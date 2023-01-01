Гайд по эффектам стекла в Figma: пошаговое создание дизайна

Для кого эта статья:

UI/UX дизайнеры, стремящиеся улучшить свои навыки в работе с эффектами стекломорфизма

Студенты и профессионалы, интересующиеся современными приемами в веб-дизайне

Разработчики и дизайнеры, работающие с Figma и желающие создавать визуально привлекательные интерфейсы Стекломорфизм и эффекты размытия уже несколько лет остаются фаворитами мира UI-дизайна, но многие дизайнеры всё ещё борются с тем, как правильно воплотить их в своих проектах. 🔍 Я помню, как сам часами экспериментировал с настройками blur в Figma, пытаясь создать тот самый идеальный эффект прозрачного стекла, который превратил бы мой банальный интерфейс в нечто поразительное. В этом гайде я расскажу, как перейти от простых экспериментов к мастерскому использованию размытия и эффектов прозрачного стекла, которые превратят ваши дизайны из обычных в выдающиеся.

Основные эффекты размытия в Figma: обзор возможностей

Figma предлагает дизайнерам широкий спектр инструментов для работы с эффектами размытия, каждый из которых имеет свое уникальное применение в создании современных интерфейсов. Прежде чем погружаться в практическую реализацию, давайте разберем основные типы эффектов blur, доступные в Figma. 🎨

Когда мы говорим о размытии в Figma, мы имеем дело с несколькими типами этого эффекта:

Layer Blur — классическое размытие всего слоя, позволяющее создать эффект тумана или дистанции

— классическое размытие всего слоя, позволяющее создать эффект тумана или дистанции Background Blur — размытие фона под слоем, ключевой эффект для создания стекломорфизма

— размытие фона под слоем, ключевой эффект для создания стекломорфизма Shadow Blur — размытие теней, добавляющее глубину и реализм элементам

— размытие теней, добавляющее глубину и реализм элементам Inner Shadow Blur — внутреннее размытие тени, создающее эффект вдавленности или глубины

Каждый из этих эффектов имеет свои параметры настройки, позволяющие тонко управлять результатом. В случае с Layer Blur и Background Blur основным параметром является "Blur Amount" — значение от 0 до 100, определяющее интенсивность размытия.

Тип эффекта Основное применение Ключевые параметры Влияние на производительность Layer Blur Фотографии, фоновые изображения Blur Amount Среднее Background Blur Стекломорфизм, наложения Blur Amount, прозрачность слоя Высокое Shadow Blur Объемные элементы, карточки Blur, X/Y Offset, цвет Низкое Inner Shadow Blur Вдавленные кнопки, поля ввода Blur, X/Y Offset, цвет Низкое

Для создания эффекта прозрачного стекла мы в первую очередь будем использовать Background Blur в сочетании с настройками прозрачности. Это создает ощущение, что через полупрозрачный слой мы видим размытую версию того, что находится под ним — именно так работает реальное матовое стекло.

Важно понимать, что эффекты размытия в Figma — это не просто декоративные элементы. Они служат важной функциональной цели: создают иерархию, направляют внимание пользователя и облегчают восприятие интерфейса, особенно когда мы имеем дело со сложными визуальными композициями.

Артем Соколов, Senior UI Designer

Я столкнулся с необходимостью использования эффектов стекла в работе над дизайном приложения для умного дома. Клиенту нужен был современный, "воздушный" интерфейс, но при этом с четкой иерархией элементов. Изначально я пытался использовать просто полупрозрачные слои, но результат выглядел плоским и неинтересным. Переломный момент наступил, когда я начал экспериментировать с Background Blur. Установив значение размытия около 25-30 и немного снизив непрозрачность до 85%, я получил тот самый эффект "матового стекла", который сразу преобразил интерфейс. Самым сложным оказалось найти баланс: слишком сильное размытие делало элементы нечитаемыми, а слишком слабое не давало желаемого эффекта глубины. В итоге проект получил высокую оценку клиента именно благодаря этим стеклянным панелям, которые придали интерфейсу тот футуристичный, но при этом элегантный вид, который идеально соответствовал бренду производителя умных устройств.

