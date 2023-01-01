CTR на Wildberries: формула расчета и способы повышения показателя#Маркетинговая аналитика #KPI и метрики #Карточки WB
Показатель CTR на Wildberries — тот самый невидимый рычаг, который двигает ваши товары в топ выдачи и увеличивает продажи. Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши конкуренты получают больше кликов при одинаковом количестве показов? Именно кликабельность карточек определяет, заметят ли потенциальные покупатели ваш товар среди тысяч других предложений. В этой статье мы разберем формулу расчета CTR, проанализируем, какие показатели считаются нормой для разных категорий, и дадим пошаговые инструкции по увеличению этой критической метрики. 📊
Что такое CTR на Wildberries и почему он важен
CTR (Click-Through Rate) на Wildberries — это процентное соотношение количества кликов по карточке товара к числу её показов. По сути, это метрика, которая показывает, насколько ваша карточка товара привлекательна для потенциальных покупателей в сравнении с конкурентами.
Важность CTR на Wildberries трудно переоценить, поскольку этот показатель напрямую влияет на:
- Органическую выдачу — алгоритмы маркетплейса отдают предпочтение товарам с более высоким CTR, поднимая их в поисковой выдаче
- Эффективность рекламных кампаний — чем выше CTR, тем ниже стоимость привлечения одного клиента
- Конверсию в продажи — товары с высоким CTR чаще попадают в корзину и проходят весь путь до покупки
- Релевантность ассортимента — анализ CTR помогает понять, какие товары соответствуют спросу
Wildberries, как и другие маркетплейсы, использует CTR в качестве одного из ключевых факторов ранжирования товаров. Алгоритм платформы "считает", что если пользователи часто кликают на карточку товара, значит, она релевантна поисковому запросу и интересна покупателям.
Алексей Демидов, руководитель отдела аналитики маркетплейсов Когда мы начали работать с крупным брендом косметики на Wildberries, их CTR по основным категориям составлял всего 2-3%. После проведения анализа мы обнаружили, что главное фото товара было профессиональным, но абсолютно не выделялось в поисковой выдаче. Мы провели A/B-тестирование 8 разных вариантов главного фото, где экспериментировали с фоном, ракурсом и композицией. Оптимальный вариант показал CTR в 7,2% — рост более чем в 2 раза! За первый месяц после внедрения изменений органические продажи выросли на 43%, при этом бюджет на продвижение остался прежним. Это наглядно демонстрирует, что даже небольшие изменения в визуальной составляющей могут радикально повлиять на CTR и, как следствие, на продажи.
Низкий CTR сигнализирует о проблемах с визуальным представлением товара, неконкурентной ценой или несоответствием ожиданиям покупателей. Постоянный мониторинг и оптимизация этого показателя позволяют своевременно выявлять и устранять эти проблемы.
Формула расчета CTR для товаров на маркетплейсе
Расчет CTR на Wildberries осуществляется по универсальной формуле, используемой в digital-маркетинге, но с учетом специфики маркетплейса:
CTR = (Количество кликов / Количество показов) × 100%
Например, если ваш товар получил 250 кликов при 5000 показов, то CTR будет равен:
CTR = (250 / 5000) × 100% = 5%
Однако на Wildberries следует учитывать различные типы показов и кликов, которые влияют на итоговый CTR:
|Тип показа/клика
|Особенности учета
|Влияние на общий CTR
|Органические показы в поиске
|Учитываются при появлении товара на экране пользователя
|Основной источник для расчета CTR
|Показы в рекомендациях
|Имеют обычно более низкий CTR, чем поисковые
|Могут "разбавлять" общий CTR
|Показы в рекламных кампаниях
|Учитываются отдельно от органических
|Необходимо анализировать отдельно от органического CTR
|Клики по миниатюрам в карусели
|Считаются как внутренние клики
|Не влияют на основной CTR
При работе с Wildberries важно разделять расчет CTR для различных источников трафика:
- Органический CTR — показатель кликабельности в естественной выдаче
- Рекламный CTR — кликабельность в рамках платных размещений
- Категорийный CTR — показатель при просмотре пользователем определенной категории товаров
- CTR в поиске по ключевым словам — отражает релевантность товара конкретным поисковым запросам
Для корректного анализа эффективности необходимо рассчитывать CTR за разные временные периоды — день, неделя, месяц. Это позволяет выявлять сезонные колебания и оценивать результаты внесенных изменений в карточку товара. 📈
Как посчитать CTR в кабинете Wildberries пошагово
Расчет CTR в личном кабинете Wildberries требует доступа к определенным отчетам и умения правильно интерпретировать данные. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы получить точные показатели:
- Войдите в личный кабинет поставщика на Wildberries.
