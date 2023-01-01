Unreal Engine: создание 3D игр с нуля – полное руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие разработчики игр и студенты, интересующиеся созданием 3D игр.

Опытные разработчики, желающие освоить Unreal Engine и его возможности.

Креативные люди, желающие погрузиться в мир визуального повествования и геймдева. Представьте: вы держите в руках не просто руководство, а ключ к созданию миров, где правила физики подчиняются вашим замыслам, а герои оживают по вашей команде. Unreal Engine — это не просто движок для игр, это мощный инструмент визуального повествования, доступный как начинающим разработчикам, так и профессионалам. Готовы создать свою первую 3D игру без предварительного опыта программирования? Или, может быть, вы опытный разработчик, желающий освоить новую платформу? В любом случае, это руководство проведет вас через каждый этап процесса — от установки программного обеспечения до публикации вашей игры. 🎮

Основы Unreal Engine для создания 3D игр

Unreal Engine — это не просто инструмент, это экосистема, созданная Epic Games, которая позволяет разрабатывать игры любой сложности. Текущая версия Unreal Engine 5 произвела революцию в разработке с инновационными технологиями Nanite и Lumen. Прежде чем погрузиться в создание игр, важно понимать архитектуру и ключевые компоненты движка. 🔍

Установка Unreal Engine начинается с загрузки Epic Games Launcher с официального сайта. После установки лаунчера вы сможете скачать сам движок. Выберите версию, подходящую для ваших целей — UE5 для новых проектов или UE4.27 для совместимости с существующими ресурсами.

Интерфейс Unreal Engine может показаться сложным на первый взгляд, но он логически структурирован для максимальной продуктивности:

Content Browser — библиотека всех ваших ресурсов

— библиотека всех ваших ресурсов Viewport — окно для визуализации и редактирования сцены

— окно для визуализации и редактирования сцены World Outliner — иерархический список объектов сцены

— иерархический список объектов сцены Details Panel — настройки выбранного объекта

— настройки выбранного объекта Toolbar — быстрый доступ к основным инструментам

Ключевые концепции, которые нужно понять при работе с UE:

Концепция Описание Применение Actor Базовый объект, который можно разместить в мире Персонажи, предметы, триггеры Component Функциональные блоки, из которых состоят акторы Mesh, Collision, Physics Blueprint Визуальная система программирования Игровая логика без написания кода Material Определяет внешний вид объекта Текстуры, отражения, шероховатость Level Игровой уровень или карта Игровое пространство и его объекты

Для успешного старта рекомендую начать с шаблонов проектов, которые предлагает Unreal Engine. Они содержат базовую игровую механику и могут быть модифицированы под ваши потребности. Особенно полезны шаблоны First Person и Third Person для понимания управления персонажем.

Алексей Ковалёв, Технический директор игровой студии Помню свой первый проект на Unreal Engine — простой шутер от первого лица. Я недооценил мощь движка и пытался программировать каждую мелочь вручную на C++. Потратил неделю, чтобы создать систему передвижения персонажа, а потом обнаружил, что в стандартном шаблоне First Person уже есть всё необходимое! Это был важный урок: прежде чем изобретать велосипед, изучите документацию и готовые компоненты. Сейчас моя команда разрабатывает ААА-проект, и мы по-прежнему используем много стандартных решений UE, дорабатывая их под наши нужды. Это экономит нам месяцы работы.

Настройка проекта и работа с редактором уровней

Создание нового проекта в Unreal Engine — это первый шаг к воплощению вашей игровой концепции. При запуске Epic Games Launcher выберите вкладку "Unreal Engine" и нажмите "Create New" (Создать новый). Здесь вы увидите множество шаблонов, которые определят базовую структуру вашего проекта. 📝

Для начинающих оптимально выбрать шаблон "Game" с подкатегорией "First Person" или "Third Person", в зависимости от типа игры, которую вы хотите создать. Установите следующие параметры проекта:

Blueprint или C++ — для новичков рекомендую Blueprint

— для новичков рекомендую Blueprint Starter Content — включите для получения базовых ресурсов

