Figma для инфографики: от новичка к профессионалу без мучений
Для кого эта статья:
- Новички в графическом дизайне, желающие освоить создание инфографики
- Специалисты и маркетологи, стремящиеся улучшить визуальную коммуникацию своих данных
Студенты и учащиеся, изучающие графический дизайн и его инструменты
Инфографика — это мощный инструмент визуальной коммуникации, который превращает сложные данные в понятные и привлекательные изображения. Но многие новички останавливаются на пороге создания инфографики из-за кажущейся сложности графических редакторов. Figma разрушает этот барьер, предлагая интуитивный интерфейс и мощные инструменты для создания потрясающей инфографики даже без опыта в дизайне. Готовы создать свою первую профессиональную инфографику без мучений? Давайте погрузимся в мир Figma и разберемся, как превратить ваши данные в визуальный шедевр 🚀
Почему Figma идеальна для создания инфографики
Figma завоевала сердца дизайнеров и не-дизайнеров по всему миру благодаря своей доступности и мощности. В отличие от других графических редакторов, Figma работает в браузере, не требуя установки тяжелого программного обеспечения — достаточно зарегистрироваться и начать творить. Это идеальный выбор для создания инфографики по нескольким причинам:
- Облачное хранение — ваши проекты всегда доступны с любого устройства
- Удобное совместное редактирование — возможность работать над инфографикой вместе с коллегами в реальном времени
- Обширная библиотека готовых элементов — доступ к тысячам бесплатных иконок, иллюстраций и шаблонов
- Гибкие инструменты для работы с формами и данными — создание графиков и диаграмм без сложных манипуляций
- Интуитивный интерфейс — даже новички быстро осваивают основные функции
Преимущества Figma становятся особенно заметны при сравнении с другими инструментами для создания инфографики:
|Критерий
|Figma
|Adobe Illustrator
|Canva
|Стоимость
|Бесплатный базовый план, $12/месяц за расширенный
|От $20.99/месяц
|Бесплатный план с ограничениями, от $12.99/месяц
|Кривая обучения
|Средняя
|Высокая
|Низкая
|Гибкость настройки
|Высокая
|Высокая
|Средняя
|Совместная работа
|Встроенная, в реальном времени
|Ограниченная
|Есть, с ограничениями
|Работа с данными
|Через плагины
|Ограниченная
|Базовая
Алексей Воронцов, ведущий дизайнер инфографики Когда я начинал карьеру, создание инфографики было настоящей болью головы. Adobe Illustrator требовал месяцев обучения, а результаты часто разочаровывали. Помню свой первый коммерческий проект — визуализацию статистики для финтех-стартапа. Я потратил 40 часов в Illustrator, а клиент остался недоволен. Переход на Figma стал переломным моментом. Тот же самый проект я переделал за 8 часов, включая время на изучение интерфейса! Figma позволяет мне сосредоточиться на рассказе истории данных, а не на борьбе с программой. Сегодня я создаю в Figma инфографику для Fortune 500 компаний, и они в восторге от результатов.
Настройка рабочего пространства Figma для инфографики
Перед созданием инфографики важно правильно настроить рабочее пространство Figma. Это похоже на подготовку художника перед написанием картины — правильно организованная палитра и инструменты значительно ускорят рабочий процесс 🎨
Для начала создайте новый файл, нажав на кнопку "+" в интерфейсе Figma. Затем определите размер вашей инфографики. Для этого нажмите F на клавиатуре или выберите инструмент Frame (Фрейм) на панели инструментов слева. В правой панели свойств вы можете задать точные размеры или выбрать из предустановленных шаблонов.
Типичные размеры для разных видов инфографики:
|Тип инфографики
|Рекомендуемый размер (пикселей)
|Пропорции
|Примечания
|Для социальных сетей
|1080 × 1080
|1:1
|Универсальный квадратный формат
|Вертикальная (для блогов)
|800 × 2000
|1:2.5
|Оптимальна для прокрутки
|Презентационная
|1920 × 1080
|16:9
|Стандарт для экранов и презентаций
|Для маркетплейсов
|1600 × 900
|16:9
|Оптимизирована для карточек товаров
Далее настройте сетку и направляющие — они помогут выровнять элементы и создать структурированный дизайн. Для добавления сетки щелкните правой кнопкой мыши на фрейме и выберите "Add layout grid" (Добавить сетку макета). Вы можете настроить количество столбцов, отступы и цвет сетки.
