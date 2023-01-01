Refactoring UI: системный подход к созданию безупречных интерфейсов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Для веб-дизайнеров, стремящихся улучшить свои навыки в создании интерфейсов.

Для разработчиков, которые хотят перейти на уровень создания более эстетически привлекательных и функциональных интерфейсов.

Для менеджеров проектов, заинтересованных в внедрении системного подхода к дизайну в своих командах. Refactoring UI — золотой стандарт для создания визуально безупречных интерфейсов без необходимости быть дизайнером от бога. Подход Адама Ватхена и Стива Шогера перевернул традиционное представление о UI-дизайне, превратив его из искусства избранных в четкую инженерную систему с конкретными принципами. Вместо того чтобы полагаться на врожденное чувство прекрасного, Refactoring UI предлагает структурированный набор правил, следуя которым даже разработчик без художественного образования создаст интерфейс, от которого не отвернется профессиональный дизайнер. 🧰

Что такое Refactoring UI: философия и ключевые принципы

Refactoring UI — это методология улучшения визуального дизайна пользовательских интерфейсов, созданная Адамом Ватханом и Стивом Шогером. В отличие от традиционных подходов к UI-дизайну, опирающихся на врожденное чувство эстетики и многолетний опыт, Refactoring UI предлагает структурированную систему правил и принципов, которые может применить каждый — даже не имея формального дизайнерского образования. 🎨

Ключевая философия Refactoring UI заключается в том, что создание привлекательного интерфейса — это не волшебство, а инженерный процесс с четкими шагами и правилами. Методология демистифицирует дизайн, разбивая его на конкретные, управляемые компоненты.

Основные принципы Refactoring UI можно разделить на несколько категорий:

Системный подход — дизайн рассматривается как система взаимосвязанных компонентов, а не как набор изолированных страниц или экранов

— дизайн рассматривается как система взаимосвязанных компонентов, а не как набор изолированных страниц или экранов Иерархия и контраст — четкая визуальная иерархия, определяющая важность элементов через контраст

— четкая визуальная иерархия, определяющая важность элементов через контраст Функциональный минимализм — избавление от декоративных элементов, не несущих функциональной нагрузки

— избавление от декоративных элементов, не несущих функциональной нагрузки Работа с ограничениями — использование предопределенных систем для отступов, размеров шрифтов и цветов вместо произвольных значений

— использование предопределенных систем для отступов, размеров шрифтов и цветов вместо произвольных значений Дизайн от содержания — форма следует за содержанием, а не наоборот

Александр Петров, технический директор и дизайн-энтузиаст

Когда я впервые столкнулся с Refactoring UI, наша команда разрабатывала аналитическую платформу для крупного банка. Интерфейс был функционально безупречен, но визуально — катастрофа. Разработчики не понимали задач дизайнеров, дизайнеры не могли объяснить, почему что-то выглядит "не так".

Мы начали с базовых принципов визуальной иерархии. Вместо субъективных оценок "это некрасиво" появились конкретные замечания: "здесь недостаточный контраст между заголовком и основным текстом". Мы создали систему из 5 размеров шрифтов вместо произвольных 17 вариаций, которые накопились в проекте.

Через месяц внедрения принципов Refactoring UI наши еженедельные дизайн-ревью сократились с трех часов до 40 минут. Разработчики начали вносить базовые улучшения самостоятельно, а дизайнеры сфокусировались на более сложных задачах вместо исправления отступов и размеров кнопок.

Refactoring UI выводит на первый план такие принципы, которые обычно остаются в тени при обсуждении дизайна: соотношение белого пространства и контента, разумные ограничения в выборе цветов и шрифтов, последовательность в применении визуальных решений.

Традиционный подход к UI Подход Refactoring UI Опора на интуицию и врожденный вкус Опора на системные правила и принципы Субъективная оценка дизайна Объективные критерии качества Произвольные значения размеров и отступов Систематизированная шкала значений Фокус на эстетике как самоцели Фокус на функциональной эстетике Дизайн как индивидуальное творчество Дизайн как командный процесс с общими правилами

Применяя принципы Refactoring UI, команды получают общий визуальный язык и набор правил для создания и оценки интерфейсов. Это снижает количество субъективных дискуссий о дизайне и позволяет сосредоточиться на решении более сложных проблем пользовательского опыта.

