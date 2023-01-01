CryEngine для начинающих: как создать игру на движке Crysis

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр, интересующиеся CryEngine

Студенты и новички в области программирования и разработки игр

Инди-разработчики, стремящиеся создать собственные проекты на современном игровом движке Графические шедевры вроде Crysis, Kingdom Come: Deliverance и Hunt: Showdown объединяет одно — все они созданы на CryEngine. Этот мощный движок, известный своими фотореалистичными визуальными эффектами, долгое время считался инструментом исключительно для элитных студий. Однако сегодня CryEngine становится все более доступным для независимых разработчиков и новичков, открывая двери в мир профессиональной разработки игр. 🎮 Готовы ли вы сделать первый шаг к созданию собственного игрового шедевра? Давайте разберемся, как начать путь разработчика на одном из самых впечатляющих игровых движков.

Что такое CryEngine и почему его выбирают начинающие разработчики

CryEngine — высокопроизводительный игровой движок, разработанный немецкой компанией Crytek в 2002 году. Изначально созданный для технологической демонстрации возможностей NVIDIA, он превратился в полноценный инструмент разработки, поражающий реалистичностью графики и эффектов освещения. Главное преимущество движка — система "What You See Is What You Play" (WYSIWYP), позволяющая видеть результаты работы в реальном времени, что критически важно для новичков.

Артём Волков, технический директор игровой студии Когда я только начинал знакомство с игровыми движками, меня отпугивали сложные интерфейсы и необходимость писать тонны кода для простейших действий. CryEngine изменил мое представление о разработке. Помню свой первый проект — простой шутер от первого лица. Всего за несколько дней мне удалось настроить базовое управление, физику и даже примитивный ИИ противников. Да, пришлось потратить время на освоение интерфейса Sandbox Editor, но результат превзошел все ожидания — игра выглядела почти как AAA-проект, хотя была создана одним человеком за неделю. Особенно впечатлила система визуального скриптинга Flow Graph (теперь Schematyc), позволяющая создавать игровую логику без глубоких знаний программирования.

Начинающие разработчики выбирают CryEngine по нескольким веским причинам:

Бизнес-модель "Pay What You Want" — отсутствие фиксированной платы за лицензию и роялти всего 5% с доходов свыше $5000, что делает движок доступным для стартапов и инди-разработчиков

— отсутствие фиксированной платы за лицензию и роялти всего 5% с доходов свыше $5000, что делает движок доступным для стартапов и инди-разработчиков Впечатляющая графика "из коробки" — встроенные системы освещения, тумана, воды и разрушений без дополнительной настройки

— встроенные системы освещения, тумана, воды и разрушений без дополнительной настройки Мощные инструменты визуализации — интуитивно понятные редакторы ландшафта, материалов и освещения

— интуитивно понятные редакторы ландшафта, материалов и освещения Встроенный физический движок — реалистичная симуляция физики объектов, ткани и жидкостей

— реалистичная симуляция физики объектов, ткани и жидкостей Удобный Sandbox Editor — интегрированная среда разработки с визуальными инструментами

Сравнение CryEngine с другими популярными движками для начинающих разработчиков:

Критерий CryEngine Unreal Engine Unity Стоимость Pay What You Want + 5% роялти Бесплатно + 5% роялти Бесплатно для доходов до $100K Кривая обучения Средняя Крутая Пологая Визуальное программирование Schematyc Blueprint Bolt (платно) Графические возможности Высокие (фокус на реализм) Высокие (универсальные) Средние Требования к железу Высокие Средние Низкие

Несмотря на мощные возможности, CryEngine имеет достаточно высокий порог входа по сравнению с Unity, но благодаря встроенным инструментам визуального программирования и развитому комьюнити, новичок может быстро освоить базовые принципы работы с движком и создать свой первый проект. 🚀

Установка и настройка CryEngine для разработки первой игры

Прежде чем погрузиться в захватывающий мир разработки игр на CryEngine, необходимо правильно установить и настроить движок. Процесс инсталляции стал значительно проще с появлением лаунчера, но по-прежнему требует внимательного подхода и соответствия системным требованиям.

