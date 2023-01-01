Как создать эффективную инфографику в Canva для роста продаж на WB

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Для кого эта статья:

Продавцы на маркетплейсе Wildberries

Люди, заинтересованные в улучшении качества визуализации своих товаров

Владельцы малых бизнесов и индивидуальные предприниматели, желающие увеличить продажи через эффективные визуальные материалы Привлекающая внимание инфографика для Wildberries – это не просто красивая картинка, а мощный инструмент увеличения продаж. По данным исследований, товары с качественной визуализацией продаются на 40% лучше, чем их конкуренты с базовыми фотографиями. В этой статье я расскажу, как создать эффектную инфографику в Canva, которая заставит покупателей задержаться на вашей карточке товара и нажать заветную кнопку "В корзину". Следуя моей пошаговой инструкции, вы сможете выделиться среди тысяч других продавцов, даже если никогда раньше не занимались дизайном. 🚀

Зачем нужна инфографика для Wildberries: преимущества и возможности

Инфографика на Wildberries выполняет роль виртуального консультанта, который работает на вас 24/7, рассказывая о преимуществах товара, когда вы физически не можете этого сделать. Грамотно составленная инфографика помогает решить сразу несколько задач:

Увеличивает время, проведенное на странице товара, что позитивно влияет на алгоритмы маркетплейса

Снижает количество возвратов, так как покупатель получает исчерпывающую информацию о продукте

Выделяет ваш товар среди конкурентов, особенно в насыщенных категориях

Помогает покупателю быстрее принять решение о покупке, демонстрируя ключевые преимущества товара

Создает профессиональный имидж вашего бренда на площадке

Согласно статистике Wildberries, карточки товаров с качественной инфографикой имеют конверсию на 27% выше по сравнению с теми, где используются только стандартные фотографии. При этом 78% покупателей отмечают, что информативные визуальные элементы влияют на их решение о покупке. 📊

Елена Краснова, руководитель отдела маркетинга

Помню, как в начале 2022 года мы запустили линейку детской одежды на Wildberries. Первые две недели продажи были катастрофически низкими — всего 3-5 заказов в день. Мы перепробовали разные стратегии: корректировали описания, меняли ключевые слова, но эффект был минимальным.

Решение пришло неожиданно. Я создала в Canva серию ярких инфографик, демонстрирующих состав ткани, размерную сетку и уникальные особенности нашей продукции. Мы добавили их в карточки товаров, и результат не заставил себя ждать. За следующую неделю продажи выросли на 320%, а через месяц мы вышли на уровень 50-60 заказов ежедневно.

Самое удивительное — количество возвратов сократилось с 15% до 3%. Покупатели точно знали, что получат, благодаря наглядной информации в инфографике.

Показатель Без инфографики С инфографикой Рост, % Конверсия в покупку 2.1% 3.8% +81% Среднее время на странице 43 сек 1 мин 12 сек +67% Процент возвратов 12% 5% -58% Позиция в поисковой выдаче 35-40 10-15 +200%

Подготовка к созданию инфографики в Canva для WB

Прежде чем открыть Canva, необходимо подготовиться к процессу создания инфографики для Wildberries. Это существенно ускорит работу и повысит качество конечного результата. Следуйте этим шагам для максимальной эффективности: 🧩

Изучите требования Wildberries. Маркетплейс рекомендует использовать изображения размером 800х800 пикселей для дополнительных фото. Оптимальный формат — JPG или PNG с качеством не менее 72 dpi.

Маркетплейс рекомендует использовать изображения размером 800х800 пикселей для дополнительных фото. Оптимальный формат — JPG или PNG с качеством не менее 72 dpi. Проанализируйте конкурентов. Изучите 5-10 лидеров продаж в вашей категории и обратите внимание на их визуальные материалы.

Изучите 5-10 лидеров продаж в вашей категории и обратите внимание на их визуальные материалы. Подготовьте контент. Составьте список ключевых преимуществ и характеристик товара, которые важно отразить в инфографике.

Составьте список ключевых преимуществ и характеристик товара, которые важно отразить в инфографике. Соберите необходимые материалы. Подготовьте фотографии товара в высоком разрешении, логотип компании, иконки и другие графические элементы, которые планируете использовать.

Подготовьте фотографии товара в высоком разрешении, логотип компании, иконки и другие графические элементы, которые планируете использовать. Определите фирменные цвета. Подберите цветовую палитру, соответствующую вашему бренду. Canva позволяет сохранять брендовые цвета для быстрого доступа к ним.

Важный момент — определение целевой аудитории и выбор соответствующего стиля инфографики. Для молодежной аудитории подойдет яркий, динамичный дизайн, а для премиального сегмента — сдержанный, элегантный стиль с минималистичными элементами. 🎯

Для повышения эффективности рекомендую подготовить шаблон-черновик с набросками того, что должно быть на каждом слайде инфографики. Такой прототип поможет структурировать информацию и сэкономит время при работе в Canva.

