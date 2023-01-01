Как рассчитать клики через CTR и показы: формула для маркетолога

Владельцы бизнеса, заинтересованные в оптимизации рекламных кампаний Анализируя эффективность рекламных кампаний, маркетологи часто сталкиваются с необходимостью быстро оценить количество кликов, имея на руках только данные по CTR и показам. Эта задача только звучит сложно, а на практике решается элементарной формулой, которую должен знать каждый специалист. Владение этой формулой не просто экономит время — оно позволяет оперативно оценивать перспективность каналов продвижения и принимать решения о перераспределении бюджетов. Давайте разберемся, как правильно считать клики и извлекать максимум пользы из этих расчетов. 🔍

Формула расчета кликов через CTR и показы: базовые принципы

CTR (Click-Through Rate) — это процентное соотношение кликов к показам. Этот показатель демонстрирует, насколько часто пользователи, увидевшие рекламу, взаимодействуют с ней. Если упростить, CTR отвечает на вопрос: "Какая доля людей, увидевших мою рекламу, заинтересовалась ею настолько, чтобы кликнуть?"

Классическая формула расчета CTR выглядит так:

CTR = (Количество кликов / Количество показов) × 100%

Но нам нужно выразить количество кликов, поэтому преобразуем формулу:

Количество кликов = (CTR × Количество показов) / 100

Где:

CTR — выражен в процентах (например, 2.5%)

Количество показов — абсолютное число (например, 10 000)

Если CTR представлен в десятичной форме (например, 0.025 вместо 2.5%), формула упрощается:

Количество кликов = CTR × Количество показов

Важно понимать, что эта формула универсальна и применима ко всем цифровым рекламным каналам — от поисковой рекламы до баннеров в социальных сетях и контекстных объявлений. 📊

Максим Петров, руководитель отдела контекстной рекламы

Помню случай с клиентом из сферы B2B, который был уверен, что его кампания проваливается из-за низкого CTR в 1.2%. Когда мы пересчитали, оказалось, что при 230 000 показов этот "низкий" CTR дал 2 760 кликов. А учитывая, что стоимость его продукта начиналась от 300 000 рублей, и конверсия из клика в заявку составляла около 2%, кампания фактически приносила около 16 потенциальных клиентов с общим потенциалом сделок на 4.8 миллиона рублей. Клиент был шокирован, когда понял, что отказывался от увеличения бюджета на эту "неэффективную" кампанию. Вот почему я всегда настаиваю: никогда не смотрите на CTR изолированно — всегда переводите его в абсолютные показатели и соотносите с бизнес-задачами.

Пошаговая инструкция: как посчитать клики по известным данным

Расчет количества кликов по известным показателям CTR и показов — процесс предельно простой, но требующий внимательности к деталям. Вот пошаговый алгоритм:

Проверьте формат вашего CTR. Если он выражен в процентах (например, 3.7%), убедитесь, что вы используете соответствующую формулу. Если в десятичной дроби (0.037) — используйте упрощенную версию. Убедитесь, что данные о показах корректны и относятся к тому же периоду, что и CTR. Подставьте значения в формулу: Клики = (CTR × Показы) / 100 (для процентного CTR) или Клики = CTR × Показы (для десятичного CTR). Выполните расчет. Обычно результат округляют до целого числа, так как дробное количество кликов невозможно. Проверьте результат на здравый смысл — он не должен превышать количество показов.

Рассмотрим конкретный пример:

Показатель Значение CTR 2.7% Показы 15 000

Подставляем в формулу:

Клики = (2.7 × 15 000) / 100 = 405

Таким образом, реклама с CTR 2.7% при 15 000 показов привлекла 405 кликов. 🖱️

Необходимо учитывать, что значение CTR может существенно различаться в зависимости от платформы, ниши и формата рекламы. Например, средний CTR для поисковой рекламы в Google обычно колеблется от 1% до 3%, тогда как для баннерной рекламы считается хорошим показателем даже 0.1% — 0.3%.

При анализе данных по нескольким кампаниям удобно использовать таблицы или специализированные инструменты, которые автоматизируют расчеты и позволяют быстро сравнивать эффективность разных креативов или таргетингов.

