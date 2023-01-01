Как создать вебинар на Bizon 365: пошаговое руководство новичкам

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Предприниматели и бизнесмены, заинтересованные в использовании вебинаров для увеличения продаж.

Новички в организации вебинаров, которым нужна пошаговая инструкция по запуску.

Маркетологи и специалисты по интернет-маркетингу, желающие повысить эффективность онлайн-трансляций и освоить профессиональные инструменты. Запуск собственного вебинара больше не требует месяцев обучения или найма команды программистов. С платформой Bizon 365 даже новички создают профессиональные онлайн-трансляции за считанные минуты. Неудивительно, что 68% предпринимателей, использующих вебинары, отмечают рост продаж минимум на 20%. Впрочем, без чёткого понимания последовательности действий можно потерять часы на бессмысленные клики. Давайте разберём по шагам, как создать и запустить успешный вебинар на Bizon 365, избегая типичных ошибок начинающих организаторов. 🚀

Создание вебинара на Bizon 365: пошаговое руководство

Bizon 365 — это специализированная платформа для проведения вебинаров, онлайн-курсов и автовебинаров с богатым функционалом для маркетинга и продаж. Прежде чем погрузиться в техническую часть, важно понимать, что процесс создания вебинара состоит из 4 ключевых этапов:

Регистрация и базовая настройка аккаунта Подготовка контента и визуального оформления Настройка вебинарной комнаты Запуск и проведение вебинара

Каждый из этих этапов имеет решающее значение для итогового результата. Согласно статистике Bizon 365, вебинары с правильно настроенными интерактивными элементами показывают на 47% более высокую конверсию, чем трансляции в формате "говорящей головы". 📊

Перед началом работы убедитесь, что ваше оборудование соответствует минимальным требованиям:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые параметры Интернет-соединение 5 Мбит/с 10+ Мбит/с (проводное) Веб-камера HD 720p Full HD 1080p Микрофон Встроенный Внешний конденсаторный Браузер Chrome/Firefox/Safari Последняя версия Chrome

Алексей Воронин, маркетолог-консультант Мой первый вебинар на Bizon 365 я запускал в панике. До старта оставалось 3 часа, а платформа, которую я использовал раньше, внезапно "легла". Зарегистрировался в Bizon, ожидая сложной настройки и потерянных нервов. Но уже через 40 минут вебинарная комната была полностью готова — с брендированием, настроенными кнопками продаж и даже таймером обратного отсчета. Вебинар провел без единого технического сбоя, а конверсия оказалась на 18% выше обычной. Главное, что я понял: в Bizon даже новичок может запустить профессиональный вебинар за час, если следовать четкой последовательности действий.

Регистрация и настройка аккаунта в Bizon 365

Начнем с основ — создания и настройки аккаунта. Правильно выполненные шаги на этом этапе значительно упростят дальнейшую работу. 👨‍💻

Шаг 1: Регистрация аккаунта

Перейдите на официальный сайт Bizon 365 (bizon365.ru)

Нажмите кнопку "Попробовать бесплатно"

Введите email, пароль и подтвердите регистрацию

Выберите тариф (для тестирования доступен бесплатный период)

Шаг 2: Базовая настройка аккаунта

После входа в личный кабинет необходимо выполнить базовую настройку. В верхнем меню найдите раздел "Настройки аккаунта" и заполните следующие поля:

Информация о компании (название, логотип, контакты)

Настройки домена (по умолчанию используется поддомен bizon365.ru)

Платежные реквизиты (если планируется прием оплат)

Интеграции с CRM и email-сервисами

Шаг 3: Настройка оповещений

Важный шаг, который часто пропускают новички — настройка оповещений о регистрациях и посещениях вебинаров:

Перейдите в раздел "Уведомления"

Включите опцию "Уведомления о регистрациях"

Настройте шаблоны email-уведомлений для участников

Активируйте SMS-уведомления (опционально, требует дополнительной оплаты)

Шаг 4: Подключение интеграций

Bizon 365 предлагает множество интеграций с популярными сервисами, которые стоит настроить до создания первого вебинара:

Тип сервиса Популярные интеграции Для чего используется CRM-системы AmoCRM, Bitrix24, GetResponse Автоматическая передача лидов Email-маркетинг MailChimp, UniSender, SendPulse Автоматизация email-рассылок Платежные системы Яндекс.Касса, Tinkoff, PayPal Прием платежей во время вебинара Аналитика Google Analytics, Яндекс.Метрика Отслеживание конверсий

Обратите внимание, что правильно настроенные интеграции могут автоматизировать до 80% рутинных задач по работе с аудиторией вебинара. Например, настроив связку с CRM, вы сможете автоматически сегментировать участников по поведенческим факторам: кто досмотрел до конца, кто интересовался определенными товарами, кто задавал вопросы. 🔄