— включите для получения базовых ресурсов Ray Tracing — включайте только если ваше оборудование поддерживает

— включайте только если ваше оборудование поддерживает Project Location — выберите путь с коротким английским названием без пробелов

После создания проекта вы окажетесь в редакторе уровней — центральном инструменте для построения игровых миров. Рассмотрим ключевые аспекты работы с ним:

1. Создание и редактирование ландшафта

Для создания ландшафта выберите "Landscape Mode" в панели инструментов. Настройте размеры вашей территории и начните формировать рельеф с помощью инструментов Sculpt, Smooth, Flatten и других. Добавьте материалы ландшафта (трава, грязь, камни) через систему слоёв.

2. Размещение объектов

Content Browser содержит все доступные ресурсы. Перетащите объекты в сцену и используйте инструменты трансформации (перемещение, вращение, масштабирование) для их позиционирования. Для точного выравнивания объектов используйте Grid Snapping (привязку к сетке) — нажмите End для включения/выключения.

3. Освещение сцены

Базовое освещение включает:

Directional Light — имитирует солнечный свет

— имитирует солнечный свет Point Light — источник света, распространяющийся во все стороны

— источник света, распространяющийся во все стороны Spot Light — направленный конусообразный луч света

— направленный конусообразный луч света Sky Light — ambient-освещение, захватывающее окружение

После размещения источников света не забудьте выполнить построение освещения через Build → Build Lighting Only.

4. Настройка навигации

Для ИИ и персонажей необходимо настроить навигационную сетку. Выберите Window → AI Debugging → Navigation и настройте NavMeshBoundsVolume, охватывающий игровую область. Затем запустите построение навигации через Build → Build All Levels.

5. Создание игровой логики уровня

Используйте специальные акторы для создания игровых событий:

Тип актора Назначение Примеры использования Trigger Volume Запуск событий при входе игрока в зону Открытие дверей, запуск кат-сцен Player Start Определение начальной позиции игрока Точка спауна после загрузки уровня Blueprint Actors Объекты с пользовательской логикой Интерактивные элементы, противники Level Blueprint Сценарий событий уровня Глобальная логика, последовательности Level Streaming Volume Управление загрузкой/выгрузкой частей уровня Оптимизация больших открытых миров

Для доступа к Level Blueprint нажмите Blueprints → Open Level Blueprint. Здесь можно создать логику, специфичную для текущего уровня, например, триггеры событий при определенных действиях игрока.

Важно регулярно тестировать уровень в игровом режиме, нажав Play в панели инструментов или клавишу Alt+P. Это позволит оценить игровой опыт и выявить проблемы на ранних стадиях разработки. 🎮

Программирование игровой механики с Blueprint и C++

Создание игровой механики — сердце разработки игр, и Unreal Engine предлагает два основных подхода: визуальное программирование с помощью Blueprints и традиционное кодирование на C++. Выбор между ними зависит от ваших навыков и сложности задачи. 🧩

Blueprints: визуальное программирование без барьеров

Blueprint — это система визуального скриптинга, которая позволяет создавать игровую логику без написания кода. Работа с Blueprint происходит через соединение узлов (nodes) и создание связей между ними.

Для создания нового Blueprint класса:

В Content Browser кликните правой кнопкой мыши → Blueprint Class Выберите родительский класс (например, Actor для статичных объектов или Character для игровых персонажей) Задайте имя и откройте редактор Blueprint

Редактор Blueprint состоит из нескольких основных вкладок:

Viewport — предпросмотр и редактирование компонентов

— предпросмотр и редактирование компонентов Construction Script — скрипт инициализации при создании объекта

— скрипт инициализации при создании объекта Event Graph — основная логика поведения объекта

— основная логика поведения объекта Functions — пользовательские функции для повторного использования кода

Основные элементы программирования в Blueprint:

Events (События) — триггеры, запускающие последовательность действий (Begin Play, Tick, Input)

— триггеры, запускающие последовательность действий (Begin Play, Tick, Input) Variables (Переменные) — хранение данных различных типов (числа, строки, ссылки на объекты)

