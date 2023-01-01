Visme: создание профессиональных презентаций и инфографики онлайн

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Маркетологи и дизайнеры, нуждающиеся в инструменте для создания визуального контента

Преподаватели и образовательные учреждения, стремящиеся улучшить обучение через визуализацию информации

Представители малого и среднего бизнеса, желающие сократить расходы на дизайн и создавать свои маркетинговые материалы Визуальный контент правит миром коммуникаций, но создавать профессионально выглядящие презентации и инфографику без специальных навыков кажется невыполнимой задачей. Многие из нас застревают в бесконечной борьбе с PowerPoint или платят дизайнерам суммы, которые могли бы потратить на развитие бизнеса. Visme меняет правила игры, предлагая универсальную платформу для создания впечатляющего визуального контента даже тем, кто никогда не открывал Adobe Illustrator. Разберемся, действительно ли этот инструмент способен превратить ваши идеи в профессиональные визуализации без многолетнего обучения и значительных вложений. 🚀

Хотите создавать визуальный контент на профессиональном уровне? Курс Профессия графический дизайнер от Skypro даст вам мощный фундамент дизайнерского мышления. Вы не только освоите инструменты вроде Visme, но и поймете принципы визуальной коммуникации, которые отличают любительские работы от профессиональных. Всего за 9 месяцев вы превратитесь из новичка в специалиста, способного создавать дизайн, который продает и убеждает.

Visme: что это за инструмент и его главные возможности

Visme — это облачная платформа для создания визуального контента, которая объединяет функциональность нескольких дизайнерских инструментов в одном интерфейсе. В отличие от узкоспециализированных решений, здесь вы найдете все необходимое для разработки презентаций, инфографики, отчетов, баннеров и даже анимированного контента. 🎨

Главное преимущество Visme — баланс между мощностью профессиональных графических редакторов и доступностью для пользователей без специальной подготовки. Инструмент предлагает интуитивно понятный интерфейс drag-and-drop, который позволяет быстро собирать визуальные проекты из готовых элементов.

Основные возможности Visme включают:

Создание презентаций с интерактивными элементами и анимационными эффектами

с интерактивными элементами и анимационными эффектами Разработка инфографики на основе шаблонов или с нуля

на основе шаблонов или с нуля Визуализация данных через интерактивные графики и диаграммы

через интерактивные графики и диаграммы Создание документов и отчетов с профессиональным оформлением

и отчетов с профессиональным оформлением Разработка маркетинговых материалов — баннеров, социальных постов, печатных материалов

— баннеров, социальных постов, печатных материалов Анимация объектов для создания динамического контента

для создания динамического контента Коллаборация с командой через совместный доступ и комментирование

Важным преимуществом Visme является обширная библиотека шаблонов, насчитывающая более 500 профессионально разработанных макетов. Это значительно ускоряет процесс создания контента и обеспечивает высокое качество конечного результата даже для новичков.

Тип контента Количество шаблонов Доступно в бесплатной версии Презентации 100+ Ограниченное количество Инфографика 200+ Ограниченное количество Отчеты и документы 50+ Ограниченное количество Социальные медиа 150+ Да Печатные материалы 100+ Да

Особого внимания заслуживает система управления брендом, позволяющая сохранять фирменные цвета, шрифты и логотипы для быстрого доступа. Это обеспечивает единообразие всех материалов и экономит время при создании серии связанных документов.

Елена Соколова, маркетинг-директор Когда мы запускали новый продукт, времени на разработку презентационных материалов оставалось катастрофически мало. У нас был контент, но не было ресурсов для создания визуально привлекательных слайдов и инфографики. Перебрав несколько решений, я остановилась на Visme. После 30 минут знакомства с интерфейсом, я создала первый черновик презентации, используя готовый шаблон и библиотеку иконок. Система сохранения фирменных цветов оказалась спасением — все 25 слайдов выглядели как единое целое, созданное профессиональным дизайнером. Особенно впечатлила возможность экспорта презентации в различных форматах. Мы использовали интерактивную версию для онлайн-демонстрации, PDF — для рассылки клиентам, а отдельные слайды экспортировали в JPG для социальных сетей. За неделю мы подготовили полный пакет материалов для запуска, сэкономив около 70% бюджета, который планировали потратить на аутсорсинг дизайна.

