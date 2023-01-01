Crello: визуальный маркетинг без дизайнера и ограничений

Для кого эта статья:

начинающие и опытные маркетологи, нуждающиеся в инструментах для визуального контента

владельцы малых и средних бизнесов, желающие создавать рекламные материалы без дополнительных затрат на дизайнеров

фрилансеры и блогеры, стремящиеся улучшить качество визуального контента для своих проектов Визуальный маркетинг уже давно перешел из категории "желательно" в разряд "необходимо". Но что делать, если бюджет ограничен, а дизайнера в штате нет? Тут на сцену выходит Crello — онлайн-редактор, который за несколько лет эволюционировал из простого инструмента для создания картинок в полноценную экосистему для визуального контента. В этой статье мы детально разберем функционал Crello, оценим его библиотеку шаблонов, интерфейс и тарифы — все, что нужно знать перед тем, как доверить ему свои маркетинговые материалы. 🎨

Что такое Crello: возможности графического редактора

Crello (сейчас также известный как VistaCreate после приобретения компанией Vista) — это облачный графический редактор, разработанный для создания визуального контента без необходимости владения профессиональными навыками дизайна. Инструмент позиционируется как альтернатива сложным программам типа Photoshop для тех, кому нужно быстро создавать привлекательные маркетинговые материалы. 🖌️

Ключевое преимущество Crello заключается в его доступности — работать можно прямо в браузере, без установки тяжелого софта на компьютер. Это особенно актуально для маркетологов, которые часто находятся в разъездах или работают с разных устройств.

Марина Светлова, руководитель отдела маркетинга До знакомства с Crello каждая рекламная кампания превращалась в кошмар. Мы тратили недели на согласование макетов с дизайнерами, а потом еще неделю на внесение правок. Все изменилось, когда я случайно наткнулась на Crello. Первый проект — серия баннеров для сезонной распродажи — я создала за один вечер. Руководство было в восторге не только от скорости, но и от результата. Теперь 70% всего визуального контента мы делаем самостоятельно, а дизайнеров привлекаем только для сложных имиджевых проектов. За первый квартал использования Crello мы сэкономили около 150 000 рублей на аутсорс-дизайне.

Возможности Crello впечатляют даже профессионалов. В отличие от многих бесплатных инструментов, здесь доступны:

Создание статичных изображений для всех популярных социальных платформ

Разработка анимированного контента (GIF, видео)

Проектирование печатных материалов с учетом требований для типографии

Быстрая адаптация одного дизайна под разные форматы с помощью Magic Resize

Возможность командной работы над проектами

Благодаря интеграции с фотостоками, пользователь получает доступ к миллионам изображений, иллюстраций, видеоклипов и аудиофайлов прямо из интерфейса программы для работы с графической информацией. Это исключает необходимость отдельного поиска и скачивания медиаконтента.

Тип контента Количество шаблонов в Crello Популярные размеры Посты для социальных сетей 50 000+ 1080×1080, 1200×628 Истории 25 000+ 1080×1920 Презентации 5 000+ 1920×1080 Печатная продукция 15 000+ A4, A5, 90×50 мм Анимированные посты 8 000+ 600×600, 1080×1080

Основные функции Crello для создания визуального контента

Функциональность Crello выходит далеко за рамки простого графического редактора. Платформа предлагает целый арсенал инструментов, способных удовлетворить потребности различных категорий пользователей — от начинающего блогера до маркетингового отдела крупной компании.

Основной инструментарий Crello включает:

Редактор изображений — позволяет кадрировать, изменять размер, накладывать фильтры, регулировать яркость, контрастность, насыщенность

— позволяет кадрировать, изменять размер, накладывать фильтры, регулировать яркость, контрастность, насыщенность Работа с текстом — сотни шрифтов, предустановленные стили текста, возможность создания собственных текстовых композиций с эффектами

— сотни шрифтов, предустановленные стили текста, возможность создания собственных текстовых композиций с эффектами Инструменты анимации — добавление движения к статичным элементам, создание GIF-анимаций, работа с видеофрагментами

— добавление движения к статичным элементам, создание GIF-анимаций, работа с видеофрагментами Удаление фона — автоматическое удаление фона с изображений с помощью ИИ-алгоритмов

— автоматическое удаление фона с изображений с помощью ИИ-алгоритмов Генерация текста с помощью ИИ — создание подписей и текстовых блоков для различных маркетинговых целей

Особого внимания заслуживает функционал для работы с брендированным контентом. Программа для работы с графической информацией позволяет загружать фирменные шрифты, создавать цветовые палитры в соответствии с брендбуком и сохранять корпоративные шаблоны для дальнейшего использования командой.