— хранение данных различных типов (числа, строки, ссылки на объекты) Flow Control — управление потоком выполнения (Branch, Sequence, For Loop)

— управление потоком выполнения (Branch, Sequence, For Loop) Functions (Функции) — повторно используемые блоки логики с возможностью входных и выходных параметров

Мария Соколова, Ведущий геймдизайнер Когда я только начинала работу с Unreal Engine, я столкнулась с задачей создать систему прыжков с двойным ускорением для главного персонажа. Изучив традиционный подход с наследованием от Character класса, я потратила несколько дней, пытаясь заставить это работать с C++. Но стоило мне перейти на Blueprint, я реализовала всю механику за 2 часа! Секрет был в том, что я могла мгновенно видеть результаты изменений и отлаживать логику прямо в редакторе. Позже, конечно, мы перенесли критические части в C++ для оптимизации, но Blueprint позволил быстро прототипировать и тестировать идеи. Сейчас в нашей студии мы всегда начинаем с Blueprint и только потом решаем, что стоит переписать на C++.

C++: мощь и производительность

C++ в Unreal Engine обеспечивает максимальную производительность и контроль над игровой логикой. Для работы с C++ требуется установленная среда разработки (Visual Studio для Windows, Xcode для Mac).

Для создания нового C++ класса:

В редакторе UE выберите Tools → New C++ Class Выберите родительский класс Задайте имя класса и дождитесь генерации файлов и открытия IDE

Структура типичного C++ класса в UE:

cpp Скопировать код // MyActor.h UCLASS() class MYGAME_API AMyActor : public AActor { GENERATED_BODY() public: AMyActor(); virtual void BeginPlay() override; virtual void Tick(float DeltaTime) override; UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite) float Health; UFUNCTION(BlueprintCallable) void TakeDamage(float DamageAmount); };

Ключевые макросы UE для C++:

UCLASS() — декларирует класс для использования в UE

— декларирует класс для использования в UE GENERATED_BODY() — генерирует необходимый код для интеграции с UE

— генерирует необходимый код для интеграции с UE UPROPERTY() — декларирует свойство с дополнительными спецификаторами (EditAnywhere, Replicated и т.д.)

— декларирует свойство с дополнительными спецификаторами (EditAnywhere, Replicated и т.д.) UFUNCTION() — декларирует функцию с дополнительными спецификаторами (BlueprintCallable, Server и т.д.)

Интеграция Blueprint и C++

Оптимальным подходом является гибрид Blueprint и C++:

Создавайте базовые классы на C++ с определением основной функциональности

Расширяйте эти классы через Blueprint для специфичной игровой логики

Используйте UPROPERTY и UFUNCTION с BlueprintReadWrite/BlueprintCallable для экспорта свойств и методов в Blueprint

Для более сложных игровых механик рекомендую использовать компонентную архитектуру. Создавайте отдельные компоненты (UActorComponent) для различных аспектов геймплея (здоровье, инвентарь, системы передвижения) и комбинируйте их для создания сложных акторов. Это обеспечивает модульность и переиспользование кода. ⚙️

Создание визуальных эффектов и оптимизация графики

Визуальные эффекты превращают хороший геймплей в незабываемый опыт. Unreal Engine предлагает мощные инструменты для создания впечатляющей графики, начиная от базовых материалов до сложных партикульных систем и пост-обработки. 🌟

Материалы и шейдеры

Материалы в UE определяют внешний вид объектов. Для создания нового материала:

В Content Browser кликните правой кнопкой мыши → Material Дайте ему название и откройте Material Editor Создайте граф шейдера, соединяя ноды для определения поверхностных свойств

Основные свойства материала:

Base Color — основной цвет поверхности

— основной цвет поверхности Metallic — металличность (0-1)

— металличность (0-1) Specular — интенсивность бликов

— интенсивность бликов Roughness — шероховатость поверхности

— шероховатость поверхности Normal — карта нормалей для детализации поверхности

— карта нормалей для детализации поверхности Emissive — самосвечение (например, неоновые эффекты)

