Godot Engine: создайте свою первую игру без опыта программирования

Для кого эта статья:

Новички в разработке игр, желающие начать с простого движка

Любители и начинающие программисты, заинтересованные в game-dev

Люди, ищущие доступные инструменты для реализации своих игровых идей без глубоких знаний программирования Мечтали создать собственную игру, но пугала сложность движков и кодирования? Godot Engine меняет правила игры! 🎮 Этот мощный open-source инструмент разрушает барьеры между идеей и реализацией, позволяя даже новичкам без опыта программирования создавать впечатляющие проекты. В этой статье мы шаг за шагом разберем основы Godot и реализуем простую, но увлекательную игру — вы удивитесь, насколько это доступно!

Что такое Godot и почему он идеален для начинающих

Godot Engine — это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом для создания как 2D, так и 3D игр. Релиз стабильной версии Godot 4.0 в 2023 году вывел движок на новый уровень, сделав его серьезным конкурентом Unity и Unreal Engine. При этом для новичков Godot предлагает несколько ключевых преимуществ:

Низкий порог входа — интуитивно понятный интерфейс и логичная структура проекта

— интуитивно понятный интерфейс и логичная структура проекта Легкий в освоении язык GDScript — похож на Python, идеален для начинающих программистов

— похож на Python, идеален для начинающих программистов Система узлов (nodes) — позволяет строить игру как конструктор, соединяя компоненты

— позволяет строить игру как конструктор, соединяя компоненты Отсутствие роялти — создавайте коммерческие проекты без дополнительных выплат

— создавайте коммерческие проекты без дополнительных выплат Компактность — весит менее 100 МБ и запускается даже на слабых компьютерах

Характеристика Godot Unity Unreal Engine Размер установщика ~70 МБ ~3 ГБ ~15 ГБ Язык программирования GDScript (похож на Python) C# C++, Blueprints Кривая обучения Низкая Средняя Высокая Стоимость Бесплатно Бесплатно до $100K годового дохода Бесплатно до $1M годового дохода

Михаил Вершинин, разработчик игр-инди Когда я только начинал свой путь в геймдеве, Unity казался мне неприступной крепостью с тысячами настроек и параметров. После двух недель борьбы я был готов сдаться. Случайно наткнулся на Godot в Discord-сообществе разработчиков — скачал из любопытства и был поражен. В первый же день я сумел создать персонажа и настроить базовое управление! Через неделю моя первая мини-игра уже работала на Android. Сейчас, три года спустя, я выпустил четыре инди-проекта на Godot, два из которых принесли прибыль. Если бы я начинал сейчас, я бы без сомнений выбрал Godot — он позволяет сосредоточиться на создании игры, а не изучении движка.

Установка и настройка Godot для разработки игр

Godot поражает своей простотой установки и настройки — процесс займет буквально несколько минут. Скачивание, распаковка, запуск — и вы уже готовы создавать игры! 🔥

Шаг 1: Загрузка Godot

Перейдите на официальный сайт godotengine.org

Выберите версию для вашей операционной системы (Windows, macOS, Linux)

Решите между Godot 4.x (новейшая) и Godot 3.x (более стабильная для начинающих)

Загрузите стандартную версию (не .NET, если вы не планируете работать с C#)

Шаг 2: Установка и запуск Одно из главных преимуществ Godot — он не требует классической установки:

Для Windows: распакуйте скачанный архив в любую папку и запустите Godot.exe

Для macOS: перетащите приложение в папку Applications

Для Linux: распакуйте архив и запустите исполняемый файл

Шаг 3: Настройка рабочего пространства При первом запуске вас встретит Project Manager. Для создания нового проекта:

Нажмите "New Project"

Введите название проекта

Выберите расположение для хранения файлов

Выберите шаблон рендеринга (для начала рекомендую "Forward+")

Нажмите "Create & Edit"

Шаг 4: Ознакомление с интерфейсом Интерфейс Godot интуитивно понятен и делится на несколько ключевых областей:

FileSystem — файловый менеджер проекта

— файловый менеджер проекта Scene — основная рабочая область для визуального редактирования

— основная рабочая область для визуального редактирования Inspector — просмотр и изменение свойств выбранных объектов

— просмотр и изменение свойств выбранных объектов Node — иерархическая структура сцены

— иерархическая структура сцены Output/Debugger — консоль для отслеживания ошибок и отладки

Горячая клавиша Действие Когда использовать F5 Запустить проект Тестирование игры F6 Запустить текущую сцену Тестирование отдельной сцены Ctrl+S Сохранить сцену Регулярно во время работы Ctrl+B Запустить проект в браузере Тестирование HTML5 экспорта Ctrl+A Выбрать все узлы Массовое редактирование

Теперь, когда Godot установлен и настроен, вы готовы приступить к изучению его основных концепций и создать свою первую игру!