Иерархия и контраст в Refactoring UI: правила визуального веса

Визуальная иерархия — фундамент любого успешного интерфейса. В Refactoring UI иерархия рассматривается не как абстрактное понятие, а как конкретный набор инструментов для управления вниманием пользователя. Основной инструмент создания иерархии — контраст, который определяет визуальный вес элементов. 🔍

В традиционном дизайне нередко встречается так называемая "плоская иерархия" — когда все элементы выглядят одинаково важными. Refactoring UI предлагает четкую стратегию создания многоуровневой иерархии с помощью следующих параметров:

Размер — более крупные элементы воспринимаются как более важные

— более крупные элементы воспринимаются как более важные Насыщенность цвета — более насыщенные и яркие цвета привлекают больше внимания

— более насыщенные и яркие цвета привлекают больше внимания Начертание шрифта — более жирное начертание создает больший визуальный вес

— более жирное начертание создает больший визуальный вес Позиционирование — элементы в верхней части экрана воспринимаются как более значимые

— элементы в верхней части экрана воспринимаются как более значимые Отступы и окружение — элементы с большим пространством вокруг выделяются сильнее

Ключевой принцип Refactoring UI в отношении иерархии — не бояться экстремальных контрастов. Начинающие дизайнеры часто создают недостаточный контраст между элементами, делая различия едва заметными (например, заголовок всего на 2 пункта больше основного текста). Профессиональный подход требует смелых решений: заголовок может быть в 2-3 раза крупнее основного текста.

Для создания эффективной визуальной иерархии Refactoring UI предлагает использовать комбинацию различных методов контраста, а не полагаться только на один параметр:

Уровень иерархии Техники контраста Примеры применения Первичный (самый важный) Крупный размер + насыщенный цвет + жирное начертание Основные заголовки, призывы к действию, критические уведомления Вторичный Средний размер + полужирное начертание или насыщенный цвет Подзаголовки, важные функциональные элементы Третичный Стандартный размер + стандартное начертание + стандартный цвет Основной текст, стандартные элементы интерфейса Четвертичный (наименее важный) Уменьшенный размер + светлый оттенок Метаинформация, примечания, вспомогательный текст

При работе с контрастом и иерархией Refactoring UI рекомендует избегать распространенных ошибок:

Не выделять слишком много элементов как "важные" — когда все важно, ничто не важно

Не бояться делать второстепенную информацию заметно менее заметной — текст 13-14 пикселей светло-серого цвета для вспомогательной информации вполне уместен

Избегать насыщенных цветов для фоновых элементов — они должны быть зарезервированы для акцентов

Не создавать конкуренцию между элементами одного уровня иерархии

Одно из ключевых правил Refactoring UI — использование "эмфазиса по назначению". Это означает, что визуальный вес элемента должен строго соответствовать его функциональной важности. Например, заголовок раздела должен быть визуально более значимым, чем метка поля формы, даже если они находятся в разных частях интерфейса.

Применяя принципы контраста и иерархии, можно быстро трансформировать перегруженный, "плоский" интерфейс в упорядоченную структуру, где пользователь интуитивно понимает, на что обратить внимание в первую очередь. 📊

Системный подход к цвету и типографике в Refactoring UI

Цвет и типографика — области, где профессиональные дизайнеры значительно отличаются от новичков. Refactoring UI предлагает системный подход к этим элементам, превращая интуитивные решения в структурированные методы. 🎭

Елена Соколова, независимый UX/UI консультант

Работа с финтех-стартапом стала для меня настоящим испытанием системного мышления. Клиент пришел с "дизайном", в котором использовались 14 оттенков синего, 9 разных размеров шрифта и абсолютно хаотичная сетка. При этом команда была убеждена, что проблема только в "косметических деталях".

Мы начали с создания цветовой системы. Вместо 14 оттенков синего мы выбрали базовый синий цвет и создали шкалу из 9 тонов — от почти белого до почти черного. Мы определили три акцентных цвета (зеленый для успешных действий, красный для ошибок и желтый для предупреждений) и также создали для них оттеночные шкалы.

С типографикой подход был аналогичным: вместо произвольных размеров мы создали типографскую шкалу с коэффициентом 1.25 (каждый следующий размер был в 1.25 раза больше предыдущего).

