Инструменты для инфографики в Figma: возможности и применение

Для кого эта статья:

Дизайнеры и визуализаторы данных

Студенты и начинающие специалисты в области графического дизайна

Профессионалы, желающие повысить свои навыки работы с Figma и инфографикой Мир визуализации данных стремительно меняется, а инфографика становится ключевым инструментом для передачи сложной информации в доступном формате. Figma уверенно занимает лидирующие позиции среди дизайнерских платформ, предоставляя мощные возможности для создания впечатляющей инфографики 🚀. Тот, кто владеет правильными инструментами в Figma, получает колоссальное преимущество – способность превращать сухие данные в визуальные истории, которые запоминаются и побуждают к действию. Давайте разберемся, какие инструменты действительно стоят вашего внимания и как их использовать на полную мощность.

Почему Figma стала выбором №1 для создания инфографики

За последние годы Figma совершила настоящий прорыв в сфере дизайн-инструментов, превратившись из простого редактора в экосистему для полноценной визуализации данных. В отличие от специализированных программ для инфографики, Figma предлагает гибкость и интеграцию с рабочими процессами команд, сохраняя при этом интуитивно понятный интерфейс 🔄.

Ключевое преимущество Figma – облачная природа инструмента. Дизайнеры, маркетологи и аналитики могут одновременно работать над одной инфографикой, что особенно ценно при работе с большими массивами данных. Совместная работа становится не просто удобной опцией, а неотъемлемой частью рабочего процесса.

Максим Дорохов, арт-директор digital-агентства Когда клиент запросил серию инфографик для годового отчета с жестким дедлайном в 3 дня, я понял, что стандартные инструменты нас подведут. Перенес всю работу в Figma, подключил команду из 5 дизайнеров, и мы работали параллельно над разными секциями. Использовали компонентную систему для создания единого визуального языка – все графики, диаграммы и иконки создавались как компоненты и мгновенно обновлялись по всему проекту при изменении данных. Когда клиент внезапно изменил цветовую схему за 4 часа до сдачи, мы смогли применить изменения ко всем 12 листам инфографики за 30 минут. В других программах это заняло бы целый день. Figma буквально спасла проект.

Figma также предлагает богатую библиотеку компонентов и плагинов, специально разработанных для визуализации данных. Это значительно ускоряет процесс создания инфографики и позволяет дизайнерам сосредоточиться на креативной составляющей, а не на технической стороне работы.

Критерий Figma Конкуренты Совместная работа в реальном времени Встроенная Часто через сторонние сервисы Библиотеки компонентов Обширные, с возможностью модификации Ограниченные или платные Автоматизация Через плагины и API Часто отсутствует Кросс-платформенность Работает в браузере на любой ОС Часто привязаны к конкретной платформе Интеграция с данными Через плагины и API Часто ограниченная

Экономический фактор также играет значительную роль в популярности Figma. Бесплатный план предоставляет достаточно функций для создания базовой инфографики, а профессиональный тариф оказывается выгоднее, чем покупка лицензий на несколько специализированных программ.

5 встроенных функций Figma для создания профессиональной инфографики

Прежде чем погружаться в мир плагинов, важно освоить встроенные функции Figma, которые сами по себе представляют мощный арсенал для визуализации данных 📊. Эти инструменты формируют основу, на которой строится по-настоящему профессиональная инфографика.

Автолейаут (Auto Layout) – революционная функция для создания адаптивных диаграмм и графиков. Автолейаут позволяет указать, как элементы будут расположены относительно друг друга, с какими промежутками и как они будут реагировать на изменения содержимого. Для инфографики это означает, что при изменении данных диаграмма автоматически перестроится, сохраняя визуальную целостность. Компоненты (Components) – система создания многоразовых элементов, идеальная для серийной инфографики. Создав компонент один раз, вы можете использовать его многократно, а любые изменения в мастер-компоненте отразятся на всех его экземплярах. Для инфографики это означает возможность быстро обновлять все диаграммы одного типа при изменении данных или дизайна. Вариативные компоненты (Variants) – функция, позволяющая создавать разные состояния компонентов в рамках одной системы. Для инфографики это означает возможность создания различных визуализаций одних и тех же данных (например, столбчатая диаграмма, круговая диаграмма, линейный график) в рамках единой системы компонентов. Векторные сетки (Vector networks) – инструмент для создания сложных векторных форм с множественными соединениями. В отличие от традиционных путей, векторные сетки позволяют точкам иметь более двух соединений, что открывает новые возможности для создания сложных диаграмм связей, процессов и потоков. Стили (Styles) – система управления цветами, текстовыми стилями и эффектами. Создав библиотеку стилей один раз, вы можете применять их ко всем элементам инфографики, а при изменении стиля все элементы, использующие его, обновятся автоматически. Это обеспечивает визуальную консистентность всех ваших данных.

