15 секретных советов для быстрой работы в Figma: трюки профи

Для кого эта статья:

Дизайнеры, работающие с Figma

Профессионалы, стремящиеся повысить свою продуктивность в дизайне

Студенты и новички в области веб-дизайна, заинтересованные в освоении новых инструментов и техник Работаете с Figma и чувствуете, что тратите слишком много времени на рутинные задачи? Знакомо. Я был на вашем месте, пока не открыл для себя несколько секретных трюков, изменивших мой рабочий процесс. Скорость выполнения проектов выросла на 40%, а количество нервных клеток, потерянных при работе с интерфейсом, сократилось вдвое. Пора раскрыть карты – делюсь 15 малоизвестными советами, которые помогут вам работать в Figma как профи, экономя часы времени на каждом проекте. 🚀

Хотите не просто узнать секретные приёмы работы с Figma, а освоить полный цикл создания современных веб-интерфейсов?

15 секретных советов Figma, о которых молчат профи

Каждый день я наблюдаю, как даже опытные дизайнеры игнорируют функции Figma, способные радикально ускорить их работу. Вот 15 малоизвестных, но мощных приёмов, которые превратят вас из обычного пользователя в мастера интерфейсов.

Варианты компонентов вместо множества отдельных. Создавайте один базовый компонент и затем добавляйте к нему свойства через меню Properties. Это позволит избежать дублирования и облегчит внесение глобальных изменений. Булевы операции для сложных фигур. Комбинации Union, Subtract, Intersect и Exclude помогут создать сложные формы без использования масок. Доступно через контекстное меню при выделении нескольких элементов. Использование сетки базовых линий. Активируйте Grid в панели Layout и настройте её для соответствия вашей типографической системе. Это обеспечит идеальное выравнивание текста на всех экранах. Внедрение переменных дизайн-системы. С функцией Variables (Shift+I) вы можете создать единую систему цветов, размеров и отступов, которая будет применяться ко всем элементам автоматически. Smart animate для реалистичной анимации. При создании прототипа используйте Smart animate между фреймами с одинаковыми элементами, но в разных состояниях. Figma автоматически создаст плавный переход.

Алексей Верхов, Lead UX/UI Designer

Однажды мне поручили редизайн приложения с жёсткими сроками — 3 дня на 40 экранов. Казалось невозможным, пока я не обнаружил фичу с "Созданием сетки компонентов". Вместо того чтобы вручную дублировать элементы, я создал базовую структуру и использовал опцию Layout Grid с Auto Layout. Затем добавил несколько вариаций через Properties. В результате время на создание одного экрана сократилось с часа до 15 минут. Клиент был в шоке, когда я сдал проект на сутки раньше срока, а я просто грамотно использовал возможности Figma, о которых многие не знают.

Продолжим список секретных советов:

Math в полях ввода. Введите математическое выражение (например, 960/3) в любое числовое поле, и Figma автоматически вычислит результат. Quick actions (Cmd/Ctrl+/). Вызывает меню быстрого доступа к функциям. Введите название нужной команды, и Figma найдет её мгновенно. Использование Figma Mirror. Установите приложение на телефон и тестируйте прототипы прямо на целевом устройстве, не экспортируя макеты. Создание Component Sets. Объедините связанные компоненты в наборы, чтобы быстро переключаться между вариациями в прототипе. Sync to Library. Используйте библиотеки для синхронизации компонентов между проектами. Изменение в библиотеке автоматически отразится везде, где используется компонент. Использование Observation Mode. Позволяет увидеть, где работают другие участники команды, без прерывания их процесса. Активируется через меню Share. Стили текста как компоненты. Создавайте текстовые блоки с заданными параметрами и сохраняйте их как компоненты для быстрого переиспользования. Тестирование интерфейса в режиме Prototype Preview. Нажмите Alt при запуске прототипа, чтобы увидеть его без панелей управления. Организация через Section. Используйте Section для группировки фреймов и создания навигации между разделами проекта. Создание комментариев для себя. Используйте функцию Comments (C) как заметки для себя, чтобы не забыть важные детали проекта.

