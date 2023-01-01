50 впечатляющих UI дизайнов: от мобильных до экспериментальных

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Дизайнеры и специалисты в области UI/UX

Студенты и обучающиеся в сфере веб-дизайна

Любители и профессионалы, интересующиеся современными трендами в дизайне интерфейсов Каждый дизайнер знает: иногда достаточно одного взгляда на чужую работу, чтобы найти решение, которое ты искал часами. Погружение в мир первоклассного UI дизайна — это как посещение выставки мастеров: ты уходишь вдохновлённым и с десятком новых идей. В этой статье я собрал 50 ошеломляющих интерфейсов, которые не просто радуют глаз — они меняют представление о том, как должен выглядеть и работать по-настоящему качественный UI. Эта коллекция — ваш персональный музей дизайнерского мастерства. 🎨

Революционные UI решения в современном дизайне

Революция в UI дизайне происходит прямо сейчас, когда традиционные подходы уступают место инновационным решениям. Передовые интерфейсы сегодня сочетают эстетику, функциональность и интуитивность, создавая новые стандарты взаимодействия пользователя с цифровыми продуктами. 🚀

Среди ключевых тенденций, меняющих правила игры в UI дизайне, выделяются:

Микроинтеракции с глубокой обратной связью — небольшие анимированные отклики, которые делают взаимодействие с интерфейсом осязаемым и приятным

— небольшие анимированные отклики, которые делают взаимодействие с интерфейсом осязаемым и приятным Адаптивная типографика — шрифты, автоматически подстраивающиеся под устройство и условия просмотра

— шрифты, автоматически подстраивающиеся под устройство и условия просмотра Контекстный UI — интерфейсы, предугадывающие потребности пользователя на основе его поведения и предпочтений

— интерфейсы, предугадывающие потребности пользователя на основе его поведения и предпочтений Голосовые и жестовые интерфейсы — новые способы взаимодействия, снижающие когнитивную нагрузку

— новые способы взаимодействия, снижающие когнитивную нагрузку Иммерсивный дизайн — создание эффекта присутствия через VR/AR элементы в повседневных интерфейсах

Давайте рассмотрим пять революционных UI решений, которые уже сегодня формируют дизайн завтрашнего дня:

Название проекта Революционный элемент Почему это важно Spotify Wrapped Персонализированная визуализация данных Превращает сухую статистику в эмоциональный нарратив Apple Vision Pro UI Пространственные интерфейсы Размывает границу между цифровым и физическим миром Notion AI Интеграция ИИ в обычные задачи Делает работу со сложными данными интуитивной Figma Variables Динамические дизайн-системы Объединяет дизайн и разработку в единый процесс Midjourney Interface Минималистичный UI для сложных процессов Упрощает взаимодействие с продвинутыми технологиями

Алексей Вершинин, UI/UX директор Один из наших клиентов, крупный банк, столкнулся с проблемой: несмотря на обилие функций в мобильном приложении, пользователи выполняли лишь базовые операции. Статистика показывала, что люди просто не находили нужные инструменты или боялись экспериментировать. Мы решили применить революционный для финтеха подход: персонализированные контекстные подсказки, которые появлялись не по расписанию, а на основе поведенческих паттернов. Интерфейс буквально "учился" у каждого пользователя, предлагая релевантные функции в нужный момент. Результат превзошел ожидания. За три месяца использование "скрытых" функций выросло на 342%, а удовлетворенность приложением увеличилась на 47%. Это была настоящая UI-революция для консервативной отрасли — интерфейс, который адаптируется под пользователя, а не наоборот.

Революционный UI выходит за рамки простого "делать красиво" — он решает реальные проблемы пользователей неожиданными способами. Среди других выдающихся примеров можно отметить темный режим Gmail, который снижает нагрузку на глаза, систему навигации Nintendo Switch, объединяющую несколько режимов использования, и адаптивные дашборды Tableau, которые меняют способ представления данных в зависимости от устройства.

Мобильные интерфейсы: 15 впечатляющих UI кейсов

Мобильные приложения — поле для самых смелых экспериментов в UI дизайне. Ограниченное пространство экрана и необходимость обеспечить удобство взаимодействия "на ходу" создают особые вызовы для дизайнеров. Рассмотрим 15 выдающихся примеров, где эти вызовы превратились в возможности. 📱