Подготовка к вебинару: оформление и контент

После настройки аккаунта приступаем к подготовке вебинара. На этом этапе определяется, насколько профессионально будет выглядеть ваша трансляция и как эффективно она решит поставленные задачи. 🎨

Шаг 1: Создание страницы регистрации

В Bizon 365 доступны два варианта создания страницы регистрации:

Стандартный конструктор — встроенный инструмент с готовыми шаблонами

— встроенный инструмент с готовыми шаблонами Расширенный конструктор — позволяет создавать страницы с нуля с широкими возможностями кастомизации

Для создания эффективной страницы регистрации:

Перейдите в раздел "Конструктор страниц" Выберите шаблон или создайте страницу с нуля Добавьте убедительный заголовок (согласно исследованиям, заголовки с числами увеличивают конверсию на 36%) Укажите дату, время и продолжительность вебинара Добавьте описание выгод от участия в вебинаре Настройте форму регистрации (имя, email, телефон) Интегрируйте социальные доказательства (отзывы, счетчик участников)

Шаг 2: Подготовка презентации

Презентация — ключевой визуальный элемент вебинара. Для оптимальной работы в Bizon 365 следуйте этим рекомендациям:

Используйте формат 16:9 (рекомендуемое разрешение 1920x1080)

Оптимальное количество слайдов: 1 слайд на 2-3 минуты выступления

Сохраните презентацию в формате PDF для стабильного отображения

Загрузите презентацию в раздел "Медиафайлы" в Bizon 365

Шаг 3: Подготовка интерактивных элементов

Интерактивные элементы значительно повышают вовлеченность участников. В Bizon 365 доступны:

Опросы и голосования — подготовьте 2-3 опроса для ключевых моментов вебинара

— подготовьте 2-3 опроса для ключевых моментов вебинара Чат и вопросы — продумайте провокационные вопросы для стимуляции обсуждения

— продумайте провокационные вопросы для стимуляции обсуждения Баннеры и кнопки — создайте призывы к действию для ключевых моментов продаж

— создайте призывы к действию для ключевых моментов продаж Таймеры — подготовьте таймеры обратного отсчета для создания ощущения срочности

Марина Светлова, тренер по онлайн-образованию Я проводила серию вебинаров по финансовой грамотности, используя стандартный набор функций. Конверсия в продажу курса составляла стабильные 3-4%. После изучения аналитики я заметила, что активность аудитории резко падала на 25-й минуте. Решила кардинально изменить подход в Bizon 365: разбила контент на 15-минутные блоки, после каждого вставляла интерактив — опрос, мини-задание или голосование. Запрограммировала появление всплывающих окон с подарками в моменты потенциального снижения внимания. Результат превзошел ожидания — удержание внимания выросло до 78% на протяжении всего вебинара, а конверсия подскочила до 8,7%. Секрет успеха оказался в системном использовании интерактивных элементов Bizon в нужные моменты, а не хаотично.

Как настроить и запустить вебинарную комнату в Bizon

Переходим к ключевому этапу — настройке вебинарной комнаты. Именно здесь будет проходить ваше мероприятие, поэтому важно тщательно настроить все элементы. 🎬

Шаг 1: Создание вебинарной комнаты

В личном кабинете перейдите в раздел "Вебинары" Нажмите "Создать вебинар" Выберите тип: "Живой вебинар" (для проведения в реальном времени) или "Автовебинар" (для записанных заранее) Введите название вебинара и описание Укажите дату и время проведения Настройте параметры доступа (открытый/по паролю)

Шаг 2: Настройка интерфейса вебинарной комнаты

После создания вебинара, настройте интерфейс комнаты:

Фирменное оформление — загрузите логотип и задайте цветовую схему

— загрузите логотип и задайте цветовую схему Видеорежим — выберите между "Только ведущий", "Ведущий + презентация" или "Только презентация"

— выберите между "Только ведущий", "Ведущий + презентация" или "Только презентация" Чат — настройте модерацию и разрешения (публичный/приватный)

— настройте модерацию и разрешения (публичный/приватный) Блок регистрации — настройте форму для сбора контактов участников

Шаг 3: Настройка элементов вовлечения и продаж

Bizon 365 предлагает мощные инструменты для вовлечения аудитории и конвертации участников в клиентов:

Кнопки и баннеры Перейдите в раздел "Кнопки и баннеры" Нажмите "Добавить кнопку" Настройте текст, цвет и ссылку Установите время появления (можно привязать к таймлайну вебинара)

