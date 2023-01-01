Тестирование веб-сайтов: как найти ошибки и защитить бизнес#QA и тестирование #Веб-безопасность #Ошибки в данных и качество
Для кого эта статья:
- Начинающие тестировщики программного обеспечения
- Представители компаний, заинтересованные в тестировании веб-сайтов
Люди, желающие стать специалистами в области QA и тестирования веб-приложений
Ошибки на веб-сайтах обходятся компаниям дорого — каждый сбой может стоить тысячи потерянных клиентов и миллионы недополученной прибыли. Представьте: пользователь не может оформить заказ из-за неработающей кнопки, или данные формы не отправляются из-за скрытой ошибки валидации. Каждая такая проблема — это потенциальный клиент, который уходит к конкурентам. Тестирование веб-сайтов — это не просто проверка работоспособности, а комплексный подход к обеспечению качества, который поможет защитить ваш бизнес от критических ошибок и сохранить лояльность пользователей. 🔍
Что такое тестирование веб-сайтов и почему оно важно
Тестирование веб-сайтов — это систематический процесс проверки функциональности, производительности, безопасности и удобства использования веб-приложений. Цель этого процесса — выявить ошибки и несоответствия требованиям до того, как их обнаружат конечные пользователи. 🧪
Многие новички в разработке недооценивают важность тестирования, полагая, что если сайт запускается и основные страницы отображаются — этого достаточно. Однако статистика показывает обратное:
- 88% пользователей не возвращаются на сайт после негативного опыта взаимодействия
- Среднее время, затрачиваемое на устранение ошибки после релиза, в 5-7 раз больше, чем на этапе тестирования
- До 50% бюджета разработки может уходить на исправление дефектов, найденных после запуска
Тестирование web приложений это не только поиск ошибок в коде, но и гарантия того, что продукт соответствует ожиданиям пользователей и бизнес-требованиям.
Михаил Смирнов, QA Lead
Однажды мы работали над крупным интернет-магазином косметики, который должен был запуститься перед "Чёрной пятницей". Заказчик настаивал на быстром релизе и был уверен, что сайт работает отлично после нескольких поверхностных проверок. Я настоял на проведении полноценного тестирования корзины и процесса оформления заказа.
За два дня мы выявили критический баг — при добавлении определённого количества товаров система некорректно рассчитывала скидки, а в некоторых случаях заказ вовсе не оформлялся. Если бы сайт запустился с этой ошибкой, компания потеряла бы около 40% потенциальной выручки в самый прибыльный день года.
После этого случая руководство выделило отдельный бюджет на тестирование и включило нас в процесс разработки на ранних этапах. Правильное тестирование — это не расходы, а инвестиции, которые многократно окупаются.
Ключевые преимущества грамотного тестирования веб-сайтов:
|Преимущество
|Влияние на бизнес
|Влияние на пользователей
|Улучшение пользовательского опыта
|Повышение конверсии и удержания клиентов
|Удовлетворение от использования продукта
|Снижение затрат на поддержку
|Экономия до 30% бюджета на обслуживание
|Меньше сбоев при использовании
|Повышение безопасности данных
|Защита от утечек и штрафов регуляторов
|Доверие к сервису и его репутации
|Оптимизация производительности
|Снижение нагрузки на серверы, экономия ресурсов
|Быстрая загрузка страниц и отклик интерфейса
Web тестирование это не просто техническая необходимость, а стратегический инструмент для создания конкурентоспособного продукта. В современных условиях высокой конкуренции даже небольшие проблемы с функциональностью могут стать причиной потери значительной доли пользователей.
Основные типы веб-тестирования для начинающих
Для новичков в тестировании веб-сайтов важно понимать, что существует несколько фундаментальных типов проверок, которые в совокупности обеспечивают качество продукта. Начнем с самых базовых и постепенно перейдем к более сложным. 🔧
1. Функциональное тестирование
Функциональное тестирование проверяет, правильно ли работают все функции веб-сайта согласно требованиям. Это фундамент всего процесса тестирования.
