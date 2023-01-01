Лучшие инструменты для создания инфографики: выбор для бизнеса

Для кого эта статья:

Маркетологи и предприниматели, работающие на маркетплейсах

Владельцы онлайн-магазинов, ищущие способы повышения конверсии

Люди, заинтересованные в создании инфографики без навыков дизайна В мире цифрового маркетинга, где внимание аудитории – самая твердая валюта, инфографика становится золотым активом. По данным последних исследований, контент с релевантной визуализацией получает на 94% больше просмотров, чем текст без иллюстраций. А для маркетплейсов вроде Вайлдберриз качественная инфографика может увеличить конверсию на 20-30%. Но как создать эффективную визуализацию без навыков профессионального дизайнера? Давайте разберемся в лучших онлайн-инструментах, которые помогут вам создать впечатляющую инфографику, даже если вы никогда не открывали Adobe Illustrator. 🎨

Что такое инфографика и почему она важна для бизнеса

Инфографика — это графический способ представления информации, данных и знаний, направленный на быстрое и четкое преподнесение сложной информации. Хорошая инфографика превращает сухие цифры и факты в увлекательную визуальную историю, которую легко понять и запомнить.

Согласно исследованиям мозг обрабатывает визуальную информацию в 60 000 раз быстрее, чем текст. Именно поэтому инфографика становится незаменимым инструментом в арсенале маркетологов и предпринимателей. 📊

Вот ключевые преимущества использования инфографики для бизнеса:

Повышение вовлеченности аудитории — контент с качественной визуализацией получает на 40% больше откликов

— контент с качественной визуализацией получает на 40% больше откликов Упрощение восприятия сложной информации — 90% информации, передаваемой в мозг, является визуальной

— 90% информации, передаваемой в мозг, является визуальной Увеличение запоминаемости — люди запоминают 80% того, что видят, и только 20% того, что читают

— люди запоминают 80% того, что видят, и только 20% того, что читают Усиление бренда — последовательная визуальная коммуникация повышает узнаваемость бренда на 30%

— последовательная визуальная коммуникация повышает узнаваемость бренда на 30% Улучшение SEO — инфографика увеличивает среднее время пребывания на странице и снижает показатель отказов

Анна Соколова, директор по маркетингу Когда мы начали использовать инфографику в описаниях товаров на Вайлдберриз, результаты превзошли все ожидания. Раньше мы тратили часы на написание детальных текстовых описаний, которые, как оказалось, мало кто читал полностью. После внедрения инфографики, созданной в Canva, конверсия выросла на 27% за первый месяц. Покупатели стали лучше понимать преимущества продукта, а количество вопросов в службу поддержки сократилось вдвое. Самое удивительное — мы смогли создавать профессиональную инфографику своими силами, без найма дизайнера. Это революционно изменило наш подход к представлению товаров.

По данным Content Marketing Institute, инфографика входит в тройку типов контента с самым высоким уровнем вовлеченности. Для маркетплейсов, таких как Вайлдберриз, где конкуренция огромна, качественная визуализация характеристик товара может стать решающим фактором при принятии решения о покупке.

Топ-10 онлайн-сервисов для создания инфографики

Современный рынок предлагает множество инструментов для создания инфографики — от простых и бесплатных до профессиональных с расширенным функционалом. Давайте рассмотрим десятку лучших сервисов, которые помогут вам создавать впечатляющую визуализацию данных без специальных навыков. 🚀

Сервис Бесплатный план Стоимость PRO версии Уровень сложности Лучше всего подходит для Canva Да от 600 руб/мес Начальный Универсальные шаблоны, быстрое создание Piktochart Да (с ограничениями) от 1200 руб/мес Средний Бизнес-презентации и отчеты Visme Да (с ограничениями) от 1500 руб/мес Средний Интерактивная инфографика Infogram Да от 1700 руб/мес Средний Диаграммы и визуализация данных Easel.ly Да от 500 руб/мес Начальный Образовательная инфографика Venngage Да (с ограничениями) от 1300 руб/мес Средний Маркетинговая инфографика Snappa Да от 800 руб/мес Начальный Социальные сети и блоги Crello Да от 750 руб/мес Начальный Анимированная инфографика BeFunky Да от 700 руб/мес Начальный Фоторедактирование и коллажи Genially Да от 1100 руб/мес Средне-продвинутый Интерактивный контент

1. Canva — безусловный лидер среди инструментов для создания инфографики благодаря интуитивно понятному интерфейсу и обширной библиотеке шаблонов. Более 60 миллионов пользователей выбирают Canva за возможность создавать профессионально выглядящий визуальный контент без специальных навыков дизайна.

