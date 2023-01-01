Создание Apache Kafka потоков данных на Python: руководство разработчика

from confluent_kafka import Producer, KafkaException import json import time import socket import logging logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s – %(name)s – %(levelname)s – %(message)s') logger = logging.getLogger('kafka-producer') class RobustProducer: def __init__(self, bootstrap_servers): self.config = { 'bootstrap.servers': bootstrap_servers, 'client.id': f'python-producer-{socket.gethostname()}', 'retries': 5, 'retry.backoff.ms': 100, 'acks': 'all', 'linger.ms': 5, 'batch.size': 32768, 'compression.type': 'snappy', # Сжатие данных } self._producer = None self._connect() def _connect(self): try: if self._producer is not None: self._producer.flush() self._producer = Producer(self.config) logger.info("Producer подключен к Kafka") except KafkaException as e: logger.error(f"Ошибка при создании Producer: {e}") raise def _delivery_report(self, err, msg): if err is not None: logger.error(f'Ошибка доставки: {err} для сообщения: {msg.value()[:30]}...') # Здесь можно добавить сохранение сообщения для повторной отправки else: logger.debug(f'Сообщение доставлено в {msg.topic()}[{msg.partition()}] @ {msg.offset()}') def send(self, topic, value, key=None, headers=None, max_retries=3): retry_count = 0 while retry_count <= max_retries: try: # Сериализация данных value_bytes = json.dumps(value).encode('utf-8') if key: key_bytes = str(key).encode('utf-8') else: key_bytes = None # Отправка сообщения self._producer.produce( topic=topic, value=value_bytes, key=key_bytes, headers=headers, callback=self._delivery_report ) # Периодически вызываем poll для обработки колбэков self._producer.poll(0) return True except BufferError: # Буфер сообщений переполнен, ждем и пробуем снова logger.warning("Буфер Producer переполнен, ожидание...") self._producer.poll(1) retry_count += 1 except KafkaException as e: logger.error(f"Ошибка Kafka при отправке: {e}") if retry_count < max_retries: time.sleep(0.5 * (retry_count + 1)) # Экспоненциальный backoff retry_count += 1 try: self._connect() # Пробуем переподключиться except: pass else: raise return False def flush(self, timeout=None): if self._producer: return self._producer.flush(timeout) def close(self): if self._producer: self._producer.flush() # Закрытия Producer напрямую нет в confluent-kafka # Он закроется при сборке мусора self._producer = None