Refactoring UI: как улучшить дизайн интерфейсов без дизайнера
Для кого эта статья:
- Разработчики и программисты, стремящиеся улучшить свои навыки в дизайне интерфейсов
- Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна
Профессионалы, работающие в области UI/UX-дизайна или стремящиеся улучшить визуальную составляющую своих проектов
Разница между обычным и выдающимся дизайном интерфейсов часто кроется не в креативности, а в технике исполнения. Refactoring UI — это подход, который превращает функциональные, но посредственные интерфейсы в визуально привлекательные продукты, не требуя врождённого таланта к дизайну. Эта методология, созданная Адамом Ватаном и Стивом Шогером,literally перевернула представление о том, как разработчики могут самостоятельно улучшать визуальную составляющую своих проектов. Собрал для вас лучшие ресурсы, которые помогут освоить это искусство и поднять качество ваших интерфейсов на новый уровень. 🚀
Хотите быстро освоить принципы создания привлекательных интерфейсов? Курс веб-дизайна от Skypro включает подробный разбор методологии Refactoring UI и практические задания по её применению. Вы научитесь не просто "рисовать красиво", а создавать интерфейсы, которые решают бизнес-задачи и нравятся пользователям. Преподаватели-практики помогут избежать типичных ошибок и быстрее выйти на профессиональный уровень.
Что такое Refactoring UI: основы и принципы
Refactoring UI — это методология улучшения визуальной составляющей пользовательских интерфейсов, созданная Адамом Ватаном и Стивом Шогером. В отличие от традиционных подходов к дизайну, Refactoring UI ориентирован на программистов и разработчиков, которые не имеют формального дизайнерского образования, но хотят создавать эстетически привлекательные интерфейсы.
Основная идея методологии заключается в систематическом применении принципов визуального дизайна к уже функционирующим интерфейсам. Вместо того чтобы начинать с нуля, Refactoring UI предлагает пошаговый подход к улучшению существующих проектов.
Александр Петров, Senior UI Designer
Работая над редизайном корпоративного портала, я столкнулся с сопротивлением разработчиков. Они отвергали мои предложения как "слишком дизайнерские" и "нереалистичные". Ситуация изменилась, когда я начал использовать подход Refactoring UI. Вместо полного редизайна я показал, как небольшие, систематические изменения — выравнивание, правильные интервалы, более продуманная типографика — могут преобразить существующий интерфейс без переписывания кода. Через месяц те же разработчики стали сами предлагать улучшения, опираясь на принципы, которые я им показал. Refactoring UI буквально создал общий язык между нашими командами.
Ключевые принципы Refactoring UI включают:
- Старт с функциональности: сначала создайте работающий интерфейс, затем улучшайте его визуально
- Системный подход: используйте последовательную систему размеров, отступов и цветов
- Иерархия и контраст: чётко выделяйте главные элементы и действия
- Типографские правила: выбирайте правильные шрифты и их комбинации
- Эффективное использование цвета: ограничивайте палитру и осмысленно применяйте цвета
- Продуманные отступы и выравнивание: создавайте визуальный порядок через точное позиционирование
|Традиционный дизайн-процесс
|Подход Refactoring UI
|Начинается с визуальных макетов
|Начинается с функционального интерфейса
|Требует художественного видения
|Основан на системе правил и принципов
|Часто субъективен и интуитивен
|Методичен и структурирован
|Сложно объяснить решения
|Решения можно обосновать конкретными принципами
|Высокий порог входа
|Доступен разработчикам без дизайн-образования
Refactoring UI заполняет важный пробел в дизайн-образовании: он предлагает конкретные, практические советы вместо абстрактных дизайн-концепций. Это делает его особенно ценным для тех, кто предпочитает структурированный подход к дизайну. 🎨
Официальная книга по Refactoring UI и её содержание
Официальная книга "Refactoring UI" — это квинтэссенция методологии, созданная самими авторами подхода. Адам Ватан и Стив Шогер выпустили её в декабре 2018 года, и она моментально стала бестселлером среди разработчиков и дизайнеров интерфейсов.
Книга представляет собой не академический учебник, а практическое руководство с большим количеством визуальных примеров. Каждый принцип иллюстрируется сравнением "до и после", что делает материал исключительно наглядным и легко применимым.
