CTR на Wildberries: как рассчитать и повысить кликабельность

Для кого эта статья:

Продавцы и селлеры на маркетплейсе Wildberries

Специалисты по аналитике и маркетингу

Люди, желающие улучшить свои навыки в области онлайн-продаж и аналитики данных CTR на Wildberries — та самая метрика, которая разделяет успешных селлеров и тех, кто просто "присутствует" на маркетплейсе. Пока одни теряются в догадках, почему их товары не получают внимания, другие методично анализируют каждый клик и превращают данные в прибыль. 📊 Показатель кликабельности напрямую влияет на алгоритмы ранжирования и определяет, увидят ли ваш товар потенциальные покупатели или он останется погребенным на 100-й странице поиска. Разберемся, как правильно рассчитать CTR, где найти необходимую информацию и что делать с полученными результатами.

Что такое CTR на Wildberries и почему он важен для селлера

CTR (Click-Through Rate) — коэффициент кликабельности, показывающий, как часто пользователи кликают на ваш товар после его просмотра в поисковой выдаче Wildberries. По сути, это отношение количества кликов к количеству показов, выраженное в процентах.

Почему этот показатель критически важен для каждого продавца на маркетплейсе?

CTR напрямую влияет на органические позиции товара в поиске

Товары с высоким CTR получают больше трафика без дополнительных инвестиций

Этот показатель помогает оценить эффективность карточки товара (фото, название, цена)

Низкий CTR сигнализирует о проблемах с позиционированием или визуальным представлением

Wildberries учитывает CTR при распределении мест в карусели рекомендаций

Алгоритмы Wildberries устроены так, что товары с более высоким CTR получают приоритет в поисковой выдаче. Это логично: если пользователи чаще кликают на определенный товар, значит, он лучше отвечает их запросу. Маркетплейс "вознаграждает" такие товары лучшими позициями, что приводит к ещё большему количеству просмотров.

Алексей Степанов, руководитель отдела аналитики маркетплейсов Когда ко мне обратился владелец бренда детской одежды с жалобой на низкие продажи при хороших отзывах, первое, что мы проверили — CTR. Показатель был катастрофически низким — 0,9% при средних 3-4% в категории. Проблема крылась в главных фотографиях: на них была красивая стилизованная съемка, но сам товар был плохо различим. После замены фото на более четкие, с акцентом на продукт, CTR вырос до 4,8% за две недели, а продажи увеличились в 3,2 раза без изменения цены. Часто селлеры недооценивают силу этого простого показателя.

CTR выступает индикатором здоровья вашего листинга. Если он низкий, это первый признак того, что необходимо оптимизировать карточку товара. Высокий CTR, в свою очередь, показывает, что вы правильно "попали" в целевую аудиторию и ваше предложение вызывает интерес.

Диапазон CTR Оценка эффективности Рекомендуемые действия Менее 1% Критически низкий Срочная и полная переработка карточки 1-2% Низкий Оптимизация фото и заголовка 2-4% Средний Точечные улучшения, A/B тестирование 4-7% Хороший Поддержание качества, работа над конверсией Более 7% Отличный Масштабирование успешных стратегий

Важно понимать, что "нормальный" CTR сильно варьируется в зависимости от категории товара. В высококонкурентных нишах типа женской одежды или смартфонов даже 2-3% может считаться достойным результатом, тогда как в узкоспециализированных категориях CTR может достигать 10% и выше.

Формула расчета CTR: основные показатели и способы получения данных

Формула расчета CTR проста и универсальна, но важно правильно собрать исходные данные. В контексте Wildberries она выглядит следующим образом:

CTR = (Количество кликов / Количество показов) × 100%

Несмотря на простоту формулы, возникают нюансы при сборе данных для расчета. Разберем основные компоненты:

Количество кликов — число переходов на карточку товара из поисковой выдачи или рекомендаций

— число переходов на карточку товара из поисковой выдачи или рекомендаций Количество показов — сколько раз товар был показан пользователям в результатах поиска

— сколько раз товар был показан пользователям в результатах поиска Период расчета — оптимально анализировать CTR за неделю для получения репрезентативных данных

Для точного расчета CTR следует использовать данные из аналитики Wildberries. При этом стоит учитывать, что показы и клики разделяются по источникам трафика:

Органические показы в результатах поиска

Показы в рекомендациях

Показы через рекламные кампании

Показы в подборках и коллекциях

Для объективной оценки эффективности карточки товара рекомендуется отдельно рассчитывать CTR для органического трафика и для рекламных кампаний. Это позволит точнее определить, где именно требуется оптимизация.

