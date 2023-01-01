Прочие доходы: состав, учет и отражение в финансовой отчетности

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Для кого эта статья:

Финансовые аналитики и бухгалтеры

Владельцы и управляющие малым и средним бизнесом

Студенты и слушатели курсов по бухгалтерии и финансовому учету Отчет о финансовых результатах — это не просто набор цифр, а зеркало экономической жизни предприятия. Строка «Прочие доходы» в нём нередко таит в себе нераскрытый потенциал для анализа и оптимизации бизнеса. Компании, уделяющие должное внимание правильному учету и классификации прочих доходов, получают преимущество в виде точной финансовой отчетности, корректного налогообложения и более эффективного управления ресурсами. Рассмотрим детально, что скрывается за этой статьей доходов и как её грамотно учитывать. 📊

Состав прочих доходов: что включать в отчетность

Прочие доходы представляют собой поступления, не связанные с основной деятельностью компании. В отличие от выручки, эти доходы зачастую носят нерегулярный характер и требуют особого внимания при классификации. 🔍

К прочим доходам относятся:

Поступления от предоставления активов во временное пользование

Поступления от участия в уставных капиталах других организаций

Прибыль от совместной деятельности

Поступления от продажи основных средств и иных активов

Проценты за использование денежных средств

Штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных обязательств

Активы, полученные безвозмездно

Поступления в возмещение причиненных убытков

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году

Суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности

Курсовые разницы

Прочие доходы

Правильная классификация прочих доходов имеет ключевое значение для формирования достоверной финансовой отчетности и корректного исчисления налоговой базы.

Группа прочих доходов Примеры Особенности учета Доходы от неосновной деятельности Доходы от аренды, лицензионные платежи Учитываются в момент оказания услуг Финансовые доходы Проценты, дивиденды Признаются по методу начисления Результат от выбытия активов Продажа ОС, НМА, материалов Учитывается как разница между выручкой и остаточной стоимостью Внереализационные доходы Штрафы полученные, списание кредиторской задолженности Признаются в момент возникновения права на их получение

Елена Викторовна, главный бухгалтер В нашей производственной компании я столкнулась с интересной ситуацией. Мы сдавали часть неиспользуемых складских помещений в аренду и долгое время учитывали эти поступления как выручку. При аудиторской проверке выяснилось, что это неверно, поскольку аренда не является нашим основным видом деятельности. Пришлось пересматривать отчетность за последние три года, переносить суммы из выручки в прочие доходы. Это повлияло на ряд финансовых показателей и аналитику по основной деятельности. Теперь мы внедрили четкую систему классификации — любой доход сначала проверяется на соответствие основной деятельности, указанной в уставе. Если соответствия нет — однозначно отражаем как прочий доход.

Нормативное регулирование учета прочих доходов по ПБУ 9/99

Учёт прочих доходов в российской системе бухгалтерского учёта регламентируется Положением по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н. Этот документ является фундаментальным для определения, признания и оценки прочих доходов. 📝

Ключевые аспекты регулирования прочих доходов согласно ПБУ 9/99:

Пункт 7 ПБУ 9/99 содержит перечень поступлений, относящихся к прочим доходам

Пункт 10.1 определяет особенности признания отдельных видов прочих доходов

Пункт 11 устанавливает, что прочие доходы подлежат зачислению на счет прибылей и убытков организации

Пункт 16 предписывает, что прочие доходы отражаются в отчете о финансовых результатах за вычетом расходов, связанных с получением этих доходов, если иное не предусмотрено соответствующими положениями

Важно отметить, что ПБУ 9/99 определяет условия признания доходов. Согласно пункту 12, прочие доходы признаются при соблюдении следующих условий:

Организация имеет право на получение этого дохода, вытекающее из договора или подтвержденное иным соответствующим образом

Сумма дохода может быть определена

Есть уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации

Право собственности на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана)

Расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены

В 2020-2022 годах нормативная база учета доходов претерпела изменения в связи с внедрением ФСБУ 5/2019 «Запасы», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», что повлияло на признание некоторых видов прочих доходов.

