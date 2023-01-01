Инфографика в Figma: 10 шаблонов для повышения продаж на маркетплейсах
Для кого эта статья:
- Владельцы и продавцы товаров на маркетплейсах
- Дизайнеры и специалисты по визуальной коммуникации
Студенты и профессионалы, обучающиеся графическому дизайну и веб-дизайну
Представьте, что ваш конверсионный поток — это река, а визуальный контент — плотина, сдерживающая поток клиентов. Разбейте эту плотину правильной инфографикой! По данным исследования Hubspot, карточки товаров с качественной инфографикой повышают конверсию на 80%. В этой статье мы разберем 10 примеров эффективной инфографики для маркетплейсов, созданной в Figma, которые уже приносят результаты реальным бизнесам. Готовые компоненты, проверенные шаблоны и пошаговые инструкции — все то, что поможет выделить ваш товар среди конкурентов. 🚀
Figma для маркетплейсов: почему инфографика повышает продажи
Карточка товара на маркетплейсе — это ваша единственная возможность "поговорить" с клиентом. И у вас всего 8 секунд, чтобы привлечь внимание, согласно исследованиям Microsoft. Хорошая инфографика решает сразу несколько задач: упрощает восприятие информации, выделяет ключевые преимущества товара и сокращает путь к покупке.
Давайте посмотрим, какие результаты дает качественная инфографика в цифрах:
|Показатель
|Без инфографики
|С инфографикой
|Рост
|Время на странице
|45 секунд
|2:15 минут
|+200%
|Конверсия в покупку
|2.3%
|4.8%
|+108%
|Возвраты товара
|9.7%
|3.2%
|-67%
|Средний чек
|2850 ₽
|3720 ₽
|+30%
Figma стала незаменимым инструментом для создания инфографики по нескольким причинам:
- Компонентная система — создаете элемент один раз и используете многократно
- Облачное хранение — доступ к вашим макетам с любого устройства
- Коллаборация в реальном времени — дизайнер и маркетолог работают одновременно
- Прототипирование — проверяете эффективность инфографики до публикации
- Обширная библиотека плагинов — ускоряете рабочий процесс специальными расширениями
Елена Соколова, арт-директор маркетплейс-агентства
Когда к нам обратился производитель кухонных ножей, его средний чек составлял всего 1300 рублей, а конверсия едва дотягивала до 1.2%. Проблема была очевидна: потенциальные покупатели не понимали, почему стоит платить больше за внешне похожие ножи. Мы разработали в Figma серию инфографик, демонстрирующих преимущества стали, эргономику рукояти и срок службы. Результаты были ошеломляющими: уже через 2 недели конверсия выросла до 3.8%, а средний чек — до 2900 рублей. Но самым удивительным оказалось снижение возвратов на 89%! Покупатели точно знали, что получат, благодаря наглядной инфографике.
Создаем инфографику в Figma: инструменты и компоненты
Для создания эффективной инфографики для маркетплейсов в Figma нам понадобится освоить несколько ключевых инструментов и компонентов. Давайте разберем основные элементы, которые должны быть в арсенале каждого дизайнера. 🛠️
Прежде всего, необходимо подготовить базовые компоненты, которые станут кирпичиками для вашей инфографики:
- Иконки характеристик — минималистичные символы для обозначения параметров товара
- Текстовые стили — заголовки, подзаголовки, основной текст с заданными размерами и интерлиньяжем
- Цветовая палитра — основные и акцентные цвета, соответствующие брендбуку
- Фреймы и сетки — для создания структурированных информационных блоков
- Элементы выделения — стрелки, обводки, подсветки для акцентирования внимания
Для эффективной работы в Figma используйте следующие инструменты и функции:
|Инструмент
|Для чего используется
|Советы по применению
|Auto Layout
|Автоматическое выравнивание и отступы между элементами
|Используйте вложенные Auto Layout для создания сложных структур
|Components
|Создание повторяющихся элементов инфографики
|Создавайте варианты компонентов для разных состояний
|Constraints
|Адаптация элементов при изменении размеров фрейма
|Задавайте ограничения относительно левого верхнего угла
|Styles
|Единое оформление текста, цветов и эффектов
|Создавайте библиотеку стилей для согласованности дизайна
|Plugins
|Расширение функциональности Figma
|Unsplash для изображений, Content Reel для текста, Charts для графиков
При создании инфографики для маркетплейсов следуйте этому рабочему процессу:
- Проанализируйте товар и выделите 3-5 ключевых преимуществ
- Создайте мастер-компоненты для каждого типа информационных блоков
- Разработайте систему обозначений и иконок, понятную пользователю
- Соблюдайте рекомендуемые размеры под требования конкретного маркетплейса
- Используйте контраст для выделения важной информации
- Проверьте читаемость на мобильных устройствах
ТОП-10 шаблонов инфографики для карточек маркетплейсов
Вот 10 проверенных шаблонов инфографики, которые доказали свою эффективность на маркетплейсах. Каждый из них решает конкретную задачу и легко адаптируется под ваш товар в Figma. 📊
- Сравнительная таблица "До/После" — наглядно демонстрирует эффект от использования товара. Идеально для косметики, бытовой химии, средств ухода.
