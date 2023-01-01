Топ программы для инфографики: платные и бесплатные решения

Для кого эта статья:

Профессиональные дизайнеры и графики, ищущие инструменты для создания инфографики

Маркетологи и предприниматели, которые хотят улучшить визуализацию данных для бизнеса

Учебные заведения и студенты,интересующиеся визуализацией данных и графическим дизайном Инфографика — это мощный визуальный инструмент, способный превратить сложные данные в понятные и привлекательные изображения. В мире, где внимание пользователя ценится на вес золота, качественная инфографика становится незаменимым активом для бизнеса любого масштаба. Но как выбрать подходящую программу среди десятков доступных вариантов? Разберемся в многообразии платных и бесплатных решений, чтобы вы могли создавать профессиональные визуализации без лишних затрат времени и средств. 🎨

Что такое инфографика и зачем она нужна бизнесу

Инфографика представляет собой визуальное представление информации, данных или знаний. Она объединяет текст и графические элементы для передачи сложных идей в наглядной и доступной форме. Исследования показывают, что человеческий мозг обрабатывает изображения в 60 000 раз быстрее, чем текст, а 90% информации, передаваемой в мозг, является визуальной.

Для бизнеса инфографика выполняет несколько критически важных функций:

Повышение вовлеченности — посты с визуальным контентом получают на 94% больше просмотров

— делает финансовые отчеты и аналитику доступными для широкой аудитории Улучшение запоминаемости — люди запоминают 80% того, что видят, против 20% того, что читают

— материалы с релевантными изображениями получают на 94% больше просмотров Повышение узнаваемости бренда — фирменный стиль в инфографике укрепляет идентичность компании

Типы инфографики различаются в зависимости от задач и типа данных:

Тип инфографики Назначение Бизнес-применение Статистическая Визуализация числовых данных Отчеты, исследования рынка Информационная Объяснение концепций Обучающие материалы, презентации Хронологическая Отображение временных последовательностей История компании, планы развития Процессная Демонстрация этапов процесса Инструкции, руководства, онбординг Географическая Привязка данных к местоположениям Анализ рынков, логистика Сравнительная Сопоставление вариантов Анализ конкурентов, ценовые предложения

Алексей Вершинин, арт-директор Однажды мы работали с технологической компанией, которой нужно было объяснить сложный производственный процесс потенциальным инвесторам. Текстовая документация составляла более 50 страниц, но ключевые лица принимали решения на основе 15-минутных презентаций. Мы создали серию инфографик, визуализирующих весь процесс, используя Illustrator для разработки базовых элементов и Tableau для интеграции реальных данных. Результат превзошел ожидания: время презентации сократилось на 40%, а конверсия инвесторов выросла на 35%. Самое удивительное — когда мы провели опрос среди инвесторов через месяц, они смогли воспроизвести ключевые элементы процесса с точностью 73%, тогда как контрольная группа, получившая только текстовые материалы, показала результат в 27%.

Топ-10 платных программ для создания инфографики

Профессиональные платные инструменты предлагают расширенные возможности для создания инфографики высокого качества. Рассмотрим десять лидеров рынка с их особенностями и применением. 🖌️

1. Adobe Illustrator

Золотой стандарт векторной графики. Предлагает безграничные возможности для создания детализированной инфографики с нуля.

Цена: от 1999 рублей/месяц или в составе Creative Cloud

Уровень сложности: высокий

Особенности: мощный инструментарий для профессиональной работы с векторами, интеграция с другими продуктами Adobe

Идеален для: профессиональных дизайнеров, требующих полного контроля над каждым элементом

2. Canva Pro

Развитие популярной бесплатной платформы с дополнительными шаблонами и функциями.

Цена: от 599 рублей/месяц

Уровень сложности: низкий

Особенности: обширная библиотека шаблонов, простота использования, возможности совместной работы

Идеален для: маркетологов и предпринимателей без специальных дизайнерских навыков

3. Piktochart

Специализированная платформа для создания инфографики с акцентом на данные.

