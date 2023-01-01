Как рассчитать показы через CTR и клики: формула, примеры, анализ

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты по digital-рекламе

Аналитики данных и профессионалы в области интернет-маркетинга

Студенты и желающие освоить навыки анализа рекламных кампаний Точное понимание маркетинговых метрик — ключ к прозрачной оценке эффективности любой онлайн-кампании. Одной из таких метрик является показатель CTR (Click-Through Rate), который напрямую связан с количеством показов и кликов. Но что делать, если вы знаете только CTR и число кликов, а количество показов нужно вычислить? 🔍 Этот вопрос возникает чаще, чем кажется, особенно при сравнении кампаний с разной структурой данных. В этом руководстве я представлю точную формулу, пошаговый алгоритм и реальные примеры расчета показов — незаменимые инструменты для принятия обоснованных маркетинговых решений.

Основная формула расчета показов через CTR и клики

В маркетинговой аналитике CTR (Click-Through Rate) — один из фундаментальных показателей эффективности рекламных кампаний. Он показывает процент пользователей, которые кликнули по рекламе после её просмотра. Математически CTR выражается как отношение количества кликов к количеству показов, умноженное на 100%:

CTR = (Клики / Показы) × 100%

Однако нередко возникают ситуации, когда известны только CTR и количество кликов, а показы требуется вычислить. В этом случае формула трансформируется следующим образом:

Показы = Клики / (CTR / 100%)

Или в более упрощенном виде:

Показы = (Клики × 100%) / CTR

Эта формула позволяет быстро определить, сколько показов потребовалось для получения известного количества кликов при заданном CTR. Давайте рассмотрим применение формулы на конкретном примере:

Клики CTR Расчет показов Результат 250 2,5% (250 × 100%) / 2,5% 10 000 показов 180 1,8% (180 × 100%) / 1,8% 10 000 показов 500 5% (500 × 100%) / 5% 10 000 показов

Как видно из таблицы, даже при одинаковом количестве показов, результативность кампаний может существенно различаться из-за разного CTR. Эта зависимость демонстрирует важность не только объема трафика, но и его качества. 📊

Пошаговый алгоритм: как посчитать количество показов

Расчет количества показов на основе CTR и кликов — процедура, требующая точности и понимания сути метрик. Следуя пошаговому алгоритму, вы сможете избежать распространенных ошибок и получить достоверные данные для анализа.

Убедитесь, что CTR выражен в процентах. Часто системы аналитики представляют CTR в виде десятичной дроби (например, 0,025 вместо 2,5%). Для корректных расчетов необходимо использовать процентное выражение. Конвертируйте процентный CTR в десятичную форму. Например, если CTR равен 2,5%, для расчетов используйте значение 0,025 (разделите процент на 100). Подставьте значения в формулу: Показы = Клики / CTR (в десятичной форме). Проведите вычисления. Если у вас 150 кликов при CTR 3%, расчет будет выглядеть так: 150 / 0,03 = 5 000 показов. Проверьте результат. Умножьте полученное количество показов на CTR (в десятичной форме) — должно получиться исходное количество кликов: 5 000 × 0,03 = 150.

Андрей Соколов, руководитель отдела performance-маркетинга Однажды мне пришлось столкнуться с необычной ситуацией: клиент перенёс кампанию из одной рекламной системы в другую, но сохранил только данные о кликах и CTR. Для оценки бюджета на новую кампанию требовалось срочно восстановить информацию о количестве показов. Используя формулу "Показы = Клики / (CTR / 100%)", мы вычислили, что для получения 743 кликов при CTR 1,2% потребовалось примерно 61 917 показов. Это позволило точно спрогнозировать необходимый бюджет с учетом CPM новой платформы. После запуска кампании фактические значения отклонились всего на 3,5% от наших расчетов — результат, которым клиент остался крайне доволен.

