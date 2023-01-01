Финансовые результаты: сущность, анализ и факторы влияния

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Финансовые аналитики и специалисты по бухгалтерскому учету

Владельцы и управляющие предприятиями

Студенты и начинающие специалисты в области финансов и экономики Финансовые результаты – это фундаментальная система координат, по которой оценивается успешность любого бизнеса. Невозможно принять взвешенное управленческое решение без понимания, как формируется прибыль, какие факторы влияют на рентабельность и какими методами анализируется экономическая эффективность предприятия. За сухими цифрами финансовых отчетов скрываются реальные истории успеха или провала компаний, а глубокое понимание этих показателей позволяет не только диагностировать текущее состояние бизнеса, но и прогнозировать его будущее. 📊 Давайте разберемся, что стоит за понятием "финансовый результат" и как использовать это знание для стратегического развития предприятия.

Теоретические основы финансовых результатов предприятия

Финансовый результат представляет собой экономический итог хозяйственной деятельности предприятия, выраженный в денежной форме. Это комплексный показатель, отражающий эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности организации за определенный период времени.

В экономической теории и практике существует несколько подходов к определению сущности финансовых результатов:

Бухгалтерский подход – финансовый результат рассматривается как разница между доходами и расходами организации за отчетный период;

– финансовый результат рассматривается как разница между доходами и расходами организации за отчетный период; Экономический подход – под финансовым результатом понимается прирост или уменьшение стоимости собственного капитала организации;

– под финансовым результатом понимается прирост или уменьшение стоимости собственного капитала организации; Налоговый подход – финансовый результат определяется как налогооблагаемая прибыль (убыток), рассчитанная в соответствии с налоговым законодательством.

Финансовые результаты классифицируются по нескольким ключевым признакам, каждый из которых имеет значение для анализа деятельности предприятия:

Классификационный признак Виды финансовых результатов Характеристика По источникам формирования Результат от основной деятельности Связан с производством и реализацией продукции, работ, услуг Результат от финансовой деятельности Формируется за счет операций с ценными бумагами, кредитами и др. Результат от инвестиционной деятельности Образуется от операций с долгосрочными активами По характеру Положительный (прибыль) Превышение доходов над расходами Отрицательный (убыток) Превышение расходов над доходами По периоду формирования Предшествующий Финансовый результат прошлых периодов Отчетный Финансовый результат текущего периода Планируемый Прогнозируемый финансовый результат

В российской системе бухгалтерского учета формирование финансового результата регламентируется целым рядом нормативных документов, включая Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 9/99 "Доходы организации" и ПБУ 10/99 "Расходы организации". Согласно этим положениям, доходы и расходы подразделяются на доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие доходы и расходы.

Важно отметить, что финансовый результат выступает не только как показатель эффективности работы предприятия, но и как источник пополнения его ресурсов, обеспечивающий дальнейшее развитие. Положительный финансовый результат (прибыль) является основой для расширения производственных мощностей, внедрения инноваций, материального стимулирования персонала и решения социальных задач. 💼

Ирина Валерьевна, финансовый директор Я помню, как в 2019 году наша компания столкнулась с парадоксальной ситуацией: выручка росла, объемы производства увеличивались, а прибыль неуклонно снижалась. Мы долго не могли понять причину, пока не провели детальный анализ структуры финансовых результатов. Оказалось, что при расчете себестоимости мы не учитывали некоторые косвенные расходы, связанные с расширением производства. Внедрение комплексной системы учета финансовых результатов по центрам ответственности позволило нам не только выявить «узкие места», но и увеличить чистую прибыль на 17% в течение следующего года. Этот случай наглядно продемонстрировал, что правильное понимание и анализ структуры финансовых результатов — не абстрактная теория, а реальный инструмент управления бизнесом.

Прибыль и убыток: ключевые показатели деятельности

Прибыль и убыток являются базовыми категориями финансовых результатов, определяющими экономическую эффективность предприятия. Прибыль представляет собой положительный финансовый результат, характеризующий превышение доходов над расходами, в то время как убыток – это отрицательный финансовый результат, свидетельствующий о превышении расходов над доходами.

В соответствии с действующими стандартами финансовой отчетности выделяются следующие виды прибыли, отражающие различные аспекты деятельности предприятия:

Валовая прибыль – разница между выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг;

– разница между выручкой от продажи товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ, услуг; Прибыль от продаж – валовая прибыль за вычетом коммерческих и управленческих расходов;

– валовая прибыль за вычетом коммерческих и управленческих расходов; Прибыль до налогообложения – прибыль от продаж с учетом прочих доходов и расходов;

– прибыль от продаж с учетом прочих доходов и расходов; Чистая прибыль – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль и других обязательных платежей.