Тип инфографики Для каких товаров подходит Что включить Техническая инфографика Электроника, гаджеты, бытовая техника Технические характеристики, сравнение с аналогами, схемы использования Инструктивная инфографика Косметика, товары для дома, DIY-товары Пошаговые инструкции, способы применения, результаты до/после Презентационная инфография Одежда, аксессуары, украшения Стилистические сочетания, размерные сетки, материалы изготовления Информационная инфографика Продукты питания, БАДы, спортивное питание Состав, пищевая ценность, полезные свойства, противопоказания

Пошаговая инструкция: создаем инфографику в Canva

Теперь, когда подготовительная работа выполнена, перейдем непосредственно к созданию инфографики в Canva. Следуйте этой пошаговой инструкции для получения профессионального результата, который будет работать на повышение продаж на Wildberries. 🛠️

Регистрация и вход в Canva – Зайдите на официальный сайт Canva.com или откройте мобильное приложение – Создайте аккаунт или войдите в существующий – Для удобства работы рекомендую использовать платную версию Canva Pro, но базовая бесплатная версия также подойдет для начала Выбор формата и создание нового проекта – Нажмите на кнопку "Создать дизайн" в верхнем правом углу – Выберите опцию "Произвольный размер" и введите 800х800 пикселей (оптимальный размер для Wildberries) – Альтернативно можно выбрать шаблон "Публикация в соцсетях" и затем изменить его размер Настройка брендовой идентичности – Загрузите логотип вашей компании через меню "Загрузки" – Создайте палитру брендовых цветов через функцию "Брендинг" (доступно в Canva Pro) или просто добавьте цвета в раздел "Документ → Цвета" – Выберите 2-3 шрифта, которые будете использовать во всех своих инфографиках Создание структуры инфографики – Разделите холст на логические секции с помощью линий или фигур – Распределите контент по принципу "от важного к второстепенному" – Используйте правило третей для более гармоничной композиции Добавление визуальных элементов – Загрузите подготовленные фотографии товара – Добавьте иконки из библиотеки Canva, подходящие к вашему товару – Используйте фигуры, линии и стрелки для направления внимания пользователя Работа с текстом – Добавьте заголовки, выделив главные преимущества товара – Используйте короткие, емкие формулировки (не более 5-7 слов в строке) – Следите за иерархией текста: заголовок → подзаголовок → основной текст Финальные штрихи – Добавьте CTA (призыв к действию) – Проверьте читаемость всех текстов и видимость элементов – Убедитесь, что все элементы выровнены (используйте направляющие линии) Экспорт готовой инфографики – Нажмите кнопку "Скачать" в правом верхнем углу – Выберите формат PNG или JPG – Установите качество "Высокое" для лучшего отображения на Wildberries

Если вы создаете несколько инфографик для одного товара или линейки товаров, сохраните ваш дизайн как шаблон. Это позволит поддерживать единый стиль и экономить время при создании новых материалов. 📝

Максим Петров, селлер на Wildberries

Когда я начал продавать товары для йоги на Wildberries, мои коврики терялись среди сотен аналогичных предложений. Ситуация изменилась, когда я решил освоить Canva и создать серию инфографик.

Первый блин вышел комом — я потратил 5 часов на создание перегруженного дизайна с неудачными цветовыми сочетаниями. Ничего не изменилось. Тогда я изучил лучшие практики и создал более структурированную инфографику.

Ключевым моментом стало решение разбить информацию на 5 отдельных слайдов, каждый из которых раскрывал одно преимущество: экологичность материала, нескользящую поверхность, увеличенную толщину, компактность в сложенном виде и гипоаллергенность.

Результаты превзошли ожидания. За первый месяц после обновления инфографики мои коврики поднялись с 80-й позиции поиска на 12-ю, а продажи выросли на 215%. Самое удивительное — я начал получать положительные отзывы именно с упоминанием тех преимуществ, которые визуализировал в инфографике.