Основы GDScript и система узлов в игровом движке

GDScript и система узлов — фундаментальные концепции Godot, которые нужно понять для создания игр. Рассмотрим, как они работают и взаимодействуют между собой. 🧩

GDScript: Python-подобный язык для геймдева GDScript был создан специально для Godot и имеет синтаксис, похожий на Python — с отступами вместо фигурных скобок и понятной структурой. Это делает его идеальным для начинающих программистов:

Вот простой пример кода на GDScript, который заставит персонажа двигаться:

gdscript Скопировать код extends CharacterBody2D var speed = 400 # Скорость движения в пикселях в секунду func _process(delta): var direction = Vector2.ZERO if Input.is_action_pressed("ui_right"): direction.x += 1 if Input.is_action_pressed("ui_left"): direction.x -= 1 if Input.is_action_pressed("ui_down"): direction.y += 1 if Input.is_action_pressed("ui_up"): direction.y -= 1 # Нормализация вектора для диагонального движения if direction.length() > 0: direction = direction.normalized() # Применение движения velocity = direction * speed move_and_slide()

Ключевые особенности GDScript:

Динамическая типизация с опциональной строгой типизацией

Встроенная поддержка векторов и других игровых математических типов

Автоматическое управление памятью

Быстрое время компиляции для итеративной разработки

Тесная интеграция с редактором Godot

Система узлов: основа всего в Godot В Godot все строится на концепции узлов (nodes). Узел — это базовый строительный блок, который может выполнять определенную функцию: отображать спрайт, проигрывать звук, обрабатывать физику и т.д.

Основные типы узлов, которые вы будете использовать:

Node2D/Node3D — базовые узлы для 2D и 3D объектов соответственно

— базовые узлы для 2D и 3D объектов соответственно Sprite2D — отображает 2D изображение

— отображает 2D изображение Area2D — определяет область для обнаружения столкновений

— определяет область для обнаружения столкновений CollisionShape2D — задает форму для физических столкновений

— задает форму для физических столкновений AnimationPlayer — управляет анимациями

— управляет анимациями AudioStreamPlayer — проигрывает звуки

— проигрывает звуки Camera2D — контролирует вид игрока

Узлы организуются в древовидную структуру, называемую сценой (Scene). Каждый узел может иметь дочерние узлы, наследующие трансформацию родителя.

Анна Соколова, преподаватель геймдизайна Помню одного студента, Максима, который месяц пытался освоить Unity, но постоянно путался в компонентах и скриптах. Он был готов бросить мечту о создании игр. На занятии я показала ему Godot и его систему узлов. В тот момент в его глазах что-то щелкнуло! "Это же как конструктор Lego", – сказал он. За одну неделю Максим создал прототип платформера, который планировал делать несколько месяцев. Самое удивительное произошло через полгода, когда он принес на оценку свою игру-головоломку с процедурной генерацией уровней. Узловая система Godot позволила ему мыслить модульно и структурировано, превратив запутанные алгоритмы в понятные компоненты. Сейчас Максим работает в инди-студии и продолжает использовать Godot. Его история показывает, что иногда правильный инструмент важнее бесконечных часов обучения.

Сигналы: коммуникация между узлами Godot использует систему сигналов для общения между узлами. Это аналог системы событий: один узел отправляет сигнал, а другие могут на него реагировать.

Пример подключения сигнала через код:

gdscript Скопировать код func _ready(): $Button.connect("pressed", Callable(self, "_on_button_pressed")) func _on_button_pressed(): print("Кнопка была нажата!")

В редакторе это делается через вкладку Node, выбрав сигнал и указав целевой метод.