Каждый из этих показателей имеет свое значение для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Например, валовая прибыль характеризует эффективность производственной деятельности, прибыль от продаж – эффективность основной деятельности, а чистая прибыль является источником самофинансирования и формирования фондов и резервов.

Соотношение различных видов прибыли позволяет выявить проблемные области в деятельности предприятия. Так, если валовая прибыль значительна, а прибыль от продаж невелика, это может свидетельствовать о высоких коммерческих и управленческих расходах. Если прибыль от продаж существенно превышает чистую прибыль, возможно, предприятие несет значительные финансовые расходы или имеет высокую налоговую нагрузку.

Особое внимание следует уделить формированию и распределению чистой прибыли, поскольку именно этот показатель отражает реальный финансовый результат, остающийся в распоряжении предприятия. Направления использования чистой прибыли включают:

Формирование резервного фонда;

Выплату дивидендов или доходов участникам;

Инвестирование в развитие производства;

Материальное стимулирование персонала;

Социальное развитие;

Благотворительные цели.

Эффективность использования прибыли оценивается путем анализа структуры ее распределения и сопоставления направлений использования с результатами, полученными предприятием. 📈

При анализе убытков важно выявить их причины, которые могут быть связаны с внешними факторами (изменение конъюнктуры рынка, рост конкуренции, инфляция) или внутренними проблемами (рост себестоимости, снижение объемов производства, неэффективное управление ресурсами).

Вид прибыли Формула расчета Аналитическое значение Валовая прибыль Выручка – Себестоимость проданных товаров Оценка эффективности производственной деятельности Прибыль от продаж Валовая прибыль – Коммерческие расходы – Управленческие расходы Оценка эффективности основной деятельности Прибыль до налогообложения Прибыль от продаж + Проценты к получению – Проценты к уплате + Прочие доходы – Прочие расходы Оценка общей эффективности деятельности Чистая прибыль Прибыль до налогообложения – Налог на прибыль – Прочие обязательные платежи Оценка конечного финансового результата и потенциала развития

Рентабельность как индикатор экономической эффективности

Рентабельность представляет собой относительный показатель экономической эффективности, который комплексно отражает степень использования материальных, трудовых и денежных ресурсов предприятия. В отличие от абсолютных показателей прибыли, рентабельность характеризует эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности и окупаемость затрат.

Система показателей рентабельности включает несколько групп коэффициентов, каждая из которых отражает определенный аспект деятельности предприятия:

Показатели рентабельности продукции и продаж – отражают эффективность основной деятельности предприятия;

– отражают эффективность основной деятельности предприятия; Показатели рентабельности активов – характеризуют эффективность использования имущества предприятия;

– характеризуют эффективность использования имущества предприятия; Показатели рентабельности капитала – оценивают эффективность использования собственного и заемного капитала.

Рентабельность продаж (ROS – Return on Sales) рассчитывается как отношение прибыли к выручке от реализации продукции и показывает, какую прибыль получает предприятие с каждого рубля проданной продукции:

ROS = (Прибыль / Выручка) × 100%

В зависимости от вида используемой прибыли (валовая прибыль, прибыль от продаж, чистая прибыль) различают соответствующие показатели рентабельности продаж, которые имеют различную аналитическую ценность. Например, рентабельность продаж по валовой прибыли позволяет оценить эффективность производственной деятельности, в то время как рентабельность продаж по чистой прибыли дает возможность судить об общей эффективности деятельности предприятия.

Рентабельность активов (ROA – Return on Assets) рассчитывается как отношение прибыли к средней стоимости активов и характеризует отдачу от использования всех активов предприятия:

ROA = (Прибыль / Средняя стоимость активов) × 100%

Этот показатель отражает способность предприятия генерировать прибыль без учета структуры его капитала, качество управления активами. Низкий коэффициент ROA может свидетельствовать о перегруженности предприятия активами или о низкой эффективности их использования.

Рентабельность собственного капитала (ROE – Return on Equity) рассчитывается как отношение чистой прибыли к средней стоимости собственного капитала и показывает эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия:

ROE = (Чистая прибыль / Средняя стоимость собственного капитала) × 100%

Этот показатель является одним из наиболее важных для акционеров, поскольку характеризует уровень доходности их инвестиций. Высокий коэффициент ROE свидетельствует о эффективном использовании капитала, привлекает потенциальных инвесторов и повышает стоимость компании на рынке.