Алексей Воронов, SMM-специалист Моя карьера фрилансера буквально взлетела после того, как я освоил Crello. Помню, как получил первый серьезный заказ — вести аккаунт небольшой сети кофеен. Клиент хотел ежедневный контент: акции, новости, фотографии продуктов. Бюджет не предполагал найма отдельного дизайнера. В первый день я потратил около 4 часов, создавая единый стиль для аккаунта в Crello — выбрал шрифты, цвета, разработал несколько базовых шаблонов. На следующий день создание поста занимало уже не больше 15 минут. Через месяц клиент отметил рост вовлеченности на 43% и увеличение продаж на 12%. Сейчас я веду контент для 7 клиентов одновременно, и без Crello это было бы просто невозможно. Мой рабочий процесс стал настолько эффективным, что я могу браться за большее количество проектов, чем раньше.

Для командной работы Crello предлагает функционал совместного редактирования и комментирования, что существенно упрощает процесс согласования дизайн-макетов. Эта возможность особенно важна для распределенных команд, где участники процесса могут находиться в разных часовых поясах.

Функция "Умный размер" (Smart Resize) позволяет в один клик адаптировать созданный дизайн под различные форматы — например, из квадратного поста для ленты сделать вертикальную историю или горизонтальный баннер для веб-сайта. Это колоссальная экономия времени для SMM-специалистов, которым необходимо адаптировать один и тот же креатив для разных платформ. 📱

Библиотека шаблонов и элементов в программе для графики

Сердце Crello — его обширная библиотека шаблонов. Это настоящий кладезь готовых решений для различных целей и отраслей. На момент написания статьи платформа предлагает более 100 000 шаблонов, и их количество постоянно растет. 🚀

Шаблоны в Crello систематизированы по нескольким категориям:

По формату — посты, истории, обложки для видео, презентации, визитки и т.д.

— посты, истории, обложки для видео, презентации, визитки и т.д. По тематике — еда, мода, технологии, образование, бизнес, красота и т.д.

— еда, мода, технологии, образование, бизнес, красота и т.д. По сезону и праздникам — Новый год, 8 марта, Хэллоуин, сезонные распродажи

— Новый год, 8 марта, Хэллоуин, сезонные распродажи По стилю дизайна — минимализм, ретро, акварель, геометрический, фотореалистичный

Важная особенность шаблонов Crello — их полная кастомизируемость. Любой элемент можно изменить, заменить, удалить или добавить. Это дает возможность создать уникальный дизайн даже при использовании готового шаблона в качестве отправной точки.

Категория элементов Количество Примечания Стоковые фотографии 80 млн+ Интеграция с Depositphotos Иллюстрации 32 000+ Векторные и растровые Фоны 11 000+ Включая анимированные Формы и иконки 15 000+ Редактируемые векторные элементы Видеоклипы 3 млн+ HD-качество Аудиофайлы 7 000+ Безроялти

Помимо готовых шаблонов, библиотека Crello включает миллионы отдельных элементов, которые можно использовать для создания собственных дизайнов с нуля. Эти элементы также структурированы по категориям для удобного поиска.

Примечательно, что программа для работы с графической информацией регулярно обновляет библиотеку в соответствии с актуальными тенденциями дизайна. Появляются новые стили, шрифты, элементы, отражающие современные тренды в визуальном маркетинге.

Для пользователей, которые предпочитают работать с собственными материалами, предусмотрена возможность загрузки персональных ресурсов: изображений, видео, шрифтов, логотипов. Их можно комбинировать с предустановленными элементами для создания полностью кастомизированных дизайнов.

Практический совет: создайте в Crello папку с часто используемыми элементами (логотип, фирменные цвета, шрифты, фоны) — это значительно ускорит процесс создания однотипных материалов и обеспечит визуальную согласованность всего контента. ⏱️

Интерфейс и удобство работы с графической информацией

Одним из

