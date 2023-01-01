Разработка игр на Phaser: создаем 2D-игры на JavaScript

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, интересующиеся созданием 2D-игр

Студенты и начинающие веб-разработчики, стремящиеся изучить JavaScript и игровые технологии

Индивидуальные разработчики и инди-игроки, желающие быстро реализовать свои идеи и проекты Разработка игр — один из самых захватывающих аспектов программирования, объединяющий творчество и технические навыки. Phaser открывает двери в мир 2D-игр даже для тех, кто только начинает свой путь в геймдеве. Этот JavaScript-фреймворк стирает барьер между идеей и реализацией, позволяя превратить свой код в интерактивные миры за считанные часы. Готовы создать игру, в которую захотят играть друзья? Давайте разберёмся, как Phaser превращает строки кода в игровые вселенные. 🎮

Phaser: мощный JavaScript фреймворк для разработки игр

Phaser — это открытый фреймворк для создания HTML5-игр, работающий на мощном сочетании JavaScript и WebGL. Он предоставляет разработчикам готовый набор инструментов для управления спрайтами, физикой, анимациями и звуком, позволяя сконцентрироваться на геймплее вместо технических деталей. 🛠️

Ключевые преимущества Phaser:

Низкий порог вхождения — достаточно базовых знаний JavaScript

— достаточно базовых знаний JavaScript Открытый исходный код — бесплатный доступ к полной функциональности

— бесплатный доступ к полной функциональности Мощная физика — встроенные движки (Arcade, Matter.js, P2)

— встроенные движки (Arcade, Matter.js, P2) Кросс-платформенность — игры работают как на мобильных устройствах, так и на десктопах

— игры работают как на мобильных устройствах, так и на десктопах Активное сообщество — множество примеров и решений распространённых проблем

Phaser активно развивается с 2013 года и сейчас доступен в версии 3.x, которая была полностью переписана для повышения производительности и расширения функциональности. Эта версия использует современный JavaScript и подходит для серьёзных игровых проектов.

Алексей Петров, ведущий разработчик игр Когда я начинал работу над своим первым коммерческим проектом, у меня был ограниченный бюджет и всего два месяца на разработку. Выбор пал на Phaser именно из-за скорости разработки. То, что заняло бы недели на Unity, удалось реализовать за дни. Мой первый проект — казуальная головоломка — не только уложился в дедлайн, но и принёс прибыль. Самое ценное в Phaser — возможность быстро прототипировать и тестировать геймплейные механики без длительной настройки окружения. Для инди-разработчиков это критический фактор успеха.

Сравним Phaser с другими популярными инструментами для создания игр:

Инструмент Язык Сложность освоения Тип лицензии Особенности Phaser JavaScript Низкая MIT (открытая) Встроенная физика, простое управление ассетами Unity C# Средняя Коммерческая/Личная Полноценный 3D, визуальный редактор Godot GDScript/C++ Средняя MIT (открытая) Собственный язык, поддержка 2D и 3D PixiJS JavaScript Низкая MIT (открытая) Только рендеринг, нет встроенной физики

Настройка среды и первый проект на Phaser

Для работы с Phaser вам потребуется минимальный набор инструментов: текстовый редактор (Visual Studio Code, Sublime Text или Atom) и веб-сервер для локальной разработки. Я рекомендую установить Node.js, который позволит использовать npm для управления зависимостями проекта. 🖥️

Подготовка проекта в четыре шага:

Создайте новую директорию для проекта и инициализируйте npm: npm init -y Установите Phaser: npm install phaser Установите локальный сервер: npm install -g http-server Создайте базовую структуру файлов: index.html (HTML-страница)

game.js (JavaScript с логикой игры)

assets/ (директория для изображений и звуков)

Базовый шаблон HTML-файла:

index.html

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Моя первая игра на Phaser</title> <style> body { margin: 0; padding: 0; background: #000; } </style> </head> <body> <script src="node_modules/phaser/dist/phaser.min.js"></script> <script src="game.js"></script> </body> </html>

