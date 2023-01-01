CryEngine: создаем первую 3D игру от установки до релиза

Для кого эта статья:

Разработчики игр, интересующиеся использованием CryEngine

Новички в геймдеве, желающие освоить создание игр

Технические специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки программирования и разработки на CryEngine Покорение вершин игровой индустрии начинается с выбора правильного инструмента. CryEngine — технологический монстр, способный воплотить в жизнь даже самые амбициозные игровые проекты. За впечатляющей графикой Crysis и Kingdom Come: Deliverance стоит именно этот движок, а теперь его мощь доступна и вам. Готовы создать свой шедевр? Проведу вас через все этапы — от установки движка до финального релиза вашей первой 3D игры. 🎮

Подготовка к разработке: установка CryEngine и настройка среды

Прежде чем погрузиться в создание виртуальных миров, необходимо правильно подготовить рабочую среду. CryEngine предъявляет серьезные требования к аппаратному обеспечению — это не блокнот, который запустится на любом калькуляторе. 💻

Для начала проверьте, соответствует ли ваш компьютер минимальным системным требованиям:

Компонент Минимальные требования Рекомендуемые требования Операционная система Windows 10 64-bit Windows 10/11 64-bit (последние обновления) Процессор Intel Core i5-2300 или AMD FX-6350 Intel Core i7-7700K или AMD Ryzen 7 3700X Оперативная память 8 GB RAM 16 GB RAM или более Графический процессор NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7870 NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 Дисковое пространство 8 GB свободного места 20 GB на SSD

Процесс установки CryEngine включает несколько ключевых этапов:

Создание учетной записи на платформе Crytek — перейдите на официальный сайт Crytek и зарегистрируйтесь. Загрузка CryEngine Launcher — скачайте и установите лаунчер, который будет управлять версиями вашего движка. Установка движка — через лаунчер выберите желаемую версию CryEngine (рекомендую последнюю стабильную) и запустите установку. Настройка зависимостей — установите необходимые компоненты Visual Studio и дополнительные пакеты, которые предложит инсталлятор.

Критически важный момент — правильная настройка Visual Studio. CryEngine требует наличия определенных компонентов для корректной компиляции проектов:

Средства разработки C++

Windows SDK (версии, совместимой с вашим CryEngine)

Инструменты разработки игр

Поддержка CMake

После установки всех компонентов необходимо настроить переменные среды. Добавьте путь к бинарным файлам CryEngine в переменную PATH вашей системы — это обеспечит доступ к инструментам командной строки из любого места.

Александр Петров, технический директор разработки игр Когда я впервые начинал работу с CryEngine для создания нашего проекта жанра survival horror, столкнулся с мистической проблемой — редактор запускался, но после загрузки проекта внезапно закрывался без каких-либо сообщений об ошибке. Два дня отладки привели к неожиданному открытию: антивирус считал подозрительной активность движка при обращении к определенным системным файлам. Решение оказалось простым — создание исключения для CryEngine в настройках безопасности. Теперь я всегда рекомендую добавлять папку с установленным движком и рабочую директорию проекта в исключения антивируса ещё до первого запуска. Это сэкономит вам часы на выяснение причин странного поведения редактора. Проверьте также, что ваш брандмауэр не блокирует сетевую активность CryEngine — это критично для работы с Marketplace и обновлений.

Финальный этап подготовки — установка дополнительных инструментов, которые существенно упростят разработку:

Git — для версионирования вашего проекта (интегрируется с CryEngine)

— для версионирования вашего проекта (интегрируется с CryEngine) Blender или 3ds Max — для создания и редактирования 3D-моделей

— для создания и редактирования 3D-моделей Adobe Photoshop или GIMP — для работы с текстурами

— для работы с текстурами Audacity — для базового редактирования звуковых эффектов

Первые шаги в CryEngine: создание и настройка проекта

После успешной установки всех необходимых компонентов, можно приступать к созданию первого проекта. Запустите CryEngine Launcher и нажмите кнопку "Create a new project" — перед вами откроется окно с настройками нового проекта. 🚀

При создании проекта важно определиться с несколькими параметрами:

Шаблон проекта — CryEngine предлагает несколько готовых шаблонов: Empty, Game, VR Experience. Для первого знакомства оптимален шаблон Game, содержащий базовые игровые механики.

— CryEngine предлагает несколько готовых шаблонов: Empty, Game, VR Experience. Для первого знакомства оптимален шаблон Game, содержащий базовые игровые механики. Название проекта — используйте только латинские буквы без пробелов. Длинные названия лучше сокращать для удобства работы с файловой системой.

— используйте только латинские буквы без пробелов. Длинные названия лучше сокращать для удобства работы с файловой системой. Расположение проекта — выберите директорию с достаточным свободным местом на быстром диске, предпочтительно SSD.

