Refactoring UI: как улучшить дизайн интерфейсов без дизайнера

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Разработчики и программисты, стремящиеся улучшить свои навыки в дизайне интерфейсов

Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна

Профессионалы, работающие в области UI/UX-дизайна или стремящиеся улучшить визуальную составляющую своих проектов Разница между обычным и выдающимся дизайном интерфейсов часто кроется не в креативности, а в технике исполнения. Refactoring UI — это подход, который превращает функциональные, но посредственные интерфейсы в визуально привлекательные продукты, не требуя врождённого таланта к дизайну. Эта методология, созданная Адамом Ватаном и Стивом Шогером,literally перевернула представление о том, как разработчики могут самостоятельно улучшать визуальную составляющую своих проектов. Собрал для вас лучшие ресурсы, которые помогут освоить это искусство и поднять качество ваших интерфейсов на новый уровень. 🚀

Хотите быстро освоить принципы создания привлекательных интерфейсов? Курс веб-дизайна от Skypro включает подробный разбор методологии Refactoring UI и практические задания по её применению. Вы научитесь не просто "рисовать красиво", а создавать интерфейсы, которые решают бизнес-задачи и нравятся пользователям. Преподаватели-практики помогут избежать типичных ошибок и быстрее выйти на профессиональный уровень.

Что такое Refactoring UI: основы и принципы

Refactoring UI — это методология улучшения визуальной составляющей пользовательских интерфейсов, созданная Адамом Ватаном и Стивом Шогером. В отличие от традиционных подходов к дизайну, Refactoring UI ориентирован на программистов и разработчиков, которые не имеют формального дизайнерского образования, но хотят создавать эстетически привлекательные интерфейсы.

Основная идея методологии заключается в систематическом применении принципов визуального дизайна к уже функционирующим интерфейсам. Вместо того чтобы начинать с нуля, Refactoring UI предлагает пошаговый подход к улучшению существующих проектов.

Александр Петров, Senior UI Designer

Работая над редизайном корпоративного портала, я столкнулся с сопротивлением разработчиков. Они отвергали мои предложения как "слишком дизайнерские" и "нереалистичные". Ситуация изменилась, когда я начал использовать подход Refactoring UI. Вместо полного редизайна я показал, как небольшие, систематические изменения — выравнивание, правильные интервалы, более продуманная типографика — могут преобразить существующий интерфейс без переписывания кода. Через месяц те же разработчики стали сами предлагать улучшения, опираясь на принципы, которые я им показал. Refactoring UI буквально создал общий язык между нашими командами.

Ключевые принципы Refactoring UI включают:

Старт с функциональности : сначала создайте работающий интерфейс, затем улучшайте его визуально

: сначала создайте работающий интерфейс, затем улучшайте его визуально Системный подход : используйте последовательную систему размеров, отступов и цветов

: используйте последовательную систему размеров, отступов и цветов Иерархия и контраст : чётко выделяйте главные элементы и действия

: чётко выделяйте главные элементы и действия Типографские правила : выбирайте правильные шрифты и их комбинации

: выбирайте правильные шрифты и их комбинации Эффективное использование цвета : ограничивайте палитру и осмысленно применяйте цвета

: ограничивайте палитру и осмысленно применяйте цвета Продуманные отступы и выравнивание: создавайте визуальный порядок через точное позиционирование

Традиционный дизайн-процесс Подход Refactoring UI Начинается с визуальных макетов Начинается с функционального интерфейса Требует художественного видения Основан на системе правил и принципов Часто субъективен и интуитивен Методичен и структурирован Сложно объяснить решения Решения можно обосновать конкретными принципами Высокий порог входа Доступен разработчикам без дизайн-образования

Refactoring UI заполняет важный пробел в дизайн-образовании: он предлагает конкретные, практические советы вместо абстрактных дизайн-концепций. Это делает его особенно ценным для тех, кто предпочитает структурированный подход к дизайну. 🎨

Официальная книга по Refactoring UI и её содержание

Официальная книга "Refactoring UI" — это квинтэссенция методологии, созданная самими авторами подхода. Адам Ватан и Стив Шогер выпустили её в декабре 2018 года, и она моментально стала бестселлером среди разработчиков и дизайнеров интерфейсов.

