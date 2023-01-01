Многостраничный сайт или лендинг: 20 примеров для выбора формата

Для кого эта статья:

Владельцы бизнеса и предприниматели, рассматривающие создание сайта

Маркетологи и специалисты по веб-дизайну

Студенты и профессионалы, желающие разобраться в веб-разработке и дизайне Выбор между многостраничным сайтом и лендингом часто становится камнем преткновения для бизнеса. Пока одни компании тратят месяцы на разработку масштабных порталов с десятками разделов, другие захватывают рынок с помощью одной страницы, конвертирующей посетителей в клиентов с первого взгляда. Анализ 20 реальных примеров поможет понять — какая структура сайта принесет максимальную пользу именно вашему проекту, и почему порой меньше действительно значит больше. 🔍

Ключевые отличия многостраничных и одностраничных сайтов

Прежде чем погрузиться в анализ конкретных примеров, стоит четко определить, что отличает эти два формата цифрового присутствия. Структурные и функциональные различия между ними влияют не только на пользовательский опыт, но и на эффективность бизнес-стратегии в целом.

Характеристика Многостраничный сайт Одностраничный сайт (лендинг) Структура Иерархическая система страниц с навигацией Вертикальная структура с секциями на одной странице Объем контента Неограниченный, с возможностью масштабирования Ограниченный, сфокусированный на одной цели Пользовательский путь Разветвленный, с множеством сценариев Линейный, направленный к целевому действию SEO-потенциал Высокий, возможность ранжирования по множеству ключевых запросов Ограниченный, фокус на конкретных ключевых словах Время разработки От 2-3 недель до нескольких месяцев От нескольких дней до 2 недель Стоимость создания Высокая (от 100 000 ₽) Средняя или низкая (от 30 000 ₽) Обновление контента Гибкое, возможность частичных обновлений Обычно требует полного редизайна

Многостраничные сайты предоставляют пространство для детального рассказа о компании, продуктах и услугах. Они позволяют создать глубокую информационную архитектуру с категоризацией контента. 📚 В свою очередь, лендинги концентрируются на одной конкретной цели — будь то продажа продукта, сбор лидов или анонс события.

Выбор формата должен определяться не только личными предпочтениями, но и бизнес-задачами:

Многостраничный сайт идеален для компаний с широким ассортиментом, требующим детального описания

Лендинг эффективен для фокусированных кампаний с единым целевым действием

Корпоративные сайты часто требуют многостраничной структуры из-за необходимости представить разные аспекты деятельности

Промо-акции и запуски продуктов могут ограничиться лендингом, концентрирующим внимание на новинке

10 впечатляющих примеров многостраничных сайтов

Многостраничные сайты остаются золотым стандартом для компаний, которым требуется представить разнообразный контент и выстроить полноценную цифровую экосистему. Эти примеры демонстрируют, как грамотная структура может усилить пользовательский опыт. 🌐

Алексей Марков, технический директор Когда к нам обратился крупный производитель бытовой техники, я сразу понял — одностраничным сайтом здесь не обойтись. У клиента было более 200 моделей товаров, каждая с детальными характеристиками, видеообзорами и инструкциями. Мы разработали многостраничный сайт с интуитивной навигацией: каталог, фильтрация по параметрам, отдельные карточки товаров, раздел поддержки и блог с полезным контентом. Спустя полгода после запуска трафик вырос на 67%, а количество заявок на сервисное обслуживание через сайт — на 112%. Клиент признался, что изначально хотел "что-то попроще и подешевле", но теперь видит, как многостраничная структура работает на его бизнес. Особенно эффективным оказался блог — статьи по уходу за техникой привлекают посетителей, которые потом переходят в каталог и совершают покупки.

Рассмотрим конкретные примеры многостраничных сайтов, каждый из которых демонстрирует мастерство в создании сложных, но интуитивно понятных структур:

Apple.com — эталон минималистичного дизайна при сложной структуре. Сайт содержит десятки разделов, но благодаря продуманной навигации пользователь никогда не теряется. Отдельные страницы для каждого продукта позволяют погрузиться в детали, не перегружая пользователя лишней информацией. Airbnb.com — виртуозно справляется с огромным количеством листингов благодаря многоуровневой структуре. Пользователи могут перемещаться между страницами поиска, профилями жилья и аккаунтами хозяев, получая именно ту информацию, которая им нужна в данный момент. Nasa.gov — демонстрирует, как организовать колоссальные объемы научной информации. Сайт разделен на тематические категории, каждая из которых имеет собственную навигационную систему, что позволяет эффективно структурировать сложный контент. Ozon.ru — образец многостраничного маркетплейса с миллионами товаров. Структура сайта включает каталоги, страницы категорий, карточки товаров, личный кабинет — и при этом сохраняет интуитивность навигации. Tinkoff.ru — финансовый портал, объединяющий множество сервисов. Несмотря на сложность предлагаемых услуг, сайт остается понятным для пользователей благодаря четкому разделению на логические блоки. Awwwards.com — галерея выдающихся веб-проектов с тысячами страниц. Предлагает продуманную систему фильтрации, что делает навигацию удобной, несмотря на огромный объем контента. Arzamas.academy — образовательный портал с множеством курсов, статей и материалов. Информация структурирована тематически, что помогает пользователям находить интересующий контент. Wildberries.ru — демонстрирует, как многостраничная структура позволяет эффективно организовать огромный ассортимент товаров, сохраняя скорость работы сайта. Habr.com — пример многостраничного информационного ресурса с тысячами статей, организованных по темам, авторам и рейтингам. Yandex.ru — экосистема сервисов, где каждый имеет свой раздел с уникальным дизайном, сохраняя при этом общий стиль и принципы навигации.