Анализ рентабельности следует проводить в динамике, сравнивая показатели за различные периоды, а также сопоставляя их со среднеотраслевыми значениями. При этом важно учитывать, что на рентабельность влияют многие факторы, включая отралевую специфику, масштаб деятельности, стадию жизненного цикла предприятия, конкурентную ситуацию на рынке и макроэкономические условия. 🔍

Методы анализа финансовых результатов в практике

Анализ финансовых результатов представляет собой многоступенчатый процесс исследования формирования, распределения и использования прибыли предприятия. Эффективный анализ требует применения комплекса методов, каждый из которых позволяет выявить определенные аспекты финансово-хозяйственной деятельности.

Основные методы анализа финансовых результатов включают:

Горизонтальный (динамический) анализ – изучение изменения показателей финансовых результатов во времени, расчет темпов роста и прироста;

– изучение изменения показателей финансовых результатов во времени, расчет темпов роста и прироста; Вертикальный (структурный) анализ – определение структуры финансовых результатов, доли отдельных элементов в итоговом показателе;

– определение структуры финансовых результатов, доли отдельных элементов в итоговом показателе; Трендовый анализ – выявление тенденций изменения финансовых результатов и прогнозирование их будущих значений;

– выявление тенденций изменения финансовых результатов и прогнозирование их будущих значений; Сравнительный анализ – сопоставление показателей финансовых результатов с плановыми значениями, показателями конкурентов, среднеотраслевыми данными;

– сопоставление показателей финансовых результатов с плановыми значениями, показателями конкурентов, среднеотраслевыми данными; Факторный анализ – определение влияния отдельных факторов на изменение показателей финансовых результатов;

– определение влияния отдельных факторов на изменение показателей финансовых результатов; Коэффициентный анализ – расчет и оценка относительных показателей эффективности (коэффициентов рентабельности).

Алгоритм проведения анализа финансовых результатов обычно включает следующие этапы:

Оценка динамики показателей прибыли за анализируемый период; Анализ структуры прибыли (доли различных видов прибыли в общем объеме); Выявление факторов, влияющих на изменение прибыли, и количественная оценка их влияния; Расчет и анализ показателей рентабельности; Оценка эффективности распределения и использования прибыли; Разработка рекомендаций по увеличению прибыли и повышению рентабельности.

Особое внимание при анализе финансовых результатов следует уделять факторному анализу, который позволяет выявить причины изменения прибыли и рентабельности. Например, на прибыль от продаж влияют такие факторы, как изменение объема реализации, структуры продукции, цен на продукцию и себестоимости.

Для проведения факторного анализа прибыли от продаж можно использовать следующую факторную модель:

П = В – С – КР – УР

где П – прибыль от продаж, В – выручка от продаж, С – себестоимость проданной продукции, КР – коммерческие расходы, УР – управленческие расходы.

Изменение прибыли от продаж за счет изменения выручки (ΔПВ) рассчитывается по формуле:

ΔПВ = (В1 – В0) × R0

где В1, В0 – выручка от продаж отчетного и базисного периодов соответственно, R0 – рентабельность продаж базисного периода.

Современные методы анализа финансовых результатов также включают маржинальный анализ, основанный на взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли. Этот метод позволяет определить критический объем продаж (точку безубыточности), запас финансовой прочности и операционный рычаг, что имеет большое значение для принятия управленческих решений.

Метод анализа Ключевые показатели Практическое применение Горизонтальный анализ Абсолютное отклонение, темп роста, темп прироста Оценка динамики финансовых результатов Вертикальный анализ Удельный вес компонентов прибыли Выявление структурных изменений Факторный анализ Влияние факторов на изменение прибыли Определение резервов роста прибыли Коэффициентный анализ Показатели рентабельности Оценка эффективности деятельности Маржинальный анализ Точка безубыточности, запас финансовой прочности Оптимизация ассортимента и объемов производства

Использование комплекса методов анализа финансовых результатов позволяет не только оценить текущее финансовое состояние предприятия, но и выявить резервы повышения эффективности его деятельности, а также разработать стратегию развития на перспективу. 💹

Алексей Петрович, финансовый аналитик В 2020 году я консультировал производственную компанию, которая столкнулась с парадоксальной ситуацией: объемы продаж росли, а прибыль сокращалась. Стандартный анализ отчета о прибылях и убытках не давал четкого понимания причин. Я предложил провести факторный анализ прибыли в сочетании с ABC-анализом продуктового портфеля. Результаты оказались неожиданными: наиболее популярная продуктовая линейка, обеспечивавшая 40% выручки, приносила лишь 15% прибыли из-за роста закупочных цен на сырье. В то же время другая линейка с рентабельностью 32% составляла всего 10% в структуре продаж. Мы пересмотрели ценовую политику, перераспределили маркетинговый бюджет и оптимизировали производственную программу. В результате, при сохранении объема выручки, чистая прибыль выросла на 27% уже в следующем квартале. Этот случай убедительно показал, насколько важен глубокий анализ структуры финансовых результатов для принятия эффективных управленческих решений.

