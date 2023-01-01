Инфографика в Canva: 10 примеров для увеличения продаж на маркетплейсах

Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсах и малый бизнес

Специалисты по маркетингу и продажам

Люди, интересующиеся дизайном и созданием визуального контента Продавая товары на маркетплейсах, вы конкурируете с тысячами похожих предложений. Ваш секретный козырь? Инфографика, созданная в Canva! В 2023 году 73% покупателей признались, что визуальный контент влияет на их решение о покупке сильнее, чем текстовые описания. Профессиональная инфографика может превратить скучную карточку товара в продающий инструмент, увеличивая конверсию до 40%. Не верите? Десять ярких примеров из этой статьи покажут, как с минимальными усилиями создать визуальный контент, который будет работать на ваши продажи 24/7. 🚀

Почему инфографика в Canva повышает продажи на маркетплейсах

Визуальный контент в электронной коммерции — не просто дополнение, а критический элемент успешных продаж. Согласно исследованию Marketplace Pulse, товары с качественной инфографикой получают на 53% больше просмотров и на 37% больше добавлений в корзину. Canva предоставляет инструменты, которые превращают сложную информацию о товаре в понятные визуальные истории.

Дмитрий Карпов, руководитель отдела маркетинга Когда мы запустили новую линейку умных домашних устройств на Wildberries, наши продажи были посредственными. Мы тратили на рекламу, но результат не впечатлял. Решающим моментом стала переработка карточек товаров с использованием инфографики, созданной в Canva. Я разработал серию информативных баннеров, демонстрирующих функциональность устройств в наглядном виде. За первую неделю после обновления карточек конверсия выросла на 28%, а через месяц мы вышли в ТОП-10 в нашей категории. Самое удивительное, что на создание всей серии инфографики у меня ушло всего два вечера!

Инфографика, созданная в Canva, повышает продажи благодаря нескольким ключевым факторам:

Мгновенное восприятие информации — мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее текста

— мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее текста Повышение доверия — профессиональная инфографика повышает доверие покупателей к продавцу и бренду

— профессиональная инфографика повышает доверие покупателей к продавцу и бренду Снижение количества вопросов — наглядная демонстрация характеристик товара уменьшает число уточняющих вопросов от покупателей

— наглядная демонстрация характеристик товара уменьшает число уточняющих вопросов от покупателей Сокращение времени принятия решения — визуализированная информация ускоряет процесс принятия решения о покупке

— визуализированная информация ускоряет процесс принятия решения о покупке Повышение запоминаемости — пользователи запоминают 80% того, что видят, и лишь 20% того, что читают

Тип контента Время восприятия Влияние на конверсию Текстовое описание 45-60 секунд Базовый уровень Фотографии товара 15-20 секунд +15-20% Инфографика 5-10 секунд +30-40% Комбинированный подход 20-30 секунд +45-60%

Благодаря простому интерфейсу Canva даже продавец без дизайнерских навыков может создать профессиональную инфографику для своих товаров, что особенно ценно для малого и среднего бизнеса, не имеющего ресурсов на найм профессиональных дизайнеров. 🎨

Инфографика для карточек товаров: от сравнений до инструкций

Карточка товара на маркетплейсе — это ваша единственная возможность убедить покупателя сделать выбор в пользу вашего предложения. Рассмотрим конкретные примеры инфографики, созданной в Canva, которые превращают обычные карточки в мощные инструменты продаж.

Пример 1: Сравнительная инфографика для технических характеристик

Идеальна для товаров с множеством технических параметров. В Canva вы можете создать наглядную таблицу сравнения характеристик вашего товара с конкурентами или предыдущими моделями. Важно: выделяйте зеленым преимущества вашего товара и красным — недостатки конкурентов, это моментально фокусирует внимание покупателя на выгодах.

Пример 2: Пошаговая инструкция использования

Данный тип инфографики снижает барьер к покупке, показывая, насколько просто пользоваться товаром. В Canva создайте горизонтальную или вертикальную ленту из 3-5 шагов с минималистичными иконками и краткими подписями. Исследования показывают, что наличие инструкции в карточке снижает количество возвратов на 23%.

Пример 3: Визуализация размеров и масштаба

Особенно важна для товаров, где размер имеет значение — мебели, техники, аксессуаров. Создайте в Canva коллаж, где ваш товар показан рядом с узнаваемыми предметами или человеком для масштаба. Это решает проблему восприятия реальных габаритов товара, которую испытывают 67% онлайн-покупателей.

Пример 4: Инфографика составов и материалов

Для косметики, продуктов питания, одежды и других товаров, где состав критически важен. Визуализируйте ключевые ингредиенты с помощью иконок и кратких пояснений их пользы. Такая инфографика повышает доверие к товару и подчеркивает его качество.

