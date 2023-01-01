Как стать копирайтером без опыта: 5 шагов к первому заказу

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Новички, интересующиеся профессией копирайтера

Люди, ищущие возможность удаленной работы с гибким графиком

Тысячи людей ежегодно пополняют ряды копирайтеров, и многие из них начинают с нуля, без релевантного опыта. Профессия открывает двери в мир удаленной работы с гибким графиком и достойным заработком. Но перед новичками встает резонный вопрос: как получить первый заказ, если клиенты требуют портфолио, а портфолио появляется только после заказов? Эта статья — ваша дорожная карта к преодолению замкнутого круга и старту карьеры копирайтера без опыта. Следуя пяти конкретным шагам, вы сможете не просто найти первого клиента, но и заложить фундамент для профессионального роста. 🚀

Кто такой копирайтер и почему эта профессия доступна новичкам

Копирайтер — специалист, создающий текстовый контент для сайтов, рекламы, социальных сетей и других маркетинговых каналов. В отличие от журналиста, копирайтер пишет тексты, которые напрямую или косвенно продают товары и услуги, формируют имидж компании и повышают вовлеченность аудитории.

Профессия копирайтера становится идеальной стартовой точкой для входа в интернет-маркетинг по трем ключевым причинам:

Низкий порог входа — для старта достаточно грамотности и базовых навыков владения компьютером

Отсутствие требования специального образования — работодателей интересует результат, а не диплом

Возможность работать удаленно из любой точки мира с доступом к интернету

Навык Насколько важен для старта Время на освоение базового уровня Грамотность Критично важен 1-3 месяца (если требуется подтянуть) SEO-оптимизация Желателен 2-4 недели Маркетинговое мышление Важен 1-2 месяца Владение стилями текста Важен 2-3 месяца

Копирайтинг привлекателен для новичков еще и тем, что позволяет быстро увидеть результаты своего труда. Написав текст, вы создаете материальный актив, который можно сразу показать потенциальному заказчику. Это отличает копирайтинг от многих других профессий, где формирование портфолио занимает гораздо больше времени. 📝

Анна Савельева, руководитель отдела копирайтинга

Когда я начинала карьеру копирайтера в 2017 году, у меня не было ни профильного образования, ни опыта работы в маркетинге. Мой единственный актив — любовь к письму и диплом филолога. Первые три заказа я получила на бирже контента, выполняя работу за минимальные ставки. Это были тексты о садоводстве, которые оплачивались по 50 рублей за 1000 знаков. Заказчик остался доволен и предложил постоянное сотрудничество с повышением ставки до 100 рублей. Через полгода мой ежемесячный доход достиг 45 000 рублей, а через год я уже руководила небольшой командой копирайтеров и получала 90 000 рублей. Мой путь доказывает, что при наличии базовых языковых навыков и готовности учиться, профессия копирайтера действительно открыта для новичков.

Шаг 1: Освойте базовые навыки копирайтинга

Прежде чем искать заказы, необходимо овладеть фундаментальными навыками копирайтинга. Это не означает, что вы должны стать экспертом, но базовый набор компетенций критически важен.

Начните с освоения следующих элементов:

Грамотность и стилистика — установите приложения-корректоры (Грамота.ру, LanguageTool) и ежедневно практикуйтесь в письме

— установите приложения-корректоры (Грамота.ру, LanguageTool) и ежедневно практикуйтесь в письме Структурирование текста — научитесь выделять главное, использовать подзаголовки, списки и другие элементы для улучшения читабельности

— научитесь выделять главное, использовать подзаголовки, списки и другие элементы для улучшения читабельности Основы SEO — изучите, как правильно использовать ключевые слова, мета-теги и другие элементы поисковой оптимизации

— изучите, как правильно использовать ключевые слова, мета-теги и другие элементы поисковой оптимизации Форматы контента — освойте особенности написания информационных статей, продающих текстов, описаний товаров и услуг

Существует множество бесплатных и доступных ресурсов для самообучения:

YouTube-каналы копирайтеров и маркетологов с разборами текстов Профильные блоги и Telegram-каналы о копирайтинге Бесплатные вебинары от экспертов индустрии Специализированные книги (Максим Ильяхов «Пиши, сокращай», Дмитрий Кот «Копирайтинг: как не съесть собаку»)