Практический расчет CTR: примеры из рекламных кампаний

Рассмотрим несколько реальных сценариев, чтобы глубже понять, как применять формулу расчета кликов на практике и какие выводы можно сделать из полученных результатов.

Тип кампании Показы CTR Расчет кликов Клики Поисковая реклама 8 500 4.2% (4.2 × 8 500) / 100 357 Баннеры в РСЯ 120 000 0.3% (0.3 × 120 000) / 100 360 Реклама в Stories 45 000 1.8% (1.8 × 45 000) / 100 810 Email-рассылка 5 000 12.5% (12.5 × 5 000) / 100 625

Обратите внимание на интересную деталь: поисковая реклама и баннеры в РСЯ привлекли примерно одинаковое количество кликов, но при этом баннерам потребовалось в 14 раз больше показов! Это наглядно демонстрирует, почему поисковая реклама обычно стоит дороже — она более таргетированная и эффективная по CTR.

При анализе рекламных кампаний важно не просто высчитывать количество кликов, но и сопоставлять их с другими метриками:

Стоимость клика (CPC)

Конверсия из клика в целевое действие

Показатель отказов для трафика с разных источников

Время, проведенное на сайте

Только комплексный анализ позволяет сделать правильные выводы об эффективности рекламной кампании. Например, высокий CTR при низкой конверсии может говорить о несоответствии рекламного сообщения контенту лендинга или о привлечении нецелевой аудитории. 🎯

Анна Соколова, директор по маркетингу

Работая с крупным интернет-магазином электроники, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: кампания с самым низким CTR (всего 0.7%) приносила лучшую конверсию в продажи. Когда мы глубже проанализировали данные, выяснилось, что это были ретаргетинговые объявления для аудитории, которая уже просматривала конкретные товары. Несмотря на "слабый" CTR, из 5 600 показов мы получили 39 кликов (0.7 × 5 600 / 100), и 18 из них завершились покупками! Конверсия из клика в покупку составила феноменальные 46%. После этого кейса я перестала доверять своим "рекламным инстинктам" и полностью перешла на data-driven подход. Теперь вместо погони за высоким CTR мы оптимизируем кампании по итоговой стоимости привлечения клиента.

Особенности расчета кликов при разных форматах CTR

При работе с различными рекламными платформами важно учитывать, что формат представления CTR может отличаться. Это влияет на процесс расчета кликов и интерпретацию результатов. Рассмотрим особенности расчета в зависимости от формата CTR. 🧮

Существует два основных формата представления CTR:

Процентный формат (%): наиболее распространенный вариант, когда CTR отображается как процент, например, 2.5%. Десятичный формат: CTR представлен в виде десятичной дроби, например, 0.025.

В зависимости от формата применяются разные версии формулы:

Для процентного формата:

Клики = (CTR × Показы) / 100

Для десятичного формата:

Клики = CTR × Показы

Приведу несколько примеров расчета для разных форматов:

Пример 1: CTR = 3.5%, Показы = 12 000

Клики = (3.5 × 12 000) / 100 = 420

Пример 2: CTR = 0.035 (в десятичном формате), Показы = 12 000

Клики = 0.035 × 12 000 = 420

Как видите, результаты идентичны — различается только способ расчета.

Важно также учитывать, что некоторые платформы могут представлять статистику в разных форматах:

Google Ads часто использует процентный формат в интерфейсе, но десятичный — в выгруженных отчетах

Яндекс.Директ преимущественно использует процентный формат

Системы аналитики и таблицы могут конвертировать форматы автоматически

При работе с большими массивами данных из разных систем критически важно убедиться, что вы оперируете унифицированными форматами, иначе результаты анализа могут быть искажены.

Еще одна особенность — различные методики расчета CTR в зависимости от типа рекламы:

Классический CTR: отношение кликов к показам

отношение кликов к показам CTR для видеорекламы: может включать просмотры определенной продолжительности вместо кликов

может включать просмотры определенной продолжительности вместо кликов CTR для email-маркетинга: отношение кликов к доставленным (не отправленным!) письмам

При работе с разными платформами всегда проверяйте, какой именно показатель они используют под названием "CTR", чтобы корректно интерпретировать данные и рассчитывать производные метрики.