Создание профессиональных презентаций в Visme

Презентации — визитная карточка Visme. Инструмент предлагает множество функций, которые выводят ваши слайды на новый уровень по сравнению с традиционными решениями вроде PowerPoint. 📊

Процесс создания презентации в Visme начинает с выбора шаблона или чистого листа. Шаблоны разделены по категориям: бизнес, образование, маркетинг, отчеты — что упрощает поиск подходящего варианта для конкретной цели.

Ключевые преимущества презентаций в Visme:

Интерактивность — добавление кликабельных элементов, всплывающих окон и навигации

— добавление кликабельных элементов, всплывающих окон и навигации Анимация — настраиваемые эффекты появления и перехода элементов

— настраиваемые эффекты появления и перехода элементов Интеграция мультимедиа — видео, аудио, интерактивные опросы

— видео, аудио, интерактивные опросы Визуализация данных — простой в использовании инструмент для создания графиков

— простой в использовании инструмент для создания графиков Режим презентации — полноэкранный режим с возможностью управления

Особо стоит отметить инструменты для визуализации данных, которые выделяют Visme среди конкурентов. Вместо простого копирования графиков из Excel вы можете создавать интерактивные диаграммы прямо в презентации, загружая данные из CSV-файлов или вводя их вручную.

Еще одна полезная функция — это возможность создания нескольких версий презентации для разных аудиторий с помощью системы условного отображения контента. Например, вы можете подготовить детальную техническую презентацию для инженеров и более простую версию для руководителей, используя один и тот же файл.

Готовую презентацию можно:

Опубликовать в интернете с защитой паролем

Встроить на веб-сайт или в блог

Скачать в форматах PDF, PPTX, JPG или HTML5

Представить в режиме онлайн-презентации

Для тех, кто часто выступает перед аудиторией, важной функцией будет синхронизация презентации с вашими заметками докладчика, что позволяет держать ключевые моменты в поле зрения, не отвлекаясь на посторонние материалы.

Разработка инфографики: функционал и шаблоны

Инфографика — второй козырь Visme, позволяющий превращать сложные данные в наглядные визуальные истории без навыков дизайнера. 📈

Visme предлагает более 200 шаблонов инфографики, охватывающих различные стили и форматы:

Статистические — для визуализации данных и исследований

— для визуализации данных и исследований Процессные — для демонстрации этапов или рабочих процессов

— для демонстрации этапов или рабочих процессов Географические — с интерактивными картами различных регионов

— с интерактивными картами различных регионов Сравнительные — для сопоставления продуктов, услуг или идей

— для сопоставления продуктов, услуг или идей Хронологические — для создания временных шкал и историй

— для создания временных шкал и историй Иерархические — для визуализации структур и организаций

Редактор инфографики в Visme включает множество специализированных инструментов, которые упрощают создание профессионально выглядящих материалов:

Инструмент Функциональность Применение Data Widget Автоматическое создание диаграмм из таблиц Визуализация статистики Icon Library Более 100,000 иконок и иллюстраций Добавление визуальных акцентов Chart Engine Интерактивные графики с анимацией Динамическое представление данных Map Tool Редактируемые векторные карты стран и регионов Географическая визуализация Timeline Maker Шаблоны для создания хронологий Исторические и процессные инфографики

Особенно полезной функцией является возможность создания длинных вертикальных инфографик, что идеально подходит для блогов и социальных сетей. Visme автоматически оптимизирует длинные инфографики для просмотра на мобильных устройствах, обеспечивая хорошую читаемость на любом экране.

Михаил Денисов, преподаватель экономики В прошлом семестре я решил модернизировать свой курс макроэкономики, чтобы сделать сложные концепции более доступными для студентов. Традиционные учебники с графиками и формулами не вызывали энтузиазма у аудитории, и я заметил, что многие просто механически запоминают материал без реального понимания. Начав работать с Visme, я создал серию интерактивных инфографик, объясняющих ключевые экономические принципы — от инфляции до бизнес-циклов. Особенно полезными оказались анимированные графики, демонстрирующие изменения экономических показателей во времени. Для концепции "Совокупный спрос и предложение" я использовал интерактивную инфографику с возможностью изменять переменные и наблюдать результат. Студенты могли в режиме реального времени видеть, как государственные расходы или налоговая политика влияют на экономический баланс. Результаты превзошли мои ожидания: средний балл на финальном экзамене вырос на 15%, а в анонимных отзывах студенты отметили, что визуальный подход помог им действительно понять, а не просто запомнить материал. Теперь инфографика стала неотъемлемой частью моей методики преподавания, и я регулярно обновляю материалы с актуальными экономическими данными.