2. Piktochart — отличается продуманными инструментами для визуализации данных и бизнес-ориентированными шаблонами. Предлагает функции для создания профессиональных отчетов, презентаций и маркетинговых материалов.

3. Visme — позволяет создавать интерактивную инфографику с анимацией, встроенными видео и возможностью интеграции с аналитическими инструментами. Особенно полезен для создания презентаций и обучающих материалов.

4. Infogram — специализируется на визуализации данных с более чем 35 типами диаграмм и графиков. Идеальный выбор для создания аналитических отчетов и статистической инфографики.

5. Easel.ly — предлагает упрощенный подход к созданию инфографики с интуитивным интерфейсом перетаскивания элементов. Более 2 миллиона пользователей используют этот сервис для создания обучающих материалов.

6. Venngage — ориентирован на бизнес и маркетинг с шаблонами для создания отчетов, резюме, диаграмм процессов и маркетинговых материалов.

7. Snappa — идеален для создания графики для социальных сетей и блогов с возможностью прямой публикации контента на различных платформах.

8. Crello (ныне VistaCreate) — выделяется своей коллекцией анимированных элементов, позволяющих создавать динамическую инфографику, которая привлекает больше внимания.

9. BeFunky — сочетает в себе фоторедактор и инструменты для создания коллажей и инфографики. Прост в использовании для начинающих.

10. Genially — специализируется на создании интерактивного контента с возможностью добавления анимации, микровзаимодействий и интерактивных элементов.

Бесплатные инструменты для создания инфографики Вайлдберриз

Для продавцов Вайлдберриз качественная инфографика может стать решающим фактором в привлечении покупателей. Удачная визуализация характеристик товара помогает выделиться среди конкурентов и значительно повышает конверсию. К счастью, создать эффективную инфографику для Вайлдберриз можно с помощью бесплатных онлайн-инструментов. 🛒

Вот наиболее подходящие бесплатные инструменты для создания инфографики специально для товаров на Вайлдберриз:

Canva — бесплатная версия предлагает множество шаблонов размером 1000×1000 пикселей, идеально подходящих для галереи товаров на Вайлдберриз

— бесплатная версия предлагает множество шаблонов размером 1000×1000 пикселей, идеально подходящих для галереи товаров на Вайлдберриз Crello — предоставляет специальные шаблоны для товарных каталогов с возможностью экспорта в форматах, оптимизированных для маркетплейсов

— предоставляет специальные шаблоны для товарных каталогов с возможностью экспорта в форматах, оптимизированных для маркетплейсов Piktochart — бесплатный план позволяет создавать до 5 проектов, что достаточно для основных категорий товаров

— бесплатный план позволяет создавать до 5 проектов, что достаточно для основных категорий товаров Infogram — отлично подходит для визуализации технических характеристик товаров

— отлично подходит для визуализации технических характеристик товаров Visme — предлагает шаблоны для сравнения характеристик, что полезно для демонстрации преимуществ вашего товара

При создании инфографики для Вайлдберриз важно учитывать несколько ключевых моментов:

Соблюдение размеров — оптимальный размер для дополнительных изображений товара на Вайлдберриз составляет 1000×1000 пикселей Четкость информации — покупатель должен мгновенно понимать преимущества вашего товара Брендирование — используйте элементы вашего бренда (логотип, цвета, шрифты) для повышения узнаваемости Оптимизация для мобильных устройств — более 80% покупок на Вайлдберриз совершаются через мобильные устройства Соответствие правилам площадки — избегайте запрещенного контента (QR-коды, ссылки на внешние ресурсы, контактную информацию)

