Топ-5 фоторедакторов для увеличения продаж на маркетплейсах

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Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах, желающие улучшить качество изображений и увеличить продажи

Люди, заинтересованные в обучении навыкам работы с фоторедакторами и графическим дизайном

Малые и средние бизнесмены, стремящиеся сократить затраты на фриланс-услуги в области создания фотографий товаров Хотите удвоить продажи на маркетплейсах без увеличения рекламного бюджета? Секрет прост и лежит буквально перед глазами — качественные фотографии товаров. В эпоху, когда покупатель не может потрогать товар руками, именно изображения становятся решающим фактором в принятии решения о покупке. По данным исследований, карточки с профессиональными фото конвертируются на 35% лучше. Но не каждый селлер готов платить фотографу и дизайнеру — а нужно ли? Давайте разберемся, какие фоторедакторы помогут вам создать продающие изображения для Wildberries, Ozon и других площадок без серьезных вложений и специальных навыков. 📸

Почему качественные фото товаров повышают продажи на маркетплейсах

Представьте ситуацию: покупатель ищет беспроводные наушники. Перед ним десятки похожих товаров в одной ценовой категории. Что заставит его выбрать именно ваш товар среди конкурентов? В первую очередь — качественные изображения, которые точно передают внешний вид, особенности и преимущества продукта.

Алексей Воронцов, руководитель отдела продаж на маркетплейсах Когда мы начинали продавать товары для дома на Wildberries, наша конверсия не превышала 2,5%. Мы решили провести эксперимент: взяли 10 товарных позиций и полностью пересняли их фотографии. Сделали белый фон, добавили инфографику с размерами, показали товар в разных ракурсах и с людьми. За первую неделю после обновления карточек конверсия выросла до 4,3%, а через месяц стабилизировалась на уровне 5,1%. При том же трафике мы стали продавать в два раза больше единиц товара!

Статистика подтверждает значимость качественных изображений:

93% покупателей считают визуальное представление товара решающим фактором при принятии решения о покупке

Карточки с 5+ качественными фотографиями продаются на 40% лучше, чем с 1-2 изображениями

Товары с белым фоном и четко видимыми деталями получают на 22% больше кликов

Продукты с инфографикой, демонстрирующей размеры и характеристики, имеют на 30% меньше возвратов

Качественные фотографии не только привлекают внимание, но и решают практические задачи:

Проблема покупателя Решение через изображения Влияние на продажи Не может оценить реальный размер Фото с линейкой/инфографика с размерами Снижение возвратов на 25-30% Сомневается в функциональности Фото товара в использовании Повышение конверсии на 15-20% Не уверен в качестве материалов Детальные макроснимки текстуры/материала Увеличение среднего чека на 10-15% Не понимает, как товар впишется в его жизнь Лайфстайл-фотографии с товаром в среде использования Рост повторных покупок на 18-22%

Хорошие изображения решают и другую важную задачу — они повышают ранжирование товара в поисковой выдаче. Алгоритмы маркетплейсов учитывают не только наличие фотографий, но и их качество, разнообразие, соответствие требованиям платформы.

Критерии выбора фоторедактора для обработки товарных изображений

Выбор правильного фоторедактора может значительно упростить подготовку изображений для маркетплейсов и сэкономить драгоценное время. При этом нет смысла переплачивать за профессиональные инструменты, если вам нужны лишь базовые функции для обработки товарных фотографий. На что обратить внимание при выборе программы? 🤔

Функционал для удаления фона — обязательное требование для создания товарных изображений на белом фоне

— обязательное требование для создания товарных изображений на белом фоне Пакетная обработка — позволяет применять одинаковые настройки к нескольким изображениям одновременно

— позволяет применять одинаковые настройки к нескольким изображениям одновременно Интуитивно понятный интерфейс — важно, особенно если вы не профессиональный дизайнер

— важно, особенно если вы не профессиональный дизайнер Инструменты ретуши — для коррекции цвета, яркости, контраста и устранения недостатков

— для коррекции цвета, яркости, контраста и устранения недостатков Возможности для создания коллажей и инфографики — чтобы демонстрировать размеры и особенности товара

— чтобы демонстрировать размеры и особенности товара Соответствие требованиям маркетплейсов — некоторые редакторы имеют предустановленные шаблоны для разных платформ

— некоторые редакторы имеют предустановленные шаблоны для разных платформ Стоимость и тип лицензии — соотношение функционала и цены

Марина Светлова, контент-менеджер интернет-магазина Мы тратили около 4-5 часов ежедневно на обработку фотографий для наших карточек. Большая часть времени уходила на рутинные операции — удаление фона, выравнивание яркости, создание коллажей. Когда мы перешли на специализированный редактор с функцией пакетной обработки и встроенными шаблонами для маркетплейсов, время сократилось до 1-1,5 часов в день. Это позволило нам обрабатывать в три раза больше товаров и значительно ускорить размещение новинок на площадках.