Системные требования для комфортной работы с CryEngine:

Процессор: Intel Core i5-2500K/AMD Ryzen 5 или мощнее

Intel Core i5-2500K/AMD Ryzen 5 или мощнее Оперативная память: минимум 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ и больше)

минимум 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ и больше) Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660/AMD Radeon HD 7870 или мощнее с 2 ГБ VRAM

NVIDIA GeForce GTX 660/AMD Radeon HD 7870 или мощнее с 2 ГБ VRAM Хранилище: минимум 20 ГБ свободного места на SSD (для более быстрой загрузки ассетов)

минимум 20 ГБ свободного места на SSD (для более быстрой загрузки ассетов) ОС: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit DirectX: версия 11 или выше

Пошаговая инструкция по установке CryEngine:

Перейдите на официальный сайт cryengine.com и создайте учетную запись, если у вас ее еще нет. Скачайте лаунчер CryEngine для Windows (установщик ~1.5 ГБ). Запустите установщик с правами администратора и следуйте инструкциям мастера установки. После установки лаунчера запустите его и авторизуйтесь. В лаунчере выберите "Engine" → "Library" → "Get Engines" и загрузите последнюю стабильную версию CryEngine. Дождитесь завершения загрузки и установки основного пакета движка (~5-7 ГБ). Для полноценной работы установите C++ Build Tools, выбрав соответствующую опцию в лаунчере (необходимо для компиляции проектов).

После установки движка необходимо создать ваш первый проект:

В лаунчере выберите вкладку "Projects" → "New". Выберите шаблон проекта (для новичков рекомендуется "Game: Blank Template"). Укажите название проекта и путь для его сохранения (избегайте пробелов и специальных символов в названии). Нажмите "Create" и дождитесь создания проекта. После создания проекта нажмите "Open" для запуска Sandbox Editor.

Николай Степанов, преподаватель геймдизайна Мой первый опыт установки CryEngine был настоящим испытанием. На моем не самом мощном ноутбуке процесс занял почти 4 часа, включая несколько ошибок и переустановок. Самой распространенной проблемой оказалась несовместимость с устаревшими драйверами видеокарты. После обновления всех драйверов и установки недостающих компонентов Visual C++, движок наконец заработал, но при открытии первого проекта Sandbox Editor крашился. Решение оказалось простым — нужно было запустить его от имени администратора и отключить интегрированную видеокарту в настройках BIOS, чтобы система использовала только дискретную. С тех пор я всегда рекомендую своим студентам сначала позаботиться об актуальности драйверов и установить все необходимые зависимости, прежде чем приступать к работе с CryEngine. Это экономит много времени и нервов.

При первом запуске Sandbox Editor рекомендуется выполнить несколько важных настроек:

Настройка Рекомендуемое значение Влияние на работу Размер кэша ассетов 2048 МБ или больше Увеличивает скорость загрузки текстур и моделей Качество рендеринга в редакторе Medium/High Баланс между производительностью и качеством предпросмотра Автосохранение Каждые 5-10 минут Предотвращает потерю данных при сбоях Расположение внешних ассетов Отдельная папка на быстром диске Ускоряет доступ к часто используемым ресурсам Максимальное использование памяти 70% от доступной RAM Предотвращает нехватку памяти для других процессов

Частые проблемы при установке и их решения:

Ошибка "VCRUNTIME140_1.dll отсутствует" — установите последнюю версию Microsoft Visual C++ Redistributable

— установите последнюю версию Microsoft Visual C++ Redistributable Проблемы с производительностью в редакторе — уменьшите разрешение и качество рендеринга в настройках

— уменьшите разрешение и качество рендеринга в настройках Движок не видит установленные шейдеры — переустановите графические драйверы и перезагрузите компьютер

— переустановите графические драйверы и перезагрузите компьютер Сбои при запуске проекта — проверьте журнал ошибок (log.txt) в папке проекта

После успешной установки и настройки CryEngine вы готовы приступить к изучению интерфейса Sandbox Editor и базовых инструментов для создания вашей первой игры. 🛠️

Базовые инструменты и функции CryEngine для создания игрового мира

Интерфейс Sandbox Editor в CryEngine может показаться сложным на первый взгляд, но после освоения основных инструментов работа с ним становится интуитивно понятной. Редактор разделен на несколько ключевых областей, каждая из которых отвечает за определенные аспекты разработки игры. 🖥️