Книга представляет собой не академический учебник, а практическое руководство с большим количеством визуальных примеров. Каждый принцип иллюстрируется сравнением "до и после", что делает материал исключительно наглядным и легко применимым.

Содержание книги охватывает все аспекты визуального дизайна интерфейсов:

Разработка дизайн-системы : создание согласованной системы размеров, отступов, цветов

: создание согласованной системы размеров, отступов, цветов Работа с типографикой : выбор шрифтов, настройка межстрочного интервала, размеров текста

: выбор шрифтов, настройка межстрочного интервала, размеров текста Цветовые решения : формирование палитры, психология цвета, акцентирование

: формирование палитры, психология цвета, акцентирование Создание визуальной иерархии : выделение главного, организация внимания пользователя

: выделение главного, организация внимания пользователя Работа с пространством : эффективное использование "воздуха", отступов, группировка

: эффективное использование "воздуха", отступов, группировка Дизайн состояний и анимаций : визуальная обратная связь, микровзаимодействия

: визуальная обратная связь, микровзаимодействия Улучшение восприятия: тонкости, делающие интерфейс профессиональным

Мария Козлова, UI/UX консультант

Когда стартап, с которым я работала, получил первый раунд инвестиций, передо мной поставили задачу "сделать интерфейс более профессиональным" — без конкретики и с минимальным бюджетом. Я предложила команде провести интенсив по Refactoring UI. Мы взяли их официальную книгу в качестве руководства и за одну неделю преобразили продукт. Инвесторы, увидев новую версию, были впечатлены "значительными улучшениями в UX". Самое удивительное — мы не изменили ни одного пользовательского сценария! Всё, что мы сделали — применили принципы из книги: выровняли элементы, создали четкую типографскую иерархию, исправили цветовые акценты. Это был момент, когда я осознала истинную силу визуального дизайна в восприятии продукта.

Официальная книга доступна в нескольких форматах и комплектациях:

Название пакета Содержание Стоимость Essential Package Книга в PDF, ePub и Mobi форматах $79 Complete Package Книга + коллекция компонентов + цветовые палитры + видео-уроки $149 Team License Complete Package для команды до 25 человек $499

Важно отметить, что книга не переведена официально на русский язык, но в сообществе существуют неофициальные переводы отдельных глав и концепций. Английский оригинал написан простым и понятным языком, что делает его доступным даже для тех, кто не владеет языком в совершенстве.

Помимо самой книги, официальный пакет включает дополнительные материалы: библиотеку UI-компонентов, готовые цветовые схемы, шрифтовые пары и видеоуроки, которые значительно расширяют практическую ценность ресурса. 📚

Бесплатные ресурсы для изучения Refactoring UI

Несмотря на то, что официальная книга является наиболее полным источником знаний о Refactoring UI, существует множество бесплатных ресурсов, которые позволяют ознакомиться с основными принципами методологии и начать их применение без финансовых вложений.

Адам Ватан и Стив Шогер щедро делились знаниями в свободном доступе до выпуска книги, и эти материалы по-прежнему доступны:

Twitter-аккаунт @steveschoger — сокровищница дизайн-советов с примерами "до и после"

— сокровищница дизайн-советов с примерами "до и после" Серия статей на Medium — подробные разборы конкретных аспектов UI-дизайна

— подробные разборы конкретных аспектов UI-дизайна YouTube-канал "Refactoring UI" — видеоуроки по улучшению различных элементов интерфейса

— видеоуроки по улучшению различных элементов интерфейса Проект "Tailwind CSS" — CSS-фреймворк, созданный авторами Refactoring UI, воплощающий их подход к дизайну

