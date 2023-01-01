Инфографика для Wildberries: как пройти модерацию с первого раза

Для кого эта статья:

Селлеры на платформе Wildberries

Графические дизайнеры и те, кто занимается созданием инфографики

Владельцы бизнеса и маркетологи, интересующиеся увеличением конверсии и продаж через онлайн-каналы Каждый селлер, работающий с Wildberries, хотя бы раз сталкивался с отклонением инфографики при модерации. Это не просто досадная неприятность — это упущенные продажи, потерянное время и снижение видимости карточки товара. По статистике, товары с качественной инфографикой получают на 73% больше просмотров и конвертируют на 21% больше покупок. Готовы ли вы рискнуть этими цифрами из-за незнания правил проверки? Давайте разберемся, как подготовить безупречную инфографику, которая пройдет модерацию с первого раза. 🔍

Что такое инфографика на Wildberries и почему она важна

Инфографика на Wildberries — это визуальное представление ключевых характеристик, преимуществ и особенностей товара, которое размещается в карточке товара. Это не просто красивые картинки, а мощный инструмент продаж, который решает сразу несколько критических задач: 📊

Компенсирует невозможность "потрогать" товар в онлайн-магазине

Выделяет продукт среди тысяч аналогичных предложений

Предоставляет необходимую информацию в удобном формате

Отвечает на основные вопросы покупателя

Повышает доверие к товару и продавцу

По данным аналитиков рынка e-commerce, карточки товаров с качественной инфографикой увеличивают конверсию в среднем на 30-40%. Это происходит потому, что хорошо структурированная визуальная информация ускоряет принятие решения о покупке.

Алексей Соколов, арт-директор

Однажды мы работали с клиентом, продающим средства по уходу за кожей на Wildberries. Его продажи были стабильными, но не впечатляющими. После анализа карточек товаров стало очевидно, что инфографика была его слабым местом — минимум информации, нечитаемый текст, отсутствие акцентов на преимуществах. Мы разработали новую серию инфографики, где наглядно показали состав, способ применения и ожидаемый результат. Каждое изображение проходило через наш внутренний чек-лист еще до отправки на модерацию. Результат? Уже через две недели после обновления карточек конверсия выросла на 47%, а количество возвратов снизилось на 23%. Это наглядно показывает, что грамотная инфографика — это не просто картинка, а стратегический элемент продаж.

Важно понимать, что инфографика на Wildberries выполняет функцию безмолвного продавца, который должен убедить клиента в ценности товара за считанные секунды. Именно поэтому к ней предъявляются строгие требования как технического, так и содержательного характера.

Технические требования к инфографике: размеры и форматы

Соблюдение технических требований Wildberries к инфографике — это первый и обязательный шаг к успешному прохождению модерации. Несоответствие указанным параметрам автоматически приводит к отклонению материалов, даже если содержательно они безупречны. 🖼️

Параметр Требование Рекомендация Размер изображения Минимум 1000x1000 пикселей Оптимально 1400x1400 пикселей Формат файла JPG, PNG PNG для изображений с прозрачностью Вес файла До 5 МБ 1-2 МБ для оптимальной загрузки Разрешение Минимум 72 dpi 100-150 dpi для лучшего качества Цветовая модель RGB sRGB для более точной цветопередачи

Помимо базовых требований, необходимо учитывать несколько ключевых технических моментов:

Пропорции изображения: квадратный формат (1:1) является обязательным условием

квадратный формат (1:1) является обязательным условием Качество изображения: без артефактов сжатия, размытия или шумов

без артефактов сжатия, размытия или шумов Количество изображений: до 30 для одной карточки товара

до 30 для одной карточки товара Последовательность: первое изображение становится основным в карточке

Особое внимание следует уделить правильному экспорту файлов из графических редакторов. При сохранении из Adobe Photoshop рекомендуется использовать функцию "Save for Web" с настройками качества 80-90% для JPG-файлов. Это обеспечивает оптимальный баланс между качеством изображения и размером файла.

