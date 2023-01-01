Refactoring UI: как разработчику создать профессиональный дизайн

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Для кого эта статья:

Разработчики, желающие улучшить навыки дизайна интерфейсов

Студенты и профессионалы в области веб-дизайна и разработки

Технические специалисты, заинтересованные в системном подходе к дизайну Разработчики проводят годы, оттачивая навыки программирования, но когда дело доходит до дизайна интерфейсов — многие замирают перед пустым экраном. Refactoring UI переворачивает эту историю с ног на голову, предлагая системный подход к улучшению интерфейсов даже тем, кто никогда не держал в руках планшет для рисования. Это не просто набор рекомендаций, а настоящий фреймворк мышления, который превращает технарей в визуальных стратегов. Готовы перестать создавать интерфейсы, которые кричат "меня делал программист"? 🔥

Что такое Refactoring UI и почему это важно

Refactoring UI — это методология трансформации интерфейсов, основанная на практическом опыте дизайнеров и разработчиков. В отличие от академических теорий дизайна, этот подход сфокусирован на конкретных изменениях, которые могут внедрить технические специалисты без глубокого погружения в мир визуального искусства.

Концепция была популяризирована Адамом Ватхеном и Стивом Шоугером в их одноименной книге, ставшей библией для разработчиков, стремящихся улучшить свои дизайнерские навыки. Основная идея проста: хороший дизайн — это не врожденный талант, а набор правил и техник, которым можно научиться и систематически применять.

Александр Петров, Lead Front-end разработчик Когда я впервые столкнулся с необходимостью создать интерфейс без помощи дизайнера, результат был предсказуемо удручающим. Идеально работающее приложение выглядело как таблица Excel с кнопками. Клиент, увидев продукт, поморщился: "Работает отлично, но пользоваться этим никто не будет". Именно тогда коллега посоветовал мне Refactoring UI. За две недели применения базовых принципов я полностью переработал интерфейс, не меняя функциональности. Когда показал результат клиенту, он не поверил, что это сделал тот же человек. "Теперь это выглядит как настоящий продукт, а не внутренний инструмент", — сказал он. Самым удивительным было то, что я не изучал ни Figma, ни Photoshop — только конкретные правила композиции, типографики и цвета.

Почему Refactoring UI приобрел такую популярность среди разработчиков? Существует несколько ключевых причин:

Преодоление разрыва между дизайном и разработкой — методология предлагает общий язык для обеих дисциплин

— методология предлагает общий язык для обеих дисциплин Фокус на результате, а не процессе — вместо абстрактных теорий предлагаются конкретные правила и решения

— вместо абстрактных теорий предлагаются конкретные правила и решения Системный подход — UI рассматривается как система компонентов, а не как художественное произведение

— UI рассматривается как система компонентов, а не как художественное произведение Постепенное улучшение — позволяет улучшать существующие интерфейсы без полного редизайна

Применение принципов Refactoring UI решает ряд типичных проблем, с которыми сталкиваются разработчики:

Проблема Решение через Refactoring UI Перегруженность информацией Использование визуальной иерархии и группировки для упорядочивания контента Непрофессиональный вид Применение системы размеров, отступов и правил типографики Непоследовательность элементов Создание дизайн-системы и компонентного подхода Низкая читаемость Оптимизация контраста и размера шрифтов для разных типов контента

В результате даже небольшие изменения могут значительно повысить качество пользовательского опыта. Разработчики получают возможность создавать интерфейсы, которые не только функциональны, но и интуитивно понятны и эстетически привлекательны. 🚀

Ключевые принципы улучшения интерфейсов по методу Ватхена и Шоугера

Методология Refactoring UI основана на наборе фундаментальных принципов, которые Адам Ватхен и Стив Шоугер сформулировали на основе многолетней практики. Эти принципы не требуют художественного образования — они опираются на логику и системный подход.

1. Начинайте с функциональности, а не эстетики

Дизайн должен начинаться с определения того, что пользователь должен сделать, а не с того, как интерфейс должен выглядеть. Сначала создайте черно-белый прототип, решающий задачу, затем постепенно добавляйте визуальные улучшения.

2. Используйте визуальную иерархию для управления вниманием

Не все элементы интерфейса одинаково важны. Выделяйте ключевые элементы размером, контрастом, цветом или пространством. Второстепенная информация должна визуально отступать на второй план.

