Figma для инфографики: от новичка к профессионалу без мучений

Для кого эта статья:

Новички в графическом дизайне, желающие освоить создание инфографики

Специалисты и маркетологи, стремящиеся улучшить визуальную коммуникацию своих данных

Студенты и учащиеся, изучающие графический дизайн и его инструменты Инфографика — это мощный инструмент визуальной коммуникации, который превращает сложные данные в понятные и привлекательные изображения. Но многие новички останавливаются на пороге создания инфографики из-за кажущейся сложности графических редакторов. Figma разрушает этот барьер, предлагая интуитивный интерфейс и мощные инструменты для создания потрясающей инфографики даже без опыта в дизайне. Готовы создать свою первую профессиональную инфографику без мучений? Давайте погрузимся в мир Figma и разберемся, как превратить ваши данные в визуальный шедевр 🚀

Хотите освоить не только создание инфографики, но и весь спектр навыков графического дизайна? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro — это ваш путь от новичка до уверенного профессионала. Вы изучите не только Figma, но и другие инструменты дизайнера, основы композиции, типографики и цветовой теории. А главное — получите реальные проекты в портфолио и поддержку менторов-практиков, которые помогут избежать типичных ошибок начинающих дизайнеров.

Почему Figma идеальна для создания инфографики

Figma завоевала сердца дизайнеров и не-дизайнеров по всему миру благодаря своей доступности и мощности. В отличие от других графических редакторов, Figma работает в браузере, не требуя установки тяжелого программного обеспечения — достаточно зарегистрироваться и начать творить. Это идеальный выбор для создания инфографики по нескольким причинам:

— ваши проекты всегда доступны с любого устройства Удобное совместное редактирование — возможность работать над инфографикой вместе с коллегами в реальном времени

— доступ к тысячам бесплатных иконок, иллюстраций и шаблонов Гибкие инструменты для работы с формами и данными — создание графиков и диаграмм без сложных манипуляций

Преимущества Figma становятся особенно заметны при сравнении с другими инструментами для создания инфографики:

Критерий Figma Adobe Illustrator Canva Стоимость Бесплатный базовый план, $12/месяц за расширенный От $20.99/месяц Бесплатный план с ограничениями, от $12.99/месяц Кривая обучения Средняя Высокая Низкая Гибкость настройки Высокая Высокая Средняя Совместная работа Встроенная, в реальном времени Ограниченная Есть, с ограничениями Работа с данными Через плагины Ограниченная Базовая

Алексей Воронцов, ведущий дизайнер инфографики Когда я начинал карьеру, создание инфографики было настоящей болью головы. Adobe Illustrator требовал месяцев обучения, а результаты часто разочаровывали. Помню свой первый коммерческий проект — визуализацию статистики для финтех-стартапа. Я потратил 40 часов в Illustrator, а клиент остался недоволен. Переход на Figma стал переломным моментом. Тот же самый проект я переделал за 8 часов, включая время на изучение интерфейса! Figma позволяет мне сосредоточиться на рассказе истории данных, а не на борьбе с программой. Сегодня я создаю в Figma инфографику для Fortune 500 компаний, и они в восторге от результатов.

Настройка рабочего пространства Figma для инфографики

Перед созданием инфографики важно правильно настроить рабочее пространство Figma. Это похоже на подготовку художника перед написанием картины — правильно организованная палитра и инструменты значительно ускорят рабочий процесс 🎨

Для начала создайте новый файл, нажав на кнопку "+" в интерфейсе Figma. Затем определите размер вашей инфографики. Для этого нажмите F на клавиатуре или выберите инструмент Frame (Фрейм) на панели инструментов слева. В правой панели свойств вы можете задать точные размеры или выбрать из предустановленных шаблонов.

Типичные размеры для разных видов инфографики:

Тип инфографики Рекомендуемый размер (пикселей) Пропорции Примечания Для социальных сетей 1080 × 1080 1:1 Универсальный квадратный формат Вертикальная (для блогов) 800 × 2000 1:2.5 Оптимальна для прокрутки Презентационная 1920 × 1080 16:9 Стандарт для экранов и презентаций Для маркетплейсов 1600 × 900 16:9 Оптимизирована для карточек товаров

Далее настройте сетку и направляющие — они помогут выровнять элементы и создать структурированный дизайн. Для добавления сетки щелкните правой кнопкой мыши на фрейме и выберите "Add layout grid" (Добавить сетку макета). Вы можете настроить количество столбцов, отступы и цвет сетки.

Организуйте панель слоев, создавая группы для разных секций инфографики. Это особенно важно при работе со сложными данными. Например, создайте отдельные группы для заголовка, легенды, графиков и выводов.