Минимальный код для инициализации игры:

game.js

JS Скопировать код const config = { type: Phaser.AUTO, width: 800, height: 600, physics: { default: 'arcade', arcade: { gravity: { y: 300 }, debug: false } }, scene: { preload: preload, create: create, update: update } }; const game = new Phaser.Game(config); function preload() { this.load.image('sky', 'assets/sky.png'); this.load.image('ground', 'assets/platform.png'); this.load.image('star', 'assets/star.png'); this.load.spritesheet('player', 'assets/dude.png', { frameWidth: 32, frameHeight: 48 } ); } function create() { this.add.image(400, 300, 'sky'); console.log('Игра инициализирована!'); } function update() { // Здесь будет логика обновления игры }

Чтобы запустить проект, выполните команду http-server в терминале и откройте браузер по адресу http://localhost:8080 . Если всё настроено правильно, вы увидите синий фон — первый визуальный элемент вашей игры! 🚀

Мария Волкова, преподаватель разработки игр На своих первых занятиях со студентами я столкнулась с проблемой: многие не могли корректно настроить рабочее окружение. Это убивало мотивацию ещё до начала создания игры. Поэтому я разработала шаблонный проект Phaser с предустановленными ассетами и базовой структурой. Результат превзошёл ожидания — студенты создали рабочий прототип платформера уже на первом занятии! Этот опыт показал мне, насколько важен быстрый старт в геймдеве. Теперь я всегда подчёркиваю: лучше потратить 15 минут на настройку и 2 часа на разработку, чем наоборот.

Основные параметры конфигурации Phaser, которые вы можете настроить под свои нужды:

Параметр Описание Примеры значений type Тип рендеринга Phaser.AUTO, Phaser.CANVAS, Phaser.WEBGL width, height Размер игрового поля 800, 600 или другие значения в пикселях physics Физический движок 'arcade', 'matter', 'impact' scene Игровые сцены Объект или массив сцен pixelArt Режим пиксельной графики true/false backgroundColor Цвет фона '#000000' или 0x000000

Основные концепции: спрайты, физика и коллизии

Успешная разработка игры на Phaser требует понимания трёх фундаментальных концепций: управления спрайтами, физических взаимодействий и системы коллизий. Давайте разберём каждую из них. 🧩

Спрайты и группы объектов

Спрайты — это визуальные объекты, которые можно перемещать, вращать и анимировать. В Phaser спрайты создаются в методе create() и могут быть статическими изображениями или анимированными последовательностями кадров.

Создание базового спрайта:

JS Скопировать код function create() { // Создаём фон this.add.image(400, 300, 'sky'); // Создаём платформу const platform = this.physics.add.staticGroup(); platform.create(400, 568, 'ground').setScale(2).refreshBody(); // Создаём игрока this.player = this.physics.add.sprite(100, 450, 'player'); this.player.setBounce(0.2); this.player.setCollideWorldBounds(true); }

Для организации множества однотипных объектов используются группы. Например, можно создать группу монет или врагов:

JS Скопировать код this.stars = this.physics.add.group({ key: 'star', repeat: 11, setXY: { x: 12, y: 0, stepX: 70 } }); this.stars.children.iterate(function (child) { child.setBounceY(Phaser.Math.FloatBetween(0.4, 0.8)); });

Физика и гравитация

Phaser предлагает несколько физических движков, но самый простой и распространённый — Arcade Physics. Он отлично подходит для большинства 2D-игр и не требует глубоких знаний физики.