Создаем базовый эффект стекла с помощью blur в Figma

Теперь, когда мы понимаем основные типы размытия, давайте создадим базовый эффект стекла — тот самый, который вы видите в современных операционных системах и приложениях. Этот процесс состоит из нескольких ключевых шагов, которые я опишу максимально подробно. 🚀

Для создания базового эффекта стекла нам понадобится:

Интересный фон (это может быть изображение, градиент или абстрактная композиция)

Форма, которая будет нашей "стеклянной" поверхностью

Настройки эффектов для создания реалистичного стекла

Шаг 1: Создайте новый фрейм в Figma и добавьте интересный фон. Лучше всего работают изображения с контрастными элементами или яркие градиенты — они позволяют лучше увидеть эффект размытия.

Шаг 2: Добавьте новую форму поверх фона — это будет наша "стеклянная" поверхность. Обычно для этого используют прямоугольник с закругленными углами (радиус около 8-16px создает современный вид).

Шаг 3: Выберите созданную форму и в правой панели найдите секцию "Effects". Нажмите на "+", чтобы добавить новый эффект.

Шаг 4: Из выпадающего меню выберите "Background blur". Установите значение blur в диапазоне от 15 до 30 — это оптимальный диапазон для реалистичного стекла.

Шаг 5: Установите непрозрачность формы (Opacity) примерно на 50-70%. Точное значение будет зависеть от вашего фона и желаемого результата.

Шаг 6: Добавьте тонкую белую (или светлую) внутреннюю обводку (Inner stroke) толщиной около 1px и непрозрачностью 10-30%. Это создаст эффект отражения света по краям стекла.

Важно помнить, что настоящее стекло не только размывает то, что находится под ним, но и немного изменяет цвета. Для дополнительного реализма можно добавить очень легкий цветовой оттенок к вашей форме — обычно белый или светло-голубой с низкой непрозрачностью (5-15%).

Типичные ошибки при создании эффекта стекла:

Слишком сильное размытие, делающее фон неузнаваемым

Недостаточная прозрачность, из-за которой эффект стекла теряется

Отсутствие тонких деталей вроде внутренней обводки или тени

Использование слишком ярких или насыщенных цветов для стеклянной поверхности

Эксперименты — ключевой аспект работы с эффектами стекла. Разные значения размытия, прозрачности и дополнительных эффектов могут создавать совершенно различные впечатления: от матового стекла в стиле iOS до футуристичных неоновых поверхностей.

Тонкости настройки прозрачности для реалистичного стекла

Создать базовый эффект стекла несложно, но настоящее мастерство заключается в тонкой настройке прозрачности и дополнительных эффектов, которые превращают простое размытие в реалистичное "стекло". Давайте углубимся в детали, которые отличают профессиональный дизайн от любительского. ✨

Реалистичное стекло в Figma — это комбинация нескольких параметров:

Уровень прозрачности (основная непрозрачность слоя)

(основная непрозрачность слоя) Интенсивность размытия (значение Background Blur)

(значение Background Blur) Световые эффекты (внутренние и внешние тени, обводки)

(внутренние и внешние тени, обводки) Цветовое наложение (легкий оттенок для стеклянной поверхности)

Ключом к реалистичности является соотношение этих параметров. Настоящее стекло не просто размывает то, что находится за ним — оно взаимодействует со светом, создавая блики, отражения и преломления.