- Инфографика состава — показывает ключевые ингредиенты и их пропорции. Эффективна для продуктов питания, косметики, БАДов.
- Размерная сетка — помогает покупателю понять габариты товара относительно стандартных предметов. Незаменима для одежды, мебели, техники.
- Схема использования — пошаговая инструкция по применению товара, минимизирующая вопросы и возвраты. Важна для сложных устройств, косметических средств.
- Технические характеристики — визуализация параметров с помощью иконок и сравнительных шкал. Ключевой элемент для электроники, инструментов.
- Преимущества продукта — выделение 3-5 уникальных свойств товара с иллюстрациями. Универсальный формат для любой категории.
- Результаты тестирования — графическое отображение проведенных испытаний. Повышает доверие для инновационных продуктов.
- Комплектация — наглядное представление всего, что входит в набор. Критично важно для наборов, конструкторов, многосоставных товаров.
- Сравнение с конкурентами — тактичное сопоставление характеристик без упоминания конкретных брендов. Работает для товаров с явными преимуществами.
- Отзывы и рейтинги — визуализация обратной связи от клиентов с ключевыми цитатами. Усиливает социальное доказательство.
Рассмотрим детально шаблон "Технические характеристики", который особенно эффективен для электроники и бытовой техники:
- Используйте контрастный фон (темно-синий или черный) для создания ощущения технологичности
- Разместите основные параметры в виде иконок с подписями (процессор, память, экран)
- Добавьте сравнительные шкалы, показывающие позиционирование товара относительно аналогов
- Включите 1-2 графика производительности для наглядности (например, время работы от батареи)
- Выделите цветом или размером 1-2 ключевых преимущества
Максим Петров, ведущий дизайнер e-commerce
В прошлом году мы работали с продавцом беспроводных наушников премиум-сегмента. Главная проблема: покупатели не видели разницы между его товаром за 12000₽ и аналогами за 3000₽. Я предложил создать в Figma интерактивную инфографику с использованием компонентов, показывающую три ключевых преимущества: качество звука, шумоподавление и время работы. Мы сделали простую анимацию в Figma, экспортировали ее в GIF и добавили в карточку товара. За первую неделю конверсия выросла вдвое! Секрет успеха был в том, что мы не просто перечислили характеристики, а наглядно показали разницу в ощущениях пользователя. Инфографика объясняла, что с этими наушниками вы слышите на 40% больше деталей в музыке и на 90% меньше окружающего шума. Простая визуализация сложных технических параметров сделала свое дело.
Адаптация инфографики под требования разных площадок
Каждый маркетплейс имеет свои технические требования и особенности отображения инфографики. Создав базовый дизайн в Figma, необходимо адаптировать его под конкретные площадки для достижения максимального результата. 🔄
Рассмотрим ключевые требования популярных маркетплейсов и особенности работы с ними:
|Маркетплейс
|Размеры инфографики
|Форматы
|Особенности
|Wildberries
|1000×1000 px
|JPG, PNG
|До 15 изображений в карточке, первые 5 наиболее важны
|Ozon
|1500×1500 px
|JPG, PNG, GIF (до 5MB)
|Поддерживает анимированные GIF, есть возможность добавлять видео
|Яндекс.Маркет
|800×800 px (мин.)
|JPG, PNG
|Строгая модерация контента, высокие требования к качеству
|AliExpress
|800×800 px (мин.)