— выберите директорию с достаточным свободным местом на быстром диске, предпочтительно SSD. Интеграция с системой контроля версий — при желании можно сразу настроить Git-репозиторий для проекта.

После создания проекта откроется Sandbox — редактор CryEngine. Интерфейс может показаться перегруженным новичку, но разобраться в нем необходимо. Основные элементы интерфейса Sandbox:

Панель Назначение Ключевые функции Viewport Основное окно просмотра Навигация по сцене, манипуляция объектами Create Objects Добавление объектов Размещение сущностей, геометрии, растительности Terrain Editor Редактирование ландшафта Создание гор, долин, рек, текстурирование местности Asset Browser Обзор ресурсов Доступ ко всем ассетам проекта: моделям, текстурам, материалам Flow Graph Визуальное программирование Создание логики без написания кода через систему узлов Track View Создание кинематографических сцен Анимация камер, объектов, постановка катсцен

Первое, что стоит сделать в новом проекте — создать базовый уровень. Выберите File → New и укажите имя для вашего уровня. После создания вы получите пустое пространство с базовым освещением.

Настройка проекта включает следующие важные шаги:

Настройка физики — откройте меню Tools → Level Settings → Physics и установите параметры гравитации, воды и других физических явлений. Настройка освещения — добавьте основной источник света (обычно направленный свет, имитирующий солнце) и настройте его параметры в панели Properties. Создание базовой геометрии — используйте инструмент Terrain для формирования ландшафта или добавьте базовые 3D-примитивы для разметки пространства. Настройка игрового режима — определите точки появления игрока и базовые параметры камеры.

Для тестирования проекта используйте кнопку Play или горячую клавишу Ctrl+G. Это запустит игровой режим, позволяющий протестировать базовые элементы управления и физику. Для возврата в редактор нажмите Esc.

Важнейший момент в работе с CryEngine — регулярное сохранение. Движок, несмотря на свою мощь, может быть нестабилен, особенно при работе с экспериментальными функциями. Используйте горячие клавиши Ctrl+S для сохранения уровня и создавайте резервные копии проекта через File → Export to Engine.

Разработка игровых механик и визуальных элементов в CryEngine

Создание увлекательного игрового процесса — следующий важный этап разработки. CryEngine предоставляет мощный инструментарий для реализации разнообразных игровых механик, от простых взаимодействий до комплексных систем. 🛠️

Начните с определения базовых механик вашей игры. Для первого проекта рекомендую сосредоточиться на нескольких ключевых элементах:

Перемещение персонажа — настройте контроллер игрока с помощью готовых сущностей Player Entity

— настройте контроллер игрока с помощью готовых сущностей Player Entity Взаимодействие с объектами — реализуйте систему обнаружения и манипуляции предметами

— реализуйте систему обнаружения и манипуляции предметами Базовый искусственный интеллект — создайте простые модели поведения NPC

— создайте простые модели поведения NPC Система инвентаря — если ваша игра предполагает сбор и использование предметов

CryEngine предлагает два основных подхода к реализации игровых механик:

Schematycs — визуальный редактор логики, заменивший устаревший Flow Graph, позволяет создавать сложные системы без написания кода C++ программирование — для сложных и производительных механик требуется создание компонентов на C++

Для визуального оформления игры CryEngine предоставляет широкий набор инструментов. Работа над визуальными элементами включает:

Создание и настройка материалов — используйте Material Editor для определения визуальных свойств поверхностей

— используйте Material Editor для определения визуальных свойств поверхностей Работа с текстурами — импортируйте и настраивайте текстуры через Asset Browser

— импортируйте и настраивайте текстуры через Asset Browser Настройка постобработки — добавьте эффекты глубины резкости, хроматических аберраций, контраста через настройки Environment

— добавьте эффекты глубины резкости, хроматических аберраций, контраста через настройки Environment Создание частиц — используйте Particle Editor для эффектов дыма, огня, дождя

Мария Соколова, art-директор игровых проектов Работая над нашим первым проектом на CryEngine, мы столкнулись с необычной проблемой: материалы, которые прекрасно выглядели в редакторе, становились неестественно блестящими в игровом режиме. Целая неделя ушла на поиск причины, пока не обнаружили, что глобальное освещение в настройках Environment настроено некорректно. Мой главный совет по работе с визуальной частью в CryEngine — всегда создавайте тестовую сцену с разными типами освещения и материалов. Проверяйте все изменения в разное время суток игрового мира и с разных углов обзора. То, что выглядит идеально при дневном освещении, может полностью потерять форму в ночных сценах. Особенное внимание уделяйте настройкам отражений и преломления в материалах — именно в этих параметрах часто кроется причина странного поведения поверхностей в разных условиях освещения.

