Как стать копирайтером с нуля: пошаговая инструкция для новичков

Для кого эта статья:

Люди, желающие перейти на удаленную работу и начать карьеру в копирайтинге

Новички, не имеющие опыта, но заинтересованные в получении знаний и навыков в копирайтинге

Тем, кто ищет практическое руководство и советы по старту карьеры и поиску первых заказов в области копирайтинга Мечтаете сменить офис на домашний диван, но не знаете, с чего начать? Копирайтинг — та самая удалённая профессия, которая не требует специального образования и позволяет зарабатывать деньги прямо из дома. Я прошла этот путь от полного новичка до профессионального копирайтера и готова поделиться проверенной пошаговой стратегией, которая поможет вам начать карьеру с нуля и избежать типичных ошибок. Следуя этим 7 шагам, вы сможете получить первые заказы уже через 2-3 недели! 💪

Что такое копирайтинг: востребованная работа на дому

Копирайтинг — это написание текстов для бизнеса: статей, описаний товаров, рекламных материалов, постов для социальных сетей и других форматов. Главная задача копирайтера — создать текст, который будет решать конкретные бизнес-задачи: привлекать клиентов, информировать аудиторию или повышать продажи. 📝

В отличие от журналистики или литературного творчества, копирайтинг имеет четкую коммерческую направленность. Каждое слово в тексте должно работать на достижение цели заказчика.

Почему копирайтинг становится всё более востребованным? Давайте взглянем на цифры:

Преимущество Почему это важно Низкий порог входа Не требуется специальное образование или дорогостоящее оборудование Растущий спрос По данным HeadHunter, количество вакансий для копирайтеров выросло на 37% за последний год Гибкий график Возможность работать в удобное время и из любой точки мира Разнообразие тем От бьюти-сферы до промышленного оборудования — каждый найдет интересное направление Возможность роста дохода Опытные копирайтеры зарабатывают от 80 000 до 150 000 рублей в месяц

Основные направления копирайтинга, с которыми может начать работать новичок:

SEO-копирайтинг — написание текстов с учетом требований поисковых систем

— написание текстов с учетом требований поисковых систем Информационные статьи — создание полезного контента для блогов и порталов

— создание полезного контента для блогов и порталов Продающие тексты — описания товаров и услуг, побуждающие к покупке

— описания товаров и услуг, побуждающие к покупке Контент для социальных сетей — посты, истории, описания

— посты, истории, описания Email-рассылки — письма, побуждающие к действию

Анна Сергеева, копирайтер-фрилансер с опытом 5 лет: "Когда я потеряла работу в офисе во время пандемии, то решила попробовать себя в копирайтинге. Мой первый заказ был описанием чехлов для телефонов за 200 рублей. Помню, как потратила на него целый день! Сейчас мой средний чек — 5000 рублей за текст, а месячный доход стабильно превышает 120 000 рублей. Главное, что я поняла: копирайтинг — это не талант, а навык, который можно и нужно развивать. Даже если ваши первые тексты будут далеки от идеала, постоянная практика и обратная связь от клиентов помогут быстро расти."

7 шагов к старту карьеры копирайтера с нуля

Освоить копирайтинг с нуля вполне реально, если двигаться последовательно. Вот пошаговый план, который поможет вам начать карьеру уже в ближайшее время:

Шаг 1: Изучите основы копирайтинга Прежде чем писать первый текст, познакомьтесь с базовыми принципами. Изучите структуру текстов, особенности заголовков, лидов и призывов к действию. Для начала достаточно прочитать 2-3 книги и пройти бесплатные онлайн-курсы.

