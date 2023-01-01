Ручное тестирование веб-сайтов: как избежать критичных ошибок#Веб-разработка #QA и тестирование #Ошибки в данных и качество
Для кого эта статья:
- Специалисты в области QA и тестирования программного обеспечения
- Люди, интересующиеся карьерой в тестировании веб-сайтов
Владельцы и разработчики веб-проектов, заинтересованные в улучшении качества их продуктов
Когда пользователь покидает ваш сайт из-за незамеченной ошибки — вы теряете не просто посетителя, а потенциального клиента и деньги. По данным Amazon, задержка загрузки страницы всего на одну секунду стоит им 1,6 миллиарда долларов в год. Именно поэтому грамотное ручное тестирование веб-сайтов становится не роскошью, а необходимостью для каждого бизнеса, представленного в сети. В этой статье я расскажу, как правильно тестировать веб-сайты вручную — от базовых принципов до конкретных шагов, которые вы сможете применить уже сегодня. 🔍
Что такое ручное тестирование веб-сайтов и зачем оно нужно
Ручное тестирование веб-сайтов — это процесс проверки функциональности, удобства использования и производительности веб-ресурса без применения автоматизированных скриптов. Тестировщик имитирует действия реального пользователя, взаимодействуя с интерфейсом, заполняя формы, нажимая кнопки и переходя по ссылкам, чтобы выявить возможные ошибки и несоответствия требованиям.
Анна Петрова, Lead QA Engineer Помню свой первый серьезный проект — интернет-магазин премиальной косметики. Руководство было уверено, что на сайте "всё работает", и мы запустились без тщательного тестирования. В первый же день пользователи обнаружили, что при оплате заказа на сумму более 10 000 рублей, платеж проходил, но заказ "терялся" — не отображался в админке, но деньги списывались. Этот баг стоил компании не только денег на возвраты, но и репутации. После трех дней аврального исправления ошибки мы внедрили обязательное ручное тестирование перед каждым релизом, используя чек-листы всех критичных пользовательских сценариев. За последующие полгода количество инцидентов снизилось на 87%.
Несмотря на рост популярности автоматизированного тестирования, ручное тестирование остается незаменимым по нескольким причинам:
- Человеческий фактор — только реальный человек может оценить, насколько интуитивно понятен интерфейс
- Гибкость — тестировщик может мгновенно адаптировать подход при обнаружении нестандартной ситуации
- Исследовательское тестирование — возможность обнаружить неочевидные проблемы, которые сложно предусмотреть в автоматизированных сценариях
- Экономическая эффективность — для небольших проектов или редких изменений ручное тестирование требует меньше ресурсов, чем разработка и поддержка автотестов
Согласно исследованию Capgemini World Quality Report, 72% компаний признают, что не могут полностью отказаться от ручного тестирования в пользу автоматизации. Особенно это касается тестирования пользовательского опыта (UX) и взаимодействия с интерфейсом (UI), где субъективное восприятие человека невозможно полностью заменить алгоритмами. 🧠
|Критерий
|Ручное тестирование
|Автоматизированное тестирование
|Оценка пользовательского опыта
|Высокая точность
|Ограниченные возможности
|Скорость выполнения повторяющихся тестов
|Низкая
|Высокая
|Адаптивность к изменениям
|Мгновенная
|Требует обновления скриптов
|Возможность обнаружения непредвиденных ошибок
|Высокая
|Низкая
|Стоимость внедрения
|Низкая
|Высокая
Основные виды и методы ручного тестирования сайтов
Эффективное ручное тестирование веб-сайтов включает несколько основных видов проверок, каждая из которых фокусируется на определенном аспекте качества продукта. Комбинирование этих видов тестирования обеспечивает комплексную оценку веб-ресурса. 📋
- Функциональное тестирование — проверка работоспособности всех функций сайта согласно требованиям. Включает тестирование форм, кнопок, ссылок, корзины и т.д.