Создаем простую 2D-игру на Godot: пошаговое руководство

Давайте создадим простую, но увлекательную игру-платформер, где игрок управляет персонажем, собирает монетки и избегает врагов. Этот практический пример поможет вам освоить основы Godot! 🎮

Шаг 1: Настройка проекта

Создайте новый проект в Godot Выберите шаблон для 2D-игры Установите основную сцену: нажмите Scene -> New Scene Добавьте корневой узел Node2D и переименуйте его в "Game" Сохраните сцену (Ctrl+S) как "game.tscn" в папке "scenes"

Шаг 2: Создаем персонажа игрока Создадим отдельную сцену для персонажа:

Scene -> New Scene Добавьте корневой узел CharacterBody2D и назовите его "Player" Добавьте дочерний узел Sprite2D Добавьте в Sprite2D простое изображение персонажа (можно использовать плейсхолдер – разноцветный квадрат) Добавьте узел CollisionShape2D для обработки столкновений В CollisionShape2D добавьте форму (например, RectangleShape2D) Сохраните сцену как "player.tscn"

Теперь добавим скрипт для управления персонажем:

Нажмите правой кнопкой на узел Player -> Attach Script Назовите скрипт "player.gd" Введите следующий код:

gdscript Скопировать код extends CharacterBody2D const SPEED = 300.0 const JUMP_VELOCITY = -400.0 var gravity = 980 var score = 0 func _physics_process(delta): # Добавляем гравитацию if not is_on_floor(): velocity.y += gravity * delta # Обрабатываем прыжок if Input.is_action_just_pressed("ui_accept") and is_on_floor(): velocity.y = JUMP_VELOCITY # Получаем направление движения var direction = Input.get_axis("ui_left", "ui_right") if direction: velocity.x = direction * SPEED else: velocity.x = move_toward(velocity.x, 0, SPEED) move_and_slide() func collect_coin(): score += 1 print("Score: ", score) func hit_by_enemy(): print("Game Over!") get_tree().reload_current_scene()

Шаг 3: Создаем уровень Вернемся к нашей основной сцене "game.tscn" и построим уровень:

Добавьте узел StaticBody2D для земли Добавьте дочерний узел CollisionShape2D Настройте форму коллизии как прямоугольник Добавьте узел Sprite2D для визуального представления земли Создайте несколько таких платформ на разных высотах Вставьте сцену игрока: нажмите Instance Child Scene и выберите "player.tscn"

Шаг 4: Добавляем монетки Создадим новую сцену для монетки:

Новая сцена с корневым узлом Area2D, назовите "Coin" Добавьте Sprite2D с изображением монетки Добавьте CollisionShape2D (например, CircleShape2D) Прикрепите скрипт "coin.gd":

gdscript Скопировать код extends Area2D func _ready(): connect("body_entered", Callable(self, "_on_body_entered")) func _on_body_entered(body): if body.has_method("collect_coin"): body.collect_coin() queue_free() # Удаляем монетку после сбора

Теперь вернитесь к сцене игры и добавьте несколько монеток, разместив их на уровне.

Шаг 5: Добавляем врага По аналогии создадим простого врага:

Новая сцена с корневым узлом CharacterBody2D, назовите "Enemy" Добавьте Sprite2D и CollisionShape2D Прикрепите скрипт "enemy.gd":

gdscript Скопировать код extends CharacterBody2D var speed = 100 var direction = Vector2.RIGHT func _physics_process(delta): # Простое движение влево-вправо var collision = move_and_collide(direction * speed * delta) if collision: direction = -direction # Разворачиваемся при столкновении func _on_detection_area_body_entered(body): if body.has_method("hit_by_enemy"): body.hit_by_enemy()

Добавьте дочерний узел Area2D для обнаружения игрока В Area2D добавьте CollisionShape2D большего размера Подключите сигнал bodyentered от Area2D к методу ondetectionareabodyentered

Добавьте врагов в сцену игры и разместите их на уровне.

Шаг 6: Финальные штрихи Добавим интерфейс для отображения счета:

В сцене игры добавьте узел CanvasLayer Добавьте дочерний узел Label Настройте шрифт и позицию метки Добавьте скрипт для обновления счета

Вот и всё! Запустите игру, нажав F5, и наслаждайтесь своим первым проектом на Godot! Ваш персонаж должен двигаться, прыгать, собирать монетки и избегать врагов.

