Полное руководство по созданию дизайна мобильных приложений в Figma

Для кого эта статья:

Дизайнеры мобильных приложений и UX/UI профессионалы

Новички в дизайне, желающие освоить Figma и разработку приложений

Предприниматели и владельцы бизнеса, заинтересованные в создании успешных мобильных интерфейсов Создание дизайна мобильного приложения похоже на конструирование здания — без правильного фундамента и детального плана вы получите кривую конструкцию, которая рухнет при первом же взаимодействии с пользователем. Figma стала стандартом де-факто среди дизайнеров благодаря своей гибкости и интуитивности. Я проведу вас через все этапы разработки: от настройки сеток до прототипирования финального продукта. Каждый шаг подкреплен реальными практиками, которые я использую в своих проектах с бюджетами от $50,000 и выше. 🚀

Подготовка к созданию дизайна мобильного приложения в Figma

Прежде чем открывать Figma и создавать первые фреймы, необходимо выполнить серьезную подготовительную работу. Отсутствие этого этапа — главная ошибка новичков, которая приводит к многочасовым переделкам и фрустрации.

Начните с определения целевой аудитории и бизнес-целей приложения. Это основа, которая влияет на все последующие решения — от цветовой схемы до расположения элементов навигации.

Антон Северов, Lead UX/UI Designer

Работая над приложением для банка с аудиторией 45+, мы потратили две недели на исследования, прежде чем создать первый макет. Я провел интервью с 15 потенциальными пользователями и выяснил, что они предпочитают крупные элементы интерфейса и контрастные цвета. Когда мы принесли первые прототипы клиенту, директор по маркетингу удивился: "Вы будто читаете мысли наших клиентов!". На самом деле, никакой магии — только качественная подготовка. Приложение получило 4.8 звезд при запуске, а конверсия в целевое действие составила 78%, что на 23% выше среднерыночной.

Следующий шаг — создание User Flow или пользовательских сценариев. Это схематичное отображение пути пользователя через ваше приложение. User Flow помогает понять, сколько экранов нужно создать и какие переходы между ними реализовать.

Элемент подготовки Зачем нужен Формат документа User Persona Помогает держать фокус на потребностях пользователя PDF / Miro / Figma User Flow Показывает путь пользователя через приложение Figma / Miro / Draw.io Moodboard Определяет визуальный стиль приложения Figma / Pinterest / PDF Технические требования Учитывает технические ограничения платформы Google Docs / Notion

Важно также собрать референсы — примеры приложений со схожей функциональностью или визуальным стилем. Создайте moodboard, который поможет определить цветовую палитру, типографику и общее настроение вашего приложения.

Наконец, узнайте технические ограничения платформы, для которой вы разрабатываете приложение. iOS и Android имеют разные рекомендации по дизайну (Human Interface Guidelines и Material Design соответственно), которые влияют на размеры элементов, отступы и даже поведение компонентов.

Проведите исследование целевой аудитории (демография, привычки, болевые точки)

Определите ключевые метрики успеха приложения

Создайте User Flow для основных сценариев использования

Соберите moodboard и референсы конкурентов

Изучите гайдлайны платформы (iOS/Android)

Только после завершения подготовительного этапа переходите к работе в Figma. Этот фундамент сэкономит десятки часов работы в будущем и поможет создать по-настоящему качественный продукт.

Интерфейс Figma для новичков: основные инструменты

Интерфейс Figma может выглядеть устрашающе для новичка — множество панелей, кнопок и опций. Однако структура инструмента логична и после нескольких часов работы становится интуитивно понятной. Давайте разберем ключевые элементы, с которыми вы будете взаимодействовать при разработке дизайна мобильного приложения. 🛠️

Левая панель содержит основные инструменты для работы с объектами: выделение, фрейм, фигуры, перо, текст и другие. Для создания мобильного приложения чаще всего используются:

Frame (F) — для создания экрана приложения с нужными размерами

— для создания экрана приложения с нужными размерами Rectangle (R) — универсальный инструмент для создания кнопок, карточек, контейнеров

— универсальный инструмент для создания кнопок, карточек, контейнеров Text (T) — для добавления всех текстовых элементов

— для добавления всех текстовых элементов Hand (H) — для перемещения по холсту (также работает зажатие пробела)

— для перемещения по холсту (также работает зажатие пробела) Components — для создания переиспользуемых элементов интерфейса

Правая панель отображает свойства выбранного элемента: размеры, отступы, цвет, эффекты и т.д. Здесь происходит основная настройка визуальных характеристик вашего интерфейса.