Организуйте панель слоев, создавая группы для разных секций инфографики. Это особенно важно при работе со сложными данными. Например, создайте отдельные группы для заголовка, легенды, графиков и выводов.
И, наконец, создайте палитру цветов для вашей инфографики. В Figma можно создать набор стилей, нажав на четыре точки рядом с параметром "Color" (Цвет) в правой панели и выбрав "+" для добавления нового стиля. Рекомендуется подготовить от 3 до 5 основных цветов и 2-3 акцентных.
- Для информационной инфографики выбирайте нейтральные цвета с 1-2 яркими акцентами
- Для сравнительной инфографики используйте контрастные, но гармоничные пары цветов
- Для процессуальной инфографики подойдет градация одного цвета для обозначения этапов
Основные инструменты для создания эффектной инфографики
Овладение инструментарием Figma — ключ к созданию профессиональной инфографики. Рассмотрим основные инструменты, которые понадобятся вам для воплощения ваших идей в визуальной форме.
Фигуры и объекты — основа любой инфографики. В Figma доступны стандартные фигуры: прямоугольники (R), эллипсы (O), линии (L), многоугольники и звезды. С помощью этих примитивов можно создавать графики, диаграммы и декоративные элементы.
Булевы операции позволяют создавать сложные формы путем объединения, вычитания, пересечения или исключения базовых фигур. Выберите несколько объектов и используйте опции в меню "Boolean groups" для создания уникальных форм для вашей инфографики.
Пен-тул (P) — инструмент для рисования произвольных векторных форм. С его помощью можно создавать кривые линии и нестандартные элементы. Это особенно полезно при изображении потоков, путей или специфических диаграмм.
Текстовый инструмент (T) — необходим для добавления заголовков, подписей и пояснений. Figma позволяет создавать текстовые стили для поддержания единообразия в инфографике. Настройте размер, шрифт и интервалы для разных уровней информации.
Мария Соколова, специалист по визуализации данных Когда мне поручили создать инфографику для годового отчета компании, я была в ступоре — три дня до дедлайна, а я никогда не работала с дизайнерскими программами. Коллега посоветовал Figma, и я решила рискнуть. Начала с простого — круговой диаграммы продаж. Перетащила инструмент эллипса, создала идеальный круг, дублировала его, изменила размер — и вот у меня уже кольцевая диаграмма! Изменила цвета сегментов, добавила текст с процентами, и через час у меня была первая профессиональная диаграмма. К концу дня я собрала полноценную инфографику с пятью различными визуализациями. Руководитель был в шоке, когда узнал, что это моя первая работа в Figma. С тех пор создание инфографики стало моей основной специализацией в компании.
Авто-лейаут — мощная функция для автоматического выравнивания и распределения элементов. Создавайте списки, таблицы и сетки, которые автоматически перестраиваются при изменении содержимого. Для включения авто-лейаута выделите группу объектов и нажмите Shift+A.
Компоненты — повторяющиеся элементы, которые можно использовать в разных частях инфографики. Создайте компонент (например, иконку или легенду), нажав Ctrl+Alt+K, и используйте его экземпляры по всему дизайну. При обновлении мастер-компонента все экземпляры изменятся автоматически.
