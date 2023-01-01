Озвучивание игр: как подарить голос персонажам и начать карьеру

Для кого эта статья:

начинающие и профессиональные актёры озвучивания видеоигр

студенты и специалисты, заинтересованные в развитии карьеры в игровой индустрии

энтузиасты и любители видеоигр, желающие понять процесс озвучивания и создания игровых персонажей Мир озвучивания игр — это магия превращения безмолвных персонажей в живых существ, заставляющая игроков смеяться, плакать и влюбляться в виртуальную реальность. За каждой эмоциональной сценой, каждым эпическим возгласом и каждым трогательным диалогом стоят актёры озвучки, способные передать целую гамму чувств одним только голосом. Если вы мечтаете подарить душу цифровым героям, эта статья — ваш пропуск в захватывающий мир войсовера игр, где каждая реплика может стать культовой, а каждый персонаж — бессмертным. 🎮🎭

Думаете о профессии будущего? 🎓 Озвучивание игр — часть огромной индустрии разработки, которая нуждается в талантливых специалистах! Хотя Skypro пока не предлагает специализированного курса по озвучке, можно начать с основ — программирования и дизайна. Освоив курс «Разработчик игр на Unity» от Skypro, вы поймете всю кухню создания игр изнутри, включая этап озвучки, и сможете либо сами заняться войсовером, либо грамотно взаимодействовать с актерами озвучивания!

Что нужно знать перед началом озвучивания игр

Прежде чем погрузиться в мир озвучивания видеоигр, необходимо понять его фундаментальные особенности. Озвучка игр значительно отличается от озвучивания фильмов или рекламы — здесь актёр работает с интерактивным контентом, где один персонаж может иметь десятки вариантов реакций на действия игрока. 🎯

Вот основные аспекты, которые следует учитывать перед стартом:

Типы игрового озвучивания : от полноценного актёрского перформанса с захватом движений до записи отдельных реплик и звуков

: от полноценного актёрского перформанса с захватом движений до записи отдельных реплик и звуков Разнообразие жанров : озвучка для RPG требует иных навыков, чем для шутеров или стратегий

: озвучка для RPG требует иных навыков, чем для шутеров или стратегий Технические знания : понимание игрового движка, форматов аудиофайлов и процесса имплементации

: понимание игрового движка, форматов аудиофайлов и процесса имплементации Языковые требования : знание английского часто необходимо даже для локализации, чтобы понимать исходные материалы

: знание английского часто необходимо даже для локализации, чтобы понимать исходные материалы Правовые аспекты: особенности контрактов и прав на голос в индустрии видеоигр

Для успешного старта важно понимать, как структурирована работа над озвучкой игры:

Этап процесса Что происходит Требуемые навыки Прослушивание Кастинг актёров для ролей Умение быстро адаптировать голос, понимание персонажа Подготовка Изучение материалов, персонажа, контекста Аналитическое мышление, исследовательские навыки Запись Собственно процесс озвучивания в студии Голосовая выносливость, импровизация, следование указаниям Постобработка Редактирование, сведение, интеграция в игру Базовое понимание звукорежиссуры (необязательно) Итерации Правки и повторные записи Стрессоустойчивость, внимание к деталям

Дмитрий Максимов, режиссёр озвучивания AAA-проектов

Я помню свой первый проект — ААА-игру с бюджетом в миллионы долларов. Мы пригласили талантливого актёра театра, который никогда раньше не озвучивал игры. Он пришёл подготовленный, с превосходными актёрскими данными, но совершенно не понимал игровой специфики. Когда я попросил его записать пять вариантов боевого крика с нарастающей интенсивностью, он был обескуражен. "Зачем столько одинаковых фраз?" — спросил он. Пришлось объяснять, что в игре один и тот же удар может происходить сотни раз, и повторение идентичного звука разрушит иммерсивность. К концу первого дня наш театральный актёр с трудом мог говорить — голосовые связки не были подготовлены к такой интенсивности. Этот случай показателен: без понимания специфики игрового озвучивания даже гениальный актёр потерпит фиаско. Через месяц этот же актёр вернулся с подготовленными связками, глубоким пониманием контекста и стал одним из наших постоянных голосов.