Revolut — переосмысление банковского интерфейса с фокусом на визуализацию финансовых данных и моментальный доступ к ключевым функциям Calm — гармоничное сочетание минимализма и атмосферных визуальных элементов для создания ощущения безмятежности Flo — интуитивная навигация и деликатная визуализация чувствительных данных в женском health-трекере VSCO — лаконичный интерфейс, максимально отдающий пространство экрана контенту TikTok — революционная вертикальная навигация, ставшая новым стандартом для видеоплатформ Bumble — визуальный язык, подчеркивающий безопасность и контроль пользователя Headspace — успешное применение иллюстраций для создания фирменной атмосферы и улучшения UX Duolingo — геймификация процесса обучения через тщательно продуманные интерактивные элементы Airbnb — безупречная интеграция поисковых фильтров и визуализация результатов Strava — эффективное представление сложных данных о физической активности в доступной форме N26 — минималистичный подход к банкингу с акцентом на типографику и пространство Todoist — интуитивная система организации задач с умной категоризацией Uber — максимальное упрощение процесса заказа при сохранении всей необходимой функциональности Slack — адаптация корпоративного мессенджера для мобильного использования без потери функциональности Google Maps — многослойная информационная архитектура, остающаяся понятной даже при сложных сценариях использования

Выделим ключевые принципы, которые объединяют эти успешные мобильные интерфейсы:

Принцип дизайна Применение в мобильных UI Примеры приложений Доступность по большому пальцу Размещение ключевых элементов в нижней части экрана TikTok, Spotify, Revolut Визуальная иерархия Четкое разделение первичных и вторичных действий Airbnb, Uber, VSCO Контекстные подсказки Элементы интерфейса появляются по мере необходимости Duolingo, Headspace, Strava Тактильная обратная связь Микроанимации и вибрации для подтверждения действий Calm, N26, Bumble Прогрессивное раскрытие Постепенное представление сложной информации Google Maps, Todoist, Slack

Мобильные интерфейсы продолжают развиваться, заимствуя приемы из офлайн-опыта пользователей. Например, жестовая навигация в iOS имитирует физические взаимодействия с объектами, а умные уведомления в Android адаптируются к контексту использования, учитывая время суток и местоположение пользователя.

Следующее поколение мобильных UI уже формируется на наших глазах: это интерфейсы, которые умеют предугадывать потребности пользователя, адаптируются к условиям освещения и даже учитывают эмоциональное состояние человека через анализ паттернов использования устройства. 🔮

Веб-дизайн: 20 сайтов с безупречным UI

В отличие от мобильных приложений, веб-дизайн дает больше пространства для экспериментов с композицией, взаимодействием и визуальным повествованием. Современный веб-UI балансирует между инновациями и функциональностью, создавая незабываемый пользовательский опыт. Рассмотрим 20 веб-сайтов, чьи интерфейсы демонстрируют высший пилотаж дизайнерского мастерства. 🖥️

Stripe — непревзойденная интеграция динамических элементов и микроанимаций в корпоративный дизайн Apple — эталон минимализма и внимания к деталям в продуктовых презентациях Pitch — идеальный баланс между информативностью и визуальной привлекательностью Mailchimp — иллюстративный стиль, ставший визитной карточкой бренда Figma — интерфейс, который делает сложный продукт доступным для новичков Notion — революционный подход к представлению и организации информации Awwwards — метафорическое воплощение идеи "выставки дизайна" в интерфейсе Studio Freight — экспериментальный подход к навигации и скроллингу Oura Ring — превосходная визуализация сложных данных о здоровье Spotify Design — демонстрация собственной дизайн-системы в действии Bloomberg — инновационный подход к подаче финансовой информации Framer — интерактивные демонстрации возможностей продукта прямо на главной странице Linear — минималистичный интерфейс, создающий ощущение скорости Superhuman — визуальное воплощение концепции "zero UI" для электронной почты The New York Times — мастерство типографики и композиции в цифровой журналистике Ramotion — демонстрация анимационных возможностей современного веба Stripe Press — перенос принципов книжного дизайна в цифровую среду Arc Browser — переосмысление концепции веб-браузера через призму современного UI Readymag — визуальное выражение идеи "создания цифровых историй" Vercel — интерфейс, демонстрирующий скорость и эффективность платформы

Екатерина Самойлова, арт-директор Когда к нам обратился клиент из сферы образования, его сайт был классическим примером "информационного склада" — много текста, никакой структуры, страшный UI из 2010-х. Метрики показывали, что 78% посетителей уходили с сайта в первые 40 секунд. Мы провели серию интервью с потенциальными студентами и выяснили, что им важно "прочувствовать" образовательную программу, а не просто прочитать о ней. Вместо традиционного редизайна мы создали интерактивную систему "погружения" в образовательный процесс. Основной прием — параллакс-эффект, создающий иллюзию глубины при скролле. Каждый образовательный курс был представлен как "путешествие" с визуальными этапами обучения. Интерактивные элементы позволяли "примерить" опыт студента: решить мини-задачу, получить обратную связь, увидеть работы выпускников. После внедрения этого UI-решения время на сайте выросло на 320%, а конверсия в заявки на обучение увеличилась на 86%. Клиент признался, что сайт стал их главным маркетинговым инструментом, перегнав даже личные рекомендации.

