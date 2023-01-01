Топ приложения для создания инфографики на смартфоне: обзор решений

Для кого эта статья:

Маркетологи, работающие с визуальным контентом.

Люди, заинтересованные в создании инфографики на мобильных устройствах.

Специалисты и начинающие дизайнеры, ищущие удобные инструменты для визуализации данных. Визуальный контент правит миром! 📱 Инфографика стала незаменимым инструментом для тех, кто хочет донести сложную информацию просто и эффективно. Но что делать, если нужно создать профессиональную инфографику буквально на ходу? Сегодня мы разберем лучшие мобильные приложения, которые превратят ваш смартфон в мощную дизайн-студию. От бесплатных решений до премиум-инструментов — вы точно найдете то, что поможет вашему контенту выделиться в перегруженном информационном пространстве.

Хотите создавать не просто инфографику, а настоящие визуальные шедевры? Пройдите обучение на курсе Профессия графический дизайнер от Skypro и овладейте всеми тонкостями визуализации данных. Опытные эксперты поделятся профессиональными секретами работы с инфографикой, которые далеко выходят за рамки возможностей мобильных приложений. Инвестиция в профессиональные навыки окупится стократно!

Что такое инфографика и зачем она нужна маркетологам

Инфографика — это визуальное представление информации, данных или знаний, которое позволяет быстро и четко доносить сложные сведения. Для маркетологов это не просто красивая картинка, а мощный инструмент, способный увеличить вовлеченность аудитории до 80% и повысить запоминаемость контента на 65%.

Ключевая ценность инфографики заключается в способности превращать сухие цифры и факты в увлекательную визуальную историю. В условиях информационного перенасыщения люди обрабатывают визуальный контент в 60 000 раз быстрее, чем текст — и этим нельзя не воспользоваться.

Елена Крылова, директор по маркетингу

Когда мы запускали новый продукт, наши текстовые описания буквально тонули в информационном шуме. Всё изменилось после создания серии инфографик через Canva на планшете прямо во время совещания. Мы преобразовали основные преимущества продукта в яркие визуальные блоки, добавили несколько впечатляющих статистических данных — и конверсия выросла на 34% за первую неделю. Инфографика позволила нам "зацепить" аудиторию в первые 3 секунды контакта с рекламой. Теперь это стандартный элемент всех наших кампаний.

Маркетологам инфографика помогает решать сразу несколько ключевых задач:

Упрощать сложную информацию о продукте или услуге

Демонстрировать экспертизу бренда через аналитику и исследования

Повышать виральность контента (инфографики получают на 3x больше репостов)

Улучшать SEO-показатели (страницы с визуальным контентом ранжируются выше)

Эффективнее доносить ценностное предложение

Особенно ценно то, что создание качественной инфографики больше не требует дизайнерского образования или дорогостоящего программного обеспечения. Современные мобильные приложения демократизировали этот инструмент, сделав его доступным каждому маркетологу с минимальными временными затратами. 🚀

Критерии выбора приложений для создания инфографики

Выбор правильного приложения для создания инфографики может существенно повлиять на качество итогового результата и эффективность вашей работы. При оценке инструментов следует руководствоваться несколькими критическими факторами:

Критерий Почему это важно На что обратить внимание Интуитивность интерфейса Определяет скорость создания контента и кривую обучения Логичное расположение инструментов, понятная навигация Библиотека шаблонов Экономит время и задает профессиональный уровень дизайна Разнообразие шаблонов, возможность кастомизации Набор графических элементов Расширяет возможности визуализации данных Иконки, диаграммы, векторные иллюстрации Функционал работы с данными Позволяет создавать точные и информативные визуализации Поддержка импорта данных, разнообразие типов диаграмм Возможности экспорта Определяет применимость результата в различных каналах Поддерживаемые форматы, качество экспорта

Помимо этих базовых критериев, при выборе приложения стоит учитывать и специфические потребности вашего проекта:

Тип создаваемого контента — для статистических отчетов критична работа с данными, для маркетинговых материалов — визуальная привлекательность

— для статистических отчетов критична работа с данными, для маркетинговых материалов — визуальная привлекательность Необходимость командной работы — некоторые приложения предлагают функционал совместного редактирования

— некоторые приложения предлагают функционал совместного редактирования Интеграция с другими инструментами — возможность подключения к CRM, аналитическим платформам или соцсетям

— возможность подключения к CRM, аналитическим платформам или соцсетям Оффлайн-функциональность — насколько приложение зависит от постоянного подключения к интернету

Михаил Соколов, руководитель отдела контент-маркетинга

На подготовку квартального отчета для клиентов у меня всегда уходила целая неделя. Мне приходилось собирать данные из аналитики, формировать таблицы, передавать дизайнеру макеты, ждать правок... Однажды перед важной встречей мне срочно потребовалось обновить информацию в уже готовой презентации. В поезде, без доступа к компьютеру, я впервые использовал Infogram на смартфоне. За 40 минут поездки мне удалось не только обновить устаревшие данные, но и полностью переработать визуальную подачу материала! Приложение предложило более эффективные способы визуализации статистики, которые мы даже не рассматривали. Клиент был в восторге, а я навсегда изменил свой подход к созданию отчетной инфографики.

