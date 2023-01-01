Цены на инфографику для маркетплейсов: где золотая середина

Для кого эта статья:

Продавцы товаров на маркетплейсах

Малые и средние бизнесы, заинтересованные в увеличении продаж

Дизайнеры и фрилансеры, работающие в сфере создания инфографики Если вы продаёте на маркетплейсах, то знаете — качественная инфографика на карточке товара может увеличить конверсию до 40%. Но сколько на самом деле стоят эти "волшебные картинки"? Рынок дизайнерских услуг для маркетплейсов поражает разбросом цен: от 500 рублей за шаблонный баннер до 15 000 за премиальный набор графики. В этом обзоре я расставлю точки над i в ценообразовании и помогу определить, где находится та самая золотая середина между "слишком дёшево, чтобы быть качественным" и "неоправданно дорого". 📊💰

Инфографика для маркетплейсов: ценовой обзор рынка

Рынок услуг по созданию инфографики для маркетплейсов демонстрирует значительную дифференциацию цен. В 2023 году средняя стоимость комплекта графических материалов для карточки товара колеблется от 2 000 до 8 000 рублей. Этот разброс объясняется несколькими ключевыми факторами: уровнем исполнителя, сложностью проекта и срочностью исполнения.

Анализируя предложения на рынке, можно выделить три основных ценовых сегмента:

Ценовой сегмент Стоимость базового комплекта Уровень исполнителя Что получает заказчик Эконом 1 000 – 3 000 ₽ Фрилансеры начального уровня 5-7 шаблонных графических элементов Средний 3 000 – 7 000 ₽ Профессиональные фрилансеры, небольшие студии 7-10 уникальных элементов с проработкой деталей Премиум 7 000 – 15 000 ₽ Агентства, опытные дизайнеры с портфолио 10+ элементов с маркетинговой стратегией и A/B-тестированием

Важно отметить, что цены существенно варьируются в зависимости от региона. Так, в Москве и Санкт-Петербурге стоимость услуг в среднем на 20-30% выше, чем в регионах. При этом качество работы столичных студий не всегда оправдывает такую разницу в цене.

Александр Петров, арт-директор Недавно к нам обратился владелец бренда детской одежды, который потратил более 20 000 рублей на "премиальную" инфографику у известного агентства. Конверсия после размещения новых карточек не изменилась. Когда мы проанализировали материалы, стало ясно — красивые картинки не отвечали базовым требованиям маркетплейса и не выделяли ключевые преимущества товара. Мы разработали новый комплект за 5 500 рублей, и через месяц продажи выросли на 23%. Вывод прост: не переплачивайте за бренд агентства, смотрите на опыт работы именно с маркетплейсами.

В 2023 году также наметилась тенденция к пакетным предложениям, когда дизайнеры предлагают скидки при заказе инфографики для нескольких товаров одновременно. При заказе от 10 карточек скидка может достигать 30-40% от базовой стоимости.

Факторы, влияющие на стоимость инфографики для Wildberries

Wildberries, как один из крупнейших маркетплейсов России, имеет свою специфику в требованиях к инфографике. Это напрямую влияет на ценообразование услуг по созданию графических материалов для этой площадки. 🛍️

Основные факторы, определяющие стоимость инфографики для Wildberries:

Количество и тип изображений — базовый набор обычно включает главное фото, 3-5 дополнительных изображений и инфографику с характеристиками. Добавление 3D-визуализации или анимированных элементов увеличивает стоимость на 40-60%.

— базовый набор обычно включает главное фото, 3-5 дополнительных изображений и инфографику с характеристиками. Добавление 3D-визуализации или анимированных элементов увеличивает стоимость на 40-60%. Сложность товарной категории — инфографика для технически сложных товаров (электроника, бытовая техника) стоит дороже на 20-30%, чем для простых категорий (одежда, аксессуары).

— инфографика для технически сложных товаров (электроника, бытовая техника) стоит дороже на 20-30%, чем для простых категорий (одежда, аксессуары). Требования к брендированию — разработка инфографики с учетом гайдлайнов бренда и фирменного стиля повышает стоимость на 15-25%.

— разработка инфографики с учетом гайдлайнов бренда и фирменного стиля повышает стоимость на 15-25%. Срочность выполнения — срок "вчера" обычно означает наценку в 50-100% от базовой стоимости.

— срок "вчера" обычно означает наценку в 50-100% от базовой стоимости. Сезонность — перед высоким сезоном (Black Friday, Новый год) цены могут повышаться на 20-30% из-за высокого спроса.