Технические требования: микрофоны и студия для озвучки

Качественное техническое оснащение — фундамент профессиональной озвучки игр. Даже бриллиантовый голос не спасёт запись, если она будет полна посторонних шумов или искажений. Разберёмся, какое оборудование необходимо для начинающего актёра озвучания. 🎙️

Основные компоненты домашней студии озвучивания:

Микрофон — ваш главный инструмент, от которого зависит качество записи

— ваш главный инструмент, от которого зависит качество записи Аудиоинтерфейс — устройство для передачи звука с микрофона на компьютер

— устройство для передачи звука с микрофона на компьютер Поп-фильтр — защита от взрывных согласных

— защита от взрывных согласных Акустическая обработка — материалы для звукоизоляции и улучшения акустики помещения

— материалы для звукоизоляции и улучшения акустики помещения Программное обеспечение — DAW (Digital Audio Workstation) для записи и обработки

— DAW (Digital Audio Workstation) для записи и обработки Студийные мониторы или наушники — для корректного контроля записи

Выбор микрофона — один из ключевых моментов в подготовке к озвучиванию. Для озвучки игр предпочтительнее конденсаторные микрофоны, которые лучше передают нюансы голоса.

Тип микрофона Преимущества Недостатки Рекомендации для начинающих Конденсаторный (XLR) Высокая чувствительность, детальность звука Требует фантомного питания, аудиоинтерфейс Rode NT1, Audio-Technica AT2020 Конденсаторный (USB) Простота подключения, не требует интерфейса Ограниченные возможности обновления Blue Yeti, HyperX QuadCast Динамический Меньше улавливает фоновые шумы, прочность Менее детальный звук для актёрской работы Shure SM58, Røde PodMic Ленточный Тёплый, винтажный звук Хрупкость, высокая цена, специфическое применение Не рекомендуется для начинающих

Создание акустически обработанного пространства — второй критически важный аспект. Профессиональные студии тратят тысячи долларов на звукоизоляцию, но для начинающих есть бюджетные решения:

Акустический щит — конструкция, устанавливаемая за микрофоном для поглощения отражённого звука

— конструкция, устанавливаемая за микрофоном для поглощения отражённого звука Акустический поролон — для обработки стен, потолка и других отражающих поверхностей

— для обработки стен, потолка и других отражающих поверхностей Домашняя звуковая кабина — от простого каркаса с одеялами до сборных конструкций

— от простого каркаса с одеялами до сборных конструкций Акустические панели — для более серьёзного подхода к звукопоглощению

Для программного обеспечения рекомендую начать с Audacity (бесплатно), Reaper (недорогой вариант) или Adobe Audition (для профессионалов). Они позволяют записывать, редактировать и обрабатывать звук на профессиональном уровне.

Базовые техники актёрской игры в озвучивании игр

Актёрское мастерство для озвучивания игр имеет свои уникальные особенности. В отличие от театра или кино, здесь всё выразительное средство — ваш голос. Никаких мимики, жестов или языка тела, только звуковая палитра эмоций. 🎭

Основные техники, которыми должен владеть актёр озвучивания игр:

Голосовые трансформации — умение менять тембр, высоту, манеру речи

— умение менять тембр, высоту, манеру речи Эмоциональный диапазон — способность передавать различные эмоции только голосом

— способность передавать различные эмоции только голосом Микронюансы — мелкие голосовые детали, делающие персонажа живым

— мелкие голосовые детали, делающие персонажа живым Голосовая выносливость — способность многократно повторять одинаковые фразы с той же энергией

— способность многократно повторять одинаковые фразы с той же энергией Работа с микрофоном — контроль расстояния и силы голоса

— контроль расстояния и силы голоса Уровни интенсивности — умение градуировать интенсивность одной эмоции

Важнейшие упражнения для развития актёрского мастерства в озвучивании:

Озвучивание немого видео — включите любой мультфильм без звука и попробуйте озвучить всех персонажей Эмоциональное колесо — произнесите нейтральную фразу (например, "Я иду домой") с разными эмоциями: радостно, грустно, злобно, испуганно и т.д. Имитация персонажей — попробуйте воссоздать голоса известных игровых персонажей Повторяющиеся реплики — произнесите боевую фразу 10-15 раз подряд, сохраняя интенсивность Импровизация диалогов — придумывайте диалоги между разными персонажами и озвучивайте их