Игорь Петров, копирайтер-фрилансер

В 2020 году я остался без работы из-за пандемии. Имея за плечами только опыт работы барменом, я решил освоить копирайтинг. Первый месяц я полностью посвятил обучению — читал книги, проходил бесплатные курсы, анализировал успешные примеры рекламных текстов. Ключевым моментом стало создание ежедневной практики: я ставил таймер на 25 минут и писал тексты на случайные темы, затем анализировал результат. После двух недель таких тренировок я заметил, что пишу быстрее и структурированнее. Мой первый заказ на бирже я получил через 5 недель после начала обучения. Заказчик дал мне шанс, несмотря на отсутствие опыта, потому что в тестовом задании я показал способность быстро схватывать его требования и адаптироваться под тон бренда. Сегодня я зарабатываю копирайтингом около 80 000 рублей в месяц, работая по 4-5 часов в день.

Шаг 2: Соберите первое портфолио даже без опыта

Парадокс начинающего копирайтера: для получения заказов нужно портфолио, а для создания портфолио нужны заказы. Как разорвать этот замкнутый круг? 🤔

Существует несколько проверенных способов собрать первые работы для портфолио без коммерческого опыта:

Создайте личный блог — регулярно публикуйте статьи на темы, которые совпадают с вашей целевой специализацией

— регулярно публикуйте статьи на темы, которые совпадают с вашей целевой специализацией Выполните тестовые задания — многие компании предлагают бесплатные тестовые задания на своих сайтах

— многие компании предлагают бесплатные тестовые задания на своих сайтах Предложите бесплатную помощь — напишите тексты для малого бизнеса или некоммерческих организаций

— напишите тексты для малого бизнеса или некоммерческих организаций Переработайте существующий контент — найдите слабые тексты и создайте их улучшенные версии для демонстрации навыков

Важно: даже если вы пишете тексты бесплатно для портфолио, работайте так, будто вам платят за это. Качество должно быть на высоте.

Тип работы для портфолио Преимущества Недостатки Личный блог Полная свобода творчества, возможность показать экспертность Отсутствие редакторской проверки, нет клиентского брифа Тестовые задания Работа в реальных условиях, возможность получить фидбек Ограниченный формат, риск использования вашей работы без оплаты Волонтерские проекты Реальные кейсы с настоящими клиентами, рекомендации Требует времени и усилий без гарантированной финансовой отдачи Рерайт существующих текстов Быстрое пополнение портфолио, возможность сравнения "до/после" Отсутствие уникальных идей, может выглядеть менее профессионально

Создавая портфолио, фокусируйтесь на количестве и разнообразии текстов. Старайтесь собрать примеры разных форматов:

Информационные статьи Продающие тексты (лендинги, коммерческие предложения) Описания товаров Email-рассылки Тексты для социальных сетей

Для каждого текста в портфолио добавьте краткое описание задачи, которую вы решали. Это покажет потенциальным заказчикам ваше умение работать с брифом и понимать маркетинговые цели.

Шаг 3: Выберите подходящие биржи контента для старта

Биржи контента — идеальная стартовая площадка для копирайтера без опыта. Они предлагают множество заказов разного уровня сложности и систему рейтингов, которая помогает постепенно наращивать репутацию.

Топ-5 бирж контента для начинающих копирайтеров в России:

Текст.ру — одна из самых дружелюбных площадок для новичков с понятным интерфейсом

— одна из самых дружелюбных площадок для новичков с понятным интерфейсом Etxt — крупнейшая биржа с большим количеством заказов, но низкими стартовыми ставками

— крупнейшая биржа с большим количеством заказов, но низкими стартовыми ставками Advego — универсальная биржа с разнообразными заказами и встроенной системой проверки уникальности

— универсальная биржа с разнообразными заказами и встроенной системой проверки уникальности ContentMonster — площадка с фокусом на качественные тексты и более высокими ставками

— площадка с фокусом на качественные тексты и более высокими ставками WorkHard — биржа для копирайтеров среднего и высокого уровня с возможностью работы с корпоративными клиентами

При выборе биржи обратите внимание на следующие критерии:

Количество доступных заказов для новичков Средняя стоимость за 1000 знаков текста Частота выплат и минимальная сумма для вывода средств Отзывы существующих копирайтеров о работе с площадкой Система защиты исполнителей от недобросовестных заказчиков

Не ограничивайтесь только биржами. После получения первого опыта, обратите внимание на фриланс-площадки с более высокими ставками:

FL.ru

Kwork

Youdo

Freelance.ru

Стратегия работы на биржах: начните с выполнения нескольких заказов по минимальной ставке, чтобы быстро получить положительные отзывы. Затем постепенно повышайте ставку и переходите к более сложным и интересным проектам. 📈

Шаг 4: Правильно оформите профиль и подайте заявки

Ваш профиль на бирже контента или фриланс-площадке — это ваша витрина. От его качества напрямую зависит количество и уровень получаемых заказов.

