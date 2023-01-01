Технология синтеза речи: от формантного синтеза до нейросетевых TTS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Специалисты и студенты в области разработки программного обеспечения, особенно в сфере синтеза речи и обработки естественного языка.

Исследователи и практики, занимающиеся нейросетевыми технологиями и машинным обучением.

Профессионалы, работающие в сфере голосовых технологий и желающие узнать о современных достижениях в синтезе речи. Голос, который читает вам погоду через умную колонку, навигационные подсказки или аудиокнигу — результат работы технологии синтеза речи (TTS). За кажущейся простотой "говорящих машин" стоят десятилетия исследований и сложнейшие алгоритмы. Современные TTS-системы способны генерировать речь, практически неотличимую от человеческой, с естественными интонациями и эмоциями. Но как именно текст превращается в звуковые волны? Какие технологии обеспечивают этот процесс? Погрузимся в техническую анатомию синтеза речи и разберем ключевые принципы, лежащие в основе TTS-технологий. 🎙️

TTS: определение и роль в цифровой коммуникации

Технология синтеза речи (Text-to-Speech, TTS) представляет собой комплекс алгоритмов и методов, преобразующих письменный текст в устную речь. Фактически, TTS является обратной задачей распознавания речи и выступает ключевым связующим звеном между цифровыми системами и человеческим восприятием.

TTS-технологии находят применение во множестве областей, каждая из которых предъявляет свои требования к качеству синтезированной речи:

Ассистивные технологии для людей с ограниченными возможностями (программы экранного доступа, читалки для слабовидящих)

Голосовые помощники и интерфейсы (Siri, Алиса, Google Assistant)

Навигационные системы и транспортные объявления

Озвучивание текстового контента (новости, статьи, электронные книги)

Образовательные приложения и языковое обучение

Телекоммуникационные системы и колл-центры

Исторически развитие TTS прошло несколько этапов — от механических устройств XVIII века до современных нейросетевых моделей. Каждый скачок в развитии технологий приближал синтезированную речь к естественному звучанию человеческого голоса.

Период Технологический подход Особенности 1950-1970-е Формантный синтез Имитация акустических характеристик речевого тракта, "роботизированное" звучание 1980-1990-е Конкатенативный синтез Соединение записанных фрагментов речи, улучшенная естественность 2000-2010-е Статистические параметрические модели HMM и статистическое моделирование параметров речи 2010-е — н.в. Нейросетевые модели End-to-end архитектуры, достижение близкого к человеческому качества

Ключевыми метриками качества TTS считаются разборчивость (intelligibility), естественность (naturalness) и соответствие оригинальному тексту (fidelity). С развитием технологий добавились такие параметры, как способность передавать эмоции, интонации и индивидуальные особенности голоса.

Алексей Куприянов, руководитель исследовательской группы по синтезу речи В 2018 году наша команда столкнулась с задачей создания голосового помощника для крупного банка. Клиент настаивал на полностью естественном звучании, которое будет неотличимо от человеческого. Тогда мы только начинали экспериментировать с нейросетевыми подходами к TTS. Мы попробовали три разных технологии: классический конкатенативный синтез с большой базой фонем, параметрическую модель на основе HMM и экспериментальную нейросетевую архитектуру. Результаты были показательными: конкатенативный подход давал приемлемое качество, но "швы" между фрагментами все равно были заметны; параметрический синтез звучал гладко, но недостаточно естественно; а нейросетевая модель, несмотря на некоторые артефакты, удивила всех своей человекоподобностью. Мы выбрали нейросетевой подход и за три месяца доработали его до коммерческого качества. Когда мы демонстрировали финальный результат, сотрудники банка не могли поверить, что говорит машина, а не актер дубляжа. Этот проект убедил меня: будущее TTS однозначно за нейросетями.