Анна Светлова, владелица бренда натуральной косметики Мой бизнес начинался с домашней лаборатории и продаж через Ozon. Поначалу я просто выкладывала фото баночек с кремами и подробно описывала состав в характеристиках. Продажи шли, но медленно. Переломный момент наступил, когда я решила визуализировать составы с помощью Canva. Для каждого продукта я создала инфографику, где каждый ключевой ингредиент был представлен яркой иконкой и кратким описанием его действия на кожу. Например, для крема с экстрактом зеленого чая я использовала зеленый листик и подпись "Антиоксидант: защищает от преждевременного старения". Результат превзошел все ожидания: количество вопросов о составе сократилось на 90%, а продажи выросли втрое за два месяца. Клиенты стали оставлять отзывы, что именно понятная инфографика состава убедила их в натуральности продукта!

Для максимальной эффективности инфографики в карточках товаров придерживайтесь следующих принципов:

Минимализм — слишком детализированная инфографика теряет ясность сообщения

— слишком детализированная инфографика теряет ясность сообщения Единый стиль — используйте одинаковые визуальные элементы для всех товаров линейки

— используйте одинаковые визуальные элементы для всех товаров линейки Брендирование — включайте элементы фирменного стиля для узнаваемости

— включайте элементы фирменного стиля для узнаваемости Акцент на выгодах — подчеркивайте, какую проблему решает каждая характеристика

— подчеркивайте, какую проблему решает каждая характеристика Удобочитаемость — шрифт должен быть читабельным даже на мобильных устройствах

Баннеры и обложки: визуальные решения для привлечения клиентов

Баннеры и обложки — первое, что видит потенциальный покупатель в вашем магазине на маркетплейсе или в результатах поиска. Они выполняют роль цифровой витрины, и от их эффективности напрямую зависит показатель кликабельности (CTR) ваших предложений. 🖼️

Пример 5: Сезонные баннеры с акцентом на актуальность

Такие баннеры демонстрируют, что ваш бренд в тренде. Создайте в Canva серию баннеров, отражающих сезонные потребности: летние товары с яркими солнечными элементами, зимние — с уютными текстурами и теплыми цветами. Важно обновлять баннеры не только по сезонам, но и к ключевым датам продаж (Черная пятница, Новый год, 8 марта).

Пример 6: Баннеры с отзывами и рейтингами

Социальное доказательство — мощный инструмент убеждения. Создайте в Canva баннер, который включает реальные отзывы клиентов и визуализацию рейтинга (звезды, проценты удовлетворенности). Согласно исследованиям, такие баннеры повышают доверие на 34% и конверсию на 18%.

Пример 7: Баннеры-истории с элементами сторителлинга

Вместо простого показа товара, расскажите историю его создания или использования. Например, для эко-товаров — показать путь от сырья до конечного продукта с акцентом на экологичность. Для товаров ручной работы — процесс создания. Такие баннеры вызывают эмоциональный отклик и создают связь с брендом.

Тип баннера Ключевые элементы Влияние на CTR Целевая аудитория Сезонный Актуальные тренды, сезонные цвета, праздничные элементы +15-25% Широкая аудитория С отзывами Реальные цитаты клиентов, рейтинги, фото покупателей +18-22% Рациональные покупатели Сторителлинг Последовательность изображений, эмоциональные триггеры +20-30% Эмоциональные покупатели Акционный Скидки, ограниченное время, призыв к действию +25-40% Охотники за выгодой

При создании баннеров в Canva стоит помнить о нескольких важных принципах:

Фокус на одном ключевом сообщении — избегайте перегруженности информацией

— избегайте перегруженности информацией Контрастные цвета — для привлечения внимания используйте цветовой контраст

— для привлечения внимания используйте цветовой контраст Качественные изображения — четкие фото товаров в высоком разрешении

— четкие фото товаров в высоком разрешении Четкий призыв к действию — явное указание, что должен сделать покупатель

— явное указание, что должен сделать покупатель Адаптивность — проверяйте, как баннер выглядит на разных устройствах

Инфографика для продвижения акций и специальных предложений

Акции и специальные предложения могут значительно увеличить продажи, но только если потенциальные покупатели о них узнают и правильно их поймут. Инфографика в Canva позволяет создавать яркие, заметные и понятные анонсы промо-активностей. 🏷️

Пример 8: Таймеры обратного отсчета для ограниченных предложений

Создайте в Canva динамичную инфографику, подчеркивающую ограниченность времени акции. Психологический принцип дефицита работает безотказно — люди ценят то, что может быть скоро недоступно. Акции с таймерами обратного отсчета показывают на 37% более высокую конверсию по сравнению со стандартными анонсами скидок.

Пример 9: Визуализация многоуровневых скидок

Для акций типа "купи больше — плати меньше" создайте в Canva наглядную инфографику с прогрессивной шкалой скидок. Например, 1 товар — скидка 5%, 2 товара — 10%, 3 товара — 15%. Визуальное представление таких условий повышает средний чек и стимулирует покупку нескольких товаров вместо одного.