Анна Светлова, дата-визуализатор Работая над визуализацией квартальных финансовых показателей для крупного банка, я столкнулась с проблемой: данные постоянно корректировались вплоть до дня презентации. В прошлом это означало бы бесконечные ручные правки во всех диаграммах. В Figma я создала гибкую систему на основе компонентов и автолейаута. Каждая диаграмма была компонентом с параметрами, влияющими на высоту столбцов, значения и подписи. Когда пришли финальные данные (за час до презентации!), я просто обновила значения параметров в одной таблице, и все 28 диаграмм на 12 слайдах обновились автоматически с правильным масштабированием и подписями. Клиент был в шоке от скорости реакции на изменения и заказал годовой контракт на все свои отчеты.

Комбинация этих пяти встроенных функций создает основу для создания профессиональной инфографики без использования сторонних инструментов. Однако для более специализированных задач плагины могут значительно расширить возможности Figma.

Топ-10 плагинов для инфографики в Figma: особенности и преимущества

Плагины превращают Figma из мощного графического редактора в специализированный инструмент для создания инфографики, способный конкурировать с профильными программами 🔌. Вот десять плагинов, которые заслуживают места в арсенале каждого дизайнера инфографики:

Chart – основной инструмент для создания диаграмм различных типов. Поддерживает линейные, столбчатые, круговые, радиальные диаграммы и множество других вариантов визуализации. Ключевое преимущество – возможность импорта данных из CSV и Excel файлов, а также автоматическое обновление при изменении исходных данных. Data Visualizer – плагин от команды Figma, позволяющий создавать диаграммы на основе данных из Google Sheets. Отличается от других инструментов тесной интеграцией с экосистемой Figma и автоматическим обновлением при изменении данных в таблице. Iconify – библиотека с более чем 100,000 векторных иконок, идеальная для создания понятной и визуально привлекательной инфографики. Поддерживает цветовую кастомизацию и масштабирование без потери качества. Map Maker – инструмент для создания географических карт и картограмм. Позволяет визуализировать данные по регионам, странам или континентам с различными уровнями детализации и стилями. Mapsicle – альтернативный инструмент для создания карт с фокусом на интерактивность и детализацию. Поддерживает создание тепловых карт и точечных диаграмм на географической основе. Timeline – специализированный плагин для создания временных шкал и диаграмм Ганта. Идеален для визуализации проектных сроков, исторических данных и процессов, развернутых во времени. Autoflow – инструмент для создания блок-схем и диаграмм потоков. Автоматически создает соединения между элементами, сохраняя их при перемещении, что незаменимо для визуализации процессов и алгоритмов. Mockup – плагин для создания реалистичных представлений инфографики в контексте использования. Позволяет быстро интегрировать инфографику в мокапы презентаций, отчетов, мобильных устройств и веб-страниц. Content Reel – библиотека готовых элементов для инфографики, включая диаграммы, графики, таблицы и иллюстративные элементы. Экономит время на создании базовых элементов инфографики. Figdata – инструмент для работы с данными непосредственно в Figma. Позволяет импортировать, форматировать и визуализировать данные без необходимости переключения между программами.

Плагин Специализация Интеграции Порог вхождения Оценка эффективности (1-10) Chart Диаграммы и графики CSV, Excel, Google Sheets Средний 9.5 Data Visualizer Интеграция с данными Google Sheets Низкий 8.7 Iconify Иконография – Низкий 9.2 Map Maker Географические данные GeoJSON Высокий 8.5 Mapsicle Интерактивные карты CSV, JSON Средний 8.3 Timeline Временные шкалы CSV Низкий 9.0 Autoflow Блок-схемы – Низкий 9.3 Mockup Контекстная визуализация – Низкий 8.2 Content Reel Готовые элементы – Низкий 7.8 Figdata Работа с данными CSV, JSON, API Высокий 9.1

При выборе плагинов для инфографики важно учитывать не только их функциональность, но и совместимость с вашим рабочим процессом. Лучший подход – начать с базовых плагинов (Chart, Iconify) и постепенно добавлять специализированные инструменты по мере необходимости.

Пошаговые инструкции по работе с инструментами инфографики

Теория без практики мертва. Давайте рассмотрим конкретные сценарии использования инструментов Figma для создания различных типов инфографики 🛠️. Эти пошаговые инструкции помогут вам быстро освоить ключевые техники и применить их в собственных проектах.

Создание динамической столбчатой диаграммы с плагином Chart

Установите плагин Chart из магазина плагинов Figma (Plugins → Browse plugins → найдите "Chart"). Создайте новый фрейм подходящего размера для вашей диаграммы. Запустите плагин Chart (Plugins → Chart). Выберите тип диаграммы "Bar chart" (столбчатая диаграмма). В появившемся окне вы можете: Ввести данные вручную, используя таблицу внутри плагина

Импортировать данные из CSV/Excel файла через кнопку "Import data"

Подключить Google Sheets через опцию "Connect to Google Sheets" Настройте внешний вид диаграммы: Выберите цветовую схему во вкладке "Styles"

Настройте шрифты и подписи во вкладке "Labels"

Добавьте заголовок и описание во вкладке "General" Нажмите "Create chart" для создания диаграммы в выбранном фрейме. Для последующего обновления данных выделите диаграмму и запустите плагин Chart снова – он распознает уже созданную диаграмму и предложит обновить данные.

