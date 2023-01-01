Фоторедакторы для маркетплейсов: как создать продающие фото

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, стремящиеся улучшить качество своих фотографий товаров

Люди, интересующиеся карьерой в сфере визуального контента и графического дизайна

Сторонники онлайн-торговли, ищущие способы повышения конверсии и продаж через качественные изображения Превратить обычный снимок товара в продающую фотографию — настоящее искусство, которым должен владеть каждый продавец на маркетплейсах. Когда покупатель не может потрогать ваш товар, именно изображение становится решающим фактором в принятии решения о покупке. По данным аналитиков, карточки с профессиональными фотографиями повышают конверсию до 35%! Но не каждый предприниматель может позволить себе фотографа или дизайнера. К счастью, современные фоторедакторы способны превратить даже любительские снимки в профессиональный визуальный контент. Рассмотрим лучшие программы, которые помогут вашим товарам выделяться среди конкурентов. 📱💼

Почему качественные фото увеличивают продажи на маркетплейсах

Представьте: вы ищете черное платье на Wildberries. Перед вами два одинаковых варианта по цене и составу. На первом фото платье висит на невидимом манекене, сфотографировано при плохом освещении, детали не различимы. На втором — качественное изображение на модели, с правильным светом, видны фактура ткани и все элементы дизайна. Какое выберете? Вопрос риторический. 🛍️

Статистика подтверждает интуитивные ощущения покупателей:

93% потребителей считают визуальную составляющую главным фактором при совершении покупки

Товары с профессиональными фотографиями получают на 94% больше просмотров

Карточки с 5-8 качественными изображениями конвертируют на 40% лучше, чем с 1-2 фото

Изображения с белым фоном увеличивают время, проведенное на странице товара, на 22%

Елена Савельева, руководитель отдела продаж на маркетплейсах Когда мы начинали продавать детскую одежду на Ozon, наши фото были, мягко говоря, любительскими. Съемка на телефон, неравномерное освещение, фон — обычная белая простыня. Конверсия держалась на уровне 1,2%. Мы потратили неделю на изучение базовых принципов продуктовой фотографии и приобрели простой фоторедактор. Научились делать качественную цветокоррекцию и удалять фон. Через месяц конверсия выросла до 4,8%, а оборот увеличился на 127%! Самое удивительное — мы не меняли ни ассортимент, ни ценовую политику. Изменились только фотографии.

Качественные изображения работают на продажи по нескольким причинам:

Фактор Влияние на продажи Требования к фото Первое впечатление Формируется за 50 мс Четкость, контрастность, реалистичность цветов Доверие покупателя Повышается на 83% при качественной визуализации Детализация, разные ракурсы, фото в использовании Ранжирование в поиске Алгоритмы маркетплейсов отдают предпочтение карточкам с качественными изображениями Соответствие техническим требованиям площадки Скорость принятия решения Сокращается на 22% Информативность, наглядность, естественность

Фотографии товаров — это не просто иллюстрации, а мощный инструмент продаж, который при правильном использовании значительно увеличивает конверсию и средний чек. Инвестиции в качественный визуальный контент окупаются в среднем в 3-4 раза быстрее, чем вложения в рекламу.

Основные требования к фотографиям товаров на популярных площадках

Каждый маркетплейс устанавливает свои правила для изображений товаров. Несоответствие этим требованиям может привести к отклонению карточки модератором или к низким позициям в поисковой выдаче. Знание этих нюансов поможет избежать типичных ошибок и сэкономит ваше время. ⚠️

Маркетплейс Размер изображения Формат Фон Особые требования Wildberries Мин. 800х1200 px JPG, PNG Белый Нельзя использовать надписи и логотипы на главном фото Ozon Мин. 1000х1000 px JPG, PNG Белый для главного фото Товар должен занимать 75-90% площади кадра Яндекс.Маркет Мин. 600х600 px JPG, PNG Белый или прозрачный Запрещены водяные знаки и рамки AliExpress Мин. 800х800 px JPG, PNG Любой, но предпочтительно белый Размер файла не более 5 МБ