Горячие клавиши Figma, ускоряющие работу в разы

Секрет продуктивности прост – минимизируйте движения мышью. Горячие клавиши позволяют выполнять команды моментально, экономя драгоценные секунды, которые складываются в часы. Я заметил, что профессионалы редко отрывают руки от клавиатуры, используя обширный арсенал сочетаний клавиш. 🔥

Сочетание клавиш Действие Экономия времени Alt + левый клик и перетаскивание Дублирование выбранного элемента 3-4 сек на операцию Shift + R Создание фрейма вокруг выбранных объектов 5-7 сек на операцию Shift + A Включение/выключение Auto Layout 2-3 сек на операцию Ctrl/Cmd + Alt + K Создание компонента из выбранных элементов 4-6 сек на операцию Alt + стрелки Точное перемещение объектов на 1px 2-3 сек на операцию Shift + Alt + стрелки Перемещение на 10px 3-4 сек на операцию

Менее известные, но не менее полезные комбинации:

Ctrl/Cmd + Alt + G – создание группы из выбранных элементов

– создание группы из выбранных элементов Shift + 2 – открытие панели Inspect для выбранного элемента

– открытие панели Inspect для выбранного элемента Shift + I – быстрый доступ к панели Variables

– быстрый доступ к панели Variables Alt + колесо мыши – горизонтальная прокрутка холста

– горизонтальная прокрутка холста Ctrl/Cmd + Shift + H – скрытие/показ UI интерфейса Figma

– скрытие/показ UI интерфейса Figma [ и ] – уменьшение/увеличение размера шрифта или радиуса скругления

– уменьшение/увеличение размера шрифта или радиуса скругления Shift + O – режим Outliner для удобной навигации по слоям

– режим Outliner для удобной навигации по слоям Ctrl/Cmd + Alt + E – быстрый экспорт выбранного объекта

Для максимальной эффективности я рекомендую начать с освоения 3-5 клавиатурных сокращений, которые соответствуют вашим самым частым операциям. Когда они станут мышечной памятью, добавляйте новые комбинации в свой арсенал.

Марина Светлова, UX/UI Designer

Два года назад я работала над крупным e-commerce проектом с 200+ экранами. Каждый раз, когда требовалось внести изменения в навигационную панель, я тратила около 15 минут на поиск и редактирование всех её экземпляров. Однажды коллега заметил мои мучения и показал сочетание Ctrl+Alt+G для группировки элементов и последующего превращения их в компонент через Ctrl+Alt+K. После этого я стала активно изучать горячие клавиши и составила для себя шпаргалку. Через месяц скорость моей работы выросла втрое, а ментальная нагрузка снизилась, так как мне больше не приходилось постоянно переключаться между мышью и клавиатурой. Теперь я могу сфокусироваться на дизайне, а не на борьбе с интерфейсом.

Автоматизация рутины: плагины для быстрой работы

Плагины — секретное оружие профессионала, позволяющее автоматизировать монотонные задачи и расширить функционал Figma. Правильно подобранные расширения могут сократить время работы над проектом на 30-50%. Вот список действительно полезных плагинов, о которых говорят редко, но которые способны качественно ускорить ваш рабочий процесс. 🔌

Design Lint – автоматически находит несоответствия в дизайн-системе: неправильно примененные цвета, отклонения от сетки, несоответствие типографике.

– автоматически находит несоответствия в дизайн-системе: неправильно примененные цвета, отклонения от сетки, несоответствие типографике. Autoflow – визуализирует связи между экранами при прототипировании, создавая диаграммы пользовательских потоков одним кликом.

– визуализирует связи между экранами при прототипировании, создавая диаграммы пользовательских потоков одним кликом. Stark – проверяет контраст и доступность интерфейса для пользователей с ограниченными возможностями, предлагая альтернативные решения.