При ведении бухгалтерского учета прочих доходов необходимо также учитывать положения Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению (Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н), где для учета прочих доходов предназначен счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Аренда и курсовые разницы как элементы прочих доходов

Доходы от предоставления имущества в аренду и курсовые разницы — два распространенных и важных компонента прочих доходов, требующие особого внимания при учете. 💼

Доходы от аренды

Если сдача имущества в аренду не является основным видом деятельности организации, поступления от аренды классифицируются как прочие доходы. Особенности учета:

Доходы от аренды признаются равномерно в течение срока действия договора

Для учета используется счет 91.1 «Прочие доходы»

Арендную плату следует включать в прочие доходы в тех отчетных периодах, к которым она относится

Если получена предоплата за несколько месяцев, сумма отражается как доходы будущих периодов и списывается в доходы ежемесячно

Типичная проводка при признании дохода от аренды: Дебет 76 Кредит 91.1 — отражена арендная плата за отчетный период.

Важно отметить, что если организация создана специально для сдачи имущества в аренду или это является одним из видов её основной деятельности согласно уставу, то доходы от аренды отражаются не как прочие, а как выручка (счет 90 «Продажи»).

Курсовые разницы

Курсовые разницы возникают при пересчете активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте. Согласно ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», курсовые разницы подлежат зачислению на финансовые результаты организации как прочие доходы или прочие расходы.

Основные моменты учета положительных курсовых разниц:

Возникают при повышении курса иностранной валюты по отношению к рублю (для активов) или при понижении курса (для обязательств)

Учитываются на счете 91.1 «Прочие доходы»

Пересчет осуществляется на дату совершения операции и на отчетную дату

Для валютных счетов и кассы пересчет производится на дату совершения операции в иностранной валюте и на отчетную дату

Типичная проводка при признании положительной курсовой разницы: Дебет 52 Кредит 91.1 — отражена положительная курсовая разница по валютному счету.

Вид курсовой разницы Условия возникновения Проводка Отражение в отчетности Положительная по денежным средствам Повышение курса валюты Дт 52 (50) Кт 91.1 Прочие доходы Положительная по дебиторской задолженности Повышение курса валюты Дт 60, 62, 76 Кт 91.1 Прочие доходы Положительная по кредиторской задолженности Понижение курса валюты Дт 60, 62, 76 Кт 91.1 Прочие доходы Положительная по валютным кредитам и займам Понижение курса валюты Дт 66, 67 Кт 91.1 Прочие доходы

Алексей Петрович, финансовый директор В 2022 году наша компания столкнулась с беспрецедентной волатильностью валютных курсов. У нас были значительные валютные остатки и экспортные контракты. В марте мы получили колоссальные положительные курсовые разницы, которые превысили операционную прибыль за квартал. Это создало искаженную картину эффективности бизнеса — формально мы показали рекордную прибыль, но она была «бумажной». Я инициировал внедрение дополнительной управленческой отчетности, где мы стали отдельно анализировать операционные результаты и влияние курсовых разниц. Это помогло правлению принимать более взвешенные решения. Кроме того, мы пересмотрели политику хеджирования валютных рисков, что позволило снизить волатильность прочих доходов в последующие периоды.

Проценты к получению и операции с активами в учете

Проценты к получению и доходы от операций с активами составляют значительную часть прочих доходов многих организаций и имеют особенности учета, которые необходимо учитывать при формировании финансовой отчетности. 💰

Проценты к получению

Проценты к получению включают в себя:

Проценты по выданным займам

Проценты по депозитным вкладам

Проценты по остаткам на расчетных счетах

Проценты по приобретенным долговым ценным бумагам

Дисконт по векселям и облигациям

Согласно ПБУ 9/99, проценты к получению признаются в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

Организация имеет право на получение процентов, вытекающее из договора или подтвержденное иным соответствующим образом

Сумма процентов может быть определена

Есть уверенность в увеличении экономических выгод организации

Типичные проводки при учете процентов к получению:

Дебет 76 Кредит 91.1 — начислены проценты по займу

Дебет 51 Кредит 76 — получены проценты на расчетный счет

Дебет 76 Кредит 91.1 — начислены проценты по депозиту

Дебет 51 Кредит 76 — зачислены проценты по депозиту на расчетный счет

Важно отметить, что проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора, независимо от момента их фактической выплаты.

Операции с активами

Доходы от операций с активами возникают при продаже, обмене или ином выбытии имущества, не являющегося частью обычной деятельности организации. К таким операциям относятся:

Продажа основных средств

Реализация нематериальных активов

Продажа материалов

Продажа ценных бумаг (если организация не является профессиональным участником рынка ценных бумаг)

Выбытие долей в уставных капиталах других организаций

При учете операций с активами необходимо учитывать следующие особенности:

Доход признается в размере договорной стоимости реализуемого актива

Одновременно списывается остаточная (балансовая) стоимость актива и признаются расходы, связанные с его выбытием

Финансовый результат определяется как разница между полученным доходом и расходами на выбытие актива

Типичные проводки при продаже основных средств:

Дебет 62 Кредит 91.1 — отражена выручка от продажи основного средства

Дебет 91.2 Кредит 01 — списана остаточная стоимость основного средства

Дебет 91.2 Кредит 68 — начислен НДС от продажи

Дебет 91.9 Кредит 99 (или Дебет 99 Кредит 91.9) — отражен финансовый результат от продажи

При формировании отчета о финансовых результатах доходы от операций с активами отражаются в составе прочих доходов по строке 2340 «Прочие доходы». При этом в бухгалтерском балансе дебиторская задолженность покупателей активов включается в общую сумму дебиторской задолженности.

