Регистрация на Bizon 365: пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Предприниматели, использующие вебинары для продаж и обучения

Специалисты и эксперты, желающие упростить процесс проведения онлайн-мероприятий

Пользователи, ищущие эффективные платформы для организации вебинаров и онлайн-курсов Превратить вебинар из технического кошмара в эффективный инструмент продаж или обучения? Легко, если вы выбрали правильную платформу. Bizon 365 завоевал доверие тысяч предпринимателей, экспертов и образовательных проектов благодаря интуитивно понятному интерфейсу и богатому функционалу. Но первый шаг всегда самый сложный — регистрация на платформе может вызвать вопросы даже у продвинутых пользователей. Разберем этот процесс по шагам, чтобы ваш путь к успешным онлайн-мероприятиям начался без заминок! 🚀

Что такое Bizon 365 и преимущества платформы

Bizon 365 — это многофункциональная российская платформа для проведения вебинаров, автовебинаров, онлайн-курсов и видеоконференций. Система разработана с учетом потребностей образовательных проектов и бизнеса, стремящихся расширить свое присутствие в онлайн-пространстве.

В отличие от многих зарубежных аналогов, Bizon 365 предлагает не только инструменты для трансляций, но и комплексное решение для автоматизации продаж и обучения через вебинары. 💼

Александр Петров, руководитель онлайн-школы Когда мы только запускали нашу онлайн-школу, перепробовали массу платформ для вебинаров. Большинство либо "подвисали" при большом количестве участников, либо требовали отдельных решений для организации продаж. С Bizon 365 всё изменилось — регистрация заняла буквально 10 минут, а уже через час мы провели первый тестовый вебинар на 200 человек без единой технической проблемы. Особенно впечатлила интеграция с платежными системами — конверсия в продажи выросла на 23% просто потому, что клиенты могли оплатить курс прямо во время трансляции.

Ключевые преимущества Bizon 365, которые выделяют платформу среди конкурентов:

Высокая стабильность работы даже при большом количестве участников (до 10 000 человек)

Встроенные инструменты продаж и приема платежей

Возможность создания автовебинаров с имитацией живого общения

Детальная аналитика и статистика по каждому мероприятию

Автоматические напоминания участникам о предстоящих событиях

Простая интеграция с CRM-системами и сервисами email-маркетинга

Возможность брендирования интерфейса под фирменный стиль компании

Тип использования Основные функции Bizon 365 Идеально подходит для Вебинары Живые трансляции, чат, опросы, демонстрация экрана Образовательные проекты, консультации, презентации Автовебинары Записанные трансляции с эффектом прямого эфира Регулярные презентации продуктов, базовое обучение Онлайн-курсы Уроки, тесты, домашние задания, сертификаты Длительные образовательные программы Видеоконференции Многопользовательское видео, совместная работа Корпоративные совещания, групповые консультации

Теперь, когда вы понимаете ценность платформы, давайте разберемся, как правильно подготовиться к процессу регистрации, чтобы избежать возможных сложностей.

Подготовка к регистрации на платформе Bizon 365

Перед тем как приступить к регистрации на Bizon 365, важно выполнить несколько подготовительных шагов. Это поможет избежать проблем и сделает процесс максимально эффективным. 🔍

Технические требования для комфортной работы с платформой:

Стабильное интернет-соединение (рекомендуемая скорость — от 5 Мбит/с)

Современный браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari или Edge последних версий)

Микрофон и веб-камера для проведения трансляций

Отключенные блокировщики рекламы и всплывающих окон

Кроме технических моментов, подготовьте следующую информацию, которая потребуется при регистрации:

Действующий email-адрес (желательно рабочий или корпоративный) Номер мобильного телефона для подтверждения регистрации Данные для выставления счетов, если планируете использовать платные тарифы Логотип и фирменные цвета компании для брендирования вебинарной комнаты

Также стоит заранее определиться с тарифным планом, который вы планируете использовать. Bizon 365 предлагает несколько вариантов подписки, каждый из которых имеет свои особенности:

Тарифный план Основные возможности Лимиты участников Особенности Старт Базовые функции вебинаров До 100 человек Идеален для знакомства с платформой Стандарт Вебинары + автовебинары До 500 человек Подходит для регулярных мероприятий Бизнес Полный функционал + онлайн-школа До 1000 человек Оптимален для образовательных проектов VIP Максимальные возможности + выделенная поддержка До 10000 человек Для крупных мероприятий и компаний

Мария Соколова, бизнес-тренер Раньше я тратила часы на настройку каждого вебинара — подключение платежных систем, настройка форм регистрации, рассылка напоминаний... Первое знакомство с Bizon 365 далось нелегко: я зарегистрировалась, но из-за отсутствия подготовки потратила еще 2 дня на настройку всех параметров. Тогда я решила всё систематизировать. Создала документ с описанием моего бренда, подготовила шаблоны писем, логотипы в нужных форматах и список сервисов для интеграции. При повторной регистрации (уже на рабочий аккаунт) я потратила всего 30 минут на полную настройку системы! Мой совет: не торопитесь с регистрацией, если не подготовили все необходимые материалы — это сэкономит вам время.

Чтобы избежать проблем при регистрации, убедитесь, что:

Используете стабильное интернет-соединение без прокси или VPN

Отключили блокировщики рекламы и разрешили всплывающие окна

Очистили кэш браузера, если ранее уже пытались зарегистрироваться

Используете персональный, а не корпоративный компьютер с ограничениями

Теперь, когда все подготовительные этапы пройдены, можно переходить непосредственно к созданию аккаунта на платформе Bizon 365. 🖥️

Пошаговый процесс создания аккаунта на startbizon365

Процесс регистрации на Bizon 365 интуитивно понятен, но требует внимания к деталям. Следуйте этой пошаговой инструкции, чтобы быстро создать и активировать свой аккаунт. 📝

Шаг 1: Переход на официальный сайт

Откройте браузер и перейдите на официальный сайт startbizon365 Найдите кнопку "Регистрация" или "Создать аккаунт" в верхнем правом углу страницы Нажмите на кнопку, чтобы начать процесс регистрации

Шаг 2: Заполнение регистрационной формы

Введите свой email-адрес в соответствующее поле Придумайте надежный пароль (минимум 8 символов, включая буквы и цифры) Введите свое имя и фамилию Укажите номер мобильного телефона для подтверждения Ознакомьтесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности Поставьте галочку о согласии с условиями Нажмите кнопку "Зарегистрироваться" или "Создать аккаунт"

Шаг 3: Подтверждение email-адреса

Проверьте указанный при регистрации email Найдите письмо от Bizon 365 (проверьте папку "Спам", если письмо не пришло в основной ящик) Откройте письмо и нажмите на ссылку для подтверждения регистрации

Шаг 4: Подтверждение номера телефона

После подтверждения email вы получите SMS с кодом подтверждения Введите полученный код в соответствующее поле на сайте Нажмите кнопку "Подтвердить"

Шаг 5: Выбор тарифного плана

После подтверждения контактных данных вы увидите страницу с доступными тарифами Изучите функции каждого тарифа и выберите подходящий Многие пользователи начинают с бесплатного пробного периода, чтобы оценить возможности платформы Нажмите кнопку "Выбрать" рядом с выбранным тарифом

Шаг 6: Ввод платежных данных (для платных тарифов)

Если вы выбрали платный тариф, введите данные для оплаты Для юридических лиц потребуются реквизиты компании Для физических лиц — данные банковской карты или другого способа оплаты Проверьте введенную информацию и нажмите "Оплатить"

Шаг 7: Завершение регистрации

После успешной оплаты (или активации пробного периода) вы будете перенаправлены в личный кабинет Система предложит вам пройти краткое обучение по использованию платформы Рекомендуем не пропускать этот этап, особенно если вы новичок