Основные элементы интерфейса Sandbox Editor:

Viewport (окно просмотра) — центральная область, где отображается ваш игровой мир и где вы размещаете объекты

— центральная область, где отображается ваш игровой мир и где вы размещаете объекты Roll-up Bar — боковая панель с вкладками для доступа к различным объектам, материалам и инструментам

— боковая панель с вкладками для доступа к различным объектам, материалам и инструментам Console — консоль для ввода команд и отладки

— консоль для ввода команд и отладки Layer Editor — инструмент для организации объектов по слоям

— инструмент для организации объектов по слоям Level Explorer — иерархическое представление всех объектов на уровне

— иерархическое представление всех объектов на уровне Asset Browser — браузер для доступа к моделям, текстурам и другим ресурсам

— браузер для доступа к моделям, текстурам и другим ресурсам Material Editor — редактор для создания и настройки материалов

— редактор для создания и настройки материалов Track View — система для создания кинематографических последовательностей

Для создания базовой игровой локации в CryEngine необходимо освоить следующие инструменты:

1. Terrain Editor (Редактор ландшафта)

Ландшафт — основа любого игрового уровня. CryEngine предлагает мощные инструменты для его создания и редактирования:

Create/Modify — инструмент для создания новой карты высот и базового ландшафта

— инструмент для создания новой карты высот и базового ландшафта Raise/Lower — поднятие и опускание участков местности для создания холмов и впадин

— поднятие и опускание участков местности для создания холмов и впадин Smooth/Flatten — сглаживание резких переходов и выравнивание участков

— сглаживание резких переходов и выравнивание участков Texture Application — нанесение текстур на ландшафт с поддержкой слоев

— нанесение текстур на ландшафт с поддержкой слоев Vegetation — расстановка растительности с настраиваемой плотностью и вариативностью

Для создания базового ландшафта:

Выберите "File" → "New" и укажите размер карты (рекомендуется 1024×1024 для начинающих) В Roll-up Bar выберите вкладку "Terrain" и используйте инструмент "Modify" для создания базового рельефа Примените текстуры земли через инструмент "Paint Layers" Добавьте растительность с помощью инструмента "Vegetation"

2. Entity System (Система сущностей)

Сущности — это все объекты в вашей игре, от статичных предметов до интерактивных элементов и персонажей:

Static Entities — неподвижные объекты (здания, камни, деревья)

— неподвижные объекты (здания, камни, деревья) Dynamic Entities — объекты с физикой (ящики, бочки, транспорт)

— объекты с физикой (ящики, бочки, транспорт) Interactive Entities — объекты, с которыми может взаимодействовать игрок (двери, рычаги)

— объекты, с которыми может взаимодействовать игрок (двери, рычаги) AI Entities — неигровые персонажи с искусственным интеллектом

— неигровые персонажи с искусственным интеллектом Environment Entities — элементы окружения (источники света, звука, эффекты)

Для добавления сущностей в игровой мир:

В Roll-up Bar выберите вкладку "Objects" → "Entity" Выберите нужную категорию сущностей Выберите конкретную сущность и кликните в Viewport для ее размещения Настройте параметры сущности в панели Properties

3. Lighting System (Система освещения)

CryEngine славится своей передовой системой освещения, которая включает:

Environment Lighting — глобальное освещение сцены (солнце, небо, время суток)

— глобальное освещение сцены (солнце, небо, время суток) Point Lights — точечные источники света с настраиваемым радиусом и интенсивностью

— точечные источники света с настраиваемым радиусом и интенсивностью Spot Lights — направленные источники света с настраиваемым углом и дальностью

— направленные источники света с настраиваемым углом и дальностью Ambient Lights — рассеянное освещение для затененных областей

— рассеянное освещение для затененных областей Volumetric Fog — объемный туман с эффектами рассеивания света

Для настройки базового освещения:

Откройте "Environment Editor" через меню "View" Настройте параметры солнца и неба (положение, цвет, интенсивность) Добавьте дополнительные источники света через Roll-up Bar → "Objects" → "Entity" → "Lights" Для реалистичного освещения используйте функцию "Generate Cubemaps" в меню "File"