Делайте важные кнопки крупнее и ярче

Используйте больший размер шрифта для заголовков

Применяйте контраст для привлечения внимания к критическим элементам

Группируйте связанную информацию с помощью отступов и границ

3. Создавайте системы, а не отдельные страницы

Вместо проектирования каждого экрана как уникального произведения искусства, разработайте систему компонентов и правил. Это обеспечит последовательность интерфейса и упростит его масштабирование.

Компонент системы Что определить Примеры значений Цветовая палитра Основные, акцентные и нейтральные цвета с вариациями Основной: #3B82F6, Варианты: #1E40AF, #60A5FA Типографика Шрифты, размеры, высота строк, межбуквенные интервалы Заголовок: 24px/1.2, Текст: 16px/1.5 Пространство Сетка отступов и интервалов 4px, 8px, 16px, 24px, 32px, 64px Компоненты UI Кнопки, поля ввода, карточки и их состояния Кнопка: обычная, hover, active, disabled

4. Используйте ограничения как преимущество

Ограничьте количество используемых цветов, шрифтов и размеров. Парадоксальным образом, это не ограничивает творчество, а делает дизайн более согласованным и профессиональным. Вместо произвольных значений используйте шкалы и системы.

5. Выравнивание и отступы имеют решающее значение

Последовательное выравнивание и системные отступы создают ощущение порядка и профессионализма. Используйте сетку и избегайте произвольных значений. Отступы должны увеличиваться в логической прогрессии (например, 4, 8, 16, 32, 64 пикселя).

6. Используйте реальный контент вместо заполнителей

Дизайн, созданный с использованием реального контента, всегда лучше адаптирован к реальным условиям. Заполнители типа Lorem Ipsum часто приводят к проблемам при внедрении реальных данных.

7. Меньше — значит больше

Не бойтесь пустого пространства. Удаляйте ненужные элементы и упрощайте интерфейс до минимально необходимого для выполнения задачи. Часто удаление элементов улучшает дизайн сильнее, чем добавление новых.

Эти принципы служат фундаментом для конкретных техник рефакторинга, которые разработчики могут применять непосредственно в своих проектах. Главное достоинство подхода Ватхена и Шоугера — его доступность для людей с техническим складом ума и возможность постепенного внедрения. ⚙️

Практические техники рефакторинга для разработчиков

Переход от принципов к практике — это момент, когда теория превращается в конкретные улучшения интерфейса. Рассмотрим набор практических техник, которые можно применить уже сегодня к существующим проектам.

Иерархия текста: структурируйте информацию визуально

Типографика — одно из самых мощных средств в арсенале дизайнера. Даже небольшие изменения в обработке текста могут значительно улучшить восприятие:

Используйте контраст размеров — заголовок должен быть значительно больше основного текста (рекомендуется разница минимум 6-8px)

— заголовок должен быть значительно больше основного текста (рекомендуется разница минимум 6-8px) Варьируйте вес шрифта — более важная информация может быть выделена более жирным начертанием, а вторичная — более тонким

— более важная информация может быть выделена более жирным начертанием, а вторичная — более тонким Применяйте оттенки серого — основной текст может быть не чисто черным (например, #333333), а вспомогательный — более светлым (например, #666666)

— основной текст может быть не чисто черным (например, #333333), а вспомогательный — более светлым (например, #666666) Продумайте высоту строки — для заголовков подойдет множитель 1.2, для основного текста — 1.5-1.6

Работа с пустым пространством: дайте контенту дышать

Неопытные разработчики часто стремятся заполнить все доступное пространство. Однако правильное использование пустого пространства (white space) критически важно:

Используйте системные отступы — создайте шкалу отступов (4px, 8px, 16px, 24px, 32px, 48px, 64px) и придерживайтесь ее

— создайте шкалу отступов (4px, 8px, 16px, 24px, 32px, 48px, 64px) и придерживайтесь ее Увеличивайте отступы между разделами — расстояние между логическими группами должно быть больше, чем внутри них

— расстояние между логическими группами должно быть больше, чем внутри них Обеспечьте достаточное пространство вокруг интерактивных элементов — кнопки и поля ввода должны иметь "зону дыхания"

Цвет: от случайного выбора к системе

Цвет — это область, где многие разработчики совершают фатальные ошибки. Вместо случайного выбора цветовых кодов:

Создайте палитру оттенков для каждого основного цвета (от светлого к темному)

для каждого основного цвета (от светлого к темному) Используйте один-два акцентных цвета для привлечения внимания к ключевым элементам

