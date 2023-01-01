Ручное тестирование веб-сайтов: как избежать критичных ошибок

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты в области QA и тестирования программного обеспечения

Люди, интересующиеся карьерой в тестировании веб-сайтов

Владельцы и разработчики веб-проектов, заинтересованные в улучшении качества их продуктов Когда пользователь покидает ваш сайт из-за незамеченной ошибки — вы теряете не просто посетителя, а потенциального клиента и деньги. По данным Amazon, задержка загрузки страницы всего на одну секунду стоит им 1,6 миллиарда долларов в год. Именно поэтому грамотное ручное тестирование веб-сайтов становится не роскошью, а необходимостью для каждого бизнеса, представленного в сети. В этой статье я расскажу, как правильно тестировать веб-сайты вручную — от базовых принципов до конкретных шагов, которые вы сможете применить уже сегодня. 🔍

Что такое ручное тестирование веб-сайтов и зачем оно нужно

Ручное тестирование веб-сайтов — это процесс проверки функциональности, удобства использования и производительности веб-ресурса без применения автоматизированных скриптов. Тестировщик имитирует действия реального пользователя, взаимодействуя с интерфейсом, заполняя формы, нажимая кнопки и переходя по ссылкам, чтобы выявить возможные ошибки и несоответствия требованиям.

Анна Петрова, Lead QA Engineer Помню свой первый серьезный проект — интернет-магазин премиальной косметики. Руководство было уверено, что на сайте "всё работает", и мы запустились без тщательного тестирования. В первый же день пользователи обнаружили, что при оплате заказа на сумму более 10 000 рублей, платеж проходил, но заказ "терялся" — не отображался в админке, но деньги списывались. Этот баг стоил компании не только денег на возвраты, но и репутации. После трех дней аврального исправления ошибки мы внедрили обязательное ручное тестирование перед каждым релизом, используя чек-листы всех критичных пользовательских сценариев. За последующие полгода количество инцидентов снизилось на 87%.

Несмотря на рост популярности автоматизированного тестирования, ручное тестирование остается незаменимым по нескольким причинам:

Человеческий фактор — только реальный человек может оценить, насколько интуитивно понятен интерфейс

— только реальный человек может оценить, насколько интуитивно понятен интерфейс Гибкость — тестировщик может мгновенно адаптировать подход при обнаружении нестандартной ситуации

— тестировщик может мгновенно адаптировать подход при обнаружении нестандартной ситуации Исследовательское тестирование — возможность обнаружить неочевидные проблемы, которые сложно предусмотреть в автоматизированных сценариях

— возможность обнаружить неочевидные проблемы, которые сложно предусмотреть в автоматизированных сценариях Экономическая эффективность — для небольших проектов или редких изменений ручное тестирование требует меньше ресурсов, чем разработка и поддержка автотестов

Согласно исследованию Capgemini World Quality Report, 72% компаний признают, что не могут полностью отказаться от ручного тестирования в пользу автоматизации. Особенно это касается тестирования пользовательского опыта (UX) и взаимодействия с интерфейсом (UI), где субъективное восприятие человека невозможно полностью заменить алгоритмами. 🧠

Критерий Ручное тестирование Автоматизированное тестирование Оценка пользовательского опыта Высокая точность Ограниченные возможности Скорость выполнения повторяющихся тестов Низкая Высокая Адаптивность к изменениям Мгновенная Требует обновления скриптов Возможность обнаружения непредвиденных ошибок Высокая Низкая Стоимость внедрения Низкая Высокая

Основные виды и методы ручного тестирования сайтов

Эффективное ручное тестирование веб-сайтов включает несколько основных видов проверок, каждая из которых фокусируется на определенном аспекте качества продукта. Комбинирование этих видов тестирования обеспечивает комплексную оценку веб-ресурса. 📋

Функциональное тестирование — проверка работоспособности всех функций сайта согласно требованиям. Включает тестирование форм, кнопок, ссылок, корзины и т.д.

— проверка работоспособности всех функций сайта согласно требованиям. Включает тестирование форм, кнопок, ссылок, корзины и т.д. Юзабилити-тестирование — оценка удобства использования интерфейса с точки зрения конечного пользователя.