4. Schematyc (бывший Flow Graph)

Schematyc — визуальная система программирования, позволяющая создавать игровую логику без написания кода:

Events — события, запускающие выполнение логики (нажатия клавиш, столкновения, триггеры)

— события, запускающие выполнение логики (нажатия клавиш, столкновения, триггеры) Actions — действия, выполняемые в игре (воспроизведение звуков, анимаций, изменение состояний)

— действия, выполняемые в игре (воспроизведение звуков, анимаций, изменение состояний) Logic Nodes — узлы для создания условий и циклов

— узлы для создания условий и циклов Entity Nodes — узлы для управления сущностями в игре

— узлы для управления сущностями в игре Debug Nodes — узлы для отладки и тестирования

Для создания простой интерактивной двери с помощью Schematyc:

Добавьте дверь как сущность в мир Добавьте триггер перед дверью Откройте Schematyc через меню "Tools" → "Schematyc Editor" Создайте новый граф для триггера Добавьте узел "On Trigger Enter" и соедините его с узлом "Entity:Animate", указав анимацию открытия двери

5. Audio System (Звуковая система)

CryEngine предлагает интегрированную звуковую систему для добавления звуковых эффектов и музыки:

Sound Spots — локальные источники звука с настраиваемым радиусом слышимости

— локальные источники звука с настраиваемым радиусом слышимости Ambient Sounds — фоновые звуки для создания атмосферы

— фоновые звуки для создания атмосферы Reverb Volumes — зоны с различными эффектами реверберации

— зоны с различными эффектами реверберации Music System — система для управления музыкальным сопровождением

Добавление звуков в игру:

Импортируйте звуковые файлы через Asset Browser Разместите звуковую сущность в Roll-up Bar → "Objects" → "Entity" → "Audio" Настройте параметры звука (громкость, дальность, зацикленность) Для динамического воспроизведения звуков используйте Schematyc

Освоив эти базовые инструменты, вы сможете создать функциональный игровой уровень с интерактивными элементами, реалистичным освещением и атмосферным звуковым сопровождением. В следующем разделе мы применим эти знания для создания простой 3D-игры. 🎯

Практический проект: создаем простую 3D-игру на CryEngine

Теория без практики мало чего стоит, поэтому давайте применим полученные знания и создадим простую 3D-игру на CryEngine. Наш проект — "Forest Explorer" — будет шутером от первого лица с элементами исследования и сбора предметов. 🌲

Этап 1: Подготовка проекта и создание базовой локации

Создайте новый проект на основе шаблона "Game: C++ Template" Настройте базовые параметры проекта в меню "Edit" → "Project Settings": Установите название игры: "Forest Explorer"

Выберите тип игрового режима: "First Person"

Настройте базовые элементы управления Создайте ландшафт для лесной локации: Используйте Terrain Editor для создания холмистой местности размером 2048×2048

Примените текстуры земли, травы и грязи с помощью инструмента Paint Layers

Добавьте водоем с помощью инструмента "Water Volume" Настройте освещение: В Environment Editor установите время суток на позднее утро

Добавьте легкий туман для создания атмосферы

Настройте Global Illumination для реалистичного рассеянного освещения

Этап 2: Добавление растительности и декораций

Используйте инструмент Vegetation для размещения деревьев: Добавьте несколько типов деревьев (сосны, дубы, березы)

Настройте плотность растительности, увеличивая ее в отдаленных от игрока областях

Включите опцию автогенерации для равномерного распределения Добавьте статичные объекты для создания детализированной среды: Разместите камни разного размера

Добавьте упавшие стволы деревьев

Расставьте мелкие декоративные элементы (грибы, кусты, пни) Создайте заброшенную хижину: Используйте готовые модели из Asset Browser или импортируйте свои

Добавьте интерьер с простой мебелью

Разместите источники света внутри хижины

Этап 3: Настройка персонажа и базовой механики

Настройте персонажа игрока: В Roll-up Bar выберите "Game" → "Player" → "Player"

Разместите сущность игрока в стартовой точке уровня

Настройте параметры движения: скорость ходьбы, бега, прыжка Добавьте оружие и систему стрельбы: Импортируйте модель оружия (можно использовать готовые из Asset Browser)