Важный аспект визуального дизайна — оптимизация ресурсов. Следуйте этим рекомендациям:

Используйте LOD (Level of Detail) для всех сложных моделей

Создавайте атласы текстур вместо множества отдельных файлов

Разумно применяйте декали для добавления деталей без увеличения полигонажа

Контролируйте количество источников света в сцене

Для создания атмосферных эффектов и погоды воспользуйтесь системой Environment. Она позволяет настроить параметры неба, тумана, облаков и глобального освещения. Динамическая смена времени суток добавит реализма вашему миру — настройте TimeOfDay Editor для плавного перехода между дневными и ночными сценами.

Не забывайте о звуковом сопровождении. CryEngine включает мощную систему аудио, позволяющую:

Размещать пространственные источники звука

Настраивать акустику помещений

Создавать динамическое звуковое сопровождение через триггеры

Реализовывать адаптивные музыкальные системы

Программирование игровой логики и взаимодействий на CryEngine

Создание интерактивной и отзывчивой игровой логики — ключевой аспект разработки, который превращает статичный визуальный мир в живое игровое пространство. CryEngine предлагает несколько подходов к программированию, подходящих для разработчиков с разным уровнем технических навыков. 👨‍💻

Базовыми инструментами программирования в CryEngine являются:

Schematycs — система визуального программирования Lua скриптинг — для более гибкой логики C++ разработка — для создания высокопроизводительных компонентов

Начинающим разработчикам рекомендую начать с Schematycs. Этот инструмент позволяет создавать сложные взаимодействия без написания кода через систему визуальных графов, состоящих из узлов и соединений. Основные элементы Schematycs:

Сигналы (Signals) — события, запускающие логические цепочки

— события, запускающие логические цепочки Переменные (Variables) — для хранения данных

— для хранения данных Состояния (States) — для создания машин состояний

— для создания машин состояний Функции (Functions) — для группировки повторяющихся операций

Пример простого взаимодействия с объектом через Schematycs:

Добавьте новую сущность в сцену (например, дверь) Откройте Schematycs для этой сущности Создайте событие On Interaction (триггер при взаимодействии игрока) Добавьте узел проверки состояния двери (открыта/закрыта) Создайте ветвление логики в зависимости от текущего состояния Добавьте анимацию открывания/закрывания и звуковой эффект

Для более сложных механик может потребоваться Lua скриптинг. Lua — легковесный скриптовый язык, хорошо интегрированный с CryEngine. Создайте новый Lua-скрипт через редактор и прикрепите его к сущности:

lua Скопировать код function OnActivate() -- Код инициализации self.health = 100 self.isAlive = true end function OnHit(damage) self.health = self.health – damage if self.health <= 0 and self.isAlive then self.isAlive = false self:ExecuteDeath() end end function ExecuteDeath() -- Логика смерти персонажа self:PlayAnimation("death_anim") self:SpawnParticleEffect("death_effect", self:GetWorldPos()) -- Активация награды за победу local reward = self.Properties.rewardEntityId if reward then reward:Enable(true) end end

Для разработки производительных компонентов или механик, требующих низкоуровневого доступа, необходимо использовать C++. Создайте новый C++ проект через CryEngine и реализуйте пользовательский компонент:

cpp Скопировать код #include <CryEntitySystem/IEntityComponent.h> class CPlayerComponent : public IEntityComponent { public: // Конструктор CryEngine компонента CPlayerComponent(); // Регистрация компонента для использования static void Register(Schematyc::CEnvRegistrationScope& registrationScope); // Инициализация компонента virtual void Initialize() override; protected: // Обработка ввода void ProcessMovement(float frameTime); // Параметры движения float m_movementSpeed = 5.0f; float m_rotationSpeed = 0.5f; // Обработчик входящих событий Cry::Entity::EventFlags GetEventMask() const override; void ProcessEvent(const SEntityEvent& event) override; };

Сравнительный анализ подходов к программированию в CryEngine:

Подход Преимущества Недостатки Рекомендации по применению Schematycs Не требует навыков программирования; Наглядность; Быстрый прототип Ограниченная гибкость; Сложности с отладкой; Производительность Простые взаимодействия; Триггеры; UI-элементы Lua Простой синтаксис; Быстрая итерация; Хорошая документация Ниже производительность C++; Ограниченный доступ к внутренним API Игровая логика; AI; Управление квестами C++ Максимальная производительность; Полный доступ к API; Расширяемость Сложный синтаксис; Долгая компиляция; Сложная отладка Физика; Системные компоненты; Оптимизация критических участков

При разработке игровой логики следуйте этим рекомендациям для поддержания качественной архитектуры:

Разделяйте логику на компоненты с четкой ответственностью

Используйте систему событий для коммуникации между компонентами

Создавайте переиспользуемые блоки логики через Schematyc Fragments или Lua функции

Реализуйте сохранение состояния игры для важных объектов

Разрабатывайте системы отладки для тестирования сложных механик

Особое внимание уделите взаимодействию игрока с миром. Создайте систему обнаружения объектов с возможностью взаимодействия (raycast), визуальную индикацию доступных взаимодействий и отзывчивый пользовательский интерфейс. Хорошо спроектированные взаимодействия значительно повышают погружение игрока.