Тарифные планы: что доступно в бесплатной и платной версиях

Visme следует freemium-модели с бесплатным базовым планом и несколькими уровнями платной подписки. Это позволяет начать работу без вложений и переходить на расширенные функции по мере необходимости. 💰

Бесплатный план включает:

Создание до 5 проектов

Доступ к ограниченной библиотеке шаблонов

Базовые элементы дизайна и иконки

Экспорт в JPG и ограниченный PDF

100 МБ дискового пространства

Публикация с водяным знаком Visme

Ограничения бесплатной версии ощутимы, но она вполне подходит для ознакомления с функционалом и создания простых проектов. Водяные знаки и ограничение на количество проектов — главные стимулы для перехода на платные тарифы.

Платные планы разделены на три категории:

Standard ($15/месяц при годовой оплате) — для индивидуальных пользователей

— для индивидуальных пользователей Business ($29/месяц при годовой оплате) — для профессионалов с расширенными потребностями

— для профессионалов с расширенными потребностями Enterprise (индивидуальное ценообразование) — для корпоративных пользователей

С повышением тарифа увеличивается не только число доступных проектов и объем хранилища, но и функциональность:

Доступ к полной библиотеке шаблонов и элементов

Удаление водяных знаков

Расширенные форматы экспорта (HTML5, GIF, видео)

Загрузка собственных шрифтов

Управление доступом и командная работа

Аналитика просмотров и взаимодействия с контентом

Приоритетная техническая поддержка

План Business добавляет такие функции, как защита паролем, возможность скачивания презентаций в формате PowerPoint и проведение обучающих вебинаров. Enterprise-план включает интеграцию единого входа (SSO), управление доступом на уровне организации и персонального менеджера.

Важный нюанс: Visme предлагает специальные скидки для образовательных учреждений и некоммерческих организаций, что делает инструмент более доступным для этих секторов.

Visme vs конкуренты: преимущества для разных целевых групп

На рынке инструментов для создания визуального контента Visme конкурирует с несколькими известными решениями, каждое из которых имеет свои сильные и слабые стороны. 🥊

Для маркетологов и дизайнеров Visme выделяется следующими преимуществами:

Универсальность — одна платформа для различных типов контента

Расширенные возможности брендинга и сохранения фирменных элементов

Интерактивность и анимация без знания кода

Более гибкие инструменты визуализации данных по сравнению с Canva

Для преподавателей и образовательных учреждений ключевыми преимуществами будут:

Интерактивные презентации, повышающие вовлеченность студентов

Образовательные шаблоны, оптимизированные для учебных материалов

Возможность создания квизов и интерактивных упражнений

Специальные образовательные тарифы

Бизнес-аналитики и руководители оценят:

Продвинутые инструменты визуализации данных

Профессиональные шаблоны для отчетности

Возможность создания интерактивных дэшбордов

Инструменты защиты конфиденциальной информации

Малому и среднему бизнесу Visme предлагает:

Экономию на услугах дизайнеров при создании маркетинговых материалов

Готовые шаблоны для социальных сетей и печатных материалов

Доступные тарифные планы с постепенным масштабированием

Быстрый старт без специализированного обучения

В сравнении с конкурентами, Visme занимает промежуточную позицию между простыми инструментами типа Canva и профессиональными графическими редакторами. Он предлагает больше возможностей для создания сложного интерактивного контента, чем Canva или Piktochart, но остается более доступным для новичков, чем Adobe Creative Suite.

По сравнению с PowerPoint и Google Slides, Visme предлагает значительно более богатую библиотеку элементов дизайна и расширенные возможности публикации и распространения контента. Однако для коллаборативной работы над простыми презентациями Google Slides может быть более удобным решением из-за синхронного редактирования в реальном времени.

При сравнении с Prezi, другим популярным инструментом для интерактивных презентаций, Visme выигрывает в универсальности, предлагая не только презентации, но и другие форматы. Однако Prezi предоставляет более широкие возможности для нелинейных презентаций с зумированием.

Visme — это не просто еще один инструмент для создания презентаций или инфографики. Это комплексная платформа, которая демократизирует визуальную коммуникацию, делая её доступной для людей с разным уровнем подготовки и бюджетом. Выбирая между специализированными инструментами и универсальными решениями, стоит учитывать собственные потребности и рабочие процессы. Visme особенно эффективен для тех, кто регулярно создаёт различные типы визуального контента и ценит баланс между функциональностью и простотой использования. Платформа продолжает активно развиваться, добавляя новые функции и улучшая существующие, что делает её перспективным выбором для долгосрочного использования.

Читайте также