Горячая клавиша Действие Когда использовать Ctrl+G (Cmd+G) Группировка элементов Объединение связанных элементов интерфейса Alt + перетаскивание Создание копии элемента Быстрое дублирование карточек, кнопок Shift + стрелки Перемещение на 10px Точное позиционирование элементов Ctrl+D (Cmd+D) Дублирование выделенного Создание одинаковых элементов или экранов Alt + прокрутка Изменение масштаба Детальная работа с мелкими элементами

Верхняя панель содержит настройки файла, возможности экспорта, доступ к плагинам и инструментам коллаборации. Особенно полезны инструменты Auto Layout (Shift+A) для создания адаптивных компонентов и Constraints для настройки поведения элементов при изменении размера экрана.

Для начала работы над мобильным приложением, создайте новый фрейм, выбрав подходящее разрешение устройства. Figma предлагает готовые шаблоны для популярных моделей смартфонов:

Нажмите клавишу F или выберите инструмент Frame на левой панели В правой панели выберите из списка нужное устройство (например, iPhone 14) Создайте несколько фреймов для основных экранов вашего приложения Организуйте их на холсте в логическом порядке, соответствующем User Flow

Ключевой особенностью работы в Figma является возможность создавать компоненты — переиспользуемые элементы интерфейса. Выделите созданный элемент (например, кнопку) и нажмите Ctrl+Alt+K (Cmd+Option+K) или выберите Create Component в правой панели. Теперь вы можете создавать экземпляры (instances) этого компонента и изменять главный компонент с автоматическим обновлением всех экземпляров.

Мария Колесникова, Senior UI Designer

Когда я начала работать над приложением для доставки еды, я допустила классическую ошибку новичка — не использовала компоненты. На 15-м экране заказчик попросил изменить цвет кнопок, и мне пришлось вручную обновить более 60 элементов! Этот опыт научил меня создавать компонентную систему с самого начала. В следующем проекте я потратила день на создание UI-кита с компонентами, и когда клиент захотел сменить цветовую схему всего приложения, мне понадобилось всего 30 минут на внесение изменений. Мой совет: никогда не экономьте время на создании компонентов — это инвестиция, которая окупается многократно.

Для эффективной работы с интерфейсом Figma необходимо также освоить систему слоев (левая нижняя панель), которая помогает организовывать элементы и управлять иерархией объектов. Давайте четкую структуру своим слоям — это облегчит навигацию по проекту и совместную работу с другими дизайнерами.

Разработка UI-кита и создание сеток для мобильного дизайна

После освоения базовых инструментов Figma пора приступить к созданию UI-кита — библиотеки компонентов, которые будут использоваться в вашем приложении. Это фундаментальный шаг, который значительно ускорит дальнейшую работу и обеспечит визуальную консистентность вашего продукта. 📱

Начните с определения основных визуальных переменных: цвета, типографика, размеры, отступы. Создайте отдельный фрейм "Foundations", где разместите эти элементы.

Цветовая палитра : основной, вторичный, акцентный цвета, а также градации серого для текста и фонов

: основной, вторичный, акцентный цвета, а также градации серого для текста и фонов Типографика : заголовки (H1-H4), основной текст, подписи, выделенный текст

: заголовки (H1-H4), основной текст, подписи, выделенный текст Размеры и отступы : определите базовый шаг (обычно 4px или 8px) и создайте систему кратных значений

: определите базовый шаг (обычно 4px или 8px) и создайте систему кратных значений Тени и эффекты: разные уровни элевации для создания визуальной иерархии

Для сохранения этих переменных в Figma используйте Styles (цвета и эффекты) и Text Styles (типографика). Создав стиль один раз, вы сможете применять его ко всем элементам, а при необходимости изменить — обновление произойдет автоматически во всем документе.

После определения базовых элементов переходите к созданию компонентов интерфейса:

Кнопки (первичные, вторичные, неактивные, с иконками) Поля ввода (пустые, заполненные, с ошибкой, с подсказкой) Карточки контента (новости, товары, посты) Элементы навигации (таб-бары, меню, хедеры) Модальные окна и всплывающие сообщения

Для каждого компонента создайте несколько состояний (default, hover, pressed, disabled), чтобы предусмотреть все возможные сценарии взаимодействия.

Особенно важным элементом для мобильного дизайна является сетка (grid system). Правильно настроенная сетка поможет выровнять элементы и создать визуально приятный и сбалансированный интерфейс.