Цена: от $14/месяц

Уровень сложности: средний

Особенности: профессиональные шаблоны инфографики, интеграция с источниками данных

Идеален для: маркетологов, HR-специалистов и создателей контента

4. Visme

Комплексный инструмент для создания презентаций, инфографики и визуализации данных.

Цена: от $15/месяц

Уровень сложности: средний

Особенности: интерактивные элементы, анимация, аналитика просмотров

Идеален для: бизнес-презентаций и маркетинговых материалов

5. Infogram

Ориентированный на данные инструмент визуализации с возможностью создания интерактивных инфографик.

Цена: от $19/месяц

Уровень сложности: средний

Особенности: продвинутые диаграммы и графики, интеграция с Excel, Google Sheets

Идеален для: аналитиков данных и журналистов

6. Tableau

Мощный инструмент для аналитической визуализации данных.

Цена: от $70/месяц

Уровень сложности: высокий

Особенности: глубокая аналитика, продвинутая визуализация сложных данных

Идеален для: аналитиков Big Data, корпоративной отчетности

7. Venngage

Платформа с акцентом на бизнес-инфографику и брендированный контент.

Цена: от $16/месяц

Уровень сложности: низкий-средний

Особенности: бизнес-шаблоны, инструменты для брендинга, менеджмент команд

Идеален для: маркетинговых команд, нуждающихся в согласованных материалах

8. Snappa

Интуитивный инструмент для быстрого создания графики.

Цена: от $10/месяц

Уровень сложности: низкий

Особенности: более 5000 шаблонов, простой интерфейс

Идеален для: малого бизнеса и социальных медиа

9. Lucidchart

Инструмент для создания диаграмм, блок-схем и технической инфографики.

Цена: от $7.95/месяц

Уровень сложности: средний

Особенности: коллаборативное редактирование, интеграция с Google Workspace

Идеален для: технической документации, организационных схем

10. Genially

Платформа для создания интерактивного контента.

Цена: от €7.49/месяц

Уровень сложности: средний

Особенности: интерактивная инфографика, анимация, мультимедийные возможности

Идеален для: образовательных материалов и презентаций

Лучшие бесплатные приложения для инфографики

Бесплатные инструменты для создания инфографики могут быть неожиданно мощными и функциональными. Они идеальны для тех, кто только начинает работать с визуализацией данных, или для проектов с ограниченным бюджетом. 💰

1. Canva (бесплатная версия)

Наиболее популярный бесплатный инструмент дизайна с обширной библиотекой шаблонов.

Ограничения: лимитированный доступ к премиум-элементам, меньше шаблонов

Уровень сложности: низкий

Особенности: интуитивный интерфейс, коллаборация, мобильное приложение

Идеален для: начинающих дизайнеров и малого бизнеса

2. Google Charts

Интерактивные графики и диаграммы от Google.

Ограничения: ограниченные возможности для сложных инфографик

Уровень сложности: средний (требуется базовое знание кода)

Особенности: интеграция с Google Sheets, настраиваемые диаграммы

Идеален для: аналитиков данных, работающих с Google-экосистемой

3. Visme (бесплатная версия)

Функциональная бесплатная версия с ограниченными экспортными возможностями.

Ограничения: водяной знак, ограниченное количество проектов

Уровень сложности: средний

Особенности: много шаблонов, анимированные элементы

Идеален для: студентов и образовательных проектов

4. Infogram (бесплатная версия)

Базовый набор инструментов для визуализации данных.

Ограничения: публичные проекты, ограниченное количество диаграмм

Уровень сложности: средний

Особенности: хороший выбор базовых диаграмм

Идеален для: публичных отчетов и блогов

5. Piktochart (бесплатная версия)

Ограниченная версия платформы для создания инфографики.

Ограничения: водяной знак, ограниченное количество загрузок

Уровень сложности: низкий-средний

Особенности: качественные шаблоны инфографики

Идеален для: некоммерческих проектов

6. Datawrapper

Инструмент для создания интерактивных диаграмм, графиков и карт.

Ограничения: только для публичного использования в бесплатной версии

Уровень сложности: средний

Особенности: отличная работа с данными, интерактивность

Идеален для: журналистики данных

7. Flourish

Мощная платформа для создания интерактивных визуализаций данных.

