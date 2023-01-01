Как стать копирайтером с нуля: пошаговый план входа в профессию

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, желающие начать карьеру в копирайтинге без специального образования и опыта.

Студенты и молодые специалисты, ищущие варианты удаленной работы.

Энтузиасты и любители писать, заинтересованные в монетизации своего увлечения. Любите писать и мечтаете превратить это увлечение в источник дохода? Профессия копирайтера может стать вашим билетом в мир удаленной работы даже без предыдущего опыта! 🖋️ Ежедневно тысячи компаний ищут тех, кто сможет облечь их идеи в слова — и готовы платить за это хорошие деньги. Давайте разберемся, с чего начинается путь домашнего копирайтера, какие задачи придется решать новичку и как сделать первые уверенные шаги в этой перспективной профессии.

Кто такой копирайтер и чем он занимается на дому

Копирайтер — это специалист, который создает тексты для различных целей: от рекламных сообщений до статей для блогов и описаний товаров. Главная задача копирайтера — через слова донести информацию и побудить читателя к нужному действию. 📝

Домашний копирайтер работает удаленно, что дает массу преимуществ:

Свободный график — вы сами решаете, когда и сколько работать

Отсутствие географических ограничений — можно работать с заказчиками со всего мира

Минимальные стартовые вложения — нужен только компьютер и доступ в интернет

Возможность совмещать с учебой или другой работой

Потенциал для профессионального роста и увеличения дохода

Копирайтинг удивительно демократичен — войти в эту профессию можно без специального образования, портфолио и опыта. При этом потолка роста практически не существует: успешные копирайтеры со временем могут зарабатывать от 100 000 рублей в месяц и выше.

Тип копирайтера Чем занимается Средний доход начинающего (руб/мес) SEO-копирайтер Пишет тексты для сайтов с учетом поисковой оптимизации 20 000 – 40 000 Контент-маркетолог Создает информационные статьи для блогов и медиа 30 000 – 50 000 Рекламный копирайтер Разрабатывает продающие тексты и рекламные слоганы 25 000 – 45 000 SMM-копирайтер Пишет посты для социальных сетей 20 000 – 35 000

Михаил Сергеев, копирайтер с 5-летним стажем Я начинал совершенно случайно. Работал менеджером в офисе и ненавидел каждый день. Однажды друг попросил написать несколько текстов для его сайта — просто потому что знал, что я неплохо владею словом. Я сделал это за пару вечеров. Когда он перевел мне первый гонорар — 2000 рублей — я был шокирован: за то, что доставляло мне удовольствие, еще и платят! Следующие полгода я брал заказы на бирже Etxt по вечерам, затем нашел постоянных клиентов и уволился с основной работы. Первый месяц полноценного фриланса принес мне 27 000 рублей — меньше офисной зарплаты, но я чувствовал себя счастливым. Сейчас я зарабатываю в 4 раза больше, чем тогда, и главное — я действительно люблю то, чем занимаюсь.

Основные задачи начинающего копирайтера без опыта

Новички в копирайтинге обычно начинают с базовых задач, постепенно наращивая сложность и масштаб проектов. Вот с чем вам предстоит столкнуться на старте карьеры: 🚀

Написание информационных статей — самая распространенная задача для новичков. Это могут быть обзоры, руководства, ответы на вопросы. Рерайтинг — переписывание существующих текстов своими словами с сохранением смысла и улучшением читабельности. Наполнение карточек товаров — создание кратких, но информативных описаний продуктов для интернет-магазинов. Создание постов для социальных сетей — короткие, но яркие тексты для различных платформ. Транскрибация — перевод аудио или видео в текстовый формат.

Стоит понимать, что на начальном этапе тарифы будут невысокими. Новички обычно получают от 30 до 150 рублей за 1000 знаков текста. Однако это отличный способ набить руку и сформировать портфолио.

С появлением опыта вы сможете браться за более сложные задачи:

Создание продающих текстов (коммерческих предложений, лендингов, email-рассылок)

Разработка контент-стратегий

Написание сценариев для видео

Создание технических текстов для специализированных ниш

Важно: начинайте с того, что вам ближе и интереснее. Если вы увлекаетесь кулинарией, пишите о ней. Любите путешествия? Начните с туристического контента. Работа будет приносить больше удовольствия, а тексты получатся более качественными.

Какие навыки нужны для старта в копирайтинге

Хорошая новость: для входа в копирайтинг не требуется дорогостоящее оборудование или специальное образование. Однако есть ключевые навыки, которые помогут вам стартовать быстрее и увереннее: 🎯

Навык Почему важен Как развивать Грамотность Ошибки в тексте снижают доверие к автору Использовать проверку правописания, читать книги, проходить онлайн-тесты Умение искать информацию Копирайтеру часто приходится писать о незнакомых темах Практиковать поиск в разных источниках, учиться отличать достоверную информацию Понимание целевой аудитории Текст должен говорить на языке читателя Изучать портреты ЦА, анализировать комментарии и отзывы Умение укладываться в дедлайны Пунктуальность ценится заказчиками Использовать таймеры, планировщики задач, техники тайм-менеджмента

Дополнительные навыки, которые сделают вас более конкурентоспособным:

Основы SEO — понимание того, как работают поисковые системы и как оптимизировать тексты

— понимание того, как работают поисковые системы и как оптимизировать тексты Базовые знания маркетинга — умение выделять преимущества продукта и составлять убедительные предложения

— умение выделять преимущества продукта и составлять убедительные предложения Владение инструментами проверки уникальности — заказчики ценят оригинальный контент

— заказчики ценят оригинальный контент Умение работать с ТЗ — способность точно следовать требованиям клиента

Навыки — это то, что приходит с практикой. Не ждите, пока вы станете экспертом во всем вышеперечисленном. Начните писать уже сейчас, и многие умения придут естественным путем в процессе работы.