— оценка удобства использования интерфейса с точки зрения конечного пользователя. Тестирование совместимости — проверка корректности работы сайта в различных браузерах, на разных устройствах и операционных системах.

— проверка корректности работы сайта в различных браузерах, на разных устройствах и операционных системах. Тестирование производительности — ручная оценка скорости загрузки страниц и реакции интерфейса на действия пользователя.

— ручная оценка скорости загрузки страниц и реакции интерфейса на действия пользователя. Тестирование безопасности — базовые проверки на наличие очевидных уязвимостей, таких как незащищенная передача данных.

— базовые проверки на наличие очевидных уязвимостей, таких как незащищенная передача данных. Регрессионное тестирование — проверка, что новые изменения не нарушили работу существующих функций.

Для каждого из этих видов тестирования существуют различные методики и подходы:

Тестирование по документации — проверка соответствия сайта техническому заданию и спецификациям. Исследовательское тестирование — свободное исследование продукта без строгого следования документации, позволяющее найти неочевидные проблемы. Тестирование на основе сценариев — проверка типичных пользовательских путей (user journeys). Ad-hoc тестирование — спонтанное тестирование без предварительного планирования, часто применяется при ограниченном времени. A/B тестирование — сравнение двух версий страницы для определения, какая из них лучше выполняет бизнес-задачи.

Михаил Соколов, QA Team Lead Работая над крупным образовательным порталом, мы столкнулись с необычной ситуацией: метрики показывали, что пользователи массово покидали сайт на этапе оплаты курсов. Автоматические тесты проходили успешно, никаких технических ошибок система не фиксировала. Мы решили провести глубокое исследовательское тестирование, буквально "влезая в шкуру" разных категорий пользователей. Оказалось, что проблема была в неочевидном UI/UX: кнопка "Оплатить" на мобильных устройствах визуально сливалась с фоном при определенной яркости экрана, и многие пользователи просто не могли её найти! Этот случай convinced руководство выделить дополнительные ресурсы на ручное тестирование с привлечением фокус-групп. После исправления дизайна конверсия выросла на 34%.

При выборе методов тестирования важно учитывать особенности проекта. Например, для интернет-магазина критично тщательное тестирование процесса оформления заказа, а для информационного портала — корректность отображения контента и работа поиска. 🛒

Необходимые инструменты для эффективного тестирования

Успешное ручное тестирование веб-сайтов невозможно без правильно подобранного набора инструментов. Хороший тестировщик должен уметь использовать программные средства, которые помогают выявлять, документировать и отслеживать ошибки, а также анализировать производительность сайта. 🛠️

Категория инструментов Примеры Применение Браузеры и расширения Chrome, Firefox, Edge, Safari, Chrome DevTools, Lighthouse Основная среда тестирования, инструменты разработчика для анализа DOM, сети, производительности Системы отслеживания ошибок Jira, Trello, Asana, Bugzilla, Redmine Документирование найденных дефектов, отслеживание их статуса Инструменты для создания скриншотов и записи экрана Lightshot, Screenpresso, OBS Studio, Loom Документирование визуальных багов, создание наглядных материалов для отчетов Прокси-серверы и анализаторы трафика Fiddler, Charles Proxy, Wireshark Перехват и анализ HTTP/HTTPS запросов, модификация запросов для тестирования граничных случаев Эмуляторы мобильных устройств Chrome DevTools Device Mode, BrowserStack, LambdaTest Тестирование отзывчивого дизайна и мобильной версии сайта

Рассмотрим некоторые из этих инструментов подробнее:

Chrome DevTools — незаменимый инструмент для веб-тестирования. Позволяет инспектировать элементы страницы, отлаживать JavaScript, анализировать сетевую активность, проверять производительность и эмулировать мобильные устройства.

— незаменимый инструмент для веб-тестирования. Позволяет инспектировать элементы страницы, отлаживать JavaScript, анализировать сетевую активность, проверять производительность и эмулировать мобильные устройства. Системы управления тестированием и баг-трекеры — помогают структурировать процесс тестирования, хранить тест-кейсы и фиксировать найденные ошибки. Качественное описание бага в баг-трекере значительно ускоряет процесс его исправления.

