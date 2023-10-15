Python и JSON: руководство по эффективной обработке данных

import json import requests from datetime import datetime # Получение данных из API (пример) def get_weather_data(city): # В реальном проекте здесь будет реальный URL API с ключом # Это демонстрационный пример response = { "location": { "name": city, "country": "Some Country" }, "current": { "temp_c": 22.5, "condition": { "text": "Sunny", "code": 1000 }, "wind_kph": 15.1, "humidity": 65 }, "forecast": { "forecastday": [ { "date": "2023-10-15", "day": { "maxtemp_c": 25.3, "mintemp_c": 18.1, "condition": { "text": "Partly cloudy", "code": 1003 } } }, { "date": "2023-10-16", "day": { "maxtemp_c": 26.8, "mintemp_c": 19.2, "condition": { "text": "Sunny", "code": 1000 } } } ] } } return response # Анализ данных о погоде def analyze_weather(data): location = f"{data['location']['name']}, {data['location']['country']}" current_temp = data['current']['temp_c'] condition = data['current']['condition']['text'] # Расчёт средних температур прогноза forecast_temps = [] forecast_days = [] for day in data['forecast']['forecastday']: date = datetime.strptime(day['date'], '%Y-%m-%d').strftime('%d %b') max_temp = day['day']['maxtemp_c'] min_temp = day['day']['mintemp_c'] avg_temp = (max_temp + min_temp) / 2 forecast_temps.append(avg_temp) forecast_days.append(date) avg_forecast_temp = sum(forecast_temps) / len(forecast_temps) return { "location": location, "current_temp": current_temp, "condition": condition, "forecast_days": forecast_days, "forecast_temps": forecast_temps, "avg_forecast_temp": avg_forecast_temp } # Получение и анализ данных weather_data = get_weather_data("Berlin") analysis = analyze_weather(weather_data) print(f"Погода в {analysis['location']}: {analysis['current_temp']}°C, {analysis['condition']}") print(f"Средняя прогнозируемая температура: {analysis['avg_forecast_temp']:.1f}°C") for i, day in enumerate(analysis['forecast_days']): print(f"{day}: {analysis['forecast_temps'][i]:.1f}°C")