Результат превзошел ожидания команды: интерфейс стал не просто "красивее", но значительно более читабельным и интуитивно понятным. Клиенты стали быстрее находить нужные функции, а количество ошибок при заполнении форм снизилось на 23%. И что самое важное — разработчики могли самостоятельно применять эту систему в новых компонентах, получая предсказуемо хороший результат.

Системный подход к цвету

В Refactoring UI цвет — это не вопрос личных предпочтений, а функциональный инструмент с четкими правилами применения:

Ограниченная палитра — вместо бесконечного выбора из миллионов цветов используется ограниченный набор из 5-10 основных цветов

— вместо бесконечного выбора из миллионов цветов используется ограниченный набор из 5-10 основных цветов Оттеночные шкалы — для каждого основного цвета создается шкала из 9-10 оттенков от очень светлого до очень темного

— для каждого основного цвета создается шкала из 9-10 оттенков от очень светлого до очень темного Функциональное назначение цветов — каждый цвет имеет четкую роль (основной, акцентный, информационный, предупреждающий)

— каждый цвет имеет четкую роль (основной, акцентный, информационный, предупреждающий) Систематизация серых оттенков — особое внимание уделяется шкале серых тонов, которые составляют большую часть интерфейса

Refactoring UI рекомендует начинать не с выбора ярких акцентных цветов, а с создания сбалансированной шкалы серых тонов — от почти белого до почти черного. Именно эта шкала будет определять общее ощущение от интерфейса и служить основой для всей цветовой системы.

При создании цветовой схемы рекомендуется использовать следующую стратегию:

Выбрать один основной цвет, отражающий бренд или тему приложения Создать для него шкалу из 9-10 оттенков с равномерным распределением яркости Добавить 1-3 акцентных цвета для выделения функциональных элементов Создать для акцентных цветов такие же оттеночные шкалы Определить семантические роли для цветов (например, зеленый для успеха, красный для ошибок)

Системный подход к типографике

Типографика в Refactoring UI также подчиняется строгим правилам, направленным на создание четкой иерархии и повышение читабельности:

Ограничение выбора шрифтов — рекомендуется использовать не более 2-3 шрифтовых семейств

— рекомендуется использовать не более 2-3 шрифтовых семейств Типографическая шкала — вместо произвольных размеров шрифта используется систематизированная шкала с коэффициентом масштабирования (обычно 1.2-1.5)

— вместо произвольных размеров шрифта используется систематизированная шкала с коэффициентом масштабирования (обычно 1.2-1.5) Консистентность интерлиньяжа — высота строки должна соответствовать размеру шрифта и быть последовательной во всем интерфейсе

— высота строки должна соответствовать размеру шрифта и быть последовательной во всем интерфейсе Ограниченные вариации насыщенности — рекомендуется использовать не более 2-3 вариантов начертания (например, regular, medium, bold)

Для создания типографической системы Refactoring UI предлагает следующий алгоритм:

Выбрать базовый размер шрифта для основного текста (обычно 16px) Определить коэффициент для типографической шкалы (например, 1.25) Создать шкалу размеров, умножая каждый предыдущий размер на коэффициент (для более крупных элементов) или деля на него (для более мелких) Определить стандартные соотношения интерлиньяжа для каждого размера шрифта Определить правила использования насыщенности для разных уровней иерархии

Важный принцип Refactoring UI в типографике — не бояться экстремальных контрастов между размерами шрифтов для разных уровней иерархии. Заголовок первого уровня может быть в 2-3 раза крупнее основного текста, что создает понятную визуальную иерархию. 📏

Применяя системный подход к цвету и типографике, дизайнеры и разработчики получают предсказуемые, визуально сбалансированные результаты и значительно сокращают время принятия решений в процессе дизайна.