Анна Ветрова, голосовой тренер и актриса озвучивания

В нашей студии проходил кастинг на главную женскую роль в новой RPG. Финалисткой стала девушка с прекрасными вокальными данными, но ограниченным опытом в войсоверинге. Во время тестовых записей она идеально передавала спокойные, эмоционально сдержанные сцены, но стоило дойти до экшн-эпизодов — всё разваливалось. Её боевые крики звучали фальшиво. Мы начали работу с базовых техник: сначала попросили её представить реальную физическую ситуацию (например, поднятие тяжести), выполнить соответствующее действие и озвучить его. Затем усложняли задачу: "Представьте, что вы отталкиваете тяжёлого противника", "Вы пытаетесь сдвинуть огромный камень". Мы буквально заставляли её тело почувствовать напряжение, которое должно звучать в голосе. Через три недели таких тренировок произошло чудо — её боевые возгласы обрели такую достоверность, что даже опытные разработчики были поражены. Она получила роль и сейчас работает в крупнейших проектах. Это наглядно демонстрирует: голосовое мастерство — это не просто умение красиво говорить, это способность пропускать физические и эмоциональные состояния через голосовой аппарат.

Особенность озвучивания игр — необходимость записывать вариации одной и той же фразы. Например, реплика "Я атакую!" может требоваться в нескольких вариантах интенсивности: от шепота до крика. Это требует умения точно контролировать энергию голоса. 🔊

Для эффективного развития актёрских навыков рекомендую регулярно практиковать следующее:

Дикционные упражнения — скороговорки и артикуляционная гимнастика

— скороговорки и артикуляционная гимнастика Дыхательные техники — развивают контроль дыхания для длинных фраз

— развивают контроль дыхания для длинных фраз Работа над резонаторами — упражнения на разные типы резонирования голоса

— упражнения на разные типы резонирования голоса Анализ игровых сцен — разбор озвучки профессиональных актёров

— разбор озвучки профессиональных актёров Запись и самокритика — регулярное прослушивание своих записей с аналитикой

Работа с текстом и персонажем в игровой индустрии

Работа с игровым текстом существенно отличается от других типов озвучивания. Игровой сценарий нелинеен, часто фрагментирован и требует особого подхода к подготовке. Понимание контекста становится ключевым фактором успеха. 📝

Основные особенности работы с игровым текстом:

Нелинейность — реплики могут звучать в разном порядке в зависимости от действий игрока

— реплики могут звучать в разном порядке в зависимости от действий игрока Условность — одна фраза может звучать в различных ситуациях

— одна фраза может звучать в различных ситуациях Фрагментарность — отсутствие полной картины происходящего

— отсутствие полной картины происходящего Технические маркеры — специальная разметка для программистов

— специальная разметка для программистов Вариативность — несколько версий одной и той же реплики

Структура типичного скрипта для озвучивания игры может выглядеть так:

Элемент скрипта Описание Пример ID реплики Уникальный идентификатор для программистов CHAR1BATTLESTART_01 Контекст Описание ситуации, в которой звучит реплика Персонаж начинает бой с обычным противником Эмоциональная пометка Указание на эмоциональное состояние Уверенно, с вызовом Текст реплики Непосредственно произносимый текст "Ещё один храбрец решил испытать судьбу?" Альтернативы Вариации реплики "Давно не было достойных противников!"

При работе с персонажем необходимо создать его голосовой портрет, который включает:

Физические характеристики — возраст, телосложение, здоровье персонажа Социальный фон — образование, происхождение, статус Психологические особенности — темперамент, комплексы, страхи Голосовые особенности — тембр, высота, манера речи, акцент Речевые паттерны — характерные фразы, словечки, речевые привычки

Для глубокого погружения в персонажа полезно создать его биографию даже если она не предоставлена разработчиками. Этот прием из классической актерской школы позволяет добиться большей достоверности озвучки. 🧠

Алгоритм работы с текстом при подготовке к записи:

Изучение документации — вся доступная информация о персонаже и игровом мире

— вся доступная информация о персонаже и игровом мире Маркировка текста — выделение ключевых слов, пауз, эмоциональных пиков