Особое внимание стоит уделить требованиям Wildberries к размерам изображений и информации, которую необходимо на них разместить. Несоответствие этим требованиям может привести к дополнительным затратам на доработку материалов.

Мария Соколова, менеджер по работе с маркетплейсами Два года назад я заказала базовый комплект инфографики для 30 SKU нашего косметического бренда у дизайнера, который предложил самую низкую цену — 1 200 рублей за товар. Через неделю после размещения Wildberries заблокировал половину карточек из-за "нечитаемости текста и несоответствия требованиям к качеству изображений". Пришлось срочно искать другого специалиста, который переделал всё за 3 500 рублей за карточку. В итоге на экономии мы потеряли две недели продаж в высокий сезон. Теперь я всегда проверяю, есть ли у дизайнера актуальный опыт работы именно с Wildberries, даже если это стоит дороже.

Интересный факт: стоимость инфографики для Wildberries в среднем на 10-15% выше, чем для других маркетплейсов, из-за более строгих требований к визуальным материалам и высокой конкуренции на площадке.

Базовые и премиум-пакеты услуг: что входит в цену

Дизайн-студии и фрилансеры обычно структурируют свои предложения по созданию инфографики в виде пакетов услуг. Понимание того, что именно входит в разные тарифы, поможет оценить обоснованность цен и выбрать подходящее предложение. ✅

Компонент услуги Базовый пакет (2 000-4 000 ₽) Стандартный пакет (4 000-7 000 ₽) Премиум пакет (7 000-15 000 ₽) Количество графических элементов 5-7 7-10 10+ Уникальность дизайна Шаблонные решения Частично уникальный дизайн Полностью уникальный дизайн Анализ конкурентов Нет Базовый анализ Детальный анализ с рекомендациями Количество правок 1-2 правки 3-5 правок Неограниченное количество Срок выполнения 3-5 рабочих дней 2-3 рабочих дня 1-2 рабочих дня Постпродакшн поддержка Нет 7 дней 30 дней Исходные файлы Только финальные JPG/PNG JPG/PNG + PSD без слоёв Все исходники с открытыми слоями

Помимо стандартных компонентов, премиальные пакеты могут включать дополнительные услуги, которые существенно повышают эффективность инфографики:

Проведение A/B-тестирования различных версий инфографики

Разработка единого визуального стиля для всех товаров бренда

Создание адаптивных версий изображений для мобильных устройств

Анализ поведения пользователей и корректировка материалов

Консультации по размещению и оптимизации контента

В среднем ценовом сегменте (4 000-7 000 рублей) часто предлагаются гибридные пакеты, где можно выбрать дополнительные опции из премиального пакета за отдельную плату. Это позволяет оптимизировать бюджет, выбирая только необходимые компоненты.

Важно: 89% исполнителей не включают в базовую стоимость разработку рекламных баннеров для внутренних рекламных кампаний на маркетплейсах. Эта услуга обычно оплачивается отдельно и может стоить от 1 500 до 5 000 рублей за комплект баннеров разных форматов.

Стоимость разных типов инфографики для онлайн-продаж

Не вся инфографика для маркетплейсов создаётся одинаковой — разные типы графических материалов имеют свою специфику создания, а следовательно, и различную стоимость. Понимание цен на конкретные типы инфографики поможет точнее планировать бюджет на визуальное оформление ваших товаров. 🎯

Рассмотрим стоимость основных типов инфографики, используемых на маркетплейсах:

Презентационные изображения товара (фотографии с графическими элементами) — от 1 000 до 3 000 рублей за единицу.

(фотографии с графическими элементами) — от 1 000 до 3 000 рублей за единицу. Информационные блоки с характеристиками — от 1 500 до 4 000 рублей за блок в зависимости от сложности продукта.

— от 1 500 до 4 000 рублей за блок в зависимости от сложности продукта. Схемы использования/применения товара — от 2 000 до 5 000 рублей за схему.

— от 2 000 до 5 000 рублей за схему. Сравнительные таблицы (для линейки товаров) — от 3 000 до 7 000 рублей за таблицу.

(для линейки товаров) — от 3 000 до 7 000 рублей за таблицу. Баннеры для промо-акций — от 1 500 до 4 000 рублей за комплект баннеров различных размеров.

— от 1 500 до 4 000 рублей за комплект баннеров различных размеров. 3D-визуализация товара — от 5 000 до 15 000 рублей за один товар.

— от 5 000 до 15 000 рублей за один товар. Анимированные баннеры/GIF — от 3 000 до 8 000 рублей за единицу.