Путь к совершенству: ресурсы для дальнейшего обучения

Создание первой простой игры — это только начало вашего пути в Godot! Чтобы углубить свои знания и стать опытным разработчиком, воспользуйтесь этими ценными ресурсами. 📚

Официальная документация и учебники

Документация Godot — исчерпывающее руководство по всем аспектам движка

— исчерпывающее руководство по всем аспектам движка Godot Step by Step — официальные учебники для новичков

— официальные учебники для новичков Godot Demo Projects — коллекция примеров проектов от разработчиков Godot

— коллекция примеров проектов от разработчиков Godot GDQuest — учебные материалы высокого качества, некоторые бесплатны

— учебные материалы высокого качества, некоторые бесплатны KidsCanCode — отличные туториалы для начинающих

Онлайн-сообщества и форумы Подключитесь к активным сообществам Godot для получения помощи и обмена опытом:

Godot Forum — официальный форум с ответами на большинство вопросов

— официальный форум с ответами на большинство вопросов Godot Discord — более 50 000 участников, готовых помочь с любым вопросом

— более 50 000 участников, готовых помочь с любым вопросом Reddit r/godot — популярный сабреддит с обсуждениями и обменом ресурсами

— популярный сабреддит с обсуждениями и обменом ресурсами GitHub Issues — для отчетов об ошибках и предложений по улучшению

— для отчетов об ошибках и предложений по улучшению StackOverflow с тегом godot — для технических вопросов

Курсы и видеоуроки Структурированное обучение может значительно ускорить ваш прогресс:

Udemy — несколько хороших курсов по Godot (например, "Godot 4 Game Development" от разных авторов)

— несколько хороших курсов по Godot (например, "Godot 4 Game Development" от разных авторов) YouTube — каналы HeartBeast, GDQuest, Brackeys имеют отличные туториалы

— каналы HeartBeast, GDQuest, Brackeys имеют отличные туториалы Godot Recipes — готовые решения распространенных задач в разработке игр

Проекты для практики Лучший способ учиться — это практика! Вот проекты для постепенного наращивания навыков:

Уровень сложности Тип проекта Навыки для освоения Начальный Pong или Breakout Базовая физика, ввод пользователя, игровой цикл Начальный Flappy Bird клон Спавн объектов, управление сложностью Средний Платформер Анимации, уровни, враги с AI Средний Top-down шутер Прицеливание, спавн врагов, улучшения Продвинутый RPG с диалогами Сохранение/загрузка, система инвентаря Продвинутый Стратегия Pathfinding, ресурсы, AI противников

Книги по Godot и геймдизайну Для глубокого понимания принципов геймдева:

"Godot Engine Game Development in 24 Hours" от Ariel Manzur и George Marques

от Ariel Manzur и George Marques "Godot Engine Game Development Projects" от Chris Bradfield

от Chris Bradfield "The Art of Game Design: A Book of Lenses" от Jesse Schell — для понимания геймдизайна

Полезные плагины и инструменты Расширьте возможности Godot с помощью этих инструментов:

Aseprite — для создания пиксельной графики

— для создания пиксельной графики Dialogic — плагин для создания диалоговых систем

— плагин для создания диалоговых систем GUT (Godot Unit Test) — для тестирования вашей игры

— для тестирования вашей игры Godot Plugin Pack — набор полезных плагинов для разработки

Помните: путь к мастерству — это постоянная практика. Начинайте с малого, постепенно усложняйте проекты и не бойтесь экспериментировать. Сообщество Godot всегда готово помочь вам на этом пути! 🚀

Godot Engine открывает новую эру в разработке игр, где технические барьеры уступают место творчеству. Вы теперь знаете, как установить движок, использовать его ключевые функции и создать простую, но полноценную игру. Следующий шаг — это практика и эксперименты. Помните, что каждый великий разработчик игр когда-то создал свой первый примитивный проект. Постепенно усложняйте свои игры, изучайте новые механики и делитесь своими творениями с сообществом. Индустрия независимых игр нуждается в свежих идеях, и теперь у вас есть инструменты для их воплощения!