Екатерина Волкова, UX/UI Team Lead

При работе над редизайном банковского приложения наша команда столкнулась с интересной задачей: клиент хотел сохранить строгость и надежность, присущие финансовому сектору, но при этом сделать интерфейс более современным и легким. Решением стало использование стекломорфизма для ключевых элементов интерфейса. Но мы быстро поняли, что стандартные настройки прозрачности не дают нужного эффекта — элементы либо были слишком прозрачными и терялись на фоне, либо выглядели как просто полупрозрачные плашки без эффекта стекла. После серии экспериментов мы нашли идеальную комбинацию: основная прозрачность элемента 85%, background blur 25px, и — вот ключевой момент — две дополнительные тени: очень тонкая белая внутренняя тень сверху (имитирующая отражение света) и едва заметная темная тень снизу (создающая ощущение глубины). Для контента внутри "стеклянных" карточек мы увеличили контрастность текста и иконок, чтобы компенсировать эффект размытия. Результат превзошел ожидания — приложение сохранило свою солидность, но приобрело современный, технологичный вид, который особенно понравился более молодой аудитории.

Для создания по-настоящему убедительного эффекта стекла стоит следовать этим рекомендациям:

1. Подбор оптимального уровня прозрачности

Различные типы стекла имеют разную прозрачность. Матовое стекло обычно имеет непрозрачность 70-90%, тогда как более прозрачные варианты могут иметь значения 30-60%. Экспериментируйте с этим параметром в зависимости от типа стекла, которое вы хотите имитировать.

2. Тонкая настройка размытия

Значение blur effect figma напрямую влияет на "матовость" вашего стекла. Для большинства современных интерфейсов оптимальные значения лежат в диапазоне 10-40px. Слишком низкие значения не дадут ощущения стекла, а слишком высокие сделают фон неузнаваемым.

3. Имитация взаимодействия со светом

Настоящее стекло отражает и преломляет свет. В Figma мы можем имитировать это с помощью тонких теней:

Добавьте очень легкую белую внутреннюю тень в верхней части элемента (Y offset около -2px)

Добавьте едва заметную темную внешнюю тень в нижней части (Y offset около 2-4px)

Используйте тонкую светлую обводку по верхнему краю с непрозрачностью 10-20%

4. Цветовые наложения

Стекло часто имеет легкий цветовой оттенок. В Figma вы можете добавить это с помощью Fill поверх вашей формы:

Для нейтрального стекла используйте белый цвет с непрозрачностью 5-15%

Для холодного, футуристичного стекла — легкий голубой оттенок

Для "теплого" стекла — очень светлый желтоватый или розоватый тон

Тип стекла Прозрачность Размытие Цветовой оттенок Рекомендуемые эффекты Матовое стекло (iOS стиль) 70-80% 20-30px Белый 10% Легкая верхняя светлая тень Прозрачное стекло 40-60% 5-15px Нет или Белый 5% Отражающие блики, тонкая обводка Футуристическое стекло 60-75% 15-25px Голубой 10-15% Неоновая обводка, двойные тени Винтажное стекло 80-90% 5-10px Желтый/Сепия 15-20% Текстура шума, неровная обводка

Помните, что контент внутри стеклянных элементов должен оставаться хорошо читаемым. Для этого увеличивайте контрастность текста и иконок или добавляйте легкие тени, чтобы они лучше выделялись на фоне полупрозрачной поверхности.

Также стоит помнить о производительности: множество эффектов размытия может замедлить работу Figma, особенно в сложных макетах. Используйте эффекты размытия стратегически, применяя их к ключевым элементам интерфейса, а не ко всем компонентам подряд.

Комбинирование эффектов для сложных стеклянных текстур

Базовые эффекты стекла отлично подходят для многих проектов, но когда вы стремитесь создать по-настоящему уникальный интерфейс, стоит изучить более сложные комбинации эффектов. В этом разделе я расскажу, как объединять различные техники для создания продвинутых стеклянных текстур в Figma. 🔮

Создание сложных стеклянных текстур основывается на нескольких принципах:

Многослойность эффектов Комбинирование различных типов размытия Использование дополнительных текстур Применение нестандартных теневых эффектов

Многослойный подход к созданию стекла

Вместо использования одного слоя с эффектом размытия, попробуйте разделить ваш стеклянный элемент на несколько слоев с различными настройками:

