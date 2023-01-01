CTR на Wildberries: формула расчета и способы повышения показателя

#Маркетинговая аналитика  #KPI и метрики  #Карточки WB  
Для кого эта статья:

  • Продавцы на маркетплейсе Wildberries
  • Специалисты по интернет-маркетингу и аналитике

  • Ученые и студенты, изучающие e-commerce и digital-маркетинг

    Показатель CTR на Wildberries — тот самый невидимый рычаг, который двигает ваши товары в топ выдачи и увеличивает продажи. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши конкуренты получают больше кликов при одинаковом количестве показов? Именно кликабельность карточек определяет, заметят ли потенциальные покупатели ваш товар среди тысяч других предложений. В этой статье мы разберем формулу расчета CTR, проанализируем, какие показатели считаются нормой для разных категорий, и дадим пошаговые инструкции по увеличению этой критической метрики. 📊

Что такое CTR на Wildberries и почему он важен

CTR (Click-Through Rate) на Wildberries — это процентное соотношение количества кликов по карточке товара к числу её показов. По сути, это метрика, которая показывает, насколько ваша карточка товара привлекательна для потенциальных покупателей в сравнении с конкурентами.

Важность CTR на Wildberries трудно переоценить, поскольку этот показатель напрямую влияет на:

  • Органическую выдачу — алгоритмы маркетплейса отдают предпочтение товарам с более высоким CTR, поднимая их в поисковой выдаче
  • Эффективность рекламных кампаний — чем выше CTR, тем ниже стоимость привлечения одного клиента
  • Конверсию в продажи — товары с высоким CTR чаще попадают в корзину и проходят весь путь до покупки
  • Релевантность ассортимента — анализ CTR помогает понять, какие товары соответствуют спросу

Wildberries, как и другие маркетплейсы, использует CTR в качестве одного из ключевых факторов ранжирования товаров. Алгоритм платформы "считает", что если пользователи часто кликают на карточку товара, значит, она релевантна поисковому запросу и интересна покупателям.

Алексей Демидов, руководитель отдела аналитики маркетплейсов Когда мы начали работать с крупным брендом косметики на Wildberries, их CTR по основным категориям составлял всего 2-3%. После проведения анализа мы обнаружили, что главное фото товара было профессиональным, но абсолютно не выделялось в поисковой выдаче. Мы провели A/B-тестирование 8 разных вариантов главного фото, где экспериментировали с фоном, ракурсом и композицией. Оптимальный вариант показал CTR в 7,2% — рост более чем в 2 раза! За первый месяц после внедрения изменений органические продажи выросли на 43%, при этом бюджет на продвижение остался прежним. Это наглядно демонстрирует, что даже небольшие изменения в визуальной составляющей могут радикально повлиять на CTR и, как следствие, на продажи.

Низкий CTR сигнализирует о проблемах с визуальным представлением товара, неконкурентной ценой или несоответствием ожиданиям покупателей. Постоянный мониторинг и оптимизация этого показателя позволяют своевременно выявлять и устранять эти проблемы.

Формула расчета CTR для товаров на маркетплейсе

Расчет CTR на Wildberries осуществляется по универсальной формуле, используемой в digital-маркетинге, но с учетом специфики маркетплейса:

CTR = (Количество кликов / Количество показов) × 100%

Например, если ваш товар получил 250 кликов при 5000 показов, то CTR будет равен:

CTR = (250 / 5000) × 100% = 5%

Однако на Wildberries следует учитывать различные типы показов и кликов, которые влияют на итоговый CTR:

Тип показа/клика Особенности учета Влияние на общий CTR
Органические показы в поиске Учитываются при появлении товара на экране пользователя Основной источник для расчета CTR
Показы в рекомендациях Имеют обычно более низкий CTR, чем поисковые Могут "разбавлять" общий CTR
Показы в рекламных кампаниях Учитываются отдельно от органических Необходимо анализировать отдельно от органического CTR
Клики по миниатюрам в карусели Считаются как внутренние клики Не влияют на основной CTR

При работе с Wildberries важно разделять расчет CTR для различных источников трафика:

  • Органический CTR — показатель кликабельности в естественной выдаче
  • Рекламный CTR — кликабельность в рамках платных размещений
  • Категорийный CTR — показатель при просмотре пользователем определенной категории товаров
  • CTR в поиске по ключевым словам — отражает релевантность товара конкретным поисковым запросам

