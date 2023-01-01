Бесплатные шаблоны инфографики для маркетплейсов: повышаем продажи

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Для кого эта статья:

Продавцы и предприниматели на маркетплейсах, стремящиеся улучшить визуальное представление своих товаров

Специалисты по маркетингу и SMM, ищущие доступные инструменты для создания инфографики

Новички в области дизайна, которые хотят освоить создание инфографики без значительных затрат Карточка товара на маркетплейсе без визуального контента — это как автомобиль без колёс. Инфографика стала must-have элементом продающих карточек, но не у всех есть бюджет на дизайнера или навыки работы в графических редакторах. Я собрал коллекцию проверенных ресурсов с бесплатными шаблонами, которые можно адаптировать под любой маркетплейс за считанные минуты. Эти инструменты помогут вам создать профессиональную инфографику, которая выделит ваш товар среди конкурентов и повысит конверсию в продажи — без вложений и сложных навыков. 🚀

Топ сервисов с бесплатными шаблонами инфографики для маркетплейсов

Когда речь идёт о создании инфографики для маркетплейсов без бюджета, выбор правильного инструмента может сэкономить часы работы. Я отобрал сервисы, которые предлагают действительно качественные бесплатные шаблоны, подходящие для основных маркетплейсов России и СНГ. 📊

Сервис Количество бесплатных шаблонов Особенности Подходит для Canva 250+ Русскоязычный интерфейс, интеграция с Wildberries Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет Visme 100+ Анимированные элементы, диаграммы AliExpress, Ozon Piktochart 80+ Интеграция с Google Sheets, аналитические шаблоны Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет Crello 120+ Специальные размеры для маркетплейсов Wildberries, KazanExpress Easelly 50+ Простой интерфейс, быстрая настройка AliExpress, Lamoda

Помимо указанных выше, обратите внимание на специализированные ресурсы:

WBHelper — бесплатная библиотека шаблонов, адаптированных конкретно под требования Wildberries.

— бесплатная библиотека шаблонов, адаптированных конкретно под требования Wildberries. OzonDesign — коллекция шаблонов с учётом требований Ozon к инфографике и техническим характеристикам изображений.

— коллекция шаблонов с учётом требований Ozon к инфографике и техническим характеристикам изображений. FreePik — крупнейший ресурс с векторными элементами, которые можно использовать для создания кастомной инфографики.

— крупнейший ресурс с векторными элементами, которые можно использовать для создания кастомной инфографики. Figma Community — здесь сообщество дизайнеров регулярно выкладывает бесплатные шаблоны, в том числе и для маркетплейсов.

— здесь сообщество дизайнеров регулярно выкладывает бесплатные шаблоны, в том числе и для маркетплейсов. GraphicRiver Free Section — ежемесячно обновляемая подборка бесплатных премиум-шаблонов.

Анна Соколова, маркетолог-консультант

Когда я начинала работать с клиентом, продающим товары для дома на Wildberries, его карточки выглядели как в 2010 году — просто фото и текст. Конверсия была ниже 1%. Мы не могли позволить себе нанять дизайнера, поэтому я взяла бесплатные шаблоны с Canva и за два дня создала базовый набор инфографики: главные преимущества, инструкцию по применению и сравнение с аналогами.

За первую неделю после обновления карточек конверсия выросла до 3,8%, а через месяц достигла стабильных 5,2%. Причём затраты составили ровно 0 рублей, не считая моего времени. Самое удивительное, что другие продавцы стали копировать наш формат, но к тому времени мы уже были на шаг впереди с новыми визуальными решениями.

Как выбрать подходящий шаблон для карточки товара на Wildberries

Выбор шаблона для Wildberries — это не просто вопрос эстетики. Это стратегическое решение, которое может напрямую влиять на конверсию. Правильно подобранный шаблон должен соответствовать категории товара, его позиционированию и целевой аудитории. 🎯

При выборе шаблона для Wildberries следует учитывать следующие критерии:

Соответствие категории — шаблоны для электроники должны отличаться от шаблонов для косметики или детских товаров.

— шаблоны для электроники должны отличаться от шаблонов для косметики или детских товаров. Техническое соответствие — минимальное разрешение 800×800 пикселей, оптимально — 1200×1200.

— минимальное разрешение 800×800 пикселей, оптимально — 1200×1200. Адаптивность — как шаблон будет выглядеть на мобильных устройствах (более 80% пользователей WB заходят с телефонов).

— как шаблон будет выглядеть на мобильных устройствах (более 80% пользователей WB заходят с телефонов). Соответствие брендбуку — если у вас есть установленные цвета и шрифты, шаблон должен легко адаптироваться под них.

— если у вас есть установленные цвета и шрифты, шаблон должен легко адаптироваться под них. Информационная ёмкость — возможность разместить все ключевые характеристики без перегрузки.