Создание интерактивной карты с региональными данными

Установите плагин Map Maker из магазина плагинов. Создайте новый фрейм для карты. Запустите Map Maker (Plugins → Map Maker). Выберите тип карты: страна, регион или весь мир. Настройте детализацию и стиль карты: Выберите уровень детализации (высокий для маленьких регионов, низкий для общего обзора)

Настройте стиль обводки и заливки для различных территорий

Включите или отключите отображение названий регионов Импортируйте данные для визуализации: Загрузите CSV файл с колонками "Region" (название региона) и "Value" (значение для окрашивания)

Настройте градиентную шкалу для значений (например, от светло-зеленого до темно-зеленого) Генерируйте карту, нажав "Create Map". Дополнительно настройте интерактивность, добавив прототипирование: Выделите регион на карте

В панели прототипирования добавьте действие при нажатии

Настройте отображение дополнительной информации при взаимодействии

Создание временной шкалы с важными событиями

Установите плагин Timeline. Создайте прямоугольный фрейм для временной шкалы. Запустите плагин Timeline (Plugins → Timeline). Выберите тип временной шкалы (горизонтальная, вертикальная, спиральная и т.д.). Введите данные: Добавьте события с датами и описаниями

Категоризируйте события по типам с помощью цветового кодирования

Добавьте изображения или иконки к ключевым событиям Настройте визуальное отображение: Выберите стиль линии времени (сплошная, пунктирная, градиентная)

Настройте оформление точек событий

Выберите шрифты и стиль подписей Сгенерируйте временную шкалу и произведите финальные корректировки вручную при необходимости.

Важно помнить, что созданные с помощью плагинов элементы инфографики обычно можно редактировать и после генерации, используя стандартные инструменты Figma. Это позволяет достичь идеального баланса между автоматизацией и творческим контролем.

Секреты эффективной визуализации данных в Figma от экспертов

Технические навыки работы с инструментами – это только половина успеха. Настоящие мастера инфографики в Figma следуют определенным принципам и используют неочевидные приемы, которые значительно повышают качество и эффективность визуализаций 💡.

1. Используйте силу компонентных систем

Профессионалы никогда не создают каждую диаграмму с нуля. Вместо этого они разрабатывают компонентные системы, где каждый элемент инфографики (столбец диаграммы, секция пирога, точка на графике) является компонентом с настраиваемыми свойствами. Это позволяет:

Быстро создавать новые визуализации на основе существующих компонентов

Поддерживать визуальную консистентность всех данных

Мгновенно обновлять все экземпляры при изменении дизайна

2. Оптимизируйте восприятие данных через управление вниманием

Эффективная инфографика – это не просто красивая визуализация, а инструмент для направления внимания зрителя. Эксперты рекомендуют:

Использовать принцип визуальной иерархии: самые важные данные должны быть наиболее заметными (размер, контраст, положение)

Применять закон близости: группировать связанные данные визуально

Ограничивать цветовую палитру: 3-5 основных цветов достаточно для большинства инфографик

Использовать отрицательное пространство для создания фокуса на ключевых данных

3. Автоматизируйте рутинные операции

Продвинутые пользователи Figma максимально автоматизируют процесс создания инфографики:

Создают пользовательские плагины для специфических задач визуализации

Используют API Figma для интеграции с внешними источниками данных

Настраивают автоматическое обновление данных по расписанию

Применяют скрипты для массовых операций с элементами инфографики

4. Применяйте психологию восприятия данных

Знание того, как люди интерпретируют визуальную информацию, позволяет создавать более эффективные инфографики:

Учитывайте, что люди лучше сравнивают длину, чем площадь или угол (столбчатые диаграммы обычно воспринимаются точнее, чем круговые)

Используйте знакомые метафоры и символы для облегчения понимания (например, термометр для показателей выполнения)

Принимайте во внимание культурные особенности восприятия цвета и символов

Помните о доступности: проверяйте контрастность для людей с нарушениями зрения

5. Рассказывайте историю через данные

Лучшие инфографики не просто показывают данные, а рассказывают историю:

Создавайте визуальную нарратив, проводя зрителя от вводных данных к ключевым выводам

Используйте аннотации и выносные элементы для акцентирования важных инсайтов

Добавляйте контекст через сравнения и бенчмарки

Применяйте микроанимацию (в прототипах Figma) для подчеркивания динамики данных

Эти принципы работают особенно эффективно в сочетании с техническими инструментами, которые мы рассмотрели ранее. Именно такой интегрированный подход – сплав технических навыков и понимания принципов визуального дизайна – отличает по-настоящему впечатляющую инфографику от просто красивых картинок с цифрами.

Инструменты Figma для инфографики — это не просто программные функции, а мощный набор возможностей для трансформации данных в визуальные истории, которые запоминаются и убеждают. Освоив встроенные функции и расширив свой арсенал правильно подобранными плагинами, вы получаете невероятную гибкость в создании любых типов визуализаций. Помните, что самые эффективные инфографики рождаются на стыке технического мастерства и понимания принципов визуального восприятия. Начните применять эти инструменты сегодня — и вы удивитесь, насколько быстро сможете превращать сложные данные в ясные, убедительные визуализации, которые говорят сами за себя.