Ограничения: публичные проекты в бесплатной версии

Уровень сложности: средний-высокий

Особенности: интерактивные анимации, истории данных

Идеален для: исследователей и журналистов

Мария Соловьева, контент-маркетолог Мы запускали новый продукт с практически нулевым маркетинговым бюджетом. Нужно было создать серию инфографик для социальных сетей и лендинга, но средств на профессионального дизайнера или платное ПО не было. Я начала с Canva (бесплатной версии), создав базовый шаблон с элементами нашего фирменного стиля. Для более сложных диаграмм использовала Google Charts, данные из которых экспортировала и дорабатывала в Canva. Когда потребовалась более сложная анимированная инфографика, я обратилась к бесплатной версии Visme. Конечно, пришлось мириться с некоторыми ограничениями и водяными знаками, но результат превзошел ожидания. Наш контент получил вирусное распространение, собрав более 50 000 просмотров за первую неделю и увеличив конверсию лендинга на 23%. Самое важное, что мы не потратили ни копейки на создание этих материалов, лишь инвестировали время в освоение бесплатных инструментов.

Сравнение функций платных и бесплатных программ

Выбор между платными и бесплатными инструментами для создания инфографики часто вызывает затруднения. Рассмотрим основные различия, которые помогут принять обоснованное решение. 🔍

Функциональность Платные программы Бесплатные программы Шаблоны и элементы дизайна Обширные библиотеки премиум-шаблонов и элементов Ограниченное количество базовых шаблонов Экспорт и форматы Высокое разрешение, множество форматов (PDF, SVG, EPS, PNG) Ограниченное разрешение, базовые форматы (часто только JPG, PNG) Брендинг Полный контроль над брендингом, без водяных знаков Часто присутствуют водяные знаки, ограничения брендинга Совместная работа Расширенные возможности для командной работы Базовые функции или их отсутствие Интеграция данных Продвинутые возможности импорта и обработки данных Ограниченные возможности интеграции Техническая поддержка Приоритетная поддержка, часто с выделенным менеджером Базовая поддержка или форумы сообщества Аналитика и отчеты Детальная статистика просмотров и взаимодействий Обычно отсутствует Приватность проектов Возможность создавать приватные проекты Часто требуется публичный доступ Хранение и управление Расширенное облачное хранилище и организация файлов Ограниченное хранилище и базовая организация

Ключевые факторы, влияющие на выбор между платными и бесплатными инструментами:

Регулярность использования — при частом создании инфографики платная подписка окупается за счет экономии времени

— при частом создании инфографики платная подписка окупается за счет экономии времени Профессиональные требования — коммерческие проекты часто требуют качества, доступного только в платных решениях

— коммерческие проекты часто требуют качества, доступного только в платных решениях Уровень сложности проектов — для сложных, детализированных инфографик обычно требуются платные инструменты

— для сложных, детализированных инфографик обычно требуются платные инструменты Объем данных — большие и сложные наборы данных лучше визуализировать с помощью специализированных платных инструментов

— большие и сложные наборы данных лучше визуализировать с помощью специализированных платных инструментов Бюджетные ограничения — бесплатные инструменты могут быть стартовой точкой с последующим переходом на платные версии

Наблюдается тенденция к использованию гибридного подхода: базовая работа выполняется в бесплатных инструментах, а финальная доработка или сложные элементы создаются в платных программах. Это позволяет оптимизировать затраты без ущерба для качества.

Важно отметить, что разрыв между функциональностью платных и бесплатных решений постепенно сокращается. Многие бесплатные программы предлагают впечатляющие возможности, особенно для пользователей без глубоких дизайнерских навыков. Выбор инструмента должен основываться на конкретных требованиях проекта, а не только на доступности платной подписки.