При работе с большими массивами данных целесообразно автоматизировать процесс расчета, используя формулы в Excel или Google Sheets. Для удобства можно создать простую таблицу с автоматическим вычислением:

Колонка A Колонка B Колонка C Формула в C Клипы CTR (%) Показы =A/B*100 100 2,5 4 000 =100/2,5*100 200 4 5 000 =200/4*100

Такой подход особенно ценен при анализе нескольких кампаний или при регулярном мониторинге показателей эффективности. 🧮

Практический пример расчета CTR для разных кампаний

Давайте рассмотрим практический пример расчета показов для нескольких рекламных кампаний с различными характеристиками. Этот анализ поможет продемонстрировать, как одна и та же формула применяется в разных контекстах.

Марина Ковалева, директор по маркетингу В нашей практике был случай с клиентом из e-commerce, который запустил три параллельные кампании с разными креативами и таргетингом. Данные по CTR были доступны из отчетов рекламных систем, но количество показов нужно было восстановить для корректного расчета стоимости привлечения. Первая кампания показала CTR 1,7% с 459 кликами. Используя формулу, мы определили, что было около 27 000 показов. Вторая кампания с CTR 2,3% и 644 кликами потребовала примерно 28 000 показов. Третья кампания оказалась наиболее эффективной: при CTR 3,1% и 806 кликах было около 26 000 показов. Анализ показал, что при схожем количестве показов третья кампания принесла на 75% больше кликов, чем первая. Это позволило нам перераспределить бюджет в пользу более эффективного креатива и снизить общую стоимость привлечения клиента на 23%.

Рассмотрим еще один развернутый пример: сравнение кампаний с разными целевыми аудиториями.

Кампания A (широкая аудитория) :

: Клипы: 350

CTR: 0,7%

Расчет показов: 350 / 0,007 = 50 000 показов

Кампания B (узкая аудитория) :

: Клипы: 280

CTR: 2,8%

Расчет показов: 280 / 0,028 = 10 000 показов

Этот пример наглядно демонстрирует, как таргетинг влияет на эффективность рекламы. Кампания B при меньшем охвате обеспечила CTR в 4 раза выше, что свидетельствует о более точном попадании в целевую аудиторию. 🎯

Важно учитывать специфику разных типов рекламы. Например, для медийной рекламы средний CTR обычно составляет 0,1-0,5%, в то время как для поисковой рекламы нормальными считаются значения 2-5%. Если ваши расчеты дают существенно отклоняющиеся результаты, стоит проверить корректность исходных данных.

Особенности расчета CTR в различных рекламных системах

Различные рекламные платформы имеют свои нюансы в расчете и представлении CTR, что необходимо учитывать при анализе данных и вычислении показов. Рассмотрим особенности основных рекламных систем:

Рекламная система Особенности расчета CTR Что учитывать при вычислении показов Google Ads Учитывает уникальные клики к показам Данные представлены в процентах, формула применяется напрямую Яндекс.Директ Для поисковых кампаний считается по кликам, для РСЯ — по визитам Необходимо уточнять, какой тип CTR указан в отчете TikTok Ads Учитывает как клики на целевую страницу, так и взаимодействия с рекламой Для расчета показов лучше использовать "Link CTR", а не общий CTR ВКонтакте Разделяет CTR переходов и CTR взаимодействий Для расчета реальных показов используйте CTR переходов

В Google Ads расчет CTR происходит наиболее прямолинейно: система учитывает отношение количества кликов к количеству показов. При этом повторные клики одного пользователя по одному объявлению учитываются как один клик. Формула расчета показов работает без дополнительных корректировок.

Яндекс.Директ имеет более сложную систему. Для поисковых кампаний CTR рассчитывается как отношение кликов к показам, аналогично Google Ads. Однако для кампаний в РСЯ (Рекламная сеть Яндекса) CTR может рассчитываться через визиты, а не клики. При вычислении показов важно понимать, какой именно показатель используется в конкретном случае.

Социальные сети и видеоплатформы, такие как TikTok, часто разделяют CTR на несколько типов. Например, "Link CTR" (клики, ведущие на целевую страницу) и "Engagement CTR" (лайки, комментарии и другие взаимодействия). Для корректного расчета показов необходимо использовать Link CTR, так как именно он соответствует традиционному пониманию клика в контексте рекламы.