Марина Сорокина, руководитель направления маркетплейсов Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда клиенты смотрят только на общий CTR и не понимают истинной картины. Один из наших клиентов, продавец спортивного питания, жаловался на средний CTR в 2,1%. Когда мы разделили показатель по источникам, выяснилось, что органический CTR составлял всего 1,3%, а рекламный — 5,4%. Это полностью меняло стратегию: проблема была не в рекламе, а в карточке товара и SEO-оптимизации. После доработки органический CTR вырос до 3,8% за месяц, что снизило стоимость привлечения клиента на 40%. Всегда анализируйте CTR в разрезе источников — это совершенно разные метрики!

При расчете CTR важно помнить и о временных факторах. Показатель может существенно меняться в зависимости от:

Дня недели (в выходные поведение пользователей иное)

Времени суток (утром и вечером разная активность аудитории)

Сезонности (перед праздниками CTR обычно выше, но конверсия может быть ниже)

Проведения акций (во время скидок CTR часто растет)

Для комплексного анализа рекомендуется рассчитывать CTR как минимум за 7-дневный период, а для сезонных товаров — за 30 дней. Это нивелирует случайные колебания и даст более объективную картину.

Где найти информацию для расчета CTR в личном кабинете Wildberries

Wildberries предоставляет достаточно данных для расчета CTR в личном кабинете продавца. Найти необходимую информацию можно в разделе "Аналитика". 📈 Пошаговая инструкция поможет вам собрать все необходимые показатели для точного расчета.

Войдите в личный кабинет селлера на Wildberries Перейдите в раздел "Аналитика" → "Статистика" Выберите вкладку "Просмотры и заказы" Установите необходимый период для анализа (рекомендуется 7 или 30 дней) В таблице вы увидите колонки "Просмотры" (показы) и "Детальные просмотры" (клики)

Обратите внимание, что в личном кабинете Wildberries используется специфическая терминология:

Просмотры — количество показов товара в поисковой выдаче (знаменатель в формуле CTR)

— количество показов товара в поисковой выдаче (знаменатель в формуле CTR) Детальные просмотры — количество переходов на карточку товара (числитель в формуле CTR)

Для удобства анализа рекомендуется выгрузить данные в Excel или Google Таблицы. Это можно сделать, нажав на кнопку "Выгрузить" в верхней части таблицы. После выгрузки вы сможете создать дополнительный столбец с формулой для расчета CTR.

Раздел личного кабинета Какие данные содержит Особенности анализа Аналитика → Статистика → Просмотры и заказы Общие показы и клики по товарам Данные агрегированы по всем источникам Аналитика → Поисковые запросы Показы и клики по ключевым словам Позволяет рассчитать CTR для конкретных запросов Рекламная кампания → Статистика Показы и клики по рекламным размещениям Отдельный CTR для платного продвижения Аналитика → Отчет по товарам Агрегированная статистика по SKU Подходит для общего анализа эффективности Товары → Аналитика по SKU Детализированные данные по каждому товару Наиболее подробная информация для глубокого анализа

Дополнительно можно использовать раздел "Поисковые запросы", чтобы проанализировать CTR в разрезе конкретных ключевых слов. Это особенно полезно для оптимизации названия товара и его атрибутов под наиболее эффективные запросы.

Для более глубокого анализа используйте возможность фильтрации по различным параметрам:

По категориям товаров

По брендам

По ценовым диапазонам

По наличию скидок

По рейтингу товаров

Важно: статистика в личном кабинете Wildberries обновляется с некоторой задержкой, обычно данные за предыдущий день доступны к утру следующего дня. При анализе учитывайте этот факт и не принимайте поспешных решений на основе неполных данных.

Анализ показателей CTR: нормы и критерии эффективности

Определение "хорошего" CTR на Wildberries — задача комплексная. Универсальных значений не существует, поскольку показатели сильно варьируются в зависимости от категории товара, ценового сегмента и сезонности. Однако можно выделить ориентировочные нормы и критерии для оценки эффективности.

Средние показатели CTR по основным категориям Wildberries:

Женская одежда: 2,5-4,5%

Мужская одежда: 2,0-3,8%

Детские товары: 3,0-5,5%

Электроника: 1,8-3,5%

Товары для дома: 2,2-4,0%

Косметика и парфюмерия: 3,0-6,0%

Спортивные товары: 2,5-4,5%

При анализе CTR необходимо учитывать множество факторов, влияющих на его значение:

Позиция в выдаче — товары на первых позициях естественно получают более высокий CTR Конкуренция в категории — в высококонкурентных нишах средний CTR ниже Уникальность предложения — уникальные товары обычно имеют более высокий CTR Ценовой сегмент — премиальные товары часто имеют более низкий CTR, но выше конверсию Качество визуального представления — профессиональные фото значительно повышают CTR

Для более точной оценки эффективности вашего CTR, сравнивайте его не с общими показателями, а с конкретными конкурентами в вашей категории. Используйте инструменты анализа конкурентов или просто мониторьте позиции схожих товаров в поиске.