Фундаментальные принципы работы синтеза речи

Независимо от конкретной реализации, все системы TTS включают ряд последовательных этапов обработки, преобразующих текст в звуковые волны. Понимание этих этапов критически важно для специалистов, работающих с технологиями синтеза речи. 🔄

Стандартный конвейер TTS включает следующие основные компоненты:

Анализ текста (Text Analysis) — предварительная обработка входного текста, включающая нормализацию, расшифровку сокращений, чисел и специальных символов Лингвистический анализ (Linguistic Analysis) — морфологический и синтаксический разбор, определение частей речи и структуры предложения Фонетическая транскрипция (Phonetic Transcription) — преобразование слов в последовательность фонем согласно правилам языка Просодическое моделирование (Prosodic Modeling) — генерация интонации, ритма, пауз и других супрасегментных характеристик речи Акустическое моделирование (Acoustic Modeling) — преобразование лингвистических и просодических характеристик в акустические параметры Генерация речевого сигнала (Waveform Generation) — создание звуковой волны на основе полученных акустических параметров

Функциональные блоки TTS-системы можно разделить на две основные части: фронтенд (front-end) и бэкенд (back-end). Фронтенд отвечает за обработку текста и преобразование его в лингвистическое представление, а бэкенд генерирует звуковой сигнал на основе этого представления.

Одним из ключевых аспектов синтеза речи является обработка просодики — тех аспектов речи, которые не связаны напрямую с фонемами, но существенно влияют на естественность звучания:

Интонация (мелодический контур речи)

Ритм и темп произнесения

Ударение (слоговое, фразовое, логическое)

Паузация (размещение и длительность пауз)

Энергия или громкость произнесения

Особую сложность представляет работа с многозначными омографами (словами, которые пишутся одинаково, но произносятся по-разному в зависимости от контекста), числительными и сокращениями, требующими контекстного анализа для правильного произношения.

Проблема в обработке текста Пример Стратегия решения Омографы "замок" (здание или механизм) Синтаксический и семантический анализ контекста Числительные "2023" (год или количество) Правила контекстной интерпретации, машинное обучение Аббревиатуры "ВУЗ" (произносить по буквам или как слово) Словари, статистические методы Иностранные слова "Google" (транслитерация или оригинальное произношение) Многоязычные фонетические модели, словари исключений

Современные TTS-системы часто используют гибридные подходы, комбинирующие лингвистические правила и статистические/нейросетевые методы для достижения оптимального баланса между вычислительной эффективностью и качеством синтезированной речи.

Конкатенативный синтез: сегментация и сборка речи

Конкатенативный синтез речи — технология, основанная на соединении (конкатенации) предварительно записанных фрагментов естественной речи. Это одна из наиболее распространенных технологий TTS, доминировавшая в коммерческих системах до середины 2010-х годов. Принцип работы этого метода напоминает создание музыкального ремикса: из имеющейся базы речевых фрагментов выбираются подходящие элементы, которые затем соединяются в нужной последовательности. 🧩

Ключевые элементы конкатенативного синтеза:

База данных речевых единиц — хранилище предварительно записанных фрагментов речи диктора

— хранилище предварительно записанных фрагментов речи диктора Система выбора единиц — алгоритм, определяющий оптимальную последовательность фрагментов для заданного текста

— алгоритм, определяющий оптимальную последовательность фрагментов для заданного текста Механизм обработки сигнала — подсистема, выполняющая соединение и модификацию выбранных фрагментов

В зависимости от размера используемых речевых единиц, конкатенативный синтез можно разделить на несколько подтипов:

Синтез на основе фонем — использование минимальных звуковых единиц языка. Требует меньшую базу данных, но дает менее естественный результат из-за сильного влияния коартикуляции. Синтез на основе дифонов — использование пар соседних полуфонем. Учитывает переходные процессы между звуками, что улучшает качество синтеза. Синтез на основе трифонов — использование троек фонем, учитывающих влияние предыдущего и последующего звуков на артикуляцию центральной фонемы. Unit selection синтез — использование речевых фрагментов переменной длины, от отдельных фонем до целых фраз, выбираемых из большой речевой базы.