Тип сетки Особенности Применение Колоночная (Column Grid) 4-12 колонок с отступами между ними Основное расположение блоков контента Базовая (Baseline Grid) Горизонтальные линии с фиксированным шагом Выравнивание текста и вертикальных отступов Модульная (Grid) Квадратные ячейки одинакового размера Для сложных интерфейсов и дашбордов Пиксельная (Pixel Grid) Отображает отдельные пиксели Для детальной работы с иконками и мелкими элементами

Для настройки сетки в Figma:

Выделите фрейм мобильного устройства В правой панели найдите раздел Layout Grid Нажмите + для добавления сетки Выберите тип сетки (Grid, Columns, Rows) Настройте параметры: количество колонок, отступы, цвет

Для мобильных приложений оптимальным выбором будет колоночная сетка с 4-6 колонками. Добавьте поля (margins) по 16-24px с каждой стороны, чтобы контент не прилипал к краям экрана.

Обратите внимание на Safe Area — зону экрана, которая гарантированно видна на устройствах с вырезами и закругленными углами. Всегда размещайте критически важные элементы интерфейса в пределах этой зоны.

Эффективно используйте Auto Layout для создания адаптивных компонентов:

Выделите группу элементов и нажмите Shift+A

Настройте направление (горизонтальное/вертикальное), отступы между элементами, выравнивание

Определите поведение при изменении размеров (hug/fill)

Auto Layout особенно полезен для элементов, которые могут менять размер в зависимости от контента — кнопок с текстом разной длины, карточек с динамическим содержимым и т.д.

Проектирование ключевых экранов и компонентов приложения

После создания UI-кита и настройки сеток начинается самый творческий этап — проектирование ключевых экранов приложения. Этот процесс требует как технических навыков работы в Figma, так и понимания принципов UX/UI дизайна. 🎨

Начните с главных экранов, которые формируют первое впечатление пользователя:

Onboarding — введение пользователя в приложение, объяснение ключевых функций

— введение пользователя в приложение, объяснение ключевых функций Регистрация/Авторизация — формы входа, регистрации, восстановления пароля

— формы входа, регистрации, восстановления пароля Главный экран — концентрация основных функций и контента приложения

— концентрация основных функций и контента приложения Навигационные элементы — меню, таб-бар, поиск

— меню, таб-бар, поиск Профиль пользователя — персональные данные и настройки

При проектировании каждого экрана следуйте принципу "Mobile First" — учитывайте ограничения мобильных устройств: небольшой экран, взаимодействие пальцами, различные условия использования.

Для создания экрана в Figma используйте следующий подход:

Создайте новый фрейм с размерами целевого устройства Примените сетку и направляющие для выравнивания Начните с крупных блоков контента (header, content area, footer) Постепенно добавляйте более мелкие элементы, используя компоненты из UI-кита Проверяйте визуальную иерархию — наиболее важные элементы должны привлекать внимание в первую очередь

Особое внимание уделите элементам навигации — они должны быть интуитивно понятными и легкодоступными. Для мобильных приложений типичны следующие паттерны:

Bottom Tab Bar — панель с 3-5 основными разделами внизу экрана

— панель с 3-5 основными разделами внизу экрана Hamburger Menu — скрытое меню, вызываемое нажатием на иконку "бургер"

— скрытое меню, вызываемое нажатием на иконку "бургер" Swipe Navigation — переключение между экранами свайпами

— переключение между экранами свайпами Floating Action Button — кнопка основного действия, обычно в правом нижнем углу

При разработке элементов взаимодействия учитывайте размеры касания пальцем. Минимальный рекомендуемый размер интерактивного элемента — 44×44px, чтобы пользователи могли точно попадать по кнопкам и другим контролам.

Элемент интерфейса Минимальный размер Оптимальное расположение Кнопка 44×44px В зоне досягаемости большого пальца Поле ввода Высота 44px В верхней половине экрана (видимость при появлении клавиатуры) Переключатель (Toggle) 32×32px Справа от описания функции Иконка в навигации 24×24px (сама иконка), 44×44px (область касания) Bottom Tab Bar или верхний Header

Для создания сложных компонентов используйте Variants — мощный инструмент Figma для объединения разных состояний и вариаций компонента:

Создайте базовый компонент (например, кнопку) Дублируйте его и измените для создания вариации (например, кнопка с иконкой) Выделите оба компонента и выберите "Combine as variants" в правой панели Добавьте свойства компонента (например, "Size": "small", "medium", "large")

Variants позволяют создать полную систему компонентов с множеством параметров, которые легко настраиваются при использовании.

Не забывайте о микроанимациях и состояниях элементов интерфейса:

Default — обычное состояние элемента

Hover — при наведении (актуально для web-версий)

Pressed/Active — при нажатии или активации

Disabled — неактивное состояние

Error — состояние ошибки

Loading — состояние загрузки

Каждый ключевой экран должен решать конкретную пользовательскую задачу и логично вписываться в общий поток взаимодействия с приложением. Постоянно сверяйтесь с User Flow, чтобы убедиться, что ваш дизайн соответствует запланированным сценариям использования.