Алина Петрова, руководитель контент-отдела Когда я начинала набирать копирайтеров в команду, меня удивляло, как много талантливых людей откладывают старт карьеры из-за "недостаточной квалификации". Однажды на собеседование пришла девушка — домохозяйка с двумя детьми, без профильного образования и опыта. Но она принесла несколько текстов, которые писала для своего блога о материнстве. Тексты были живыми, с юмором и практическими советами. Мы взяли ее на испытательный срок, хотя она не знала, что такое SEO и никогда не слышала про LSI-копирайтинг. Через полгода она стала одним из наших ключевых авторов. Сейчас я точно знаю: грамотность и способность интересно излагать мысли важнее, чем знание профессионального жаргона. Всему остальному можно научить.

Где искать первые заказы для работы на дому

Поиск первых заказчиков — это, пожалуй, самый сложный этап для начинающего копирайтера. Но существует множество площадок, где можно найти свои первые проекты даже без опыта и портфолио: 💻

Биржи контента — платформы, где заказчики размещают задания для копирайтеров: Advego — одна из крупнейших бирж с большим количеством заказов

Etxt — хорошая площадка для новичков с низким порогом входа

Textbroker — биржа с системой рейтингов, позволяющей со временем брать более высокооплачиваемые заказы

Text.ru — платформа с заказами разного уровня сложности Фриланс-биржи общего назначения: FL.ru — старейшая фриланс-платформа в России

Kwork — маркетплейс услуг с удобной системой пакетных предложений

YouDo — площадка для поиска исполнителей различных услуг Специализированные группы и каналы в социальных сетях и мессенджерах: Тематические сообщества ВКонтакте

Телеграм-каналы с вакансиями для копирайтеров Платформы для поиска работы: HH.ru (раздел "Удаленная работа")

Работа.ру

Яндекс.Работа

При поиске первых заказов важно правильно оценивать свои возможности. Не стоит сразу браться за сложные технические тексты или масштабные проекты. Начните с небольших заданий, которые точно сможете выполнить качественно и в срок.

Стратегия для начинающих:

Зарегистрируйтесь на 2-3 биржах одновременно, чтобы расширить возможности

Создайте простое, но информативное портфолио из собственных текстов

Устанавливайте реалистичные сроки выполнения заказов

Не демпингуйте слишком сильно — крайне низкие цены часто отпугивают серьезных заказчиков

Просите клиентов оставлять отзывы после успешно выполненной работы

Помните: качество важнее количества. Лучше сделать меньше заказов, но выполнить их безупречно, чем браться за все подряд и разочаровывать клиентов.

Пошаговый план входа в профессию копирайтера

Чтобы структурировать ваш путь в копирайтинг, предлагаю четкий план действий, который поможет от нуля дойти до первых стабильных заказов. Следуйте этим шагам, и результат не заставит себя ждать: 🛤️

Определите свою нишу Проанализируйте, какие темы вам интересны и близки

Изучите спрос на тексты в разных областях

Выберите 2-3 направления для старта (например, красота, здоровье, туризм) Создайте пробное портфолио Напишите 3-5 текстов разных форматов (статья, описание товара, пост)

Опубликуйте их в личном блоге или на бесплатных платформах

Соберите тексты в единую презентацию или документ Зарегистрируйтесь на биржах контента Создайте профессиональный профиль

Пройдите тесты на грамотность (если требуется)

Ознакомьтесь с правилами и форматами заданий Выполните первые заказы Начните с небольших и простых текстов

Тщательно следуйте требованиям заказчика

Сдавайте работы вовремя или раньше срока Собирайте отзывы и повышайте рейтинг Просите клиентов оставлять положительные отзывы

Используйте отзывы для привлечения новых заказчиков

Постепенно повышайте расценки по мере роста рейтинга Расширяйте компетенции Изучайте основы SEO и маркетинга

Осваивайте новые форматы текстов

Следите за трендами в контент-маркетинге Ищите постоянных клиентов Предлагайте скидки на регулярные заказы

Создавайте специальные предложения для постоянных клиентов

Используйте сарафанное радио — просите рекомендации

Ориентировочные сроки для каждого этапа:

Этап Примерный срок Что должно быть достигнуто Определение ниши и создание портфолио 1-2 недели Готовые образцы текстов в выбранных нишах Регистрация на биржах и первые заказы 2-4 недели 5-10 выполненных заказов, первые отзывы Наработка рейтинга 1-3 месяца Стабильный поток заказов, повышение расценок Поиск постоянных клиентов 3-6 месяцев 2-3 постоянных заказчика, стабильный доход

Важно понимать, что копирайтинг — это не только способ заработка, но и постоянное развитие. Чем больше вы пишете, тем лучше становятся ваши тексты. А чем качественнее контент вы создаете, тем выше оплата и интереснее проекты.

Не бойтесь экспериментировать с разными форматами и тематиками. Возможно, вы обнаружите, что какое-то направление дается вам особенно легко или приносит больше удовольствия — это может стать вашей специализацией и конкурентным преимуществом.

Мир копирайтинга открыт для каждого, кто готов вкладывать время в совершенствование своих навыков. Начните с малого, не бойтесь ошибок и будьте готовы учиться на практике. Первые шаги могут казаться неуверенными, а оплата — скромной, но с каждым новым текстом вы становитесь опытнее и ценнее для рынка. Копирайтинг — это не просто работа на дому, это возможность построить гибкую карьеру, которая растет вместе с вами. Главное — начать и не останавливаться на достигнутом.

Читайте также