При работе с данными из разных рекламных систем рекомендуется:

Уточнять методологию расчета CTR в конкретной системе

Учитывать возможные дублирования кликов или их недоучет

Сверять расчетные данные с доступными отчетами для калибровки

Использовать одинаковые временные промежутки при сравнении разных платформ

Правильное понимание особенностей каждой рекламной системы позволит избежать некорректных выводов и обеспечит точность аналитики. 🔍

Как использовать формулу расчета показов в аналитике

Формула расчета показов через CTR и клики — не просто математическое упражнение, а мощный инструмент для комплексной аналитики маркетинговых кампаний. Рассмотрим ключевые сценарии применения этой формулы в практической работе.

1. Прогнозирование необходимого охвата для достижения целей

Зная целевое количество кликов и средний CTR по отрасли или предыдущим кампаниям, можно спрогнозировать необходимое количество показов:

Определите цель по кликам (например, 1000 кликов)

Оцените ожидаемый CTR на основе исторических данных (например, 1,5%)

Рассчитайте требуемое количество показов: 1000 / 0,015 = 66 667 показов

Используйте этот показатель для планирования бюджета кампании

2. Оценка эффективности A/B-тестирования

При тестировании разных вариантов креативов или таргетингов формула помогает нормализовать данные для корректного сравнения:

Вариант Клики CTR Показы Конверсии CR (конверсии/клики) CPA (бюджет/конверсии) A 450 2,25% 20 000 23 5,11% 652₽ B 390 1,95% 20 000 27 6,92% 556₽

В этом примере мы нормализовали показы для обоих вариантов, что позволило objectively оценить эффективность. Несмотря на более низкий CTR, вариант B обеспечивает лучший показатель конверсии и более низкую стоимость привлечения.

3. Расчет реального охвата при частичных данных

Нередко маркетологи сталкиваются с ситуацией, когда доступны только частичные данные из разных источников. Формула позволяет восстановить недостающие показатели:

Из CRM системы известно количество кликов по определенному каналу

Из отчетов агентства известен средний CTR

Расчет показов позволяет понять реальный охват кампании, даже если эти данные напрямую недоступны

4. Оптимизация бюджета на основе CPM (стоимость за 1000 показов)

Зная CPM, CTR и целевую стоимость клика (CPC), можно определить эффективность вложений:

Расчетный CPC = CPM / (CTR × 10)

Например, если CPM составляет 300₽, а CTR равен 2%, то:

CPC = 300 / (2 × 10) = 15₽ за клик

Сравнив этот показатель с целевым или средним по рынку CPC, можно принять решение об эффективности кампании. 💰

5. Выявление аномалий и технических проблем

Резкое изменение соотношения между кликами и показами может указывать на технические проблемы или мошенничество:

Если расчетное количество показов значительно отличается от ожидаемого, возможны проблемы с отслеживанием или накрутки

Аномально высокий CTR (>10% для поисковой рекламы) может свидетельствовать о клик-фроде

Аномально низкий CTR может указывать на проблемы с релевантностью объявлений или отслеживанием показов

Регулярный мониторинг этих метрик позволяет оперативно выявлять и устранять проблемы, повышая эффективность маркетинговых инвестиций.

Использование формулы расчета показов в комплексе с другими метриками (конверсия, ROI, LTV) обеспечивает полноценный анализ маркетинговой воронки и позволяет принимать обоснованные решения на каждом этапе взаимодействия с аудиторией. 📈

Расчет показов через CTR и клики — фундаментальный инструмент, который трансформирует разрозненные данные в ценные инсайты для оптимизации маркетинговых кампаний. Освоив представленную формулу и понимая нюансы её применения в различных контекстах, вы получаете возможность принимать более точные решения при распределении бюджета, прогнозировании результатов и оценке эффективности рекламных активностей. Помните, что за каждой цифрой стоит реальное взаимодействие с потенциальным клиентом, а грамотная интерпретация этих взаимодействий — ключ к построению результативной маркетинговой стратегии.