|JPG, PNG, GIF
|Рекомендуется использовать инфографику с китайской стилистикой
|СберМегаМаркет
|1200×1200 px
|JPG, PNG
|Предпочтительны светлые фоны и четкая структура информации
Для эффективной адаптации инфографики под разные площадки в Figma используйте следующие приемы:
- Компонентная система — создавайте базовые элементы как компоненты, чтобы быстро адаптировать их под разные размеры
- Ресайз-группы — группируйте элементы для пропорционального изменения размеров
- Варианты — создавайте варианты компонентов для разных площадок с учетом их особенностей
- Экспорт в разных форматах — настраивайте экспорт для JPG, PNG и GIF прямо из Figma
- Адаптивный дизайн — используйте Auto Layout для создания адаптивных блоков, которые легко изменять под требуемые размеры
Важно учитывать не только технические требования, но и психологию пользователей разных маркетплейсов:
- Wildberries: аудитория ориентирована на быстрые решения, инфографика должна быть лаконичной и сразу показывать ключевые преимущества
- Ozon: более технически подкованная аудитория, ценящая детали и сравнения, можно использовать более сложную инфографику
- Яндекс.Маркет: аудитория с аналитическим складом ума, эффективны сравнительные таблицы и технические детали
- AliExpress: международная аудитория, инфографика должна быть интуитивно понятной без текста или с минимумом текста
- СберМегаМаркет: консервативная аудитория, ценящая надежность, акцент на качество, гарантии и сертификаты
Аналитика: как измерить эффективность визуального контента
Создание красивой инфографики — только полдела. Настоящий профессионал измеряет эффективность визуальных решений и оптимизирует их на основе данных. Давайте разберемся, как правильно анализировать результаты вашей работы в Figma для маркетплейсов. 📈
Основные метрики для оценки эффективности инфографики на маркетплейсах:
- Конверсия в корзину (CR) — процент пользователей, добавивших товар в корзину после просмотра карточки
- Конверсия в покупку — процент завершенных покупок от общего числа просмотров
- Показатель отказов — доля пользователей, покинувших страницу без каких-либо действий
- Время на странице — среднее время, проведенное пользователем на странице товара
- Глубина просмотра фото — среднее количество просмотренных изображений одним пользователем
- Процент возвратов — доля возвращенных товаров от общего числа заказов
- Средний чек — средняя сумма заказа с данным товаром
Для эффективного измерения и анализа используйте следующий подход:
- Установите точку отсчета (benchmark) — соберите данные до внедрения новой инфографики
- Проведите A/B-тестирование — сравните старую и новую версии инфографики на равных выборках
- Отслеживайте динамику показателей в течение 2-4 недель после обновления
- Анализируйте отзывы покупателей на предмет упоминания визуальной информации
- Используйте тепловые карты (через сервисы аналитики) для определения наиболее просматриваемых зон
Инструменты для сбора и анализа данных об эффективности инфографики:
|Инструмент
|Что измеряет
|Особенности
|Встроенная аналитика маркетплейсов
|Конверсия, просмотры, заказы
|Базовые метрики доступны в личном кабинете продавца
|Hotjar
|Тепловые карты, запись сессий
|Показывает, как пользователи взаимодействуют с карточкой
|Google Analytics + GTM
|Полный путь пользователя
|Требует интеграции с вашим сайтом, не всегда доступно на маркетплейсах
|Опросы покупателей
|Качественные данные о восприятии
|Помогает понять, насколько понятна была информация
|Figma Analytics
|Взаимодействие с прототипом
|Тестирование инфографики до публикации на маркетплейс
Для повышения эффективности инфографики используйте цикл оптимизации:
- Итеративное улучшение — вносите изменения на основе данных и повторно тестируйте
- Сезонные обновления — адаптируйте инфографику под праздники и сезонные акции
- Персонализация — создавайте варианты для разных сегментов аудитории
- Техническая оптимизация — следите за скоростью загрузки изображений и их качеством
- Конкурентный анализ — регулярно изучайте визуальные решения конкурентов
Помните, что даже небольшие изменения в инфографике могут дать значительный прирост в конверсии. Например, простое добавление сравнительной шкалы в описание характеристик смартфона увеличило конверсию на 23% в одном из кейсов.
Визуальный контент — это не просто украшение вашей карточки товара, а мощный инструмент продаж, который можно и нужно измерять. Правильная инфографика в Figma решает конкретные бизнес-задачи: снижает количество вопросов от покупателей, уменьшает возвраты и повышает средний чек. Используя представленные шаблоны и рекомендации, вы сможете создать убедительный визуальный контент, который превратит посетителей в покупателей. А регулярно анализируя данные, вы получите возможность постоянно совершенствовать вашу стратегию визуальных коммуникаций на маркетплейсах.