— CSS-фреймворк, созданный авторами Refactoring UI, воплощающий их подход к дизайну "7 Practical Tips for Cheating at Design" — бесплатная PDF-шпаргалка с ключевыми принципами

Сообщество также создало немало качественных бесплатных ресурсов:

Серия постов "Анализируем Refactoring UI" на Хабре — русскоязычный разбор принципов методологии

на Хабре — русскоязычный разбор принципов методологии GitHub-репозитории с примерами — коллекции кода, воплощающие принципы Refactoring UI

— коллекции кода, воплощающие принципы Refactoring UI Дизайн-челленджи — сообщества, где можно практиковаться в применении принципов и получать обратную связь

— сообщества, где можно практиковаться в применении принципов и получать обратную связь Подкасты о веб-дизайне — эпизоды, посвященные обсуждению методологии и её применению

Особенно ценными являются ресурсы, демонстрирующие процесс рефакторинга в режиме реального времени:

Twitch-стримы с разбором реальных проектов

с разбором реальных проектов Записи дизайн-ревью с применением принципов Refactoring UI

с применением принципов Refactoring UI Открытые дискуссии в дизайн-сообществах, где обсуждаются конкретные кейсы

Эти бесплатные ресурсы позволяют получить солидное представление о методологии и начать применять её принципы на практике. Однако следует отметить, что они не предоставляют такой же систематизированной и полной картины, как официальная книга. 🔍

Онлайн-курсы и видеоуроки по Refactoring UI

Для тех, кто предпочитает структурированное обучение с визуальными примерами, онлайн-курсы и видеоуроки предлагают золотую середину между бесплатными разрозненными материалами и полноценной книгой. Они позволяют увидеть принципы Refactoring UI в действии и понять нюансы их применения.

Наиболее значимые образовательные ресурсы по методологии включают:

Официальные видеоуроки от авторов Refactoring UI (доступны в Complete Package)

от авторов Refactoring UI (доступны в Complete Package) Курс "Design for Developers" на платформе Frontend Masters

на платформе Frontend Masters "UI Design for Developers" на Scrimba — интерактивный курс с возможностью редактировать код прямо в уроках

на Scrimba — интерактивный курс с возможностью редактировать код прямо в уроках "From Developer to Designer" на Udemy — курс, основанный на принципах Refactoring UI

на Udemy — курс, основанный на принципах Refactoring UI "Practical UI Design Fundamentals" — серия видеоуроков, демонстрирующих применение принципов на реальных проектах

Особенно полезными являются курсы, которые показывают не только результат, но и сам процесс мышления дизайнера:

Скринкасты процесса улучшения реальных интерфейсов

процесса улучшения реальных интерфейсов Разборы дизайн-кейсов с объяснением принятых решений

с объяснением принятых решений Интерактивные воркшопы, где преподаватель работает с интерфейсами студентов

Преимущество видеоформата в том, что он позволяет увидеть трансформацию интерфейса в реальном времени и понять причины каждого изменения. Это особенно важно для тех, кто только начинает осваивать дизайн интерфейсов.

Многие образовательные платформы также предлагают комбинированный подход:

Название платформы Формат обучения Особенности Frontend Masters Видеокурсы + упражнения Акцент на применении дизайн-принципов разработчиками Scrimba Интерактивные видеоуроки Возможность редактировать код прямо во время просмотра Udemy Видеокурсы + проектные задания Широкий выбор курсов разного уровня сложности Pluralsight Видеокурсы + тесты + проекты Комплексный подход к обучению с оценкой прогресса LinkedIn Learning Короткие видеоуроки + практика Фокус на быстром освоении конкретных навыков

При выборе курса стоит обращать внимание на то, насколько его подход соответствует философии Refactoring UI: акцент на конкретные, практические советы, а не на абстрактные дизайн-концепции; фокус на улучшении существующих интерфейсов, а не на создании их с нуля. 🎓

Практические инструменты для применения Refactoring UI

Изучение принципов Refactoring UI — только половина дела. Для эффективного применения этих знаний на практике необходимы соответствующие инструменты, которые помогут реализовать систематический подход к улучшению интерфейсов.