- Юзабилити-тестирование — оценка удобства использования интерфейса с точки зрения конечного пользователя.
- Тестирование совместимости — проверка корректности работы сайта в различных браузерах, на разных устройствах и операционных системах.
- Тестирование производительности — ручная оценка скорости загрузки страниц и реакции интерфейса на действия пользователя.
- Тестирование безопасности — базовые проверки на наличие очевидных уязвимостей, таких как незащищенная передача данных.
- Регрессионное тестирование — проверка, что новые изменения не нарушили работу существующих функций.
Для каждого из этих видов тестирования существуют различные методики и подходы:
- Тестирование по документации — проверка соответствия сайта техническому заданию и спецификациям.
- Исследовательское тестирование — свободное исследование продукта без строгого следования документации, позволяющее найти неочевидные проблемы.
- Тестирование на основе сценариев — проверка типичных пользовательских путей (user journeys).
- Ad-hoc тестирование — спонтанное тестирование без предварительного планирования, часто применяется при ограниченном времени.
- A/B тестирование — сравнение двух версий страницы для определения, какая из них лучше выполняет бизнес-задачи.
Михаил Соколов, QA Team Lead Работая над крупным образовательным порталом, мы столкнулись с необычной ситуацией: метрики показывали, что пользователи массово покидали сайт на этапе оплаты курсов. Автоматические тесты проходили успешно, никаких технических ошибок система не фиксировала. Мы решили провести глубокое исследовательское тестирование, буквально "влезая в шкуру" разных категорий пользователей.
Оказалось, что проблема была в неочевидном UI/UX: кнопка "Оплатить" на мобильных устройствах визуально сливалась с фоном при определенной яркости экрана, и многие пользователи просто не могли её найти! Этот случай convinced руководство выделить дополнительные ресурсы на ручное тестирование с привлечением фокус-групп. После исправления дизайна конверсия выросла на 34%.
При выборе методов тестирования важно учитывать особенности проекта. Например, для интернет-магазина критично тщательное тестирование процесса оформления заказа, а для информационного портала — корректность отображения контента и работа поиска. 🛒
Необходимые инструменты для эффективного тестирования
Успешное ручное тестирование веб-сайтов невозможно без правильно подобранного набора инструментов. Хороший тестировщик должен уметь использовать программные средства, которые помогают выявлять, документировать и отслеживать ошибки, а также анализировать производительность сайта. 🛠️
|Категория инструментов
|Примеры
|Применение
|Браузеры и расширения
|Chrome, Firefox, Edge, Safari, Chrome DevTools, Lighthouse
|Основная среда тестирования, инструменты разработчика для анализа DOM, сети, производительности
|Системы отслеживания ошибок
|Jira, Trello, Asana, Bugzilla, Redmine
|Документирование найденных дефектов, отслеживание их статуса
|Инструменты для создания скриншотов и записи экрана
|Lightshot, Screenpresso, OBS Studio, Loom
|Документирование визуальных багов, создание наглядных материалов для отчетов
|Прокси-серверы и анализаторы трафика
|Fiddler, Charles Proxy, Wireshark
|Перехват и анализ HTTP/HTTPS запросов, модификация запросов для тестирования граничных случаев
|Эмуляторы мобильных устройств
|Chrome DevTools Device Mode, BrowserStack, LambdaTest
|Тестирование отзывчивого дизайна и мобильной версии сайта
Рассмотрим некоторые из этих инструментов подробнее:
- Chrome DevTools — незаменимый инструмент для веб-тестирования. Позволяет инспектировать элементы страницы, отлаживать JavaScript, анализировать сетевую активность, проверять производительность и эмулировать мобильные устройства.
- Системы управления тестированием и баг-трекеры — помогают структурировать процесс тестирования, хранить тест-кейсы и фиксировать найденные ошибки. Качественное описание бага в баг-трекере значительно ускоряет процесс его исправления.