Как выбрать подходящую программу для ваших задач

Правильный выбор программы для создания инфографики может значительно повлиять на эффективность вашей работы и качество конечного результата. Рассмотрим методологию выбора, основанную на конкретных параметрах. 🧩

Шаг 1: Определите сложность ваших проектов

Базовые проекты — простые инфографики с минимальным количеством данных (Canva, Piktochart)

— простые инфографики с минимальным количеством данных (Canva, Piktochart) Проекты средней сложности — инфографика с несколькими источниками данных и кастомизацией (Visme, Infogram)

— инфографика с несколькими источниками данных и кастомизацией (Visme, Infogram) Сложные проекты — профессиональная инфографика с уникальным дизайном и продвинутой визуализацией данных (Adobe Illustrator, Tableau)

Шаг 2: Оцените свои технические навыки

Новичок — отдавайте предпочтение инструментам с интуитивным интерфейсом и готовыми шаблонами (Canva, Snappa)

— отдавайте предпочтение инструментам с интуитивным интерфейсом и готовыми шаблонами (Canva, Snappa) Средний уровень — можете использовать программы с более сложным интерфейсом, но предпочитаете некоторую автоматизацию (Visme, Piktochart)

— можете использовать программы с более сложным интерфейсом, но предпочитаете некоторую автоматизацию (Visme, Piktochart) Продвинутый пользователь — способны работать со сложными программами для максимальной кастомизации (Adobe Illustrator, Tableau)

Шаг 3: Проанализируйте типы данных, с которыми работаете

Простые числовые данные — базовые диаграммы и графики (Google Charts, Canva)

— базовые диаграммы и графики (Google Charts, Canva) Сложные статистические данные — продвинутая визуализация с возможностью интеграции данных (Infogram, Datawrapper)

— продвинутая визуализация с возможностью интеграции данных (Infogram, Datawrapper) Большие массивы данных — профессиональные аналитические инструменты (Tableau, Flourish)

— профессиональные аналитические инструменты (Tableau, Flourish) Концептуальная информация — инструменты с акцентом на иллюстрации и графический дизайн (Adobe Illustrator, Venngage)

Шаг 4: Определите, как часто вы будете создавать инфографику

Редко (несколько раз в год) — бесплатные инструменты или разовая покупка

— бесплатные инструменты или разовая покупка Регулярно (ежемесячно) — рассмотрите годовую подписку на профессиональные инструменты

— рассмотрите годовую подписку на профессиональные инструменты Постоянно (еженедельно) — инвестируйте в платные инструменты с полным функционалом

Шаг 5: Учитывайте специфические требования вашего проекта

Брендинг — возможность использования фирменных цветов, шрифтов и элементов

— возможность использования фирменных цветов, шрифтов и элементов Интерактивность — необходимость создания кликабельных и интерактивных элементов

— необходимость создания кликабельных и интерактивных элементов Анимация — потребность в анимированных элементах или переходах

— потребность в анимированных элементах или переходах Коллаборация — возможность совместной работы нескольких человек

— возможность совместной работы нескольких человек Интеграции — необходимость подключения к другим сервисам и источникам данных

Чек-лист для окончательного выбора программы:

Протестируйте бесплатные версии или пробные периоды нескольких программ

Оцените удобство интерфейса и скорость освоения программы

Создайте тестовый проект, максимально приближенный к вашим реальным задачам

Проанализируйте время, затраченное на создание тестового проекта

Сравните качество экспортированных файлов из разных программ

Учитывайте возможность масштабирования — сможет ли программа удовлетворять ваши растущие потребности

Обратите внимание на обновления и развитие программы — активно развивающиеся решения предпочтительнее

Помните, что иногда оптимальным решением может быть комбинация нескольких инструментов. Например, создание базовой структуры в Canva, обработка данных в Tableau и финальная доработка в Adobe Illustrator. Такой подход позволяет использовать сильные стороны каждой программы для достижения наилучшего результата.

Выбор программы для создания инфографики зависит от многих факторов, но ключевыми остаются ваши конкретные задачи и навыки. Начните с четкого понимания целей вашей инфографики и аудитории, для которой она создается. Не бойтесь экспериментировать с разными инструментами — это позволит найти идеальное решение для вашего уникального случая. И помните: хорошая инфографика создается не программой, а человеком, который умеет эффективно визуализировать информацию с помощью доступных инструментов.