При выборе редактора также важно учитывать специфику вашего товара. Например:

Категория товаров Ключевые функции редактора Примеры программ Одежда и обувь Удаление фона с сохранением мелких деталей, цветокоррекция Adobe Photoshop, Canva Pro Электроника Ретушь для удаления бликов, создание инфографики Adobe Photoshop, Affinity Photo Ювелирные изделия Точная цветопередача, макросъемка, работа с бликами Capture One, Adobe Lightroom Мебель и крупногабаритные товары Перспективная коррекция, инструменты для визуализации размеров Canva Pro, Photoshop Косметика Ретушь этикеток, цветокоррекция для точной передачи оттенков Luminar AI, Lightroom

Топ-5 программ для создания фото на маркетплейсах: обзор возможностей

После анализа десятков фоторедакторов и отзывов продавцов, я отобрал 5 наиболее эффективных инструментов, которые оптимально подходят для подготовки изображений товаров к размещению на маркетплейсах. Каждая программа имеет свои сильные стороны и может быть оптимальным выбором в зависимости от ваших потребностей. 🏆

1. Adobe Photoshop

Профессиональный редактор с максимальными возможностями для обработки изображений.

Преимущества: мощный функционал для удаления фона с помощью инструментов Select and Mask, неограниченные возможности ретуши, поддержка слоев для создания сложных коллажей, автоматизация через Action для пакетной обработки.

мощный функционал для удаления фона с помощью инструментов Select and Mask, неограниченные возможности ретуши, поддержка слоев для создания сложных коллажей, автоматизация через Action для пакетной обработки. Недостатки: высокая стоимость подписки ($20.99/месяц), сложная кривая обучения, избыточный функционал для базовых задач.

высокая стоимость подписки ($20.99/месяц), сложная кривая обучения, избыточный функционал для базовых задач. Идеально подходит для: профессиональных продавцов с большим ассортиментом, требующим детальной ретуши.

2. Canva Pro

Облачный графический редактор с интуитивно понятным интерфейсом и готовыми шаблонами.

Преимущества: простой интерфейс, множество готовых шаблонов для маркетплейсов, встроенная функция удаления фона, библиотека элементов для создания инфографики, возможность работы в команде.

простой интерфейс, множество готовых шаблонов для маркетплейсов, встроенная функция удаления фона, библиотека элементов для создания инфографики, возможность работы в команде. Недостатки: ограниченные возможности детальной ретуши, не все функции доступны в бесплатной версии.

ограниченные возможности детальной ретуши, не все функции доступны в бесплатной версии. Идеально подходит для: начинающих продавцов, которым нужен простой инструмент для создания привлекательных карточек товаров.

3. Removal.AI

Специализированный сервис для автоматического удаления фона с изображений.

Преимущества: высокая точность удаления фона даже на сложных изображениях, пакетная обработка, API для интеграции с вашими рабочими процессами, бесплатная обработка до 50 изображений в месяц.

высокая точность удаления фона даже на сложных изображениях, пакетная обработка, API для интеграции с вашими рабочими процессами, бесплатная обработка до 50 изображений в месяц. Недостатки: ограниченный функционал (только удаление фона), для расширенных функций требуется платная подписка.

ограниченный функционал (только удаление фона), для расширенных функций требуется платная подписка. Идеально подходит для: продавцов одежды, обуви и аксессуаров, где критически важно качественное удаление фона.

4. GIMP

Бесплатный редактор с открытым исходным кодом, альтернатива Photoshop.

Преимущества: полностью бесплатный, поддержка слоев и масок, обширные возможности для ретуши, расширяемость через плагины, регулярные обновления.

полностью бесплатный, поддержка слоев и масок, обширные возможности для ретуши, расширяемость через плагины, регулярные обновления. Недостатки: менее интуитивный интерфейс, отсутствие готовых шаблонов для маркетплейсов, более сложная кривая обучения по сравнению с Canva.

менее интуитивный интерфейс, отсутствие готовых шаблонов для маркетплейсов, более сложная кривая обучения по сравнению с Canva. Идеально подходит для: продавцов с ограниченным бюджетом, готовых инвестировать время в изучение программы.

