2 пробела
|code = example() # Комментарий
|Комментарий к фрагменту
|Перед фрагментом
|На том же уровне
|def function():<br> # Комментарий<br> code = example()
|Комментарий-заголовок
|Перед разделом
|На уровне раздела
|# Заголовок раздела --------
Соблюдение этих правил обеспечивает единообразие кода и повышает его читаемость, особенно при работе в команде или над проектами с открытым исходным кодом.
Документационные строки (docstrings): стандарты оформления
Документационные строки (docstrings) — это особый тип комментариев, предназначенный для документирования модулей, функций, классов и методов в Python. В отличие от обычных комментариев, они доступны во время выполнения программы через атрибут
__doc__. PEP 257 определяет конвенции для docstrings, которые дополняют общие рекомендации PEP 8. 📚
Основные правила для docstrings согласно PEP 257:
- Всегда использовать тройные двойные кавычки (""")
- Первая строка должна быть кратким, ясным описанием объекта
- После первой строки следует пустая строка, затем подробное описание
- Не повторять имя функции или параметры (это видно из сигнатуры)
- Заканчивать строку документации точкой
Существует несколько популярных стилей форматирования docstrings:
1. Google Style — использует секции с именами и отступами:
def calculate_area(width, height):
"""Вычисляет площадь прямоугольника.
Args:
width (float): Ширина прямоугольника.
height (float): Высота прямоугольника.
Returns:
float: Площадь прямоугольника.
Raises:
ValueError: Если width или height отрицательные.
"""
if width < 0 or height < 0:
raise ValueError("Размеры не могут быть отрицательными")
return width * height
2. NumPy/SciPy Style — похож на Google Style, но использует секции, обозначенные строками с дефисами:
def calculate_area(width, height):
"""Вычисляет площадь прямоугольника.
Parameters
----------
width : float
Ширина прямоугольника.
height : float
Высота прямоугольника.
Returns
-------
float
Площадь прямоугольника.
Raises
------
ValueError
Если width или height отрицательные.
"""
if width < 0 or height < 0:
raise ValueError("Размеры не могут быть отрицательными")
return width * height
3. reStructuredText (reST) Style — используется в Sphinx и является стандартом для документации Python:
def calculate_area(width, height):
"""Вычисляет площадь прямоугольника.
:param width: Ширина прямоугольника.
:type width: float
:param height: Высота прямоугольника.
:type height: float
:return: Площадь прямоугольника.
:rtype: float
:raises ValueError: Если width или height отрицательные.
"""
if width < 0 or height < 0:
raise ValueError("Размеры не могут быть отрицательными")
return width * height
Для различных типов объектов в Python существуют специфические рекомендации по оформлению docstrings:
Для модулей — docstring должен быть в начале файла и описывать общее назначение модуля:
"""
Модуль для работы с геометрическими фигурами.
Содержит функции для вычисления площади и периметра
различных геометрических фигур, таких как прямоугольник,
круг и треугольник.
"""
Для классов — docstring должен описывать поведение класса и его публичные атрибуты:
class Rectangle:
"""
Класс для представления прямоугольника.
Атрибуты:
width (float): Ширина прямоугольника.
height (float): Высота прямоугольника.
"""
Для методов — docstring аналогичен функциям, но не нужно описывать параметр self:
def area(self):
"""
Вычисляет площадь прямоугольника.
Returns:
float: Площадь прямоугольника.
"""
return self.width * self.height
Для
__init__ методов — документировать параметры конструктора, не дублируя docstring класса:
def __init__(self, width, height):
"""
Инициализирует прямоугольник с заданной шириной и высотой.
Args:
width (float): Ширина прямоугольника.
height (float): Высота прямоугольника.
"""
self.width = width
self.height = height
Независимо от выбранного стиля, важно придерживаться его последовательно во всем проекте. Многие инструменты автоматической генерации документации (Sphinx, pydoc) распознают эти форматы и создают на их основе красивую HTML-документацию.