При выборе приложения также важно оценить баланс между функциональностью и производительностью. Некоторые мощные инструменты могут работать медленно на устаревших устройствах, что критично при создании срочных материалов. 📊

ТОП-5 бесплатных приложений для инфографики на Android и iOS

Создавать профессиональную инфографику можно без серьезных финансовых вложений. Рассмотрим лучшие бесплатные приложения, доступные как для Android, так и для iOS устройств. 📱

Canva: Графический Редактор Абсолютный лидер среди бесплатных решений. Предлагает более 100 шаблонов инфографики с интуитивно понятным drag-and-drop интерфейсом. Бесплатная версия включает 250000+ бесплатных шаблонов и десятки типов диаграмм. Преимущества: огромная библиотека элементов, синхронизация с облаком, возможность командной работы. Недостатки: некоторые премиум-шаблоны и элементы доступны только в платной версии. Infogram Специализированное приложение для создания данных-ориентированной инфографики. Бесплатный план включает до 10 проектов с 37 типами интерактивных диаграмм. Преимущества: отличная работа с данными, возможность импорта из Excel/CSV, интерактивные элементы. Недостатки: ограниченные возможности экспорта в бесплатной версии, менее интуитивный интерфейс. Adobe Creative Cloud Express Упрощенная мобильная версия знаменитых инструментов Adobe. Предлагает профессиональные шаблоны и доступ к Adobe Stock фотографиям. Преимущества: профессиональный дизайн шаблонов, интеграция с другими продуктами Adobe, автоматическая адаптация размеров для разных платформ. Недостатки: требует создания Adobe ID, ограниченный функционал редактирования графиков. Piktochart Приложение с фокусом на быстрое создание презентаций, отчетов и инфографики. Бесплатно доступно 5 активных проектов и базовые шаблоны. Преимущества: специализированные шаблоны для разных отраслей, удобная работа с текстом, хорошая оптимизация для мобильных устройств. Недостатки: ограниченное количество проектов, водяной знак на экспортированных файлах. Venngage Удобное приложение с фокусом на бизнес-инфографику: отчеты, планы, маркетинговые материалы. Преимущества: библиотека бизнес-иконок, готовые блоки для разных типов данных, регулярное обновление шаблонов. Недостатки: в бесплатной версии ограничены возможности скачивания, требуется регистрация.

Важно отметить, что все перечисленные приложения предлагают базовую функциональность бесплатно, но имеют определенные ограничения. Тем не менее, для большинства маркетинговых задач их возможностей более чем достаточно. 💯

Наиболее универсальным решением для начинающих остается Canva благодаря балансу между простотой использования и функциональностью. Для создания аналитических отчетов лучше подойдет Infogram с его продвинутыми возможностями визуализации данных.

Лучшие платные приложения для профессиональной инфографики

Когда требования к инфографике возрастают, а базового функционала бесплатных приложений становится недостаточно, стоит обратить внимание на премиум-решения. Они предлагают расширенные возможности для создания по-настоящему уникального и профессионального визуального контента. 💼

Affinity Designer (от $19.99) Полноценный векторный редактор с возможностями создания профессиональной инфографики любой сложности. Одноразовая покупка без подписки. Ключевые возможности: продвинутые инструменты векторного рисования, неограниченные слои, работа с пантонами, экспорт в любых форматах и разрешениях. Visme Premium (от $15/месяц) Специализированная платформа для создания презентаций и инфографики с акцентом на интерактивность. Ключевые возможности: анимированные элементы, интерактивные диаграммы, аналитика просмотров, брендирование, обширная библиотека премиум-шаблонов. Infogram Pro (от $19/месяц) Расширенная версия популярного инструмента для создания интерактивной инфографики с акцентом на работу с данными. Ключевые возможности: прямая интеграция с Google Analytics, неограниченные проекты, приватный доступ, брендирование, приоритетная поддержка. Easelly Pro (от $4/месяц) Доступное решение с фокусом на образовательную и научную инфографику. Ключевые возможности: доступ к премиум-шаблонам, персональная поддержка дизайнеров, расширенная библиотека иконок и изображений. Canva Pro (от $12.99/месяц) Расширенная версия популярного графического редактора с дополнительными возможностями для создания инфографики. Ключевые возможности: 100+ миллионов премиум-изображений и элементов, инструменты брендинга, резервное копирование версий, планировщик публикаций.

Приложение Цена Облачное хранение Уникальные функции Affinity Designer $19.99 (одноразово) Нет (локальные файлы) Профессиональные инструменты векторного дизайна Visme Premium от $15/месяц 10 ГБ Интерактивные элементы и HTML5 анимация Infogram Pro от $19/месяц Неограниченно Расширенная аналитика и защита приватности Easelly Pro от $4/месяц 1 ГБ Приоритетная поддержка дизайнеров Canva Pro от $12.99/месяц 100 ГБ Magic Resize для адаптации под разные платформы

Выбор платного приложения должен основываться на специфике ваших задач. Если вы создаете инфографику для аналитических отчетов, Infogram Pro обеспечит лучшую работу с данными. Для маркетинговых материалов с высокими требованиями к дизайну Canva Pro или Visme Premium предложат оптимальный баланс между функциональностью и простотой использования.