Ключевые показатели, которые следует анализировать вместе с CTR:

Конверсия в покупку — высокий CTR при низкой конверсии может говорить о кликбейте

— высокий CTR при низкой конверсии может говорить о кликбейте Средний чек — влияет на интерпретацию CTR (дорогие товары могут иметь низкий CTR, но высокую маржинальность)

— влияет на интерпретацию CTR (дорогие товары могут иметь низкий CTR, но высокую маржинальность) Соотношение CTR/конверсия — идеальная ситуация, когда оба показателя высокие

— идеальная ситуация, когда оба показателя высокие Динамика CTR — более важен не абсолютный показатель, а его изменение во времени

Помните, что CTR — это лишь один из показателей эффективности. Высокий CTR не всегда означает высокие продажи, особенно если он достигается неэтичными методами (например, использованием кликбейтных заголовков или вводящих в заблуждение фотографий).

Как повысить CTR товаров и оптимизировать карточки на Wildberries

Повышение CTR на Wildberries — процесс, требующий системного подхода и постоянного тестирования. 🔍 Рассмотрим ключевые стратегии, которые доказали свою эффективность на практике.

1. Оптимизация главного фото товара

Используйте четкие, высококачественные изображения с разрешением не менее 1000×1000 пикселей

Выбирайте белый или нейтральный фон, который не отвлекает от товара

Демонстрируйте товар под оптимальным углом, показывающим его главные преимущества

Для одежды предпочтительнее фото на модели, а не на вешалке

Избегайте перегруженности — на главном фото должен быть только сам товар

2. Составление эффективного заголовка

Размещайте ключевые слова в начале названия товара

Ограничьте длину до 50-60 символов для оптимального восприятия

Включайте в название бренд, тип товара и 1-2 ключевые характеристики

Избегайте ALL CAPS и чрезмерного использования эмодзи

Используйте числа, где уместно (например, "2 в 1", "50% шерсти")

3. Выделение уникального торгового предложения (УТП)

Акцентируйте внимание на том, что отличает ваш товар от конкурентов

Если есть скидка, убедитесь, что она видна в поисковой выдаче

Выделяйте ключевые преимущества в атрибутах товара

Используйте бейджи (эко, натуральный, хит продаж), если они релевантны

4. Работа с ценообразованием

Устанавливайте конкурентоспособные цены, регулярно мониторя рынок

Используйте психологические приемы ценообразования (например, 999 вместо 1000)

Создавайте ощущение выгоды через скидки и специальные предложения

Экспериментируйте с позиционированием по цене (тестируйте разные ценовые сегменты)

5. A/B тестирование элементов карточки

Создавайте дубликаты товаров с разными фото и названиями

Тестируйте одно изменение за раз для чистоты эксперимента

Анализируйте результаты не менее 7 дней для статистической значимости

Масштабируйте успешные изменения на весь ассортимент

Важно помнить, что оптимизация CTR — не разовое мероприятие, а непрерывный процесс. Рынок постоянно меняется, появляются новые конкуренты, меняются предпочтения покупателей. Регулярный мониторинг и корректировка стратегии — ключ к долгосрочному успеху.

Дополнительные факторы, влияющие на CTR на Wildberries:

Отзывы и рейтинг — высокий рейтинг повышает доверие и кликабельность

— высокий рейтинг повышает доверие и кликабельность Сезонность — адаптируйте карточки под текущий сезон (например, акцентируйте теплосберегающие свойства зимой)

— адаптируйте карточки под текущий сезон (например, акцентируйте теплосберегающие свойства зимой) Тренды — включайте в название актуальные тренды и модные термины

— включайте в название актуальные тренды и модные термины Хештеги — грамотное использование хештегов может улучшить видимость

Работа с CTR на Wildberries — это баланс между маркетинговой привлекательностью и реальными характеристиками товара. Высокий CTR должен приводить не только к кликам, но и к покупкам. Помните, что конечная цель — не просто привлечь внимание, а превратить его в продажи. Регулярный анализ метрик, тестирование элементов карточки и постоянная оптимизация позволят вам не только повысить CTR, но и добиться устойчивого роста продаж на одном из крупнейших маркетплейсов страны.