5. PhotoRoom

Мобильное приложение и веб-сервис для быстрой обработки товарных фотографий.

Преимущества: моментальное удаление фона с помощью AI, готовые шаблоны для маркетплейсов, возможность создания фотографий прямо на смартфоне, интеграция с электронной коммерцией.

моментальное удаление фона с помощью AI, готовые шаблоны для маркетплейсов, возможность создания фотографий прямо на смартфоне, интеграция с электронной коммерцией. Недостатки: ограниченные возможности настройки в бесплатной версии, некоторые продвинутые функции доступны только по подписке.

ограниченные возможности настройки в бесплатной версии, некоторые продвинутые функции доступны только по подписке. Идеально подходит для: малого бизнеса и индивидуальных продавцов, которым нужно быстро создавать качественные изображения без глубокого погружения в фоторедактирование.

Каждый из этих редакторов имеет уникальные преимущества, и выбор зависит от ваших конкретных потребностей, бюджета и уровня технической подготовки. Для большинства продавцов оптимальным решением может стать комбинация специализированного инструмента для удаления фона (например, Removal.AI) и универсального редактора для создания коллажей и инфографики (Canva).

Бесплатные и платные фоторедакторы: что выбрать для разного объема продаж

Выбор между бесплатными и платными решениями часто становится дилеммой для продавцов. Давайте разберемся, какие программы оптимальны на разных этапах развития бизнеса на маркетплейсах. 💼

Для начинающих продавцов (до 50 товаров в месяц):

На старте бизнеса критически важно минимизировать расходы, поэтому бесплатные решения будут оптимальным выбором:

GIMP — бесплатная альтернатива Photoshop с широкими возможностями

— бесплатная альтернатива Photoshop с широкими возможностями Canva (бесплатная версия) — для создания простых коллажей и инфографики

— для создания простых коллажей и инфографики Remove.bg — для удаления фона (бесплатно до 1 фото в HD-качестве)

— для удаления фона (бесплатно до 1 фото в HD-качестве) Pixlr — онлайн-редактор с базовыми функциями ретуши

— онлайн-редактор с базовыми функциями ретуши Fotor — удобен для базовой цветокоррекции и создания коллажей

Для растущего бизнеса (50-200 товаров в месяц):

По мере роста ассортимента увеличивается и объем работы с изображениями. На этом этапе имеет смысл инвестировать в инструменты, которые позволят автоматизировать процессы:

Canva Pro ($12.99/месяц) — доступ к премиум-шаблонам и функция удаления фона

($12.99/месяц) — доступ к премиум-шаблонам и функция удаления фона PhotoRoom Pro ($9.99/месяц) — для быстрой обработки товарных фотографий

($9.99/месяц) — для быстрой обработки товарных фотографий Removal.AI (от $9/месяц) — пакетная обработка фонов для больших объемов

(от $9/месяц) — пакетная обработка фонов для больших объемов Affinity Photo (одноразовая покупка $54.99) — профессиональная альтернатива Photoshop без подписки

Для крупных продавцов (более 200 товаров в месяц):

При работе с большим ассортиментом ключевым фактором становится скорость и автоматизация процессов:

Adobe Creative Cloud ($52.99/месяц) — полный пакет с Photoshop и Lightroom

($52.99/месяц) — полный пакет с Photoshop и Lightroom Capture One ($24/месяц) — для профессиональной цветокоррекции

($24/месяц) — для профессиональной цветокоррекции BatchPhoto (от $29.95) — специализированное решение для пакетной обработки

(от $29.95) — специализированное решение для пакетной обработки API-интеграции с сервисами удаления фона для автоматизации процессов

Стоимость редактора следует рассматривать как инвестицию, которая должна окупаться через повышение конверсии и увеличение продаж. Проведем простой расчет:

Объем продаж Рекомендуемые инвестиции в фоторедакторы Ожидаемый рост конверсии Окупаемость До 50 товаров/месяц 0-10$ в месяц 15-20% 1-2 месяца 50-200 товаров/месяц 10-30$ в месяц 20-25% 3-4 недели Более 200 товаров/месяц 30-100$ в месяц 25-35% 2-3 недели

Важно отметить, что при выборе между бесплатными и платными решениями следует учитывать не только прямые финансовые затраты, но и временные ресурсы. Часто платные программы значительно экономят время на обработку каждого изображения, что в масштабе большого ассортимента даёт существенную экономию.