Прототипирование и тестирование мобильного приложения

После создания всех ключевых экранов необходимо превратить статичные макеты в интерактивный прототип, который позволит оценить пользовательский опыт и выявить потенциальные проблемы до начала разработки. Figma предоставляет мощные инструменты прототипирования, интегрированные непосредственно в дизайн-редактор. 🔄

Для создания прототипа переключитесь в режим Prototype, нажав на соответствующую вкладку в правом верхнем углу интерфейса Figma. Процесс прототипирования включает следующие этапы:

Создание связей между экранами Настройка анимаций переходов Добавление интерактивности компонентам Настройка условной логики (если необходимо) Тестирование прототипа

Для создания связи между экранами:

Выберите элемент, который будет триггером перехода (например, кнопку)

В режиме Prototype появится точка соединения (синий кружок)

Перетащите линию от этой точки к целевому экрану

Настройте параметры перехода: тип взаимодействия (клик, свайп и т.д.), анимацию, скорость

Figma предлагает различные типы анимаций для создания реалистичных переходов между экранами:

Instant — мгновенный переход без анимации

— мгновенный переход без анимации Dissolve — плавное появление экрана

— плавное появление экрана Smart Animate — интеллектуальная анимация, которая отслеживает изменения в элементах с одинаковыми именами

— интеллектуальная анимация, которая отслеживает изменения в элементах с одинаковыми именами Push — сдвиг экранов

— сдвиг экранов Slide — скольжение нового экрана поверх предыдущего

— скольжение нового экрана поверх предыдущего Overlay — наложение нового экрана (идеально для модальных окон)

Smart Animate заслуживает особого внимания — этот тип анимации автоматически создает плавные переходы между состояниями элементов с одинаковыми именами. Например, если у вас есть карточка, которая увеличивается при нажатии, Smart Animate создаст плавную анимацию изменения размера.

Для более сложных взаимодействий используйте функцию Prototype Actions:

Navigate To — переход на другой экран

— переход на другой экран Open Overlay — открытие наложения (модального окна, всплывающего меню)

— открытие наложения (модального окна, всплывающего меню) Swap With — замена текущего экрана другим

— замена текущего экрана другим Back — возврат к предыдущему экрану

— возврат к предыдущему экрану Close Overlay — закрытие наложения

После создания базовых переходов добавьте интерактивность компонентам с помощью Interactive Components. Это позволяет создавать элементы, которые реагируют на действия пользователя без необходимости перехода на другой экран:

Создайте компонент с вариантами (например, переключатель с состояниями on/off) В режиме Prototype выберите компонент Добавьте взаимодействие, которое меняет вариант компонента при определенном действии

Когда прототип готов, протестируйте его, нажав на кнопку "Present" в верхней правой части экрана. Это откроет прототип в полноэкранном режиме, где вы сможете взаимодействовать с ним как пользователь.

Для более глубокого тестирования используйте режим Figma Mirror на мобильном устройстве:

Установите приложение Figma Mirror на смартфон

Убедитесь, что телефон и компьютер находятся в одной сети

В Figma Desktop выберите меню "▶️ > Mirror"

Отсканируйте QR-код с помощью приложения Figma Mirror

Это позволит тестировать прототип непосредственно на целевом устройстве, оценивая реальные размеры элементов, удобство касаний и общее впечатление от интерфейса.

Для более структурированного тестирования разработайте сценарии — конкретные задачи, которые пользователь должен выполнить с помощью вашего приложения. Например:

Зарегистрируйтесь и войдите в приложение

Найдите конкретный товар и добавьте его в корзину

Оформите заказ и выберите способ оплаты

Проверьте статус заказа в личном кабинете

Проведите пользовательское тестирование с представителями целевой аудитории, наблюдая, как они взаимодействуют с прототипом. Записывайте все проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, и собирайте обратную связь для дальнейшего улучшения интерфейса.

По результатам тестирования внесите необходимые корректировки в дизайн и прототип. Итерационный подход — ключ к созданию действительно удобного и эффективного интерфейса мобильного приложения.

Создание дизайна мобильного приложения в Figma — это многогранный процесс, требующий как технических навыков, так и понимания психологии пользователей. Начав с тщательной подготовки и исследования, создав продуманный UI-кит и систему компонентов, спроектировав логичные и эстетически привлекательные экраны, и протестировав их с реальными пользователями, вы получите дизайн, который будет не только красивым, но и функциональным. Помните: хороший дизайн незаметен — пользователи просто интуитивно понимают, как взаимодействовать с вашим приложением, и это высшая похвала для вашей работы.