- Перейдите в раздел «Аналитика» в левом боковом меню.
- Выберите подраздел «Статистика по товарам», где содержится информация о показах и кликах.
- Установите необходимый период анализа — рекомендуется использовать период не менее 7 дней для получения репрезентативных данных.
- Экспортируйте данные в Excel или CSV-файл для более детального анализа или рассчитайте CTR прямо в интерфейсе.
Важно помнить, что Wildberries обновляет статистику с некоторой задержкой, поэтому самые свежие данные могут быть недоступны моментально. Как правило, статистика обновляется раз в сутки, около 3-4 часов утра по московскому времени.
Марина Светлова, аналитик маркетплейсов Работая с клиентом из сегмента товаров для дома, мы столкнулись с необходимостью оперативно отслеживать эффективность изменений в карточках товаров. Стандартные отчеты Wildberries не давали нам той гибкости и скорости, которая требовалась. Мы разработали собственную систему мониторинга CTR с автоматическим сбором данных каждые 3 часа. Однажды мы заметили странную аномалию — CTR одного из бестселлеров упал с 8,5% до 4,1% за сутки. Стандартный анализ в кабинете не показал причин. Только выгрузив детализированные данные, мы обнаружили, что резко выросло количество показов в категории "Хиты продаж", где наш товар был визуально менее привлекателен, чем конкуренты. Мы оперативно обновили главное фото, добавив яркий акцент, и уже через два дня CTR вернулся к нормальным значениям. Этот случай наглядно показал, насколько важно отслеживать CTR в разрезе разных типов размещений, а не только в целом.
Для получения максимально точных данных используйте различные фильтры и группировки при анализе CTR:
- Группировка по товарам — позволяет выявить лидеров и аутсайдеров в вашем ассортименте
- Фильтрация по категориям — для сравнения товаров внутри одной категории
- Анализ по источникам трафика — помогает оценить эффективность различных каналов привлечения
- Фильтрация по ключевым словам — показывает, насколько хорошо товар соответствует конкретным поисковым запросам
Для более продвинутого анализа можно создать собственные таблицы в Excel, где будут автоматически рассчитываться CTR для разных товаров и периодов, а также строиться графики динамики этого показателя.
|Расположение данных
|Название показателя в WB
|Особенности интерпретации
|Раздел "Аналитика"
|Показы / Клики
|Основной источник для расчета базового CTR
|Отчет "Рекламные кампании"
|Показы / Клики / CTR
|CTR рассчитывается автоматически для рекламных размещений
|Отчет "Поисковые запросы"
|Показы по запросу / Клики по запросу
|Позволяет рассчитать CTR для конкретных ключевых слов
|Раздел "Статистика продаж"
|Нет прямых данных о CTR
|Помогает соотнести CTR с конверсией в продажи
Нормативные значения CTR для разных категорий
CTR на Wildberries сильно варьируется в зависимости от категории товаров, сезонности, конкуренции и других факторов. Понимание нормативных значений поможет вам оценить, насколько эффективна ваша карточка товара по сравнению с рыночными показателями.