Сетки, отступы и компоновка элементов интерфейса

Правильная компоновка элементов и использование отступов — это те аспекты дизайна, которые часто определяют, выглядит ли интерфейс профессионально или кустарно. Refactoring UI предлагает четкую систему работы с пространством и расположением элементов. 📐

Системный подход к отступам

Одна из ключевых рекомендаций Refactoring UI — отказ от произвольных значений отступов в пользу предопределенной шкалы. Такой подход обеспечивает визуальную консистентность и значительно ускоряет процесс дизайна:

Шкала отступов — вместо произвольных значений (13px, 27px и т.д.) используется упорядоченная шкала значений

— вместо произвольных значений (13px, 27px и т.д.) используется упорядоченная шкала значений Геометрическая прогрессия — каждое следующее значение обычно в 1.5-2 раза больше предыдущего

— каждое следующее значение обычно в 1.5-2 раза больше предыдущего Функциональное применение — меньшие значения для близко связанных элементов, большие — для разделения блоков содержимого

— меньшие значения для близко связанных элементов, большие — для разделения блоков содержимого Консистентность во всем интерфейсе — одинаковые элементы должны иметь одинаковые отступы

Пример шкалы отступов для дизайн-системы:

Уровень шкалы Значение (px) Типичное применение 1 4 Минимальные отступы между тесно связанными элементами (иконка и текст) 2 8 Отступы между элементами внутри компонента (поля в форме) 3 16 Отступы между компонентами (карточки, блоки) 4 32 Отступы между секциями страницы 5 64 Крупные разделители между основными блоками контента 6 128 Максимальные отступы для визуального разделения несвязанных секций

Refactoring UI рекомендует использовать логику при применении отступов: связанные элементы должны быть визуально ближе друг к другу, чем несвязанные. Такой подход не только улучшает эстетику, но и помогает пользователям интуитивно понимать структуру интерфейса.

Принципы компоновки и выравнивания

Компоновка элементов в Refactoring UI подчиняется строгим правилам, которые обеспечивают визуальный порядок:

Строгое выравнивание — элементы должны быть выровнены относительно друг друга, создавая четкие визуальные линии

— элементы должны быть выровнены относительно друг друга, создавая четкие визуальные линии Поддержание ритма — повторяющиеся элементы должны иметь консистентные размеры и отступы

— повторяющиеся элементы должны иметь консистентные размеры и отступы Визуальный баланс — распределение элементов должно создавать ощущение равновесия, даже если макет асимметричен

— распределение элементов должно создавать ощущение равновесия, даже если макет асимметричен Управление белым пространством — активное использование пустого пространства для создания "дыхания" в интерфейсе

Один из ключевых принципов Refactoring UI — использование сеток для структурирования макета. Сетка обеспечивает визуальный порядок и упрощает процесс выравнивания элементов:

Базовая сетка — основная структура страницы, определяющая расположение крупных блоков контента Колоночная сетка — разделение страницы на равные колонки для выравнивания элементов Модульная сетка — комбинация вертикальных и горизонтальных линий, создающих ячейки для размещения контента Базовая линия шрифта — сетка для вертикального ритма типографики

Refactoring UI предлагает следующие рекомендации для эффективного использования сетки и выравнивания:

Избегать "почти выравнивания" — элементы должны быть либо идеально выровнены, либо иметь заметно разное позиционирование

Использовать контейнеры с фиксированным отступом для контента вместо произвольного позиционирования

Применять одинаковые отступы к однотипным элементам по всему интерфейсу

Обеспечивать визуальное равновесие между плотностью информации и "дыханием" интерфейса

Особое внимание в Refactoring UI уделяется адаптивному дизайну. Вместо создания отдельных макетов для разных размеров экрана рекомендуется использовать гибкую сетку и системный подход к отзывчивости:

Определить контрольные точки (breakpoints) для изменения макета

Использовать относительные размеры для элементов, которые должны масштабироваться

Сохранять ту же систему отступов на всех размерах экранов

Адаптировать количество и размер колонок в сетке в зависимости от доступного пространства

Применяя принципы Refactoring UI к сеткам и отступам, дизайнеры и разработчики создают интерфейсы, которые не только выглядят профессионально, но и остаются функциональными и эстетичными на любых устройствах. 📱💻

Практическое применение принципов Refactoring UI в проектах

Теория остается просто теорией, если не находит практического применения. Принципы Refactoring UI особенно ценны тем, что их можно немедленно внедрить в рабочий процесс и увидеть результаты. Рассмотрим конкретные стратегии для имплементации этих принципов в реальных проектах. 🛠️

Алгоритм рефакторинга существующего интерфейса

Refactoring UI предлагает пошаговый подход к улучшению уже существующих интерфейсов:

Аудит текущего состояния — анализ всех используемых цветов, шрифтов, отступов и компонентов Создание базовых систем — разработка типографической шкалы, системы отступов и цветовой палитры Стандартизация компонентов — создание библиотеки повторно используемых элементов Последовательное применение — внедрение изменений, начиная с самых видимых и важных частей интерфейса Документирование системы — создание стайлгайда или дизайн-системы для обеспечения консистентности

При рефакторинге интерфейса особенно важно обратить внимание на наиболее распространенные проблемы:

Плоская визуальная иерархия — недостаточный контраст между элементами разной важности

— недостаточный контраст между элементами разной важности Перегруженность деталями — избыточное использование границ, теней, цветов и декоративных элементов

— избыточное использование границ, теней, цветов и декоративных элементов Непоследовательность — разные решения для одинаковых элементов в разных частях интерфейса

— разные решения для одинаковых элементов в разных частях интерфейса Произвольные значения — хаотичное использование размеров, отступов и цветовых оттенков

Создание новых проектов на принципах Refactoring UI

Для новых проектов Refactoring UI рекомендует начинать с создания фундаментальных систем еще до начала проектирования конкретных экранов:

Определение базовых переменных — создание типографической шкалы, системы отступов, цветовой палитры Разработка базовых компонентов — кнопки, поля ввода, карточки и другие часто используемые элементы Создание составных компонентов — комбинации базовых элементов для типовых паттернов интерфейса Проектирование основных макетов — шаблоны страниц с использованием разработанных компонентов Документирование правил и примеров — создание живой дизайн-системы

Такой подход значительно ускоряет процесс дизайна и разработки, обеспечивает консистентность и упрощает внесение изменений в будущем.

Методы оценки эффективности применения принципов

Чтобы убедиться, что принципы Refactoring UI действительно работают, важно измерять результаты их применения:

Сравнение до/после — визуальное сопоставление интерфейса до и после рефакторинга

— визуальное сопоставление интерфейса до и после рефакторинга Юзабилити-тестирование — оценка скорости выполнения типовых задач пользователями

— оценка скорости выполнения типовых задач пользователями Метрики взаимодействия — анализ показателей конверсии, времени на странице, показателя отказов

— анализ показателей конверсии, времени на странице, показателя отказов Качественная обратная связь — сбор отзывов пользователей о новом дизайне

— сбор отзывов пользователей о новом дизайне Технические метрики — оценка скорости разработки, количества ошибок, времени на внесение изменений

Практические советы для разных ролей в команде

Применение принципов Refactoring UI варьируется в зависимости от роли специалиста:

Для дизайнеров:

Создавайте дизайн-токены для всех визуальных параметров перед началом детального проектирования

Используйте компонентный подход вместо проектирования отдельных экранов

Проверяйте свои решения на соответствие принципам визуальной иерархии

Систематизируйте все повторяющиеся элементы и паттерны

Для разработчиков:

Реализуйте систему дизайн-токенов в коде (CSS-переменные, Sass-миксины)

Создавайте компонентную библиотеку вместо написания стилей для отдельных страниц

Внедряйте автоматизацию для поддержания консистентности (линтеры, проверки стилей)

Используйте инструменты для визуализации дизайн-системы (Storybook, Style Dictionary)

Для менеджеров продукта:

Включайте время на разработку и поддержание дизайн-системы в план проекта

Поощряйте внедрение стандартов и лучших практик визуального дизайна

Измеряйте эффективность дизайна через ключевые метрики продукта

Обеспечивайте баланс между унификацией интерфейса и специфическими потребностями продукта

Принципы Refactoring UI наиболее эффективны, когда становятся частью культуры команды, а не одноразовым упражнением по улучшению дизайна. Постепенное внедрение этих принципов в рабочий процесс приводит к формированию общего языка визуального дизайна, понятного всем участникам команды — от дизайнеров до разработчиков и менеджеров продукта. 🚀

Refactoring UI — это не просто набор правил, а фундаментально иной подход к дизайну интерфейсов. Вместо субъективных оценок и интуитивных решений мы получаем структурированную систему, которая демистифицирует процесс создания визуально привлекательных интерфейсов. Ценность этого подхода в том, что он делает хороший дизайн доступным для всех участников процесса разработки, а не только для профессиональных дизайнеров. Применяя принципы систематизации, контраста, функциональной эстетики и визуальной иерархии, вы создаете не просто красивый интерфейс — вы создаете эффективный инструмент коммуникации между продуктом и пользователем.

