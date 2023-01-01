Настройка Bizon 365: пошаговое руководство по проведению вебинаров

Для кого эта статья:

Проведение качественных вебинаров требует надёжной платформы и технической подкованности. Bizon 365 — это российская разработка, заслужившая признание среди профессиональных ведущих онлайн-мероприятий за высокую стабильность и обширный инструментарий. Однако многие пользователи сталкиваются с трудностями при первой настройке трансляции или не используют и 30% возможностей платформы. Данное руководство проведёт вас через все этапы работы с Bizon 365 — от создания первого вебинара до монетизации контента и продвижения записей. 🚀

Bizon 365 выделяется среди конкурентов широким спектром функциональных возможностей, специально адаптированных под российский рынок. Платформа предлагает комплексное решение для проведения, записи и монетизации вебинаров любой сложности. Давайте рассмотрим ключевые преимущества данной онлайн-платформы.

Основные возможности Bizon 365:

Особенно ценным является наличие встроенного редактора видеозаписей, позволяющего обрабатывать материал без привлечения дополнительного программного обеспечения. Пользователям доступна также функция веб-пуша — технологии, заменяющей e-mail рассылки с гораздо более высокими показателями открываемости и конверсии.

Я начал использовать Bizon 365 в 2020 году, когда наша компания экстренно переводила все обучающие программы в онлайн. Перепробовав пять различных платформ, мы остановились именно на Бизоне. Решающим фактором стала стабильность работы при большом количестве участников — мы проводили вебинары на 1200+ человек без единого сбоя. Особенно нас впечатлила функция "вечного вебинара", которая позволила автоматизировать повторяющиеся мероприятия. Мы создали запись базового тренинга, настроили систему ответов на типичные вопросы через чат-бота и запустили его в режиме 24/7. За три месяца автовебинар принес нам 430 новых клиентов без дополнительных трудозатрат.