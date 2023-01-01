Бесплатный графический редактор Gravit Designer: возможности, инструменты, экспорт

Для кого эта статья:

Начинающие и любящие графический дизайн пользователи

Студенты и обучающиеся в области дизайна

Фрилансеры и профессионалы, ищущие доступные инструменты для работы Ищете бесплатный графический редактор, который не уступает платным аналогам? Знакомьтесь с Gravit Designer — мощным инструментом для создания векторной графики, который подойдёт даже новичкам! 🚀 Этот редактор заслуженно привлекает внимание начинающих дизайнеров и студентов, предлагая профессиональные возможности без необходимости оплаты подписки. Давайте разберёмся, как сделать первые шаги в Gravit Designer и почему этот инструмент стоит вашего внимания.

Gravit Designer: мощная альтернатива платным графическим редакторам

Gravit Designer — полноценный векторный редактор, предлагающий обширный функционал для создания иллюстраций, иконок, веб-элементов, полиграфической продукции и даже прототипов интерфейсов. Эта программа для работы с графической информацией доступна как в онлайн-версии, так и в десктопном приложении, что делает её удобной альтернативой Adobe Illustrator и Affinity Designer.

Ключевые преимущества Gravit Designer:

Доступность — базовая версия абсолютно бесплатна

Кроссплатформенность — работает на Windows, macOS, Linux и даже в браузере

Интуитивный интерфейс, близкий к профессиональным инструментам

Поддержка импорта/экспорта популярных форматов (SVG, PDF, PNG)

Возможность работы без подключения к интернету

Сравним Gravit Designer с другими популярными векторными редакторами, чтобы понять его позицию на рынке:

Редактор Цена Кроссплатформенность Сложность освоения Функциональность Gravit Designer Бесплатно (базовая версия) Windows, macOS, Linux, Web Средняя Высокая Adobe Illustrator От $20.99/месяц Windows, macOS Высокая Очень высокая Inkscape Бесплатно Windows, macOS, Linux Высокая Высокая Affinity Designer Разовая оплата (~$50) Windows, macOS, iPad Средняя Высокая

Алексей Смирнов, графический дизайнер-фрилансер

Когда я только начинал свой путь в дизайне, цена Adobe Creative Cloud казалась неподъемной. Поиск альтернатив привел меня к Gravit Designer. Помню свой первый коммерческий проект — логотип для местной кофейни. Клиент не мог поверить, что работа выполнена в бесплатной программе! Благодаря интуитивным инструментам Gravit я смог реализовать все требования заказчика: создал несколько версий логотипа, подготовил макеты для печати и даже разработал иконки для меню. Спустя год я перешел на профессиональные инструменты, но до сих пор рекомендую Gravit Designer всем своим ученикам как идеальную стартовую площадку.

Установка и настройка интерфейса Gravit Designer

Начало работы с Gravit Designer — процесс простой и быстрый. Вы можете выбрать подходящий вариант использования программы в зависимости от своих потребностей. 🔧

Способы доступа к Gravit Designer:

Веб-версия — доступна по адресу designer.io, требует только регистрации Десктопное приложение — скачивается с официального сайта для Windows, macOS или Linux PWA-версия — устанавливается как приложение через браузер Chrome или Edge

Процесс установки десктопной версии:

Перейдите на официальный сайт designer.io Нажмите кнопку "Download" Выберите вашу операционную систему Загрузите установщик и запустите его Следуйте инструкциям мастера установки После установки создайте учетную запись или войдите в существующую

После первого запуска вы увидите стартовый экран с возможностью выбора шаблона или создания пустого проекта. Для начинающих пользователей рекомендую сначала изучить интерфейс на пустом проекте.

Основные элементы интерфейса Gravit Designer:

Панель инструментов — расположена слева и содержит основные инструменты для создания и редактирования объектов

— расположена слева и содержит основные инструменты для создания и редактирования объектов Холст — центральная рабочая область для создания дизайна

— центральная рабочая область для создания дизайна Панель свойств — находится справа и отображает параметры выбранного объекта или инструмента

— находится справа и отображает параметры выбранного объекта или инструмента Панель слоёв — также справа, позволяет управлять порядком и видимостью элементов

— также справа, позволяет управлять порядком и видимостью элементов Верхнее меню — содержит основные команды для работы с файлами, редактирования и настройки программы

Настройка рабочего пространства под свои потребности — важный шаг для комфортной работы. В Gravit Designer вы можете:

Изменить цветовую тему интерфейса (светлая/темная) через меню View > Appearance

Настроить сетку и направляющие через меню View > Grid & Guidelines

Установить единицы измерения в меню Edit > Preferences

Настроить горячие клавиши через Edit > Keyboard Shortcuts

Базовые инструменты для создания векторных изображений

Векторная графика основана на математических формулах, что позволяет масштабировать изображения без потери качества. Gravit Designer предлагает полный набор инструментов для создания векторных объектов любой сложности. 🎨

Основные инструменты для рисования в Gravit Designer:

Pen Tool (P) — создание путей с помощью точек и кривых Безье

— создание путей с помощью точек и кривых Безье Line Tool (L) — рисование прямых линий

— рисование прямых линий Rectangle Tool (R) — создание прямоугольников и квадратов

— создание прямоугольников и квадратов Ellipse Tool (E) — рисование эллипсов и кругов

— рисование эллипсов и кругов Polygon Tool — создание многоугольников и звезд

— создание многоугольников и звезд Pencil Tool (N) — свободное рисование от руки

— свободное рисование от руки Text Tool (T) — добавление и редактирование текста

Инструмент Горячая клавиша Основное применение Дополнительные возможности Pen Tool P Точное создание сложных форм Редактирование узлов, создание кривых Безье Rectangle Tool R UI элементы, кнопки, баннеры Настройка скругления углов, преобразование в путь Ellipse Tool E Круги, овалы, закругленные элементы Создание секторов, дуг Text Tool T Заголовки, параграфы, подписи Художественный текст, текст по контуру Pencil Tool N Свободное рисование, скетчи Сглаживание пути, настройка чувствительности

Для эффективной работы с объектами необходимо освоить инструменты выделения и трансформации:

Selection Tool (V) — выделение, перемещение и изменение размеров объектов

— выделение, перемещение и изменение размеров объектов Subselection Tool (A) — редактирование отдельных узлов и сегментов пути

— редактирование отдельных узлов и сегментов пути Transform Tool — вращение, масштабирование и искажение объектов

Продвинутые возможности редактирования форм:

Boolean Operations — объединение, вычитание, пересечение и исключение объектов для создания сложных форм Path Editing — добавление, удаление и изменение узлов пути Knife Tool — разрезание объектов по произвольной траектории Corner Tool — настройка скругления углов Path Simplify — упрощение сложных путей для оптимизации работы

Марина Ковалева, преподаватель курсов компьютерной графики

На моем первом занятии по векторной графике со студентами я столкнулась с проблемой — половина группы не могла установить Adobe Illustrator из-за системных требований их ноутбуков. Решение пришло неожиданно — Gravit Designer. За два часа мы не только установили программу всем участникам, но и успешно выполнили первое практическое задание по созданию логотипа. Студенты были поражены, насколько интуитивно понятным оказался интерфейс. Особенно всех впечатлил инструмент Pen Tool, который работал даже стабильнее, чем в некоторых платных аналогах. После этого случая я включила Gravit Designer в официальную программу курса как альтернативный инструмент для новичков.

Работа с цветом, текстом и слоями в Gravit Designer

Эффективное управление цветом, текстом и организация слоёв — ключевые навыки для создания профессиональных дизайн-проектов. Gravit Designer предлагает полноценный инструментарий для решения этих задач. 🎭

Работа с цветом

В Gravit Designer доступны различные способы управления цветом:

Панель Fill — настройка заливки объектов сплошным цветом, градиентом или узором

— настройка заливки объектов сплошным цветом, градиентом или узором Панель Stroke — настройка цвета, толщины и стиля обводки

— настройка цвета, толщины и стиля обводки Color Picker — выбор цвета с помощью цветового круга, ползунков или ввода значений

— выбор цвета с помощью цветового круга, ползунков или ввода значений Eyedropper Tool (I) — взятие образца цвета с любой части интерфейса или изображения

— взятие образца цвета с любой части интерфейса или изображения Swatches — сохранение и использование палитр цветов

Для создания гармоничных цветовых схем в Gravit Designer можно использовать градиенты различных типов:

Линейный градиент — плавный переход от одного цвета к другому по прямой линии Радиальный градиент — цветовой переход от центра к краям Конический градиент — цветовой переход вокруг точки по кругу

Работа с текстом

Текстовый инструмент Gravit Designer позволяет создавать:

Художественный текст (Artistic Text) — для коротких надписей, заголовков, логотипов

— для коротких надписей, заголовков, логотипов Текстовый блок (Text Frame) — для абзацев текста с автоматическим переносом

— для абзацев текста с автоматическим переносом Текст по контуру (Text on Path) — размещение текста вдоль любого пути

Основные параметры форматирования текста:

Выбор шрифта из установленных в системе или Google Fonts

Настройка размера, интервалов между символами и строками

Выбор начертания (жирный, курсив, подчеркнутый)

Выравнивание (по левому краю, по центру, по правому краю, по ширине)

Создание маркированных и нумерованных списков

Настройка отступов и табуляции

Работа со слоями

Панель слоёв в Gravit Designer представляет собой иерархическую структуру, отображающую все элементы дизайна. Эффективное управление слоями позволяет организовать сложные композиции и упростить редактирование.