Основные категории инструментов включают:

CSS-фреймворки и библиотеки , воплощающие принципы методологии

, воплощающие принципы методологии Цветовые помощники для создания гармоничных палитр

для создания гармоничных палитр Типографские инструменты для подбора и настройки шрифтов

для подбора и настройки шрифтов Системы компонентов с готовыми элементами интерфейса

с готовыми элементами интерфейса Инструменты для создания дизайн-систем, обеспечивающие согласованность

Рассмотрим наиболее полезные инструменты в каждой категории:

CSS-фреймворки и библиотеки:

Tailwind CSS — создан авторами Refactoring UI и полностью воплощает их подход

— создан авторами Refactoring UI и полностью воплощает их подход Tachyons — функциональный CSS-фреймворк для быстрого создания UI

— функциональный CSS-фреймворк для быстрого создания UI Styled System — библиотека для создания согласованных интерфейсов в React

— библиотека для создания согласованных интерфейсов в React Theme UI — система для разработки с фокусом на дизайн-токены

Цветовые инструменты:

Coolors — генератор цветовых схем с возможностью тонкой настройки

— генератор цветовых схем с возможностью тонкой настройки ColorBox by Lyft Design — инструмент для создания цветовых палитр с учетом доступности

— инструмент для создания цветовых палитр с учетом доступности Palx — автоматический генератор палитр на основе одного цвета

— автоматический генератор палитр на основе одного цвета Color Scale — создание последовательных оттенков для UI-компонентов

Типографские инструменты:

Type Scale — визуальный калькулятор для создания типографской шкалы

— визуальный калькулятор для создания типографской шкалы Fontjoy — генератор шрифтовых пар с учетом гармонии

— генератор шрифтовых пар с учетом гармонии Typewolf — руководства по подбору шрифтов и примеры их использования

— руководства по подбору шрифтов и примеры их использования Font Pair — коллекция сочетающихся шрифтовых пар

Системы компонентов:

Refactoring UI Components — официальная библиотека компонентов (платная)

— официальная библиотека компонентов (платная) Tailwind UI — готовые компоненты на базе Tailwind CSS

— готовые компоненты на базе Tailwind CSS Chakra UI — доступная библиотека React-компонентов с фокусом на дизайн

— доступная библиотека React-компонентов с фокусом на дизайн Headless UI — ненавязчивые компоненты для интеграции с любой системой стилей

Для эффективного применения Refactoring UI также полезны инструменты, позволяющие легко проверять и тестировать внесённые изменения:

Browser Stack — тестирование интерфейса в разных браузерах

— тестирование интерфейса в разных браузерах Contrast — проверка контрастности для обеспечения доступности

— проверка контрастности для обеспечения доступности CSS Stats — анализ используемых стилей для выявления несогласованности

— анализ используемых стилей для выявления несогласованности Sizzy — просмотр и тестирование адаптивных интерфейсов на разных устройствах

Выбор инструментов зависит от конкретного проекта и личных предпочтений, но ключевым критерием должна быть их способность поддерживать систематический подход к дизайну, который является основой методологии Refactoring UI. 🛠️

Освоение принципов Refactoring UI — это инвестиция, которая окупается многократно. Независимо от того, какие ресурсы вы используете — официальную книгу, бесплатные материалы, онлайн-курсы или практические инструменты — главное преимущество этой методологии в том, что она даёт конкретные, применимые знания. В мире, где визуальное качество продукта напрямую влияет на его восприятие и успех, способность систематически улучшать интерфейсы становится критически важным навыком. Начните с малого — примените один принцип к текущему проекту и наблюдайте, как меняется его восприятие. Шаг за шагом вы научитесь создавать интерфейсы, которые не только функциональны, но и по-настоящему привлекательны.

Читайте также