Важно помнить, что алгоритмы Wildberries автоматически проверяют загружаемые изображения на соответствие техническим параметрам, поэтому даже незначительное отклонение может привести к отказу в публикации.

Правила оформления и типичные ошибки в инфографике ВБ

Технически безупречная инфографика может быть отклонена из-за нарушений правил оформления. Модераторы Wildberries тщательно следят за соблюдением контентной политики платформы. Рассмотрим основные правила и распространенные ошибки, которые могут стоить вам времени и нервов. ⚠️

Текстовое содержание: текст должен быть легко читаемым, без орфографических и грамматических ошибок

текст должен быть легко читаемым, без орфографических и грамматических ошибок Брендирование: допускается размещение логотипа бренда размером не более 20% от площади изображения

допускается размещение логотипа бренда размером не более 20% от площади изображения Водяные знаки: запрещены любые водяные знаки и посторонние маркировки

запрещены любые водяные знаки и посторонние маркировки QR-коды и ссылки: строго запрещены любые элементы, ведущие на внешние ресурсы

строго запрещены любые элементы, ведущие на внешние ресурсы Контактная информация: запрещено размещение телефонов, адресов, соцсетей

запрещено размещение телефонов, адресов, соцсетей Сравнение с конкурентами: недопустимо упоминание или визуальное сравнение с другими брендами

Марина Кузнецова, контент-менеджер

Работая с крупным производителем детской одежды, мы столкнулись с систематическими отказами при модерации инфографики. Проанализировав отклоненные материалы, я обнаружила закономерность: все они содержали фразы типа "Лучший на рынке", "№1 в России", "Превосходит аналоги". Мы не понимали, в чем проблема, ведь товар действительно был высокого качества и имел награды. Консультация с поддержкой Wildberries прояснила ситуацию: любые заявления о превосходстве должны быть подтверждены документально, а сравнительные характеристики допустимы только в отношении предыдущих версий собственного продукта. Мы переработали все материалы, заменив субъективные оценки на конкретные факты: "Натуральный хлопок", "Прошел сертификацию", "Гипоаллергенные материалы". Результат не заставил себя ждать – все 28 карточек были одобрены с первого раза. Этот опыт научил меня одному важному правилу: конкретика всегда лучше громких заявлений.

Типичные ошибки, приводящие к отклонению инфографики:

Категория ошибки Примеры Рекомендации по исправлению Содержательные Необоснованные утверждения, недостоверная информация Использовать только подтвержденные факты о товаре Визуальные Размытые изображения, нечитаемый текст Соблюдать минимальный размер шрифта (24pt), использовать контрастные цвета Композиционные Перегруженность элементами, хаотичное расположение Следовать принципу "меньше значит больше", структурировать информацию Технические Артефакты сжатия, неправильные пропорции Использовать профессиональные графические редакторы, проверять качество экспорта Политика платформы Упоминание конкурентов, контактная информация Тщательно изучить правила Wildberries и следовать им без исключений

Особое внимание стоит уделить правильному представлению характеристик товара. Инфографика должна содержать только те свойства, которые актуальны для конкретной категории товаров. Например, для одежды важно указывать состав ткани, особенности ухода и размерную сетку, а для электроники — технические характеристики, функциональность и сценарии использования.

Помните, что любая субъективная оценка товара должна быть подтверждена объективными данными. Вместо "Самый удобный" лучше указать конкретные характеристики, обеспечивающие комфорт использования.

Чек-лист проверки инфографики перед загрузкой на Вайлдберриз

Последний рубеж перед отправкой инфографики на модерацию — тщательная самопроверка. Использование структурированного чек-листа значительно повышает шансы на одобрение с первого раза и экономит ваше время. Рассмотрим ключевые пункты, которые необходимо проверить перед загрузкой. ✅