На стоимость каждого типа инфографики влияют следующие факторы:

Сложность товара и количество отображаемых характеристик

Необходимость создания уникальных иллюстраций или использования стоковых изображений

Требуемая детализация и точность визуализации

Объем текстовой информации, которую необходимо интегрировать

Интересно, что стоимость инфографики для разных категорий товаров также отличается. Например, создание графических материалов для электроники или бытовой техники в среднем на 20-30% дороже, чем для одежды или аксессуаров. Это объясняется более сложными техническими характеристиками, которые требуется визуализировать.

При заказе комплексных решений большинство студий и фрилансеров предлагают пакетные скидки. Так, при заказе полного комплекта инфографики для одного товара (включающего все вышеперечисленные типы) стоимость может быть ниже на 30-40% по сравнению с заказом каждого элемента по отдельности.

Как выбрать оптимальное соотношение цены и качества

Выбор исполнителя для создания инфографики — это балансирование между бюджетом и качеством результата. Чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций в визуальное оформление товаров, следуйте этим рекомендациям. 💡

Для начала определите ключевые показатели, на которые стоит обратить внимание при выборе исполнителя:

Специализация — дизайнеры, имеющие опыт работы именно с вашим маркетплейсом, обычно создают более эффективные материалы.

— дизайнеры, имеющие опыт работы именно с вашим маркетплейсом, обычно создают более эффективные материалы. Портфолио — обязательно запрашивайте примеры работ в вашей товарной категории, а не просто красивые картинки.

— обязательно запрашивайте примеры работ в вашей товарной категории, а не просто красивые картинки. Показатели эффективности — хорошие дизайнеры имеют кейсы с измеримыми результатами (рост CTR, конверсии, средний чек).

— хорошие дизайнеры имеют кейсы с измеримыми результатами (рост CTR, конверсии, средний чек). Отзывы клиентов — обращайте внимание на отзывы других продавцов, особенно в вашей нише.

— обращайте внимание на отзывы других продавцов, особенно в вашей нише. Сроки исполнения — оптимальный баланс между скоростью и качеством обычно достигается при сроке 3-5 рабочих дней на базовый комплект.

Избегайте следующих ловушек при выборе исполнителя:

Слишком низкая цена — инфографика стоимостью менее 1 500 рублей за товар часто создаётся с использованием шаблонов без учёта специфики вашего продукта.

— инфографика стоимостью менее 1 500 рублей за товар часто создаётся с использованием шаблонов без учёта специфики вашего продукта. Отсутствие договора или ТЗ — профессиональные исполнители всегда оформляют отношения документально с чётким описанием объема работ.

— профессиональные исполнители всегда оформляют отношения документально с чётким описанием объема работ. Неограниченное количество правок без дополнительной платы — это может быть признаком того, что исполнитель не уверен в качестве первоначального результата.

— это может быть признаком того, что исполнитель не уверен в качестве первоначального результата. Обещания нереалистичных сроков — качественная инфографика требует времени на анализ, разработку концепции и реализацию.

Оптимальные стратегии соотношения цены и качества для разных типов бизнеса:

Для начинающих продавцов с ограниченным бюджетом: Выбирайте базовые пакеты (2 000-4 000 рублей) у начинающих, но талантливых дизайнеров. Сконцентрируйтесь на создании качественных материалов для топовых 3-5 товаров, а затем реинвестируйте прибыль в оформление остального ассортимента.

Для среднего бизнеса с устоявшимся ассортиментом: Рассмотрите возможность работы с профессиональными фрилансерами или небольшими студиями в среднем ценовом сегменте (4 000-7 000 рублей). Запрашивайте пакетные скидки при заказе больших объемов.

Для крупных брендов: Инвестиции в премиальную инфографику (от 7 000 рублей) с полным комплексом услуг обычно окупаются за счёт значительного увеличения конверсии и среднего чека.

Профессиональный совет: даже при ограниченном бюджете лучше заказать качественную инфографику для меньшего количества товаров, чем экономить на качестве для всего ассортимента. Статистика показывает, что хорошо оформленная карточка товара может увеличить конверсию до 40%, что быстро окупит инвестиции в дизайн.

Поиск идеального баланса между стоимостью и качеством инфографики для маркетплейсов — это искусство стратегического мышления. Анализ показывает, что средний ценовой сегмент (4 000-7 000 рублей) обычно обеспечивает наилучшую окупаемость инвестиций для большинства продавцов. При этом фокус должен быть не на экономии бюджета, а на повышении эффективности графических материалов для роста продаж. В конечном итоге, правильно подобранная инфографика — это не расход, а инвестиция, многократно окупающаяся через увеличение конверсии и среднего чека.