Ключевые компоненты физической системы:

Гравитация — воздействует на объекты с включенной физикой

— воздействует на объекты с включенной физикой Ускорение — применяется к объектам для движения

— применяется к объектам для движения Скорость — определяет, насколько быстро объект перемещается

— определяет, насколько быстро объект перемещается Отскок — контролирует реакцию объекта на столкновение

Применение физики к персонажу и управление им:

JS Скопировать код function create() { // ... предыдущий код this.player.body.setGravityY(300); this.cursors = this.input.keyboard.createCursorKeys(); } function update() { if (this.cursors.left.isDown) { this.player.setVelocityX(-160); this.player.anims.play('left', true); } else if (this.cursors.right.isDown) { this.player.setVelocityX(160); this.player.anims.play('right', true); } else { this.player.setVelocityX(0); this.player.anims.play('turn'); } if (this.cursors.up.isDown && this.player.body.touching.down) { this.player.setVelocityY(-330); } }

Коллизии и перекрытия

Система коллизий позволяет объектам взаимодействовать друг с другом — отталкиваться, перекрываться или вызывать события при соприкосновении.

В Phaser есть два типа взаимодействий:

Коллизии (collide) — объекты физически не могут проникать друг в друга

— объекты физически не могут проникать друг в друга Перекрытия (overlap) — объекты могут перекрываться, но при этом вызываются специальные функции

Настройка коллизий для платформера:

JS Скопировать код function create() { // ... предыдущий код // Коллизия между игроком и платформами this.physics.add.collider(this.player, platforms); // Коллизия между звёздами и платформами this.physics.add.collider(this.stars, platforms); // Перекрытие между игроком и звёздами с вызовом функции collectStar this.physics.add.overlap(this.player, this.stars, collectStar, null, this); } function collectStar(player, star) { star.disableBody(true, true); // Увеличение счёта или другие действия }

Эти три концепции формируют основу любой игры на Phaser. Освоив их, вы сможете создавать сложные игровые механики и взаимодействия между объектами, что критически важно для создания увлекательного геймплея. 🎯

Создаём простую игру-платформер: пошаговое руководство

Теория — это хорошо, но лучший способ понять Phaser — создать игру своими руками. Разработаем простой платформер, где игрок должен собирать звёзды и избегать врагов. Этот проект охватит все ключевые аспекты геймдева: графику, управление, физику, счёт и состояния игры. 🌟

Шаг 1: Настройка проекта и подготовка ассетов

Скачайте набор изображений для игры (dude.png, platform.png, star.png, bomb.png, sky.png) или используйте свои. Разместите их в папке assets вашего проекта.

Шаг 2: Инициализация игры и загрузка ресурсов

JS Скопировать код const config = { type: Phaser.AUTO, width: 800, height: 600, physics: { default: 'arcade', arcade: { gravity: { y: 300 }, debug: false } }, scene: { preload: preload, create: create, update: update } }; const game = new Phaser.Game(config); let platforms; let player; let stars; let bombs; let cursors; let score = 0; let scoreText; let gameOver = false; function preload() { this.load.image('sky', 'assets/sky.png'); this.load.image('ground', 'assets/platform.png'); this.load.image('star', 'assets/star.png'); this.load.image('bomb', 'assets/bomb.png'); this.load.spritesheet('dude', 'assets/dude.png', { frameWidth: 32, frameHeight: 48 } ); }

Шаг 3: Создание игрового мира и персонажа

JS Скопировать код function create() { // Добавляем фоновое изображение this.add.image(400, 300, 'sky'); // Создаём группу платформ platforms = this.physics.add.staticGroup(); platforms.create(400, 568, 'ground').setScale(2).refreshBody(); platforms.create(600, 400, 'ground'); platforms.create(50, 250, 'ground'); platforms.create(750, 220, 'ground'); // Создаём игрока player = this.physics.add.sprite(100, 450, 'dude'); player.setBounce(0.2); player.setCollideWorldBounds(true); // Добавляем коллизию с платформами this.physics.add.collider(player, platforms); // Настраиваем анимации this.anims.create({ key: 'left', frames: this.anims.generateFrameNumbers('dude', { start: 0, end: 3 }), frameRate: 10, repeat: -1 }); this.anims.create({ key: 'turn', frames: [ { key: 'dude', frame: 4 } ], frameRate: 20 }); this.anims.create({ key: 'right', frames: this.anims.generateFrameNumbers('dude', { start: 5, end: 8 }), frameRate: 10, repeat: -1 }); // Создаём управление с клавиатуры cursors = this.input.keyboard.createCursorKeys(); }