Прикрепите оружие к игроку через Character Tool

Настройте анимацию стрельбы и перезарядки Создайте систему здоровья и выносливости: Используйте Schematyc для создания логики урона и восстановления

Добавьте визуальные индикаторы на экране с помощью UI Editor

Этап 4: Добавление противников и коллекционных предметов

Создайте простых противников — волков: Добавьте модель волка из Asset Browser

Настройте базовый ИИ через AI System:

Патрулирование определенной области

Обнаружение игрока в радиусе видимости

Преследование и атака

Настройте анимации движения, атаки и смерти Разместите коллекционные предметы: Создайте модель артефакта (светящийся кристалл)

Разместите 10 артефактов по карте, скрыв их в труднодоступных местах

Добавьте визуальные эффекты для привлечения внимания игрока Настройте систему инвентаря: Используйте UI Editor для создания простого инвентаря

Настройте логику сбора предметов через Schematyc

Добавьте счетчик собранных артефактов

Этап 5: Добавление звука и финальные настройки

Настройте звуковое сопровождение: Добавьте фоновые звуки леса (шум ветра, пение птиц)

Настройте звуки шагов игрока в зависимости от поверхности

Добавьте звуки для стрельбы, сбора предметов и получения урона Создайте условия победы и поражения: Используйте Schematyc для отслеживания количества собранных артефактов

При сборе всех артефактов показывайте экран победы

При потере всего здоровья показывайте экран поражения Оптимизируйте производительность: Настройте уровни детализации (LOD) для объектов

Добавьте окклюзионные порталы для оптимизации рендеринга

Проведите профилирование и устраните узкие места производительности

Ключевые скриптовые элементы для игры "Forest Explorer":

Функционал Инструмент реализации Сложность Движение игрока Встроенный контроллер + настройки Input Bindings Низкая Стрельба Schematyc: Input → RaycastFromCamera → ApplyDamage Средняя ИИ противников AI System: NavMesh + Behavior Trees Высокая Сбор предметов Schematyc: OnTriggerEnter → AddToInventory → PlayEffect Средняя Система здоровья Schematyc: EntityVariables + UI Update Низкая Условия победы Schematyc: EventListener → CheckCondition → ShowUI Низкая

Тестирование и отладка игры:

Используйте режим "Game" (клавиша G) для тестирования игрового процесса Проверьте корректность работы всех игровых механик Исправьте обнаруженные ошибки через Console и Schematyc Debugger Оптимизируйте производительность, используя встроенные инструменты профилирования Соберите финальную версию игры через меню "File" → "Export to Engine"

Создав этот базовый проект, вы получите практический опыт работы со всеми основными системами CryEngine и сможете использовать полученные знания для разработки более сложных игр. 🎮

Ресурсы для дальнейшего обучения и сообщество разработчиков

После создания первой игры на CryEngine логичным шагом будет углубление своих знаний и навыков. К счастью, существует множество ресурсов, которые помогут вам продвинуться от новичка до опытного разработчика. 📚

Официальные ресурсы CryEngine:

Документация CryEngine — исчерпывающее руководство по всем аспектам движка, доступное на официальном сайте

— исчерпывающее руководство по всем аспектам движка, доступное на официальном сайте CryEngine Marketplace — магазин готовых ассетов, инструментов и шаблонов проектов

— магазин готовых ассетов, инструментов и шаблонов проектов Официальный YouTube канал — регулярно обновляемая коллекция обучающих видео от разработчиков Crytek

— регулярно обновляемая коллекция обучающих видео от разработчиков Crytek CryEngine Learning — раздел с курсами и руководствами на официальном сайте

— раздел с курсами и руководствами на официальном сайте CryEngine Forums — форум, где можно задать вопросы и получить помощь от сообщества и сотрудников Crytek

Сторонние обучающие ресурсы:

Udemy — платформа с несколькими курсами по CryEngine, включая "CryEngine 5 Game Development Fundamentals"

— платформа с несколькими курсами по CryEngine, включая "CryEngine 5 Game Development Fundamentals" YouTube каналы — TechTrunk, Cryengine Tutorial, и Cry-Alex предлагают отличные обучающие материалы