Рекомендуемые ресурсы для начинающих:

Книга Дениса Каплунова "Копирайтинг массового поражения"

Книга Максима Ильяхова "Пиши, сокращай"

YouTube-канал "Копирайтинг от А до Я"

Бесплатные вебинары на платформах GetCourse и Skillbox

Шаг 2: Выберите свою нишу Сосредоточьтесь на 1-2 темах, в которых вы уже разбираетесь или которые вам интересны. Специализация поможет быстрее нарабатывать экспертность и получать более высокие гонорары. Например, если вы увлекаетесь психологией, пишите о саморазвитии и межличностных отношениях.

Шаг 3: Создайте первые тексты для портфолио Напишите 3-5 текстов в выбранной нише, даже если у вас пока нет заказчиков. Это могут быть:

Обзоры товаров или услуг

Информационные статьи по интересующей вас теме

Переписанные и улучшенные тексты с сайтов компаний

Тексты для вымышленных продуктов

Шаг 4: Зарегистрируйтесь на биржах копирайтинга Для новичков биржи контента — отличный старт. Они позволяют получить первые заказы без собственной клиентской базы и опыта. Самые популярные:

Advego

Etxt

Text.ru

ContentMonster

Workspace

Шаг 5: Выполните первые заказы Начните с простых и недорогих проектов, чтобы набить руку и получить первые отзывы. На первых порах важнее опыт и репутация, а не высокие гонорары. Берите даже недорогие заказы, если они помогут вам расширить портфолио.

Шаг 6: Получите обратную связь и улучшайте навыки После выполнения заказов просите клиентов оставлять отзывы и комментарии к вашей работе. Анализируйте правки и замечания — это бесценный материал для роста.

Шаг 7: Расширяйте присутствие на разных площадках По мере накопления опыта и портфолио регистрируйтесь на фриланс-биржах с более высокими ставками:

FL.ru

Freelance.ru

Kwork

Хабр Фриланс

Также создайте профили в профессиональных сообществах и группах в Telegram, где заказчики ищут копирайтеров напрямую.

Максим Петров, редактор digital-агентства: "Когда я искал подработку, решил попробовать копирайтинг. Мой путь начался с текста о садовых инструментах за 150 рублей. Заказчик остался доволен и дал еще 10 заданий. Через три месяца я уже писал тексты для крупного строительного магазина по 1000 рублей за штуку. Ключевым моментом стало решение специализироваться на строительной тематике — я стал изучать термины, технологии, материалы. Когда заказчики видели, что я разбираюсь в теме глубже других копирайтеров, они были готовы платить больше. Через год я уже зарабатывал 60 000 рублей в месяц, уделяя копирайтингу всего 3-4 часа в день."

Где искать подработку копирайтером на дому без опыта

Когда вы готовы начать поиск первых заказов, важно знать, где их искать. Существует несколько проверенных каналов, через которые можно найти подработку копирайтером без опыта:

Площадка Особенности Средняя ставка для новичков Текстовые биржи (Advego, Etxt) Низкий порог входа, много заказов 30-100 руб. за 1000 знаков Фриланс-биржи (FL.ru, Kwork) Более высокие ставки, прямое общение с клиентом 200-500 руб. за 1000 знаков Telegram-каналы с вакансиями Актуальные заказы без комиссии биржи 300-700 руб. за 1000 знаков HeadHunter, Яндекс.Работа Вакансии на удаленную работу с частичной занятость 20 000-40 000 руб./мес. (part-time) Социальные сети Прямой выход на потенциальных клиентов Зависит от договоренности

Давайте рассмотрим каждый канал подробнее:

1. Текстовые биржи Идеальный старт для новичка без опыта. На биржах контента всегда есть заказы для начинающих копирайтеров:

Advego — самая популярная биржа с большим количеством заказов

— самая популярная биржа с большим количеством заказов Etxt — простая система рейтингов, позволяющая быстро расти

— простая система рейтингов, позволяющая быстро расти Text.ru — платформа с более высокими требованиями к качеству

— платформа с более высокими требованиями к качеству ContentMonster — специализируется на крупных проектах

Чтобы увеличить шансы на получение заказов на биржах:

Заполните профиль полностью, указав свои навыки и интересы

Пройдите все доступные тесты на грамотность

Регулярно проверяйте новые заказы — лучшие разбирают за минуты

Будьте готовы начать с невысокой ставки, чтобы набрать рейтинг

2. Фриланс-биржи На площадках для фрилансеров можно найти более интересные и высокооплачиваемые проекты:

FL.ru — старейшая фриланс-биржа с большим количеством заказчиков

— старейшая фриланс-биржа с большим количеством заказчиков Kwork — удобный маркетплейс услуг с понятной системой заказов

— удобный маркетплейс услуг с понятной системой заказов Freelance.ru — площадка с более высоким порогом входа

— площадка с более высоким порогом входа Хабр Фриланс — специализируется на IT-тематике

3. Telegram-каналы с вакансиями Подпишитесь на профессиональные каналы, где публикуют заказы на копирайтинг:

Копирайтеры

Работа копирайтером

Удаленная работа

Фриланс для копирайтеров

4. Сайты вакансий Не игнорируйте классические job-сайты. Там часто публикуют вакансии копирайтеров с частичной занятостью и возможностью удаленной работы:

HeadHunter

Яндекс.Работа

Superjob

Работа.ру

5. Социальные сети Создайте профессиональные профили и размещайте примеры своих работ:

ВКонтакте (профессиональные группы)

Telegram (личный канал с примерами работ)

YouTube (если готовы создавать видеоконтент о копирайтинге)

Создаем первое портфолио для работы копирайтером

Портфолио — ваша визитная карточка в мире копирайтинга. Даже если у вас нет коммерческого опыта, вы можете создать впечатляющее портфолио с нуля. 🗂️

Вот что должно входить в первое портфолио начинающего копирайтера:

3-5 текстов разных форматов (информационная статья, продающий текст, обзор, пост для соцсетей)

(информационная статья, продающий текст, обзор, пост для соцсетей) Примеры работ в выбранной нише , демонстрирующие ваше понимание темы

, демонстрирующие ваше понимание темы Краткое описание ваших навыков и специализации

и специализации Информация о вашем подходе к работе (сроки, процесс взаимодействия)

Если у вас нет коммерческих работ, создайте их самостоятельно:

Переписывайте существующие тексты. Найдите слабый текст на сайте какой-нибудь компании и создайте улучшенную версию. В портфолио разместите оба варианта — "до" и "после" с вашими комментариями. Создавайте тексты для вымышленных проектов. Придумайте бренд и напишите для него описание продукта, лендинг или серию постов. Пишите для некоммерческих проектов. Предложите бесплатно написать текст для благотворительной организации или местного сообщества. Ведите личный блог о копирайтинге или интересующей вас теме. Качественные статьи в блоге могут стать частью вашего портфолио.

Как оформить портфолио:

Создайте документ Google Docs или PDF с вашими лучшими работами

с вашими лучшими работами Заведите профиль на специализированных площадках (Behance, Dribbble)

(Behance, Dribbble) Создайте простой сайт-визитку на конструкторе (Tilda, Wix, WordPress)

на конструкторе (Tilda, Wix, WordPress) Оформите профиль на фриланс-биржах с примерами ваших работ

Советы по составлению портфолио, которое привлечет клиентов:

Качество важнее количества. Лучше 3 отличных текста, чем 10 посредственных. Сопровождайте каждую работу комментариями: какая была задача, какие приемы вы использовали, какого результата достигли. Структурируйте портфолио по типам текстов или тематикам, чтобы заказчику было удобно ориентироваться. Обновляйте портфолио регулярно, добавляя новые успешные работы и удаляя устаревшие. Адаптируйте портфолио под конкретного заказчика. Если откликаетесь на вакансию, показывайте релевантные примеры.