Шаг 4: Добавление звёзд и счёта

JS Скопировать код // Дополнение к методу create() function create() { // ... предыдущий код // Создаём группу звёзд stars = this.physics.add.group({ key: 'star', repeat: 11, setXY: { x: 12, y: 0, stepX: 70 } }); stars.children.iterate(function (child) { child.setBounceY(Phaser.Math.FloatBetween(0.4, 0.8)); }); // Добавляем коллизию звёзд с платформами this.physics.add.collider(stars, platforms); // Добавляем сбор звёзд при соприкосновении с игроком this.physics.add.overlap(player, stars, collectStar, null, this); // Добавляем текст для счёта scoreText = this.add.text(16, 16, 'Score: 0', { fontSize: '32px', fill: '#000' }); } function collectStar(player, star) { star.disableBody(true, true); // Увеличиваем и обновляем счёт score += 10; scoreText.setText('Score: ' + score); // Если все звёзды собраны, создаём новую партию и бомбу if (stars.countActive(true) === 0) { stars.children.iterate(function (child) { child.enableBody(true, child.x, 0, true, true); }); const x = (player.x < 400) ? Phaser.Math.Between(400, 800) : Phaser.Math.Between(0, 400); const bomb = bombs.create(x, 16, 'bomb'); bomb.setBounce(1); bomb.setCollideWorldBounds(true); bomb.setVelocity(Phaser.Math.Between(-200, 200), 20); } }

Шаг 5: Добавление врагов (бомб)

JS Скопировать код // Дополнение к методу create() function create() { // ... предыдущий код // Создаём группу бомб bombs = this.physics.add.group(); // Добавляем коллизию бомб с платформами this.physics.add.collider(bombs, platforms); // Добавляем столкновение игрока с бомбами this.physics.add.collider(player, bombs, hitBomb, null, this); } function hitBomb(player, bomb) { this.physics.pause(); player.setTint(0xff0000); player.anims.play('turn'); gameOver = true; }

Шаг 6: Программирование управления

JS Скопировать код function update() { if (gameOver) { return; } // Управление движением игрока if (cursors.left.isDown) { player.setVelocityX(-160); player.anims.play('left', true); } else if (cursors.right.isDown) { player.setVelocityX(160); player.anims.play('right', true); } else { player.setVelocityX(0); player.anims.play('turn'); } // Прыжок if (cursors.up.isDown && player.body.touching.down) { player.setVelocityY(-330); } }

На этом базовая механика игры готова! Вы создали полноценный платформер, который включает все основные элементы игрового процесса: перемещение персонажа, сбор предметов, взаимодействие с врагами и отслеживание прогресса игрока. 🎮

Можно улучшить эту игру, добавив звуковые эффекты, экран с инструкциями, дополнительные уровни или систему жизней. Phaser предоставляет множество инструментов для расширения функциональности вашей игры.

Оптимизация и публикация игры на Phaser

Создать игру — только половина дела. Чтобы её увидели игроки, необходимо оптимизировать производительность и опубликовать проект. Эти шаги критически важны для успеха, особенно если вы планируете запускать игру на мобильных устройствах или встраивать в веб-сайты. 🚀

Оптимизация производительности

Даже простые игры могут замедляться на слабых устройствах. Вот ключевые приёмы оптимизации:

Управление ассетами — уменьшайте размеры изображений, используйте спрайт-атласы

— уменьшайте размеры изображений, используйте спрайт-атласы Очистка неиспользуемых объектов — удаляйте ненужные спрайты и отключайте неактивные объекты