— помогают структурировать процесс тестирования, хранить тест-кейсы и фиксировать найденные ошибки. Качественное описание бага в баг-трекере значительно ускоряет процесс его исправления. Прокси-серверы — позволяют перехватывать и модифицировать HTTP-запросы, что особенно полезно при тестировании API-взаимодействий и проверке обработки различных ответов сервера.

— позволяют перехватывать и модифицировать HTTP-запросы, что особенно полезно при тестировании API-взаимодействий и проверке обработки различных ответов сервера. Инструменты для кросс-браузерного тестирования — помогают убедиться, что сайт корректно работает во всех поддерживаемых браузерах и на разных устройствах без необходимости иметь физический доступ к каждому из них.

Для организации работы тестировщика также полезны инструменты для создания и хранения тест-кейсов и чек-листов. Это могут быть как специализированные решения (TestRail, TestLink), так и обычные текстовые редакторы или таблицы (Google Sheets, Microsoft Excel). Главное — чтобы тестировщик мог легко следовать структурированному плану тестирования и отмечать результаты. 📊

Пошаговая инструкция по ручному тестированию веб-сайта

Успешное ручное тестирование веб-сайта — это методичный процесс, который требует систематического подхода. Следуя этой пошаговой инструкции, вы сможете эффективно проверить функциональность, удобство использования и производительность веб-ресурса. 🧪

Анализ требований Изучите техническое задание, пользовательские истории и макеты

Уточните непонятные моменты у аналитиков или заказчика

Определите приоритетные функции и критически важные пользовательские сценарии Разработка тестовой документации Создайте чек-листы для быстрых проверок

Разработайте подробные тест-кейсы для критичных функций

Подготовьте тестовые данные (учетные записи, платежные реквизиты и т.д.) Подготовка тестовой среды Настройте необходимые браузеры и расширения

Подготовьте устройства для тестирования (ПК, планшеты, смартфоны)

Убедитесь, что тестируемая версия сайта доступна Выполнение тестирования Проведите базовое тестирование функциональности (smoke test)

Выполните все запланированные тест-кейсы

Проверьте сайт на различных устройствах и в разных браузерах

Проведите исследовательское тестирование, пытаясь найти неочевидные проблемы Документирование найденных дефектов Зафиксируйте каждый дефект в баг-трекере

Приложите скриншоты, видеозаписи, логи для наглядной демонстрации проблемы

Укажите шаги для воспроизведения, ожидаемый и фактический результат

Присвойте приоритет и серьезность каждому дефекту Проверка исправлений После исправления дефектов разработчиками выполните верификацию

Проведите регрессионное тестирование, чтобы убедиться, что исправления не нарушили работу других функций Подготовка отчета о тестировании Составьте итоговый отчет о проведенном тестировании

Укажите статистику по выявленным и исправленным дефектам

Сделайте заключение о готовности продукта к релизу

Пример тест-кейса для проверки функциональности регистрации на сайте:

ID: TC-REG-001

TC-REG-001 Название: Регистрация нового пользователя с валидными данными

Регистрация нового пользователя с валидными данными Предусловия: Открыта главная страница сайта, пользователь не авторизован

Открыта главная страница сайта, пользователь не авторизован Шаги: Нажать на кнопку "Регистрация" Заполнить поле "Email" валидным email-адресом Заполнить поле "Пароль" согласно требованиям (минимум 8 символов, буквы и цифры) Заполнить поле "Подтверждение пароля" тем же паролем Установить флажок "Я согласен с условиями" Нажать кнопку "Зарегистрироваться"

Ожидаемый результат: Пользователь успешно зарегистрирован, отображается сообщение об успешной регистрации, на указанный email отправлено письмо для подтверждения

Пользователь успешно зарегистрирован, отображается сообщение об успешной регистрации, на указанный email отправлено письмо для подтверждения Фактический результат: [заполняется после выполнения]

[заполняется после выполнения] Статус: [Pass/Fail]