Для более эффективной работы используйте Material Instances — облегченные варианты материалов, позволяющие изменять параметры без перекомпиляции шейдера:

В базовом материале создайте Parameters (правый клик → Create Parameter) Кликните правой кнопкой на материал → Create Material Instance В Material Instance изменяйте значения параметров для разных вариаций

Система частиц Niagara

Niagara — современная система частиц UE для создания эффектов огня, дыма, искр, магии и других динамических явлений:

Content Browser → правый клик → FX → Niagara System В Niagara Editor добавьте эмиттеры через "+" Настройте параметры спавна, движения и времени жизни частиц Добавьте модули для управления цветом, размером, вращением

Ключевые концепции Niagara:

Emitters — источники частиц с индивидуальными настройками

— источники частиц с индивидуальными настройками Systems — контейнеры, объединяющие несколько эмиттеров

— контейнеры, объединяющие несколько эмиттеров Modules — блоки функциональности (спавн, движение, рендеринг)

— блоки функциональности (спавн, движение, рендеринг) Parameters — значения, управляющие поведением системы

Пост-обработка и объемные эффекты

Для настройки пост-обработки добавьте в уровень объект Post Process Volume и настройте:

Exposure — контроль общей яркости сцены

— контроль общей яркости сцены Color Grading — коррекция цветовой температуры, теней, средних тонов и светов

— коррекция цветовой температуры, теней, средних тонов и светов Bloom — свечение вокруг ярких объектов

— свечение вокруг ярких объектов Depth of Field — глубина резкости для фокусировки внимания

— глубина резкости для фокусировки внимания Motion Blur — размытие движения для большего динамизма

— размытие движения для большего динамизма Screen Space Reflections — отражения в реальном времени

Оптимизация графики для различных платформ

Оптимизация критична для обеспечения стабильной производительности:

Техника оптимизации Описание Примерный выигрыш в FPS LOD (Level of Detail) Использование моделей с меньшим количеством полигонов на расстоянии 20-40% Texture Streaming Загрузка текстур по мере необходимости 10-20% (снижение использования памяти) Occlusion Culling Не рендерить объекты, закрытые другими объектами 15-30% Material Instancing Использование Material Instances вместо уникальных материалов 5-10% GPU Profiling Анализ производительности для выявления узких мест Зависит от выявленных проблем

Для мобильных платформ особенно важно:

Уменьшение разрешения текстур (2048→1024 или 512 для мелких деталей)

Ограничение количества источников света и динамических теней

Использование Mobile-специфичных шейдеров и материалов

Оптимизация партикульных эффектов (меньше частиц, проще математика)

Для профилирования и оптимизации используйте встроенные инструменты UE:

Stat FPS — базовая информация о частоте кадров

— базовая информация о частоте кадров Stat Unit — время, затрачиваемое на различные этапы рендеринга

— время, затрачиваемое на различные этапы рендеринга Stat GPU — детальная информация о работе графического процессора

— детальная информация о работе графического процессора GPU Visualizer — визуальное представление производительности различных элементов сцены

При создании визуальных эффектов следуйте принципу баланса: эффектные визуальные решения должны поддерживать геймплей и атмосферу, а не отвлекать от них. Тщательно тестируйте производительность на целевых платформах и будьте готовы идти на компромиссы ради плавной игры. 💻

Тестирование, отладка и публикация готовой 3D игры

Финальный этап разработки игры требует такого же внимания, как и сам процесс создания. Тестирование, отладка и публикация — критические шаги, определяющие успех вашего проекта. 🔍

Тестирование игры

Эффективное тестирование должно быть систематическим и охватывать все аспекты игры:

Функциональное тестирование — проверка работоспособности всех механик и систем

— проверка работоспособности всех механик и систем Стресс-тестирование — проверка поведения игры при экстремальных условиях

— проверка поведения игры при экстремальных условиях Тестирование производительности — анализ FPS и использования ресурсов

— анализ FPS и использования ресурсов Тестирование совместимости — проверка на различных конфигурациях оборудования