Unit selection представляет собой наиболее продвинутую форму конкатенативного синтеза. В этом подходе используется многопараметрическая целевая функция для выбора оптимальной последовательности речевых фрагментов, минимизирующей два типа стоимости:

Target cost (стоимость цели) — мера соответствия кандидата требуемым фонетическим и просодическим характеристикам

(стоимость цели) — мера соответствия кандидата требуемым фонетическим и просодическим характеристикам Concatenation cost (стоимость соединения) — мера спектрального несоответствия на границах соединяемых сегментов

Ирина Соколова, инженер по синтезу речи В 2015 году я работала над созданием системы озвучивания для транспортной компании. Требовалось создать голосовой сервис для автоматического оповещения пассажиров на остановках. Бюджет был ограничен, а нейросетевые решения ещё не получили широкого распространения. Мы решили использовать конкатенативный синтез на основе unit selection. Первым вызовом стала запись речевой базы. Мы пригласили профессионального диктора и записали более 10 часов материала, тщательно составленного для покрытия всех возможных фонетических контекстов русского языка. Особое внимание уделили интонационным шаблонам для объявлений — здесь требовалась особая "транспортная" манера произношения. После сегментации и разметки базы данных мы столкнулись с типичной проблемой конкатенативного синтеза — "швами" между фрагментами. Решили её путем тщательной настройки целевой функции выбора сегментов и применения сглаживания на стыках. Помню, как мы вручную корректировали параметры соединения для часто используемых названий станций, добиваясь идеального звучания. Результат превзошел ожидания клиента — система звучала естественно и четко. Она до сих пор используется на маршрутах компании, хотя технологии шагнули далеко вперёд. Этот проект наглядно показал, что даже с относительно простой технологией конкатенативного синтеза можно достичь высокого качества, если правильно спроектировать речевую базу и тонко настроить алгоритмы выбора единиц.

Для построения качественной системы конкатенативного синтеза требуется тщательная подготовка речевой базы, включающая:

Запись речевого материала в профессиональной студии с контролируемыми акустическими условиями Сегментация записанной речи на отдельные элементы (фонемы, дифоны, слоги и т.д.) Фонетическая и просодическая разметка полученных элементов Выявление и устранение дефектных элементов Индексирование базы для эффективного поиска

Преимущества конкатенативного синтеза включают высокую естественность звучания (особенно для типичных фраз, хорошо представленных в речевой базе) и низкие вычислительные требования при использовании готовой системы. Однако есть и существенные недостатки:

Большие затраты на создание речевой базы данных

Сложность модификации характеристик голоса (темп, высота, эмоциональная окраска)

Неравномерное качество синтеза для разных фраз

Ограниченные возможности по расширению на новые домены и языки

Несмотря на появление более совершенных методов синтеза речи, конкатенативные технологии всё ещё находят применение в специализированных системах с ограниченной областью применения, где требуется высокая надежность при ограниченных вычислительных ресурсах.

Параметрические модели: преобразование спектральных характеристик

Параметрический синтез представляет собой принципиально иной подход к генерации речи по сравнению с конкатенативными методами. Вместо соединения записанных фрагментов, параметрические системы моделируют речь математически, генерируя звуковой сигнал на основе набора акустических параметров. Эта технология позволяет преодолеть многие ограничения конкатенативного синтеза, обеспечивая большую гибкость и контроль над характеристиками синтезированного голоса. 📊

Ключевая идея параметрического синтеза заключается в построении статистической модели, которая отображает лингвистические особенности текста в акустические параметры речевого сигнала. Эти параметры затем используются вокодером для генерации звуковой волны.

Основными компонентами параметрического TTS являются:

Статистическая модель — связывает лингвистические характеристики с акустическими параметрами Вокодер — генерирует речевой сигнал на основе акустических параметров Параметризация речи — представление речевого сигнала в виде набора изменяющихся во времени параметров

Наиболее распространённым типом параметрического синтеза до появления нейронных сетей был Statistical Parametric Speech Synthesis (SPSS) на основе скрытых марковских моделей (Hidden Markov Models, HMM). В этом подходе каждая фонема моделируется как HMM с несколькими состояниями, которые генерируют последовательности акустических параметров.

Типичный набор акустических параметров включает:

Спектральные параметры (например, мел-кепстральные коэффициенты, MFCC)

Параметры основного тона (F0 или питч-контур)

Параметры возбуждения (периодичность/непериодичность)

Длительность фонем и состояний модели

Процесс обучения HMM-системы включает несколько этапов:

Подготовка корпуса, содержащего пары "текст-речь" с фонетической разметкой Извлечение акустических параметров из речевых сигналов Обучение контекстно-зависимых HMM, моделирующих распределение параметров Кластеризация моделей с использованием деревьев решений для обобщения на невидимые контексты

Во время синтеза система выполняет следующие шаги:

Преобразование входного текста в последовательность контекстно-зависимых фонетических единиц Выбор соответствующих HMM для каждой единицы Определение длительности каждого состояния Генерация последовательностей акустических параметров Преобразование параметров в речевой сигнал с помощью вокодера

Параметр Роль в синтезе речи Методы моделирования Спектральные коэффициенты Отражают форму речевого тракта и тембр голоса HMM, LSTM, смеси гауссовых распределений Основной тон (F0) Определяет интонацию и воспринимаемую высоту голоса Multi-space distribution HMM, RNN Длительность Ритм речи, темп произнесения, паузы Гауссовы модели, рекуррентные сети Апериодичность Характеризует шумовую составляющую голоса HMM, нейронные сети прямого распространения

Параметрический синтез имеет ряд преимуществ по сравнению с конкатенативным:

Значительно меньший размер модели (десятки МБ против гигабайтов для конкатенативных систем)

Возможность модификации характеристик голоса (темп, высота, эмоциональная окраска) без записи нового материала

Более стабильное качество для разнообразных входных текстов

Лучшая масштабируемость на новые языки и домены

Однако традиционные параметрические системы на основе HMM имеют существенный недостаток — некоторую "размытость" или "приглушенность" синтезированной речи из-за статистического усреднения параметров и ограничений вокодеров.

С развитием глубокого обучения параметрический синтез эволюционировал в гибридные системы, где HMM заменяются различными типами нейронных сетей:

Feed-forward DNN для отображения лингвистических характеристик в акустические параметры

Рекуррентные нейронные сети (RNN), особенно LSTM и GRU, для лучшего моделирования временных зависимостей

Автоматические энкодеры для компактного представления акустических параметров

Нейросетевые вокодеры (например, WaveNet) для более качественного преобразования параметров в волновую форму

Эти усовершенствования значительно повысили качество параметрического синтеза, сделав его конкурентоспособным по естественности звучания с лучшими конкатенативными системами, сохранив при этом присущие ему преимущества гибкости и компактности.

Нейросетевой TTS: как работают современные системы

Революция глубокого обучения коренным образом изменила ландшафт технологий синтеза речи. Нейросетевые TTS-системы достигли беспрецедентного уровня качества, significativamente превосходящего традиционные подходы. Современные нейросетевые архитектуры способны генерировать речь, практически неотличимую от человеческой, с правильными интонациями, естественными паузами и даже эмоциональной окраской. 🧠

Существует несколько основных архитектур нейросетевого синтеза речи:

End-to-end модели — преобразуют текст непосредственно в звуковую волну, минуя промежуточные представления Двухэтапные модели — сначала преобразуют текст в акустические параметры, затем генерируют волновую форму Неавторегрессивные модели — генерируют весь речевой сигнал параллельно, а не последовательно

Ключевые нейросетевые архитектуры, определившие развитие современного TTS:

WaveNet (2016) — автоматически генерирует речевые сигналы с использованием сверточных нейронных сетей с расширенными полями восприятия (dilated convolutions). Моделирует распределение вероятностей следующего аудиосэмпла на основе предыдущих.

(2016) — автоматически генерирует речевые сигналы с использованием сверточных нейронных сетей с расширенными полями восприятия (dilated convolutions). Моделирует распределение вероятностей следующего аудиосэмпла на основе предыдущих. Tacotron/Tacotron 2 (2017-2018) — рекуррентно-сверточная архитектура с механизмом внимания, преобразующая текст в спектрограммы. Tacotron 2 в сочетании с WaveNet достиг качества, сопоставимого с человеческой речью.

(2017-2018) — рекуррентно-сверточная архитектура с механизмом внимания, преобразующая текст в спектрограммы. Tacotron 2 в сочетании с WaveNet достиг качества, сопоставимого с человеческой речью. Transformer TTS (2019) — адаптация архитектуры Transformer с механизмом самовнимания для задач синтеза речи, обеспечивающая более эффективное моделирование длинных зависимостей.

(2019) — адаптация архитектуры Transformer с механизмом самовнимания для задач синтеза речи, обеспечивающая более эффективное моделирование длинных зависимостей. FastSpeech/FastSpeech 2 (2019-2020) — неавторегрессивные модели, использующие технику дистилляции знаний для параллельной генерации речи, значительно ускоряющие процесс синтеза.