Вот ориентировочные значения "нормального" CTR для различных категорий на Wildberries:
|Категория товаров
|Низкий CTR
|Средний CTR
|Высокий CTR
|Одежда
|< 3%
|3-7%
|> 7%
|Обувь
|< 2,5%
|2,5-6%
|> 6%
|Косметика и парфюмерия
|< 4%
|4-9%
|> 9%
|Электроника
|< 2%
|2-5%
|> 5%
|Товары для дома
|< 2,5%
|2,5-6%
|> 6%
|Детские товары
|< 3,5%
|3,5-8%
|> 8%
|Спортивные товары
|< 3%
|3-7%
|> 7%
При анализе своих показателей CTR необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на нормативные значения:
- Сезонность — во время сезонных распродаж средний CTR обычно снижается из-за повышенной конкуренции
- Ценовой сегмент — товары премиум-сегмента часто имеют более низкий CTR, но более высокую конверсию
- Новизна товара — новые товары с небольшим количеством отзывов обычно имеют более низкий CTR
- Узнаваемость бренда — известные бренды могут рассчитывать на CTR на 20-30% выше среднего по категории
- Тип размещения — CTR в поисковой выдаче обычно выше, чем в рекомендациях или категориях
Важно регулярно сравнивать свои показатели с нормативными значениями и отслеживать их динамику. Резкое снижение CTR может сигнализировать о проблемах с карточкой товара или о повышении активности конкурентов. 🔍
Если ваш CTR стабильно ниже среднего значения по категории, это прямой сигнал к оптимизации карточки товара. Если же показатель выше среднего — вы на правильном пути, но всегда есть возможности для дальнейшего улучшения.
Методы повышения кликабельности карточек товаров
Повышение CTR на Wildberries требует комплексного подхода к оптимизации карточки товара. Эти методы проверены на практике и дают ощутимые результаты при правильном применении:
- Оптимизация главного фото
- Используйте высококачественные изображения с разрешением не менее 1000×1000 пикселей
- Убедитесь, что товар занимает не менее 80% площади фото
- Выбирайте контрастный фон, который выделит ваш товар в поисковой выдаче
- Тестируйте разные ракурсы и композиции, отслеживая изменения CTR
- Работа с названием товара
- Размещайте ключевые характеристики в начале названия
- Используйте популярные поисковые запросы в названии
- Указывайте цветовые вариации и размерный ряд, если это релевантно
- Оптимальная длина названия — 40-60 символов (видимая часть в поисковой выдаче)
- Управление ценой и скидками
- Используйте психологические ценники (например, 999 рублей вместо 1000)
- Демонстрируйте процент скидки — товары со скидкой получают на 30-40% больше кликов
- Регулярно мониторьте цены конкурентов в топ-10 выдачи
- Оптимизация дополнительных изображений
- Добавляйте фото товара в использовании
- Включайте инфографику с ключевыми преимуществами
- Показывайте все доступные цветовые варианты
- Используйте фото с разных ракурсов и фото деталей
- Работа с характеристиками и описанием
- Заполняйте все релевантные характеристики — это влияет на появление товара в фильтрах
- Структурируйте описание с помощью списков и абзацев
- Выделяйте ключевые преимущества в начале описания
Особое внимание стоит уделить A/B-тестированию различных элементов карточки товара. Для этого используйте одинаковые товары с разными вариантами оформления и отслеживайте разницу в CTR. ⚡
Для максимально эффективного повышения CTR следует принимать во внимание специфику разных категорий:
|Категория
|Фактор с наибольшим влиянием на CTR
|Рекомендуемые действия
|Одежда
|Визуальное представление
|Фото на модели, показ всех цветов, детализация фактуры ткани
|Электроника
|Технические характеристики
|Инфографика с ключевыми параметрами, сравнение с аналогами
|Косметика
|Результат применения
|Фото "до/после", инфографика с составом, акцент на эффект
|Детские товары
|Безопасность и качество
|Сертификаты, гипоаллергенность, экологичность в описании
Не забывайте, что на CTR существенно влияет сезонность и актуальность товара. Регулярно обновляйте карточки в соответствии с текущими трендами и сезонными особенностями.
Отслеживайте эффективность внесенных изменений, анализируя динамику CTR как минимум в течение 7-10 дней после каждого обновления. Это позволит выявить действительно работающие методы оптимизации для вашей конкретной категории товаров.
CTR на Wildberries — это не просто цифра в аналитике, а ключевой индикатор эффективности ваших товаров на маркетплейсе. Последовательное применение описанных методов расчета и оптимизации позволит не только увеличить кликабельность карточек, но и существенно поднять позиции в поисковой выдаче, что напрямую влияет на продажи. Помните, что CTR — это первый шаг в воронке продаж, и его оптимизация должна идти рука об руку с работой над конверсией посетителей в покупателей. Отслеживайте свои метрики, экспериментируйте с визуальными элементами и описаниями, изучайте успешные стратегии конкурентов — и результаты не заставят себя ждать.
