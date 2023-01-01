GDevelop: создание игр без кода – пошаговое руководство для новичков

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр

Преподаватели и студенты, интересующиеся геймдизайном

Люди, желающие освоить визуальное программирование без знания кодирования Представьте, что вы можете создавать полноценные игры без единой строчки кода. Звучит как фантастика? GDevelop — это инструмент, который превращает эту фантазию в реальность. В отличие от громоздких игровых движков, требующих глубоких знаний программирования, GDevelop использует визуальную событийную систему, делая разработку игр доступной каждому. Готовы превратить свои идеи в интерактивные миры? Давайте погрузимся в пошаговое руководство по созданию ваших первых игровых шедевров. 🎮

GDevelop: мощный инструмент для начинающих разработчиков

GDevelop — это бесплатный кросс-платформенный игровой редактор, который радикально упрощает процесс создания игр. Его ключевая особенность — событийная система (events-based system), позволяющая реализовывать игровую логику без написания кода. Это делает GDevelop идеальным стартовым инструментом для тех, кто только начинает свой путь в разработке игр. 🚀

Основные преимущества GDevelop:

Отсутствие необходимости знать языки программирования

Интуитивно понятный интерфейс и визуальное программирование

Поддержка популярных платформ (Windows, macOS, Linux)

Возможность экспорта игр для web, Android, iOS и десктопных платформ

Открытый исходный код и активное сообщество

Чтобы лучше понять место GDevelop среди других инструментов для разработки игр, рассмотрим сравнительную таблицу:

Характеристика GDevelop Unity Godot Construct Порог входа Очень низкий Средний Средний Низкий Программирование Визуальное (события) C# GDScript/C# Визуальное Бесплатность Полностью бесплатный Базовая версия бесплатна Полностью бесплатный Платный (есть пробная версия) Сообщество Растущее Огромное Большое Среднее

GDevelop это не просто программа для создания игр — это экосистема, включающая учебные материалы, примеры проектов и сообщество, готовое помочь новичкам. Именно поэтому многие преподаватели выбирают этот инструмент для обучения основам геймдизайна и разработки.

Александр Соколов, преподаватель курса по разработке игр

Я регулярно знакомлю студентов с различными инструментами для создания игр, и GDevelop стал настоящим открытием. Помню, как на одном из первых занятий студентка Марина, никогда ранее не имевшая опыта программирования, за два часа создала простой аркадный шутер. Она была поражена, насколько интуитивно работает событийная система. К концу курса все 15 студентов представили работающие прототипы игр различных жанров — от платформеров до головоломок. Именно тогда я понял, что GDevelop — идеальная стартовая площадка для тех, кто хочет перейти от теории к практике геймдева.

Настройка рабочей среды GDevelop и создание первой сцены

Начнем с настройки рабочего пространства и создания нашего первого проекта. Для тех, кто впервые сталкивается с интерфейсом GDevelop, этот раздел послужит подробной картой навигации. 🗺️

Прежде всего, скачайте и установите GDevelop с официального сайта: https://gdevelop.io/download. После установки следуйте этим шагам:

Запустите GDevelop и выберите опцию "Create a new project" Выберите шаблон "Empty project" для чистого старта Задайте имя проекта и место сохранения Нажмите "Create", чтобы создать проект

После создания проекта вы увидите интерфейс GDevelop, состоящий из нескольких ключевых областей:

Проект-менеджер — слева, содержит список сцен и ресурсов

— слева, содержит список сцен и ресурсов Редактор сцены — центральная область для визуального проектирования

— центральная область для визуального проектирования Панель свойств — справа, показывает свойства выбранного объекта

— справа, показывает свойства выбранного объекта Редактор событий — внизу, для создания игровой логики

Теперь создадим нашу первую сцену. В проект-менеджере щелкните правой кнопкой мыши на "Scenes" и выберите "Add a new scene". Введите имя "Level1" и нажмите "OK".

Для настройки параметров сцены:

Щелкните правой кнопкой мыши в редакторе сцены и выберите "Scene properties" Установите размер сцены (например, 800x600 пикселей) Выберите цвет фона или добавьте фоновое изображение

Для тестирования работы сцены нажмите кнопку "Preview" (F4) в верхней панели инструментов. Это запустит игру в тестовом режиме.

Вот основные горячие клавиши, которые ускорят вашу работу в GDevelop:

Горячая клавиша Действие F4 Предварительный просмотр игры Ctrl+S Сохранить проект Ctrl+Z Отменить действие Ctrl+Y Повторить действие Delete Удалить выбранный объект Ctrl+D Дублировать выбранный объект

Важно отметить, что GDevelop автоматически сохраняет изменения, но регулярное ручное сохранение (Ctrl+S) — хорошая привычка, которая поможет избежать потери данных при непредвиденных сбоях.