Адаптация инфографики под требования Wildberries

Создание привлекательной инфографики — только половина успеха. Для достижения максимальных результатов необходимо адаптировать её под специфические требования и особенности Wildberries. Вот ключевые моменты, которые следует учесть при подготовке материалов для загрузки на маркетплейс. 📋

Соблюдение технических требований – Размер изображения: строго 800х800 пикселей – Разрешение: не менее 72 dpi – Формат файла: JPG или PNG – Размер файла: до 5 МБ

Учет особенностей отображения – Помните, что на мобильных устройствах инфографика будет отображаться в уменьшенном виде – Избегайте мелкого текста, который будет нечитаемым на смартфонах – Размещайте ключевую информацию в центральной части изображения

Соответствие правилам маркетплейса – Нельзя использовать изображения с контактной информацией – Запрещено добавлять QR-коды или ссылки на внешние ресурсы – Нельзя размещать информацию о скидках и акциях в инфографике – Избегайте сравнений с конкурентами и упоминания других брендов

Оптимизация для алгоритмов Wildberries – Используйте информативные названия файлов (например, "eco-yoga-mat-benefits.jpg" вместо "image1.jpg") – Добавляйте alt-теги при загрузке изображений, если такая возможность есть – Следите за порядком инфографик в карточке товара — первые изображения имеют больший вес

При загрузке инфографики в личный кабинет Wildberries обратите внимание на максимально допустимое количество изображений для вашей категории товаров. Обычно это 10-15 изображений, поэтому важно тщательно отбирать контент. Рекомендую придерживаться следующего порядка размещения: основное фото товара → фото с разных ракурсов → инфографика с преимуществами → инфографика с техническими характеристиками → инфографика с инструкциями по использованию. 🔄

После загрузки обязательно проверьте, как ваша инфографика отображается на странице товара как в десктопной, так и в мобильной версии Wildberries. Если заметите проблемы с читаемостью или отображением, внесите корректировки и загрузите обновленную версию.

Секреты эффективной инфографики для роста продаж на WB

Знание технических аспектов создания инфографики — это фундамент, но для достижения выдающихся результатов в продажах на Wildberries необходимо применять проверенные приемы, которые стимулируют покупателя к действию. Делюсь секретами, которые помогли моим клиентам увеличить продажи на 30-150% за счет грамотной визуализации. 🚀

Принцип "Первые 3 секунды" – Размещайте самую ценную информацию в верхней трети инфографики – Используйте крупные заголовки с цифрами или конкретными преимуществами – Применяйте контрастные цвета для привлечения внимания к ключевым элементам Психология цвета для разных категорий – Для продуктов питания: зеленый (натуральность), красный (аппетит), желтый (оптимизм) – Для косметики: розовый (женственность), голубой (чистота), белый (премиальность) – Для электроники: синий (надежность), черный (технологичность), оранжевый (инновации) – Для детских товаров: яркие, насыщенные цвета (желтый, зеленый, голубой) Техника "До и После" – Наглядно демонстрируйте результат использования продукта – Показывайте реальные кейсы применения (особенно эффективно для косметики, средств для уборки, товаров для ремонта) – Используйте таймлайны для иллюстрации длительного эффекта от применения Метод "Разрушения возражений" – Предугадывайте и визуально отвечайте на возможные сомнения покупателя – Используйте сравнительные таблицы, демонстрирующие преимущества над аналогами – Добавляйте иконки-маркеры, подчеркивающие уникальные преимущества (например, "Без парабенов", "Гарантия 2 года") Прием "Социального доказательства" – Интегрируйте в инфографику цитаты из реальных отзывов – Добавляйте иконки наград или сертификатов, если они есть у товара – Визуализируйте статистику удовлетворенности клиентов Техника "Эмоционального триггера" – Используйте изображения, вызывающие положительные эмоции (счастливые люди, комфортная обстановка) – Подчеркивайте эмоциональные выгоды от использования продукта – Создавайте визуальные истории, с которыми может идентифицировать себя покупатель Принцип "Call to Action" – Завершайте инфографику четким призывом к действию – Создавайте ощущение ограниченного предложения ("Количество ограничено", "Сезонная коллекция") – Подчеркивайте простоту покупки и использования товара

Эффективная инфографика для Wildberries должна быть балансом между информативностью и эмоциональным воздействием. Избегайте как сухого перечисления характеристик, так и необоснованных маркетинговых заявлений. Идеальное соотношение — 70% конкретных фактов и 30% эмоционального контента. 📊

Регулярно анализируйте эффективность ваших инфографик, отслеживая изменения в конверсии, среднем чеке и частоте возвратов. На основе этих данных корректируйте визуальные материалы, уделяя больше внимания элементам, которые приводят к наилучшим результатам.

Создание эффективной инфографики для Wildberries — это искусство на стыке дизайна, маркетинга и психологии продаж. Применяя рекомендации из этой статьи, вы сможете существенно повысить привлекательность ваших товаров на маркетплейсе. Помните, что ключ к успеху — постоянное тестирование и анализ результатов. Даже небольшие изменения в дизайне или структуре инфографики могут привести к значительному росту продаж. Инвестируйте время в качественную визуализацию сегодня, и уже через 2-3 недели вы увидите ощутимый рост интереса к вашим товарам. Рынок электронной коммерции постоянно эволюционирует, но одно остается неизменным — качественный визуальный контент всегда будет конкурентным преимуществом для продавца.

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