Важно учитывать, что некоторые приложения (например, Affinity Designer) требуют больше времени на освоение, но предоставляют практически неограниченные возможности для создания уникальных визуализаций. Другие, как Canva Pro, делают ставку на скорость и простоту создания контента. 🔄

Сравнительный анализ: функционал и удобство использования

Чтобы определить, какое приложение лучше подойдет именно для ваших задач, необходимо оценить их по ключевым параметрам функциональности и удобства использования. Ниже представлен детальный сравнительный анализ топовых решений для создания инфографики. ⚖️

Удобство использования и кривая обучения

Самые простые: Canva, Adobe Creative Cloud Express — интуитивно понятны даже для начинающих, освоение базовых функций занимает менее 15 минут

Canva, Adobe Creative Cloud Express — интуитивно понятны даже для начинающих, освоение базовых функций занимает менее 15 минут Средний уровень сложности: Infogram, Piktochart, Visme — требуют некоторого времени на освоение специфических функций

Infogram, Piktochart, Visme — требуют некоторого времени на освоение специфических функций Продвинутые решения: Affinity Designer — предполагает понимание принципов векторного дизайна, полное освоение может занять недели

Функциональность визуализации данных

Ключевое различие между приложениями часто заключается в их возможностях по обработке и представлению числовых данных:

Лидеры по работе с данными: Infogram (37+ типов графиков, прямая интеграция с Google Sheets), Visme (25+ типов визуализации, включая гео-карты)

Infogram (37+ типов графиков, прямая интеграция с Google Sheets), Visme (25+ типов визуализации, включая гео-карты) Средние возможности: Canva Pro (15 типов графиков, ручной ввод данных), Piktochart (базовые графики с ограниченной настройкой)

Canva Pro (15 типов графиков, ручной ввод данных), Piktochart (базовые графики с ограниченной настройкой) Ограниченная функциональность: Adobe Express (базовые диаграммы без детальной настройки)

Гибкость и возможности кастомизации

Возможность создавать действительно уникальный контент значительно различается между приложениями:

Максимальная свобода дизайна: Affinity Designer (полный контроль над каждым элементом)

Affinity Designer (полный контроль над каждым элементом) Хорошая кастомизация: Canva Pro, Visme Premium (широкие возможности по настройке шаблонов)

Canva Pro, Visme Premium (широкие возможности по настройке шаблонов) Ограниченная кастомизация: Бесплатные версии большинства приложений (ограниченная цветовая палитра, фиксированные элементы в шаблонах)

Производительность на мобильных устройствах

Учитывая, что речь идет о мобильных приложениях, критически важна их производительность на различных устройствах:

Высокая оптимизация: Canva, Adobe Express (плавная работа даже на устройствах среднего класса)

Canva, Adobe Express (плавная работа даже на устройствах среднего класса) Средняя производительность: Infogram, Piktochart (могут замедляться при работе со сложными проектами)

Infogram, Piktochart (могут замедляться при работе со сложными проектами) Требовательные к ресурсам: Affinity Designer (необходимы флагманские устройства для комфортной работы)

Возможности командной работы

Для маркетинговых команд критична возможность совместного редактирования материалов:

Лидеры командной работы: Canva Pro (одновременное редактирование, комментарии, управление доступом), Visme Premium (командные библиотеки элементов)

Canva Pro (одновременное редактирование, комментарии, управление доступом), Visme Premium (командные библиотеки элементов) Базовые возможности: Infogram Pro (общий доступ к проектам без одновременного редактирования)

Infogram Pro (общий доступ к проектам без одновременного редактирования) Без командных функций: Affinity Designer (локальные файлы без облачной синхронизации)

При выборе приложения для создания инфографики следует ориентироваться на баланс между функциональностью, которая необходима для ваших конкретных проектов, и удобством использования. Для большинства маркетологов оптимальным решением остается Canva Pro благодаря сочетанию мощных функций и интуитивного интерфейса. Однако для специализированных задач, особенно связанных с аналитикой или детальной визуализацией данных, стоит рассмотреть Infogram Pro или Visme Premium. 🏆

Не стоит забывать, что большинство платных приложений предлагают бесплатный пробный период — используйте эту возможность для тестирования функциональности перед принятием окончательного решения об инвестировании в платный инструмент для создания инфографики для маркетплейсов на смартфонах.

Выбор правильного инструмента для создания инфографики — это инвестиция в эффективность вашего визуального маркетинга. Протестируйте несколько приложений из нашего списка и найдите то, которое лучше всего соответствует вашему стилю работы и требованиям проектов. Помните: даже самое совершенное приложение — лишь инструмент. Ключом к созданию выдающейся инфографики остаются ваше понимание целевой аудитории, умение структурировать информацию и креативный подход к визуализации данных.