Типичные ошибки при регистрации и способы их решения:

Письмо подтверждения не приходит — проверьте папку "Спам" или запросите повторную отправку письма

— проверьте папку "Спам" или запросите повторную отправку письма Проблемы с подтверждением телефона — убедитесь, что указали корректный номер, или используйте опцию звонка для получения кода

— убедитесь, что указали корректный номер, или используйте опцию звонка для получения кода Ошибка при оплате — проверьте достаточность средств и правильность введенных платежных данных

— проверьте достаточность средств и правильность введенных платежных данных Технические сбои — попробуйте очистить кэш браузера или использовать другой браузер

После успешной регистрации рекомендуется сразу настроить профиль и основные параметры аккаунта, чтобы максимально эффективно использовать возможности Bizon 365. ⚙️

Настройка профиля и первые шаги после регистрации

После успешной регистрации на Bizon 365 важно правильно настроить профиль и ознакомиться с основными функциями платформы. Грамотная первичная настройка сэкономит время при проведении вебинаров и повысит эффективность работы. 🛠️

Настройка профиля и персональных данных

В верхнем правом углу личного кабинета найдите иконку профиля и нажмите на нее Выберите пункт "Настройки профиля" или "Мой аккаунт" Заполните основную информацию о себе или компании: Загрузите фотографию или логотип

Укажите полное имя или название организации

Добавьте краткое описание деятельности

Введите контактные данные, которые будут видны участникам Настройте уведомления о новых регистрациях и сообщениях Сохраните изменения, нажав соответствующую кнопку

Базовая настройка брендирования

В меню перейдите в раздел "Настройки" или "Брендирование" Загрузите логотип компании (рекомендуемый размер: 200x200 пикселей) Настройте фирменные цвета для вебинарной комнаты: Основной цвет (для кнопок и элементов интерфейса)

Цвет фона

Цвет текста Загрузите фоновое изображение для вебинарной комнаты (если необходимо) Предварительно просмотрите результат и сохраните настройки

Создание первого тестового вебинара

В главном меню перейдите в раздел "Вебинары" или "Создать вебинар" Выберите тип вебинара (живой или автоматический) Заполните основную информацию: Название вебинара

Дата и время проведения

Продолжительность

Описание и программа Настройте форму регистрации, выбрав необходимые поля для заполнения участниками Установите напоминания (email и SMS) для зарегистрированных участников Сохраните настройки и получите ссылку на страницу регистрации

Интеграция с другими сервисами

Bizon 365 позволяет интегрироваться с популярными маркетинговыми инструментами, что значительно расширяет возможности платформы:

CRM-системы (AmoCRM, Bitrix24)

Email-сервисы (GetResponse, MailChimp)

Платежные системы (ЮКасса, PayPal)

Аналитические инструменты (Google Analytics, Яндекс.Метрика)

Ознакомление с аналитическими инструментами

Перейдите в раздел "Аналитика" или "Статистика" Изучите доступные отчеты: Количество регистраций и посещений

Время просмотра и активность участников

Конверсия и показатели продаж

Статистика по опросам и тестам Настройте автоматическую отправку отчетов на email (если необходимо)

Важные настройки безопасности

Активируйте двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности аккаунта Настройте доступ для дополнительных пользователей (если ваш тариф это позволяет) Определите уровни доступа для сотрудников или помощников Создайте резервную копию важных настроек и материалов

После выполнения всех базовых настроек рекомендуется провести тестовый вебинар с небольшой группой коллег или друзей. Это поможет выявить возможные технические проблемы и освоиться с интерфейсом платформы перед проведением реальных мероприятий с клиентами или учениками. 🎯

Частые вопросы о регистрации на Старт Бизон 365 ру

В процессе регистрации и начала работы с платформой Bizon 365 у пользователей возникает множество вопросов. Рассмотрим наиболее распространенные из них и дадим исчерпывающие ответы. ❓

Вопрос: Можно ли зарегистрироваться на Bizon 365 без указания телефона?