Михаил Петров, селлер-аналитик Я продавал домашний текстиль на Вайлдберриз около года с посредственными результатами. Карточки товаров выглядели стандартно — несколько фото с разных ракурсов и сухое описание. Конверсия держалась на уровне 2,3%. Решил попробовать создать инфографику, но бюджета на дизайнера не было. Начал с бесплатной версии Canva, потратив всего несколько часов на изучение интерфейса. Создал пять инфографик, демонстрирующих состав тканей, преимущества продукта, инструкции по уходу, размерную сетку и сравнение с аналогами. Уже через неделю после загрузки новых материалов конверсия выросла до 4,7%, а через месяц — до 5,9%. Самое удивительное — улучшились отзывы. Клиенты чаще отмечали, что товар полностью соответствовал ожиданиям, так как вся информация была наглядно представлена.

Для создания оптимизированной инфографики для Вайлдберриз с использованием бесплатных инструментов, следуйте этой пошаговой инструкции:

Определите 3-5 ключевых характеристик вашего товара, которые важны для покупателей Выберите подходящий шаблон в одном из бесплатных сервисов Адаптируйте размер холста до 1000×1000 пикселей Добавьте четкие визуальные элементы (иконки, диаграммы, фото) Используйте краткий, понятный текст крупным шрифтом Включите элементы брендирования (логотип, фирменные цвета) Экспортируйте в формате JPG или PNG высокого качества Загрузите в галерею товара на Вайлдберриз

Сравнение платных и бесплатных сервисов инфографики

Выбор между платными и бесплатными сервисами для создания инфографики — одно из ключевых решений, которое определит не только качество вашего визуального контента, но и эффективность вложенных ресурсов. Понимание различий поможет сделать осознанный выбор в зависимости от ваших конкретных целей. 💰

Параметр Бесплатные сервисы Платные сервисы Доступные шаблоны 10-50 базовых шаблонов 100-1000+ профессиональных шаблонов Библиотека элементов Ограниченный набор (200-500 элементов) Расширенная библиотека (5000+ элементов) Форматы экспорта Обычно только JPG/PNG с водяным знаком Множество форматов (PDF, SVG, GIF, без водяных знаков) Хранение проектов Ограниченное (1-5 проектов) Неограниченное Командная работа Отсутствует или сильно ограничена Полноценные функции совместной работы Техподдержка Базовая документация, без персональной поддержки Приоритетная поддержка, обучающие материалы Интеграции Минимальные Интеграции с CRM, аналитическими сервисами, облачными хранилищами Конфиденциальность Проекты часто доступны публично Расширенные настройки приватности

Платные сервисы предлагают значительные преимущества, которые могут оправдать инвестиции, особенно если вы создаете инфографику на регулярной основе или используете ее для коммерческих целей:

Профессиональное качество — доступ к премиум-шаблонам, разработанным профессиональными дизайнерами

— доступ к премиум-шаблонам, разработанным профессиональными дизайнерами Расширенная функциональность — инструменты для создания интерактивной и анимированной инфографики

— инструменты для создания интерактивной и анимированной инфографики Отсутствие ограничений — возможность создавать неограниченное количество проектов и экспортировать их в высоком качестве

— возможность создавать неограниченное количество проектов и экспортировать их в высоком качестве Брендирование — инструменты для сохранения фирменного стиля во всех материалах

— инструменты для сохранения фирменного стиля во всех материалах Командная работа — возможность совместной работы над проектами

При этом бесплатные сервисы также имеют свои сильные стороны:

Нулевые затраты — идеально для начинающих и тестирования разных подходов

— идеально для начинающих и тестирования разных подходов Достаточная функциональность для базовых потребностей небольших проектов

для базовых потребностей небольших проектов Простота освоения — большинство бесплатных сервисов имеют интуитивно понятный интерфейс

— большинство бесплатных сервисов имеют интуитивно понятный интерфейс Быстрый старт — возможность начать работу немедленно, без оформления подписки

По данным исследований, инфографика, созданная с помощью платных инструментов, в среднем генерирует на 35% больше вовлеченности по сравнению с бесплатными альтернативами. Однако для многих задач, особенно для небольших бизнесов и стартапов, возможностей бесплатных сервисов может быть вполне достаточно.