- Проверка работы форм ввода и отправки данных
- Тестирование навигации и переходов между страницами
- Верификация логики бизнес-процессов (регистрация, авторизация, оплата)
- Проверка взаимодействия с базой данных (сохранение/извлечение информации)
2. Тестирование пользовательского интерфейса (UI)
UI-тестирование фокусируется на визуальных элементах и их корректном отображении.
- Проверка расположения элементов на странице
- Корректность отображения изображений и медиаконтента
- Работа интерактивных элементов (кнопки, слайдеры, выпадающие меню)
- Визуальная консистентность дизайна на всех страницах
3. Кроссбраузерное тестирование
Этот тип тестирования обеспечивает корректную работу веб-сайта в различных браузерах и их версиях.
- Проверка в популярных браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- Тестирование на разных версиях одного браузера
- Верификация корректного отображения и функциональности
4. Адаптивное тестирование
Проверяет, как сайт адаптируется к различным размерам экрана и устройствам.
- Тестирование на десктопных мониторах разного разрешения
- Проверка на планшетах (горизонтальная и вертикальная ориентация)
- Тестирование на смартфонах различных размеров
5. Тестирование производительности
Оценивает скорость работы сайта, время загрузки страниц и отклика на действия пользователя.
- Измерение времени загрузки страниц
- Анализ оптимизации ресурсов (изображения, скрипты, CSS)
- Базовое нагрузочное тестирование
6. Тестирование безопасности
Базовое тестирование безопасности направлено на выявление очевидных уязвимостей.
- Проверка форм на защиту от простых XSS-атак
- Тестирование процессов аутентификации и авторизации
- Проверка защиты личных данных пользователей
|Тип тестирования
|Приоритет для новичка
|Сложность освоения
|Необходимые инструменты
|Функциональное
|Высокий
|Низкая
|Браузер, чек-листы
|UI-тестирование
|Высокий
|Низкая
|Браузер, инструменты разработчика
|Кроссбраузерное
|Средний
|Средняя
|Разные браузеры, BrowserStack
|Адаптивное
|Средний
|Средняя
|Responsive Design Mode, DevTools
|Производительность
|Низкий
|Высокая
|Lighthouse, PageSpeed Insights
|Безопасность
|Низкий
|Высокая
|OWASP ZAP, базовые сканеры
Начинающим тестировщикам рекомендуется осваивать типы тестирования постепенно, начиная с функционального и UI-тестирования. По мере приобретения опыта можно переходить к более сложным проверкам, требующим специализированных знаний и инструментов. 🧩
Необходимые инструменты для тестирования веб-приложений
Правильно подобранные инструменты — это половина успеха в тестировании веб-сайтов. Для начинающих важно освоить базовый набор, который позволит эффективно выявлять большинство типичных проблем без необходимости в сложных и дорогостоящих решениях. 🛠️
1. Браузеры и их инструменты разработчика
Встроенные инструменты разработчика (DevTools) в современных браузерах — мощный и бесплатный набор для базового тестирования:
- Chrome DevTools — наиболее полнофункциональный инструмент с широкими возможностями
- Firefox Developer Tools — отличный выбор для проверки отзывчивого дизайна
- Safari Web Inspector — необходим для тестирования на устройствах Apple
- Edge DevTools — инструменты, аналогичные Chrome, с некоторыми уникальными возможностями
С помощью DevTools вы можете:
- Инспектировать и модифицировать HTML/CSS
- Отлаживать JavaScript
- Анализировать сетевые запросы
- Проверять производительность загрузки
- Эмулировать мобильные устройства
2. Расширения для браузеров