Рекомендации PEP 8 по содержанию и стилю комментариев
Помимо синтаксических правил, PEP 8 даёт ценные рекомендации относительно содержания и стиля комментариев. Эти советы помогают писать не просто формально правильные, но действительно полезные комментарии, которые улучшают понимание кода. 🧠
Ирина Соколова, инженер по обеспечению качества кода
В прошлом году я проводила аудит кодовой базы проекта с миллионом строк кода на Python. Статистика была удручающей: 60% комментариев просто повторяли код ("incrementing counter" рядом с counter += 1), 25% устарели и содержали неактуальную информацию, и лишь 15% действительно объясняли "почему", а не "что". После внедрения правил PEP 8 по содержанию комментариев и серии обучающих сессий, через три месяца ситуация кардинально изменилась. Количество бесполезных комментариев уменьшилось на 80%, а время на адаптацию новых разработчиков сократилось вдвое. Когда комментарии объясняют неочевидные решения и бизнес-логику, а не дублируют код, ценность документации возрастает многократно.
Вот ключевые рекомендации PEP 8 относительно содержания комментариев:
- Комментарии должны объяснять "почему", а не "что" — код сам по себе показывает, что делается
- Комментировать неочевидные части кода, а не каждую строку
- Обновлять комментарии вместе с кодом
- Избегать избыточных или очевидных комментариев
- Использовать комментарии для пояснения сложных алгоритмов или бизнес-логики
- Указывать в комментариях ссылки на документацию или источники алгоритмов
Примеры хороших и плохих комментариев:
|Плохой комментарий
|Хороший комментарий
|
# Увеличиваем счетчик на 1<br>
counter += 1
|
# Используем инкремент для отслеживания попыток<br>
# соединения перед таймаутом<br>
connection_attempts += 1
|
# Проверяем, что x больше нуля<br>
if x > 0:
|
# Отрицательные значения вызовут ошибку в алгоритме<br>
# из-за особенностей логарифмической шкалы<br>
if x > 0:
|
# Запускаем функцию<br>
process_data()
|
# Обработка должна происходить до истечения таймера<br>
# иначе сессия будет прервана<br>
process_data()
|
# Создаем список<br>
items = []
|
# Кэшируем результаты для избежания повторных<br>
# тяжелых вычислений<br>
cached_results = []
PEP 8 также дает рекомендации по стилю написания комментариев:
- Писать ясным, грамотным языком — комментарии должны быть понятны другим разработчикам
- Использовать полные предложения с правильной пунктуацией
- При комментировании на английском языке следовать американскому стилю английского
- Не использовать сокращения, которые могут быть непонятны другим
- Быть лаконичным, но полным — комментарий должен содержать всю необходимую информацию в сжатой форме
- Использовать маркеры TODO, FIXME, NOTE, WARNING для выделения специальных комментариев
Специальные маркеры в комментариях:
# TODO: Реализовать проверку граничных значений— отмечает задачу, которую нужно выполнить
# FIXME: Возможна утечка памяти при больших объемах данных— указывает на известную проблему
# NOTE: API может измениться в будущих версиях— содержит важное замечание
# WARNING: Не изменять порядок параметров, используется в legacy-коде— предупреждение
Многие IDE и инструменты анализа кода (например, PyCharm, VSCode с расширениями) распознают эти маркеры и выделяют их, что помогает отслеживать задачи и проблемы в коде.
PEP 8 также рекомендует использовать комментарии для временного отключения кода (вместо удаления), но предупреждает, что такие комментарии должны быть временными и содержать объяснение, почему код отключен:
# Временно отключаем валидацию из-за проблем с API поставщика
# TODO: Вернуть после исправления на стороне поставщика (ожидается 2023-05-15)
# def validate_external_data(data):
# return external_api.validate(data)
Следуя этим рекомендациям, вы создадите комментарии, которые действительно улучшают качество кода и помогают другим разработчикам (включая будущего вас) быстрее и глубже понимать логику программы.
Распространенные ошибки при написании комментариев в Python
Несмотря на кажущуюся простоту, комментирование кода — это искусство, в котором легко допустить ошибки. Рассмотрим типичные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики, и как их избежать. 🚫
1. Комментирование очевидного кода
Одна из самых распространенных ошибок — комментирование того, что и так очевидно из кода:
# Увеличиваем counter на 1
counter += 1
# Проверяем, пуст ли список
if not my_list:
# Список пуст, выводим сообщение
print("Список пуст")
Такие комментарии только загромождают код, не добавляя ценности. Вместо этого стоит комментировать неочевидные моменты:
# Инкрементируем счетчик попыток для отслеживания
# числа запросов к нестабильному API
request_attempts += 1
# Специальная обработка для пустых списков необходима
# из-за требований в спецификации v2.3
if not items:
log_empty_list_occurrence()
2. Устаревшие комментарии
Когда код изменяется, но комментарии остаются прежними, возникает серьёзная проблема — они начинают вводить в заблуждение:
# Проверяем валидность email по регулярному выражению
def validate_email(email):
# Возвращаем True, если email валидный
return email.endswith('@example.com') # На самом деле проверяется только домен
Решение — всегда обновлять комментарии при изменении кода и периодически проводить ревизию документации.