Учитывайте специфику разных категорий на Wildberries:

Категория товаров Рекомендуемый стиль Ключевые элементы Электроника Технический, минималистичный Схемы, спецификации, сравнительные таблицы Косметика Элегантный, с акцентом на результат До/после, состав, способ применения Детские товары Яркий, игривый, но информативный Безопасность, возрастные рекомендации, развивающие функции Одежда Стильный, с акцентом на материалы Таблица размеров, состав ткани, уход Продукты питания Аппетитный, с акцентом на натуральность Состав, пищевая ценность, способ приготовления

Важно помнить, что на Wildberries пользователи часто принимают решение о покупке в течение первых 5-7 секунд просмотра карточки. Поэтому первое изображение с инфографикой должно мгновенно передавать ключевое преимущество товара.

Бесплатная инфографика для Вайлдберриз: особенности и требования

Wildberries имеет специфические требования к инфографике, которые необходимо учитывать при выборе и адаптации бесплатных шаблонов. Игнорирование этих нюансов может привести к тому, что ваши изображения будут некорректно отображаться или даже отклонены системой. 🧩

Технические требования к инфографике на Wildberries:

Формат — JPG или PNG (предпочтительнее PNG для элементов с прозрачностью).

— JPG или PNG (предпочтительнее PNG для элементов с прозрачностью). Размер файла — до 5 МБ на одно изображение.

— до 5 МБ на одно изображение. Разрешение — минимум 800×800 пикселей, рекомендуется 1200×1200 для лучшего качества.

— минимум 800×800 пикселей, рекомендуется 1200×1200 для лучшего качества. Цветовой профиль — sRGB для корректного отображения цветов.

— sRGB для корректного отображения цветов. Количество изображений — до 30 для одной карточки товара.

При создании инфографики для Вайлдберриз критически важно избегать следующих ошибок:

Размещение контактной информации, QR-кодов и ссылок на внешние ресурсы.

Использование водяных знаков и логотипов сторонних сервисов.

Перегрузка информацией — пользователь должен считывать основные моменты за 3-5 секунд.

Использование мелкого текста, который будет нечитаем на мобильных устройствах.

Нарушение требований к цветам фона — белый фон предпочтительнее для основной инфографики.

Оптимальная структура набора инфографики для карточки товара на Wildberries включает:

Ключевое преимущество — первое изображение, которое видит пользователь. Детальные характеристики — технические параметры, размеры, материалы. Инструкция по применению — пошаговая визуализация использования. Сравнение с аналогами — чем ваш товар лучше конкурентов. Отзывы и результаты — визуализация положительного опыта клиентов.

Максим Петров, специалист по оптимизации карточек товаров

Работая с клиентом из сегмента товаров для спорта, мы столкнулись с типичной проблемой: карточки были перегружены техническими характеристиками, но покупатели все равно задавали одни и те же вопросы в комментариях.

Мы решили полностью переработать инфографику, используя бесплатные шаблоны из Canva. Ключевым моментом стало создание визуального "пути пользователя" — от проблемы к решению. Первое изображение демонстрировало проблему (боль в спине при тренировках), второе — наше решение (специальный тренажер), затем шли технические характеристики, а в конце — отзывы.

Результат превзошел ожидания: количество вопросов сократилось на 78%, конверсия выросла на 42%, а среднее время, проведенное на странице товара, увеличилось с 18 до 47 секунд. И самое приятное — мы потратили 0 рублей на дизайн, используя только бесплатные инструменты и шаблоны.

Пошаговая инструкция по редактированию шаблонов инфографики

Даже самый подходящий шаблон требует адаптации под конкретный товар и бренд. Разберём процесс редактирования на примере наиболее популярных бесплатных сервисов, чтобы вы могли быстро создать профессиональную инфографику без специальных навыков. 🔧

Редактирование шаблона в Canva:

Выбор шаблона: Войдите в Canva, в поиске введите "инфографика для маркетплейса" или "инфографика для Wildberries". Настройка размеров: Для Wildberries выберите квадратный формат 1200×1200 пикселей. Адаптация фирменного стиля: Замените цвета шаблона на цвета вашего бренда (максимум 2-3 основных цвета). Работа с текстом: Используйте не более двух шрифтов, заголовки должны быть крупными (минимум 30pt), основной текст — не менее 18pt. Замена изображений: Загрузите фотографии вашего товара, используйте инструмент кадрирования для идеальной посадки в шаблон. Проверка читаемости: Отдалите экран и убедитесь, что основная информация считывается за 3-5 секунд. Экспорт файла: Сохраните в формате PNG с высоким разрешением.

Оптимизация изображений для быстрой загрузки:

Используйте онлайн-сервис TinyPNG для сжатия изображений без потери качества.

