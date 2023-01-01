logo
Refactoring UI: как улучшить дизайн интерфейсов без дизайнера

Для кого эта статья:

  • Разработчики и программисты, стремящиеся улучшить свои навыки в дизайне интерфейсов
  • Студенты и начинающие специалисты в области веб-дизайна

  • Профессионалы, работающие в области UI/UX-дизайна или стремящиеся улучшить визуальную составляющую своих проектов

    Разница между обычным и выдающимся дизайном интерфейсов часто кроется не в креативности, а в технике исполнения. Refactoring UI — это подход, который превращает функциональные, но посредственные интерфейсы в визуально привлекательные продукты, не требуя врождённого таланта к дизайну. Эта методология, созданная Адамом Ватаном и Стивом Шогером,literally перевернула представление о том, как разработчики могут самостоятельно улучшать визуальную составляющую своих проектов. Собрал для вас лучшие ресурсы, которые помогут освоить это искусство и поднять качество ваших интерфейсов на новый уровень. 🚀

Хотите быстро освоить принципы создания привлекательных интерфейсов? Курс веб-дизайна от Skypro включает подробный разбор методологии Refactoring UI и практические задания по её применению. Вы научитесь не просто "рисовать красиво", а создавать интерфейсы, которые решают бизнес-задачи и нравятся пользователям. Преподаватели-практики помогут избежать типичных ошибок и быстрее выйти на профессиональный уровень.

Что такое Refactoring UI: основы и принципы

Refactoring UI — это методология улучшения визуальной составляющей пользовательских интерфейсов, созданная Адамом Ватаном и Стивом Шогером. В отличие от традиционных подходов к дизайну, Refactoring UI ориентирован на программистов и разработчиков, которые не имеют формального дизайнерского образования, но хотят создавать эстетически привлекательные интерфейсы.

Основная идея методологии заключается в систематическом применении принципов визуального дизайна к уже функционирующим интерфейсам. Вместо того чтобы начинать с нуля, Refactoring UI предлагает пошаговый подход к улучшению существующих проектов.

Александр Петров, Senior UI Designer
Работая над редизайном корпоративного портала, я столкнулся с сопротивлением разработчиков. Они отвергали мои предложения как "слишком дизайнерские" и "нереалистичные". Ситуация изменилась, когда я начал использовать подход Refactoring UI. Вместо полного редизайна я показал, как небольшие, систематические изменения — выравнивание, правильные интервалы, более продуманная типографика — могут преобразить существующий интерфейс без переписывания кода. Через месяц те же разработчики стали сами предлагать улучшения, опираясь на принципы, которые я им показал. Refactoring UI буквально создал общий язык между нашими командами.

Ключевые принципы Refactoring UI включают:

  • Старт с функциональности: сначала создайте работающий интерфейс, затем улучшайте его визуально
  • Системный подход: используйте последовательную систему размеров, отступов и цветов
  • Иерархия и контраст: чётко выделяйте главные элементы и действия
  • Типографские правила: выбирайте правильные шрифты и их комбинации
  • Эффективное использование цвета: ограничивайте палитру и осмысленно применяйте цвета
  • Продуманные отступы и выравнивание: создавайте визуальный порядок через точное позиционирование
Традиционный дизайн-процесс Подход Refactoring UI
Начинается с визуальных макетов Начинается с функционального интерфейса
Требует художественного видения Основан на системе правил и принципов
Часто субъективен и интуитивен Методичен и структурирован
Сложно объяснить решения Решения можно обосновать конкретными принципами
Высокий порог входа Доступен разработчикам без дизайн-образования

Refactoring UI заполняет важный пробел в дизайн-образовании: он предлагает конкретные, практические советы вместо абстрактных дизайн-концепций. Это делает его особенно ценным для тех, кто предпочитает структурированный подход к дизайну. 🎨

Пошаговый план для смены профессии

Официальная книга по Refactoring UI и её содержание

Официальная книга "Refactoring UI" — это квинтэссенция методологии, созданная самими авторами подхода. Адам Ватан и Стив Шогер выпустили её в декабре 2018 года, и она моментально стала бестселлером среди разработчиков и дизайнеров интерфейсов.

Книга представляет собой не академический учебник, а практическое руководство с большим количеством визуальных примеров. Каждый принцип иллюстрируется сравнением "до и после", что делает материал исключительно наглядным и легко применимым.