Содержание книги охватывает все аспекты визуального дизайна интерфейсов:
- Разработка дизайн-системы: создание согласованной системы размеров, отступов, цветов
- Работа с типографикой: выбор шрифтов, настройка межстрочного интервала, размеров текста
- Цветовые решения: формирование палитры, психология цвета, акцентирование
- Создание визуальной иерархии: выделение главного, организация внимания пользователя
- Работа с пространством: эффективное использование "воздуха", отступов, группировка
- Дизайн состояний и анимаций: визуальная обратная связь, микровзаимодействия
- Улучшение восприятия: тонкости, делающие интерфейс профессиональным
Мария Козлова, UI/UX консультант
Когда стартап, с которым я работала, получил первый раунд инвестиций, передо мной поставили задачу "сделать интерфейс более профессиональным" — без конкретики и с минимальным бюджетом. Я предложила команде провести интенсив по Refactoring UI. Мы взяли их официальную книгу в качестве руководства и за одну неделю преобразили продукт. Инвесторы, увидев новую версию, были впечатлены "значительными улучшениями в UX". Самое удивительное — мы не изменили ни одного пользовательского сценария! Всё, что мы сделали — применили принципы из книги: выровняли элементы, создали четкую типографскую иерархию, исправили цветовые акценты. Это был момент, когда я осознала истинную силу визуального дизайна в восприятии продукта.
Официальная книга доступна в нескольких форматах и комплектациях:
|Название пакета
|Содержание
|Стоимость
|Essential Package
|Книга в PDF, ePub и Mobi форматах
|$79
|Complete Package
|Книга + коллекция компонентов + цветовые палитры + видео-уроки
|$149
|Team License
|Complete Package для команды до 25 человек
|$499
Важно отметить, что книга не переведена официально на русский язык, но в сообществе существуют неофициальные переводы отдельных глав и концепций. Английский оригинал написан простым и понятным языком, что делает его доступным даже для тех, кто не владеет языком в совершенстве.
Помимо самой книги, официальный пакет включает дополнительные материалы: библиотеку UI-компонентов, готовые цветовые схемы, шрифтовые пары и видеоуроки, которые значительно расширяют практическую ценность ресурса. 📚
Бесплатные ресурсы для изучения Refactoring UI
Несмотря на то, что официальная книга является наиболее полным источником знаний о Refactoring UI, существует множество бесплатных ресурсов, которые позволяют ознакомиться с основными принципами методологии и начать их применение без финансовых вложений.
Адам Ватан и Стив Шогер щедро делились знаниями в свободном доступе до выпуска книги, и эти материалы по-прежнему доступны:
- Twitter-аккаунт @steveschoger — сокровищница дизайн-советов с примерами "до и после"
- Серия статей на Medium — подробные разборы конкретных аспектов UI-дизайна
- YouTube-канал "Refactoring UI" — видеоуроки по улучшению различных элементов интерфейса
- Проект "Tailwind CSS" — CSS-фреймворк, созданный авторами Refactoring UI, воплощающий их подход к дизайну
- "7 Practical Tips for Cheating at Design" — бесплатная PDF-шпаргалка с ключевыми принципами
Сообщество также создало немало качественных бесплатных ресурсов:
- Серия постов "Анализируем Refactoring UI" на Хабре — русскоязычный разбор принципов методологии
- GitHub-репозитории с примерами — коллекции кода, воплощающие принципы Refactoring UI
- Дизайн-челленджи — сообщества, где можно практиковаться в применении принципов и получать обратную связь
- Подкасты о веб-дизайне — эпизоды, посвященные обсуждению методологии и её применению
Особенно ценными являются ресурсы, демонстрирующие процесс рефакторинга в режиме реального времени:
- Twitch-стримы с разбором реальных проектов
- Записи дизайн-ревью с применением принципов Refactoring UI
- Открытые дискуссии в дизайн-сообществах, где обсуждаются конкретные кейсы
Эти бесплатные ресурсы позволяют получить солидное представление о методологии и начать применять её принципы на практике. Однако следует отметить, что они не предоставляют такой же систематизированной и полной картины, как официальная книга. 🔍
Онлайн-курсы и видеоуроки по Refactoring UI
Для тех, кто предпочитает структурированное обучение с визуальными примерами, онлайн-курсы и видеоуроки предлагают золотую середину между бесплатными разрозненными материалами и полноценной книгой. Они позволяют увидеть принципы Refactoring UI в действии и понять нюансы их применения.
Наиболее значимые образовательные ресурсы по методологии включают:
- Официальные видеоуроки от авторов Refactoring UI (доступны в Complete Package)
- Курс "Design for Developers" на платформе Frontend Masters
- "UI Design for Developers" на Scrimba — интерактивный курс с возможностью редактировать код прямо в уроках
- "From Developer to Designer" на Udemy — курс, основанный на принципах Refactoring UI
- "Practical UI Design Fundamentals" — серия видеоуроков, демонстрирующих применение принципов на реальных проектах
Особенно полезными являются курсы, которые показывают не только результат, но и сам процесс мышления дизайнера:
- Скринкасты процесса улучшения реальных интерфейсов
- Разборы дизайн-кейсов с объяснением принятых решений
- Интерактивные воркшопы, где преподаватель работает с интерфейсами студентов
Преимущество видеоформата в том, что он позволяет увидеть трансформацию интерфейса в реальном времени и понять причины каждого изменения. Это особенно важно для тех, кто только начинает осваивать дизайн интерфейсов.