Базовый слой: Основная форма с background blur и средней непрозрачностью (60-80%)

Основная форма с background blur и средней непрозрачностью (60-80%) Слой отражений: Дублированная форма с низкой непрозрачностью (10-20%) и легким искажением (можно слегка изменить размер или положение)

Дублированная форма с низкой непрозрачностью (10-20%) и легким искажением (можно слегка изменить размер или положение) Слой бликов: Несколько маленьких белых форм с высоким размытием и низкой непрозрачностью

Комбинирование различных типов blur

Figma предлагает несколько типов размытия, и их комбинация дает интересные результаты:

Используйте background blur для основного эффекта стекла

Добавьте layer blur с низкой интенсивностью для создания легкого свечения

Применяйте тени с высоким значением blur для создания "ореола" вокруг стеклянных элементов

Добавление текстур для реалистичности

Настоящее стекло редко бывает идеально гладким — на нем присутствуют микротекстуры, которые делают его более реалистичным:

Добавьте очень тонкую шумовую текстуру (5-10% непрозрачности) поверх стеклянного элемента

Используйте текстуру "шум" (noise) в режиме наложения Overlay или Soft Light

Для имитации отпечатков пальцев или разводов добавьте едва заметные неравномерные пятна

Продвинутые эффекты теней для глубины

Сложные тени могут значительно улучшить эффект стекла:

Используйте двойные тени: одну мягкую и рассеянную для общего объема, вторую более резкую для четкого края

Добавьте цветные тени для создания эффекта рассеивания света (например, легкую голубоватую тень)

Экспериментируйте с непрозрачностью и размытием теней, чтобы найти оптимальный баланс

Давайте рассмотрим несколько конкретных рецептов для создания уникальных стеклянных текстур:

Рецепт 1: "Морозное стекло"

Базовая форма: 85% непрозрачность, background blur 30px Добавьте шум с непрозрачностью 8% в режиме Overlay Используйте светло-голубой цветовой оттенок (5-10%) Добавьте белую внутреннюю обводку толщиной 1px и непрозрачностью 20% Добавьте 2-3 небольших белых градиентных пятна с высоким размытием для имитации блика

Рецепт 2: "Неоновое стекло"

Базовая форма: 70% непрозрачность, background blur 20px Добавьте яркую цветную обводку (неоновый голубой, розовый или зеленый) Дублируйте обводку и добавьте к ней размытие 15-20px для создания свечения Используйте внешнюю тень того же цвета с высоким значением blur Добавьте легкий градиент поверх для создания эффекта преломления света

Рецепт 3: "Премиальное тонированное стекло"

Базовая форма: 50-60% непрозрачность, background blur 15px Добавьте градиент от темного к светлому (например, от темно-синего к прозрачному) с непрозрачностью 20-30% Используйте двойные тени: одну большую и мягкую, вторую меньшую и более резкую Добавьте тонкую светлую обводку по верхнему краю Используйте линейный градиент с непрозрачностью 5-10% для создания эффекта блика

При работе со сложными стеклянными текстурами важно регулярно проверять, как они смотрятся на разных фонах. То, что выглядит отлично на одном фоне, может потерять эффект на другом. Также учитывайте, что такие элементы могут быть ресурсоёмкими при прототипировании, поэтому используйте их стратегически.

Применение стекломорфизма в реальных UI-проектах

Теория и техника создания эффектов стекла важны, но настоящее искусство заключается в их практическом применении в реальных проектах. Давайте рассмотрим, где и как стекломорфизм может быть эффективно использован для создания функциональных и визуально привлекательных интерфейсов. 🏆

Стекломорфизм не должен быть самоцелью — он должен служить улучшению пользовательского опыта и поддерживать иерархию интерфейса. Вот основные сценарии, где этот стиль особенно эффективен:

Наложения и модальные окна: Эффект стекла помогает модальным окнам "парить" над основным контентом, сохраняя контекст

