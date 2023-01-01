Создаем первое портфолио копирайтера: от нуля до первых заказов

Для кого эта статья:

Начинающие копирайтеры без опыта работы

Люди, желающие освоить копирайтинг и создать портфолио

Работники сферы маркетинга и самозанятые, стремящиеся улучшить свои навыки в написании текстов «Нет опыта — нет работы, нет работы — нет опыта». Знакомый замкнутый круг? Его можно разорвать за неделю, если правильно создать своё первое портфолио копирайтера. Впечатляющие примеры текстов, грамотная презентация и стратегический подход к поиску клиентов — три кита, на которых строится успешный старт в копирайтинге даже без единого заказа в прошлом. Я расскажу, как создать такое портфолио, которое заставит клиентов забыть вопрос о вашем опыте. 🚀

Портфолио копирайтера без опыта: что это и зачем оно нужно

Портфолио начинающего копирайтера — это коллекция текстов, демонстрирующая ваши навыки работы с разными форматами и стилями. Многие новички ошибочно полагают, что в портфолио можно включить только тексты, написанные для реальных клиентов. Это фундаментальное заблуждение, которое останавливает карьеру копирайтера на старте. 📊

Профессиональное портфолио без опыта работы — это вполне реальная задача. Главное — понимать его истинное предназначение.

Функция портфолио Что это даёт новичку Демонстрация навыков Возможность показать умение писать разные типы текстов Подтверждение профессионализма Доказательство серьёзного отношения к профессии Образец стиля и подхода Клиент видит вашу "писательскую личность" Аргумент при обсуждении стоимости Основание для получения более высоких гонораров

Клиенты не спрашивают, для кого вы написали тексты. Их интересует только одно: умеете ли вы решать их задачи. Поэтому в портфолио можно и нужно включать:

Учебные проекты из курсов и тренингов

Тексты, написанные специально для портфолио

Переписанные вами существующие материалы брендов

Волонтёрские проекты для некоммерческих организаций

Тексты для вымышленных компаний и продуктов

Качественное портфолио копирайтера без опыта работы выполняет ту же функцию, что и портфолио профессионала с 10-летним стажем — показывает уровень мастерства и стиль автора. Разница лишь в объёме и разнообразии примеров. 💼

Дарья Смирнова, копирайтер-фрилансер с опытом 7 лет Помню свои первые шаги в профессии. Я создала портфолио из 5 текстов для несуществующих компаний: написала лендинг для вымышленной школы иностранных языков, продающее описание крема (я взяла за основу реальный продукт), email-рассылку, пресс-релиз и информационную статью. На основе этого портфолио я получила первый заказ — небольшой текст для интернет-магазина. Клиент даже не поинтересовался, для кого были написаны мои примеры. Его впечатлило, что я могу писать в разных форматах и понимаю маркетинговые задачи.

Как написать первые тексты для портфолио начинающего копирайтера

Создание первых текстов для портфолио требует системного подхода. Ваша задача — продемонстрировать разносторонность и умение работать с разными форматами. Начинайте с составления плана работ, определив 5-7 типов текстов, которые вы готовы писать профессионально. 📝

Список обязательных форматов для базового портфолио копирайтера:

Информационная статья (показывает умение структурировать информацию)

(показывает умение структурировать информацию) Продающий текст (демонстрирует понимание маркетинговых принципов)

(демонстрирует понимание маркетинговых принципов) Email-рассылка (иллюстрирует навыки директ-маркетинга)

(иллюстрирует навыки директ-маркетинга) Пост для социальных сетей (показывает способность писать кратко и увлекательно)

(показывает способность писать кратко и увлекательно) SEO-текст (демонстрирует понимание принципов оптимизации)

Для каждого формата выберите тематику, в которой вы хорошо ориентируетесь или готовы глубоко изучить. Идеально, если это будет ниша, в которой вы планируете специализироваться. Например, если вам интересен фитнес и здоровый образ жизни, создайте линейку текстов для вымышленного фитнес-центра. 🏋️