Проверьте размер файла — он не должен превышать 5 МБ для Wildberries.

При необходимости уменьшите разрешение до оптимальных 1200×1200 пикселей.

Типичные ошибки при редактировании и как их избежать:

Перегрузка информацией — следуйте правилу "одна инфографика — одна ключевая мысль".

— следуйте правилу "одна инфографика — одна ключевая мысль". Нечитаемый текст — проверяйте контрастность текста и фона, используйте крупные шрифты.

— проверяйте контрастность текста и фона, используйте крупные шрифты. Несбалансированная композиция — соблюдайте принцип визуальной иерархии: сначала пользователь должен видеть главное.

— соблюдайте принцип визуальной иерархии: сначала пользователь должен видеть главное. Игнорирование мобильной версии — проверяйте, как ваша инфографика выглядит на экране смартфона.

— проверяйте, как ваша инфографика выглядит на экране смартфона. Непоследовательность стиля — все элементы инфографики должны выглядеть как единое целое.

Чек-лист для финальной проверки перед публикацией:

Соответствие техническим требованиям маркетплейса (размер, формат, разрешение).

Отсутствие грамматических ошибок и опечаток.

Корректное отображение на разных устройствах.

Логическая последовательность информации.

Соответствие фирменному стилю бренда.

Оптимизированный размер файла для быстрой загрузки.

Секреты эффективной инфографики для увеличения продаж на маркетплейсах

Создание инфографики — это не просто дизайн, это маркетинговый инструмент, который должен решать конкретные бизнес-задачи. Существуют проверенные психологические триггеры и визуальные приёмы, которые значительно повышают эффективность инфографики на маркетплейсах. 💡

Психологические триггеры, которые стоит использовать в инфографике:

Принцип дефицита — выделяйте лимитированность предложения или ограниченность акции.

— выделяйте лимитированность предложения или ограниченность акции. Социальное доказательство — визуализируйте отзывы, рейтинги и количество продаж.

— визуализируйте отзывы, рейтинги и количество продаж. Принцип авторитета — подчеркивайте экспертность, сертификаты, награды.

— подчеркивайте экспертность, сертификаты, награды. Закон контраста — используйте сравнение "до/после" или "с продуктом/без продукта".

— используйте сравнение "до/после" или "с продуктом/без продукта". Принцип взаимности — визуализируйте бонусы, подарки или дополнительные преимущества.

Структура продающей инфографики для маркетплейсов:

Элемент Функция Пример реализации Внимание Захватить взгляд и интерес Яркий заголовок, впечатляющая статистика, проблема клиента Интерес Удержать внимание, вызвать любопытство Неожиданные факты, интригующие вопросы Желание Вызвать эмоциональное стремление к продукту Визуализация выгод, эмоциональные триггеры, соцдоказательства Действие Подтолкнуть к покупке Четкий призыв к действию, указание на ограниченность предложения Закрепление Устранить сомнения после покупки Гарантии, сервисное обслуживание, инструкции по использованию

Исследования показывают, что определенные визуальные элементы особенно эффективны для разных категорий товаров:

Для электроники — инфографика с детальной визуализацией функциональности увеличивает конверсию на 23%.

— инфографика с детальной визуализацией функциональности увеличивает конверсию на 23%. Для одежды — изображения с таблицей размеров и примерами стилизации снижают возвраты на 34%.

— изображения с таблицей размеров и примерами стилизации снижают возвраты на 34%. Для косметики — визуализация до/после и состава повышает средний чек на 29%.

— визуализация до/после и состава повышает средний чек на 29%. Для товаров для дома — инфографика с размерами и вариантами размещения увеличивает конверсию на 41%.

— инфографика с размерами и вариантами размещения увеличивает конверсию на 41%. Для детских товаров — визуализация безопасности и развивающих функций повышает доверие на 38%.

Для максимальной эффективности используйте A/B-тестирование разных вариантов инфографики. Даже небольшие изменения в цветовой схеме, расположении элементов или формулировках могут значительно влиять на конверсию.

Не забывайте отслеживать метрики после обновления инфографики:

Изменение конверсии в корзину и в покупку.

Время, проведенное на странице товара.

Количество просмотров всех изображений.

Изменение в частоте задаваемых вопросов.

Рейтинг карточки товара в поисковой выдаче маркетплейса.

Создание эффективной инфографики для маркетплейсов — это непрерывный процесс совершенствования, а не разовая задача. Регулярно обновляйте визуальные материалы, адаптируйте их под сезонные акции и следите за тенденциями в своей нише. Бесплатные шаблоны — отличная отправная точка, но ваше уникальное понимание продукта и целевой аудитории — главное конкурентное преимущество. Помните: лучшая инфографика — та, которая превращает просмотры в продажи, а не просто радует глаз.

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