Специальные расширения могут значительно упростить процесс тестирования:
- Web Developer — набор инструментов для CSS, форм, изображений
- Lighthouse — анализ производительности, доступности и SEO
- axe — проверка доступности сайта для людей с ограниченными возможностями
- ColorZilla — проверка цветов и соответствия дизайну
- WhatFont — определение шрифтов на странице
3. Инструменты для тестирования кроссбраузерности
Для проверки работы сайта в различных браузерах и на разных устройствах:
- BrowserStack — онлайн-сервис для тестирования на реальных устройствах и браузерах
- LambdaTest — альтернатива с бесплатным планом для начинающих
- Responsive Design Mode — встроенный в браузеры режим для проверки адаптивности
4. Инструменты для записи и выполнения тестов
Для автоматизации рутинных проверок:
- Selenium IDE — простое в освоении расширение для записи и воспроизведения действий
- Katalon Recorder — более функциональная альтернатива Selenium IDE
- Cypress — современный фреймворк для end-to-end тестирования (требует базовых навыков программирования)
5. Инструменты для тестирования производительности
Для анализа скорости загрузки и оптимизации:
- Google PageSpeed Insights — анализ скорости загрузки и рекомендации
- WebPageTest — детальный анализ производительности
- GTmetrix — комплексный анализ с визуализацией проблем
6. Трекеры ошибок и система управления тестированием
Для организации процесса тестирования:
- Jira — профессиональная система для управления задачами и багами
- Trello — простой и наглядный инструмент для небольших проектов
- TestRail — специализированное решение для управления тестовыми сценариями
- Google Sheets/Excel — для начинающих может быть достаточно обычных таблиц
Анна Петрова, QA-инженер
В начале карьеры я потратила много времени на поиск "идеального инструмента" для тестирования. Скачивала всё подряд, пыталась освоить сложные фреймворки, но результаты были посредственными. Переломный момент наступил, когда я провела неделю, изучая только DevTools в Chrome.
Помню свой первый серьезный проект — интернет-магазин с проблемами в корзине. С помощью Network-панели в DevTools я обнаружила, что при добавлении товара отправлялся некорректный POST-запрос. Я подготовила подробный отчет с скриншотами и данными запроса, и разработчики исправили проблему за час.
Этот опыт научил меня важному правилу: лучше глубоко освоить один простой инструмент, чем поверхностно знать десяток сложных. Для начинающих тестировщиков я всегда рекомендую сначала в совершенстве изучить DevTools, а затем постепенно добавлять другие инструменты по мере необходимости.
Начинающим тестировщикам рекомендуется начать с освоения браузерных инструментов разработчика и постепенно расширять свой арсенал. Помните, что инструмент — это средство, а не цель. Важнее понимать принципы тестирования и уметь выявлять проблемы, а не просто использовать множество программ. 🎯
Пошаговый алгоритм проверки веб-сайта от А до Я
Систематический подход к тестированию веб-сайта гарантирует, что вы не упустите важные аспекты и проверите все критические функции. Ниже представлен универсальный алгоритм, который подходит как для новичков, так и для опытных тестировщиков. 📋
Шаг 1: Подготовка к тестированию
- Изучите требования и документацию проекта
- Подготовьте тестовое окружение (браузеры, устройства, инструменты)
- Создайте чек-лист тестирования на основе функциональных требований
- Подготовьте тестовые данные (учетные записи, платежные данные и т.д.)