Эти примеры объединяет способность эффективно организовывать большие объемы информации без ущерба для пользовательского опыта. Многостраничная структура позволяет создать логическую иерархию контента, что особенно важно для сложных проектов с разнообразной аудиторией. 🧩

10 эффективных одностраничных сайтов, покоряющих клиентов

Одностраничные сайты — это концентрированный удар по вниманию пользователя. При правильном исполнении они могут достигать конверсии выше, чем их многостраничные собратья. Вертикальное повествование позволяет буквально вести посетителя за руку к целевому действию. 🎯

Spotify.design — креативный лендинг от Spotify, посвященный дизайн-философии компании. Страница плавно проводит посетителя через историю, ценности и проекты дизайн-команды, демонстрируя виртуозную работу с анимацией и типографикой. Typeform.com — сервис для создания форм использует собственный продукт на главной странице, демонстрируя возможности через интерактивный опыт. Пользователь вовлекается в мини-диалог, который ненавязчиво подводит к регистрации. Stripe.com — платежный сервис представляет сложный финансовый продукт через элегантный одностраничный сайт. Анимированные блоки кода наглядно демонстрируют простоту интеграции без перегрузки технической информацией. Figma.com — главная страница инструмента для дизайнеров сама является примером безупречного дизайна. Последовательное раскрытие возможностей продукта через интерактивные демонстрации вызывает желание попробовать сервис. Tesla.com/models — страница модели электромобиля. Минималистичный дизайн позволяет сосредоточиться на продукте, а интерактивные элементы демонстрируют ключевые характеристики без необходимости переключения между страницами. Notion.so — продуктовый лендинг, который наглядно демонстрирует возможности сервиса через встроенные примеры использования. Скроллинг раскрывает все больше функций, заставляя пользователя заинтересоваться продуктом. Pitch.com — сервис для создания презентаций. Страница построена как презентация, демонстрируя возможности продукта через собственный интерфейс, что создает мета-эффект. Mailchimp.com — лендинг демонстрирует эволюцию одностраничного дизайна. Несмотря на обширный функционал сервиса, главная страница лаконично объясняет ценность продукта через визуальные метафоры. Tilda.cc/landings — каждый шаблон лендинга на Тильде является самостоятельным одностраничным сайтом, демонстрирующим различные подходы к вертикальному повествованию. Strelka.com — институт медиа, архитектуры и дизайна использует одностраничный формат для презентации образовательных программ, эффективно комбинируя текстовую информацию с визуальными элементами.

Екатерина Волкова, маркетолог-аналитик Мы запускали новый сервис доставки здоровой еды с ограниченным бюджетом на маркетинг. Стоял выбор: создать полноценный многостраничный сайт или сосредоточиться на качественном лендинге. Решили начать с лендинга, чтобы быстрее выйти на рынок и протестировать спрос. Лендинг разработали за две недели: яркие фотографии блюд, истории клиентов, которые похудели на нашем питании, простой калькулятор калорий и четкий призыв к действию — заказать пробный день питания со скидкой 50%. Структура была предельно простой: проблема (нехватка времени на здоровое питание), решение (наш сервис), преимущества, отзывы, гарантии, форма заказа. Результаты превзошли ожидания: конверсия составила 7.3% при среднерыночных 2-3%. Через три месяца мы окупили затраты на разработку в 12 раз и только тогда начали думать о полноценном сайте. Ключевой вывод: когда продукт решает конкретную проблему, одностраничник работает эффективнее многостраничного монстра — он не распыляет внимание посетителя и четко ведет к целевому действию.

Эффективность одностраничных сайтов объясняется несколькими факторами:

Концентрация внимания на единственном сообщении и призыве к действию

Контроль над пользовательским путем без риска потерять посетителя

Возможность выстроить последовательный рассказ, постепенно усиливающий желание совершить целевое действие

Оптимизация для мобильных устройств без необходимости адаптировать сложную навигацию

Более высокая скорость загрузки, что критично для удержания пользователей

Сравнительная таблица: когда выбирать какой тип сайта

Выбор между многостраничным сайтом и лендингом должен быть осознанным решением, основанным на бизнес-целях и потребностях целевой аудитории. Подходящая структура сайта может значительно повысить эффективность онлайн-присутствия компании. 📊