Основные операции со слоями:

Создание, удаление и переименование слоёв

Изменение порядка слоёв (перемещение вверх/вниз)

Группировка объектов для удобного управления

Блокировка слоёв для предотвращения случайных изменений

Управление видимостью слоёв (показать/скрыть)

Настройка прозрачности слоёв

Продвинутые возможности организации проекта:

Маски — ограничение видимости объектов определенной формой Символы — создание многократно используемых элементов Артборды — размещение нескольких макетов в одном файле Pages — организация сложных проектов на отдельных страницах

Экспорт проектов и готовых работ в различных форматах

Завершающим этапом работы над любым дизайн-проектом является его экспорт в нужном формате. Gravit Designer предлагает гибкие возможности для сохранения работ в различных форматах в зависимости от целей использования. 📤

Основные форматы экспорта в Gravit Designer:

SVG (Scalable Vector Graphics) — векторный формат для веб-графики, поддерживающий масштабирование без потери качества

— векторный формат для веб-графики, поддерживающий масштабирование без потери качества PDF (Portable Document Format) — универсальный формат для печати и распространения документов

— универсальный формат для печати и распространения документов PNG (Portable Network Graphics) — растровый формат с поддержкой прозрачности, идеален для веб-графики

— растровый формат с поддержкой прозрачности, идеален для веб-графики JPEG (Joint Photographic Experts Group) — сжатый растровый формат, подходит для фотографий и изображений без прозрачности

— сжатый растровый формат, подходит для фотографий и изображений без прозрачности GDS (Gravit Designer File) — нативный формат Gravit Designer с сохранением всех слоёв и возможностью дальнейшего редактирования

Для экспорта файла в Gravit Designer выполните следующие шаги:

Выберите меню File > Export В открывшемся диалоговом окне укажите формат экспорта Настройте параметры экспорта (размер, качество, область экспорта) Нажмите кнопку "Export" Выберите место сохранения файла и подтвердите экспорт

Особенности экспорта для различных целей:

Цель использования Рекомендуемый формат Оптимальные настройки Особенности Веб-графика SVG, PNG Разрешение экрана (72-96 PPI) Для SVG включите опцию "Minify" для уменьшения размера файла Печатная продукция PDF, CMYK JPEG 300 DPI, цветовая модель CMYK Добавьте припуски на обрез (bleed) 3-5 мм Логотипы SVG, PDF Векторный формат без растеризации Конвертируйте текст в кривые для сохранения шрифтов UI дизайн PNG с прозрачностью @1x, @2x, @3x для разных плотностей экрана Используйте функцию Export Persona для экспорта отдельных компонентов Социальные сети PNG, JPEG Размеры согласно требованиям платформы Используйте артборды с предустановленными размерами для соцсетей

Функция Export Persona в Gravit Designer позволяет экспортировать отдельные элементы или группы объектов в различных форматах и размерах одновременно. Это особенно полезно при создании наборов иконок или UI элементов:

Выделите объект, который нужно экспортировать Откройте панель Export (справа) Добавьте настройки экспорта для различных размеров (1x, 2x, 3x) Выберите форматы для каждого размера Нажмите "Export Selection"

Советы для оптимального экспорта проектов:

Перед экспортом проверьте проект на наличие ошибок (перекрывающиеся объекты, неправильные цвета)

Используйте артборды для организации разных версий дизайна в одном файле

При экспорте для веб оптимизируйте размер файлов, используя сжатие

Для печати убедитесь, что цветовая модель установлена на CMYK

При сохранении в SVG выберите опцию "Outline Text" для конвертации текста в кривые

Регулярно сохраняйте проект в нативном формате GDS для возможности дальнейшего редактирования

Gravit Designer — это мощный инструмент, который доказывает, что качественный дизайн не всегда требует дорогих программ. Освоив основные инструменты и техники работы в этом редакторе, вы получаете отличную стартовую площадку для профессионального роста. Важно помнить, что главное в дизайне — не инструмент, а ваше творческое видение и понимание принципов. Начните с простых проектов, постепенно усложняйте задачи и не бойтесь экспериментировать — именно так рождаются уникальные решения и собственный стиль.