Оптимальная стратегия для многих продавцов — комбинированный подход:

Использование специализированных инструментов для рутинных задач (например, удаление фона)

Применение универсальных редакторов для творческих задач (создание коллажей, инфографики)

Поэтапное внедрение платных решений по мере роста бизнеса и увеличения требований к качеству изображений

Не забывайте, что многие платные программы предлагают бесплатный пробный период — используйте его для тестирования функционала перед покупкой подписки. Это позволит оценить, насколько интерфейс и возможности программы соответствуют вашим потребностям.

Как быстро освоить программы для инфографики для маркетплейсов

Инфографика — мощный инструмент, который помогает наглядно продемонстрировать преимущества товара, его размеры, особенности использования и характеристики. Качественная инфографика не только привлекает внимание, но и существенно снижает количество вопросов от покупателей и процент возвратов. 📊

Освоить создание инфографики для маркетплейсов можно значительно быстрее, если придерживаться структурированного подхода:

1. Начните с готовых шаблонов

Canva предлагает сотни готовых шаблонов для электронной коммерции

Изучите карточки конкурентов с высоким рейтингом и проанализируйте их подход к инфографике

Создайте собственную библиотеку элементов, которые можно использовать повторно

2. Освойте базовые принципы дизайна инфографики

Используйте не более 2-3 цветов, соответствующих вашему бренду

Выбирайте четкие, хорошо читаемые шрифты

Соблюдайте баланс между текстом и визуальными элементами

Придерживайтесь единого стиля во всех карточках товаров

3. Изучите требования конкретных маркетплейсов

Wildberries: оптимальный размер фото 800x1200 пикселей

Ozon: рекомендует загружать изображения не менее 1000x1000 пикселей

Яндекс.Маркет: требует белый фон для основной фотографии

AliExpress: предпочитает квадратные изображения 800x800 пикселей

4. Создайте систему шаблонов для разных типов товаров

Разработайте единую структуру инфографики для различных категорий товаров:

Для одежды: размерная сетка, материал, уход

Для электроники: технические характеристики, сравнение с конкурентами

Для мебели: габариты, варианты размещения, максимальная нагрузка

Для косметики: состав, результат применения, способ использования

5. Автоматизируйте рутинные процессы

Используйте функцию дублирования в Canva для создания однотипных карточек

Настройте Actions в Photoshop для повторяющихся операций

Создайте базу данных с характеристиками товаров, которую можно быстро импортировать в шаблоны

Самый эффективный способ быстро освоить программу для инфографики — это практический подход с фокусом на конкретные задачи.

Вот план освоения программы для инфографики за 7 дней:

День 1: Регистрация и знакомство с интерфейсом выбранной программы

Регистрация и знакомство с интерфейсом выбранной программы День 2: Изучение готовых шаблонов и их адаптация под свои товары

Изучение готовых шаблонов и их адаптация под свои товары День 3: Создание базовых элементов инфографики (стрелки, рамки, иконки)

Создание базовых элементов инфографики (стрелки, рамки, иконки) День 4: Работа с текстом, выбор шрифтов и их комбинаций

Работа с текстом, выбор шрифтов и их комбинаций День 5: Создание первой полноценной инфографики для товара

Создание первой полноценной инфографики для товара День 6: Оптимизация рабочего процесса, создание шаблонов

Оптимизация рабочего процесса, создание шаблонов День 7: Пакетная обработка и подготовка изображений к загрузке на маркетплейс

Полезный совет: не стремитесь изучить все функции программы сразу. Сосредоточьтесь на тех инструментах, которые непосредственно нужны для ваших задач. По мере необходимости вы будете расширять свои навыки.

Помните, что хорошая инфографика должна не только привлекать внимание, но и решать конкретные задачи:

Отвечать на наиболее частые вопросы покупателей

Наглядно демонстрировать преимущества перед конкурентами

Предоставлять важную информацию о размерах, материалах, способах использования

Соответствовать общему стилю вашего бренда

Последовательное применение этих рекомендаций позволит вам быстро освоить программы для создания инфографики и значительно повысить привлекательность ваших товаров на маркетплейсах. 🚀

Выбор подходящего фоторедактора — это не просто решение технической задачи, а стратегический шаг к повышению эффективности вашего бизнеса на маркетплейсах. Каждый инструмент из нашего топ-5 имеет свои сильные стороны: Photoshop предлагает профессиональные возможности, Canva — простоту и готовые шаблоны, Removal.AI — специализацию на удалении фона, GIMP — бесплатную альтернативу, а PhotoRoom — мобильность и скорость. Помните, что инвестиции в качественные изображения — это прямые инвестиции в рост ваших продаж. Начните с одной программы, освойте её базовые функции и постепенно расширяйте арсенал своих инструментов.

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