Пример 10: Инфографика "До и После" для демонстрации выгоды

Особенно эффективна для распродаж и значительных скидок. Создайте в Canva наглядное сравнение старых и новых цен, показывая не только процент скидки, но и абсолютную экономию в деньгах. Исследования показывают, что покупатели лучше реагируют на конкретные суммы экономии, чем на проценты.

Чтобы ваша инфографика для акций была максимально эффективной, следуйте этим рекомендациям:

Используйте "горячие" цвета — красный, оранжевый, желтый привлекают внимание и ассоциируются со скидками

— красный, оранжевый, желтый привлекают внимание и ассоциируются со скидками Сохраняйте простоту — акционное предложение должно быть понятно с первого взгляда

— акционное предложение должно быть понятно с первого взгляда Выделяйте ключевые цифры — размер скидки или новая цена должны бросаться в глаза

— размер скидки или новая цена должны бросаться в глаза Добавляйте срочность — указывайте конкретные даты окончания акции

— указывайте конкретные даты окончания акции Включайте четкий призыв к действию — что именно должен сделать покупатель, чтобы получить выгоду

Как адаптировать шаблоны Canva под требования маркетплейсов

Каждый маркетплейс имеет свои технические требования к изображениям и визуальному контенту. Неправильно подготовленная инфографика может выглядеть некорректно или вовсе быть отклонена модерацией. Вот как адаптировать работу в Canva под специфику популярных платформ. 📏

Основные параметры, на которые следует обращать внимание:

Размеры изображений — каждый маркетплейс имеет свои стандарты размеров для разных типов контента

— каждый маркетплейс имеет свои стандарты размеров для разных типов контента Соотношение сторон — некоторые платформы обрезают изображения до определенного соотношения

— некоторые платформы обрезают изображения до определенного соотношения Ограничения по объему файла — большинство маркетплейсов имеют лимит на размер загружаемых файлов

— большинство маркетплейсов имеют лимит на размер загружаемых файлов Правила оформления — запреты на определенные элементы (например, контактную информацию или QR-коды)

— запреты на определенные элементы (например, контактную информацию или QR-коды) Формат файла — некоторые платформы принимают только JPG или только PNG

При работе в Canva следуйте этим шагам для адаптации контента под требования маркетплейсов:

Начните с правильного размера — в Canva выберите шаблон с нужными размерами или создайте собственный с точными параметрами маркетплейса Учитывайте безопасные зоны — размещайте важную информацию ближе к центру, чтобы избежать обрезки при адаптивном отображении Проверяйте читаемость на мобильных устройствах — многие покупатели просматривают маркетплейсы с телефонов Используйте функцию экспорта с оптимизацией — Canva позволяет экспортировать файлы в оптимальном качестве и размере Создавайте мастер-шаблон — разработайте базовый шаблон, который можно быстро адаптировать под разные маркетплейсы

Вот конкретные требования популярных маркетплейсов и рекомендации по настройке Canva:

Wildberries: основное изображение 800×800 пикселей, дополнительные — до 1200×1200, предельный вес файла — 5 МБ. В Canva создавайте квадратные изображения и используйте функцию сжатия при экспорте.

основное изображение 800×800 пикселей, дополнительные — до 1200×1200, предельный вес файла — 5 МБ. В Canva создавайте квадратные изображения и используйте функцию сжатия при экспорте. Ozon: основное фото товара — от 900×900 до 1600×1600 пикселей, баннеры для витрины — 1200×300. При работе в Canva учитывайте, что Ozon часто обрезает изображения до соотношения 1:1.

основное фото товара — от 900×900 до 1600×1600 пикселей, баннеры для витрины — 1200×300. При работе в Canva учитывайте, что Ozon часто обрезает изображения до соотношения 1:1. Яндекс.Маркет: рекомендуемый размер основного изображения — 1000×1000 пикселей. При создании инфографики в Canva помните, что Яндекс.Маркет строго следит за наличием водяных знаков и контактной информации.

рекомендуемый размер основного изображения — 1000×1000 пикселей. При создании инфографики в Canva помните, что Яндекс.Маркет строго следит за наличием водяных знаков и контактной информации. AliExpress: для основных изображений рекомендуется размер 800×800 пикселей, для баннеров — 750×100. В Canva учитывайте, что AliExpress предпочитает изображения с белым фоном для основных фото товаров.

Дополнительный совет: создайте в Canva библиотеку элементов бренда (логотипы, цветовые схемы, шрифты), чтобы быстро добавлять их в любые шаблоны и поддерживать единый визуальный стиль на всех маркетплейсах. 🎯

Инфографика в Canva — это не просто красивые картинки, а стратегический инструмент, который работает на всех этапах покупательского пути. От первого привлечения внимания через яркие баннеры до финального убеждения с помощью сравнительных таблиц и визуализации выгод. Потратив несколько часов на создание качественных визуальных материалов, вы получаете автоматизированного "продавца", который будет работать на вас 24/7, повышая конверсию и снижая количество возвратов. Главное — следовать принципу "меньше текста, больше смысла" и регулярно анализировать, какие типы инфографики дают наилучший результат именно для ваших товаров.

Читайте также