— проверка на различных конфигурациях оборудования Playtest — тестирование реальными игроками для оценки игрового опыта

Создайте тест-план с конкретными сценариями проверок:

Определите список фич для тестирования Для каждой фичи опишите ожидаемое поведение Создайте тестовые сценарии, включающие как нормальное, так и аномальное поведение Документируйте все найденные проблемы

Отладка и исправление ошибок

Unreal Engine предоставляет мощные инструменты для отладки:

Print String — базовый инструмент для вывода значений переменных на экран

— базовый инструмент для вывода значений переменных на экран Blueprint Debugger — пошаговое выполнение Blueprint кода с отслеживанием переменных

— пошаговое выполнение Blueprint кода с отслеживанием переменных Visual Logger — запись и визуализация событий для отладки ИИ и сложных систем

— запись и визуализация событий для отладки ИИ и сложных систем C++ Debugging — стандартные инструменты отладки C++ через IDE

— стандартные инструменты отладки C++ через IDE Output Log — консоль движка с сообщениями об ошибках и предупреждениями

Типичные проблемы и способы их устранения:

Проблема Возможная причина Решение Низкая производительность Слишком сложные шейдеры, избыточные полигоны Профилирование с помощью Stat GPU, оптимизация ресурсоёмких элементов Краши при запуске Отсутствующие ресурсы, некорректные ссылки Проверка зависимостей через Reference Viewer Визуальные артефакты Проблемы с материалами, коллизиями, Z-fighting Проверка настроек рендеринга, коррекция глубины объектов Проблемы с ИИ Ошибки в NavMesh, поведенческом дереве AI Debugging Tools, Visual Logger Утечки памяти Неосвобожденные ресурсы, циклические ссылки Memory Profiler, проверка удаления временных объектов

Подготовка к публикации

Перед публикацией необходимо подготовить игру для конечных пользователей:

Оптимизация размера сборки: Включите только необходимые плагины

Удалите неиспользуемый контент

Сжатие текстур и аудио Настройка параметров сборки: Edit → Project Settings → Packaging

Определите целевые платформы

Настройте иконки, изображения загрузки, информацию о проекте Создание инсталлятора: Для Windows используйте NSIS или Inno Setup

Для macOS создайте DMG-образ

Для мобильных платформ подготовьте соответствующие пакеты (APK, IPA)

Процесс публикации

Для создания финальной сборки:

File → Package Project → выберите целевую платформу Укажите директорию для сохранения сборки Дождитесь завершения процесса (может занять значительное время)

Публикация на различных платформах:

Steam :

: Зарегистрируйтесь в Steamworks

Оплатите регистрационный взнос ($100)

Настройте страницу игры и загрузите билд через Steamworks

Epic Games Store :

: Заполните форму заявки на dev.epicgames.com

После одобрения получите доступ к Developer Portal

Настройте продукт и загрузите билд

Мобильные платформы :

: Для Google Play — зарегистрируйте аккаунт разработчика ($25)

Для App Store — зарегистрируйте аккаунт в Apple Developer Program ($99/год)

Следуйте правилам каждого магазина при публикации

После публикации важно продолжать поддержку игры: мониторинг отзывов, исправление обнаруженных проблем, выпуск обновлений с улучшениями. Используйте аналитику для понимания поведения игроков и принятия решений о дальнейшем развитии проекта. 🚀

Создание 3D игры на Unreal Engine — это путешествие, которое требует технических знаний, креативности и упорства. Но это путешествие, которое стоит пройти. Когда вы увидите, как ваши идеи обретают форму, как персонажи оживают, а игроки погружаются в созданный вами мир — вы поймете, почему разработка игр считается одним из самых вдохновляющих видов цифрового творчества. Двигатель Unreal Engine сделал этот путь доступнее, чем когда-либо прежде. Начните с малого, учитесь на ошибках, итерация и совершенствуйте свой проект. Сообщество разработчиков UE огромно и всегда готово помочь. Ваша первая игра может не стать хитом, но она станет бесценным опытом и фундаментом для будущих проектов. Главное — начать.

Читайте также