Документальное оформление и отражение прочих доходов

Грамотное документальное оформление и корректное отражение прочих доходов в учете и отчетности — залог прозрачности финансовой информации и соответствия требованиям законодательства. 📄

Документальное оформление прочих доходов

Каждый вид прочих доходов должен быть подтвержден соответствующими первичными документами:

Доходы от аренды : договор аренды, акт оказанных услуг, счет на оплату

: договор аренды, акт оказанных услуг, счет на оплату Проценты к получению : договор займа или депозита, выписка банка, бухгалтерская справка-расчет

: договор займа или депозита, выписка банка, бухгалтерская справка-расчет Доходы от продажи активов : договор купли-продажи, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура

: договор купли-продажи, акт приема-передачи, накладная, счет-фактура Штрафы и пени полученные : договор, претензионное письмо, решение суда, платежное поручение

: договор, претензионное письмо, решение суда, платежное поручение Безвозмездно полученные активы : акт приема-передачи, документы о рыночной стоимости

: акт приема-передачи, документы о рыночной стоимости Курсовые разницы : бухгалтерская справка-расчет, выписки банка

: бухгалтерская справка-расчет, выписки банка Списание кредиторской задолженности: акт инвентаризации, приказ руководителя, бухгалтерская справка

Все первичные документы должны содержать обязательные реквизиты, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ:

Наименование документа

Дата составления

Наименование организации

Содержание хозяйственной операции

Величина натурального и/или денежного измерения операции

Наименование должностей лиц, ответственных за совершение операции

Подписи этих лиц с расшифровкой

Отражение прочих доходов в бухгалтерском учете

Для учета прочих доходов используется счет 91 «Прочие доходы и расходы», который имеет следующие субсчета:

91.1 «Прочие доходы»

91.2 «Прочие расходы»

91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов»

Типовые проводки по учету прочих доходов:

Дебет 76 Кредит 91.1 — начислены доходы от аренды

Дебет 51 Кредит 91.1 — получены штрафы, пени

Дебет 62 Кредит 91.1 — отражена выручка от продажи основных средств

Дебет 08 Кредит 91.1 — оприходованы материалы от демонтажа основных средств

Дебет 52 Кредит 91.1 — отражена положительная курсовая разница

Дебет 60 Кредит 91.1 — списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности

По окончании каждого месяца определяется финансовый результат от прочих доходов и расходов путем сопоставления дебетового и кредитового оборотов по субсчетам 91.1 и 91.2. Результат списывается на счет 99 «Прибыли и убытки»:

Дебет 91.9 Кредит 99 — отражена прибыль от прочих доходов и расходов

Дебет 99 Кредит 91.9 — отражен убыток от прочих доходов и расходов

Отражение прочих доходов в финансовой отчетности

Прочие доходы отражаются в отчете о финансовых результатах по строке 2340 «Прочие доходы». При этом доходы показываются за вычетом налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей.

Согласно ПБУ 9/99, в бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию следующая информация о прочих доходах:

Состав прочих доходов

Размер и характер отдельных доходов, относящихся к прочим, которые являются существенными для организации

Информация о выручке, полученной в результате обмена товаров (работ, услуг)

В пояснениях к бухгалтерской отчетности рекомендуется раскрывать детальную информацию о составе прочих доходов, если их сумма существенна для формирования мнения о финансовом положении организации.

Прочие доходы — это не просто строка в отчете о финансовых результатах, а важный индикатор диверсификации бизнеса и эффективности использования ресурсов компании. Грамотный учет и анализ прочих доходов позволяют не только соблюсти все требования законодательства, но и принимать более обоснованные управленческие решения. Регулярный мониторинг структуры прочих доходов может выявить скрытые возможности для оптимизации и дополнительные источники прибыли. Будьте внимательны к каждой составляющей финансового результата — именно в деталях часто скрывается ключ к успеху вашего бизнеса.

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