Фоторедакторы для маркетплейсов: как создать продающие фото
Для кого эта статья:
- Продавцы на маркетплейсах, стремящиеся улучшить качество своих фотографий товаров
- Люди, интересующиеся карьерой в сфере визуального контента и графического дизайна
Сторонники онлайн-торговли, ищущие способы повышения конверсии и продаж через качественные изображения
Превратить обычный снимок товара в продающую фотографию — настоящее искусство, которым должен владеть каждый продавец на маркетплейсах. Когда покупатель не может потрогать ваш товар, именно изображение становится решающим фактором в принятии решения о покупке. По данным аналитиков, карточки с профессиональными фотографиями повышают конверсию до 35%! Но не каждый предприниматель может позволить себе фотографа или дизайнера. К счастью, современные фоторедакторы способны превратить даже любительские снимки в профессиональный визуальный контент. Рассмотрим лучшие программы, которые помогут вашим товарам выделяться среди конкурентов. 📱💼
Почему качественные фото увеличивают продажи на маркетплейсах
Представьте: вы ищете черное платье на Wildberries. Перед вами два одинаковых варианта по цене и составу. На первом фото платье висит на невидимом манекене, сфотографировано при плохом освещении, детали не различимы. На втором — качественное изображение на модели, с правильным светом, видны фактура ткани и все элементы дизайна. Какое выберете? Вопрос риторический. 🛍️
Статистика подтверждает интуитивные ощущения покупателей:
- 93% потребителей считают визуальную составляющую главным фактором при совершении покупки
- Товары с профессиональными фотографиями получают на 94% больше просмотров
- Карточки с 5-8 качественными изображениями конвертируют на 40% лучше, чем с 1-2 фото
- Изображения с белым фоном увеличивают время, проведенное на странице товара, на 22%
Елена Савельева, руководитель отдела продаж на маркетплейсах
Когда мы начинали продавать детскую одежду на Ozon, наши фото были, мягко говоря, любительскими. Съемка на телефон, неравномерное освещение, фон — обычная белая простыня. Конверсия держалась на уровне 1,2%. Мы потратили неделю на изучение базовых принципов продуктовой фотографии и приобрели простой фоторедактор. Научились делать качественную цветокоррекцию и удалять фон. Через месяц конверсия выросла до 4,8%, а оборот увеличился на 127%! Самое удивительное — мы не меняли ни ассортимент, ни ценовую политику. Изменились только фотографии.
Качественные изображения работают на продажи по нескольким причинам:
|Фактор
|Влияние на продажи
|Требования к фото
|Первое впечатление
|Формируется за 50 мс
|Четкость, контрастность, реалистичность цветов
|Доверие покупателя
|Повышается на 83% при качественной визуализации
|Детализация, разные ракурсы, фото в использовании
|Ранжирование в поиске
|Алгоритмы маркетплейсов отдают предпочтение карточкам с качественными изображениями
|Соответствие техническим требованиям площадки
|Скорость принятия решения
|Сокращается на 22%
|Информативность, наглядность, естественность
Фотографии товаров — это не просто иллюстрации, а мощный инструмент продаж, который при правильном использовании значительно увеличивает конверсию и средний чек. Инвестиции в качественный визуальный контент окупаются в среднем в 3-4 раза быстрее, чем вложения в рекламу.
Основные требования к фотографиям товаров на популярных площадках
Каждый маркетплейс устанавливает свои правила для изображений товаров. Несоответствие этим требованиям может привести к отклонению карточки модератором или к низким позициям в поисковой выдаче. Знание этих нюансов поможет избежать типичных ошибок и сэкономит ваше время. ⚠️
|Маркетплейс
|Размер изображения
|Формат
|Фон
|Особые требования
|Wildberries
|Мин. 800х1200 px
|JPG, PNG
|Белый
|Нельзя использовать надписи и логотипы на главном фото
|Ozon
|Мин. 1000х1000 px
|JPG, PNG
|Белый для главного фото
|Товар должен занимать 75-90% площади кадра
|Яндекс.Маркет
|Мин. 600х600 px
|JPG, PNG
|Белый или прозрачный
|Запрещены водяные знаки и рамки
|AliExpress
|Мин. 800х800 px
|JPG, PNG
|Любой, но предпочтительно белый
|Размер файла не более 5 МБ
Владимир Чернов
дизайнер маркетплейсов