При анализе этих выдающихся веб-интерфейсов можно выделить несколько ключевых трендов, формирующих современный веб-дизайн:

Пространственный дизайн — использование 3D-элементов и параллакс-эффектов для создания ощущения глубины

— использование 3D-элементов и параллакс-эффектов для создания ощущения глубины Нестандартная навигация — отход от классического горизонтального меню в пользу более интегрированных решений

— отход от классического горизонтального меню в пользу более интегрированных решений Кинетическая типографика — анимированный текст, который становится частью визуального повествования

— анимированный текст, который становится частью визуального повествования Контролируемый хаос — намеренное нарушение сетки для создания уникальной композиции

— намеренное нарушение сетки для создания уникальной композиции Нейроморфизм — дизайн элементов, имитирующий физические объекты с мягкими тенями

— дизайн элементов, имитирующий физические объекты с мягкими тенями Горизонтальный скроллинг — альтернативный способ навигации, особенно эффективный для портфолио и презентаций

— альтернативный способ навигации, особенно эффективный для портфолио и презентаций Курсорные эффекты — интерактивные элементы, реагирующие на движение мыши пользователя

Особого внимания заслуживает тенденция к "честным интерфейсам" — дизайн, который не скрывает цифровую природу взаимодействия, а подчеркивает её. Например, сайт Pitch не пытается имитировать физические презентации, а создает новый цифровой опыт работы с ними. Такой подход позволяет максимально использовать возможности веб-технологий, не ограничиваясь метафорами реального мира.

Dashboards и аналитические панели: 10 эффективных UI

Дашборды и аналитические панели представляют особый вызов для UI дизайнеров — они должны быть одновременно информативными и понятными, предоставляя доступ к сложным данным без перегрузки пользователя. Рассмотрим 10 примеров интерфейсов, которые мастерски решают эту задачу. 📊

Datadog — многоуровневые интерактивные графики с возможностью детализации по клику Amplitude — интуитивно понятная визуализация пользовательских путей и воронок конверсии Tableau — гибкая система построения аналитических панелей с богатыми возможностями кастомизации Mixpanel — ясное представление сложных данных о пользовательском поведении New Relic — эффективный мониторинг производительности с моментальным выявлением проблем Segment — упорядоченное представление потоков данных между различными сервисами Plausible — минималистичный подход к аналитике, фокусирующийся только на ключевых метриках Looker — гибкий конструктор отчетов с превосходной организацией пользовательского опыта Grafana — настраиваемые информационные панели для мониторинга в реальном времени Power BI — интуитивный интерфейс для создания бизнес-аналитики с элементами искусственного интеллекта

Эффективные аналитические дашборды придерживаются нескольких ключевых принципов UI дизайна:

Принцип Описание Применение в дашбордах Информационная иерархия Визуальное разделение данных по уровням важности Ключевые метрики крупнее и заметнее вторичных показателей Прогрессивное раскрытие Предоставление дополнительных данных по запросу Расширяемые карточки, дополнительные уровни детализации по клику Когнитивная разгрузка Минимизация ментальных усилий для восприятия информации Использование визуальных паттернов вместо числовых таблиц Контекстуальные сравнения Представление данных в сравнении с релевантными бенчмарками Автоматическое сопоставление с предыдущими периодами или целевыми показателями Перцептивная оптимизация Учет особенностей человеческого восприятия при визуализации Использование цветового кодирования и форм для быстрой интерпретации данных

Современные дашборды выходят за рамки простого отображения данных — они становятся инструментами принятия решений. Например, Amplitude не просто показывает статистику, но и выявляет корреляции и предлагает гипотезы для улучшения продукта. New Relic автоматически выделяет аномалии и предлагает возможные причины проблем с производительностью.

Особого внимания заслуживают дашборды, использующие принципы нарративной визуализации данных. Вместо набора разрозненных графиков они создают связный рассказ, проводя пользователя через данные логическим путем. Tableau и Power BI позволяют создавать такие "истории данных" с направленным повествованием, что значительно улучшает понимание сложной информации.

Тренд на персонализацию также проявляется в дизайне дашбордов — современные аналитические панели адаптируются под конкретного пользователя, его роль, предпочтения и паттерны использования. Mixpanel, например, запоминает, какие метрики чаще всего интересуют пользователя, и выводит их на первый план при следующих посещениях.