для привлечения внимания к ключевым элементам Применяйте нейтральные цвета (оттенки серого) для большей части интерфейса

(оттенки серого) для большей части интерфейса Обеспечьте достаточный контраст между текстом и фоном (минимум 4.5:1 по WCAG)

Мария Соколова, UI/UX дизайнер К нам обратился стартап с готовым продуктом — системой управления задачами для команд. Функционально приложение было на высоте, но визуально отталкивало пользователей. Основатель жаловался: "Люди регистрируются, но не возвращаются. Говорят, что интерфейс выглядит ненадежно". Мы начали с простых изменений по методологии Refactoring UI, не трогая функциональность. Первым шагом была нормализация отступов — вместо случайных значений (13px, 17px, 22px) мы перешли на систему 8px, 16px, 24px, 32px. Затем выстроили четкую типографскую иерархию с 3 размерами шрифта вместо 7 разных значений. Самое драматичное изменение произошло после переработки цветовой схемы. Разработчики использовали чистые RGB-цвета (#FF0000, #00FF00), которые создавали ощущение детского интерфейса. Мы заменили их на приглушенные, профессиональные оттенки и добавили систему состояний для интерактивных элементов. Через месяц после внедрения изменений удержание пользователей выросло на 47%, а NPS поднялся с -15 до +32. Основатель был поражен: "Мы думали, нам нужен полный редизайн, а оказалось достаточно нескольких системных изменений".

Тени и объем: создание глубины

Правильное использование теней может превратить плоский интерфейс в объемный и интуитивно понятный:

Используйте несколько уровней теней для разных элементов (карточки, модальные окна, выпадающие меню)

для разных элементов (карточки, модальные окна, выпадающие меню) Делайте тени мягкими и ненавязчивыми — большой размер с низкой непрозрачностью выглядит лучше, чем маленький с высокой

— большой размер с низкой непрозрачностью выглядит лучше, чем маленький с высокой Применяйте тени для обозначения интерактивности — например, увеличивайте тень при наведении на карточку

Границы и разделители: меньше — лучше

Начинающие дизайнеры часто злоупотребляют границами:

Используйте отступы вместо границ для разделения секций

для разделения секций Если границы необходимы, делайте их тонкими и светлыми (#EEEEEE вместо #000000)

(#EEEEEE вместо #000000) Рассмотрите альтернативы границам — различия в фоновом цвете, тонкие разделительные линии вместо рамок вокруг всего элемента

Согласованность состояний интерактивных элементов

Кнопки, ссылки и другие интерактивные элементы должны иметь четкую систему состояний:

Определите визуальное оформление для каждого состояния : обычное, наведение, активное, фокус, отключенное

: обычное, наведение, активное, фокус, отключенное Обеспечьте визуальную обратную связь при взаимодействии пользователя с элементом

при взаимодействии пользователя с элементом Сохраняйте согласованность в том, как различные элементы реагируют на взаимодействие

Эти практические техники могут быть внедрены постепенно, один компонент за раз. Важно помнить, что рефакторинг UI — это итеративный процесс, и даже небольшие изменения могут значительно улучшить пользовательский опыт. 🛠️

От теории к практике: процесс преображения интерфейса

Знание принципов и техник — это только половина дела. Ключевой навык заключается в умении применить эти знания к реальным проектам через структурированный процесс. Рассмотрим пошаговый подход к преображению существующего интерфейса.

Шаг 1: Анализ и приоритизация

Начните с детального анализа текущего интерфейса, выявляя конкретные проблемы и возможности для улучшения:

Проведите аудит согласованности — найдите места, где используются разные размеры, отступы, цвета для одинаковых элементов

— найдите места, где используются разные размеры, отступы, цвета для одинаковых элементов Оцените визуальную иерархию — определите, соответствует ли визуальное оформление элементов их функциональной важности

— определите, соответствует ли визуальное оформление элементов их функциональной важности Проанализируйте плотность информации — выявите перегруженные участки интерфейса

— выявите перегруженные участки интерфейса Составьте список проблем и ранжируйте их по важности и легкости исправления

Начинайте с изменений, которые дадут наибольший эффект при минимальных затратах времени. Часто это согласование типографики, выравнивание элементов и нормализация отступов.