Для расширения возможностей Figma используйте плагины, специально предназначенные для создания инфографики:
- Chart — создание интерактивных графиков и диаграмм на основе реальных данных
- Iconify — доступ к тысячам профессиональных иконок для вашей инфографики
- Unsplash — интеграция с библиотекой стоковых изображений
- Content Reel — генератор данных и заполнителей для прототипирования
- Figdata — импорт данных из CSV и Excel для создания диаграмм
Освоив эти базовые инструменты, вы сможете создавать различные типы визуализации данных для вашей инфографики:
- Столбчатые и линейные графики для отображения изменений во времени
- Круговые диаграммы для отображения пропорций и долей
- Тепловые карты для визуализации интенсивности данных
- Потоковые диаграммы для иллюстрации процессов и последовательностей
- Карты и геопространственные визуализации для региональных данных
От идеи к макету: практический алгоритм работы
Создание эффективной инфографики начинается задолго до открытия Figma. Правильный подход к планированию и структурированию информации определяет успех конечного результата. Давайте разберем пошаговый алгоритм от концепции до реализации 📊
Шаг 1: Определите цель и аудиторию Начните с вопросов: какую историю вы хотите рассказать с помощью данных? Кто ваша целевая аудитория? Чёткое понимание цели поможет выбрать подходящий формат и стиль инфографики.
Например, если вы создаете инфографику о финансовых показателях для инвесторов, сосредоточьтесь на точности данных и профессиональной визуализации. Если же ваша аудитория — широкая публика, упростите сложные концепции и добавьте элементы, привлекающие внимание.
Шаг 2: Соберите и проанализируйте данные Качественные данные — основа убедительной инфографики. Соберите необходимую информацию из надежных источников, проанализируйте и определите ключевые моменты, которые вы хотите подчеркнуть.
Важно: не перегружайте инфографику данными. Выберите 3-5 ключевых фактов или трендов, которые наиболее ярко иллюстрируют вашу историю.
Шаг 3: Создайте черновой эскиз Прежде чем открывать Figma, набросайте структуру инфографики на бумаге или в простом графическом редакторе. Определите основные секции, расположение ключевых элементов и общий поток информации.
Этот этап поможет избежать серьезных изменений в дизайне на поздних стадиях и сэкономит значительное количество времени.
Шаг 4: Создайте базовую структуру в Figma Теперь открывайте Figma и приступайте к реализации эскиза:
- Создайте новый фрейм с нужными размерами (Инструмент Frame, клавиша F)
- Добавьте сетку для структурирования контента (щелкните правой кнопкой на фрейме → Add layout grid)
- Разметьте основные секции с помощью прямоугольников (клавиша R)
- Добавьте заголовки и подзаголовки (Текстовый инструмент, клавиша T)
Шаг 5: Визуализируйте данные Превратите ваши данные в визуальные элементы. Выберите типы визуализации, которые лучше всего подходят для ваших данных:
|Тип данных
|Рекомендуемая визуализация
|Когда использовать
|Сравнение значений
|Столбчатые и линейные графики
|Для сопоставления нескольких категорий или временных периодов
|Доли целого
|Круговые и кольцевые диаграммы
|Когда важно показать пропорции, но не более 5-7 сегментов
|Процессы и потоки
|Блок-схемы, потоковые диаграммы
|Для иллюстрации последовательностей или взаимосвязей
|Географические данные
|Карты с маркерами или тепловые карты
|Для региональной статистики или распределения
|Иерархии и отношения
|Древовидные структуры, блок-схемы
|Для отображения организационных структур или классификаций
Для создания этих элементов используйте базовые инструменты Figma или специализированные плагины, например, Chart или Datavizer.