Шаг 2: Базовая проверка функциональности
- Протестируйте основные пользовательские сценарии:
- Регистрация и авторизация
- Навигация по сайту
- Поиск информации/товаров
- Процесс оформления заказа/выполнения целевого действия
- Проверьте все формы и поля ввода:
- Валидация полей (корректные и некорректные данные)
- Обязательные поля отмечены и проверяются
- Форматирование ввода (телефоны, email, даты)
- Сообщения об ошибках понятны и информативны
- Проверьте все ссылки и кнопки:
- Отсутствие "битых" ссылок
- Правильность переходов
- Работа кнопок "Назад" и "Вперед" в браузере
Шаг 3: Тестирование пользовательского интерфейса
- Проверьте корректность отображения всех элементов:
- Тексты не обрезаны и читаемы
- Изображения загружаются и отображаются правильно
- Выравнивание элементов соответствует дизайну
- Оцените единообразие интерфейса:
- Одинаковые элементы выглядят и ведут себя одинаково
- Цветовая схема и шрифты соответствуют дизайн-системе
- Проверьте интерактивные элементы:
- Состояния наведения, нажатия, отключения
- Анимации и переходы работают корректно
- Выпадающие меню и всплывающие окна функционируют правильно
Шаг 4: Кроссбраузерное и адаптивное тестирование
- Протестируйте сайт в основных браузерах:
- Chrome, Firefox, Safari, Edge
- При необходимости проверьте в устаревших версиях (IE11, старые версии Chrome)
- Проверьте адаптивность на разных разрешениях экрана:
- Десктоп (1920×1080, 1366×768)
- Планшет (768×1024)
- Мобильные устройства (375×667, 360×640)
- Проверьте поведение при смене ориентации на мобильных устройствах
Шаг 5: Тестирование производительности и безопасности
- Проведите базовое тестирование производительности:
- Время загрузки страниц
- Отзывчивость интерфейса при взаимодействии
- Работа при медленном интернет-соединении
- Выполните базовые проверки безопасности:
- Защита форм от простых атак (XSS, SQL-инъекции)
- Корректная работа аутентификации
- Защита личных данных пользователя
Шаг 6: Проверка специфических функций
- Протестируйте интеграции с внешними сервисами:
- Платежные системы
- Социальные сети
- Аналитические инструменты
- Проверьте работу с файлами:
- Загрузка файлов (различные форматы и размеры)
- Скачивание документов
- Протестируйте работу с данными:
- Сохранение и редактирование информации
- Фильтрация и сортировка
Шаг 7: Документирование результатов
- Зафиксируйте найденные дефекты:
- Подробное описание проблемы
- Шаги воспроизведения
- Ожидаемый и фактический результат
- Приоритет и серьезность дефекта
- Скриншоты или видео воспроизведения
- Подготовьте отчет о тестировании:
- Общая оценка качества
- Статистика найденных дефектов
- Рекомендации по улучшению
Приоритеты тестирования в зависимости от типа сайта:
|Тип сайта
|Приоритетные области тестирования
|Особое внимание
|Интернет-магазин
|Каталог, корзина, оформление заказа, личный кабинет
|Процесс оплаты, расчет скидок, наличие товаров
|Информационный портал
|Навигация, поиск, отображение контента
|Корректность отображения медиа-контента, быстрая загрузка
|Лендинг
|Формы захвата лидов, отображение на всех устройствах
|Скорость загрузки, работа всех CTA-элементов
|Корпоративный сайт
|Информационная архитектура, формы обратной связи
|Консистентность брендинга, актуальность информации
|Веб-приложение
|Функциональность, авторизация, работа с данными
|Защита данных, производительность при активном использовании
Используйте этот алгоритм как основу и адаптируйте его под конкретный проект. С опытом вы научитесь определять, каким областям уделять больше внимания в зависимости от специфики сайта и целевой аудитории. 🎯
Как развиваться дальше в сфере Web-тестирования
После освоения базовых методов тестирования веб-сайтов перед вами открывается множество путей профессионального роста. Систематическое развитие навыков позволит не только повысить качество вашей работы, но и существенно увеличить ценность на рынке труда. 🚀
1. Углубление в специализации
В зависимости от ваших интересов и потребностей рынка, выберите направление для углубленного изучения:
- Автоматизация тестирования — изучите Selenium WebDriver, Cypress, Playwright или Puppeteer
- Нагрузочное тестирование — освойте JMeter, Gatling или k6 для оценки производительности под нагрузкой