Шаг 2: Создание дизайн-системы

Прежде чем приступать к изменениям, определите основные компоненты вашей дизайн-системы:

Типографская шкала — 3-5 размеров шрифта, покрывающих все нужды (заголовки, подзаголовки, основной текст, вспомогательный текст)

— 3-5 размеров шрифта, покрывающих все нужды (заголовки, подзаголовки, основной текст, вспомогательный текст) Цветовая палитра — основной цвет бренда, акцентные цвета, оттенки серого для текста и фона

— основной цвет бренда, акцентные цвета, оттенки серого для текста и фона Система отступов — шкала значений, основанная на базовом размере (например, 4px или 8px)

— шкала значений, основанная на базовом размере (например, 4px или 8px) Библиотека компонентов — стандартный вид кнопок, полей ввода, карточек и других повторяющихся элементов

Документируйте эту систему в виде кода (CSS-переменные, SASS-миксины) или в дизайн-файле, к которому можно обращаться в процессе рефакторинга.

Шаг 3: Поэтапное внедрение изменений

Вместо того чтобы переделывать весь интерфейс сразу, применяйте изменения последовательно:

Нормализация типографики — приведите все текстовые элементы к новой типографской шкале Стандартизация отступов — замените произвольные отступы на значения из вашей системы Корректировка выравнивания — обеспечьте согласованное выравнивание элементов по сетке Реорганизация визуальной иерархии — убедитесь, что визуальное оформление элементов соответствует их важности Обновление цветовой схемы — замените произвольные цвета на значения из вашей палитры Улучшение интерактивных состояний — добавьте последовательную обратную связь для всех интерактивных элементов

Такой поэтапный подход позволяет вносить изменения параллельно с развитием продукта, не требуя длительной заморозки разработки.

Шаг 4: Тестирование и итерации

Каждое изменение должно проходить проверку:

Проверяйте кроссбраузерность и адаптивность — убедитесь, что изменения корректно работают на всех устройствах

— убедитесь, что изменения корректно работают на всех устройствах Собирайте обратную связь от пользователей и команды

от пользователей и команды Отслеживайте метрики — если возможно, измеряйте влияние изменений на ключевые показатели (конверсия, время выполнения задач)

— если возможно, измеряйте влияние изменений на ключевые показатели (конверсия, время выполнения задач) Итеративно улучшайте — не бойтесь корректировать решения на основе полученных данных

Шаг 5: Документирование и стандартизация

Закрепите улучшения в виде документации и стандартов:

Создайте руководство по стилю с примерами и объяснениями принципов

с примерами и объяснениями принципов Разработайте библиотеку компонентов для разработчиков

для разработчиков Внедрите процессы ревью дизайна, чтобы поддерживать согласованность в будущем

Сравнение результатов до и после рефакторинга может быть впечатляющим:

Аспект интерфейса До рефакторинга После рефакторинга Типографика 7+ различных размеров шрифта, произвольные значения (13px, 15px) 4 стандартизированных размера (16px, 18px, 24px, 36px) Отступы Случайные значения без системы Шкала отступов на основе 8px (8, 16, 24, 32, 48) Цветовая палитра 10+ оттенков синего без системы 5 оттенков основного цвета + нейтральные цвета Интерактивные состояния Непоследовательные или отсутствующие Стандартизированные для всех элементов Плотность интерфейса Перегруженные экраны с избыточной информацией Сбалансированные композиции с фокусом на главном

Процесс преображения интерфейса может занять от нескольких дней до нескольких месяцев в зависимости от масштаба проекта. Важно помнить, что рефакторинг UI — это инвестиция, которая окупается через повышение удовлетворенности пользователей, снижение количества ошибок и улучшение ключевых бизнес-показателей. 🔄

Инструменты и ресурсы для освоения Refactoring UI

Погружение в мир Refactoring UI требует не только теоретических знаний, но и практических инструментов. Я собрал комплексный набор ресурсов, которые помогут систематизировать подход к улучшению интерфейсов.