Важный аспект эффективных дашбордов — баланс между автоматизацией и контролем. Лучшие решения позволяют системе автоматически выделять значимые тренды, но оставляют пользователю возможность самостоятельно исследовать данные и проверять гипотезы. Этот подход реализован в Looker, где искусственный интеллект предлагает инсайты, но пользователь сохраняет полный контроль над процессом анализа. 🔍

Необычные приёмы в UI: 5 экспериментальных интерфейсов

На границах общепринятого дизайна рождаются самые смелые инновации. Экспериментальные интерфейсы часто нарушают привычные правила, но именно они задают направление развития UI на годы вперед. Рассмотрим пять радикальных подходов, которые переосмысливают наше взаимодействие с цифровыми продуктами. 🔬

The Restart Page — интерфейс, превращающий перезагрузку компьютера в ностальгическое путешествие по истории операционных систем. Смелый эксперимент, в котором функциональность уступает место эмоциональному опыту. Neumorphic Design System — радикальное переосмысление плоского дизайна с использованием тонких теней и текстур для создания объема без возврата к скевоморфизму. Интерфейс, который можно "почувствовать" глазами. Brutalist Websites — коллекция сайтов, намеренно отвергающих конвенции "красивого дизайна" в пользу сырой, нефильтрованной эстетики. Примеры включают Bloomberg Businessweek и The Outline с их резкими цветовыми решениями и неожиданными композициями. Cryptovoxels — виртуальный мир с трехмерным интерфейсом, где пользователи взаимодействуют с контентом через перемещение в пространстве, а не через традиционные элементы управления. AI Dungeon — текстовая игра, где интерфейс практически отсутствует, а взаимодействие происходит через естественный язык. Система искусственного интеллекта генерирует уникальный контент в ответ на ввод пользователя.

Эти экспериментальные подходы оспаривают фундаментальные принципы традиционного UI дизайна:

Отказ от явной навигации — вместо привычных меню пользователь исследует интерфейс через взаимодействие с контентом

— вместо привычных меню пользователь исследует интерфейс через взаимодействие с контентом Переосмысление обратной связи — использование неожиданных визуальных и звуковых эффектов для подтверждения действий

— использование неожиданных визуальных и звуковых эффектов для подтверждения действий Намеренная фрикция — в противовес принципу минимизации усилий, некоторые интерфейсы требуют от пользователя определенных усилий для создания более запоминающегося опыта

— в противовес принципу минимизации усилий, некоторые интерфейсы требуют от пользователя определенных усилий для создания более запоминающегося опыта Эмоциональный дизайн — приоритет эмоционального воздействия над практичностью и эффективностью

— приоритет эмоционального воздействия над практичностью и эффективностью Невизуальные интерфейсы — использование звука, тактильной обратной связи и пространственного ориентирования вместо традиционных визуальных элементов

Важно понимать, что экспериментальные интерфейсы не всегда подходят для массовых продуктов, но они служат важной цели — расширяют границы возможного в UI дизайне. Брутализм, например, вдохновил более сдержанные "дерзкие" элементы в мейнстримных интерфейсах, а нейроморфизм повлиял на тонкие теневые эффекты в iOS.

Особенно интересен тренд на "невидимые интерфейсы" — UI, который проявляется только тогда, когда он действительно необходим. Этот подход основан на предположении, что лучший интерфейс — тот, который пользователь не замечает. Голосовые помощники и контекстно-зависимые элементы управления — примеры движения в этом направлении.

Экспериментальные интерфейсы часто используют передовые технологии — WebGL для создания иммерсивных 3D-опытов, технологии отслеживания взгляда для невидимой навигации, биометрические датчики для адаптации интерфейса к физиологическому состоянию пользователя.

Хотя многие из этих экспериментов никогда не станут мейнстримом, они обогащают язык UI дизайна новыми приемами и концепциями. Даже самые практичные продукты могут заимствовать отдельные элементы из экспериментальных интерфейсов — будь то необычная анимация, неожиданный способ группировки контента или нестандартное использование звука для обратной связи.

Сегодня мы рассмотрели 50 потрясающих интерфейсов, которые не просто показывают актуальные тренды, но и демонстрируют эволюцию взаимодействия человека с цифровыми продуктами. Главный урок этой коллекции — по-настоящему выдающийся UI всегда возникает на пересечении технологий, психологии пользователя и смелых творческих решений. Не бойтесь экспериментировать и помните: каждый революционный интерфейс начинался с дизайнера, который решил выйти за рамки привычного. Пусть эта подборка станет не просто источником вдохновения, но и катализатором ваших собственных инноваций в мире UI дизайна.

Читайте также