Технические параметры: – Размер изображения соответствует требованиям (минимум 1000x1000 пикселей) – Формат файла JPG или PNG – Вес файла не превышает 5 МБ – Пропорции изображения строго 1:1 (квадрат) – Разрешение не менее 72 dpi Визуальное качество: – Изображение четкое, без размытия и артефактов сжатия – Цвета реалистичные, соответствуют действительности – Белый фон (для большинства категорий товаров) – Отсутствуют посторонние объекты и отвлекающие элементы Содержание и текст: – Информация актуальна и соответствует характеристикам товара – Текст легко читается (рекомендуемый минимальный размер шрифта — 24pt) – Отсутствуют орфографические и грамматические ошибки – Структура информации логична и понятна – Использованы только разрешенные утверждения (без необоснованных превосходных степеней) Соответствие политике Wildberries: – Отсутствуют водяные знаки, QR-коды и ссылки на внешние ресурсы – Нет контактной информации (телефоны, адреса, соцсети) – Отсутствуют сравнения с конкурентами и их упоминания – Логотип бренда занимает не более 20% площади изображения – Нет запрещенных элементов (изображения денег, призывы к покупке и т.д.) Специфические требования для категории товара: – Для одежды: размерная сетка, состав ткани, инструкция по уходу – Для косметики: состав, способ применения, ожидаемый эффект – Для техники: технические характеристики, функциональность, совместимость – Для детских товаров: возрастные ограничения, безопасность, материалы

Практический совет: перед отправкой на модерацию просмотрите инфографику на разных устройствах — компьютере, планшете и смартфоне. Это поможет оценить, насколько хорошо читается текст и различимы детали на экранах разного размера.

Дополнительно проверьте последовательность изображений в карточке товара. Первое изображение должно наиболее полно представлять товар, так как именно оно становится основным в каталоге и влияет на первое впечатление покупателя. 🔄

Как пройти модерацию с первого раза: советы опытных селлеров

Модерация инфографики на Wildberries может стать настоящим испытанием для новичков. Опытные селлеры выработали ряд стратегий, которые значительно повышают шансы на одобрение материалов с первой попытки. Применение этих рекомендаций поможет избежать типичных ловушек модерации. 🏆

Изучайте успешные примеры: регулярно анализируйте инфографику топовых селлеров в вашей категории

регулярно анализируйте инфографику топовых селлеров в вашей категории Следите за обновлениями правил: требования Wildberries периодически меняются, важно быть в курсе последних изменений

требования Wildberries периодически меняются, важно быть в курсе последних изменений Создавайте шаблоны: разработайте базовые шаблоны для разных типов товаров, соответствующие всем требованиям

разработайте базовые шаблоны для разных типов товаров, соответствующие всем требованиям Тестируйте на фокус-группе: перед отправкой покажите инфографику потенциальным покупателям для получения обратной связи

перед отправкой покажите инфографику потенциальным покупателям для получения обратной связи Используйте профессиональные инструменты: качественные графические редакторы обеспечивают лучший результат, чем онлайн-сервисы

Один из самых действенных методов — анализ отказов. Если ваша инфографика была отклонена, внимательно изучите причину отказа и сделайте соответствующие корректировки. Со временем вы научитесь предугадывать возможные претензии модераторов.

Опытные селлеры рекомендуют создавать инфографику сериями с единым стилем для всей линейки товаров. Это не только упрощает процесс создания и проверки, но и положительно влияет на узнаваемость бренда.

Важный момент: модерация Wildberries имеет определенные пики загруженности, обычно в начале и конце месяца. Планируйте обновление инфографики на периоды с меньшей нагрузкой, чтобы ускорить процесс проверки.

И последнее, но не менее важное: инвестируйте в качество изображений. Профессиональные фотографии товара и грамотно структурированная информация — это инвестиция, которая окупается повышением конверсии и снижением возвратов.

Тщательная подготовка и проверка инфографики для Wildberries — это не просто техническая формальность, а стратегический шаг к увеличению продаж. Следуя приведенному чек-листу и рекомендациям опытных селлеров, вы не только минимизируете риск отклонения при модерации, но и создадите действительно эффективный инструмент продаж. Помните: качественная инфографика говорит за вас, когда вы не можете лично представить товар покупателю. Она убеждает, информирует и продает. Поэтому относитесь к её созданию как к ключевому элементу вашей маркетинговой стратегии на маркетплейсе.