Оптимизация и публикация готовой 3D игры на CryEngine

Завершающий этап разработки игры на CryEngine — оптимизация производительности и подготовка проекта к публикации. Эти процессы критически важны для того, чтобы ваша игра не только работала стабильно на целевых платформах, но и произвела положительное впечатление на игроков. 🚀

Оптимизация игры на CryEngine включает несколько ключевых направлений:

Оптимизация ресурсов — уменьшение размера и сложности ассетов Оптимизация рендеринга — настройка параметров визуализации Оптимизация производительности — улучшение игровой логики и физики Оптимизация памяти — контроль использования оперативной памяти

Начните оптимизацию с профилирования вашей игры. CryEngine предоставляет набор инструментов для анализа производительности:

r_DisplayInfo — включает отображение базовой информации о FPS и использовании памяти

— включает отображение базовой информации о FPS и использовании памяти pprofileentities — показывает информацию о производительности физических объектов

— показывает информацию о производительности физических объектов r_ProfileShaders — профилирование шейдеров для выявления проблемных материалов

— профилирование шейдеров для выявления проблемных материалов e_Profiler — включает комплексный профилировщик для анализа всех аспектов игры

После выявления узких мест приступайте к оптимизации. Эффективные методы включают:

Использование окклюзии для скрытия невидимых объектов (e_OcclusionCulling)

Настройка LOD (уровней детализации) для всех сложных моделей

Оптимизация текстур через сжатие и атласы

Снижение количества одновременных источников света и частиц

Группировка статических объектов через систему Merged Meshes

Когда основные оптимизации выполнены, переходите к подготовке игры к релизу. Процесс включает:

Проверку сборки — запустите полное тестирование всех уровней и механик Очистку проекта — удалите неиспользуемые ассеты и отладочный код Настройку начального уровня — убедитесь, что стартовый уровень корректно загружается Создание релизной сборки — соберите игру через Game Launcher

Для публикации игры используйте Game Launcher в режиме Release. Этот инструмент создаст оптимизированную версию вашего проекта, готовую к распространению. Шаги по созданию релизной сборки:

В CryEngine Launcher перейдите к вашему проекту Выберите "Build Game" Установите параметры сборки: Platform (Windows/Linux/Console), Configuration (Release), Architecture (x64) Запустите процесс сборки и дождитесь его завершения

После создания сборки вы получите исполняемый файл и набор необходимых ресурсов. Для удобства распространения создайте установщик с помощью инструментов вроде Inno Setup или NSIS. Включите в установщик:

Все необходимые файлы игры

Проверку системных требований

Установку необходимых компонентов (например, Visual C++ Redistributable)

Опцию создания ярлыков

Теперь вы готовы к публикации игры. Популярные платформы для независимых разработчиков:

Steam — требует регистрации аккаунта разработчика и оплаты сбора

— требует регистрации аккаунта разработчика и оплаты сбора Epic Games Store — имеет менее строгие требования к публикации, чем Steam

— имеет менее строгие требования к публикации, чем Steam itch.io — отличная платформа для инди-разработчиков с гибкими настройками распространения

— отличная платформа для инди-разработчиков с гибкими настройками распространения GOG — популярная платформа с акцентом на отсутствие DRM

— популярная платформа с акцентом на отсутствие DRM Собственный сайт — для прямого распространения игры

При публикации игры не забудьте подготовить маркетинговые материалы:

Качественные скриншоты из разных локаций игры

Трейлер, демонстрирующий ключевые особенности геймплея

Привлекательное описание с акцентом на уникальные особенности

Логотип и ключевое изображение для страницы магазина

Наконец, будьте готовы к постоянной поддержке игры после релиза. Собирайте отзывы пользователей, исправляйте обнаруженные ошибки и регулярно выпускайте обновления с улучшениями. Успешные игры — это не только качественный релиз, но и постоянное развитие.

Разработка 3D игр на CryEngine — это марафон, а не спринт. Пройдя путь от установки движка до публикации готового продукта, вы приобрели не просто техническое знание, но понимание всего процесса создания современных игр. Помните, что даже самые впечатляющие игровые миры начинались с простых прототипов, а мастерство растет с каждым новым проектом. Не бойтесь экспериментировать, учиться на ошибках и постоянно расширять свои навыки. Ваша следующая игра будет еще лучше.