- Прокси-серверы — позволяют перехватывать и модифицировать HTTP-запросы, что особенно полезно при тестировании API-взаимодействий и проверке обработки различных ответов сервера.
- Инструменты для кросс-браузерного тестирования — помогают убедиться, что сайт корректно работает во всех поддерживаемых браузерах и на разных устройствах без необходимости иметь физический доступ к каждому из них.
Для организации работы тестировщика также полезны инструменты для создания и хранения тест-кейсов и чек-листов. Это могут быть как специализированные решения (TestRail, TestLink), так и обычные текстовые редакторы или таблицы (Google Sheets, Microsoft Excel). Главное — чтобы тестировщик мог легко следовать структурированному плану тестирования и отмечать результаты. 📊
Пошаговая инструкция по ручному тестированию веб-сайта
Успешное ручное тестирование веб-сайта — это методичный процесс, который требует систематического подхода. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете эффективно проверить функциональность, удобство использования и производительность веб-ресурса. 🧪
Анализ требований
- Изучите техническое задание, пользовательские истории и макеты
- Уточните непонятные моменты у аналитиков или заказчика
- Определите приоритетные функции и критически важные пользовательские сценарии
Разработка тестовой документации
- Создайте чек-листы для быстрых проверок
- Разработайте подробные тест-кейсы для критичных функций
- Подготовьте тестовые данные (учетные записи, платежные реквизиты и т.д.)
Подготовка тестовой среды
- Настройте необходимые браузеры и расширения
- Подготовьте устройства для тестирования (ПК, планшеты, смартфоны)
- Убедитесь, что тестируемая версия сайта доступна
Выполнение тестирования
- Проведите базовое тестирование функциональности (smoke test)
- Выполните все запланированные тест-кейсы
- Проверьте сайт на различных устройствах и в разных браузерах
- Проведите исследовательское тестирование, пытаясь найти неочевидные проблемы
Документирование найденных дефектов
- Зафиксируйте каждый дефект в баг-трекере
- Приложите скриншоты, видеозаписи, логи для наглядной демонстрации проблемы
- Укажите шаги для воспроизведения, ожидаемый и фактический результат
- Присвойте приоритет и серьезность каждому дефекту
Проверка исправлений
- После исправления дефектов разработчиками выполните верификацию
- Проведите регрессионное тестирование, чтобы убедиться, что исправления не нарушили работу других функций
Подготовка отчета о тестировании
- Составьте итоговый отчет о проведенном тестировании
- Укажите статистику по выявленным и исправленным дефектам
- Сделайте заключение о готовности продукта к релизу
Пример тест-кейса для проверки функциональности регистрации на сайте:
- ID: TC-REG-001
- Название: Регистрация нового пользователя с валидными данными
- Предусловия: Открыта главная страница сайта, пользователь не авторизован
- Шаги:
- Нажать на кнопку "Регистрация"
- Заполнить поле "Email" валидным email-адресом
- Заполнить поле "Пароль" согласно требованиям (минимум 8 символов, буквы и цифры)
- Заполнить поле "Подтверждение пароля" тем же паролем
- Установить флажок "Я согласен с условиями"
- Нажать кнопку "Зарегистрироваться"
- Ожидаемый результат: Пользователь успешно зарегистрирован, отображается сообщение об успешной регистрации, на указанный email отправлено письмо для подтверждения
- Фактический результат: [заполняется после выполнения]
- Статус: [Pass/Fail]
Для эффективного тестирования важно не просто механически выполнять шаги, но и постоянно задаваться вопросом: "А что, если пользователь сделает это?" Именно такой подход позволяет находить неочевидные ошибки, которые могли бы остаться незамеченными при строгом следовании сценариям. 💡
Типичные ошибки и способы их обнаружения при тестировании
При ручном тестировании веб-сайтов существует ряд типичных ошибок, которые встречаются чаще всего. Знание этих проблем и методов их обнаружения позволяет тестировщику работать более эффективно и не пропускать критические дефекты. 🔎
- Ошибки верстки и адаптивности
- Некорректное отображение элементов при разных разрешениях экрана
- Наложение элементов друг на друга
- Искажение изображений или текста
Проблемы с масштабированием страницы Как обнаружить: Тестируйте сайт при различных разрешениях экрана, используя DevTools для эмуляции разных устройств. Проверяйте, как выглядит сайт при масштабировании (zoom in/out).