3. Комментарии-отговорки
Иногда разработчики используют комментарии для оправдания плохого кода:
# Я знаю, что это некрасиво, но работает
def calculate_total(items):
t = 0
for i in range(len(items)):
t = t + items[i].p * items[i].q
return t
Вместо таких комментариев лучше потратить время на улучшение кода:
def calculate_total(items):
"""Вычисляет общую стоимость всех позиций."""
return sum(item.price * item.quantity for item in items)
4. Избыточное форматирование
Некоторые разработчики слишком увлекаются украшением комментариев:
###############################################
# #
# ФУНКЦИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ #
# #
###############################################
PEP 8 рекомендует более сдержанный стиль. Для выделения разделов достаточно простого форматирования:
# Обработка данных пользователя
# ----------------------------------
5. Отсутствие комментариев к публичному API
Функции и классы, которые используются другими разработчиками, должны иметь четкую документацию в виде docstrings. Отсутствие такой документации — серьёзная ошибка:
def process_data(data, options=None):
# Здесь должен быть docstring!
if options is None:
options = {}
# ...
Правильный подход — всегда документировать публичный API:
def process_data(data, options=None):
"""
Обрабатывает входные данные с применением указанных опций.
Args:
data (dict): Словарь с входными данными.
options (dict, optional): Настройки обработки. По умолчанию {}.
Returns:
dict: Обработанные данные.
Raises:
ValueError: Если data не является словарем.
"""
if options is None:
options = {}
6. Непоследовательный стиль
Использование разных стилей комментирования в одном проекте затрудняет чтение кода:
# это комментарий в одном стиле
# А это – в другом стиле.
'''А это вообще использование многострочной строки вместо #'''
Решение — придерживаться единого стиля во всем проекте, предпочтительно описанного в PEP 8.
7. Использование комментариев вместо системы контроля версий
Нередко встречаются комментарии, хранящие историю изменений:
# 2022-05-10: Добавлена поддержка CSV
# 2022-06-15: Исправлена ошибка с кодировкой
# 2022-07-01: Добавлен параметр encoding
Для этого существуют системы контроля версий, такие как Git. Комментарии должны объяснять текущее состояние кода, а не его историю.
8. Информационный шум
Слишком много комментариев может быть так же плохо, как и их отсутствие:
# Создаем список
items = []
# Перебираем числа от 1 до 10
for i in range(1, 11):
# Добавляем число в список
items.append(i)
# Выводим список
print(items)
Этот код не требует комментариев, так как он и так понятен.
9. Неинформативные docstrings
Часто встречаются docstrings, которые не предоставляют полезной информации:
def calculate_area(width, height):
"""Функция для вычисления площади.""" # Неинформативно
return width * height
Лучший подход — включать в документацию полезные детали:
def calculate_area(width, height):
"""
Вычисляет площадь прямоугольника.
Args:
width (float): Ширина прямоугольника в метрах.
height (float): Высота прямоугольника в метрах.
Returns:
float: Площадь прямоугольника в квадратных метрах.
"""
return width * height
Избегая этих распространенных ошибок, вы сможете писать комментарии, которые действительно повышают качество кода и облегчают работу всей команды.
Правильное комментирование кода на Python — это баланс между излишней детализацией и полным отсутствием пояснений. Хороший комментарий объясняет "почему", а не "что", соответствует стандартам PEP 8 и PEP 257, и актуален относительно кода. Помните: каждый раз, когда вы пишете комментарий, задайте себе вопрос — действительно ли он прояснит непонятные аспекты для другого разработчика? Если ответ положительный, ваш комментарий заслуживает места в коде. Качественные комментарии — это инвестиция в будущее проекта и показатель вашего профессионализма как Python-разработчика.