— TechTrunk, Cryengine Tutorial, и Cry-Alex предлагают отличные обучающие материалы GameDev.net — форум с разделом, посвященным CryEngine, где опытные разработчики делятся знаниями

— форум с разделом, посвященным CryEngine, где опытные разработчики делятся знаниями 80 Level — ресурс с углубленными статьями о технических аспектах CryEngine

— ресурс с углубленными статьями о технических аспектах CryEngine Reddit r/cryengine — сообщество разработчиков, где можно получить быстрые ответы и советы

Книги по CryEngine:

"Game Development with CryEngine" by Packt Publishing

"CryEngine Game Programming with C++, C#, and Lua" by Packt Publishing

"Mastering CryEngine" by Packt Publishing

Инструменты для расширения возможностей:

Plugin SDK — набор инструментов для создания собственных плагинов

— набор инструментов для создания собственных плагинов GameSDK — комплект для разработки игр с готовыми шаблонами

— комплект для разработки игр с готовыми шаблонами Asset Browser Extensions — расширения для работы с различными типами ассетов

— расширения для работы с различными типами ассетов Visual Studio Integration — плагин для интеграции CryEngine с Visual Studio

— плагин для интеграции CryEngine с Visual Studio CryEngine Tools на GitHub — коллекция инструментов, созданных сообществом

Сообщества разработчиков:

Присоединение к сообществу — один из самых эффективных способов ускорить обучение и получить поддержку:

Discord сервер CryEngine — активное сообщество с каналами для разных аспектов разработки

— активное сообщество с каналами для разных аспектов разработки CryDev.net — сайт сообщества разработчиков на CryEngine

— сайт сообщества разработчиков на CryEngine GameDev Meetups — локальные встречи разработчиков, часто включающие обсуждения CryEngine

— локальные встречи разработчиков, часто включающие обсуждения CryEngine Хакатоны CryEngine — соревнования по разработке игр, проводимые Crytek

— соревнования по разработке игр, проводимые Crytek Indie Developer Program — программа поддержки независимых разработчиков от Crytek

Путь развития разработчика CryEngine:

Для систематического развития навыков рекомендуется следовать этой прогрессии:

Начальный уровень: Создание простых уровней и модификация существующих

Освоение базовых инструментов редактора

Изучение визуального скриптинга через Schematyc Средний уровень: Создание полноценных игровых уровней с собственными ассетами

Программирование на Lua для расширения функционала

Глубокое изучение системы искусственного интеллекта Продвинутый уровень: Разработка на C++ для создания новых геймплейных систем

Модификация шейдеров для создания уникальных визуальных эффектов

Оптимизация производительности и многопоточность Профессиональный уровень: Создание собственных плагинов и расширений для CryEngine

Модификация исходного кода движка (доступно по специальной лицензии)

Разработка кроссплатформенных проектов и оптимизация для различных устройств

Типичные ошибки начинающих разработчиков и как их избежать:

Слишком амбициозные проекты — начинайте с малого и постепенно усложняйте задачи

— начинайте с малого и постепенно усложняйте задачи Игнорирование оптимизации на ранних этапах — учитывайте производительность с самого начала

— учитывайте производительность с самого начала Непонимание рабочего процесса — следуйте рекомендуемым практикам разработки

— следуйте рекомендуемым практикам разработки Отсутствие контроля версий — используйте Git или Perforce для управления проектом

— используйте Git или Perforce для управления проектом Недостаточное тестирование — регулярно тестируйте проект на разных конфигурациях

Следуя этим рекомендациям и активно используя доступные ресурсы, вы сможете развить свои навыки разработки на CryEngine и создавать все более сложные и качественные игровые проекты. Помните, что ключом к успеху является практика, настойчивость и постоянное обучение. 💪

Превратите восхищение играми на CryEngine в навык создавать их самостоятельно. Овладев основами этого мощного движка, вы получаете не просто техническое знание, а инструмент для воплощения собственных идей в виртуальной реальности. Начните с малого — простой игровой механики или небольшого уровня — и постепенно двигайтесь к более сложным проектам. Каждая созданная вами интерактивная сцена, каждый написанный скрипт и каждая решённая проблема приближают вас к мастерству. Разработка игр — это марафон, а не спринт, и теперь у вас есть карта для этого путешествия.

Читайте также