Спрайты, объекты и события — базовая механика в GDevelop

После создания сцены пора наполнить её интерактивными элементами. В GDevelop игровые элементы представлены объектами, которые могут быть спрайтами, текстом, частицами и многим другим. Давайте разберемся с основными типами объектов и событийной системой. 🧩

Для создания спрайта (визуального объекта):

В проект-менеджере щелкните правой кнопкой мыши на "Objects" и выберите "Add a new object" Выберите тип "Sprite" и назовите его (например, "Player") В редакторе спрайтов нажмите "Add an animation" для создания новой анимации Затем нажмите "Add" для добавления кадра и загрузите изображение Нажмите "Apply" для сохранения спрайта

Теперь ваш спрайт появится в списке объектов. Перетащите его из списка на сцену, чтобы создать экземпляр объекта.

Чтобы добавить поведение (behavior) к объекту:

Выберите объект на сцене В панели свойств справа нажмите "Behaviors" Нажмите "+" и выберите нужное поведение (например, "Platform character" для платформера) Настройте параметры поведения

Теперь перейдем к созданию игровой логики с помощью событий:

Перейдите на вкладку "Events" внизу экрана Нажмите "Add a new empty event" В левой колонке (условия) нажмите "Add condition" Выберите категорию условия (например, "Keyboard") и конкретное условие (например, "Key pressed") В правой колонке (действия) нажмите "Add action" Выберите категорию действия и конкретное действие

Например, для перемещения игрока при нажатии клавиши стрелки вправо:

Условие: Keyboard > Key pressed > Right

Keyboard > Key pressed > Right Действие: Player > Add a force to X > 200 pixels/second

Основные типы объектов в GDevelop:

Sprite: Графический объект с поддержкой анимации

Графический объект с поддержкой анимации Text: Текстовый объект для отображения счета, диалогов и т.д.

Текстовый объект для отображения счета, диалогов и т.д. Tiled Sprite: Мозаичный спрайт для повторяющихся текстур (земля, стены)

Мозаичный спрайт для повторяющихся текстур (земля, стены) Shape Painter: Рисование простых геометрических фигур

Рисование простых геометрических фигур Particle Emitter: Генератор частиц для эффектов (огонь, дым)

Ирина Громова, игровой дизайнер

Мой первый опыт с GDevelop был связан с разработкой обучающей игры для детей. Я потратила две недели на изучение основ, а затем решила создать простую игру-квиз с динамическими элементами. Главной проблемой было управление игровыми состояниями — переходами между экранами и подсчетом очков. Решение пришло, когда я освоила систему переменных и событий в GDevelop. Я создала глобальную переменную для отслеживания счета и использовала события для управления переходами между сценами. Это было откровение! Система оказалась настолько интуитивной, что даже сложная логика выстраивалась буквально за минуты. Через месяц я выпустила готовую игру, которая теперь используется в нескольких начальных школах.

Создаём платформер в GDevelop: от движения до коллизий

Платформер — один из самых популярных жанров для начинающих разработчиков. В этом разделе мы создадим простой, но функциональный платформер с основными механиками: движением персонажа, прыжками, платформами и коллизиями. 🏃‍♂️

Начнем с создания необходимых объектов:

Создайте спрайт "Player" для главного героя (с анимациями бега и прыжка) Создайте спрайт "Platform" для платформ, по которым будет перемещаться игрок Создайте спрайт "Coin" для собираемых монет Создайте текстовый объект "Score" для отображения счета

Для настройки движения персонажа:

Выберите объект "Player" и добавьте поведение "Platform character" Настройте параметры в панели свойств:

Max speed: 250 (максимальная скорость движения)

Jump speed: 600 (высота прыжка)

Gravity: 1000 (сила гравитации)

Deceleration: 1500 (замедление при остановке)

Для платформ:

Выберите объект "Platform" и добавьте поведение "Platform" Установите Type = Platform (для горизонтальных платформ)

Расставьте платформы на сцене, формируя уровень. Затем расположите монеты в труднодоступных местах для добавления игрового челленджа.

Теперь настроим игровую логику с помощью событий:

Управление анимациями персонажа:

Условие: Platform behavior > Is moving

Platform behavior > Is moving Действие: Player > Change animation (name: "run")

Условие: Platform behavior > Is jumping

Platform behavior > Is jumping Действие: Player > Change animation (name: "jump")

Условие: Platform behavior > Is falling

Platform behavior > Is falling Действие: Player > Change animation (name: "fall")

Условие: Platform behavior > Is on floor + Is not moving

Platform behavior > Is on floor + Is not moving Действие: Player > Change animation (name: "idle")

Сбор монет и подсчет очков:

Для начала создайте глобальную переменную "score":

Условие: At the beginning of the scene

At the beginning of the scene Действие: Variables > Value of a scene variable > score = 0

Затем настройте сбор монет:

Условие: Collision > Player is in collision with Coin

Collision > Player is in collision with Coin Действие 1: Variables > Value of a scene variable > score + 1

Variables > Value of a scene variable > score + 1 Действие 2: Coin > Delete object

Coin > Delete object Действие 3: Score > Modify the text > "Score: " + ToString(Variable(score))

Гибель персонажа при падении за границы экрана:

Условие: Position > Player.Y() > SceneWindowHeight()