Содержание книги охватывает все аспекты визуального дизайна интерфейсов:

  • Разработка дизайн-системы: создание согласованной системы размеров, отступов, цветов
  • Работа с типографикой: выбор шрифтов, настройка межстрочного интервала, размеров текста
  • Цветовые решения: формирование палитры, психология цвета, акцентирование
  • Создание визуальной иерархии: выделение главного, организация внимания пользователя
  • Работа с пространством: эффективное использование "воздуха", отступов, группировка
  • Дизайн состояний и анимаций: визуальная обратная связь, микровзаимодействия
  • Улучшение восприятия: тонкости, делающие интерфейс профессиональным

Мария Козлова, UI/UX консультант
Когда стартап, с которым я работала, получил первый раунд инвестиций, передо мной поставили задачу "сделать интерфейс более профессиональным" — без конкретики и с минимальным бюджетом. Я предложила команде провести интенсив по Refactoring UI. Мы взяли их официальную книгу в качестве руководства и за одну неделю преобразили продукт. Инвесторы, увидев новую версию, были впечатлены "значительными улучшениями в UX". Самое удивительное — мы не изменили ни одного пользовательского сценария! Всё, что мы сделали — применили принципы из книги: выровняли элементы, создали четкую типографскую иерархию, исправили цветовые акценты. Это был момент, когда я осознала истинную силу визуального дизайна в восприятии продукта.

Официальная книга доступна в нескольких форматах и комплектациях:

Название пакета Содержание Стоимость
Essential Package Книга в PDF, ePub и Mobi форматах $79
Complete Package Книга + коллекция компонентов + цветовые палитры + видео-уроки $149
Team License Complete Package для команды до 25 человек $499

Важно отметить, что книга не переведена официально на русский язык, но в сообществе существуют неофициальные переводы отдельных глав и концепций. Английский оригинал написан простым и понятным языком, что делает его доступным даже для тех, кто не владеет языком в совершенстве.

Помимо самой книги, официальный пакет включает дополнительные материалы: библиотеку UI-компонентов, готовые цветовые схемы, шрифтовые пары и видеоуроки, которые значительно расширяют практическую ценность ресурса. 📚

Бесплатные ресурсы для изучения Refactoring UI

Несмотря на то, что официальная книга является наиболее полным источником знаний о Refactoring UI, существует множество бесплатных ресурсов, которые позволяют ознакомиться с основными принципами методологии и начать их применение без финансовых вложений.

Адам Ватан и Стив Шогер щедро делились знаниями в свободном доступе до выпуска книги, и эти материалы по-прежнему доступны:

  • Twitter-аккаунт @steveschoger — сокровищница дизайн-советов с примерами "до и после"
  • Серия статей на Medium — подробные разборы конкретных аспектов UI-дизайна
  • YouTube-канал "Refactoring UI" — видеоуроки по улучшению различных элементов интерфейса
  • Проект "Tailwind CSS" — CSS-фреймворк, созданный авторами Refactoring UI, воплощающий их подход к дизайну
  • "7 Practical Tips for Cheating at Design" — бесплатная PDF-шпаргалка с ключевыми принципами

Сообщество также создало немало качественных бесплатных ресурсов:

  • Серия постов "Анализируем Refactoring UI" на Хабре — русскоязычный разбор принципов методологии
  • GitHub-репозитории с примерами — коллекции кода, воплощающие принципы Refactoring UI
  • Дизайн-челленджи — сообщества, где можно практиковаться в применении принципов и получать обратную связь
  • Подкасты о веб-дизайне — эпизоды, посвященные обсуждению методологии и её применению

Особенно ценными являются ресурсы, демонстрирующие процесс рефакторинга в режиме реального времени:

  • Twitch-стримы с разбором реальных проектов
  • Записи дизайн-ревью с применением принципов Refactoring UI
  • Открытые дискуссии в дизайн-сообществах, где обсуждаются конкретные кейсы

Эти бесплатные ресурсы позволяют получить солидное представление о методологии и начать применять её принципы на практике. Однако следует отметить, что они не предоставляют такой же систематизированной и полной картины, как официальная книга. 🔍

Онлайн-курсы и видеоуроки по Refactoring UI

Для тех, кто предпочитает структурированное обучение с визуальными примерами, онлайн-курсы и видеоуроки предлагают золотую середину между бесплатными разрозненными материалами и полноценной книгой. Они позволяют увидеть принципы Refactoring UI в действии и понять нюансы их применения.