Бизнес-сценарий Многостраничный сайт Одностраничный сайт Интернет-магазин с широким ассортиментом ✅ Оптимальный выбор ❌ Неэффективно Запуск нового продукта ⚠️ Возможно избыточно ✅ Идеальное решение Корпоративный сайт крупной компании ✅ Необходимость ❌ Недостаточно Акция с ограниченным сроком действия ❌ Излишние затраты ✅ Оптимально Образовательный проект с курсами ✅ Предпочтительно ⚠️ Возможно для одного курса Портфолио фрилансера ⚠️ Зависит от объема работ ✅ Часто достаточно Информационный ресурс/блог ✅ Необходимость ❌ Неприменимо Сервис онлайн-бронирования ✅ Предпочтительно ⚠️ Возможно для простых случаев Презентация мобильного приложения ❌ Избыточно ✅ Идеальное решение Стартап на этапе MVP ❌ Преждевременно ✅ Быстрый выход на рынок

При выборе структуры сайта стоит учитывать не только текущие потребности, но и перспективы развития проекта:

Многостраничные сайты обеспечивают масштабируемость и возможность добавления новых разделов по мере роста бизнеса

Лендинги позволяют быстро тестировать гипотезы и запускать маркетинговые кампании с минимальными затратами

Для некоторых проектов оптимальным решением может стать гибридный подход: многостраничный сайт с отдельными лендингами для конкретных продуктов или акций

Фактор времени: если требуется быстрый запуск, лендинг позволит выйти на рынок значительно раньше

Стоит также помнить о технических аспектах: многостраничные сайты требуют более сложной разработки и поддержки, но предоставляют больше возможностей для SEO-оптимизации. Лендинги проще в разработке, но ограничены в возможностях продвижения по широкому спектру ключевых запросов. 🛠️

Критерии выбора между лендингом и многостраничным сайтом

Принятие решения о формате сайта должно основываться на объективных критериях, а не на субъективных предпочтениях или трендах. Правильный выбор структуры может стать решающим фактором в достижении бизнес-целей. 🧠

Рассмотрим ключевые критерии, которые помогут определиться с оптимальным форматом:

Сложность продукта или услуги — Чем сложнее продукт, тем больше информации требуется для принятия решения о покупке. Многофункциональные B2B-решения обычно требуют многостраничных сайтов, в то время как простые потребительские товары могут эффективно продаваться через лендинги. Количество целевых аудиторий — Если продукт ориентирован на несколько сегментов с разными потребностями, многостраничный сайт позволит создать отдельные разделы для каждой группы. Лендинг эффективен при фокусе на единственном сегменте аудитории. Разнообразие ассортимента — Компания с широким ассортиментом товаров или услуг практически обречена на создание многостраничного сайта. Монопродукт может ограничиться лендингом, особенно на старте продаж. Стадия развития бизнеса — Стартапы часто начинают с лендинга для проверки концепции и сбора первых клиентов. По мере роста бизнеса возникает потребность в переходе к многостраничной структуре. Маркетинговая стратегия — Если стратегия основана на контент-маркетинге и SEO-продвижении, многостраничный сайт предоставит больше возможностей. Для стратегий с фокусом на платную рекламу лендинги часто демонстрируют более высокую конверсию. Бюджет и сроки — Ограниченные ресурсы могут диктовать выбор в пользу лендинга, который можно запустить быстрее и с меньшими затратами. При наличии достаточного бюджета многостраничный сайт обеспечит более широкие возможности. Частота обновления контента — Если бизнес-модель предполагает регулярное обновление информации (например, новости, блог, новинки), многостраничная структура будет более удобной в управлении. Типичный пользовательский путь — Анализ поведения целевой аудитории может показать, что для принятия решения пользователям требуется изучить множество аспектов (многостраничный сайт) или достаточно прямого предложения (лендинг).

Важно помнить, что эти форматы не являются взаимоисключающими. Многие успешные компании используют гибридный подход:

Основной многостраничный сайт для представления компании и ассортимента

Отдельные лендинги для специальных акций, запуска новых продуктов или таргетированных рекламных кампаний

Микросайты для отдельных направлений бизнеса или крупных проектов

Правильное решение должно учитывать не только текущие потребности, но и долгосрочную стратегию развития цифрового присутствия. Иногда оптимальным выбором становится поэтапный подход: запуск с лендинга с последующим масштабированием до полноценного сайта по мере роста бизнеса и накопления данных о поведении пользователей. 🚀

Выбор между многостраничным и одностраничным сайтом — это не просто вопрос дизайнерских предпочтений, а стратегическое решение, влияющее на эффективность вашего цифрового присутствия. Каждый формат имеет свои сильные стороны: многостраничные сайты обеспечивают глубину и масштабируемость, а лендинги — фокус и высокую конверсию. Лучшие компании не ограничиваются одним форматом, а создают экосистему из разных типов сайтов, каждый из которых решает конкретную бизнес-задачу. Проанализируйте примеры из вашей отрасли, сопоставьте их с собственными целями и выберите решение, которое принесет максимальную отдачу от вложенных ресурсов.