Основные источники знаний

Книга "Refactoring UI" от Адама Ватхена и Стива Шоугера — основополагающий ресурс, доступный в цифровом формате

от Адама Ватхена и Стива Шоугера — основополагающий ресурс, доступный в цифровом формате Twitter-аккаунт @steveschoger — регулярные советы по улучшению интерфейсов с примерами до/после

— регулярные советы по улучшению интерфейсов с примерами до/после YouTube-канал "Refactoring UI" — видеоуроки по конкретным аспектам дизайна интерфейсов

— видеоуроки по конкретным аспектам дизайна интерфейсов Подкаст "Full Stack Radio" — эпизоды с участием авторов методологии, где обсуждаются нюансы подхода

Практические инструменты для реализации

Для эффективного применения принципов Refactoring UI пригодятся следующие инструменты:

Категория Инструменты Применение Цветовые палитры Coolors, ColorBox by Lyft, Tailwind Color Generator Создание согласованных цветовых схем с оттенками Типографика Type Scale, Google Fonts, Fontjoy Подбор шрифтовых пар и построение типографских шкал Дизайн-системы Storybook, Tailwind CSS, Bootstrap Реализация компонентного подхода в коде Прототипирование Figma, Sketch, Adobe XD Быстрое создание прототипов с возможностью итерации Проверка доступности WAVE, Axe, Contrast Checker Обеспечение соответствия стандартам доступности

Готовые библиотеки и фреймворки

Многие принципы Refactoring UI уже реализованы в современных UI-библиотеках:

Tailwind CSS — утилитарный CSS-фреймворк, созданный Адамом Ватхеном, воплощающий принципы Refactoring UI

— утилитарный CSS-фреймворк, созданный Адамом Ватхеном, воплощающий принципы Refactoring UI Material Design — дизайн-система от Google с готовыми компонентами и принципами

— дизайн-система от Google с готовыми компонентами и принципами Chakra UI — библиотека компонентов для React с акцентом на доступность и простоту использования

— библиотека компонентов для React с акцентом на доступность и простоту использования Ant Design — корпоративная дизайн-система с богатым набором компонентов

Использование этих библиотек может значительно ускорить процесс рефакторинга, предоставляя уже оптимизированные компоненты и стили.

Сообщества и ресурсы для вдохновения

Обучение дизайну требует постоянного пополнения визуального словаря:

Dribbble и Behance — платформы для изучения работ профессиональных дизайнеров

— платформы для изучения работ профессиональных дизайнеров UI Jar — коллекция реальных UI-паттернов с кодом

— коллекция реальных UI-паттернов с кодом UI Movement — ежедневные примеры интерактивного дизайна

— ежедневные примеры интерактивного дизайна r/webdev и r/userexperience — Reddit-сообщества для обсуждения и получения обратной связи

Обучающие ресурсы для углубления знаний

После освоения основ Refactoring UI стоит расширить понимание принципов дизайна:

"Design for Hackers" Дэвида Кадавея — книга, объясняющая принципы дизайна для технических специалистов

Дэвида Кадавея — книга, объясняющая принципы дизайна для технических специалистов "Don't Make Me Think" Стива Круга — классическая работа о юзабилити

Стива Круга — классическая работа о юзабилити "The Design of Everyday Things" Дона Нормана — фундаментальный труд о взаимодействии человека с предметами

Дона Нормана — фундаментальный труд о взаимодействии человека с предметами Курсы на Udemy и Coursera по UI/UX дизайну для разработчиков

Практические упражнения для развития навыков

Теория без практики бесполезна. Вот несколько упражнений для отработки навыков:

Ререфакторинг — найдите существующий интерфейс (открытый исходный код) и примените к нему принципы Refactoring UI

— найдите существующий интерфейс (открытый исходный код) и примените к нему принципы Refactoring UI Челлендж "Daily UI" — ежедневные задания по дизайну различных элементов интерфейса

— ежедневные задания по дизайну различных элементов интерфейса Редизайн личных проектов — примените новые знания к своим существующим работам

— примените новые знания к своим существующим работам Анализ популярных сайтов — изучите, как реализованы принципы в успешных продуктах

Помните, что освоение Refactoring UI — это марафон, а не спринт. Постепенно интегрируйте новые знания в свою рабочую практику, и со временем вы разовьете "дизайнерское зрение", позволяющее интуитивно выявлять проблемы и находить элегантные решения. 📚

Refactoring UI представляет собой мост между миром разработки и дизайна — это не просто набор правил, а новый способ мышления о создании интерфейсов. Вместо того чтобы пытаться стать дизайнером "с нуля", разработчик получает инструментарий для системного улучшения своих проектов. Начните с малого: согласуйте типографику, нормализуйте отступы, выстройте цветовую палитру. Эти простые шаги уже поднимут качество вашего интерфейса на новый уровень. Помните, что лучший дизайн — тот, который остается незаметным, позволяя пользователям сосредоточиться на решении своих задач. Именно к этой незаметности и стремится рефакторинг интерфейсов.

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