Применение формулы для оптимизации рекламных кампаний

Умение быстро рассчитывать количество кликов по показам и CTR — это не просто техническое упражнение, а мощный инструмент для принятия стратегических решений в маркетинге. Рассмотрим, как применять эту формулу для оптимизации рекламных кампаний. ⚡

1. Прогнозирование результатов кампаний

Имея исторические данные о среднем CTR в вашей нише, вы можете прогнозировать количество кликов для новых кампаний:

Допустим, ваш средний CTR в нише "автозапчасти" составляет 2.3%. Планируя бюджет на новую кампанию, вы рассчитываете получить 50 000 показов. Ожидаемое количество кликов:

Клики = (2.3 × 50 000) / 100 = 1 150

Зная среднюю стоимость клика и конверсию, вы можете спрогнозировать ROI и принять решение о целесообразности инвестиций.

2. A/B-тестирование и сравнительный анализ

При тестировании разных креативов или таргетингов формула помогает сравнивать реальные результаты:

Креатив A: CTR 1.8%, Показы 10 000 → Клики = 180

Креатив B: CTR 2.4%, Показы 10 000 → Клики = 240

Креатив B принес на 33% больше кликов при одинаковом количестве показов, что делает его более эффективным, если целью является максимизация трафика.

3. Оценка потенциала роста

Формула позволяет оценить, какой прирост кликов можно получить при увеличении CTR:

Допустим, ваша текущая кампания имеет CTR 1.5% при 100 000 показов, что дает 1 500 кликов. Если вам удастся оптимизировать объявления и повысить CTR до 2.0%, то при том же количестве показов вы получите:

Клики = (2.0 × 100 000) / 100 = 2 000

Это дает прирост в 500 кликов или 33% — существенное улучшение без увеличения рекламного бюджета.

4. Распределение бюджета между каналами

Сравнивая CTR и стоимость клика по разным каналам, можно оптимально распределить бюджет:

Канал CTR CPC Бюджет Прогноз показов Прогноз кликов Поисковая реклама 3.5% 45 руб. 45 000 руб. 28 571 1 000 Медийная реклама 0.4% 20 руб. 20 000 руб. 250 000 1 000 Контент-маркетинг 1.2% 30 руб. 30 000 руб. 83 333 1 000

В этом примере все каналы приносят одинаковое количество кликов, но при этом медийная реклама требует гораздо больше показов из-за низкого CTR. Если ваша целевая аудитория ограничена, это может стать проблемой — вы быстро исчерпаете потенциальный охват.

5. Выявление аномалий и проблем

Резкое изменение CTR может сигнализировать о проблемах:

Снижение CTR при неизменных показах и кликах может указывать на технические проблемы с отслеживанием

Падение CTR при стабильных показах говорит о снижении релевантности рекламы или изменении поведения аудитории

Аномально высокий CTR может свидетельствовать о кликфроде или ошибках в настройке таргетинга

Своевременное выявление таких аномалий позволяет быстро реагировать и корректировать стратегию.

Помните, что оптимизация должна быть направлена не на максимизацию CTR как такового, а на достижение бизнес-целей. Иногда более низкий CTR может приводить к более качественному трафику и, как следствие, к более высокой конверсии в целевые действия. 📈

Расчет кликов через CTR и показы — фундаментальный навык для каждого маркетолога. Овладев простой формулой, вы получаете возможность быстро оценивать эффективность рекламных кампаний, прогнозировать результаты и принимать обоснованные решения о распределении бюджета. Помните, что CTR — это лишь одна из метрик в сложной экосистеме интернет-маркетинга. Настоящее мастерство заключается в умении интерпретировать эти данные в контексте ваших бизнес-целей и использовать их для непрерывного совершенствования стратегии. Не останавливайтесь на механическом применении формул — стремитесь к глубокому пониманию взаимосвязей между различными показателями и их влияния на конечный результат.