Position > Player.Y() > SceneWindowHeight() Действие: Scene > Change the scene > Level1 (для перезапуска уровня)

Для добавления врагов и опасностей:

Создайте спрайт "Enemy" и добавьте ему поведение "Pathfinding" для движения по заданному маршруту Добавьте события для взаимодействия с игроком:

Условие: Collision > Player is in collision with Enemy

Collision > Player is in collision with Enemy Действие: Scene > Change the scene > Level1 (для перезапуска при столкновении)

Вот основные шаблоны событий, используемые в платформерах:

Механика Условие Действие Двойной прыжок Keyboard > Key pressed > Space + Variable(jumps) < 2 Player > Simulate jump button pressed + Variable(jumps) + 1 Сброс прыжков Platform behavior > Is on floor Variables > Value of a scene variable > jumps = 0 Проверка точки сохранения Collision > Player is in collision with Checkpoint Variables > Value of global variable > checkpointX = Player.X(), checkpointY = Player.Y() Респаун на точке сохранения Collision > Player is in collision with Enemy Player > Position > X: Variable(checkpointX), Y: Variable(checkpointY)

Публикация и экспорт игр, созданных в GDevelop

После создания игры наступает момент, когда вы захотите поделиться своим творением с миром. GDevelop предлагает разнообразные варианты экспорта, от веб-версии до нативных приложений для мобильных и десктопных платформ. 🌐

Процесс публикации игры в GDevelop состоит из нескольких этапов:

В верхнем меню выберите "File" > "Export" В появившемся окне выберите целевую платформу Следуйте инструкциям для конкретной платформы

Рассмотрим основные варианты экспорта:

Web (HTML5) — самый простой и универсальный вариант. Игра экспортируется в формате HTML5, который можно запустить в любом современном браузере.

— самый простой и универсальный вариант. Игра экспортируется в формате HTML5, который можно запустить в любом современном браузере. Android — создание APK-файла для устройств Android. Требует настройки аккаунта разработчика Google.

— создание APK-файла для устройств Android. Требует настройки аккаунта разработчика Google. iOS — создание IPA-файла для iPhone и iPad. Требует аккаунта Apple Developer и Mac компьютера для финального сборки.

— создание IPA-файла для iPhone и iPad. Требует аккаунта Apple Developer и Mac компьютера для финального сборки. Windows/macOS/Linux — создание нативных приложений для десктопных ОС с помощью технологии Electron.

Для публикации в интернете есть несколько вариантов:

GDevelop Game Hosting — встроенный сервис, позволяющий в несколько кликов опубликовать игру онлайн

— встроенный сервис, позволяющий в несколько кликов опубликовать игру онлайн Itch.io — популярная платформа для независимых разработчиков

— популярная платформа для независимых разработчиков Newgrounds — платформа с большим сообществом игроков и разработчиков

— платформа с большим сообществом игроков и разработчиков Game Jolt — еще одна площадка для инди-игр

— еще одна площадка для инди-игр Собственный веб-сайт — загрузка файлов HTML5 на свой хостинг

Перед публикацией рекомендуется оптимизировать игру:

Сжать изображения и аудио для уменьшения размера игры Удалить неиспользуемые ресурсы из проекта Протестировать игру на различных устройствах и в разных браузерах Добавить экран загрузки для крупных проектов

Для публикации в магазинах приложений (Google Play, App Store) вам понадобится:

Зарегистрировать аккаунт разработчика (25$ для Google Play, 99$ в год для App Store)

Подготовить маркетинговые материалы (скриншоты, описание, иконки)

Создать политику конфиденциальности

Следовать требованиям конкретного магазина по контенту и функциональности

Сравнение различных вариантов публикации:

Платформа Преимущества Недостатки Сложность HTML5 (Web) Мгновенный доступ, нет установки, кроссплатформенность Ограниченный доступ к железу, зависит от браузера Низкая Android (Google Play) Большая аудитория, монетизация, нативная производительность Требует регистрации, модерации, фрагментация устройств Средняя iOS (App Store) Платежеспособная аудитория, престиж Строгая модерация, высокая стоимость аккаунта, требуется Mac Высокая Desktop (Windows/Mac/Linux) Полный доступ к ресурсам компьютера, возможность продажи на Steam Требуется установка, сложнее обновлять Средняя

GDevelop также предлагает интеграцию с сервисами аналитики (Google Analytics, GameAnalytics), что позволяет отслеживать поведение пользователей и улучшать игру на основе полученных данных.

Мы исследовали весь путь создания игры в GDevelop — от первых шагов до публикации готового продукта. Этот инструмент доказывает, что разработка игр может быть доступна каждому, независимо от технических навыков. Главное — ваша идея и готовность экспериментировать. Начните с малого, постепенно добавляйте новые механики, и вскоре вы увидите, как ваша творческая задумка превращается в полноценную игру. Помните: лучший способ учиться — это делать. Создайте свой первый проект сегодня, и пусть это станет началом вашего путешествия в мир геймдева. 🚀