— удаляйте ненужные спрайты и отключайте неактивные объекты Оптимизация физики — ограничивайте количество объектов с физическими свойствами

— ограничивайте количество объектов с физическими свойствами Объединение анимаций — используйте спрайтшиты вместо отдельных изображений

— используйте спрайтшиты вместо отдельных изображений Кеширование вычислений — избегайте повторных расчётов в цикле update()

Пример оптимизации с использованием объектного пула:

JS Скопировать код // Создаём пул объектов вместо постоянного создания/удаления function createBulletPool() { this.bulletPool = this.physics.add.group({ defaultKey: 'bullet', maxSize: 20, active: false, visible: false }); } function fireBullet(x, y, velocityX) { const bullet = this.bulletPool.get(x, y); if (bullet) { bullet.setActive(true); bullet.setVisible(true); bullet.setVelocityX(velocityX); // Возвращаем пулю в пул через 3 секунды this.time.delayedCall(3000, function() { bullet.setActive(false); bullet.setVisible(false); }); } }

Тестирование на разных устройствах

Обязательно протестируйте игру на нескольких устройствах с разными разрешениями экрана и производительностью. Phaser предлагает инструменты для адаптации игры под любой размер экрана:

JS Скопировать код const config = { // ... другие настройки scale: { mode: Phaser.Scale.FIT, autoCenter: Phaser.Scale.CENTER_BOTH, width: 800, height: 600 } };

Подготовка к публикации

Перед публикацией необходимо минимизировать код и ресурсы:

Сборка проекта — используйте Webpack или Parcel для объединения файлов и минификации кода Оптимизация изображений — сжимайте PNG/JPEG, используйте WebP где возможно Предзагрузка ресурсов — добавьте прелоадер с индикатором загрузки Проверка лицензий — убедитесь, что все используемые ассеты можно использовать легально

Платформы для публикации HTML5-игр

Существует множество площадок, где можно разместить свою игру и получить первых игроков:

Платформа Аудитория Монетизация Особенности Itch.io Инди-геймеры Платные игры, донаты Простая публикация, инди-сообщество Newgrounds Смешанная Реклама, спонсорство Система рейтингов, активное сообщество GameDistribution Широкая Реклама Распространение на множество сайтов Kongregate Казуальные игроки Реклама, микротранзакции API для достижений и рейтингов GitHub Pages Разработчики Нет встроенной Бесплатный хостинг, интеграция с репозиторием

Пример быстрой публикации на GitHub Pages:

Создайте репозиторий на GitHub Добавьте все файлы вашей игры в репозиторий Перейдите в настройки репозитория и включите GitHub Pages Выберите ветку main и папку с проектом GitHub создаст URL для вашей игры: https://username.github.io/repository-name

Монетизация игры

Если ваша игра привлекает аудиторию, можно подумать о монетизации:

Реклама — интеграция с рекламными сетями вроде Google AdSense

— интеграция с рекламными сетями вроде Google AdSense Микротранзакции — продажа внутриигровых предметов или валюты

— продажа внутриигровых предметов или валюты Премиум-версия — бесплатная демо-версия и платная полная версия

— бесплатная демо-версия и платная полная версия Спонсорство — продажа брендированной версии игры площадкам

Помните, что качественная игра, даже простая, имеет больше шансов на успех, чем сложная, но плохо оптимизированная. Фокусируйтесь на игровом опыте и отзывчивости управления — это ключ к позитивным отзывам и органическому росту аудитории. 🏆

Путешествие в мир разработки игр с Phaser только начинается. Это фреймворк, который растёт вместе с вашими навыками — от простых аркад до сложных стратегий. Помните: каждая известная игра начиналась с одной строчки кода и базовой механики. Не бойтесь экспериментировать, учиться на ошибках и делиться своими проектами с сообществом. Ведь именно из таких небольших шагов и рождаются шедевры игровой индустрии. Создавайте, оптимизируйте, публикуйте — и пусть ваша игра найдёт своих игроков!