Наиболее значимые образовательные ресурсы по методологии включают:

  • Официальные видеоуроки от авторов Refactoring UI (доступны в Complete Package)
  • Курс "Design for Developers" на платформе Frontend Masters
  • "UI Design for Developers" на Scrimba — интерактивный курс с возможностью редактировать код прямо в уроках
  • "From Developer to Designer" на Udemy — курс, основанный на принципах Refactoring UI
  • "Practical UI Design Fundamentals" — серия видеоуроков, демонстрирующих применение принципов на реальных проектах

Особенно полезными являются курсы, которые показывают не только результат, но и сам процесс мышления дизайнера:

  • Скринкасты процесса улучшения реальных интерфейсов
  • Разборы дизайн-кейсов с объяснением принятых решений
  • Интерактивные воркшопы, где преподаватель работает с интерфейсами студентов

Преимущество видеоформата в том, что он позволяет увидеть трансформацию интерфейса в реальном времени и понять причины каждого изменения. Это особенно важно для тех, кто только начинает осваивать дизайн интерфейсов.

Многие образовательные платформы также предлагают комбинированный подход:

Название платформы Формат обучения Особенности
Frontend Masters Видеокурсы + упражнения Акцент на применении дизайн-принципов разработчиками
Scrimba Интерактивные видеоуроки Возможность редактировать код прямо во время просмотра
Udemy Видеокурсы + проектные задания Широкий выбор курсов разного уровня сложности
Pluralsight Видеокурсы + тесты + проекты Комплексный подход к обучению с оценкой прогресса
LinkedIn Learning Короткие видеоуроки + практика Фокус на быстром освоении конкретных навыков

При выборе курса стоит обращать внимание на то, насколько его подход соответствует философии Refactoring UI: акцент на конкретные, практические советы, а не на абстрактные дизайн-концепции; фокус на улучшении существующих интерфейсов, а не на создании их с нуля. 🎓

Практические инструменты для применения Refactoring UI

Изучение принципов Refactoring UI — только половина дела. Для эффективного применения этих знаний на практике необходимы соответствующие инструменты, которые помогут реализовать систематический подход к улучшению интерфейсов.

Основные категории инструментов включают:

  • CSS-фреймворки и библиотеки, воплощающие принципы методологии
  • Цветовые помощники для создания гармоничных палитр
  • Типографские инструменты для подбора и настройки шрифтов
  • Системы компонентов с готовыми элементами интерфейса
  • Инструменты для создания дизайн-систем, обеспечивающие согласованность

Рассмотрим наиболее полезные инструменты в каждой категории:

CSS-фреймворки и библиотеки:

  • Tailwind CSS — создан авторами Refactoring UI и полностью воплощает их подход
  • Tachyons — функциональный CSS-фреймворк для быстрого создания UI
  • Styled System — библиотека для создания согласованных интерфейсов в React
  • Theme UI — система для разработки с фокусом на дизайн-токены

Цветовые инструменты:

  • Coolors — генератор цветовых схем с возможностью тонкой настройки
  • ColorBox by Lyft Design — инструмент для создания цветовых палитр с учетом доступности
  • Palx — автоматический генератор палитр на основе одного цвета
  • Color Scale — создание последовательных оттенков для UI-компонентов

Типографские инструменты:

  • Type Scale — визуальный калькулятор для создания типографской шкалы
  • Fontjoy — генератор шрифтовых пар с учетом гармонии
  • Typewolf — руководства по подбору шрифтов и примеры их использования
  • Font Pair — коллекция сочетающихся шрифтовых пар

Системы компонентов:

  • Refactoring UI Components — официальная библиотека компонентов (платная)
  • Tailwind UI — готовые компоненты на базе Tailwind CSS
  • Chakra UI — доступная библиотека React-компонентов с фокусом на дизайн
  • Headless UI — ненавязчивые компоненты для интеграции с любой системой стилей

Для эффективного применения Refactoring UI также полезны инструменты, позволяющие легко проверять и тестировать внесённые изменения:

  • Browser Stack — тестирование интерфейса в разных браузерах
  • Contrast — проверка контрастности для обеспечения доступности
  • CSS Stats — анализ используемых стилей для выявления несогласованности
  • Sizzy — просмотр и тестирование адаптивных интерфейсов на разных устройствах

Выбор инструментов зависит от конкретного проекта и личных предпочтений, но ключевым критерием должна быть их способность поддерживать систематический подход к дизайну, который является основой методологии Refactoring UI. 🛠️

Освоение принципов Refactoring UI — это инвестиция, которая окупается многократно. Независимо от того, какие ресурсы вы используете — официальную книгу, бесплатные материалы, онлайн-курсы или практические инструменты — главное преимущество этой методологии в том, что она даёт конкретные, применимые знания. В мире, где визуальное качество продукта напрямую влияет на его восприятие и успех, способность систематически улучшать интерфейсы становится критически важным навыком. Начните с малого — примените один принцип к текущему проекту и наблюдайте, как меняется его восприятие. Шаг за шагом вы научитесь создавать интерфейсы, которые не только функциональны, но и по-настоящему привлекательны.