Многие образовательные платформы также предлагают комбинированный подход:
|Название платформы
|Формат обучения
|Особенности
|Frontend Masters
|Видеокурсы + упражнения
|Акцент на применении дизайн-принципов разработчиками
|Scrimba
|Интерактивные видеоуроки
|Возможность редактировать код прямо во время просмотра
|Udemy
|Видеокурсы + проектные задания
|Широкий выбор курсов разного уровня сложности
|Pluralsight
|Видеокурсы + тесты + проекты
|Комплексный подход к обучению с оценкой прогресса
|LinkedIn Learning
|Короткие видеоуроки + практика
|Фокус на быстром освоении конкретных навыков
При выборе курса стоит обращать внимание на то, насколько его подход соответствует философии Refactoring UI: акцент на конкретные, практические советы, а не на абстрактные дизайн-концепции; фокус на улучшении существующих интерфейсов, а не на создании их с нуля. 🎓
Практические инструменты для применения Refactoring UI
Изучение принципов Refactoring UI — только половина дела. Для эффективного применения этих знаний на практике необходимы соответствующие инструменты, которые помогут реализовать систематический подход к улучшению интерфейсов.
Основные категории инструментов включают:
- CSS-фреймворки и библиотеки, воплощающие принципы методологии
- Цветовые помощники для создания гармоничных палитр
- Типографские инструменты для подбора и настройки шрифтов
- Системы компонентов с готовыми элементами интерфейса
- Инструменты для создания дизайн-систем, обеспечивающие согласованность
Рассмотрим наиболее полезные инструменты в каждой категории:
CSS-фреймворки и библиотеки:
- Tailwind CSS — создан авторами Refactoring UI и полностью воплощает их подход
- Tachyons — функциональный CSS-фреймворк для быстрого создания UI
- Styled System — библиотека для создания согласованных интерфейсов в React
- Theme UI — система для разработки с фокусом на дизайн-токены
Цветовые инструменты:
- Coolors — генератор цветовых схем с возможностью тонкой настройки
- ColorBox by Lyft Design — инструмент для создания цветовых палитр с учетом доступности
- Palx — автоматический генератор палитр на основе одного цвета
- Color Scale — создание последовательных оттенков для UI-компонентов
Типографские инструменты:
- Type Scale — визуальный калькулятор для создания типографской шкалы
- Fontjoy — генератор шрифтовых пар с учетом гармонии
- Typewolf — руководства по подбору шрифтов и примеры их использования
- Font Pair — коллекция сочетающихся шрифтовых пар
Системы компонентов:
- Refactoring UI Components — официальная библиотека компонентов (платная)
- Tailwind UI — готовые компоненты на базе Tailwind CSS
- Chakra UI — доступная библиотека React-компонентов с фокусом на дизайн
- Headless UI — ненавязчивые компоненты для интеграции с любой системой стилей
Для эффективного применения Refactoring UI также полезны инструменты, позволяющие легко проверять и тестировать внесённые изменения:
- Browser Stack — тестирование интерфейса в разных браузерах
- Contrast — проверка контрастности для обеспечения доступности
- CSS Stats — анализ используемых стилей для выявления несогласованности
- Sizzy — просмотр и тестирование адаптивных интерфейсов на разных устройствах
Выбор инструментов зависит от конкретного проекта и личных предпочтений, но ключевым критерием должна быть их способность поддерживать систематический подход к дизайну, который является основой методологии Refactoring UI. 🛠️
Освоение принципов Refactoring UI — это инвестиция, которая окупается многократно. Независимо от того, какие ресурсы вы используете — официальную книгу, бесплатные материалы, онлайн-курсы или практические инструменты — главное преимущество этой методологии в том, что она даёт конкретные, применимые знания. В мире, где визуальное качество продукта напрямую влияет на его восприятие и успех, способность систематически улучшать интерфейсы становится критически важным навыком. Начните с малого — примените один принцип к текущему проекту и наблюдайте, как меняется его восприятие. Шаг за шагом вы научитесь создавать интерфейсы, которые не только функциональны, но и по-настоящему привлекательны.
Читайте также
- 8 ключевых элементов UX дизайна: основы создания отличного опыта
- Refactoring UI: системный подход к созданию безупречных интерфейсов
- Refactoring UI: как разработчику создать профессиональный дизайн
- Эволюция UX/UI дизайна: от перфокарт до нейроинтерфейсов
- Гайд по эффектам стекла в Figma: пошаговое создание дизайна
- UI исследования: 7 методов превращения интерфейса в науку
- UI дизайн сайта: эффективное взаимодействие с пользователем
- Как настроить доступ в Figma: 5 способов защиты проекта
- Принципы UX/UI дизайна: чек-лист для создания интерфейсов
- От идеи к интерфейсу: как прототипирование меняет дизайн-процесс