Факторы влияния на формирование экономического результата

Формирование финансовых результатов деятельности предприятия происходит под воздействием множества факторов, которые могут как способствовать увеличению прибыли и рентабельности, так и приводить к их снижению. Понимание этих факторов имеет решающее значение для эффективного управления предприятием и разработки мер по улучшению его финансового состояния.

Все факторы, влияющие на финансовые результаты, можно разделить на две большие группы:

Внешние факторы – не зависят от деятельности предприятия, но оказывают существенное влияние на формирование финансовых результатов;

– не зависят от деятельности предприятия, но оказывают существенное влияние на формирование финансовых результатов; Внутренние факторы – непосредственно связаны с деятельностью предприятия и находятся под его контролем.

К основным внешним факторам относятся:

Рыночная конъюнктура – соотношение спроса и предложения на рынке товаров, работ, услуг, уровень и динамика цен;

– соотношение спроса и предложения на рынке товаров, работ, услуг, уровень и динамика цен; Конкуренция – наличие и активность конкурентов на рынке, их ценовая и маркетинговая политика;

– наличие и активность конкурентов на рынке, их ценовая и маркетинговая политика; Экономическая ситуация в стране – уровень инфляции, курсы валют, стадия экономического цикла;

– уровень инфляции, курсы валют, стадия экономического цикла; Политические и правовые факторы – изменения в законодательстве, налоговой системе, политическая стабильность;

– изменения в законодательстве, налоговой системе, политическая стабильность; Социально-демографические факторы – численность и структура населения, уровень доходов, потребительские предпочтения;

– численность и структура населения, уровень доходов, потребительские предпочтения; Научно-технические факторы – технологические инновации, развитие науки и техники;

– технологические инновации, развитие науки и техники; Природно-климатические факторы – особенно важны для сельскохозяйственных и добывающих предприятий.

Внутренние факторы, влияющие на финансовые результаты, включают:

Объем и структура продукции (работ, услуг) – ассортимент продукции, ее качество, конкурентоспособность;

– ассортимент продукции, ее качество, конкурентоспособность; Уровень затрат – себестоимость продукции, эффективность использования ресурсов;

– себестоимость продукции, эффективность использования ресурсов; Ценовая политика – методы ценообразования, система скидок и надбавок;

– методы ценообразования, система скидок и надбавок; Управление активами – эффективность использования основных средств и оборотных активов;

– эффективность использования основных средств и оборотных активов; Маркетинговая стратегия – методы продвижения продукции, каналы сбыта;

– методы продвижения продукции, каналы сбыта; Организационно-управленческие факторы – организационная структура, система управления, квалификация персонала;

– организационная структура, система управления, квалификация персонала; Финансовая политика – структура капитала, инвестиционная деятельность, дивидендная политика.

Для эффективного управления финансовыми результатами необходимо не только выявлять факторы, влияющие на них, но и количественно оценивать степень этого влияния. Для этого используются различные методы факторного анализа, позволяющие определить, насколько изменится прибыль и рентабельность при изменении того или иного фактора.

Например, влияние изменения объема реализации продукции на прибыль можно рассчитать по формуле:

ΔПv = П0 × (V1 / V0 – 1)

где ΔПv – изменение прибыли за счет изменения объема реализации, П0 – прибыль базисного периода, V1, V0 – объем реализации отчетного и базисного периодов соответственно.

Управление факторами, влияющими на финансовые результаты, должно быть направлено на максимизацию положительных и минимизацию отрицательных воздействий. При этом важно учитывать, что между различными факторами существуют сложные взаимосвязи, и изменение одного фактора может привести к изменению других. 🔄

Разработка мероприятий по улучшению финансовых результатов должна основываться на комплексном анализе всех факторов и учитывать как текущую ситуацию, так и перспективы развития предприятия. При этом особое внимание следует уделять факторам, оказывающим наиболее существенное влияние на финансовые результаты и находящимся под контролем предприятия.

Финансовые результаты – это не просто цифры в отчетности, а комплексное отражение эффективности всех бизнес-процессов предприятия. Глубокое понимание их сущности, методов анализа и факторов влияния позволяет трансформировать сухую статистику в инструмент стратегического управления. Осознанный подход к формированию и анализу финансовых результатов – это фундамент для принятия обоснованных решений, способных определить будущее компании в условиях нестабильной экономической среды. Мастерство управления финансовыми результатами заключается в способности не только интерпретировать прошлое, но и прогнозировать будущее, превращая потенциальные угрозы в возможности для роста и развития.

Читайте также