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Настройка Bizon 365: пошаговое руководство по проведению вебинаров
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Настройка Bizon 365: пошаговое руководство по проведению вебинаров

#Вебинары  
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Для кого эта статья:

  • Профессиональные организаторы вебинаров и онлайн-мероприятий
  • Специалисты в области онлайн-образования и тренеры

  • Менеджеры и предприниматели, заинтересованные в монетизации контента и постоянном улучшении вебинаров

    Проведение качественных вебинаров требует надёжной платформы и технической подкованности. Bizon 365 — это российская разработка, заслужившая признание среди профессиональных ведущих онлайн-мероприятий за высокую стабильность и обширный инструментарий. Однако многие пользователи сталкиваются с трудностями при первой настройке трансляции или не используют и 30% возможностей платформы. Данное руководство проведёт вас через все этапы работы с Bizon 365 — от создания первого вебинара до монетизации контента и продвижения записей. 🚀

Обзор возможностей платформы Bizon 365 для вебинаров

Bizon 365 выделяется среди конкурентов широким спектром функциональных возможностей, специально адаптированных под российский рынок. Платформа предлагает комплексное решение для проведения, записи и монетизации вебинаров любой сложности. Давайте рассмотрим ключевые преимущества данной онлайн-платформы.

Основные возможности Bizon 365:

  • Поддержка различных форматов вебинаров: живые трансляции, автовебинары и гибридные мероприятия
  • Встроенная система управления базой участников с сегментацией
  • Интеграция с CRM-системами и платёжными сервисами
  • Детальная аналитика и статистика по каждому мероприятию
  • Встроенные инструменты повышения конверсии: таймеры, кнопки действия, формы захвата
  • Брендирование интерфейса под фирменный стиль компании

Особенно ценным является наличие встроенного редактора видеозаписей, позволяющего обрабатывать материал без привлечения дополнительного программного обеспечения. Пользователям доступна также функция веб-пуша — технологии, заменяющей e-mail рассылки с гораздо более высокими показателями открываемости и конверсии.

Александр Петров, руководитель отдела онлайн-обучения

Я начал использовать Bizon 365 в 2020 году, когда наша компания экстренно переводила все обучающие программы в онлайн. Перепробовав пять различных платформ, мы остановились именно на Бизоне. Решающим фактором стала стабильность работы при большом количестве участников — мы проводили вебинары на 1200+ человек без единого сбоя. Особенно нас впечатлила функция "вечного вебинара", которая позволила автоматизировать повторяющиеся мероприятия. Мы создали запись базового тренинга, настроили систему ответов на типичные вопросы через чат-бота и запустили его в режиме 24/7. За три месяца автовебинар принес нам 430 новых клиентов без дополнительных трудозатрат.

Сравнение тарифных планов Bizon 365

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Захар Блинов

редактор YouTube

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