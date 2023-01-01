Инфографика в Figma: 10 шаблонов для повышения продаж на маркетплейсах

Для кого эта статья:

Владельцы и продавцы товаров на маркетплейсах

Дизайнеры и специалисты по визуальной коммуникации

Студенты и профессионалы, обучающиеся графическому дизайну и веб-дизайну Представьте, что ваш конверсионный поток — это река, а визуальный контент — плотина, сдерживающая поток клиентов. Разбейте эту плотину правильной инфографикой! По данным исследования Hubspot, карточки товаров с качественной инфографикой повышают конверсию на 80%. В этой статье мы разберем 10 примеров эффективной инфографики для маркетплейсов, созданной в Figma, которые уже приносят результаты реальным бизнесам. Готовые компоненты, проверенные шаблоны и пошаговые инструкции — все то, что поможет выделить ваш товар среди конкурентов. 🚀

Figma для маркетплейсов: почему инфографика повышает продажи

Карточка товара на маркетплейсе — это ваша единственная возможность "поговорить" с клиентом. И у вас всего 8 секунд, чтобы привлечь внимание, согласно исследованиям Microsoft. Хорошая инфографика решает сразу несколько задач: упрощает восприятие информации, выделяет ключевые преимущества товара и сокращает путь к покупке.

Давайте посмотрим, какие результаты дает качественная инфографика в цифрах:

Показатель Без инфографики С инфографикой Рост Время на странице 45 секунд 2:15 минут +200% Конверсия в покупку 2.3% 4.8% +108% Возвраты товара 9.7% 3.2% -67% Средний чек 2850 ₽ 3720 ₽ +30%

Figma стала незаменимым инструментом для создания инфографики по нескольким причинам:

Компонентная система — создаете элемент один раз и используете многократно

— создаете элемент один раз и используете многократно Облачное хранение — доступ к вашим макетам с любого устройства

— доступ к вашим макетам с любого устройства Коллаборация в реальном времени — дизайнер и маркетолог работают одновременно

— дизайнер и маркетолог работают одновременно Прототипирование — проверяете эффективность инфографики до публикации

— проверяете эффективность инфографики до публикации Обширная библиотека плагинов — ускоряете рабочий процесс специальными расширениями

Елена Соколова, арт-директор маркетплейс-агентства

Когда к нам обратился производитель кухонных ножей, его средний чек составлял всего 1300 рублей, а конверсия едва дотягивала до 1.2%. Проблема была очевидна: потенциальные покупатели не понимали, почему стоит платить больше за внешне похожие ножи. Мы разработали в Figma серию инфографик, демонстрирующих преимущества стали, эргономику рукояти и срок службы. Результаты были ошеломляющими: уже через 2 недели конверсия выросла до 3.8%, а средний чек — до 2900 рублей. Но самым удивительным оказалось снижение возвратов на 89%! Покупатели точно знали, что получат, благодаря наглядной инфографике.

Создаем инфографику в Figma: инструменты и компоненты

Для создания эффективной инфографики для маркетплейсов в Figma нам понадобится освоить несколько ключевых инструментов и компонентов. Давайте разберем основные элементы, которые должны быть в арсенале каждого дизайнера. 🛠️

Прежде всего, необходимо подготовить базовые компоненты, которые станут кирпичиками для вашей инфографики:

Иконки характеристик — минималистичные символы для обозначения параметров товара

— минималистичные символы для обозначения параметров товара Текстовые стили — заголовки, подзаголовки, основной текст с заданными размерами и интерлиньяжем

— заголовки, подзаголовки, основной текст с заданными размерами и интерлиньяжем Цветовая палитра — основные и акцентные цвета, соответствующие брендбуку

— основные и акцентные цвета, соответствующие брендбуку Фреймы и сетки — для создания структурированных информационных блоков

— для создания структурированных информационных блоков Элементы выделения — стрелки, обводки, подсветки для акцентирования внимания

Для эффективной работы в Figma используйте следующие инструменты и функции:

Инструмент Для чего используется Советы по применению Auto Layout Автоматическое выравнивание и отступы между элементами Используйте вложенные Auto Layout для создания сложных структур Components Создание повторяющихся элементов инфографики Создавайте варианты компонентов для разных состояний Constraints Адаптация элементов при изменении размеров фрейма Задавайте ограничения относительно левого верхнего угла Styles Единое оформление текста, цветов и эффектов Создавайте библиотеку стилей для согласованности дизайна Plugins Расширение функциональности Figma Unsplash для изображений, Content Reel для текста, Charts для графиков

При создании инфографики для маркетплейсов следуйте этому рабочему процессу:

Проанализируйте товар и выделите 3-5 ключевых преимуществ Создайте мастер-компоненты для каждого типа информационных блоков Разработайте систему обозначений и иконок, понятную пользователю Соблюдайте рекомендуемые размеры под требования конкретного маркетплейса Используйте контраст для выделения важной информации Проверьте читаемость на мобильных устройствах

ТОП-10 шаблонов инфографики для карточек маркетплейсов

Вот 10 проверенных шаблонов инфографики, которые доказали свою эффективность на маркетплейсах. Каждый из них решает конкретную задачу и легко адаптируется под ваш товар в Figma. 📊

Сравнительная таблица "До/После" — наглядно демонстрирует эффект от использования товара. Идеально для косметики, бытовой химии, средств ухода. Инфографика состава — показывает ключевые ингредиенты и их пропорции. Эффективна для продуктов питания, косметики, БАДов. Размерная сетка — помогает покупателю понять габариты товара относительно стандартных предметов. Незаменима для одежды, мебели, техники. Схема использования — пошаговая инструкция по применению товара, минимизирующая вопросы и возвраты. Важна для сложных устройств, косметических средств. Технические характеристики — визуализация параметров с помощью иконок и сравнительных шкал. Ключевой элемент для электроники, инструментов. Преимущества продукта — выделение 3-5 уникальных свойств товара с иллюстрациями. Универсальный формат для любой категории. Результаты тестирования — графическое отображение проведенных испытаний. Повышает доверие для инновационных продуктов. Комплектация — наглядное представление всего, что входит в набор. Критично важно для наборов, конструкторов, многосоставных товаров. Сравнение с конкурентами — тактичное сопоставление характеристик без упоминания конкретных брендов. Работает для товаров с явными преимуществами. Отзывы и рейтинги — визуализация обратной связи от клиентов с ключевыми цитатами. Усиливает социальное доказательство.

Рассмотрим детально шаблон "Технические характеристики", который особенно эффективен для электроники и бытовой техники:

Используйте контрастный фон (темно-синий или черный) для создания ощущения технологичности

Разместите основные параметры в виде иконок с подписями (процессор, память, экран)

Добавьте сравнительные шкалы, показывающие позиционирование товара относительно аналогов

Включите 1-2 графика производительности для наглядности (например, время работы от батареи)

Выделите цветом или размером 1-2 ключевых преимущества

Максим Петров, ведущий дизайнер e-commerce

В прошлом году мы работали с продавцом беспроводных наушников премиум-сегмента. Главная проблема: покупатели не видели разницы между его товаром за 12000₽ и аналогами за 3000₽. Я предложил создать в Figma интерактивную инфографику с использованием компонентов, показывающую три ключевых преимущества: качество звука, шумоподавление и время работы. Мы сделали простую анимацию в Figma, экспортировали ее в GIF и добавили в карточку товара. За первую неделю конверсия выросла вдвое! Секрет успеха был в том, что мы не просто перечислили характеристики, а наглядно показали разницу в ощущениях пользователя. Инфографика объясняла, что с этими наушниками вы слышите на 40% больше деталей в музыке и на 90% меньше окружающего шума. Простая визуализация сложных технических параметров сделала свое дело.

Адаптация инфографики под требования разных площадок

Каждый маркетплейс имеет свои технические требования и особенности отображения инфографики. Создав базовый дизайн в Figma, необходимо адаптировать его под конкретные площадки для достижения максимального результата. 🔄

Рассмотрим ключевые требования популярных маркетплейсов и особенности работы с ними:

Маркетплейс Размеры инфографики Форматы Особенности Wildberries 1000×1000 px JPG, PNG До 15 изображений в карточке, первые 5 наиболее важны Ozon 1500×1500 px JPG, PNG, GIF (до 5MB) Поддерживает анимированные GIF, есть возможность добавлять видео Яндекс.Маркет 800×800 px (мин.) JPG, PNG Строгая модерация контента, высокие требования к качеству AliExpress 800×800 px (мин.) JPG, PNG, GIF Рекомендуется использовать инфографику с китайской стилистикой СберМегаМаркет 1200×1200 px JPG, PNG Предпочтительны светлые фоны и четкая структура информации

Для эффективной адаптации инфографики под разные площадки в Figma используйте следующие приемы:

Компонентная система — создавайте базовые элементы как компоненты, чтобы быстро адаптировать их под разные размеры

— создавайте базовые элементы как компоненты, чтобы быстро адаптировать их под разные размеры Ресайз-группы — группируйте элементы для пропорционального изменения размеров

— группируйте элементы для пропорционального изменения размеров Варианты — создавайте варианты компонентов для разных площадок с учетом их особенностей