Как развиваться в копирайтинге и увеличить доход

После того как вы получили первые заказы и наработали базовое портфолио, пора думать о развитии и росте дохода. Копирайтинг — профессия с практически неограниченным потенциалом роста, если вы знаете, куда двигаться дальше. 📈

Стратегии повышения стоимости ваших услуг:

Специализируйтесь в узкой нише . Копирайтеры, пишущие о редких и сложных темах (медицина, юриспруденция, финансы), зарабатывают в 2-3 раза больше.

. Копирайтеры, пишущие о редких и сложных темах (медицина, юриспруденция, финансы), зарабатывают в 2-3 раза больше. Осваивайте смежные навыки : SEO, маркетинг, дизайн. Комплексные услуги ценятся выше.

: SEO, маркетинг, дизайн. Комплексные услуги ценятся выше. Переходите от текстов к концепциям . Создание контент-стратегий оплачивается значительно выше, чем написание отдельных текстов.

. Создание контент-стратегий оплачивается значительно выше, чем написание отдельных текстов. Развивайте личный бренд через публикации, выступления, ведение блога.

через публикации, выступления, ведение блога. Переходите от разовых заказов к долгосрочным контрактам с постоянными клиентами.

План развития копирайтера от новичка до профессионала:

Уровень Характеристики Примерный доход Начинающий (0-6 месяцев) Работа на биржах, базовые навыки, простые тексты 10 000 – 30 000 руб./мес. Уверенный (6-12 месяцев) Постоянные клиенты, специализация, уверенное владение форматами 30 000 – 60 000 руб./мес. Опытный (1-2 года) Работа с крупными клиентами, создание комплексных материалов 60 000 – 100 000 руб./мес. Эксперт (2+ года) Собственные проекты, консультирование, обучение других 100 000 – 200 000+ руб./мес.

Образовательные ресурсы для роста:

Книги : "Контент, маркетинг и рок-н-ролл" Дениса Каплунова, "Главред" Максима Ильяхова

: "Контент, маркетинг и рок-н-ролл" Дениса Каплунова, "Главред" Максима Ильяхова Курсы : "Копирайтинг от А до Я" Дениса Каплунова, "Сильный текст" от Тинькофф

: "Копирайтинг от А до Я" Дениса Каплунова, "Сильный текст" от Тинькофф YouTube-каналы : "Нетология", "Текстерра", "Университет Skillbox"

: "Нетология", "Текстерра", "Университет Skillbox" Подкасты: "Текст и звук", "Маркетинг на полке"

Практические шаги для развития:

Заведите журнал копирайтера, где будете собирать удачные примеры текстов, идеи и приемы. Анализируйте успешные кейсы в вашей нише. Что работает у конкурентов и почему? Получайте регулярную обратную связь от коллег и клиентов. Тестируйте разные подходы и форматы, чтобы найти свой стиль. Участвуйте в профессиональных сообществах — делитесь опытом и учитесь у других. Создайте систему обучения: выделяйте 2-3 часа в неделю на повышение квалификации. Ставьте конкретные цели по росту дохода и отслеживайте прогресс.

Возможные карьерные пути развития копирайтера:

Фрилансер высокого уровня с собственной клиентской базой

с собственной клиентской базой Штатный копирайтер в агентстве или крупной компании

в агентстве или крупной компании Редактор , управляющий командой авторов

, управляющий командой авторов Контент-стратег , разрабатывающий комплексные решения

, разрабатывающий комплексные решения Консультант по копирайтингу и контент-маркетингу

по копирайтингу и контент-маркетингу Преподаватель копирайтинга (курсы, вебинары, книги)

Ваш путь к успеху в копирайтинге начинается сегодня. Не бойтесь делать первые шаги — каждый текст приближает вас к мастерству. Используйте все доступные ресурсы для обучения, накапливайте опыт и постоянно расширяйте свои горизонты. Помните, что даже самые успешные копирайтеры когда-то писали свой первый текст. Главное — начать и не останавливаться на достигнутом. Удачи на вашем творческом пути!