И, наконец, создайте палитру цветов для вашей инфографики. В Figma можно создать набор стилей, нажав на четыре точки рядом с параметром "Color" (Цвет) в правой панели и выбрав "+" для добавления нового стиля. Рекомендуется подготовить от 3 до 5 основных цветов и 2-3 акцентных.

Основные инструменты для создания эффектной инфографики

Овладение инструментарием Figma — ключ к созданию профессиональной инфографики. Рассмотрим основные инструменты, которые понадобятся вам для воплощения ваших идей в визуальной форме.

Фигуры и объекты — основа любой инфографики. В Figma доступны стандартные фигуры: прямоугольники (R), эллипсы (O), линии (L), многоугольники и звезды. С помощью этих примитивов можно создавать графики, диаграммы и декоративные элементы.

Булевы операции позволяют создавать сложные формы путем объединения, вычитания, пересечения или исключения базовых фигур. Выберите несколько объектов и используйте опции в меню "Boolean groups" для создания уникальных форм для вашей инфографики.

Пен-тул (P) — инструмент для рисования произвольных векторных форм. С его помощью можно создавать кривые линии и нестандартные элементы. Это особенно полезно при изображении потоков, путей или специфических диаграмм.

Текстовый инструмент (T) — необходим для добавления заголовков, подписей и пояснений. Figma позволяет создавать текстовые стили для поддержания единообразия в инфографике. Настройте размер, шрифт и интервалы для разных уровней информации.

Мария Соколова, специалист по визуализации данных Когда мне поручили создать инфографику для годового отчета компании, я была в ступоре — три дня до дедлайна, а я никогда не работала с дизайнерскими программами. Коллега посоветовал Figma, и я решила рискнуть. Начала с простого — круговой диаграммы продаж. Перетащила инструмент эллипса, создала идеальный круг, дублировала его, изменила размер — и вот у меня уже кольцевая диаграмма! Изменила цвета сегментов, добавила текст с процентами, и через час у меня была первая профессиональная диаграмма. К концу дня я собрала полноценную инфографику с пятью различными визуализациями. Руководитель был в шоке, когда узнал, что это моя первая работа в Figma. С тех пор создание инфографики стало моей основной специализацией в компании.

Авто-лейаут — мощная функция для автоматического выравнивания и распределения элементов. Создавайте списки, таблицы и сетки, которые автоматически перестраиваются при изменении содержимого. Для включения авто-лейаута выделите группу объектов и нажмите Shift+A.

Компоненты — повторяющиеся элементы, которые можно использовать в разных частях инфографики. Создайте компонент (например, иконку или легенду), нажав Ctrl+Alt+K, и используйте его экземпляры по всему дизайну. При обновлении мастер-компонента все экземпляры изменятся автоматически.

Для расширения возможностей Figma используйте плагины, специально предназначенные для создания инфографики:

— создание интерактивных графиков и диаграмм на основе реальных данных Iconify — доступ к тысячам профессиональных иконок для вашей инфографики

— интеграция с библиотекой стоковых изображений Content Reel — генератор данных и заполнителей для прототипирования

Освоив эти базовые инструменты, вы сможете создавать различные типы визуализации данных для вашей инфографики:

От идеи к макету: практический алгоритм работы

Создание эффективной инфографики начинается задолго до открытия Figma. Правильный подход к планированию и структурированию информации определяет успех конечного результата. Давайте разберем пошаговый алгоритм от концепции до реализации 📊

Шаг 1: Определите цель и аудиторию Начните с вопросов: какую историю вы хотите рассказать с помощью данных? Кто ваша целевая аудитория? Чёткое понимание цели поможет выбрать подходящий формат и стиль инфографики.

Например, если вы создаете инфографику о финансовых показателях для инвесторов, сосредоточьтесь на точности данных и профессиональной визуализации. Если же ваша аудитория — широкая публика, упростите сложные концепции и добавьте элементы, привлекающие внимание.

Шаг 2: Соберите и проанализируйте данные Качественные данные — основа убедительной инфографики. Соберите необходимую информацию из надежных источников, проанализируйте и определите ключевые моменты, которые вы хотите подчеркнуть.

Важно: не перегружайте инфографику данными. Выберите 3-5 ключевых фактов или трендов, которые наиболее ярко иллюстрируют вашу историю.

Шаг 3: Создайте черновой эскиз Прежде чем открывать Figma, набросайте структуру инфографики на бумаге или в простом графическом редакторе. Определите основные секции, расположение ключевых элементов и общий поток информации.

Этот этап поможет избежать серьезных изменений в дизайне на поздних стадиях и сэкономит значительное количество времени.