— выделение ключевых слов, пауз, эмоциональных пиков Группировка реплик — объединение схожих по эмоциональному состоянию фраз

— объединение схожих по эмоциональному состоянию фраз Проработка вариаций — подготовка разных интерпретаций одной фразы

— подготовка разных интерпретаций одной фразы Техническая разметка — отметки для себя о дыхании, темпе и других нюансах

Продвижение и поиск первых заказов по озвучке игр

Попасть в индустрию озвучивания игр — задача непростая, но вполне решаемая при наличии таланта, упорства и стратегического подхода. Начинающему актёру озвучивания необходимо выстроить грамотную стратегию продвижения и поиска первых заказов. 🚀

Основные каналы для поиска работы в сфере озвучивания игр:

Специализированные платформы — CastingCall.Club, Voice123, Voices.com

— CastingCall.Club, Voice123, Voices.com Социальные сети — профессиональные группы и сообщества по озвучиванию

— профессиональные группы и сообщества по озвучиванию Indie-разработчики — небольшие студии часто ищут таланты для своих проектов

— небольшие студии часто ищут таланты для своих проектов Модификации игр — фанатские проекты как стартовая площадка

— фанатские проекты как стартовая площадка Нетворкинг — участие в игровых конференциях, фестивалях, митапах

— участие в игровых конференциях, фестивалях, митапах Студии локализации — компании, занимающиеся переводом и озвучкой зарубежных игр

Создание качественного войсовер-демо — ваша визитная карточка. Демо должно демонстрировать ваши сильные стороны и разнообразие голосовых возможностей:

Тип демо Содержание Оптимальная длительность Коммерческое Энергичные, продающие фрагменты 60-90 секунд Характерное Различные персонажи и голосовые трансформации 1.5-2 минуты Игровое Боевые реплики, диалоги, эмоциональные моменты из игр 2-3 минуты Нарративное Повествовательные фрагменты, закадровый текст 1-2 минуты

Стратегия продвижения для начинающего актёра озвучивания игр:

Создание онлайн-присутствия — профессиональный сайт, портфолио на специализированных платформах Регулярный контент — публикация примеров вашей работы, обучающих материалов, разборов озвучки Коллаборации — совместные проекты с другими начинающими специалистами (художниками, программистами) Бесплатные проекты — стратегическое участие в некоммерческих проектах для портфолио Целевая коммуникация — прямое обращение к студиям с конкретным предложением своих услуг

Работа над первыми заказами требует профессионального подхода, даже если они небольшие или бесплатные. Каждый проект — это возможность наработать портфолио и получить рекомендации. 🌟

Типичные ошибки начинающих актёров при поиске работы:

Отсутствие специализации — попытка быть универсальным актёром без выраженной сильной стороны

— попытка быть универсальным актёром без выраженной сильной стороны Низкокачественное демо — плохой звук, непрофессиональная подача, слишком длинное или короткое демо

— плохой звук, непрофессиональная подача, слишком длинное или короткое демо Нереалистичные ожидания — стремление сразу попасть в крупные проекты без опыта

— стремление сразу попасть в крупные проекты без опыта Игнорирование бизнес-стороны — отсутствие знаний о контрактах, правах, ценообразовании

— отсутствие знаний о контрактах, правах, ценообразовании Прекращение обучения — остановка в профессиональном развитии после получения первых заказов

Продвижение в индустрии озвучивания — это марафон, а не спринт. Постепенное наращивание качественного портфолио, расширение профессиональных контактов и непрерывное совершенствование мастерства приведут к стабильному потоку заказов и работе над интересными проектами. 🏆

Путь от первой записи до профессионального актёра озвучивания игр требует терпения, настойчивости и постоянного совершенствования. Помните, что за каждым любимым игровым персонажем стоит актёр, который когда-то тоже делал свои первые шаги. Озвучивание игр — это не просто работа, это искусство дарить душу виртуальным мирам. Ваш голос может стать тем самым элементом, который превратит хорошую игру в незабываемую. Не бойтесь экспериментировать, учиться у мастеров и привносить в каждую роль частичку себя — именно так рождаются по-настоящему живые персонажи, которые остаются в сердцах игроков надолго.