- Тестирование безопасности — погрузитесь в OWASP Top 10, инструменты сканирования уязвимостей
- UX-тестирование — изучите методы оценки удобства использования, eye-tracking, A/B тестирование
2. Технический рост
Развивайте технические навыки, которые сделают вас более эффективным тестировщиком:
- Изучите основы программирования — JavaScript для веб, Python для автоматизации
- Освойте работу с API — Postman, SoapUI, умение читать и писать запросы
- Изучите базы данных — SQL для проверки данных на бэкенде
- Разберитесь в сетевых протоколах — HTTP/HTTPS, WebSockets, знание статус-кодов
- DevOps-практики — CI/CD, Docker, интеграция тестов в конвейер разработки
3. Сертификация и формальное образование
Получите признанные в индустрии сертификаты, подтверждающие ваши навыки:
- ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) — международный стандарт для тестировщиков
- Certified Web Tester — специализированный сертификат для веб-тестирования
- Специализированные курсы — по автоматизации, безопасности, производительности
4. Расширение профессионального кругозора
Развивайте не только технические, но и смежные навыки:
- Методологии разработки — Agile, Scrum, понимание жизненного цикла разработки
- Soft skills — коммуникация с командой, презентация результатов, аргументация
- Управление тестированием — планирование, метрики, отчетность
- Бизнес-домен — глубокое понимание сферы, для которой разрабатывается продукт
5. Практический опыт и портфолио
Теория без практики малоэффективна, поэтому активно применяйте полученные знания:
- Участвуйте в открытых проектах — тестирование open source решений
- Создайте личный блог — описывайте изученные техники и найденные баги
- Разработайте собственные инструменты — утилиты для автоматизации рутинных задач
- Баг-баунти программы — поиск уязвимостей на реальных сайтах с вознаграждением
6. Профессиональное сообщество
Станьте активным участником профессионального сообщества:
- Участвуйте в конференциях — как слушатель и, со временем, как спикер
- Вступите в тематические сообщества — форумы, чаты, группы в социальных сетях
- Следите за лидерами мнений — блоги, YouTube-каналы, подкасты о тестировании
- Менторство — найдите наставника или станьте ментором для начинающих
7. Карьерные перспективы
Понимайте возможные карьерные траектории в сфере тестирования:
- Вертикальный рост — от джуниора к сеньору, лиду, менеджеру по тестированию
- Горизонтальный рост — переход в смежные области (DevOps, разработка, аналитика)
- Экспертная специализация — становление признанным экспертом в узкой области
- Предпринимательство — создание собственных продуктов или консалтинговых услуг
План развития на ближайшие 12 месяцев для начинающего веб-тестировщика:
|Период
|Технические навыки
|Инструменты
|Soft skills и профразвитие
|1-3 месяца
|Освоение ручного тестирования, базовые знания HTML/CSS
|DevTools, чек-листы, баг-трекеры
|Изучение терминологии, структурирование отчетов
|4-6 месяцев
|Основы JavaScript, API-тестирование
|Postman, Charles Proxy
|Участие в code review, коммуникация с разработчиками
|7-9 месяцев
|Введение в автоматизацию, SQL
|Selenium IDE, базовый Cypress
|Первое выступление на митапе, ведение блога
|10-12 месяцев
|Углубление в выбранную специализацию
|Расширенные инструменты по специализации
|Участие в конференции, менторство новичков
Помните, что развитие в сфере тестирования — это марафон, а не спринт. Регулярно пересматривайте свои цели и корректируйте план развития в соответствии с изменениями в индустрии и вашими личными предпочтениями. Главное — сохранять любопытство и стремление к постоянному совершенствованию. 🌱
Тестирование веб-сайтов — это не просто поиск ошибок, а комплексный процесс обеспечения качества продукта. Освоив базовые методы, вы создаете фундамент для профессионального роста в одной из самых востребованных IT-специальностей. Помните: хороший тестировщик видит то, что другие упускают из виду. Это искусство вдумчивого исследования, которое требует не только технических знаний, но и определенного склада ума. Развивайте свое критическое мышление, любопытство и внимание к деталям — эти качества останутся вашими главными инструментами независимо от технологий, которые придут в будущем.
Читайте также
Фёдор Зимин
разработчик Unity