Шаг 4: Создайте базовую структуру в Figma Теперь открывайте Figma и приступайте к реализации эскиза:

Создайте новый фрейм с нужными размерами (Инструмент Frame, клавиша F) Добавьте сетку для структурирования контента (щелкните правой кнопкой на фрейме → Add layout grid) Разметьте основные секции с помощью прямоугольников (клавиша R) Добавьте заголовки и подзаголовки (Текстовый инструмент, клавиша T)

Шаг 5: Визуализируйте данные Превратите ваши данные в визуальные элементы. Выберите типы визуализации, которые лучше всего подходят для ваших данных:

Тип данных Рекомендуемая визуализация Когда использовать Сравнение значений Столбчатые и линейные графики Для сопоставления нескольких категорий или временных периодов Доли целого Круговые и кольцевые диаграммы Когда важно показать пропорции, но не более 5-7 сегментов Процессы и потоки Блок-схемы, потоковые диаграммы Для иллюстрации последовательностей или взаимосвязей Географические данные Карты с маркерами или тепловые карты Для региональной статистики или распределения Иерархии и отношения Древовидные структуры, блок-схемы Для отображения организационных структур или классификаций

Для создания этих элементов используйте базовые инструменты Figma или специализированные плагины, например, Chart или Datavizer.

Шаг 6: Добавьте визуальные акценты и навигационные элементы Улучшите восприятие инфографики, добавив:

Шаг 7: Оптимизируйте типографику и цвета Проверьте читаемость всех текстовых элементов:

Шаг 8: Добавьте источники и финальные штрихи Завершите инфографику, добавив:

Готовые шаблоны и экспорт инфографики для публикации

Даже опытные дизайнеры часто используют готовые шаблоны как отправную точку для создания инфографики. Это экономит время и дает доступ к проверенным дизайнерским решениям. В Figma доступно множество бесплатных и платных шаблонов, которые можно адаптировать под свои нужды 🎯

Где найти качественные шаблоны для инфографики в Figma:

Figma Community — официальная библиотека шаблонов, созданных сообществом дизайнеров

— официальная библиотека шаблонов, созданных сообществом дизайнеров Figma Templates — раздел на официальном сайте с курированными шаблонами

— раздел на официальном сайте с курированными шаблонами UI8.net — маркетплейс с премиум-шаблонами высокого качества

— маркетплейс с премиум-шаблонами высокого качества Dribbble — ресурс, где дизайнеры часто делятся бесплатными файлами Figma

При выборе шаблона обратите внимание на следующие аспекты:

После завершения работы над инфографикой наступает важный этап — экспорт в нужном формате для публикации. Figma предлагает гибкие настройки экспорта для различных платформ и целей.

Процесс экспорта инфографики из Figma:

Выберите элемент или фрейм, который нужно экспортировать В правой панели свойств найдите раздел "Export" Настройте параметры экспорта: формат, размер, масштаб Нажмите кнопку "Export" для сохранения файла

Рекомендации по форматам экспорта для различных платформ:

Платформа/назначение Рекомендуемый формат Особенности Веб-сайты PNG, SVG, WebP SVG для масштабируемой графики, PNG для сложных инфографик, WebP для оптимального сжатия Социальные сети PNG, JPG Оптимизируйте размер под требования конкретной платформы Печатные материалы PDF, PNG (300 DPI) Используйте CMYK цветовую модель, экспортируйте в высоком разрешении Презентации PNG, PDF Учитывайте соотношение сторон презентации (обычно 16:9) Маркетплейсы PNG, JPG Следуйте требованиям конкретного маркетплейса по размерам и форматам

При экспорте инфографики для маркетплейсов особенно важно учитывать их специфические требования. Большинство платформ имеют строгие ограничения по размеру, формату и качеству изображений.

Советы по оптимизации инфографики для публикации:

— убедитесь, что все элементы четкие и читабельные в конечном формате Оптимизируйте размер файла — используйте инструменты сжатия изображений для веб-публикаций

— проверьте, как инфографика выглядит на мобильных устройствах и десктопах Создавайте разные версии — для социальных сетей может потребоваться несколько вариантов с разными пропорциями

Figma позволяет также сохранять ваши работы как компоненты для повторного использования. Это особенно полезно, если вы регулярно создаете инфографику со схожими элементами. Создайте библиотеку компонентов с вашими часто используемыми диаграммами, иконками и оформлением, чтобы в будущем быстро собирать новые инфографики.

Создание инфографики в Figma — это не просто техническое умение, а возможность превратить сухие данные в убедительную визуальную историю. Освоив представленные инструменты и техники, вы сможете создавать профессиональные инфографики даже без глубоких знаний в графическом дизайне. Главное — начать с простого, экспериментировать и постепенно добавлять новые элементы в свой арсенал. Помните, что в основе эффективной инфографики лежит не сложность дизайна, а ясность передачи информации и внимание к потребностям вашей аудитории. Возьмите свои данные, откройте Figma и позвольте им рассказать свою историю!