- Функциональные ошибки
- Неработающие кнопки или ссылки
- Некорректная обработка форм
- Ошибки валидации полей
Проблемы с авторизацией и регистрацией Как обнаружить: Проверяйте каждый элемент управления, заполняйте формы различными данными, включая граничные и некорректные значения. Используйте различные сценарии авторизации.
- Проблемы производительности
- Медленная загрузка страниц
- Долгое время отклика интерфейса
Зависания при выполнении операций Как обнаружить: Используйте инструменты вроде Lighthouse или вкладку Performance в DevTools для измерения времени загрузки. Обращайте внимание на субъективное ощущение скорости работы сайта.
- Ошибки совместимости
- Различное поведение сайта в разных браузерах
- Проблемы на мобильных устройствах
Некорректная работа при разных настройках системы Как обнаружить: Тестируйте сайт в различных браузерах и на разных устройствах. Особое внимание уделите браузерам, которые популярны среди целевой аудитории.
- Проблемы безопасности
- Незащищенная передача конфиденциальных данных
- Доступ к защищенным ресурсам без авторизации
Уязвимости ввода данных (XSS, SQL-инъекции) Как обнаружить: Проверяйте наличие HTTPS на страницах с вводом данных, пытайтесь получить доступ к защищенным страницам без авторизации, тестируйте формы с использованием специальных символов и скриптов.
- Проблемы юзабилити
- Неинтуитивный интерфейс
- Отсутствие обратной связи при действиях пользователя
- Недостаточный контраст текста и фона
- Неудобное расположение элементов управления Как обнаружить: Оценивайте сайт с точки зрения конечного пользователя, обращайте внимание на то, насколько понятны и доступны основные функции сайта.
Одна из самых распространенных ошибок при тестировании — это проверка только положительных сценариев ("happy path"), когда пользователь делает все правильно. Однако реальные пользователи часто совершают непредсказуемые действия, вводят некорректные данные или используют сайт неожиданным образом. 🤔
Для более эффективного выявления ошибок используйте следующие техники:
- Граничные значения — проверяйте работу сайта с минимальными и максимальными допустимыми значениями, а также со значениями за пределами допустимого диапазона.
- Негативное тестирование — намеренно вводите некорректные данные, чтобы проверить реакцию системы.
- "Разрушительное" тестирование — пытайтесь "сломать" систему нестандартными действиями: быстрыми многократными кликами, одновременным использованием нескольких функций и т.д.
- Тестирование доступности — проверяйте, насколько сайт удобен для людей с ограниченными возможностями, используя скринридеры или навигацию только с клавиатуры.
Помните, что хороший тестировщик мыслит как пользователь, который не знает, как должен работать сайт, и может совершать непредсказуемые действия. Именно такой подход позволяет находить наиболее критичные ошибки до того, как с ними столкнутся реальные пользователи. 👁️
Ручное тестирование веб-сайтов — это не просто поиск ошибок, а искусство предвидения проблем, с которыми могут столкнуться пользователи. Применяя систематический подход, используя правильные инструменты и регулярно обновляя свои знания о новых технологиях и методах тестирования, вы обеспечите высокое качество продукта и положительный пользовательский опыт. Помните: каждый найденный и исправленный дефект — это потенциально спасенный клиент и защищенная репутация вашего проекта.
Читайте также
Фёдор Зимин
разработчик Unity