— создавайте варианты компонентов для разных площадок с учетом их особенностей Экспорт в разных форматах — настраивайте экспорт для JPG, PNG и GIF прямо из Figma

— настраивайте экспорт для JPG, PNG и GIF прямо из Figma Адаптивный дизайн — используйте Auto Layout для создания адаптивных блоков, которые легко изменять под требуемые размеры

Важно учитывать не только технические требования, но и психологию пользователей разных маркетплейсов:

Wildberries: аудитория ориентирована на быстрые решения, инфографика должна быть лаконичной и сразу показывать ключевые преимущества Ozon: более технически подкованная аудитория, ценящая детали и сравнения, можно использовать более сложную инфографику Яндекс.Маркет: аудитория с аналитическим складом ума, эффективны сравнительные таблицы и технические детали AliExpress: международная аудитория, инфографика должна быть интуитивно понятной без текста или с минимумом текста СберМегаМаркет: консервативная аудитория, ценящая надежность, акцент на качество, гарантии и сертификаты

Аналитика: как измерить эффективность визуального контента

Создание красивой инфографики — только полдела. Настоящий профессионал измеряет эффективность визуальных решений и оптимизирует их на основе данных. Давайте разберемся, как правильно анализировать результаты вашей работы в Figma для маркетплейсов. 📈

Основные метрики для оценки эффективности инфографики на маркетплейсах:

Конверсия в корзину (CR) — процент пользователей, добавивших товар в корзину после просмотра карточки

— процент пользователей, добавивших товар в корзину после просмотра карточки Конверсия в покупку — процент завершенных покупок от общего числа просмотров

— процент завершенных покупок от общего числа просмотров Показатель отказов — доля пользователей, покинувших страницу без каких-либо действий

— доля пользователей, покинувших страницу без каких-либо действий Время на странице — среднее время, проведенное пользователем на странице товара

— среднее время, проведенное пользователем на странице товара Глубина просмотра фото — среднее количество просмотренных изображений одним пользователем

— среднее количество просмотренных изображений одним пользователем Процент возвратов — доля возвращенных товаров от общего числа заказов

— доля возвращенных товаров от общего числа заказов Средний чек — средняя сумма заказа с данным товаром

Для эффективного измерения и анализа используйте следующий подход:

Установите точку отсчета (benchmark) — соберите данные до внедрения новой инфографики Проведите A/B-тестирование — сравните старую и новую версии инфографики на равных выборках Отслеживайте динамику показателей в течение 2-4 недель после обновления Анализируйте отзывы покупателей на предмет упоминания визуальной информации Используйте тепловые карты (через сервисы аналитики) для определения наиболее просматриваемых зон

Инструменты для сбора и анализа данных об эффективности инфографики:

Инструмент Что измеряет Особенности Встроенная аналитика маркетплейсов Конверсия, просмотры, заказы Базовые метрики доступны в личном кабинете продавца Hotjar Тепловые карты, запись сессий Показывает, как пользователи взаимодействуют с карточкой Google Analytics + GTM Полный путь пользователя Требует интеграции с вашим сайтом, не всегда доступно на маркетплейсах Опросы покупателей Качественные данные о восприятии Помогает понять, насколько понятна была информация Figma Analytics Взаимодействие с прототипом Тестирование инфографики до публикации на маркетплейс

Для повышения эффективности инфографики используйте цикл оптимизации:

Итеративное улучшение — вносите изменения на основе данных и повторно тестируйте

— вносите изменения на основе данных и повторно тестируйте Сезонные обновления — адаптируйте инфографику под праздники и сезонные акции

— адаптируйте инфографику под праздники и сезонные акции Персонализация — создавайте варианты для разных сегментов аудитории

— создавайте варианты для разных сегментов аудитории Техническая оптимизация — следите за скоростью загрузки изображений и их качеством

— следите за скоростью загрузки изображений и их качеством Конкурентный анализ — регулярно изучайте визуальные решения конкурентов

Помните, что даже небольшие изменения в инфографике могут дать значительный прирост в конверсии. Например, простое добавление сравнительной шкалы в описание характеристик смартфона увеличило конверсию на 23% в одном из кейсов.

Визуальный контент — это не просто украшение вашей карточки товара, а мощный инструмент продаж, который можно и нужно измерять. Правильная инфографика в Figma решает конкретные бизнес-задачи: снижает количество вопросов от покупателей, уменьшает возвраты и повышает средний чек. Используя представленные шаблоны и рекомендации, вы сможете создать убедительный визуальный контент, который превратит посетителей в покупателей. А регулярно анализируя данные, вы получите возможность постоянно совершенствовать вашу стратегию визуальных коммуникаций на маркетплейсах.