– проверяет контраст и доступность интерфейса для пользователей с ограниченными возможностями, предлагая альтернативные решения. Content Reel – хранит и применяет наборы реалистичного контента (имена, адреса, аватары) для быстрого наполнения макетов.

– хранит и применяет наборы реалистичного контента (имена, адреса, аватары) для быстрого наполнения макетов. Figmotion – создает сложные анимации, которые выходят за рамки стандартных возможностей прототипирования Figma.

– создает сложные анимации, которые выходят за рамки стандартных возможностей прототипирования Figma. Similayer – находит и выделяет все слои с похожими свойствами, позволяя редактировать их одновременно.

– находит и выделяет все слои с похожими свойствами, позволяя редактировать их одновременно. Unsplash – поиск и вставка изображений прямо в Figma без необходимости скачивания и импорта.

– поиск и вставка изображений прямо в Figma без необходимости скачивания и импорта. Iconify – доступ к более чем 100,000 иконок из различных библиотек прямо в Figma.

Плагин Задача Экономия времени в неделю Сложность освоения Design Lint Проверка согласованности дизайна ~2 часа Низкая Autoflow Создание диаграмм потоков ~3 часа Средняя Content Reel Наполнение макетов контентом ~4 часа Низкая Similayer Массовое редактирование похожих элементов ~3 часа Низкая Batch Styler Массовое обновление стилей ~5 часов Средняя

Для максимальной эффективности важно не просто установить плагины, но и интегрировать их в свой рабочий процесс. Создайте для себя чек-лист использования плагинов на разных стадиях проекта:

Этап исследования: Stark (проверка доступности), Mapsicle (для географических данных) Этап проектирования: Autoflow, Iconify, Similayer Этап наполнения: Content Reel, Unsplash, LoreIpsum Этап проверки: Design Lint, Contrast Этап подготовки к передаче разработке: Spelll (проверка орфографии), Breakpoints (адаптивность)

Помните, что использование слишком большого количества плагинов может замедлить работу Figma. Выбирайте только те инструменты, которые действительно необходимы для вашего текущего проекта.

Мастер-фреймы и компоненты: структурируем проекты

Структурированный проект – залог высокой скорости работы. Хаос в слоях и фреймах может стоить вам часов, потраченных на поиск нужных элементов и разбор связей. Использование мастер-фреймов и грамотная организация компонентов – секрет, позволяющий поддерживать порядок даже в самых масштабных проектах. 📐

Вот стратегии организации, которые я использую для ускорения работы:

Создание мастер-страниц для различных разделов проекта. Вместо беспорядочного размещения всех экранов на одной странице, используйте отдельные страницы для UI Kit, для разных секций приложения, для экспериментов и архива. Внедрение компонентной библиотеки с чёткой структурой и иерархией. Разделите компоненты на примитивы (кнопки, поля ввода) и составные блоки (карточки товаров, секции). Использование Auto Layout на всех уровнях. Даже незначительные элементы должны иметь правильные настройки распределения и отступов, чтобы при изменении контента макет адаптировался автоматически. Применение вложенных компонентов вместо дублирования. Создавайте компоненты из других компонентов для поддержания консистентности и упрощения глобальных изменений. Создание сетки компонентов через функцию Component Grid. Это позволяет визуализировать все состояния и варианты компонента на одном экране.

Особое внимание стоит уделить именованию. Разработайте систему нейминга, которая будет понятна не только вам, но и другим участникам команды:

Используйте префиксы : ✓ btn/primary, ✓ icon/menu, ✓ card/product

: ✓ btn/primary, ✓ icon/menu, ✓ card/product Указывайте размеры : ✓ btn/primary/large, ✓ input/text/small

: ✓ btn/primary/large, ✓ input/text/small Обозначайте состояния : ✓ btn/primary/large/hover

: ✓ btn/primary/large/hover Применяйте номера версий для итераций: ✓ header/v2, ✓ nav/sidebar/v3

Практический подход к структурированию проекта:

Создайте страницу "Design System" с подкатегориями: Typography, Color, Components, Icons, Grids Используйте страницу "Screens" с организацией по пользовательским потокам Добавьте страницу "Prototyping" для активных прототипов Создайте страницу "Archive" для устаревших версий, которые могут пригодиться Используйте страницу "Handoff" для финальных экранов, готовых к передаче разработчикам

Этот подход не просто делает проект визуально организованным, но и значительно ускоряет рабочий процесс, особенно при масштабировании проекта или передаче его другим дизайнерам.