Для эффективного тестирования важно не просто механически выполнять шаги, но и постоянно задаваться вопросом: "А что, если пользователь сделает это?" Именно такой подход позволяет находить неочевидные ошибки, которые могли бы остаться незамеченными при строгом следовании сценариям. 💡

Типичные ошибки и способы их обнаружения при тестировании

При ручном тестировании веб-сайтов существует ряд типичных ошибок, которые встречаются чаще всего. Знание этих проблем и методов их обнаружения позволяет тестировщику работать более эффективно и не пропускать критические дефекты. 🔎

Ошибки верстки и адаптивности

Некорректное отображение элементов при разных разрешениях экрана

Наложение элементов друг на друга

Искажение изображений или текста

Проблемы с масштабированием страницы Как обнаружить: Тестируйте сайт при различных разрешениях экрана, используя DevTools для эмуляции разных устройств. Проверяйте, как выглядит сайт при масштабировании (zoom in/out).

Функциональные ошибки

Неработающие кнопки или ссылки

Некорректная обработка форм

Ошибки валидации полей

Проблемы с авторизацией и регистрацией Как обнаружить: Проверяйте каждый элемент управления, заполняйте формы различными данными, включая граничные и некорректные значения. Используйте различные сценарии авторизации.

Проблемы производительности

Медленная загрузка страниц

Долгое время отклика интерфейса

Зависания при выполнении операций Как обнаружить: Используйте инструменты вроде Lighthouse или вкладку Performance в DevTools для измерения времени загрузки. Обращайте внимание на субъективное ощущение скорости работы сайта.

Ошибки совместимости

Различное поведение сайта в разных браузерах

Проблемы на мобильных устройствах

Некорректная работа при разных настройках системы Как обнаружить: Тестируйте сайт в различных браузерах и на разных устройствах. Особое внимание уделите браузерам, которые популярны среди целевой аудитории.

Проблемы безопасности

Незащищенная передача конфиденциальных данных

Доступ к защищенным ресурсам без авторизации

Уязвимости ввода данных (XSS, SQL-инъекции) Как обнаружить: Проверяйте наличие HTTPS на страницах с вводом данных, пытайтесь получить доступ к защищенным страницам без авторизации, тестируйте формы с использованием специальных символов и скриптов.

Проблемы юзабилити

Неинтуитивный интерфейс

Отсутствие обратной связи при действиях пользователя

Недостаточный контраст текста и фона

Неудобное расположение элементов управления Как обнаружить: Оценивайте сайт с точки зрения конечного пользователя, обращайте внимание на то, насколько понятны и доступны основные функции сайта.

Одна из самых распространенных ошибок при тестировании — это проверка только положительных сценариев ("happy path"), когда пользователь делает все правильно. Однако реальные пользователи часто совершают непредсказуемые действия, вводят некорректные данные или используют сайт неожиданным образом. 🤔

Для более эффективного выявления ошибок используйте следующие техники:

Граничные значения — проверяйте работу сайта с минимальными и максимальными допустимыми значениями, а также со значениями за пределами допустимого диапазона. Негативное тестирование — намеренно вводите некорректные данные, чтобы проверить реакцию системы. "Разрушительное" тестирование — пытайтесь "сломать" систему нестандартными действиями: быстрыми многократными кликами, одновременным использованием нескольких функций и т.д. Тестирование доступности — проверяйте, насколько сайт удобен для людей с ограниченными возможностями, используя скринридеры или навигацию только с клавиатуры.

Помните, что хороший тестировщик мыслит как пользователь, который не знает, как должен работать сайт, и может совершать непредсказуемые действия. Именно такой подход позволяет находить наиболее критичные ошибки до того, как с ними столкнутся реальные пользователи. 👁️

Ручное тестирование веб-сайтов — это не просто поиск ошибок, а искусство предвидения проблем, с которыми могут столкнуться пользователи. Применяя систематический подход, используя правильные инструменты и регулярно обновляя свои знания о новых технологиях и методах тестирования, вы обеспечите высокое качество продукта и положительный пользовательский опыт. Помните: каждый найденный и исправленный дефект — это потенциально спасенный клиент и защищенная репутация вашего проекта.

Читайте также