Шаг 6: Добавьте визуальные акценты и навигационные элементы Улучшите восприятие инфографики, добавив:
- Иконки для визуального усиления ключевых точек
- Стрелки и линии для направления внимания зрителя
- Цветовые акценты для выделения важной информации
- Нумерацию или маркеры для обозначения последовательности
Шаг 7: Оптимизируйте типографику и цвета Проверьте читаемость всех текстовых элементов:
- Используйте не более 2-3 шрифтов в одной инфографике
- Обеспечьте достаточный контраст между текстом и фоном
- Соблюдайте иерархию текста: заголовки, подзаголовки, основной текст, подписи
- Удостоверьтесь, что цвета соответствуют вашему бренду или теме
Шаг 8: Добавьте источники и финальные штрихи Завершите инфографику, добавив:
- Источники данных для подтверждения достоверности
- Логотип вашей компании или имя автора
- QR-код или ссылку на дополнительную информацию
- Контактные данные или призыв к действию, если это маркетинговый материал
Готовые шаблоны и экспорт инфографики для публикации
Даже опытные дизайнеры часто используют готовые шаблоны как отправную точку для создания инфографики. Это экономит время и дает доступ к проверенным дизайнерским решениям. В Figma доступно множество бесплатных и платных шаблонов, которые можно адаптировать под свои нужды 🎯
Где найти качественные шаблоны для инфографики в Figma:
- Figma Community — официальная библиотека шаблонов, созданных сообществом дизайнеров
- Figma Templates — раздел на официальном сайте с курированными шаблонами
- UI8.net — маркетплейс с премиум-шаблонами высокого качества
- Dribbble — ресурс, где дизайнеры часто делятся бесплатными файлами Figma
При выборе шаблона обратите внимание на следующие аспекты:
- Соответствие типа инфографики вашим данным (временные линии, сравнительные диаграммы, процессы)
- Возможность модификации и расширения элементов
- Наличие компонентов и автолейаутов для удобного редактирования
- Совместимость с вашим брендингом и целевой аудиторией
После завершения работы над инфографикой наступает важный этап — экспорт в нужном формате для публикации. Figma предлагает гибкие настройки экспорта для различных платформ и целей.
Процесс экспорта инфографики из Figma:
- Выберите элемент или фрейм, который нужно экспортировать
- В правой панели свойств найдите раздел "Export"
- Настройте параметры экспорта: формат, размер, масштаб
- Нажмите кнопку "Export" для сохранения файла
Рекомендации по форматам экспорта для различных платформ:
|Платформа/назначение
|Рекомендуемый формат
|Особенности
|Веб-сайты
|PNG, SVG, WebP
|SVG для масштабируемой графики, PNG для сложных инфографик, WebP для оптимального сжатия
|Социальные сети
|PNG, JPG
|Оптимизируйте размер под требования конкретной платформы
|Печатные материалы
|PDF, PNG (300 DPI)
|Используйте CMYK цветовую модель, экспортируйте в высоком разрешении
|Презентации
|PNG, PDF
|Учитывайте соотношение сторон презентации (обычно 16:9)
|Маркетплейсы
|PNG, JPG
|Следуйте требованиям конкретного маркетплейса по размерам и форматам
При экспорте инфографики для маркетплейсов особенно важно учитывать их специфические требования. Большинство платформ имеют строгие ограничения по размеру, формату и качеству изображений.
Советы по оптимизации инфографики для публикации:
- Проверьте разрешение — убедитесь, что все элементы четкие и читабельные в конечном формате
- Оптимизируйте размер файла — используйте инструменты сжатия изображений для веб-публикаций
- Тестируйте на разных устройствах — проверьте, как инфографика выглядит на мобильных устройствах и десктопах
- Создавайте разные версии — для социальных сетей может потребоваться несколько вариантов с разными пропорциями
- Подготовьте интерактивную версию — для веб-сайтов рассмотрите возможность экспорта в интерактивном формате
Figma позволяет также сохранять ваши работы как компоненты для повторного использования. Это особенно полезно, если вы регулярно создаете инфографику со схожими элементами. Создайте библиотеку компонентов с вашими часто используемыми диаграммами, иконками и оформлением, чтобы в будущем быстро собирать новые инфографики.
Создание инфографики в Figma — это не просто техническое умение, а возможность превратить сухие данные в убедительную визуальную историю. Освоив представленные инструменты и техники, вы сможете создавать профессиональные инфографики даже без глубоких знаний в графическом дизайне. Главное — начать с простого, экспериментировать и постепенно добавлять новые элементы в свой арсенал. Помните, что в основе эффективной инфографики лежит не сложность дизайна, а ясность передачи информации и внимание к потребностям вашей аудитории. Возьмите свои данные, откройте Figma и позвольте им рассказать свою историю!