Опросы В разделе "Опросы" создайте новый опрос Добавьте вопрос и варианты ответов Установите правила показа результатов

Файлы для скачивания Загрузите полезные материалы в раздел "Файлы" Настройте правила доступа к ним



Шаг 4: Тестирование и запуск вебинара

Перед проведением вебинара обязательно выполните тестирование:

Нажмите "Войти в вебинарную комнату" как организатор Проверьте работу камеры и микрофона Протестируйте демонстрацию экрана и презентации Проверьте работу всех интерактивных элементов Попросите коллегу подключиться как участник и оценить качество звука и видео

Для запуска вебинара:

Войдите в комнату за 15-20 минут до назначенного времени Проверьте настройки звука и видео еще раз Нажмите кнопку "Начать трансляцию" Убедитесь, что трансляция идет (проверьте в режиме участника)

Продвинутые функции Bizon 365 для эффективных вебинаров

После освоения базовых функций, пора изучить продвинутые возможности Bizon 365, которые отличают профессиональные вебинары от любительских. 🔥

Автовебинары и расписания

Автовебинары позволяют масштабировать ваш бизнес, работая в режиме "24/7":

Создание автовебинара В разделе "Вебинары" выберите "Создать автовебинар" Загрузите записанный ранее вебинар или используйте существующую запись Настройте расписание показов (например, каждый день в 19:00)

Имитация живой трансляции Активируйте опцию "Имитировать живую трансляцию" Настройте автоматические ответы на типичные вопросы Добавьте автоматическое появление элементов в определенные моменты времени



Аналитика и отчеты

Bizon 365 предоставляет детальную аналитику, которая поможет улучшить результаты:

Анализ аудитории — изучите демографию, источники трафика и время просмотра

— изучите демографию, источники трафика и время просмотра Метрики вовлеченности — оцените активность в чате, участие в опросах и голосованиях

— оцените активность в чате, участие в опросах и голосованиях Конверсионные метрики — отследите переходы по кнопкам и баннерам, продажи

— отследите переходы по кнопкам и баннерам, продажи Тепловая карта вебинара — увидите, в какие моменты теряется внимание аудитории

Интеграция с воронками продаж

Для максимизации продаж через вебинары используйте интеграцию с воронками:

Этап воронки Функции Bizon 365 Ожидаемая конверсия Привлечение Виджеты регистрации, страницы захвата 15-30% Посещение Уведомления, напоминания, бонусы за присутствие 40-60% Вовлечение Интерактивные элементы, опросы, чат 60-80% Конверсия Таймеры, баннеры, специальные предложения 5-15% Удержание Автоматические серии вебинаров, доступ к записям 40-70%

Мультиведущие и вебинарные серии

Для масштабных проектов Bizon 365 предлагает функции совместной работы:

Режим мультиведущих В настройках вебинара активируйте "Режим нескольких ведущих" Добавьте email-адреса соведущих Настройте права доступа для каждого ведущего

Вебинарные серии Создайте серию связанных вебинаров в разделе "Серии" Настройте автоматическую регистрацию участников на все вебинары серии Используйте функцию "Кабинет участника" для доступа к материалам серии



Геймификация на вебинарах

Повысьте вовлеченность с помощью элементов геймификации:

Система баллов — начисляйте баллы за активность в чате, ответы на вопросы

— начисляйте баллы за активность в чате, ответы на вопросы Рейтинги участников — показывайте топ самых активных участников

— показывайте топ самых активных участников Награды и бейджи — выдавайте виртуальные награды за достижения

— выдавайте виртуальные награды за достижения Квесты — создавайте последовательные задания для участников с призами за выполнение

Использование продвинутых функций Bizon 365 позволяет увеличить конверсию вебинаров в среднем на 40-60% по сравнению с базовыми настройками. Важно не перегружать вебинар всеми доступными элементами сразу, а вводить их постепенно, тестируя отклик аудитории. 📈

Создавайте свои первые вебинары с базовым функционалом, затем постепенно добавляйте продвинутые функции, анализируя результаты после каждого вебинара. Такой подход позволит найти идеальный баланс между технологическими возможностями платформы и восприятием вашей аудитории.

Запуск вебинаров на Bizon 365 перестал быть привилегией технических гуру. Следуя пошаговым инструкциям из этого руководства, вы сможете создавать профессиональные вебинары уже через несколько часов после регистрации. Главное — не стремиться использовать все функции сразу. Начните с базовой настройки, проведите первый вебинар, проанализируйте результаты и постепенно добавляйте новые элементы. Помните: даже самая совершенная платформа — лишь инструмент. Ваш контент, энергетика и понимание аудитории остаются ключевыми факторами успеха.

Читайте также