Элементы эффективного профиля копирайтера-новичка:

Профессиональное фото — деловой портрет, создающий впечатление надежности

— деловой портрет, создающий впечатление надежности Чёткое описание услуг — укажите, какие типы текстов вы пишете (даже если пока только планируете)

— укажите, какие типы текстов вы пишете (даже если пока только планируете) Релевантное образование и опыт — даже если это не связано напрямую с копирайтингом, покажите, чем может быть полезен ваш бэкграунд

— даже если это не связано напрямую с копирайтингом, покажите, чем может быть полезен ваш бэкграунд Портфолио — разместите 3-5 лучших работ из подготовленных на предыдущем этапе

— разместите 3-5 лучших работ из подготовленных на предыдущем этапе Уникальное торговое предложение (УТП) — объясните, почему заказчику стоит выбрать именно вас

При подаче заявок на проекты соблюдайте следующие принципы:

Внимательно читайте требования заказчика и адресуйте их в своем отклике Персонализируйте каждую заявку — избегайте шаблонных откликов Предлагайте идеи или предварительный план работы Будьте лаконичны — уважайте время заказчика Акцентируйте внимание на выгодах от сотрудничества с вами

Пример структуры эффективного отклика на заказ:

Приветствие с обращением по имени

Краткое подтверждение понимания задачи (1-2 предложения)

Ваше предложение решения с конкретикой (3-4 предложения)

Релевантный опыт или пример аналогичной работы (1-2 предложения)

Сроки и условия выполнения (1 предложение)

Призыв к действию (1 предложение)

Ключевое правило успеха: отправляйте множество заявок ежедневно. Копирайтинг — это частично игра чисел. На первых порах конверсия откликов может быть невысокой, поэтому количество имеет значение. 🎯

Шаг 5: От первого заказа к постоянным клиентам

Получение первого заказа — важное достижение, но настоящий успех в копирайтинге строится на долгосрочных отношениях с клиентами. Стратегия превращения разовых заказов в постоянное сотрудничество:

Превосходите ожидания — сдавайте работы раньше срока и с качеством выше ожидаемого

— сдавайте работы раньше срока и с качеством выше ожидаемого Проявляйте инициативу — предлагайте дополнительные идеи и улучшения

— предлагайте дополнительные идеи и улучшения Собирайте обратную связь — активно спрашивайте клиента о впечатлениях от работы

— активно спрашивайте клиента о впечатлениях от работы Предлагайте пакеты услуг — разработайте выгодные условия для регулярного сотрудничества

— разработайте выгодные условия для регулярного сотрудничества Напоминайте о себе — периодически связывайтесь с бывшими клиентами с полезными предложениями

После успешного выполнения нескольких заказов начинайте постепенно повышать ставки. Это можно делать как на существующих площадках, так и переходя на более престижные биржи или прямые контакты с клиентами.

Схема роста начинающего копирайтера:

Выполнение заказов на текстовых биржах по минимальным ставкам (1-2 месяца) Формирование базы постоянных клиентов и повышение ставок на 20-30% (2-3 месяца) Переход на фриланс-площадки с более высоким уровнем оплаты (3-6 месяцев) Создание личного сайта-портфолио и поиск клиентов напрямую (6-12 месяцев) Специализация в конкретной нише и работа с премиум-клиентами (от 12 месяцев)

Не забывайте о непрерывном развитии навыков. С каждым новым заказом анализируйте свой прогресс и выделяйте время на изучение новых форматов и подходов в копирайтинге.

По мере роста профессионализма расширяйте спектр предлагаемых услуг: от написания простых информационных статей переходите к созданию комплексных контент-стратегий, разработке коммерческих предложений, продающих текстов для лендингов и email-маркетинга. 💼

Путь копирайтера без опыта к первому заказу и постоянному доходу — это последовательность конкретных действий, а не удача или врожденный талант. Освоив базовые навыки, создав минимальное портфолио, выбрав подходящие площадки и грамотно презентовав себя, вы неизбежно получите первые проекты. Главное помнить: каждый текст — это возможность стать лучше, а каждый клиент — шанс расширить свою профессиональную сеть. Не бойтесь начинать с малого — все топовые копирайтеры когда-то писали свой первый коммерческий текст.