Нет, номер телефона является обязательным полем при регистрации. Это необходимо для подтверждения личности пользователя и обеспечения безопасности аккаунта. Указанный номер используется для отправки кода подтверждения и важных уведомлений о состоянии аккаунта.

Вопрос: Что делать, если письмо с подтверждением регистрации не пришло?

Проверьте папку "Спам" или "Нежелательная почта" в вашем почтовом ящике Убедитесь, что правильно указали email-адрес при регистрации Воспользуйтесь функцией "Отправить письмо повторно" на странице регистрации Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой email-адрес для регистрации

Вопрос: Можно ли использовать Bizon 365 бесплатно?

Платформа предлагает бесплатный пробный период (обычно 14 дней) для ознакомления с функционалом. В течение этого времени вы можете пользоваться большинством функций без ограничений. По истечении пробного периода необходимо выбрать один из платных тарифных планов для продолжения работы с сервисом.

Вопрос: Можно ли зарегистрироваться как юридическое лицо?

Да, Bizon 365 поддерживает регистрацию как физических, так и юридических лиц. При регистрации в качестве юридического лица вам потребуется указать реквизиты компании для выставления счетов и формирования договоров. Это можно сделать в процессе регистрации или позже в настройках профиля.

Вопрос: Сколько учетных записей можно создать на один email?

На один email-адрес можно зарегистрировать только одну учетную запись. Если вам необходимо создать несколько аккаунтов (например, для разных проектов), используйте разные email-адреса для каждой регистрации.

Вопрос: Как изменить тарифный план после регистрации?

Войдите в личный кабинет Bizon 365 Перейдите в раздел "Тарифы" или "Мой тариф" Выберите новый тарифный план из предложенных Следуйте инструкциям для оплаты или изменения условий подписки

Вопрос: Возможно ли перенести данные со старого аккаунта на новый?

Прямой функции переноса данных между аккаунтами в Bizon 365 нет. Однако вы можете скачать материалы (презентации, видео, отчеты) с одного аккаунта и загрузить их в другой. Для переноса более сложных настроек и данных рекомендуется обратиться в службу поддержки платформы.

Вопрос: Требуется ли установка дополнительного ПО для работы с Bizon 365?

Нет, Bizon 365 — это полностью облачное решение, работающее через браузер. Вам не требуется устанавливать дополнительное программное обеспечение. Достаточно современного браузера (Chrome, Firefox, Safari или Edge последних версий) и стабильного интернет-соединения.

Вопрос: Как восстановить доступ к аккаунту, если забыл пароль?

На странице входа нажмите "Забыли пароль?" или аналогичную ссылку Введите email, указанный при регистрации Проверьте почту и следуйте инструкциям в письме для сброса пароля Создайте новый надежный пароль

Вопрос: Можно ли удалить аккаунт и все данные с платформы?

Да, вы можете полностью удалить свой аккаунт Bizon 365 вместе со всеми данными. Для этого необходимо:

Войти в личный кабинет Перейти в раздел "Настройки профиля" Найти функцию "Удалить аккаунт" (обычно в нижней части страницы) Подтвердить свое намерение, следуя инструкциям системы

Важно помнить, что удаление аккаунта необратимо, и все данные, включая записи вебинаров, контакты участников и статистику, будут утеряны. Рекомендуется предварительно сохранить важную информацию. 🗂️

Регистрация на Bizon 365 — это не просто формальность, а первый шаг к построению эффективной системы онлайн-обучения или продаж через вебинары. Тщательный подход к настройке профиля и изучению функционала платформы с самого начала определяет успех всех последующих мероприятий. Помните, что техническая поддержка Bizon 365 всегда готова помочь с любыми вопросами, а сообщество пользователей платформы — отличный источник практических советов и стратегий. Не бойтесь экспериментировать с различными форматами вебинаров и инструментами вовлечения аудитории — именно это поможет вам максимально использовать потенциал платформы.

