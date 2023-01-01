Создаем первое портфолио копирайтера: от нуля до первых заказов#Резюме и портфолио #Копирайтинг #Фриланс и самозанятость
Для кого эта статья:
- Начинающие копирайтеры без опыта работы
- Люди, желающие освоить копирайтинг и создать портфолио
Работники сферы маркетинга и самозанятые, стремящиеся улучшить свои навыки в написании текстов
«Нет опыта — нет работы, нет работы — нет опыта». Знакомый замкнутый круг? Его можно разорвать за неделю, если правильно создать своё первое портфолио копирайтера. Впечатляющие примеры текстов, грамотная презентация и стратегический подход к поиску клиентов — три кита, на которых строится успешный старт в копирайтинге даже без единого заказа в прошлом. Я расскажу, как создать такое портфолио, которое заставит клиентов забыть вопрос о вашем опыте. 🚀
Портфолио копирайтера без опыта: что это и зачем оно нужно
Портфолио начинающего копирайтера — это коллекция текстов, демонстрирующая ваши навыки работы с разными форматами и стилями. Многие новички ошибочно полагают, что в портфолио можно включить только тексты, написанные для реальных клиентов. Это фундаментальное заблуждение, которое останавливает карьеру копирайтера на старте. 📊
Профессиональное портфолио без опыта работы — это вполне реальная задача. Главное — понимать его истинное предназначение.
|Функция портфолио
|Что это даёт новичку
|Демонстрация навыков
|Возможность показать умение писать разные типы текстов
|Подтверждение профессионализма
|Доказательство серьёзного отношения к профессии
|Образец стиля и подхода
|Клиент видит вашу "писательскую личность"
|Аргумент при обсуждении стоимости
|Основание для получения более высоких гонораров
Клиенты не спрашивают, для кого вы написали тексты. Их интересует только одно: умеете ли вы решать их задачи. Поэтому в портфолио можно и нужно включать:
- Учебные проекты из курсов и тренингов
- Тексты, написанные специально для портфолио
- Переписанные вами существующие материалы брендов
- Волонтёрские проекты для некоммерческих организаций
- Тексты для вымышленных компаний и продуктов
Качественное портфолио копирайтера без опыта работы выполняет ту же функцию, что и портфолио профессионала с 10-летним стажем — показывает уровень мастерства и стиль автора. Разница лишь в объёме и разнообразии примеров. 💼
Дарья Смирнова, копирайтер-фрилансер с опытом 7 лет
Помню свои первые шаги в профессии. Я создала портфолио из 5 текстов для несуществующих компаний: написала лендинг для вымышленной школы иностранных языков, продающее описание крема (я взяла за основу реальный продукт), email-рассылку, пресс-релиз и информационную статью. На основе этого портфолио я получила первый заказ — небольшой текст для интернет-магазина. Клиент даже не поинтересовался, для кого были написаны мои примеры. Его впечатлило, что я могу писать в разных форматах и понимаю маркетинговые задачи.
Как написать первые тексты для портфолио начинающего копирайтера
Создание первых текстов для портфолио требует системного подхода. Ваша задача — продемонстрировать разносторонность и умение работать с разными форматами. Начинайте с составления плана работ, определив 5-7 типов текстов, которые вы готовы писать профессионально. 📝
Список обязательных форматов для базового портфолио копирайтера:
- Информационная статья (показывает умение структурировать информацию)
- Продающий текст (демонстрирует понимание маркетинговых принципов)
- Email-рассылка (иллюстрирует навыки директ-маркетинга)
- Пост для социальных сетей (показывает способность писать кратко и увлекательно)
- SEO-текст (демонстрирует понимание принципов оптимизации)
Для каждого формата выберите тематику, в которой вы хорошо ориентируетесь или готовы глубоко изучить. Идеально, если это будет ниша, в которой вы планируете специализироваться. Например, если вам интересен фитнес и здоровый образ жизни, создайте линейку текстов для вымышленного фитнес-центра. 🏋️
Читайте также
Степан Гаврилов
консультант по трудоустройству