Коллаборация без боли: трюки для командной работы

Командная работа в Figma может стать либо источником бесконечных фрустраций, либо образцом эффективного сотрудничества. Решающий фактор – знание скрытых возможностей для коллаборации, которые превращают хаотичный процесс в структурированный и предсказуемый. 👥

Вот несколько продвинутых техник для оптимизации командной работы:

Использование Branch-функционала для тестирования рискованных изменений. Создавайте ветки проекта через File > Branch, экспериментируйте с дизайном, а затем интегрируйте успешные решения в основной файл. Создание шаблонов комментариев с помощью символа "/". Вместо того чтобы писать однотипные комментарии, создайте набор шаблонных фраз: "/review" для запроса проверки, "/fix" для пометки проблем, "/done" для обозначения завершенных задач. Настройка прав доступа на уровне страниц и объектов. Ограничивайте редактирование ключевых компонентов для поддержания целостности дизайн-системы, предоставляя доступ только дизайн-лидам. Использование встроенных виджетов для координации. Добавьте FigJam widget с канбан-доской прямо в файл проекта для отслеживания прогресса и назначения задач. Настройка Observation mode для обучения новых членов команды. Позвольте джуниорам наблюдать за работой опытных дизайнеров в реальном времени, не мешая их процессу.

Для ускорения передачи дизайна разработчикам используйте следующие приёмы:

Создавайте компоненты с учетом логики разработки . Структурируйте слои и группы так, как они будут реализованы в коде.

. Структурируйте слои и группы так, как они будут реализованы в коде. Используйте режим Developer для автоматической генерации CSS-кода.

для автоматической генерации CSS-кода. Настройте плагин Zeplin или Abstract для более детальной документации дизайна.

для более детальной документации дизайна. Внедрите систему Version History с понятными комментариями к каждой значимой версии.

с понятными комментариями к каждой значимой версии. Создавайте отдельные страницы для Handoff с чистыми, финализированными версиями экранов.

Важнейший аспект командной работы – коммуникация. Внедрите следующие практики:

Еженедельные дизайн-ревью с использованием режима презентации в Figma

с использованием режима презентации в Figma Создание видео-аннотаций к сложным интерактивным элементам через плагин Vimeo

к сложным интерактивным элементам через плагин Vimeo Использование Audio comments для более детальных объяснений, чем позволяют текстовые комментарии

для более детальных объяснений, чем позволяют текстовые комментарии Организация Library компонентов с документацией по использованию каждого элемента

И наконец, для действительно бесшовной коллаборации, используйте интеграции Figma с другими инструментами вашей команды:

Slack для уведомлений о комментариях и изменениях

Jira или Asana для синхронизации статуса задач

GitHub для связи дизайна с кодовой базой

Notion для создания единой базы знаний проекта

Эти приёмы не только ускорят совместную работу, но и значительно снизят количество недопониманий и конфликтов при дизайне сложных продуктов.

Освоение этих 15 секретных трюков Figma — только начало вашего пути к профессиональному мастерству. Самые эффективные дизайнеры постоянно экспериментируют с новыми техниками, адаптируя их под свои проекты. Начните с внедрения 2-3 советов, которые кажутся наиболее полезными для вашего текущего рабочего процесса. Постепенно добавляйте новые приёмы, и вы заметите, как трансформируется не только скорость работы, но и качество вашего дизайна. В конечном счёте, высвобожденное время можно инвестировать в то, что действительно имеет значение — в разработку уникальных решений для пользователей.