Оптимальная стратегия для многих — начать с бесплатных инструментов, оценить их эффективность и при необходимости масштабирования перейти на платные версии. Большинство сервисов предлагает пробный период для премиум-функций, что позволяет оценить преимущества без немедленных финансовых обязательств.

Как выбрать лучший инструмент инфографики для ваших задач

Выбор подходящего инструмента для создания инфографики должен основываться на конкретных потребностях вашего бизнеса, технических навыках команды и стратегических целях. Неправильный выбор может привести к потере времени, денег и возможностей, а оптимальное решение значительно ускорит рабочие процессы и повысит эффективность визуальной коммуникации. 🧠

Вот ключевые критерии, которые следует учитывать при выборе инструмента для создания инфографики:

Цели и аудитория Для презентаций и отчетов — Visme, Piktochart, Infogram

Для социальных сетей — Canva, Snappa, Crello

Для Вайлдберриз и других маркетплейсов — Canva, Easel.ly

Для образовательного контента — Easel.ly, Genially Уровень сложности данных Простые данные и концепции — Canva, Crello

Сложные статистические данные — Infogram, Tableau Public

Процессы и алгоритмы — Visme, Piktochart Технические навыки команды Начинающие пользователи — Canva, Easel.ly

Средний уровень — Piktochart, Visme

Продвинутые пользователи — Adobe Illustrator, Tableau Бюджет и масштаб использования Единичные проекты — бесплатные версии (Canva, Venngage)

Регулярное использование — доступные платные планы (Canva Pro, Piktochart)

Корпоративное использование — корпоративные лицензии с расширенными функциями Необходимость командной работы Индивидуальное использование — любой подходящий инструмент

Малые команды — Canva, Visme с функциями совместной работы

Крупные команды — специализированные решения с управлением доступом

Пошаговый процесс выбора подходящего инструмента:

Определите конкретные требования — составьте список необходимых функций и возможностей Оцените ваши ресурсы — время, бюджет, технические навыки команды Протестируйте несколько инструментов — большинство сервисов предлагает бесплатный пробный период Изучите отзывы и кейсы — найдите примеры использования в вашей отрасли Оцените масштабируемость — подумайте о долгосрочных перспективах использования

Для создания инфографики для Вайлдберриз особенно важно учитывать следующие моменты:

Соответствие требованиям платформы по размерам и форматам изображений

по размерам и форматам изображений Возможность создания квадратных изображений (1000×1000 пикселей)

(1000×1000 пикселей) Наличие шаблонов для электронной коммерции и представления характеристик товаров

и представления характеристик товаров Удобный экспорт в форматах, оптимизированных для маркетплейсов

в форматах, оптимизированных для маркетплейсов Возможность быстрого обновления информации при изменении параметров товаров

Помните, что идеального универсального инструмента не существует — каждый сервис имеет свои сильные и слабые стороны. Часто оптимальным решением становится комбинация нескольких инструментов для разных задач. Например, Canva для маркетинговых материалов и социальных сетей, Infogram для аналитических отчетов, а Piktochart для презентаций и внутренних документов.

Инвестируйте время в освоение выбранного инструмента — это значительно повысит эффективность работы в долгосрочной перспективе. По данным исследований, команды, прошедшие обучение работе с инструментами визуализации, создают контент в среднем на 60% быстрее и с более высоким качеством.

Выбор правильного инструмента для создания инфографики — это не просто техническое решение, а стратегический шаг для вашего бизнеса. Качественная визуализация данных превращает сложную информацию в убедительные истории, которые запоминаются и мотивируют к действию. Независимо от того, выберете ли вы бесплатный Canva или профессиональный Visme, главное — последовательно развивать визуальную коммуникацию вашего бренда. В конкурентной среде маркетплейсов и социальных сетей именно качество визуального контента часто становится решающим фактором успеха.