Эффект стекла помогает модальным окнам "парить" над основным контентом, сохраняя контекст Плавающие меню и панели навигации: Стеклянные меню выглядят легче и не перегружают интерфейс

Стеклянные меню выглядят легче и не перегружают интерфейс Карточки и контейнеры контента: Особенно эффективны на фоне с изображениями или градиентами

Особенно эффективны на фоне с изображениями или градиентами Элементы управления мультимедиа: Плееры, контроллеры громкости, временные шкалы

Плееры, контроллеры громкости, временные шкалы Подсказки и информационные баннеры: Помогают выделить важную информацию без агрессивного вторжения

При внедрении стекломорфизма в реальные проекты, необходимо учитывать несколько важных аспектов:

Доступность и удобство использования

Эффекты стекла могут негативно влиять на читаемость контента, поэтому:

Увеличивайте контрастность текста на стеклянных поверхностях

Избегайте размещения важного контента на участках с сильным размытием фона

Проверяйте макеты на соответствие стандартам WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Предусматривайте альтернативные стили для режимов высокой контрастности

Производительность и техническая реализация

Эффекты размытия могут быть ресурсоемкими, особенно на мобильных устройствах:

Используйте стекломорфизм для ключевых элементов, а не для всего интерфейса

Обсуждайте с разработчиками технические ограничения и возможности реализации

Предусматривайте запасные варианты для устройств с низкой производительностью

Брендинг и последовательность дизайна

Стекломорфизм должен гармонично вписываться в общую дизайн-систему:

Адаптируйте цветовые оттенки стеклянных элементов к цветовой палитре бренда

Создавайте и документируйте компоненты для переиспользования в рамках дизайн-системы

Обеспечивайте визуальную согласованность между стеклянными и нестеклянными элементами

Давайте рассмотрим несколько конкретных примеров применения стекломорфизма в различных типах интерфейсов:

Тип приложения Элементы с эффектом стекла Рекомендуемые настройки Преимущества для UX Музыкальный плеер Панель управления, информация о треке Высокая прозрачность (40-60%), средний blur Сохранение визуального контакта с обложкой альбома Финансовое приложение Карточки счетов, информационные панели Низкая прозрачность (70-85%), легкий blur Сохранение серьезности с добавлением современности Фотогалерея Инструменты редактирования, подписи Средняя прозрачность (50-70%), сильный blur Фокус на изображениях, ненавязчивый UI Погодное приложение Все информационные панели Варьирующая прозрачность, цветные оттенки Визуальная гармония с изображениями погодных условий

При проектировании интерфейсов со стекломорфизмом особенно важна работа с прототипами. Создавайте интерактивные прототипы в Figma для тестирования того, как стеклянные элементы взаимодействуют с движущимся контентом, как они выглядят при наведении, нажатии и других состояниях взаимодействия.

Также стоит помнить о тенденции к "адаптивному стекломорфизму": стеклянные элементы могут менять свои свойства в зависимости от контекста. Например, панель навигации может становиться более прозрачной при прокрутке страницы вниз и более матовой при прокрутке вверх.

Наконец, не бойтесь экспериментировать с комбинацией стекломорфизма и других стилей — например, с нейоморфизмом или с более традиционным материальным дизайном. Гибридные подходы часто позволяют создать уникальный, запоминающийся интерфейс, который выделяется среди конкурентов, но при этом остается удобным и интуитивно понятным для пользователей.

Умение мастерски применять эффекты размытия и прозрачного стекла в Figma переводит ваш дизайн на качественно новый уровень. Эти техники не просто позволяют следовать трендам — они дают инструменты для создания глубины, иерархии и эмоционального отклика в ваших интерфейсах. Экспериментируйте с комбинациями эффектов, адаптируйте их под ваш бренд и всегда помните о балансе между эстетикой и функциональностью. В конечном счете, лучший дизайн — это тот, который не только привлекает внимание своей красотой, но и улучшает пользовательский опыт, делая взаимодействие с продуктом более интуитивным и приятным.