Для корректного анализа эффективности необходимо рассчитывать CTR за разные временные периоды — день, неделя, месяц. Это позволяет выявлять сезонные колебания и оценивать результаты внесенных изменений в карточку товара. 📈

Как посчитать CTR в кабинете Wildberries пошагово

Расчет CTR в личном кабинете Wildberries требует доступа к определенным отчетам и умения правильно интерпретировать данные. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы получить точные показатели:

  1. Войдите в личный кабинет поставщика на Wildberries.
  2. Перейдите в раздел «Аналитика» в левом боковом меню.
  3. Выберите подраздел «Статистика по товарам», где содержится информация о показах и кликах.
  4. Установите необходимый период анализа — рекомендуется использовать период не менее 7 дней для получения репрезентативных данных.
  5. Экспортируйте данные в Excel или CSV-файл для более детального анализа или рассчитайте CTR прямо в интерфейсе.

Важно помнить, что Wildberries обновляет статистику с некоторой задержкой, поэтому самые свежие данные могут быть недоступны моментально. Как правило, статистика обновляется раз в сутки, около 3-4 часов утра по московскому времени.

Марина Светлова, аналитик маркетплейсов Работая с клиентом из сегмента товаров для дома, мы столкнулись с необходимостью оперативно отслеживать эффективность изменений в карточках товаров. Стандартные отчеты Wildberries не давали нам той гибкости и скорости, которая требовалась. Мы разработали собственную систему мониторинга CTR с автоматическим сбором данных каждые 3 часа. Однажды мы заметили странную аномалию — CTR одного из бестселлеров упал с 8,5% до 4,1% за сутки. Стандартный анализ в кабинете не показал причин. Только выгрузив детализированные данные, мы обнаружили, что резко выросло количество показов в категории "Хиты продаж", где наш товар был визуально менее привлекателен, чем конкуренты. Мы оперативно обновили главное фото, добавив яркий акцент, и уже через два дня CTR вернулся к нормальным значениям. Этот случай наглядно показал, насколько важно отслеживать CTR в разрезе разных типов размещений, а не только в целом.

Для получения максимально точных данных используйте различные фильтры и группировки при анализе CTR:

  • Группировка по товарам — позволяет выявить лидеров и аутсайдеров в вашем ассортименте
  • Фильтрация по категориям — для сравнения товаров внутри одной категории
  • Анализ по источникам трафика — помогает оценить эффективность различных каналов привлечения
  • Фильтрация по ключевым словам — показывает, насколько хорошо товар соответствует конкретным поисковым запросам

Для более продвинутого анализа можно создать собственные таблицы в Excel, где будут автоматически рассчитываться CTR для разных товаров и периодов, а также строиться графики динамики этого показателя.

Расположение данных Название показателя в WB Особенности интерпретации
Раздел "Аналитика" Показы / Клики Основной источник для расчета базового CTR
Отчет "Рекламные кампании" Показы / Клики / CTR CTR рассчитывается автоматически для рекламных размещений
Отчет "Поисковые запросы" Показы по запросу / Клики по запросу Позволяет рассчитать CTR для конкретных ключевых слов
Раздел "Статистика продаж" Нет прямых данных о CTR Помогает соотнести CTR с конверсией в продажи

Нормативные значения CTR для разных категорий

CTR на Wildberries сильно варьируется в зависимости от категории товаров, сезонности, конкуренции и других факторов. Понимание нормативных значений поможет вам оценить, насколько эффективна ваша карточка товара по сравнению с рыночными показателями.