(2019-2020) — неавторегрессивные модели, использующие технику дистилляции знаний для параллельной генерации речи, значительно ускоряющие процесс синтеза. VITS (2021) — Variational Inference with adversarial learning for end-to-end Text-to-Speech, объединяющий преимущества вариационных автоэнкодеров, нормализующих потоков и состязательного обучения.

Современный конвейер нейросетевого TTS обычно состоит из следующих компонентов:

Текстовый энкодер — преобразует последовательность символов или токенов в скрытые представления, кодирующие лингвистическую информацию Механизм внимания или выравнивания — устанавливает соответствие между элементами текста и генерируемой речью Декодер акустических признаков — генерирует спектральные или другие акустические характеристики Нейросетевой вокодер — преобразует акустические параметры в звуковую волну

Отдельного внимания заслуживают нейросетевые вокодеры, значительно повысившие качество синтезированной речи:

WaveNet — автоматически моделирует сырую волновую форму аудио

— автоматически моделирует сырую волновую форму аудио WaveRNN/WaveGRU — рекуррентные архитектуры для более эффективной генерации аудио

— рекуррентные архитектуры для более эффективной генерации аудио WaveGlow — основанный на нормализующих потоках вокодер, обеспечивающий параллельную генерацию

— основанный на нормализующих потоках вокодер, обеспечивающий параллельную генерацию HiFi-GAN — использует генеративно-состязательную архитектуру для создания высококачественных речевых сигналов

— использует генеративно-состязательную архитектуру для создания высококачественных речевых сигналов UnivNet — универсальный вокодер, способный работать с разными дикторами и условиями записи

Ключевые преимущества нейросетевого TTS включают:

Исключительно высокое качество и естественность синтезированной речи

Возможность обучения непосредственно на данных без необходимости проектирования сложных признаков вручную

Гибкость в контроле характеристик голоса и стиля речи

Способность моделировать эмоциональную окраску и выразительность

Однако нейросетевые подходы имеют и некоторые ограничения:

Высокие вычислительные требования, особенно для автоматически моделей вроде WaveNet

Необходимость в больших объемах качественных обучающих данных

Сложность интерпретации и отладки моделей

Проблемы с устойчивостью и робастностью в некоторых сценариях

Современные исследования в области нейросетевого TTS сосредоточены на нескольких направлениях:

Многоголосый синтез — создание систем, способных имитировать разных дикторов или создавать новые голоса на основе короткого образца

— создание систем, способных имитировать разных дикторов или создавать новые голоса на основе короткого образца Управляемый синтез — обеспечение точного контроля над просодикой, эмоциональной окраской и стилем речи

— обеспечение точного контроля над просодикой, эмоциональной окраской и стилем речи Многоязычный и кросс-языковой синтез — системы, работающие с несколькими языками или способные переносить характеристики голоса между языками

— системы, работающие с несколькими языками или способные переносить характеристики голоса между языками Эффективные архитектуры — снижение вычислительных требований для мобильных и встраиваемых устройств

— снижение вычислительных требований для мобильных и встраиваемых устройств Синтез в реальном времени — модели с низкой латентностью для интерактивных приложений

Особенно перспективным направлением является создание персонализированных систем TTS, способных быстро адаптироваться к голосу конкретного человека на основе небольшого количества речевых образцов. Такие технологии имеют широкий спектр применений — от ассистивных устройств для людей с нарушениями речи до сохранения голосов пациентов с прогрессирующими заболеваниями речевого аппарата.

Технологии синтеза речи прошли длинный путь — от механических устройств и роботизированных голосов до нейросетевых систем, генерирующих речь с человеческим качеством. Этот прогресс открывает новые горизонты для человеко-машинного взаимодействия и доступности информации. Конкатенативный синтез, статистические параметрические модели и современные нейросетевые архитектуры — это не просто этапы технической эволюции, но и отражение нашего растущего понимания механизмов речепроизводства и восприятия. По мере того как границы между синтезированной и естественной речью становятся все более размытыми, перед нами встают не только технические задачи совершенствования TTS-систем, но и этические вопросы ответственного применения этих технологий в мире, где голос может стать как инструментом расширения возможностей, так и средством манипуляций.

Читайте также