Вот ориентировочные значения "нормального" CTR для различных категорий на Wildberries:

Категория товаров Низкий CTR Средний CTR Высокий CTR
Одежда < 3% 3-7% > 7%
Обувь < 2,5% 2,5-6% > 6%
Косметика и парфюмерия < 4% 4-9% > 9%
Электроника < 2% 2-5% > 5%
Товары для дома < 2,5% 2,5-6% > 6%
Детские товары < 3,5% 3,5-8% > 8%
Спортивные товары < 3% 3-7% > 7%

При анализе своих показателей CTR необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на нормативные значения:

  • Сезонность — во время сезонных распродаж средний CTR обычно снижается из-за повышенной конкуренции
  • Ценовой сегмент — товары премиум-сегмента часто имеют более низкий CTR, но более высокую конверсию
  • Новизна товара — новые товары с небольшим количеством отзывов обычно имеют более низкий CTR
  • Узнаваемость бренда — известные бренды могут рассчитывать на CTR на 20-30% выше среднего по категории
  • Тип размещения — CTR в поисковой выдаче обычно выше, чем в рекомендациях или категориях

Важно регулярно сравнивать свои показатели с нормативными значениями и отслеживать их динамику. Резкое снижение CTR может сигнализировать о проблемах с карточкой товара или о повышении активности конкурентов. 🔍

Если ваш CTR стабильно ниже среднего значения по категории, это прямой сигнал к оптимизации карточки товара. Если же показатель выше среднего — вы на правильном пути, но всегда есть возможности для дальнейшего улучшения.

Методы повышения кликабельности карточек товаров

Повышение CTR на Wildberries требует комплексного подхода к оптимизации карточки товара. Эти методы проверены на практике и дают ощутимые результаты при правильном применении:

  1. Оптимизация главного фото
    • Используйте высококачественные изображения с разрешением не менее 1000×1000 пикселей
    • Убедитесь, что товар занимает не менее 80% площади фото
    • Выбирайте контрастный фон, который выделит ваш товар в поисковой выдаче
    • Тестируйте разные ракурсы и композиции, отслеживая изменения CTR
  2. Работа с названием товара
    • Размещайте ключевые характеристики в начале названия
    • Используйте популярные поисковые запросы в названии
    • Указывайте цветовые вариации и размерный ряд, если это релевантно
    • Оптимальная длина названия — 40-60 символов (видимая часть в поисковой выдаче)
  3. Управление ценой и скидками
    • Используйте психологические ценники (например, 999 рублей вместо 1000)
    • Демонстрируйте процент скидки — товары со скидкой получают на 30-40% больше кликов
    • Регулярно мониторьте цены конкурентов в топ-10 выдачи
  4. Оптимизация дополнительных изображений
    • Добавляйте фото товара в использовании
    • Включайте инфографику с ключевыми преимуществами
    • Показывайте все доступные цветовые варианты
    • Используйте фото с разных ракурсов и фото деталей
  5. Работа с характеристиками и описанием
    • Заполняйте все релевантные характеристики — это влияет на появление товара в фильтрах
    • Структурируйте описание с помощью списков и абзацев
    • Выделяйте ключевые преимущества в начале описания

Особое внимание стоит уделить A/B-тестированию различных элементов карточки товара. Для этого используйте одинаковые товары с разными вариантами оформления и отслеживайте разницу в CTR. ⚡

Для максимально эффективного повышения CTR следует принимать во внимание специфику разных категорий:

Категория Фактор с наибольшим влиянием на CTR Рекомендуемые действия
Одежда Визуальное представление Фото на модели, показ всех цветов, детализация фактуры ткани
Электроника Технические характеристики Инфографика с ключевыми параметрами, сравнение с аналогами
Косметика Результат применения Фото "до/после", инфографика с составом, акцент на эффект
Детские товары Безопасность и качество Сертификаты, гипоаллергенность, экологичность в описании

Не забывайте, что на CTR существенно влияет сезонность и актуальность товара. Регулярно обновляйте карточки в соответствии с текущими трендами и сезонными особенностями.

Отслеживайте эффективность внесенных изменений, анализируя динамику CTR как минимум в течение 7-10 дней после каждого обновления. Это позволит выявить действительно работающие методы оптимизации для вашей конкретной категории товаров.

CTR на Wildberries — это не просто цифра в аналитике, а ключевой индикатор эффективности ваших товаров на маркетплейсе. Последовательное применение описанных методов расчета и оптимизации позволит не только увеличить кликабельность карточек, но и существенно поднять позиции в поисковой выдаче, что напрямую влияет на продажи. Помните, что CTR — это первый шаг в воронке продаж, и его оптимизация должна идти рука об руку с работой над конверсией посетителей в покупателей. Отслеживайте свои метрики, экспериментируйте с визуальными элементами и описаниями, изучайте успешные стратегии конкурентов — и результаты не заставят себя ждать.

